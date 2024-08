Der ultimative Leitfaden zur Workflow-Dokumentation für Unternehmen

US-Wissensarbeiter verschwenden 5.3 Stunden pro Woche auf Informationen zu warten oder vorhandenes institutionelles Wissen zu rekonstruieren. Dies ist nicht nur eine Verschwendung der Produktivität jedes einzelnen Mitarbeiters, sondern führt auch zu Verzögerungen bei Projekten, zu mangelhaften Leistungen und vor allem zu mangelndem Engagement der Mitarbeiter.

In abgelegenen Umgebungen kann der fehlende Zugang zu Informationen und institutionellem Wissen sehr nachteilig sein und oft zur stillen Kündigung führen.

Dies lässt sich durch ein einfaches, wiederholbares und konsistentes System vermeiden, das den Mitarbeitern zeigt, wie sie ihre Aufgaben erledigen und die richtigen Entscheidungen am Arbeitsplatz treffen können. Mit anderen Worten: mit Arbeitsabläufen.

Ein Workflow ist in der Regel eine Abfolge von Schritten, die ein Projekt oder eine Aufgabe von Anfang bis Ende durchläuft. Das kann so komplex sein wie die Bereitstellung von benutzerdefinierten Microservices in der Cloud oder so einfach wie die Genehmigung einer Geschäftsausgabe.

Es gibt auch nicht-sequentielle Workflows, wie z. B. Zustandsmaschinen-Workflows, die hin und her gehen können, oder regelbasierte Workflows.

Unabhängig von der Art des Workflows dient ein guter Workflow als Fahrplan für die Erledigung einer Aufgabe, indem er die richtige Richtung vorgibt und die richtigen Leitplanken setzt.

Ein Arbeitsablauf ist jedoch nur so gut wie die dokumentation, die er hat. Ohne eine klare, prägnante und vollständige Dokumentation werden Ihre Arbeitsabläufe wahrscheinlich vergessen oder gar ignoriert, und Sie stehen wieder am Anfang.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie eine wirksame Workflow-Dokumentation benötigen, wie Sie eine solche erstellen und welche Tools Ihnen die Arbeit erleichtern können.

Was ist Workflow-Dokumentation?

Workflow-Dokumentation ist der Prozess, in dem organisatorisches Wissen niedergeschrieben und für alle, die es benötigen, leicht zugänglich gemacht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Reihe von Dokumenten, die über eine sichere Schnittstelle verfügbar sind und in denen beschrieben wird, wie Sie jeden Aspekt Ihres Unternehmens durchführen.

Die wichtigsten Merkmale einer guten Workflow-Dokumentation sind:

Granular: Ein gutes Workflow-Dokument beschreibt jeden Schritt des Prozesses ohne Annahmen. Wenn Sie ein Workflow-Dokument für die Genehmigung von Ausgaben erstellen, müssen Sie das Format für den Erstattungsantrag, die Plattform für die Einreichung, die Namen/Bezeichnungen der Genehmigenden, die SLA für die Antwort, die Eskalationsmatrix, die Kontaktstelle usw. abdecken.

Zugänglich: Eine Workflow-Dokumentation, die nicht gefunden werden kann, ist wertlos. Ein gutes Workflow-Dokument muss daher leicht zugänglich sein, idealerweise über eine Suchfunktion auf einer zentralen Plattform, z. B. einem gemeinsam genutzten Laufwerk, einem lokalen Intranet oder einem sicheren Link.

Klar und prägnant: Niemand liest gerne endlose Seiten an Dokumentation, um die einfachsten Aufgaben zu erledigen. Fassen Sie sich also kurz und geben Sie klare Anweisungen. Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Flussdiagramme, umsetzbare Abschnitte/Prüflisten, heben Sie Dos oder Don'ts mit Emojis hervor, usw.

Aktualisiert: In wachstumsstarken Unternehmen ändern sich die Dinge schnell. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Arbeitsabläufe regelmäßig überprüfen. Legen Sie einen Rhythmus fest, z. B. einmal im Quartal, oder einen, der für Ihr Unternehmen geeignet ist. Wenn es sich um ein sich entwickelndes Projekt handelt, aktualisieren Sie die Dokumente in Echtzeit.

Wenn Ihnen das wie eine Menge Papierkram vorkommt für das, was Ihre Teams täglich mühelos erledigen, dann lassen Sie sich von uns zeigen, wie die Dokumentation von Arbeitsabläufen auf lange Sicht fast sechs Stunden pro Person und Millionen von Dollar einsparen kann.

