10 Kunden-Reporting-Tools für moderne Agenturen im Jahr 2024

das #Agenturleben ist eine Achterbahnfahrt. Als Profi für digitales Marketing wissen Sie, wie wichtig es ist, ein gutes Verhältnis zu Ihren Clients aufzubauen, um die Tiefs zu überstehen und die Hochs zu feiern.

Unabhängig davon, ob Sie für B2B- oder B2C-Kunden arbeiten, ist es wichtig, dass Sie den Wert Ihrer Marketingagentur regelmäßig unter Beweis stellen. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihre Kunden sagen: "Wofür bezahle ich Sie eigentlich?"

Client Reports zeigen die quantitativen und qualitativen Ergebnisse, die Sie für Ihre Kunden erzielen. Regelmäßige Berichterstellung beweist Ihren Wert und überzeugt selbst die wählerischsten Clients davon, bei Ihnen zu bleiben.

Die Erstellung von Client-Berichten ist zeitaufwändig, aber mit der richtigen Software können Sie viel Zeit sparen. In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, wie eine Software zur Kundenberichterstellung funktioniert, worauf Sie bei einem Tool zur Kundenberichterstattung achten sollten, und stellen Ihnen unsere 10 besten Tools für Kunden vor tools für die Berichterstellung von 2024. 🤩

Was ist eine Client Berichterstellung?

Bei der Berichterstellung werden die Clients regelmäßig über folgende Punkte informiert leistung der Marketingkampagne und Metriken. Die Berichterstellung hilft den Clients, den Wert zu verstehen, den sie von digitalen Marketingagenturen erhalten. Sie können die Berichte auch als tool nutzen, um etwaige Optimierungen Ihrer Marketingstrategien und Ihre Fortschritte bei den Zielen des Kunden zu erläutern.

Als Agenturprofi müssen Sie sowohl das Marketing als auch das Management der Beziehung zwischen Agentur und Client beherrschen. Management von Kundenbeziehungen ist kompliziert, aber eine regelmäßige Berichterstellung schafft Vertrauen und hilft Ihnen, die Zustimmung der Clients zu erhalten. 🤝

Wenn Ihre Kunden Sie mit Fragen löchern oder die Fortschritte, die Sie gemacht haben, vergessen, können Sie mit regelmäßigen Berichterstellungen ihre Bedenken ausräumen. Vielleicht können Sie sogar eine Preiserhöhung rechtfertigen, wenn Sie nachweislich eine konstante Leistung erbringen - wie Ihre hervorragenden Client-Berichte zeigen.

Kundenberichte sind die besten Freunde einer Agentur. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Tool für die Kundenberichterstellung sind, sollten Sie nach einer Software mit den folgenden Features suchen:

Schnelle Einarbeitung: Der erste Eindruck zählt. Wählen Sie eine Software für die Client Berichterstellung, die dieonboarding von Clients durch die Kraft der Automatisierung. Dies bietet allen Clients ein einheitliches Onboarding-Erlebnis und stellt sicher, dass keine Informationen verloren gehen

Sie wissen, worauf Sie bei einem Tool zur Client Berichterstellung achten müssen, aber wer hat schon die Zeit, das Internet nach seriösen Optionen zu durchforsten?

Keine Sorge - wir haben die Recherche für Sie erledigt. Diese 10 Tools rationalisieren den Prozess der Client Berichterstellung, sparen Zeit und erhöhen die Loyalität Ihrer Kunden .

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um alle Bedürfnisse und Fortschritte Ihrer Clients in Echtzeit zu verfolgen. Betrachten Sie es als Ihr 100% anpassbares Kontrollzentrum für all Ihre Marketing-Aufwendungen.

Aber wir wissen, dass es bei der Arbeit einer Agentur nicht nur darum geht, Ergebnisse zu erzielen - Sie müssen auch eine echte beziehungen zu Ihren Kunden . ClickUp CRM ist ein hervorragendes Tool für die Berichterstellung, mit dem Sie Ihre Kundenbeziehungen neben Ihren Aufgaben, Metriken und der Kommunikation mit Ihren Kunden verwalten und ausbauen können. Verfolgen Sie die Kundenzufriedenheit, Verlaufsdaten und vieles mehr in der Listenansicht, Tabellenansicht und Kanban Board ansicht, um genau zu sehen, wo jedes Konto steht. 👀

Wenn Sie Ihren Kunden die geleisteten Arbeitsstunden in Rechnung stellen, können Sie mit der ClickUp Zeiterfassung für Projekte die Zeit aller Mitglieder Ihres Teams nach Projekt und Aufgabe nachverfolgen. Sie können die Daten der Zeiterfassung sogar zur Erstellung von Zeitschätzungen und zur Nachverfolgung Ihrer Projektbudgets verwenden.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie dieClickUp Vorlage für den Statusbericht eines Projekts um Zeit beim Erstellen und Formatieren von Berichten zu sparen

