10 kostenlose Vorlagen für die Produktpositionierung in Word, PowerPoint und ClickUp

Ein Produkt, egal wie gut es ist, kann unmöglich die ideale Lösung für alle sein. Es ist Ihre Aufgabe, die Einzelziele der Käufer zu identifizieren und ihnen zu zeigen, wie sie von Ihrem Angebot profitieren können.

Einfach ausgedrückt: das Geheimnis für den Verkauf Ihres Produkts liegt in der richtigen Positionierung. Dazu müssen Sie ein einzigartiges Bild von Ihrem Angebot zeichnen und die Position bestimmen, die es in den Köpfen Ihrer Kunden einnehmen soll.

Nehmen Sie Rolex als Beispiel. Die Marke hat sich schon immer als prestigeträchtig und luxuriös positioniert. Im Laufe der Jahre wurde sie auch mit berühmten Sportlern wie Roger Federer in Verbindung gebracht, was unterstreicht, dass es sich um eine Beschreibung für erfolgreiche Menschen handelt.

Dank der effektiven Positionierung der Produkte hat jeder eine Vorstellung davon, worum es bei Rolex geht - ein Einzelziel mit Raffinesse, Klasse und Eleganz. ⌚

Glücklicherweise brauchen Sie kein Team von Marktforschern wie Rolex, um Ihr Produkt richtig zu positionieren - Sie brauchen nur Vorlagen für die Produktpositionierung.

Wir führen Sie durch unsere Auswahl der Top 10 Vorlagen für die Positionierung von Produkten, die heute erhältlich sind. Sie bieten eine vorgefertigte Struktur, die Ihnen hilft, die Stärken und Schwächen Ihres Produkts zu umreißen und den richtigen Punkt bei Ihren Kunden zu treffen!

Was ist eine Vorlage für eine Produktpositionierung?

Unter Produktpositionierung versteht man den Prozess der Definition, wo Ihr Produkt in die Marktlandschaft passt und wie Ihre Kunden es wahrnehmen sollen. Dazu gehören verschiedene Aktivitäten, von der Analyse Ihrer Konkurrenten über die Untersuchung Ihrer Benutzer-Personas bis hin zur Vermittlung des Images Ihrer Marke und des allgemeinen Wertversprechens.

Vorlagen für die Positionierung von Produkten sind Verknüpfungen, die Ihnen helfen, einen perfekten Platz für Ihr Produkt unter den Sternen zu finden. ⭐

Sie bieten die Grundlage für:

Darstellung der Stärken und Schwächen Ihres Produkts

Identifizierung Ihres Einzelziels und Ihrer Zielgruppe

Die Entwicklung der richtigen Marketing- und Produktpositionierungsstrategie

Die Ziele und den einzigartigen Wert Ihres Unternehmens zu skizzieren

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und setzen Sie Prioritäten - alles in Ihrem benutzerdefinierten

zeitleiste für Projekte

mit der Ansicht "Zeitleiste" in ClickUp

Was macht eine gute Vorlage für die Positionierung eines Produkts aus?

Eine praktische Vorlage für die Positionierung eines Produkts muss bestimmte Schlüsselmerkmale aufweisen, wie z. B:

Vordefinierte Struktur : Die Vorlage sollte geeignete Abschnitte zur Beschreibung der Features, Werte, Zielgruppen und Einzelziele des Produkts sowie zur Analyse des Wettbewerbs enthalten

: Die Vorlage sollte geeignete Abschnitte zur Beschreibung der Features, Werte, Zielgruppen und Einzelziele des Produkts sowie zur Analyse des Wettbewerbs enthalten Anpassungsfähigkeit : Sie sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Änderungen an der Struktur vorzunehmen und sicherzustellen, dass sie mit dem Markenkern Ihres Unternehmens und den Zielen Ihrer Marketingaktivitäten übereinstimmt. Sie sollten in der Lage sein, Abschnitte zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen, um die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen

: Sie sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Änderungen an der Struktur vorzunehmen und sicherzustellen, dass sie mit dem Markenkern Ihres Unternehmens und den Zielen Ihrer Marketingaktivitäten übereinstimmt. Sie sollten in der Lage sein, Abschnitte zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen, um die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen Vielseitigkeit : Die Struktur sollte geeignet sein, alle Arten von Produkten - von Zahnpasta bis Schmuck - zu beschreiben und herauszufinden, wie sie zu positionieren sind. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen mit einem vielfältigen Portfolio

: Die Struktur sollte geeignet sein, alle Arten von Produkten - von Zahnpasta bis Schmuck - zu beschreiben und herauszufinden, wie sie zu positionieren sind. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen mit einem vielfältigen Portfolio Kollaborationsmöglichkeiten : Es sollte Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare und Notizen bieten, damit das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt und an der gesamten Marketingstrategie mitwirken kann

: Es sollte Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare und Notizen bieten, damit das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt und an der gesamten Marketingstrategie mitwirken kann Benutzerfreundlichkeit: Es sollte mit detaillierten und präzisen Anweisungen versehen sein, wie interne Teams es nutzen können und welche Infos an welcher Stelle hinzuzufügen sind (z. B. eine Buyer Persona, die Positionierung der Marke, eine Wettbewerbsanalyse und Aussagen zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen)

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

10 Vorlagen für die Positionierung von Produkten im Jahr 2024

Wir haben uns Dutzende von Vorlagen für die Positionierung von Produkten angesehen und die 10 besten davon ausgewählt

ClickUp

, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam und SlideUpLift. Nutzen Sie sie, um Ihr Produkt im besten Licht zu präsentieren und es dem richtigen Publikum vorzustellen. ✨

1. ClickUp Produkt Positionierung Liste Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für eine Liste zur Positionierung von Produkten, um die Besonderheiten eines Produkts zu verstehen und es dem Einzelziel angemessen vorzustellen

Die Positionierung eines Produkts erfordert das Zusammenwirken mehrerer Teams, von Projekt- und

produktmanagement

zum Marketing und

produktdesign

. Da jede Abteilung an verschiedenen Aspekten desselben Produkts beteiligt ist, ist es nur natürlich, dass Verwirrung und Missverständnisse entstehen können.

Glücklicherweise können Sie Ihre Truppen versammeln und eine einheitliche Front mit der

ClickUp Produkt Positionierung Liste Vorlage

. Sie ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, ein tieferes Verständnis für Ihr Produkt zu erlangen und das Einzelziel der Marktnische zu identifizieren.

Die Vorlage hat drei Ansichten - Ihr Ausgangspunkt ist die Ansicht Produktpositionierungsbewertung. Hier finden Sie ein Formular mit vordefinierten Feldern wie Produktname, Einzelziel

datum der Markteinführung

, Produktbeschreibung, Marktsegment, Schmerzpunkte und einzigartige Werte oder Verkaufsargumente. Natürlich können Sie das Formular an die Besonderheiten Ihres Produkts anpassen, indem Sie die verfügbaren Felder verwenden oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen.

Sobald alle Mitglieder Ihres Teams das Formular ausgefüllt haben, werden die übermittelten Infos automatisch in der Ansicht Produktliste angezeigt. Hier können Sie alle Informationen zur Positionierung des Produkts überprüfen, Aufgaben bestimmten Mitgliedern des Teams zuweisen, Prioritäten festlegen und Aufgaben nach Status gruppieren, z. B. Planung, In Bearbeitung und In der Warteschleife.

Die Ansicht eignet sich hervorragend für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Positionen!

Die dritte Ansicht (Board) ist eine

Kanban Board

die Ihre Produkte in Karten mit Aufgaben verwandelt und es Ihnen ermöglicht, diese nach ihrem Status zu sortieren. Das Drag-and-Drop-Design macht das Verschieben der Karten zu einem Kinderspiel. 🌬️

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Produkt Positionierung Aufgabe Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Aufgaben zur Positionierung von Produkten, um Listen zu erstellen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Produkt auf dem Markt einzuführen