Vorteile einer effektiven Workflow-Dokumentation

Wenn wir von Arbeitsabläufen sprechen, zielen wir oft auf Prozesseffizienz, verbesserte Produktivität, Zeitersparnis usw. ab.

Eine effektive Workflow-Dokumentation kommt jedoch auch den Mitarbeitern zugute. Sie dient jedem Mitarbeiter als Leitfaden zur Selbsthilfe bei der Bewältigung seiner Arbeit. Und so geht's.

Weitergabe von Organisationswissen: Ein klar dokumentierter Arbeitsablauf stellt sicher, dass jeder in Ihrem Team weiß, was er wissen muss, um seine Arbeit gut zu erledigen.

Neue Mitarbeiter haben Zugang zu stillschweigendem Wissen und bewährten Verfahren und können so verhindern, dass sie dieselben Fehler wiederholen. Dies beschleunigt die Einarbeitung von Mitarbeitern, sei es in das Unternehmen oder in neue Projekte.

Bessere Zusammenarbeit: Workflows beschreiben jeden Schritt im Prozess und informieren jedes Teammitglied darüber, was vor und nach der Erledigung seiner Aufgabe geschieht.

Dies hilft ihnen, alle notwendigen Informationen zu sammeln, ihre Aufgabe effizient zu erledigen und sie an die nächste Person weiterzugeben.

Geschwindigkeit der Lieferung: Wenn jeder weiß, was er zu tun hat und wie er es tun muss, kann er seine Aufgaben ohne Ablenkung erledigen.

In einer guten Dokumentation des Arbeitsablaufs werden auch die Probleme, die auftreten können, und mögliche Lösungen für diese Probleme aufgeführt, so dass Schluckauf vermieden werden kann.

Abstimmung im Team: Wenn das gesamte Team einem Standard-Workflow folgt, macht es weniger Fehler und liefert jedes Mal ein einheitliches Ergebnis.

Dies wiederum sorgt für ein einheitliches Kundenerlebnis, stärkt die Markenwahrnehmung und führt zu mehr Umsatz, höheren Gewinnen und schnellerem Wachstum.

Rechenschaftspflicht: Bei einem guten Arbeitsablauf geht es nicht nur um die einzelnen Schritte im Prozess, sondern auch um die beteiligten Akteure.

Er umreißt die Zuständigkeiten der einzelnen Teammitglieder und macht sie für die Erbringung von Leistungen verantwortlich, die den Unternehmensstandards entsprechen.

Sicherheit: Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums sind 95 % der Probleme im Bereich der Cybersicherheit auf menschliches Versagen zurückzuführen. Dies kann bedeuten, dass man auf einen Phishing-Betrug hereinfällt oder versehentlich Geheimnisse in den Code eincheckt.

Ein gut dokumentierter Arbeitsablauf zeigt auf, was man nicht tun sollte, und erinnert die Mitarbeiter an die Sicherheitsmaßnahmen, die sie befolgen müssen.

Kontinuierliche Verbesserung: Durch die Dokumentation von Arbeitsabläufen erhält man einen guten Überblick darüber, wie die einzelnen Aufgaben ausgeführt werden.

Dies hilft Organisationen, ihre Prozesse zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern. Dies ermöglicht es den Unternehmen, auf ihre Praktiken zu achten und sie regelmäßig zu verbessern.

Im Wesentlichen sind Workflows das "Wie" der Geschäftsabwicklung. Sie sind Ihre Rezepte - die einzigartige Art und Weise, in der Sie Ihre Projekte durchführen.

Sie sind Ihr geistiges Eigentum. Eine ordnungsgemäße Dokumentation Ihrer Arbeitsabläufe hilft Ihrem gesamten Unternehmen, Ihr geistiges Eigentum zu nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie das erreichen können.

Wie Sie einen Prozess zur Dokumentation von Arbeitsabläufen erstellen

Sie werden vielleicht denken, wir haben noch keine Arbeitsabläufe; was soll ich dokumentieren?

Jeder hat eine Art von Arbeitsablauf, dem er bewusst oder unbewusst folgt. Arbeitsabläufe zu dokumentieren ist eine ganz andere Sache. Lassen Sie uns sehen, wie man das gut macht.