Einstellen von Zielen, Erkennen von Engpässen und Zuweisen von Ressourcen in ClickUp Dashboards

Geben Sie einen Link zum Workspace eines jeden Clients frei, um dessen Ergebnisse in Echtzeit anzuzeigen

Verwenden Sie ClickUp CRM, umalle Kundeninteraktionen zu protokollierenmetriken wie den Customer Lifetime Value und mehr

Integrieren Sie E-Mails und Aufgaben in ClickUp CRM, um schnell Kontextinformationen zu jedem Client zu erhalten

ClickUp Beschränkungen

ClickUp hat so viele Features, dass Anfänger die Plattform manchmal als einschüchternd empfinden

Einige Features, wie ClickUp AI, sind nur für kostenpflichtige Konten verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Klipfolio

Über Klipfolio Klipfolio ist ein Dashboard tool, das mit mehreren Datenquellen verbunden werden kann. Wenn Ihre Clients Echtzeit-Statistiken sehen wollen, ist dieses Tool genau das Richtige für sie.

Uns gefällt, dass Klipfolio mit robusten Zugriffsberechtigungen ausgestattet ist, sodass Sie benutzerdefiniert festlegen können, welche Benutzer, Teams und Abteilungen auf die Daten zugreifen und sie bearbeiten können.

Klipfolio beste Features

Verbindung von Klipfolio mit einer SQL-Datenbank, JSON-Dateien und mehr

Wählen Sie fertige Metriken oder erstellen Sie benutzerdefinierte KPIs mit PowerMetrics

Dashboards per E-Mail, PDF oder über das Internet freigeben

Beschränkungen von Klipfolio

Einige Benutzer sagen, dass diewissensbasis ist veraltet

Andere Benutzer sagen, dass für die benutzerdefinierte Anpassung von Konnektoren technisches Wissen erforderlich ist

Klipfolio Preise

Free

Go: $125/Monat

$125/Monat Pro : $300/Monat

$300/Monat Business: $800/Monat, jährliche Abrechnung

Klipfolio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

3. Databox

Über Databox Databox ist ein mobilfreundliches Dashboard-Tool, mit dem Sie ohne Code-Kenntnisse benutzerdefinierte Dashboards erstellen können. Uns gefallen die robusten Benachrichtigungsregeln, die Sie anpingen, wenn die Metriken eines Clients unter einen bestimmten Schwellenwert fallen - ein echtes Muss für jeden, der mit Dutzenden von Clients gleichzeitig jongliert. 🤹🏼

Verwenden Sie das Databox Scorecard Feature, um automatisierte Client-Berichte nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan zu erstellen. Sie können Berichte auch automatisch per E-Mail oder Slack an Clients senden, was eine echte Zeitersparnis darstellt.

Databox beste Features

Erstellen Sie Benchmark-Gruppen, um die Leistung Ihrer Clients mit der ihrer Konkurrenten zu vergleichen

Nachverfolgung und Visualisierung von Tausenden von Metriken auf einmal

Verwenden Sie den Dashboard-Designer, um Metriken abzurufen, sie zu visualisieren und das Aussehen des Berichts ohne Code zu benutzerdefinieren

Databox-Einschränkungen

Databox verfügt nicht über viele direkte Integrationen, was bedeutet, dass Benutzer oft auf Tools wie Zapier angewiesen sind

Einige Benutzer sagen, dass die Verbindungen zu den Datenquellen von Databox nicht intuitiv sind

Databox Preise

Free für drei Benutzer

Starter: $47/Monat für fünf Benutzer

$47/Monat für fünf Benutzer Professionell: 135 $/Monat für 15 Benutzer

135 $/Monat für 15 Benutzer Growth: 319 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

319 $/Monat für unbegrenzte Benutzer Premium: 799 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

Databox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

4.4/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190 Bewertungen)

4. Arbeitsbereich

Über Arbeitsbereich Workzone ist eine client-Portal-Tool das Ihnen webbasierten Zugriff nicht nur auf Metriken, sondern auf alle Dateien und Projekte für jeden Client bietet. Geben Sie Dokumente für Ihre Clients frei, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und erfassen Sie die Freigaben der Clients im Workzone-Portal.

Workzone umfasst außerdem projektmanagement tools zusammen mit Ihren Kundenberichten, so dass es viel einfacher ist, Ihre Aufgaben zu verwalten und gleichzeitig die Metriken des Kunden nachzuverfolgen.