Die

ClickUp Aufgabe zur Produktpositionierung Vorlage

bietet eine einfache, aber effektive Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie die für eine erfolgreiche Produktpositionierung erforderlichen Aktivitäten abgeschlossen haben. Nachdem Sie alle Elemente auf der Checkliste der Vorlage abgehakt haben, verfügen Sie über alles, was Sie für die Erstellung einer einzigartigen Produktpositionierung benötigen

marketingstrategie für Ihr Produkt

und um Ihr Einzelziel zu finden. ✅

Bei der Vorlage handelt es sich im Wesentlichen um eine Zu erledigen-Liste mit sechs Standard-Aufgaben, die sich mit Aspekten wie den Schmerzpunkten der Benutzer, dem Alleinstellungsmerkmal und der Markenstrategie befassen. Je nach Szenario können Sie die Liste löschen, bearbeiten oder neue Aufgaben hinzufügen. Weisen Sie jeder Aufgabe ein Teammitglied zu und stellen Sie sicher, dass sich jeder über seine Zuständigkeiten im Klaren ist.

Eines der besten Merkmale dieser Vorlage ist das Hinzufügen von Beziehungen zwischen Aufgaben. So können Sie sicherstellen, dass eine Aufgabe erst dann in Angriff genommen wird, wenn eine andere abgeschlossen ist, und so den richtigen Flow in Ihrem Team aufrechterhalten und Prioritäten einstellen.

Sie können nachverfolgung der Zeit innerhalb der Vorlage, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und überwachen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe auf der rechten Seite der Liste der zu erledigenden Aufgaben. So kann jeder leicht auf Ihr spezifisches Wertangebot oder Ihre Strategie für die Marktlandschaft zugreifen.

Da dies eine aufgaben-Vorlage können Sie sie einfach kopieren und an jedes Produkt anhängen, das Sie verwalten, um Zeit zu sparen.

3. ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage

Mit der Product Brief Document Template von ClickUp hat Ihr Team eine abschließende Vorlage, um eine erfolgreiche Markteinführung zu unterstützen - und dabei buchstäblich auf derselben Seite zu bleiben

Ob Sie ein bestehendes Produkt verbessern oder ein neues Produkt auf den Markt bringen, ein gut definierter Plan ist entscheidend. Dieser Plan sollte alle wichtigen Details abdecken, von den funktionalen Spezifikationen bis hin zur Zielgruppe, um sicherzustellen, dass alle Mitwirkenden auf der gleichen Wellenlänge arbeiten. 📻

Die ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage kann als unumstrittene Quelle der Wahrheit für alle Teams dienen, die an der produktentwicklungsprozess .

Sein ein ClickUp Dokument vorlage können Sie alle für die Produktentwicklung und -positionierung relevanten Infos in einem einzigen Dokument organisieren und zentralisieren. Fügen Sie so viele Seiten hinzu, wie Sie möchten, und verwenden Sie Kommentare, um mit Kollegen zusammenzuarbeiten oder pingen Sie bestimmte Mitglieder des Teams an, wenn Sie deren Beitrag benötigen.

Standardmäßig hat diese Vorlage vier Abschnitte, die Sie bearbeiten können, um sicherzustellen, dass sie genau zu Ihrem Produkt passen:

2-Pager: Erläutert die Probleme und Herausforderungen, die Ihr Produkt lösen soll, und stellt Ziele und Kriterien für die Messung seines Erfolgs auf Funktionale Spezifikationen: Definiert die Spezifikationen der verschiedenen Features und skizziert die potenziellen Benutzer des Produkts Release Plan: Legt die Phasen und Meilensteine fest, die vor der Produkteinführung abgeschlossen werden müssen Anhänge: Enthält zusätzliche produktbezogene Dokumente, Infos und Forschungsergebnisse

4. ClickUp Produkt Preisgestaltung Vorlage

Entwickeln Sie eine Liste mit Preisen für Ihre Produkte und Dienstleistungen mit der kostenlosen ClickUp Vorlage für Produktpreise

Preisgestaltung und Produktpositionierung müssen übereinstimmen - Sie müssen den Platz Ihres Produkts auf dem Markt im Auge behalten, wenn Sie seinen Preis festlegen. Nehmen wir an, Sie verkaufen Schokolade - dann ist es nur logisch, dass der Preis für einfache Milchschokolade niedriger ist als für Schokolade mit Mandeln, exotischen Aromen oder Blattgold. 🍫

Das wird viel schwieriger, wenn Sie ein breites Produktsortiment haben. Zum Glück haben Sie die ClickUp Vorlage für die Produktpreisgestaltung zu Ihrer Verfügung. Es fungiert als zentraler hub für die Speicherung all Ihrer Produkt Infos, einschließlich der Preise, um Ihr Wertangebot besser zu präsentieren.

