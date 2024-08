die 15 besten TimeCamp-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Haben Sie schon einmal vom Parkinsonschen Gesetz gehört?

Es besagt, dass sich die Arbeit so ausdehnt, dass sie die Zeit ausfüllt, die Sie dafür vorgesehen haben. Wenn Sie also drei Tage Zeit haben, um eine Aufgabe zu erledigen, die eigentlich nur 30 Minuten in Anspruch nimmt, werden Sie trotzdem die vorgesehenen drei Tage brauchen, um sie zu erledigen.

Was kann man daraus lernen? Wenn Sie wissen, dass Sie Zeit zum Töten haben, werden Sie es tun. Das Gute an Parkinsons Gesetz ist jedoch, dass es auch in umgekehrter Richtung funktioniert. Deshalb braucht man den ganzen Sonntag, um einzukaufen, Pilates zu machen und das Abendessen zu kochen, aber nur acht Stunden am nächsten Tag, um die gesamte Abteilung umzustrukturieren, einen Geschäftsvorschlag zu schreiben und den Hunger in der Welt zu lösen.

Es läuft alles auf Folgendes hinaus effizientes Zeitmanagement ! Und zeitmanagement-Apps wie TimeCamp haben ihren Erfolg mit dieser Idee gefunden. Projekt-Zeiterfassung , die Überprüfung der Zeiteinteilung, der Vergleich von Zeitberichten und das Blockieren von Zeit sind einige der besten Strategien, um die Herausforderungen des Parkinsonschen Gesetzes zu meistern - und einige der Funktionen, für die TimeCamp am besten bekannt ist.

...Aber ist TimeCamp die perfekte zeitmanagement für Sie? Angesichts des Preises sollten Sie sich bei Ihrer Antwort sicher sein!

Bevor Sie damit beginnen, Ihre Rechnungsdaten automatisch in die TimeCamp-Verkaufsseite einzugeben, sollten Sie sich diesen Artikel ansehen, um die 15 besten TimeCamp-Alternativen für Teams jeder Größe und Branche zu finden. ⏱

Was ist TimeCamp?

über TimeCamp TimeCamp ist software für die Zeiterfassung hilft Freiberuflern, Teams und Agenturen, ihre Effizienz durch effektive Zeit-, Anwesenheits- und Rechnungsverwaltung zu steigern.

Jede Funktion von TimeCamp dreht sich um die Zeiterfassung und -auswertung - ob Sie nun Freizeit beantragen, herausfinden wollen, welche Aufgaben Ihren Tag prägen, oder Ihre Produktivität über einen längeren Zeitraum vergleichen wollen, TimeCamp hat eine Lösung für Sie. Es ist auch ein großartiges Tool für Berater, die ihre abrechenbare Zeit mit unterschiedlichen Sätzen kennzeichnen oder regelmäßig Rechnungen an mehrere Kunden stellen.

Budgetverfolgung in TimeCamp

Im Ernst, wenn es um zeitbezogene Tools geht, ist TimeCamp einen Schritt voraus. Hier sind einige unserer bevorzugten TimeCamp-Funktionen:

Automatisierte Zeiterfassung für mehr Effizienz im Arbeitsalltag.

Budget-, Zeit- und Mitarbeiterberichte.

Erfassung und Genehmigung von Stundenzetteln.

Fakturierung und fakturierbare Sätze.

Zeit- und Anwesenheitsmanagement.

Über 70 Integrationen mit beliebten Arbeitstools wie ClickUp 😍

So cool! Aber wenn Sie mit Ihrem Zeitmanagement noch einen Schritt weiter gehen wollen... dann wird es Zeit, in eine weitere Software zu investieren, die Ihnen dabei hilft, dies zu erreichen.