Workzone beste Features

Mit Workzone können Sie Kundenportale als White Label anbieten

Erstellen Sie einen Gruppenkalender für jeden Client, um die Terminplanung zu vereinfachen

Einfaches Freigeben von Feedback mit dem visuellen Markup-Tool

Workzone Beschränkungen

Einige Benutzer halten die Benutzeroberfläche für veraltet und nicht intuitiv

Andere Benutzer sagen, dass es gelegentlich zu Verzögerungen und Störungen kommt

Workzone Preise

Team: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Professionell: 34 $/Monat pro Benutzer

34 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $43/Monat pro Benutzer

Workzone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

5. TapClicks

Über TapClicks TapClicks ist eine Software-Suite, die aus mehreren Tools besteht, aber auch ein ziemlich robustes Tool zur Berichterstellung für Kunden ist. Erstellen Sie automatisch Client-Berichte für mehrere Datenkanäle, wie Suche, Social, Display und sogar TV.

Mit einem TapClicks-Abonnement erhalten Sie auch Zugang zu anderen Lösungen der Suite, darunter Analysen, Datenpipelines, Automatisierung von Workflows und Eintragsautomatisierung.

TapClicks beste Features

TapClicks lässt sich in Google Tabellen, Looker Studio, Google Analytics und mehr integrieren

Erstellen Sie webbasierte Client Dashboards in Echtzeit

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Berichte in Report Studio

TapClicks Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Diskrepanzen bei der Übertragung von Daten aus anderen Plattformen in TapClicks

Andere Benutzer berichten, dass die Integrationen der Plattform fehlerhaft sind

TapClicks Preise

Kontakt für Preise

TapClicks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (310+ Bewertungen)

4.3/5 (310+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (170+ Bewertungen)

6. Domo

Über Domo Domo mag auf den ersten Blick wie ein einfaches Tool für die Client Berichterstellung aussehen, aber in Wirklichkeit ist es ein Datenanalyse-Moloch. Diese Plattform rationalisiert den Prozess der Client Berichterstellung mit Business Intelligence, Analytik, Datenintegration und strengen Sicherheitsprotokollen.

Domo ermöglicht Self-Service-Analysen. Erstellen Sie einfach das Dashboard für Ihre Clients, und Domo zeigt deren Metriken in Echtzeit an. 🌻

Domo beste Features

Sie müssen eine App erstellen? Nutzen Sie Domos Tool zur Erstellung von Low-Code-Apps, um Ihre Clients zu begeistern

Konvertieren Sie Excel-Tabellen in visualisierte Dashboards

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Zeitplan für die Berichterstellung, um Berichte automatisch an Clients zu senden

Domo Beschränkungen

Einige Benutzer haben Probleme mit dem Verständnis der grafischen Tools von Domo

Andere Benutzer sagen, dass die Domo-Universitätsressourcen ziemlich technisch und schwer zu verstehen sind

Domo Preise

Kontakt für Preise

Domo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (270+ Bewertungen)

Über Raven tools Raven Tools ist ein Drag-and-Drop-Tool zur Berichterstellung für Clients, das Berichte für SEO-, bezahlte Anzeigen-, Social Media-, E-Mail- und sogar Call-Tracking-Kampagnen automatisiert. Alle Berichte sind mit einer weißen Beschreibung versehen, so dass Ihre Kunden denken werden, dass Ihr Geschäft diese großartigen Berichte intern erstellt hat.

Raven Tools verfügt zwar nicht über die meisten Integrationen, lässt sich aber mit über 30 anderen Plattformen zu erledigen. Wenn Ihre Clients einen limitierten MarTech-Stack verwenden, ist dies ein einfaches und erschwingliches Tool für diese Aufgabe.

Automatische Nachverfolgung von SEO-Rankings, Backlinks, organischem Traffic und mehr

Verwenden Sie Raven Tools, um SEO-Audits für Clients durchzuführen

Ziehen Sie Daten von Analyse-Tools, Social Media-Plattformen und PPC-Tools ein

Benutzer sagen, dass einige Features, wie z.B. Ranking-Berichte und Keyword-Recherche, schwer zu benutzen sind

Andere Benutzer sagen, dass die Daten gelegentlich nicht synchronisiert sind

Kleines Unternehmen: $39/Monat für zwei Benutzer

$39/Monat für zwei Benutzer Start: $79/Monat für vier Benutzer

$79/Monat für vier Benutzer Grow: $139/Monat für acht Benutzer

$139/Monat für acht Benutzer Thrive: $249/Monat für 20 Benutzer

$249/Monat für 20 Benutzer Lead: $399/Monat für 40 Benutzer

$399/Monat für 40 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

G2: 4.2/5 (150+ Bewertungen)

4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

8. FreshLime

Über FreshLime FreshLime versteht sich als Tool zur Berichterstellung für Clients für kleine, lokale Geschäfte. Technisch gesehen ist es für Eigentümer von Geschäften gedacht, die es selbst nutzen können, aber auch Agenturen, die das Marketing für kleine Geschäfte verwalten, können einen Wert aus dieser Software ziehen.

