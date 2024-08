10 kostenlose Vorlagen für Beratungsvereinbarungen und Dienstleistungen

Berater machen Unternehmen schneller, besser und rentabler. Da Berater jedoch als Außenstehende in ein Unternehmen kommen, müssen Sie sich vor dem Abschluss einer Arbeit gut vorbereiten.

Überkommunikation und Klarheit sind hier das Gebot der Stunde. Von Verträgen bis projektzeitrahmen bis hin zu Kundenmetriken - ein Beratungsunternehmen braucht professionelle Vorlagen, um mit den Unternehmen, die es betreut, auf einer Wellenlänge zu sein.

Egal, ob Sie ein Berater sind oder ein Unternehmen, das mit einem Berater zusammenarbeitet, mit den richtigen Vorlagen können Sie Zeit und Ärger sparen. Suchen Sie sich einfach eine passende Vorlage aus und fügen Sie Ihre Projektdetails per Copy & Paste ein. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie nichts unversucht lassen - und gleichzeitig den Prozess für alle Beteiligten effizienter gestalten. 🙌

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Beratungsvorlagen sind, wie Sie eine gute Vorlage erkennen und welche 10 Möglichkeiten Sie haben, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten.

Was sind Beratungsvorlagen?

Eine Beratungsvorlage ist ein wiederverwendbares Dokument, das Berater oder ihre Kunden verwenden können, um den Prozess der Zusammenarbeit zu beschleunigen. Berater können Vorlagen für nahezu jedes Dokument erstellen, auch für Verträge, projektleistungen , Berichte, zeiterfassung , Kundenermittlung und vieles mehr.

Natürlich könnten Sie jedes Mal ein neues Dokument von Grund auf erstellen, aber wir wetten, dass Sie dafür zu beschäftigt sind. Die Vorlage einiger der sich wiederholenden Teile des Beratungsprozesses ermöglicht Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden und potenziellen Kunden Plug-and-Play.

Kopieren Sie einfach eine Beratungsvorlage, fügen Sie die relevanten Details ein, und schon können Sie loslegen. Auf diese Weise können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen.

Elemente einer guten Beratungsvorlage

Jedes Beratungsunternehmen ist anders. Die "richtige" Vorlage für Ihr Beratungsunternehmen passt möglicherweise nicht zu einem anderen Unternehmen. Dennoch gibt es einige bewährte Anzeichen für eine gute Beratungsvorlage, darunter:

Klare Organisation: Bei einem Beratungsprojekt sind viele Köche am Werk. Je besser Ihre Vorlagen organisiert sind, desto besser wird das Projekt ablaufen. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen ausgewählten Vorlagen intuitiv und einfach zu handhaben sind. Überschriften, Aufzählungszeichen und Bilder sollten Ihre besten Freunde sein.

Bei einem Beratungsprojekt sind viele Köche am Werk. Je besser Ihre Vorlagen organisiert sind, desto besser wird das Projekt ablaufen. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen ausgewählten Vorlagen intuitiv und einfach zu handhaben sind. Überschriften, Aufzählungszeichen und Bilder sollten Ihre besten Freunde sein. Visuelle Hilfsmittel und Farben: Hübsche Farben sind angenehm für die Augen, aber sie erfüllen auch einen Zweck. Visuelle Hilfsmittel wie Diagramme, Bilder und Tabellen lenken die Aufmerksamkeit auf die richtigen Bereiche eines Dokuments und helfen dem Betrachter, komplexe Ideen zu verstehen. Es schadet nicht, dass visuelle Hilfsmittel und auffällige Farben auch einen größeren Eindruck hinterlassen.🤩

Hübsche Farben sind angenehm für die Augen, aber sie erfüllen auch einen Zweck. Visuelle Hilfsmittel wie Diagramme, Bilder und Tabellen lenken die Aufmerksamkeit auf die richtigen Bereiche eines Dokuments und helfen dem Betrachter, komplexe Ideen zu verstehen. Es schadet nicht, dass visuelle Hilfsmittel und auffällige Farben auch einen größeren Eindruck hinterlassen.🤩 Wiederverwendbares Ausfüllen von Formularen: Eine solide Beratervorlage ermöglicht es Ihnen, ein Dokument schnell mit den relevanten Details zu füllen. Dank dieser Funktionalität können Sie eine Vorlage immer wieder verwenden, ohne dass Sie PDFs bearbeiten oder das gesamte Dokument überarbeiten müssen.