Mit dieser Vorlage für eine Positionierungserklärung können Sie:

Mit Ihrem Team zusammenarbeiten und mit verschiedenen Preisstrategien experimentieren

Die Preise je nach den Bedingungen des Marktes oder dem einzigartigen Wert des Produkts problemlos ändern

Ihr Inventar nachverfolgen und den Lagerbestand verwalten

Relevante Infos zum Produkt speichern und Ihre Kunden unterstützen

Beginnen Sie mit der Eingabe relevanter Produktinformationen in der Ansicht Produkte nach Kategorie. Geben Sie Details wie den Produktnamen, die Lagerhaltungseinheit (SKU), die Marke, den Produkttyp, die Farbe und den Stückpreis an. ClickUp gruppiert Ihre Produkte zur einfacheren Navigation nach Kategorien.

Sobald Sie alle Infos eingegeben haben, erhalten Sie eine Ansicht aller Produkte, die Sie auf Lager haben, aus der Vogelperspektive ihr Inventar verwalten effizienter. Außerdem können Sie im Handumdrehen relevante Details für Ihre Kunden abrufen.

5. ClickUp Produktstrategie Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Produktstrategie hält Ihr Team auf dem Laufenden und hilft Ihnen, ein marktgerechtes Produkt zu entwickeln

Sie wollen ein Produkt entwickeln, das die Bedürfnisse Ihrer Kunden trifft und sich an den Zielen Ihres Unternehmens orientiert? Dann ist die ClickUp Produktstrategie-Vorlage ist der richtige Weg. Es enthält drei Listen mit verschiedenen Ansichten, die Ihnen helfen, eine maßgeschneiderte produktstrategie bis ins kleinste Detail. 🕵️

Die erste Liste trägt die Bezeichnung "Features", und hier notieren Sie die Funktionen, die Ihr Produkt haben soll. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Feature-Kategorie, Aufwand, Teamleiter und Fälligkeitsdatum, um weitere Details zu den gewünschten Funktionen anzugeben. Sie können die Features manuell eingeben oder das Formular Feature Submission Form verwenden, um Ihre Eingaben automatisch in die Liste aufzunehmen. Verwenden Sie Ansichten wie "Aktive Features", "Priorität" und "Nach Aufwand", um Ihre Einträge zu filtern und sich auf bestimmte Funktionen zu konzentrieren.

Die zweite Liste ist Zeitleiste. Hier liegt Ihr Hauptaugenmerk auf dem Zeitplan für die Einführung der Features. Es gibt zwei Ansichten, die die Features nach ihrem Status gruppieren. Die Vorlage bietet ein Beispiel mit zwei Status-Optionen - In Bearbeitung und Zu erledigen -, aber Sie können weitere Optionen hinzufügen, z. B. In Prüfung, In Wartestellung oder Abgeschlossen.

Die dritte Liste ist Team, und sie ist für Infos über die Personen reserviert, die an projektdurchführung einschließlich der Abteilung, zu der sie gehören, E-Mail und Nummer.

Es ist erwähnenswert, dass die Vorlage vollständig anpassbar ist. Fügen Sie neue Listen hinzu, bearbeiten Sie bestehende, ändern Sie benutzerdefinierte Felder und passen Sie Ansichten an, um einen persönlichen Space zu schaffen, in dem Sie und Ihre Teams daran arbeiten können, Ihr Produkt zum Leben zu erwecken. 🌱

6. Positioning Framework Vorlage von Chasm

Verwenden Sie die Vorlage "Positioning Framework Template" von Chasm, um die Vorteile Ihres Produkts und die Probleme, die es löst, zu beschreiben

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Vorlage sind, die die Einzelziele Ihres Produkts und seine Features umreißt, ist die Positioning Framework Template von Chasm eine hervorragende Option.