Mit einfachen oder fortgeschrittenen Formeln in ClickUp Custom Fields sofort präzise Zahlen finden

TimeCamp eignet sich hervorragend für die Zeiterfassung, aber es fehlt an Möglichkeiten, Ihre Produktivität positiv und nachhaltig zu verändern. Sie werden wahrscheinlich nach einer zusätzlichen Software oder einer TimeCamp-Alternative suchen, wenn Sie nach Funktionen suchen, um:

Arbeitsabläufe auf derselben Plattform zu erstellen, auf der Sie Ihre Zeit erfassen.

Prozesse von Anfang bis Ende zu rationalisieren.

Aufgaben innerhalb Ihres Teams zu delegieren und neu zu organisieren.

Den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele auf verschiedene Weise zu verfolgen.

Fügen Sie Ihren Zeitberichten und Einblicken weitere Anpassungen hinzu.

Kommunizieren Sie mit und verwalten Sie Ihre Stakeholder.

Außerdem kann TimeCamp ziemlich teuer werden. 😳

Es gibt zwar eine begrenzte kostenlose Option, aber der Basisplan von TimeCamp beginnt bei 6,30 $ pro Person und Monat. Das bedeutet, dass Sie für Ihr TimeCamp-Abonnement genauso viel, wenn nicht sogar mehr, ausgeben müssen als für Ihr aktuelles projektmanagementsoftware .

Auch. 💸

Zum Glück haben Sie viele Möglichkeiten! TimeCamp ist eines von mehreren Tools, die Teams und Unternehmen dabei helfen, ihre zeitmanagement unter Kontrolle zu haben - und wir haben Ihnen 15 der besten TimeCamp-Alternativen zusammengestellt, um Ihre Software-Suche in Gang zu bringen!

Die 15 besten TimeCamp-Alternativen im Jahr 2024

TimeCamp mag auf dem Papier wie das Gesamtpaket klingen, aber wenn es darum geht, Ihre Produktivität entscheidend voranzubringen, ist es einfach zu wenig.

Werfen Sie einen Blick auf die 15 Top-Konkurrenten von TimeCamp und sehen Sie, wie eine neue zeitmanagement-Software kann Ihnen helfen, Engpässe zu überwinden und Ihre Effizienz zu steigern wie nie zuvor!

Erfassen Sie die Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall aus an - mit dem Global Timer von ClickUp

ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um alle Ihre Projekte, Daten und Ihr Team in einem effizienten und kollaborativen Arbeitszentrum zusammenzuführen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder Ihres Budgets bietet ClickUp umfassende Lösungen für teams in verschiedenen Branchen mit Hunderten von Funktionen für die Zeiterfassung, die Erstellung von Kostenvoranschlägen, die Verwaltung Ihres Arbeitspensums und die Optimierung Ihres Tagesablaufs - alles über einen einzigen Bildschirm.

Entdecken best practices for managing time with a knowledge base !

ClickUp beste Eigenschaften

Hinzufügenzeitschätzungen die Sie auf das Team aufteilen können, um Ihre Arbeitsbelastung zu prognostizieren

AusführlicheAnfangsdaten, Fälligkeitsdaten und genaue Zeiten für Genauigkeit bei der Planung von Fristen undMeilensteine* Flexibelprojekt-Zeiterfassung und Berichterstellung von jedem Gerät aus - sogar Springen zwischen Aufgaben oder rückwirkendes Hinzufügen von Zeit

Erfassen Sie die Zeit von jedem Browserfenster aus mit derClickUp Chrome-Erweiterung Markieren Sie Zeit als abrechenbar und berechnen Sie Spesen mitFormel-Felder Erstellenbenutzerdefinierte Stundenzettel und Berichte für einen individuellen oder kumulativen Überblick über die Produktivität Ihres Teams

Schablonen: Erhalten Sie Zugang zu ClickUp's vorgefertigtenvorlagen für die Zeiterfassung ClickUp Einschränkungen

So viele Funktionen in jedem Preisplan können eine gewisse Lernkurve zur Folge haben

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht!