Eine solide Beratervorlage ermöglicht es Ihnen, ein Dokument schnell mit den relevanten Details zu füllen. Dank dieser Funktionalität können Sie eine Vorlage immer wieder verwenden, ohne dass Sie PDFs bearbeiten oder das gesamte Dokument überarbeiten müssen. Automatisierungen: Die richtige Vorlage ermöglicht es Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen, sobald ein Formular ausgefüllt ist. Zum Beispiel kann einetool für die Zusammenarbeit mit Kunden kann automatisch benutzerdefinierte Felder erstellen, in die Sie Aufgabendetails einfügen können.

10 kostenlose Vorlagen für Berater für Ihr Beratungsunternehmen

Ob Sie nun eine Vorlage für ein Beratungsangebot suchen, dienstleistungsvertrag , Projektdokument oder Vertrag, es gibt eine Vorlage dafür. Zum Glück müssen Sie nicht Ihre eigenen Vorlagen erstellen; wir haben Dutzende für Sie erstellt! Sehen Sie sich unsere 10 bevorzugten Vorlagen für Beratungsunternehmen an, um Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren. ✨

1. ClickUp Beratungsvertrag Vorlage

Erstellen Sie mit dieser ClickUp-Vorlage für kleine Unternehmen einen Vertrag, der die Erwartungen festlegt und Sie rechtlich absichert

Es ist verlockend, sich sofort in ein Beratungsprojekt zu stürzen, aber Sie brauchen eine Art schriftliche Vereinbarung. Ein Beratungsvertrag hilft allen Beteiligten, sich auf die gleiche Seite zu stellen projektumfang , Zahlungsinformationen und andere Einzelheiten über den Arbeitsablauf des Beraters.

Ein Beratervertrag regelt die Vergütung, die Zahlungsmodalitäten, die vertraglichen Rechte, die Steuerzahlungen, die Entschädigung, die Vergabe von Unteraufträgen und vieles mehr. Er schützt nicht nur den Berater, sondern gibt auch dem Kunden eine bessere Vorstellung davon, was er bei der Zusammenarbeit mit einem Beraterteam zu erwarten hat. ClickUp's Vorlage für einen Beratervertrag macht es Ihnen leicht, einen Beratungsvertrag zu erstellen, der Ihre Interessen schützt. Dieser Beratungsvertrag ist anpassbar, so dass Sie Gültigkeitsdaten, Kundennamen und projekt-Meilensteine . Sie können sogar weitere Inhaltsblöcke hinzufügen, wenn Sie zusätzliche Überschriften wünschen.

Achten Sie darauf, die Schriftarten, das Layout und das Titelbild zu aktualisieren, damit Ihre Vorlage wirklich glänzt. Wenn Sie viele Vorlagen erstellen, befolgen Sie die Branding-Richtlinien um jedes Mal ein einheitliches Bild zu schaffen.

Wenn Ihr Dokument versandfertig ist, exportieren Sie es einfach und schicken es dem Kunden zur Unterschrift. Vergessen Sie nicht, dass ein kostenloser Beratungsvertrag keinen Ersatz für einen Beratungsvertrag darstellt. Wenn Sie auf der Suche sind nach einer Vertragsvorlage finden Sie die Vorlagen Nr. 3 und Nr. 9 auf unserer Liste. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Berater Zeiterfassung Vorlage

Verfolgen Sie mit dieser Vorlage von ClickUp, wie Sie Ihre Zeit für jedes Kundenprojekt aufwenden

Zeit ist buchstäblich Geld für Berater, die oft nach Stunden abrechnen. Aber Vertrauen basiert auf Transparenz, daher sollten Berater Folgendes tun die gesamte Zeit, die sie für einen Kunden arbeiten, aufzeichnen in einem schönen, leicht zu lesenden Stundenzettel.