1. Sammeln Sie bereits dokumentierte Arbeitsabläufe

Ein guter Prozess zur Dokumentation von Arbeitsabläufen sammelt die besten Ideen, die im gesamten Unternehmen verstreut sind, in einem robusten System, das alle Beteiligten unterstützt.

Suchen Sie nach einer vorhandenen Dokumentation oder prozesslandkarten . Denken Sie daran, dass diese nicht in der workflow-Management-Software oder als Dokument.

Sie können auch in E-Mails enthalten sein, die Manager an ihre Teammitglieder schicken, in Flussdiagrammen, die auf Whiteboards gezeichnet werden, oder in Präsentationen, die für Einführungen/Schulungen erstellt werden.

Seien Sie offen für die Formen, in denen die aktuelle Workflow-Dokumentation existiert. Konsolidieren Sie all diese Informationen. Organisieren Sie sie Schritt für Schritt.

2. Sprechen Sie mit den Teams

In jeder Organisation gibt es stillschweigendes Wissen unter den Teammitgliedern - Wissen, von dem sie nicht wissen, dass sie es haben. Wenn man mit ihnen über ihre Geschäftsprozesse spricht, kommen Dinge ans Licht, die in der Prozessdokumentation vielleicht nicht ersichtlich sind.

3. Befragen Sie einzelne Teammitglieder

Auch wenn es hilfreich ist, Gruppensitzungen durchzuführen, um die Dynamik zu verstehen, bieten Einzelgespräche eine Fülle von Informationen. Hier sind einige Fragen, die als Leitfaden für diese Gespräche dienen können.

Welche Schritte befolgen Sie im Rahmen Ihres gesamten Arbeitsablaufs?

In welcher Reihenfolge laufen diese Schritte ab?

Wer sind die Beteiligten für jeden Schritt?

Mit welchen Herausforderungen sind Sie bei jedem Schritt konfrontiert, und wie haben Sie diese gemeistert?

Wo sind die Lücken in Ihrem Arbeitsablauf? Wie füllen Sie diese derzeit?

Was sind Ihre Ergebnisse?

Was sind Ihre Ergebnisse und Erfolgskriterien?

4. Dokumentieren Sie den Arbeitsablauf

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

Erstellen Sie eine umfassende Aufzeichnung aller Informationen, die Sie bisher gesammelt haben. Strukturieren Sie sie als Prozessablauf, von Anfang bis Ende, Schritt für Schritt.

Fügen Sie zu jedem Schritt so viele Details wie möglich hinzu. Einige Faktoren, die bei der Dokumentation von Arbeitsabläufen zu beachten sind, sind:

Verfolgung des Ziels : Was mit diesem Prozess erreicht werden soll und wie dies gemessen wird

Beteiligte : Wer ist für die einzelnen Schritte verantwortlich, wie sieht die Eskalationsmatrix aus und wer ist bei Bedenken/Fragen zu kontaktieren?

: Wer ist für die einzelnen Schritte verantwortlich, wie sieht die Eskalationsmatrix aus und wer ist bei Bedenken/Fragen zu kontaktieren? Abhängigkeiten : Hängt das Ergebnis der einzelnen Schritte von den Maßnahmen oder Genehmigungen anderer ab?

: Hängt das Ergebnis der einzelnen Schritte von den Maßnahmen oder Genehmigungen anderer ab? Zugang : Welche Berechtigungen für Werkzeuge, Umgebungen, Anlagen und Ressourcen müssen erteilt werden, um den Arbeitsablauf abzuschließen?

: Welche Berechtigungen für Werkzeuge, Umgebungen, Anlagen und Ressourcen müssen erteilt werden, um den Arbeitsablauf abzuschließen? Lieferbare Ergebnisse : Erwartetes Ergebnis am Ende jedes Schritts, einschließlich der Metriken für jeden Schritt

: Erwartetes Ergebnis am Ende jedes Schritts, einschließlich der Metriken für jeden Schritt Meilenstein : Spezifische Schritte im Workflow, die abgeschlossen werden müssen

: Spezifische Schritte im Workflow, die abgeschlossen werden müssen Zeitrahmen : SLAs undangemessene Fristen für jeden Schritt des Arbeitsablaufs

: SLAs undangemessene Fristen für jeden Schritt des Arbeitsablaufs Überprüfungen : Zeitplan für Überprüfungen/Besprechungen, um den Fortschritt zu verfolgen

: Zeitplan für Überprüfungen/Besprechungen, um den Fortschritt zu verfolgen Glossar: Bedeutung und Verwendungsrichtlinien für Begriffe, die für denprojektumfang ### 5. Entwerfen Sie das Workflow-Dokument

In Schritt 3 werden zwar die genauen Einzelheiten des Arbeitsablaufs erläutert, aber wenn es sich dabei nur um Text handelt, ist er möglicherweise nicht besonders nützlich.