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5 pro Benutzer, pro Monat

: $5 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.510+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.510+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,510+ Bewertungen)

2. nTask

über nTask nTask ist eine Cloud-basierte aufgabenverwaltung und projektmanagement-Tool ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten und mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten. Es enthält eine Kalenderansicht für die Terminplanung, ein Gantt-Diagramm zur Visualisierung des Projektfortschritts und eine Zeiterfassungsfunktion zur Erfassung der abrechenbaren Stunden.

Für Agenturen oder Organisationen, die mehr Transparenz und Richtlinien für Budgets bereitstellen möchten, bietet nTask verschiedene Optionen für abrechenbare und nicht abrechenbare Projekte.

Beispiel: Abrechenbare Projekte können nach einem Festpreis, einem Festpreis pro Aufgabe, einem Stundensatz pro Aufgabe und einem Stundensatz pro Ressource kategorisiert werden.

nTask beste Eigenschaften

Kanban-Tafeln zum Ziehen und Ablegen

Geplante und tatsächliche Fälligkeitstermine

Dedizierte Arbeitsbereiche

Ressourcenzuweisung

nTask-Begrenzungen

Das Anhängen großer Dateien beim Teilen dauert länger als normal

Im Vergleich zu anderen Alternativen zu TimeCamp nur für Teams mit weniger als 50 Teammitgliedern geeignet

nPreise für Aufgaben

Premium : Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask für ein Angebot

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

3. Clockify

über Clockify Clockify ist eine Zeiterfassungssoftware, die es Unternehmen, Teams und Einzelpersonen ermöglicht, ihre Zeit zu überwachen und zu verstehen, wo ihre Zeit hauptsächlich verbracht wird. Erweiterte Funktionen wie die Aufgabenautomatisierung oder die Integration mit Drittsystemen wie Zapier sind verfügbar, um die Zeiterfassung einfacher und effizienter zu machen.

Die Nutzer können zwischen verschiedenen Berichtsoptionen wählen, darunter wöchentlich, Ausgaben und Zuweisungen, um die erfasste Zeit im Detail zu erfassen. Mit dem Wochenbericht können Nutzer beispielsweise die Gesamtzeit, die sie in einer bestimmten Woche für Projekte aufgewendet haben, mit der geschätzten Zeit vergleichen und sich einen Überblick über ihre Leistung im Laufe der Zeit verschaffen.

Clockify beste Eigenschaften

Schnelles Blockieren von Zeit in Ihrem Kalender

Zeitaktivitätsdiagramme auf einem Dashboard

Kategorisierung und Markierung der Zeit

Erweiterung für Chrome und Firefox

Clockify Einschränkungen

Weniger intuitives Interface im Vergleich zu anderen TimeCamp-Alternativen auf dieser Liste

Teams benötigen möglicherweise eine umfangreiche Schulung, um alle Funktionen zu erlernen

Clockify Preise

Basic : $3.99/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

: $3.99/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Standard : $5.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $5.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $11,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Clockify Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

4.7/5 (4,000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Clockify Alternativen !

4. Toggl Spur

über Toggl SpurToggl Spur ist eine großartige Zeiterfassungssoftware, insbesondere für Freiberufler und Remote-Teams, die den Überblick über ihre Arbeit behalten wollen. Benutzer können ihren Arbeitsablauf leicht messen und analysieren, indem sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit verfolgen, was ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, für welche Aufgaben sie mehr oder weniger Zeit aufwenden sollten.

Manager werden die Funktion Berichte per E-Mail planen als sehr praktisch empfinden! Sie können automatische Zeiterfassungsberichte einrichten, die regelmäßig an Ihren Posteingang gesendet werden. So behalten Sie den Überblick über die Zeit, die Sie für Aufgaben und Projekte aufwenden, und können Ihren Arbeitsplan effektiver planen.

Probieren Sie es aus! *Toggl Zeiterfassung in ClickUp* !