Die ClickUp Berater Zeiterfassung Vorlage macht es zu einem Kinderspiel für berater, nicht nur ihre Zeit zu verfolgen zu erfassen und an ihre Kunden weiterzugeben, sondern auch zu kontrollieren, wie sie ihre Zeit verbringen.

Verwenden Sie die Formeln dieser Vorlage, um die Kosten für einen potenziellen Kunden zu schätzen oder die Zeit für Ihre Kreditorenbuchhaltung zu erfassen. Die Vorlage für die Zeiterfassung enthält neun benutzerdefinierte Felder wie Aufwandsniveau, Konto, Stundensatz, Fälligkeit der Zahlung und geschätzte Kosten, die den Beratern helfen, ihre Zeit und ihr Einkommen zu verwalten. Außerdem enthält sie verschiedene Ansichtsarten, um den Zahlungsstatus in einem Blatt und den Tracker und die Aufgabenprotokolle in einem anderen zu sehen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Beratung Geschäftsvertrag Vorlage

Mit dieser ClickUp-Vorlage können Sie Ihren Firmennamen und ein paar andere schnelle Details einfügen, um einen professionellen Geschäftsvertrag zu verfassen

Ihr Beratungsvertrag ist wichtig, aber ein Vertrag ist ein Muss. Berater können verwenden ClickUp's Geschäftsvertragsvorlage mit ihren Kunden sowie mit allen Lieferanten oder Subunternehmern, die sie beschäftigen, um schnell einen verbindlichen Vertrag zu erstellen.

Sie können diese Vorlage nach Belieben anpassen, aber sie enthält von Haus aus Abschnitte für:

Angebotene Dienstleistungen

Gebühren

Stornierungsrichtlinien

Geltendes Recht

Garantien

Trennbarkeit

Verzicht und Änderungen

Anerkenntnis

Wenn Ihr Kunde die Bedingungen dieser Vereinbarung ändern möchte, macht ClickUp es einfach, Änderungen mit ein paar Fingertipps vorzunehmen. Fügen Sie Ihren Kunden als Mitwirkenden in das Dokument ein, wenn er bestimmte Bedingungen einfügen möchte. Oder fügen Sie Klauseln ein, die die Gesetze des Staates, in dem Sie geschäftlich tätig sind, sowie Vereinbarungen über vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum und Wettbewerbsverbote enthalten.

Diese Vorlage deckt andere Punkte ab als ein Beratungsvertrag, aber sie bringt alle Beteiligten auf dieselbe Seite - und könnte Sie rechtlich absichern. Schließen Sie immer einen Vertrag ab, bevor Sie ein Beratungsprojekt beginnen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Beratung Businessplan Vorlage

Erstellen Sie einen Fahrplan für zeitpläne für Projekte budgets und Ressourcen, um Ihre Entscheidungen zu steuern und die Erwartungen der Beteiligten festzulegen Projektpläne sind die Gesamtstrategie dafür, was Sie wann tun werden. Außerdem weisen sie den Mitwirkenden Aufgaben zu, so dass Sie jeden zur Verantwortung ziehen können. Projektpläne sind in der Regel ein internes Werkzeug für Berater, aber Sie können sie auch mit einem Kunden teilen, wenn Sie eng zusammenarbeiten.

Unternehmen beauftragen Beratungsfirmen für soziale Medien marketingpläne, Betriebsabläufe, Branding, Schulungen, Unternehmensberatung und vieles mehr. Zum Glück können Sie die ClickUp Consulting Projektplan Vorlage für nahezu alle Arten von Beratungsprojekten.

Diese fortschrittliche Angebotsvorlage für Unternehmensberatung enthält 12 Status und ein benutzerdefiniertes Feld für die Projektphase. Sie können auch zwischen verschiedenen Ansichten für Aktivitäten, Projektzeitpläne, Aufgaben nach Phase und einer hilfreichen Kurzanleitung wechseln.

Es ist auch erwähnenswert, dass Sie automatisierungen hinzufügen auch zu dieser ClickUp-Vorlage hinzufügen. Wenn zum Beispiel jemand eine Aufgabe abhakt, kann das System automatisch die Beauftragten ändern.