Daher ist es wichtig, die Dokumentation des Arbeitsablaufs so zu gestalten, dass sie leicht zu benutzen ist und man später darauf zurückgreifen kann. Einige einfache Möglichkeiten, wie Sie Ihren Arbeitsablauf gestalten können, sind:

Flussdiagramme zur Veranschaulichung des Prozesses

Checklisten zum Festlegen von Aufgaben und Teilaufgaben

Gantt-Diagramme zur Darstellung von Zeitplänen und sich überschneidenden Aufgaben

Überschriften und Zwischenüberschriften zur Hervorhebung wichtiger Schritte

Warnfelder zur Hervorhebung kritischer Faktoren

6. Verwenden Sie eine Software zur Dokumentation von Arbeitsabläufen

Eine robuste Workflow-Dokumentationssoftware hilft Ihnen vor allem bei drei Dingen:

Rationalisierung: Strukturierung des Arbeitsablaufs, damit er leichter zu lesen und zu verfolgen ist

Verknüpfungen: Verbinden Sie verschiedene verwandte Arbeitsabläufe, um das Gesamtbild besser abzubilden

Interaktivität: Vereinfachen Sie die Erstellung von Handlungsschritten wie das Erstellen von Aufgaben oder das Senden von Benachrichtigungen

Sie können dies mit allgemein verfügbaren Tools wie Tabellenkalkulationen, Präsentationen oder einem software zur Prozessabbildung . Eine speziell entwickelte Software zur Dokumentation von Arbeitsabläufen wird sich jedoch als wesentlich effektiver erweisen. ClickUp Mind Maps bietet eine einfache und visuelle Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu entwerfen. Sie können vorhandene Vorlagen verwenden, um sofort ein Workflow-Diagramm zu entwerfen, oder einfach per Drag-and-Drop Verbindungen zwischen Schritten herstellen, um Abhängigkeiten vorzuschlagen. Sie können Knoten verwenden, um Referenzpunkte zu erstellen, die Ressourcen für jeden Schritt bieten. ClickUp-Dokumente bietet eine umfassende Lösung zum Aufzeichnen, Teilen und zusammenarbeit bei Workflow-Dokumenten . Mit verschachtelten Seiten, Lesezeichen und verbundenen Dokumenten können Sie mit ClickUp Docs Dokumentationen für komplexe Prozesse erstellen.

Sie können Dokumente sicher freigeben, in Echtzeit zusammenarbeiten, dynamisch bearbeiten und sie mit Workflows verbinden, um Änderungen vorzunehmen projektzustände . Es ist auch hilfreich, dass ClickUp Docs verschiedene Formatierungsoptionen bietet, um die Workflow-Dokumentation benutzerfreundlicher zu gestalten. ClickUp-Aufgaben ermöglichen es Ihnen, die Arbeitsabläufe aus Ihren Mind Maps oder Docs in umsetzbare Elemente innerhalb Ihrer projektmanagementsoftware .

Wenn Sie bereits ClickUp für Aufgaben verwenden, können Sie diese mit Mind Maps verbinden, um sie abzubilden. Wenn Sie gerade erst mit ClickUp anfangen, können Sie Aufgaben auch mit dem knotenbasierten Mind Maps-Tool erstellen.

7. Regelmäßig überprüfen und aktualisieren

Ihre Workflow-Dokumentation muss ein lebendiges Dokument sein, das regelmäßig aktualisiert und verbessert wird, wenn sich der Prozess weiterentwickelt. Beziehen Sie das Team bei jeder Überprüfung mit ein, um tiefere Einblicke in die Arbeitsabläufe zu erhalten und diese entsprechend anzupassen.

Beispiele und Vorlagen für Arbeitsablaufdokumentation

Arbeitsablauf bei der Aufnahme von Mitarbeitern

Beispiel eines Mitarbeiter-Onboarding-Prozesses in ClickUp

Von allen Arbeitsabläufen in der Personalabteilung ist das Onboarding von Mitarbeitern der komplexeste und umfangreichste. Wenn Sie einen Workflow für das Onboarding von Mitarbeitern aufschreiben wollen, könnten die folgenden Schritte hilfreich sein.