Toggl Track beste Eigenschaften

Lohnabrechnung für Auftragnehmer und Angestellte

Zusammenfassende, detaillierte und wöchentliche Berichte

Zeitaufrundung auf das nächste Intervall

Verfolgung in Echtzeit oder offline

Einschränkungen von Toggl Track

Mitglieder des kostenlosen Tarifs können die am häufigsten verwendeten Zeiteinträge nicht für einen einfachen Zugriff anheften

Nicht geeignet alsteamverwaltung alleiniges Werkzeug

Toggl Preise verfolgen

Team : $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäft: $15/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Ernte

über ErnteZeiterfassungstool Harvest hilft Unternehmen und Remote-Teams, den Überblick über ihre Stunden, Projekte und Budgets zu behalten. Benutzer können ihre Zeit verfolgen, Stundenzettel in Echtzeit überprüfen, Rechnungen erstellen und Ausgaben verwalten.

Harvest verfügt über eine praktische Funktion namens Timesheet Reminders, die Teammitgliedern automatisch eine Erinnerung schickt. Und es werden keine Erinnerungen an Personen gesendet, die ihre Zeit bereits erfasst oder eingereicht haben. Die Funktion ist anpassbar und eignet sich hervorragend für die Rechnungsstellung, das Projektmanagement und Leistungsbewertungen.

Zeiterfassungserinnerungen können Mitarbeitern helfen, sich zu konzentrieren und Ablenkungen zu vermeiden, da sie in regelmäßigen Abständen daran erinnert werden, ihre Zeit zu erfassen!

Die besten Funktionen von Harvest

Kapazitätsberichte, um die Arbeitsbelastung des Teams zu verstehen

PayPal- und Stripe-Integrationen zur Online-Bezahlung von Rechnungen

Filter zur Visualisierung des Zeitaufwands für Aufgaben und Projekte

Genaue Zeiterfassung und Kostendaten

Harvest-Einschränkungen

Fehlende Funktion zur Stapelzuweisung von Zeit für Arbeitgeber, die mit mehreren Freiberuflern arbeiten

Der kostenlose Plan enthält nur einen Arbeitsplatz und zwei Projekte

Preise für Harvest

Kostenlos : 1 Sitzplatz, 2 Projekte

: 1 Sitzplatz, 2 Projekte Pro: $10,80/Sitzplatz pro Monat, jährliche Abrechnung

Harvest Bewertungen und Rezensionen

6. Zeit-Doktor

über Zeit-Doktor Time Doctor ist eine Zeiterfassungssoftware, die Unternehmen und Privatpersonen dabei hilft, besser zu verstehen, womit sie ihre Zeit verbringen. Sie läuft im Hintergrund auf Computern und mobilen Geräten, verfolgt die genutzten Anwendungen und Websites und liefert detaillierte Berichte über jede Aktivität.

Ihre bevorzugten Anwendungen, von Projektmanagement bis CRM, können nahtlos in Time Doctor integriert werden, so dass Sie Ihre Projekte von einem Ort aus verwalten können.

Schauen Sie sich das an *KlickUp und Time Doctor Integration* !

Time Doctor beste Eigenschaften

Automatische Überprüfung der Anwesenheit von Mitarbeitern und Stundenzetteln

Work-Life-Balance-Widget zur Überwachung des Arbeitspensums der Mitarbeiter

Screenshots, Bildschirmaufnahmen und Aktivitätslevel

Dashboards und benutzerdefinierte Berichte

Time Doctor Einschränkungen

Die Bildschirmüberwachung kann persönliche Informationen erfassen, wenn zufällige Screenshots gemacht werden

Im Vergleich zu anderen TimeCamp-Alternativen fehlen native Projektmanagement-Tools

Time Doctor Preise

Basis : $70/Benutzer pro Jahr

: $70/Benutzer pro Jahr Standard : $100/Benutzer pro Jahr

: $100/Benutzer pro Jahr Premium: $200/Benutzer pro Jahr

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

7. Paymo

über Paymo Mit dem Zeiterfassungstool von Paymo können Unternehmen verfolgen, wie viel Zeit ihre Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben, Projekte und Kunden aufwenden. Darüber hinaus, Paymo verfügt über automatisierte Berichte, die Managern helfen, Ressourcen und Budget in Echtzeit auf der Grundlage von Mitarbeiteraktivitäten und abrechenbaren Stunden zuzuweisen. Zeitprotokolldaten können Kunden helfen, genaue Rechnungen zu erhalten, was zu besseren Kundenbeziehungen und höheren Einnahmen führen kann. Unternehmen können mit dem Zeiterfassungstool von Paymo sowohl fakturierbare als auch nicht fakturierbare Zeit erfassen und so ihr Kostenverständnis verbessern und die Preisgestaltung optimieren.