Verwenden Sie FreshLime, um den Online-Ruf Ihrer Clients zu verwalten, ihre Online-Präsenz zu erhöhen und ihre Metriken im Laufe der Zeit zu überwachen.

FreshLime beste Features

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit im Internet durch Listen, die Erstellung von Bewertungen und Tools zur Wiedereinbindung von Kunden

FreshLime enthält hilfreiche Tools wie einen Chatbot und Vertriebsmanagement

FreshLime berechnet die Reputationswerte Ihrer Kunden und die Leistung der Mitglieder Ihres Teams

FreshLime Beschränkungen

Die Berichterstellung von FreshLime ist nicht so robust wie bei den anderen Programmen auf dieser Liste

Einige Benutzer fanden die Plattform teuer und schwierig zu bedienen

FreshLime Preise

Kontakt für Preise

FreshLime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (14 Bewertungen)

4.6/5 (14 Bewertungen) Capterra: 3.2/4 (4 Bewertungen)

9. Teamarbeit

Über Teamarbeit Teamwork ist ein beliebtes Projektmanagement und aufgabenmanagement tool für die Berichterstellung für den Client. Marketing-Agenturen nutzen Teamwork, um große Projekte in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen, sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren und alle abrechenbaren Zeiten einfach zu protokollieren.

Mit Teamwork können Sie Dashboards zur Berichterstellung für Ihre Kunden und Ihre Agentur erstellen. Mit der Zeit erhalten Sie so einen besseren Überblick über den Zustand aller Projekte in Ihrer Pipeline.

Teamwork beste Features

Optimieren Sie das Onboarding neuer Clients mit dem Onboarding-Automatisierungstool von Teamwork

Nachverfolgung der Kapazitäten und Aufgaben Ihres Teams zur Minimierung von Engpässen

Verwalten Sie Client-Proofs und Dokumente an einem Ort

Grenzen von Teamwork

Einige Benutzer sagen, die Ansichten der Aufgaben in Teamwork seien schwer zu verstehen

Andere Benutzer sagen, dass die Benutzeroberfläche manchmal träge ist

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $25.99/Monat pro Benutzer

$25.99/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,040+ Bewertungen)

4.4/5 (1,040+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (810+ Bewertungen)

10. Whatagraph

Über Welcher Paragraph Whatagraph erstellt einfache kanalübergreifende Berichterstellungen mit nur wenigen Klicks. Dieses Tool zur Berichterstellung für Clients kombiniert mehrere Datenquellen, um Daten für elegante Berichte zu visualisieren, die für Aufsehen sorgen.

Anstatt sich auf Konnektoren zu verlassen, können Sie mit Whatagraph Daten direkt aus den Marketingquellen der einzelnen Clients abrufen. Dank der benutzerdefinierten Widgets können Sie jede Vorlage für die Berichterstellung kostenlos nach Belieben anpassen.

Whatagraph beste Features

Hunderte von Berichten gleichzeitig in Sekundenschnelle verknüpfen und bearbeiten

Alle Metriken des Clients auf der Registerkarte "Übersicht" anzeigen

Alle Whatagraph Dashboards sind interaktiv und live

Whatagraph Beschränkungen

Mehrere Benutzer berichten von Problemen mit dem Whatagraph-Kundendienst

Andere Benutzer sagen, es sei schwierig, eigene Module zu erstellen

Whatagraph Preise

Professional: 223 $/Monat für fünf Benutzer

223 $/Monat für fünf Benutzer Premium: 335 $/Monat für 10 Benutzer

335 $/Monat für 10 Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Whatagraph Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80 Bewertungen)

Übertreffen Sie Ihre Meilensteine mit ClickUp

Die Arbeit in einer Agentur für digitales Marketing ist nicht immer einfach, aber es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, dass sich Ihre harte Arbeit auszahlt. Vereinfachen Sie die Berichterstellung für Ihre Kunden, indem Sie sich für ein All-in-One-Tool entscheiden, das Ihnen und Ihren Kunden hilft, die Kampagnenleistung zu überwachen.

Es gibt viele Optionen auf dem Markt, aber ClickUp ist das einzige Tool für die Client-Berichterstellung, das Vorlagen, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und vieles mehr in einer einzigen Plattform vereint.

Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich einen umfangreichen MarTech-Stack haben - warum sollten Sie nicht alles rationalisieren, indem Sie zu ClickUp wechseln?

Testen Sie es selbst: Melden Sie sich jetzt für ein ClickUp Free Forever Konto an !