Die Vorlage hat ein tabellarisches Formular, mit drei Spalten und acht Zeilen. Ihre Aufgabe ist es, die Tabelle mit relevanten Infos zu füllen und eine Geschichte zu erzählen, wie sich Ihr Produkt abhebt. Sie können wählen, ob Sie die Vorlage online bearbeiten oder im PDF-Format herunterladen und offline daran arbeiten möchten.

Beginnen Sie damit, Ihre Einzelziele zu definieren und einen Schmerzpunkt zu umreißen, den sie angehen wollen. Sie sollten auch alle emotionalen Motive einbeziehen, die Menschen zum Kauf Ihres Produkts bewegen könnten. Immerhin, emotionen beeinflussen die Entscheidungsprozesse Ihrer Kunden in hohem Maße.

Erklären Sie anschließend, warum Ihre Kunden Ihr Produkt kaufen würden und beschreiben Sie, was Ihr Produkt besser macht als die Konkurrenz.

Sobald Sie die Tabelle ausgefüllt haben, werden Sie und Ihre Mitarbeiter eine klare Vorstellung davon haben, was Ihr Produkt einzigartig macht und wie Sie seine Features nutzen können, um es richtig auf dem Markt zu positionieren.

7. Word Markenpositionierungsstrategie Vorlage by Template.net

Nutzen Sie die Word Brand Positioning Strategy Template by Template.net, um Ihre Marke im besten Licht darzustellen

Andere Vorlagen, die wir bisher besprochen haben, drehen sich um Produkte - diese Vorlage konzentriert sich auf die Marke . Die Word Brand Positioning Strategy Template von Template.net ist eine einfache Vorlage, die den Zweck, die Vision, die Werte und die Ziele Ihrer Marke umreißt. Sie können es im Word oder Google Docs Format herunterladen.

Die Vorlage ist in drei Hauptabschnitte unterteilt:

Markenbotschaft Markensymbolik Markenstrategie

Im Abschnitt Markenbotschaft definieren Sie den Slogan und die Werte Ihrer Marke. Die Vorlage enthält ein Beispiel für ein Unternehmen, das Musikinstrumente herstellt und dessen zentrale Werte hervorragende Klangqualität, tadellose Handwerkskunst und Kundenservice sind. Alles, was das Unternehmen zu erledigen hat, sollte sich an diesen Werten orientieren. 🎶

Der Abschnitt Markenbilder sollte Infos über das Logo, die Typografie und die Farben Ihrer Marke enthalten, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams mit dem richtigen Bildmaterial arbeiten. Er dient als Leitfaden für die Erstellung markenbezogener Dokumente und die Anpassung von Marketingkampagnen.

die Markenstrategie definiert die Ziele Ihrer Marke und skizziert die Strategien zu deren Erreichung.

8. Slide Produkt Positionierung Infografik Vorlage von Slidesgo

Mit der Slide Product Positioning Infographic Template von Slidesgo können Sie eine visuell ansprechende Darstellung Ihres Produkts erstellen

Ersetzen Sie schlichte, mit Infos über Ihr Produkt vollgestopfte Dokumente durch ästhetisch ansprechende und fesselnde Diagramme und Tabellen, dank der Slide Product Positioning Infographic Template von Slidesgo!

Diese PowerPoint-Vorlage enthält 32 Folien, die verschiedene Kategorien abdecken, wie z.B.:

Zielgruppenprofile und -merkmale Die Vision, der Zweck und der Slogan Ihres Produkts Die Herausforderungen, die Ihr Produkt bewältigen kann Strategien zur Preisgestaltung Analyse der Wettbewerber6. Marketing-Strategien

Wenn Sie die einzelnen Folien mit relevanten Informationen versehen, erhalten Sie eine klare Vorstellung davon, wie Sie Ihr Produkt auf dem Markt präsentieren und seine Features hervorheben können. Da die Vorlage so detailliert ist, kann sie von verschiedenen Teams verwendet werden, von produktmanagement und Design bis hin zu Vertrieb und Marketing.