Die besten Funktionen von Paymo

Massenzeitbearbeitung für Aufgaben und Projekte

Projektschätzungen und Rechnungsstellung

Zeiterfassungskarten für Teammitglieder

Web-Timer aus einem Browser

Paymo Einschränkungen

Keine erweiterte Aufgabenverwaltung im kostenlosen Plan

Integrationen nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Paymo Preise

Kostenlos

Starter : $4,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $4,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Klein Büro : $9,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $20,79/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Paymo Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

8. Rechtzeitig

über Rechtzeitig Die Timely-App hilft Ihnen, Ihre Zeit besser zu verwalten, egal ob Sie ein Unternehmen oder eine Privatperson sind. Mit Timely können Sie Ihre Zeit für jedes Projekt mit nur wenigen Klicks im Auge behalten. Die App vereinfacht die Organisation von Arbeit und Terminen und ermöglicht es Ihnen, produktiver zu sein. Außerdem können Sie Erinnerungen einstellen, Aufgaben erstellen und Ihre Ziele verfolgen, damit Sie den Überblick über Ihre Arbeit behalten.

Die App verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie detaillierte Arbeitsaufzeichnungen, Budgetierungstools und Zielverfolgung in Echtzeit. So können Sie leicht überwachen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe oder jedes Projekt aufwenden, und Bereiche mit Verbesserungsbedarf identifizieren.

Timely beste Eigenschaften

Native Integrationen und offene APIs zur Verknüpfung von Daten in Ihrem gesamten technischen Umfeld

Tag-Listen zur Standardisierung der Berichterstattung über erfasste Stunden

Anwendungen für Mac, Windows, iOS und Android

Automatische Zeiterfassung

Timely Einschränkungen

Probleme mit der KI-Leistung verursachen mehr Arbeit für die Benutzer bei der Fehlerbehebung

Die Zeitgenauigkeit kann ein Problem sein, wenn Sie die Zeitzone wechseln

Rechtzeitige Preisgestaltung

Starter : $9/Nutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Nutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Premium : $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Unbegrenzt: $22/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

9. DeskTime

über DeskTime DeskTime hilft Unternehmen, das Beste aus ihren Teams herauszuholen, indem es die Leistung der Mitarbeiter transparent macht und das Engagement verbessert.

In DeskTime können Ihre Teammitglieder eine digitale Auszeit an ihren Computern nehmen, indem sie die Funktion für private Zeit nutzen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Computeraktivitäten nicht mehr aufgezeichnet. DeskTime listet keine Websites auf, die Ihre Mitarbeiter besuchen, wenn Sie dies nicht wünschen.

Ein weiterer Vorteil: Wenn Ihr Team bestimmte Anwendungen und Programme wie Microsoft Excel oder Adobe verwendet, zeigt DeskTime nicht nur die Gesamtzeit an, sondern auch die Titel der Dokumente oder Dateien und die Zeit, die für jedes einzelne davon aufgewendet wurde.