Oder wenn Sie ein Schreibprojekt durchführen kann das System den Text automatisch vom Autor an den Redakteur weiterleiten. Das bedeutet, dass Sie sich weniger Gedanken über die Übergabe von Aufgaben machen müssen und sich mehr auf Ihre Kunden konzentrieren können. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Beratung Bericht Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsvorschläge werden Sie in kürzester Zeit mehr neue Kunden gewinnen

Betrachten Sie einen Beratungsbericht als projektvorschlag, den Sie an potenzielle Kunden schicken bescheidenes Prahlen mit Ihrem Fachwissen. Vorlagen für Beratungsangebote sollten sowohl Ihr Know-how in einem bestimmten Bereich als auch Ihren Geschäftsplan zur Erzielung von Ergebnissen für den Kunden detailliert darstellen. ClickUp's Beratungsbericht Vorlage enthält eine Einleitung, die wie ein Deckblatt oder eine Zusammenfassung ist. Dies ist der Bereich des Geschäftsberatungsvorschlags, in dem Sie die Ziele des Berichts erklären, die umfang der Arbeit und die Methodik.

Im Abschnitt "Ergebnisse und Diskussion" gehen Sie auf den aktuellen Status quo ein und zeigen auf, was mit diesem Plan verbessert werden kann und was nicht. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass die Website des potenziellen Kunden einige Probleme im Backend aufweist.

Aber das kann behoben werden oder auch nicht, wenn der Kunde einen Content-Marketing-Berater engagiert. Erstellen Sie dann einen Aktionsplan, wie Sie das Geschäft verbessern können. Im Abschnitt "Schlussfolgerungen und Empfehlungen" geben Sie einen umfassenden Überblick über den Bericht und das Projekt und schließen mit Ihren Empfehlungen ab.

Lernen Sie die Besten kennen *CRMs für Berater* ! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Kundenerfolg Zusammenarbeit Vorlage

Verfolgen Sie den Status aller Ihrer Kundenprojekte an einem Ort mit dieser ClickUp-Beratungsvorlage

Sie arbeiten mit vielen Menschen zusammen, um die großen Träume Ihrer Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Aber es kann schwierig sein, einem festen Prozess ohne klare Struktur zu folgen. Hier kommt diese Beratungsvorlage ins Spiel, um den Tag zu retten.

Die ClickUp-Kundenerfolgs-Kollaborationsvorlage vereinfacht die Weitergabe von Aufgaben zwischen verschiedenen Teams und die Verfolgung des Fortschritts in jeder Projektphase. Diese Vorlage enthält mehrere Ansichten, darunter eine Listenansicht und eine Endorsement-Pipeline.

Sie speichert auch wichtige Informationen über Kunden, einschließlich der Daten der Vertragsunterzeichnung und der Entscheidungsträger, projektbudget , Branche und Vertragsdauer. Innerhalb der Vorlage können Sie den Projektstatus für mehrere Kunden verfolgen, Aufgaben hinzufügen, die Zeit verfolgen, Anhänge hochladen und Mitarbeiter hinzufügen.

Diese Vorlage bietet auch eine Automatisierungsfunktion, mit der Sie bei der Erstellung von Aufgaben ein benutzerdefiniertes Feld festlegen können. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Kundenerfolg Vorlage

Mit dieser Vorlage von ClickUp können Sie die Kundenabwanderung im Keim ersticken

Wenn ein Kunde fragt: "Woran haben Sie gearbeitet?", können Sie ein Kundenerfolgsdokument vorlegen, um zu zeigen, wie fleißig Sie gewesen sind.

In diesem Dokument werden alle Aktivitäten in Bezug auf das Konto Ihres Kunden sowie Kontakte, Kontoverlängerungen und Risiken festgehalten. Die ClickUp-Kundenerfolgsvorlage enthält Ansichten für Verlängerungen, Engagement, Feedback und Net Promoter Score (NPS).