Wir haben dieses Beispiel so gestaltet, dass Sie die Möglichkeit haben, es nach Bedarf anzupassen und zu erweitern.

Halten Sie die Mitarbeiter bis zu ihrem Eintritt bei der Stange: Zwischen der Annahme eines Angebots und dem Eintritt in das Unternehmen liegen in der Regel einige Wochen.

Bleiben Sie während dieser Zeit einmal pro Woche per E-Mail in Kontakt

Zuständigkeit: Personalverantwortlicher | Zeitplan: Von der Angebotsannahme bis zum Eintritt | Abhängigkeiten: Keine_

Am ersten Tag: Erledigen Sie die folgenden Verwaltungsaufgaben.

Besprechen Sie den Arbeitsvertrag und lassen Sie ihn unterschreiben

Überreichen Sie ein Willkommenspaket

Bereitstellung von Arbeitsmitteln - Arbeitsplatz, E-Mail, Slack, HRMS, Visitenkarten, Parkmöglichkeiten usw.

Lohnkontodaten sammeln

Verbindung mit einem Buddy/Mentor herstellen

Orientierungsplan teilen

Führen Sie sie zum Mittagessen oder zu einem virtuellen Kaffee aus

Zuständigkeit: Personalleiter | Zeitplan: Ein Tag | Abhängigkeiten: Recht, HR, Gehaltsabrechnung, IT, Kumpel_

Orientierung: Bereiten Sie sie mit den folgenden Maßnahmen auf den Erfolg in dieser Rolle vor.

Stellen Sie sicher, dass sie sich für alle relevanten Orientierungs-/Schulungsveranstaltungen für ihre Rolle anmelden

Wenn sie für eine persönliche Sitzung reisen müssen, treffen Sie entsprechende Vorkehrungen

Setzen Sie sie mit dem Orientierungsteam in Verbindung, wenn sie Fragen haben.

Machen Sie sie mit anderen neuen Mitarbeitern bekannt, die mit ihnen an der Einarbeitung teilnehmen könnten

Zuständigkeit: Personalverantwortlicher | Zeitplan: Drei Tage | Abhängigkeiten: HR, Ausbilder_

Planen Sie relevante Treffen

Treffen mit dem meldenden Manager, um Folgendes zu besprechen Rollen und Verantwortlichkeiten 30/60/90-Tage-Ziele Gespräch über die Karriere Maßstäbe für den Erfolg Feedback-Mechanismus Unmittelbare Aufgaben

Planen Sie Besprechungen mit den Teams, in denen der neue Mitarbeiter arbeiten wird, mit spezifischen Zielen für jedes Gespräch

Rechenschaftspflicht: Berichtspflichtiger Manager | Zeitplan: Zwei Wochen | Abhängigkeiten: Verfügbarkeit der relevanten Interessengruppen_

ClickUp Workflow-Vorlage für die Projektdokumentation

Speichern Sie die Projektdokumentation in einem einzigen ClickUp Doc

Jedes Projekt braucht eine Wiki-Dokumentation, die das gesamte institutionelle Wissen über das Projekt zusammen mit Meilensteinen, Aufgaben, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten zusammenfasst. Diese workflow-Vorlage für die Projektdokumentation von ClickUp hat alles, was Sie für den Erfolg brauchen. Sie verwendet:

Docs für die Projektübersicht

Zielvorgaben für Ziele und Meilensteine

Aufgaben für jeden Schritt

Fristen für jede Aufgabe

Gantt-Diagramm-Ansicht zur Visualisierung des Fortschritts

ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage

Passen Sie Ihren Workflow-Dokumentationsprozess mit der ClickUp-Vorlage für Prozesse und Verfahren an

Egal, ob es sich um das Onboarding von Mitarbeitern, die Genehmigung von Ausgaben, die Veröffentlichung von Inhalten, Verkaufsverhandlungen oder die Bereitstellung von Software handelt, dokumentation von Geschäftsprozessen kann Teams dabei helfen, ihre Arbeit mit Vertrauen zu erledigen.

Hier ist eine ClickUp verarbeitet Vorlage können Sie individuell anpassen. Diese Vorlage verwendet benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder, Brett-/Tabellenansicht und projektverwaltung funktionen für jeden Prozess, den Sie benötigen.