DeskTime beste Eigenschaften

URL- und App-Tracking zur Überwachung der Mitarbeiterproduktivität

Kostenberechnung zur Unterstützung der Gehaltsabrechnung

Automatische Zeiterfassung

Pomodoro Zeiterfassung

DeskTime Einschränkungen

Nicht geeignet für Teams, die Aufgaben abseits des Bildschirms erledigen

Begrenzte Grundfunktionen in der kostenlosen Version

Preise für DeskTime

Lite : Kostenlos für nur 1 Benutzer

: Kostenlos für nur 1 Benutzer Pro : $6,42/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

: $6,42/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Premium : $9,17/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9,17/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $18,33/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

10. TMetric

über TMetric TMetric ist ein Tool zur Zeiterfassung und zum Projektmanagement, das für Teams entwickelt wurde, um die Produktivität und Effizienz zu steigern. Die Benutzer können fakturierbare Sätze festlegen, detaillierte Berichte und Rechnungen erstellen und ihre Zeit für verschiedene Projekte und Aufgaben verfolgen. Zusätzlich zu den integrierten Kalender- und Aufgabenverwaltungsfunktionen ermöglicht das Tool den Teams auch, Besprechungen zu planen, Informationen auszutauschen und ihre Arbeit zu verfolgen.

Alle 10 Minuten wird ein Screenshot des Bildschirms eines Mitarbeiters mit der Screenshot-Erfassung gemacht. Einige Mitarbeiter fühlen sich mit dieser Art der Überwachung möglicherweise unwohl. Wenn Sie also eine Antiüberwachungspolitik haben, sollten Sie andere TimeCamp-Alternativen auf dieser Liste in Betracht ziehen!

TMetric beste Eigenschaften

Abrechenbare Raten für einen Arbeitsbereich, Mitglieder des Arbeitsbereichs, ein Projekt oder einen Kunden

50+ Integrationen zur Messung von Fortschritt und Aktivität in jedem von Ihnen verwendeten Tool

Verwaltung und Verfolgung von Fehlzeiten

Flexibles Berichtswesen

TMetric-Einschränkungen

Eigenständige Zeiterfassungs-App ohne erweiterte Projektmanagement-Funktionen

Die Genauigkeit der Zeiterfassung hängt von der konsequenten Erfassung und Pflege durch die Benutzer ab

TMetric Preise

Kostenlos

Professionell : Beginnt bei $18,75/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $18,75/Monat für 5 Benutzer Business: Beginnt bei $26.25/Monat für 5 Benutzer

TMetric Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

11. Trackabi

über Trackabi Trackabi bietet leistungsstarke Analysetools, mit denen Remote-Teams ihre Leistung effizienter messen können. Mithilfe der integrierten Analyse-Dashboards können die Benutzer auf einfache Weise detaillierte Berichte erstellen, die Aufschluss darüber geben, wie gut das Projekt im Laufe der Zeit vorankommt. Dies hilft den Teams, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, damit sie bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen können - ohne bis zum Ende des Projekts zu warten.

Der Trackabi Desktop Timer verfügt über automatische Zeiterfassungseinstellungen: Der Benutzer kann wählen, welche Anwendungen er für Arbeit und Unterhaltung verwendet.

Zum Beispiel kann ein Benutzer den Timer so einstellen, dass die Zeiterfassung beginnt, wenn er seine Projektmanagement-Software öffnet, und stoppt, wenn er seine Spotify-Playlist öffnet. Mit diesen Einstellungen kann das System die Zeiterfassung automatisch starten oder stoppen, wenn der Nutzer von der Freizeit zur Arbeit wechselt oder umgekehrt.

Trackabi beste Eigenschaften

Mitarbeiter-Urlaubsmanagement zur Verfolgung aktueller und geplanter Abwesenheiten

Benutzerzugriffsrollen und -berechtigungen für die Zeiterfassungskontrolle

Kundenverzeichnis zur besseren Strukturierung der Daten in Stundenzetteln

Getrennte Bereiche für Mitarbeiter und Unternehmen in Projekten

Trackabi-Einschränkungen

Fehlende native Projektmanagement-Funktionen

Veraltete UI

Trackabi Preise

Starter : Kostenlos für 5 Benutzer

: Kostenlos für 5 Benutzer Business : $16/Monat für 5 Benutzer, jährlich abgerechnet

: $16/Monat für 5 Benutzer, jährlich abgerechnet Business Plus : $20/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

: $20/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontaktieren Sie Trackabi für ein Angebot

Trackabi Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4.7/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

12. ActivityWatch

über ActivityWatch Mit diesem Open-Source-Tool können Sie Ihre täglichen Aktivitäten verfolgen und überwachen, wie produktiv Sie bei Ihren täglichen Aktivitäten und Projekten im Laufe der Zeit sind.