Es wird sogar ein Bericht über den Zustand eines Kontos erstellt, um Ihnen mitzuteilen, ob bei einem Kunden das Risiko besteht, dass er abwandert, basierend auf seinem Engagement-Level, Net Promoter Score und dem letzten Touchpoint. Wenn Sie versuchen, die Beziehungen zu Ihren Kunden zu vertiefen, ist diese Vorlage ein Muss. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp-Vorlage zur Kundenfindung

Verwenden Sie diese Vorlage von ClickUp, um sich bei jedem Kundengespräch sicher zu fühlen

Berater trinken jedes Mal aus dem Wasserhahn, wenn sie einen neuen Kunden an Bord holen . Sie müssen sich schnell zurechtfinden, und ClickUp's Kundenentdeckungsvorlage wird Ihnen genau dabei helfen.

Dies ist eine Skriptvorlage für einen Erkundungsanruf, die Sie vor jedem neuen Kundengespräch anpassen können. Sie können es verwenden, um Leads am Telefon zu qualifizieren und den allgemeinen Gesprächsfluss zu verbessern.

Diese Vorlage enthält eine Skriptvorlage zum Durchstreichen sowie eine Fragenbank, die Ihnen hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Dank der Farbcodierung, der Überschriften und der Grafiken können Sie das digitale Skript leicht durchblättern, so dass Sie immer noch mitdenken und den Gesprächsfluss nach Bedarf anpassen können. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Projektmanagement Dienstleistungen Vertragsvorlage

Projektmanager werden diese Plug-and-Play-Vertragsvorlage von ClickUp lieben

Wir haben bereits einen Beratungsvertrag und einen allgemeinen Geschäftsvertrag behandelt, aber diese ClickUp-Projektmanagement-Dienstleistungsvertrag ist speziell auf Berater zugeschnitten, die Hilfe beim Projektmanagement anbieten und projektdurchführung .

Dieser spezielle Vertrag enthält Abschnitte über:

Umfang der Beratungsleistung

Vertragslaufzeit

Zahlungsbedingungen

Beendigung des Vertrages

Verpflichtungserklärungen

Geschützte Informationen

Haftungsbeschränkung und Entschädigung

Unabhängiger Auftragnehmer

Allgemeine Bedingungen

Beratungsangebot

Es enthält auch ein Dokument Anhang A, in dem die Leistungen aufgeführt sind, die Sie als Projektleiter erbringen. Betrachten Sie dies als ein Dokument, in dem Ihre Aufgabenbeschreibung und die Erwartungen des Kunden an Sie aufgeführt sind. Diese Vorlage herunterladen

10. Unterschrift Microsoft Word Vorlage für ein Beratungsangebot

Über Signaturely

Dies ist eine weitere Form eines Muster-Beratungsvertrags, die von Rechtsexperten und Korrekturlesern geprüft wurde. Wenn Sie ein schnelles Word-Dokument zum Ausfüllen und Versenden an einen Kunden benötigen, können Sie mit dieser kostenlosen Ressource in nur wenigen Minuten beginnen.

Dieses kostenlose Microsoft Word Beratungsvertrag Vorlage von Signaturely enthält eine Zusammenfassung der Dienstleistungen, einen Honorarplan und eine Kostenerstattungsvereinbarung. Dieses Dokument wurde zwar von einem Anwalt geprüft, stellt aber keine Rechtsberatung dar. Sie sollten es also trotzdem überprüfen, um sicherzustellen, dass es die in Ihrem Gebiet geltenden Gesetze berührt. Diese Vorlage herunterladen

Versuchen Sie Beratungsvorlagen für Ihr Beratungsgeschäft

Beratungsarbeit macht Unternehmen besser, und Vorlagen machen Berater effizienter. Vielbeschäftigte Berater haben nicht die Zeit, für jeden Kunden neue Dokumente zu erstellen. Deshalb ist die Erstellung von Vorlagen für Ihren Arbeitsablauf so wichtig.

Die riesige Bibliothek von ClickUp mit Beratungsvorlagen gibt Ihnen Sicherheit, indem sie Ihre gesamte Arbeit auf einer einfachen Plattform zusammenfasst. 📚 Schauen Sie sich jetzt die ClickUp-Vorlagen an um in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.