ClickUp Prozessablauf Whiteboard-Vorlage

Optimieren Sie die Projektvisualisierung mit einem klaren und präzisen Überblick über Ihren durchgängigen Workflow

Die whiteboard-Vorlage für Prozessabläufe bietet eine einfache, visuelle Möglichkeit, Ihren Teams komplexe Arbeitsabläufe zu präsentieren. Es nimmt Ihnen den Druck eines leeren Bildschirms, indem es Ihnen ein Flussdiagramm bietet, mit dem Sie Ihr Workflow-Design beginnen können.

Sie können die verschiedenen Schritte in Ihrem Arbeitsablauf mühelos in Aufgaben umwandeln, Fristen hinzufügen und Teammitglieder für diese zuweisen.

Verbessern Sie die Workflow-Dokumentation mit ClickUp

Eine gute Workflow-Dokumentation ist die Grundlage für eine effiziente Organisation. Projektmanagement und Dokumentation sind in ClickUp an der Hüfte miteinander verbunden.

Bessere Workflow-Dokumentation schreiben

Gliedern Sie die Informationen auf und fügen Sie visuelle Hinweise mit Formatierungsoptionen hinzu, damit Ihre Dokumentation konsumiert und nicht ignoriert wird.

Beginnen Sie mit der Dokumentation von Arbeitsabläufen mit ClickUp Docs. Formatieren Sie sie so, dass die wichtigen Dinge hervorgehoben werden, und fügen Sie Schaltflächen, Banner oder sogar Codeblöcke hinzu, um wichtige Punkte zu betonen.

Machen Sie Arbeitsabläufe umsetzbar

Visualisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ClickUp Mind Maps. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus den Workflows und wandeln Sie diese in Projekte um. Verwenden Sie verschachtelte Unteraufgaben und Checklisten, um jede gewünschte Detailstufe zu erreichen.

Kennzeichnen Sie die Mitarbeiter, die für die einzelnen Aufgaben verantwortlich sind, und verschaffen Sie ihnen einen klaren Überblick. Wiederholen Sie den Workflow einfach jedes Mal, wenn Sie ihn benötigen.

Überprüfen und lösen Sie Arbeitsabläufe

Nutzen Sie eine der über 15 leistungsstarken Ansichten, um den Status jedes Ihrer Workflows zu verstehen.

Board-Ansicht, um den Status Ihrer Arbeitsabläufe zu sehen

Box-Ansicht für eine übergeordnete Perspektive

Kalenderansicht für überfällige, aktuelle und zukünftige Aufgaben

Aktivitätsansicht, um Aktualisierungen/Konversationen zu verfolgen

Die Workload-Ansicht, um die Leistung der Teammitglieder zu sehen

Verwenden Sie die Ansicht, mit der Sie am besten zurechtkommen, um Hindernisse zu erkennen und bei Bedarf einzugreifen.

Zusammenarbeit mit dem Team

Wenn an einem Arbeitsablauf ein Team beteiligt ist, sollte dies auch für die Dokumentation gelten. Geben Sie Workflow-Dokumente für Ihr Team frei, fordern Sie es zu Feedback auf und erlauben Sie ihm, Kommentare zu bearbeiten/zu hinterlassen.

Lassen Sie KI die Arbeit für Sie erledigen

Verwenden Sie ClickUp AI, um lange dokumentierte Arbeitsabläufe zusammenzufassen, Aktionspunkte zu generieren, Text zu bearbeiten/formatieren, Aufgaben/Teilaufgaben zu automatisieren und vieles mehr.

Die Dokumentation von Arbeitsabläufen ist die Grundlage für einen guten Prozess. Langstreckenpiloten bis hin zu Krankenschwestern auf der Intensivstation nutzen Workflow-Dokumentation, um ihre Arbeit richtig zu machen.

Peter Pronovost, ein Spezialist für Intensivpflege am Johns Hopkins Hospital, kann beispielsweise mit einer soliden Checkliste und etwas administrativer Unterstützung arbeiten, geholfen zu verhindern 43 Infektionen zu verhindern und acht Menschenleben und zwei Millionen Dollar zu retten.

Ausgereifte Unternehmen sparen Millionen von Dollar und verbessern die Effizienz um ein Vielfaches mit einer klaren und zugänglichen Workflow-Dokumentation.

Mit ClickUp können auch Sie dies tun: Greifen Sie auf Docs, Aufgaben, Mind Maps, Whiteboard, Dutzende von Workflow-Dokumentationsvorlagen, KI und vieles mehr zu - kostenlos und für immer mit ClickUp! 🦄ˀ