Mit ActivityWatch erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, mit welchen Aktivitäten Sie beschäftigt sind und wie viel Zeit Sie dafür aufwenden. Anhand der Daten können Sie Muster in Ihrem Verhalten erkennen und herausfinden, wie Sie Ihre Produktivität mit der Zeit verbessern können.

Wenn Sie mit einer Open-Source-Plattform nicht vertraut sind, kann ActivityWatch auch in andere Anwendungen integriert werden, um die Zeiterfassung noch leistungsfähiger zu machen!

Bonus: Probieren Sie es aus **Die besten Open-Source Projektmanagement-Tools im Jahr 2024

ActivityWatch beste Eigenschaften

"Raw Data"-Seite zum Herunterladen aller gesammelten Datenpunkte als einzelne Datei

Tray-Symbol zur Verwaltung der auszuführenden ActivityWatch-Dienste

Kategorien-Ansicht zum Hinzufügen, Bearbeiten und Festlegen von Regeln

Filterung sensibler Daten, um die Protokollierung zu unterbrechen

ActivityWatch-Einschränkungen

Schwächen bei der Zeitgenauigkeit, insbesondere wenn ein Benutzer ein Browserfenster geöffnet hat, aber auf ein anderes Fenster schaut

Fehlende Projektmanagement-Funktionen für Unternehmen

ActivityWatch Preise

ActivityWatch ist kostenlos

ActivityWatch Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

über Jede Stunde Everhour ist eine Zeiterfassungssoftware zur Vereinfachung des Projektmanagements von Teams. Sie hilft ihnen, den Aufwand abzuschätzen, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen und ihren Arbeitsablauf für eine bessere Zusammenarbeit zu optimieren, um die Produktivität des Teams zu steigern. Mit diesem Tool können Benutzer auch benutzerdefinierte Erinnerungen für Fälligkeitstermine oder überfällige Aufgaben einstellen.

Mit Everhour können Ihre Teams Projekte auf eine Weise planen und verwalten, die Arbeitsabläufe und Prozesse ergänzt. Es umfasst Funktionen zur Aufgabenverfolgung, Zeitplanung, Ressourcenzuweisung und Kostenverwaltung. So können Sie große Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen. Synchronisierung von Everhour und ClickUp !

Everhour beste Eigenschaften

Flexible Abrechnung

Benutzerdefinierte Aufgabentarife

Pomodoro-Timer

Listen- und Board-Ansicht

Einschränkungen von Everhour

Fehlende erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Zeitzusammenfassungen

Fehlende Zeitkategorien für die Kategorisierung von Aufgaben und Projekten

Preise von Everhour

Kostenlos

Lite : $5/Benutzer pro Monat, ab 2 Benutzern

: $5/Benutzer pro Monat, ab 2 Benutzern Team: $8/Benutzer pro Monat, ab 5 Benutzern

Everhour Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

14. Hubstaff

über Hubstaff Hubstaff ist eine Zeiterfassungslösung, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer externen Mitarbeiter und der Verfolgung des Projektfortschritts unterstützt. Arbeitgeber können die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter verfolgen, Ziele setzen und die Arbeitskosten kontrollieren. Hubstaff macht es einfach, den Arbeitstag eines jeden Teammitglieds zu verfolgen und sicherzustellen, dass jeder die Ressourcen und Werkzeuge hat, um seine Arbeit zu erledigen.

Hubstaff umfasst auch erweiterte Berichts- und Analysefunktionen, die wertvolle Einblicke in die Leistung der Mitarbeiter und in verbesserungsbedürftige Bereiche liefern können. Es lässt sich mit gängigen projektmanagement-Tools wie Asana , Slack und Trello, damit Arbeitgeber einen detaillierteren Überblick über die Fortschritte der einzelnen Teammitglieder erhalten.