Jede Folie enthält visuelle Darstellungen, die das Verständnis der präsentierten Informationen erleichtern. Sie können die Reihenfolge der Folien ändern und ihr Aussehen anpassen, von der Bearbeitung des Stils bis hin zur Anpassung der Farben.

9. PowerPoint Produkt Positionierung Karte Vorlage von Slideteam

Verwenden Sie die PowerPoint Vorlage für eine Karte zur Produktpositionierung von Slideteam, um zu sehen, wie Ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und seine Stärken herauszustellen

Die Slide Product Positioning Infographic Template by Slideteam eignet sich perfekt für eine einfache visuelle Darstellung, wo Ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz steht.

Während das Design den Eindruck einer prozessabbildung vorlage, dient sie eigentlich einem anderen Zweck. Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung von Merkmalen, die es ermöglichen, Ihr Produkt mit dem Ihrer Konkurrenten zu vergleichen und seinen Platz auf dem Markt zu bestimmen.

Der beste Weg zu erklären, wie diese vorlage für einen Produktvergleich funktioniert anhand eines Beispiels. Nehmen wir an, Sie wollen eine Medien-Streaming-Plattform starten. Um die Marktposition Ihrer Plattform zu bestimmen, müssen Sie die größten Konkurrenten wie Spotify und Tidal analysieren.

Sie haben vier Quadranten, in denen Sie Ihre Konkurrenten anhand bestimmter Werte einordnen. In diesem Fall ist der erste Wert, auf den wir uns konzentrieren, der Preis, während der zweite Wert die Nummer der Titel in der Bibliothek ist. Die niedrigen und hohen Werte helfen Ihnen, die genaue Position jedes Unternehmens in einem Quadranten zu bestimmen.

Wenn Sie das erledigt haben, erhalten Sie eine Vorstellung davon, welches Marktsegment Sie erschließen und etwas Neues und Erfrischendes anbieten können.

10. PowerPoint Markenpositionierung Vergleich Tabelle Vorlage von SlideUpLift

Die PowerPoint Brand Positioning Comparison Tabelle Template von SlideUpLift hilft Ihnen, Ihre Marke in einer Weise darzustellen, die mit Ihren Produkten übereinstimmt

Ihre Marke ist ein Spiegelbild Ihrer Produkte, und wie Sie sie positionieren, hängt oft von den Eigenschaften Ihres Sortiments ab. Sie können nicht behaupten, dass Ihre Marke luxuriös ist, wenn sie aus billigen, minderwertigen Elementen besteht.

Die PowerPoint-Vorlage "Vergleichende Tabelle zur Markenpositionierung" von SlideUpLift hilft Ihnen, Ihre Produkte zu präsentieren und relevante Informationen zusammenzustellen, um ein einzigartiges Bild Ihrer Marke zu zeichnen. 🎨

Diese Vorlage wird mit einer anpassbaren Tabelle mit fünf Spalten und fünf Zeilen geliefert. Jede Zeile steht für ein Produkt, jede Spalte für einen Aspekt, der für die Positionierung der Marke relevant ist. Ihre Aufgabe ist es, die richtigen Informationen für jedes Produkt in Ihrem Sortiment einzugeben, um zu verstehen, was es in die Tabelle einbringt.

Diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur zu verstehen, wie Sie Ihre Marke positionieren müssen, sondern kann auch dazu verwendet werden, Marketingstrategien zu entwickeln und die richtigen produktdesign .

Vorlagen für die Produktpositionierung - Eine reibungslose Startbahn für den sicheren Start Ihres Produkts

Jedes Unternehmen möchte seine Produkte in den Köpfen der Kunden günstig positionieren. Um dies zu erledigen, müssen Sie jedoch die richtige Nische genau bestimmen und verstehen, was Ihr Produkt besonders macht.

Die in der Liste aufgeführten Vorlagen für die Positionierung von Produkten ermöglichen es Ihnen, Ihr Produkt (im übertragenen Sinne) zu zerlegen und das Innenleben zu verstehen, um es auf Erfolg auszurichten. Diese Vorlagen helfen Ihnen auch, die richtigen Marketingstrategien zu entwickeln, Preise festzulegen und Ihre Marke bekannt zu machen! 📣