Hubstaff beste Eigenschaften

Stundenzettel, die anhand der Arbeitszeiterfassungsdaten Ihrer Mitarbeiter erstellt werden

17 verschiedene Zeitberichte, einschließlich automatischer Lohnabrechnung

Virtuelle Leistungsabzeichen

Leerlaufzeit-Tracker

Hubstaff Einschränkungen

Begrenzte native Integrationen (aber alles, was Sie brauchen, ist dieClickUp- und Hubstaff-Integration!)

Nicht unterstützt auf Chromebook-Desktop

Hubstaff Preise

Desk Free : nur 1 Benutzer

: nur 1 Benutzer Desk Starter : $5.83/Benutzer pro Monat, beinhaltet 2 Benutzer

: $5.83/Benutzer pro Monat, beinhaltet 2 Benutzer Desk Pro : $8,33/Benutzer pro Monat, beinhaltet 2 Benutzer

: $8,33/Benutzer pro Monat, beinhaltet 2 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hubstaff für Details

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

4.6/5 (1,300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Hubstaff Alternativen !

15. Wrike

über WrikeWrike ist eine Cloud-basierte Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit, die Teams bei der Verwaltung ihrer Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe unterstützt. Es ermöglicht Benutzern, Prioritäten nach Dringlichkeit zu setzen, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen und mit externen Parteien zusammenzuarbeiten.

Die Funktion Zeitprotokoll-Kategorien in Wrike kann verwendet werden, um Teammitgliedern und Managern dabei zu helfen, die Zeit zu verfolgen, die für verschiedene Aufgaben innerhalb eines Projekts aufgewendet wurde. Sie bietet eine effektive Möglichkeit zur Produktivitätsüberwachung, um zu bestimmen, wo Ressourcen zugewiesen werden sollten.

Die Kategorien des Zeitprotokolls können in drei Haupttypen unterteilt werden: aufgabenbasiert, projektbasiert und ressourcenbasiert. Ein ressourcenbasiertes Beispiel wäre ein Designer, Produktmanager oder Software-Ingenieur.

mehr Informationen_ *Wrike Alternativen* !

Die besten Eigenschaften von Wrike

Projekt-Dashboards

Automatisierung wiederkehrender Arbeitsabläufe

Proofing in mehreren Dateiformaten

Planung von Projektressourcen

Einschränkungen von Wrike

Die In-App-Zeiterfassung ist nur in den Business- oder Enterprise-Tarifen verfügbar

Gantt-Diagramme sind eine kostenpflichtige Funktion

Wrike Preise

Kostenlos

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie Wrike für ein Angebot

: Kontaktieren Sie Wrike für ein Angebot Pinnacle: Kontaktieren Sie Wrike für ein Angebot

Wrike Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (1,900+ Bewertungen)

4.3/5 (1,900+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (3,200+ Bewertungen)

Bringen Sie Zeitmanagement auf die nächste Stufe

Es gibt viele TimeCamp-Alternativen, aber mit einer der 15 oben aufgeführten Optionen zu beginnen, ist der beste Weg!

Jede Alternative deckt die Grundlagen ab, wenn es darum geht, Zeitmanagement effektiv zu verfolgen, zu betrachten und strategische Entscheidungen zu treffen - aber nur ein Tool fügt sich nahtlos in den Rest Ihrer Arbeit ein. Und dieses Tool ist ClickUp. 🙂

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben und Zeit mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

An erster Stelle dieser Liste - und in unserem Herzen - steht ClickUp, die ideale TimeCamp-Alternative, wenn es um Funktionen, Flexibilität, Preise und mehr geht.

ClickUp bietet nicht nur die gleichen Funktionen für die Zeitverwaltung, sondern auch alle Projektmanagement-Funktionen, für die Sie bei TimeCamp auf andere Software angewiesen wären.

Zugriff auf eine Vielzahl zeitsparender Tools, mehrere Projektansichten unbegrenzt viele Aufgaben, Mitglieder und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden !