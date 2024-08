10 beste Marketing-Planungssoftware für Kampagnen im Jahr 2024

Verwaltung mehrerer marketing-Kampagnen gerät schnell außer Kontrolle - vor allem, wenn Sie kein System oder keinen Arbeitsablauf haben.

Die altbewährten Tabellenkalkulationen sind für vieles gut, aber sie bringen Sie nur begrenzt weiter. Das ist der Punkt, an dem marketingplanung software zum Einsatz kommt.

Marketing planungswerkzeug helfen Ihnen, sich zu organisieren, strategischer zu denken und Entscheidungen auf der Grundlage der Ihnen vorliegenden Daten zu treffen. Sie helfen Ihnen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren und dabei Details wie Fristen, Ressourcen und Abhängigkeiten nicht zu vergessen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen unsere 10 besten Software-Tools für die Marketingplanung für 2024 vor. Jedes von ihnen hat seine Stärken und hat sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Los geht's! 🏃

Wie finden Sie die beste Marketingplanungssoftware für Ihr Team?

Marketing-Planungssoftware ist dazu da, Ihnen die Arbeit als Projektleiter zu erleichtern. Sie ermöglichen es Ihnen, detaillierte Zeitpläne und Projektpläne zu erstellen und diese dann mit voller Übersicht über Ihre Teammitglieder, Ressourcen und Ihr Budget auszuführen.

Die besten Software-Tools für die Marketingplanung helfen Ihnen dabei:

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie in praktische Marketingpläne

Überwachen Sie Projekte, Aufgaben und Produkteinführungen

Kampagnen über mehrere Marketingkanäle hinweg zu planen

Organisieren Sie Ideen und Ressourcen

Zuweisung von Teammitgliedern zu Projekten und Aufgaben

Planen und erstellen Sie Inhalte für Ihr Zielpublikum

Bessere Zusammenarbeit im Marketingteam

Optimieren Sie den Planungsprozess mit Workflows und Automatisierung, damit er leichter zu handhaben ist

Bei der Vielzahl an Tools für Marketingplanung und Zusammenarbeit ist für jedes Team und jedes Fachgebiet etwas dabei.

Einige Software-Tools für die Marketingplanung sind auf soziale Medien spezialisiert. Andere (wie ClickUp) können so angepasst werden, dass sie Sie bei zahlreichen Marketingaktivitäten unterstützen.

Ziel ist es, etwas zu finden, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht und mit Ihren bisherigen Tools übereinstimmt - egal, ob es sich um ein app zur Erstellung von Inhalten , software für die Verwaltung von Marketingressourcen oder eine AI-Marketing-Tool .

Die 10 besten Marketing-Planungsprogramme für die Erstellung einer Marketing-Strategie im Jahr 2024

Es gibt Hunderte potenzieller Marketingplanungstools, aber welche davon sind es wert, ausprobiert zu werden? Hier sind 10 Software-Tools für die Marketingplanung, die wir zu den besten ihrer Klasse gekürt haben.

ClickUp ist mehr als nur ein Marketing-Planungswerkzeug - es hat das Potenzial, die zentrale Drehscheibe für Ihr Unternehmen zu werden marketing-Team . Mit der führenden All-in-One-Produktivitätsplattform können Sie Ihre Projekte konzipieren, planen, durchführen und darüber berichten. ✨

Genießen Sie skalierbare Arbeitsbereiche, kostenlose Projektmanagement-Software , Ressourcenmanagement, Inhaltserstellung, Medienplanung und kampagnenmanagement von einer Stelle aus.

Verwenden Sie ClickUp AI um Ihre Teammitglieder bei der schnellen Erstellung von Fallstudien oder anderen Marketingmaterialien zu unterstützen und dann gemeinsam an den Inhalten in Docs zu arbeiten.

Nutzen Sie die Vorteile von marketingplan-Vorlagen die Ihnen helfen zeit sparen bei der Entwicklung von Briefing-Inhalten, content-Marketing-Beiträge , interne Berichte und kundenorientierte Dokumente.

Die ClickUp Marketing Plan Vorlage bietet einen umfassenden Rahmen für die Erstellung eines effektiven Marketingplans. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Marketingziele, Ihre Zielgruppe, Strategien, Taktiken, Ihr Budget und vieles mehr skizzieren. Es ist ein vielseitiges Werkzeug, das an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Erstellen Sie einen Marketingplan mit ClickUp

ClickUp bietet Ihnen umfassende Funktionen für die Marketingplanung in einer Marketingplattform und Produktivitätszentrale, die Sie bereits kennen und der Sie vertrauen. Es ist ein Kraftpaket an Funktionen, das Sie unverändert verwenden oder anpassen können, um erstellen Sie Ihre eigene Marketingkampagne planungsmaschine. 🏭

ClickUp beste Eigenschaften:

Planen Sie ganze Marketingkampagnen und Projekte mit unseren robusten Projekt- und Aufgabenmanagement-Tools

Weisen Sie Aufgaben und Teilaufgaben den zuständigen Teammitgliedern zu

Visualisieren Sie Ihre kommenden Inhalte mit eineminhaltskalender-Vorlage* Sehen Sie Teammitglieder, Projekte und Ressourcen auf einen Blick in verschiedenen Ansichten, einschließlich Zeitleisten, Kanban und Listen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Zeiterfassung, Status und To-Do-Listen

Verwenden Siesocial Media-Vorlagen um gemeinsam an kreativen Ideen zu arbeiten

Zusammenarbeit zum Austausch von Ideen und zur Problemlösung in Docs, Whiteboards und Proofing

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt in Richtungmarketing-Ziele und Kampagnen-KPIs

Mit anpassbaren visuellen Dashboards sehen Sie, was in Echtzeit passiert

ClickUp Einschränkungen:

ClickUp wurde entwickelt, um Sie bei der Planung und Organisation zu unterstützen, daher können Sie keine Inhalte direkt über die Plattform veröffentlichen

Bei einer derartigen Flexibilität und Funktionsvielfalt kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, alle Funktionen im Detail zu erkunden

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. ActiveCollab

über ActiveCollab ActiveCollab versteht sich als eine projektmanagement-Werkzeug das Teams dabei hilft, zu planen, auszuführen und die Kontrolle zu behalten.

Es handelt sich um eine Plattform mit einer breiten Palette von Funktionen, darunter Projektmanagement, Teamzusammenarbeit, Zeit- und Ressourcenmanagement und Kundenmanagement. Für Marketingteams ist es ein Ort, an dem Sie mehrere Aspekte Ihrer Marketingprojekte gleichzeitig organisieren können. 📁

Die besten Funktionen von ActiveCollab:

Eingehende Planungsfunktionen

Verwaltung von unterwegs mit iOS- und Android-Apps

Mehrere Ansichtsoptionen zur Anpassung an verschiedene Teammitglieder

ActiveCollab Einschränkungen:

Da es sich um ein eher allgemeines Projektmanagement-Tool handelt, könnten einige Benutzer das Fehlen von marketing-spezifischen Funktionen als Nachteil empfinden

Einige Benutzer müssen sich möglicherweise erst an die Software gewöhnen

ActiveCollab Preise:

Plus: $11/Monat für 3 Benutzer

$11/Monat für 3 Benutzer Pro: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Pro+Get Paid: $14/Monat pro Benutzer

ActiveCollab Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

4.2/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

3. CoSchedule

über CoSchedule CoSchedule ist ein speziell entwickeltes Marketingplanungstool für Kreativ-, Design- und Marketingteams. Das Tool bietet eine benutzerfreundliche Kalenderansicht, mit der Sie Ihre Marketingprojekte planen, organisieren und durchführen können.

Zusammen mit einer marketing-Kalender die Plattform verfügt über Tools, die Sie bei der Verwaltung von Marketinganfragen, der Organisation von Ressourcen und der Erstellung effektiverer Schlagzeilen unterstützen. ✏️

Die besten Funktionen von CoSchedule:

Mit der Kalenderansicht sehen Sie auf einen Blick, was gerade passiert

Verwalten Sie mehrere Arten von Marketingprojekten

Einfache Integrationen mit anderen Anwendungen und Tools, einschließlich Projektmanagement-Tools

Einschränkungen von CoSchedule:

Einige Nutzer berichten, dass soziale Konten nicht mehr verknüpft werden

Es gibt nur begrenzte Analysemöglichkeiten, was für einige Nutzer ein Problem darstellen kann

CoSchedule Preise:

Kostenloser Plan

Pro: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Marketing Suite: Kontakt für Preise

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (220+ Bewertungen)

4.4/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4. Marmind

über Marmind Marmind ist ein Planungstool, das Teams dabei hilft, die Kontrolle über verschiedene Bereiche ihrer Projekte - einschließlich Budgets, Planung und Analysen - an einem Ort zu behalten. Die Plattform umfasst eine visuelle Marketing-Timeline, um Projekte und Initiativen auf einen Blick zu sehen, sowie Tools zur Überwachung von Leistung und Marketingbudget.

Marminds beste Eigenschaften:

Einfache Teamkommunikation und Zusammenarbeit dank integrierter Notizen und Aufgabenlisten

Verwalten Sie digitale Assets direkt auf der Plattform

Planen Sie komplexe Kampagnen in einem kürzeren Zeitrahmen

Marmind Einschränkungen:

Es gibt zwar eine Reihe von Ansichten, aber einige beliebte Stile wie Kanban sind nicht im Tool enthalten

Einige Nutzer berichten, dass sie das Einrichten von Kampagnen kompliziert finden

Marmind Preise:

Kontakt für Preise

Marmind Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (20+ Bewertungen)

5. Toggl Plan

Über Toggl

Toggl Plan zeichnet sich durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und Marketingplanung aus. Das Tool stellt sicher, dass alle Marketingteams rechtzeitig informiert werden. Egal, ob Sie am Anfang oder kurz vor dem Ende eines Projekts stehen, die Flexibilität, minimale oder umfangreiche Details hinzuzufügen, ist ein herausragendes Merkmal.

In der Kalenderansicht können Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen, zusammenarbeiten und Dateien anhängen. Verwenden Sie außerdem Checklisten oder fügen Sie Feedback-Kommentare ein, um die Teamarbeit und die Zusammenarbeit zu verbessern. Das Marketingplanungstool ist ideal, um alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und die Produktivität zu steigern.

Toggl beste Eigenschaften:

Marketingplanungstool mit Drag-and-Drop-Funktionen zur einfachen Aktualisierung von Ansichten

Einfache Aufschlüsselung der Marketingplanungsstrategie in einer Ansicht

Einfache Kommunikationsfunktionen ermöglichen es Marketingteams, Dokumente anzuhängen, Kommentare zu hinterlassen und Checklisten an einem Ort hinzuzufügen

Toggl Einschränkungen:

Im Vergleich zu anderen kollaborativen Marketingplanungstools kann sich die Account-Verwaltung ein wenig isoliert anfühlen

Einige sagen, dass die Integrationen von Drittanbietern begrenzt sind

Toggl Preise:

Team: $8 pro Nutzer pro Monat

$8 pro Nutzer pro Monat Unternehmen: 13,35 $ pro Nutzer pro Monat

Toggl Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (37+ Bewertungen)

4.3/5 (37+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

6. Hootsuite

über Hootsuite Hootsuite ist auf soziale Medien spezialisiert. Wenn dies der Schwerpunkt Ihres Teams ist, ist dies eine großartige Option. Diese Plattform für die Verwaltung sozialer Medien verfügt über zahlreiche Funktionen zur einfacheren Planung, Terminierung und Analyse der Wirkung Ihrer sozialen Medieninhalte. Sie können direkt von der Plattform aus veröffentlichen, Anzeigen schalten, mit Nutzern in Kontakt treten und Teammitglieder dazu ermutigen, Ihre Inhalte weiter zu verbreiten. 🌻

Hootsuite beste Funktionen:

Der Social-Media-Kalender hilft Teammitgliedern, in Verbindung zu bleiben und auf dem Laufenden zu bleiben

Anzeigen und Verwalten mehrerer Social-Media-Kanäle an einem Ort

Einfaches Verschieben von Inhalten und Ändern von Fristen, um sie an Ressourcen und Kapazitäten anzupassen

Hootsuite Einschränkungen:

Begrenztberichte und Marketing-Analysen optionen

Einige berichten, dass die Benutzererfahrung weniger rationalisiert ist als bei anderen Social Media Management Tools

Hootsuite Preise:

Kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar

Professional: $99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Team: $249/Monat für 3 Benutzer, jährliche Abrechnung

$249/Monat für 3 Benutzer, jährliche Abrechnung Business: 739$/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

739$/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise Custom: Preise auf Anfrage

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

7. Puffer

über Puffer Buffer ist ein weiteres Software-Tool für die Marketingplanung, das speziell für Social-Media- und Digital-Marketing-Teams entwickelt wurde. Es vereinfacht den Prozess der Inhaltserstellung - fügen Sie Beiträge zu einer Warteschlange hinzu, arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, und veröffentlichen Sie sie auf Ihren Kanälen von einem Dashboard aus. ⚒️

Die besten Funktionen von Buffer:

Einfaches Planen von Inhalten dank des Warteschlangensystems

Robuste Berichte, die die Kommunikation mit den Beteiligten erleichtern

Integrierte Systeme zur Überprüfung von Inhalten, damit Teams besser zusammenarbeiten können

Beschränkungen des Puffers:

Buffer konzentriert sich auf Social-Media-Inhalte, daher sollten Sie ein anderes Tool verwenden, um andere Arten von Kampagnen wie E-Mail-Marketing oder Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu planen

Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, mit Inhalten zu arbeiten, die in anderen Tools wie ClickUp erstellt wurden

Preise für Buffer:

Kostenloser Plan

Essentials: $6/Monat für 1 Benutzer und 1 Kanal

$6/Monat für 1 Benutzer und 1 Kanal Team: $12/Monat für unbegrenzte Nutzer und 1 Kanal

$12/Monat für unbegrenzte Nutzer und 1 Kanal Agentur: 120 $/Monat für unbegrenzte Nutzer und 10 Kanäle

120 $/Monat für unbegrenzte Nutzer und 10 Kanäle Zusätzliche Kanäle können für $6-12/Monat hinzugefügt werden

Buffer Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (900+ Bewertungen)

4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

8. Sprout Social

über Sprout Social Das Fachgebiet von Sprout Social ist das Marketing und Management von sozialen Medien. Das Tool hilft Marketing-Teams in jeder Phase des Prozesses. Planen, erstellen und terminieren Sie Inhalte für soziale Medien. Überwachen Sie das Engagement und benachrichtigen Sie die Nutzer über einen einzigen Posteingang. Nutzen Sie Social Listening-Funktionen, um zu verstehen, was Ihr Publikum wirklich will. 🤩

Die besten Funktionen von Sprout Social:

Erstellen Sie strategische Inhaltspläne auf der Grundlage Ihrer bisherigen Daten

Klare, prägnante Berichte, die leicht mit Teammitgliedern und Stakeholdern geteilt werden können

Sehen Sie auf einen Blick, was jedes Teammitglied oder jede Abteilung in den sozialen Medien teilt

Sprout Social Einschränkungen:

Es kann eine Lernkurve geben, um zu verstehen, wie man die Software am besten einsetzt

Einige Nutzer wünschen sich einen reibungsloseren Einführungsprozess

Sprout Social Preise:

Standard: $249/Monat pro Benutzer

$249/Monat pro Benutzer Professional: $399/Monat pro Nutzer

$399/Monat pro Nutzer Erweitert: $499/Monat pro Benutzer

$499/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (2,500+ Bewertungen)

4.4/5 (2,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

9. Marketo Engage

über Marketo Engage Marketo Engage ist Adobes Version einer Software für die Marketingplanung. Diese Plattform hilft, Vertriebs- und Marketingteams zu verbinden den Prozess zu rationalisieren und eine bessere Nutzererfahrung zu schaffen.

Marketo Engage hilft Ihnen, Ihre Ressourcen und Fähigkeiten sinnvoller zu nutzen. Erstellen Sie Best-Fit-Account-Listen, erstellen Sie benutzerdefinierte Scoring-Modelle und automatisieren Sie Interaktionen basierend auf der Persona und der Kaufphase eines Kunden. 👀

Die besten Funktionen von Marketo Engage:

Zentraler Marketing-Hub für Ihre Vertriebs- und Marketingteams

Einfache Skalierung, um die Anforderungen großer Teams und Unternehmen zu erfüllen

Einfache Verwaltung mehrerer Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle

Marketo Engage Einschränkungen:

Die Plattform kann für manche Benutzer anfangs überwältigend sein

Einige Nutzer berichten, dass das Einrichten einiger Integrationen eine Herausforderung sein kann

Marketo Engage Preise:

Kontakt für Preise

Marketo Engage Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (2,300+ Bewertungen)

4.1/5 (2,300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

10. Bitrix24

Über Bitrix24Bitrix24 ist eine All-in-One-Business-Management-Plattform, die problemlos als Marketing-Planungswerkzeug eingesetzt werden kann. Die Planungssoftware bietet eine Reihe von integrierten Tools, darunter Customer Relationship Management (CRM), Aufgaben- und Projektmanagement, Dokumentenmanagement und Zeitmanagement.

Die Projektverwaltung und aufgabenmanagement-Software wurde entwickelt, um Geschäftsprozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Vertriebsabläufe zu optimieren. Die Kalenderansicht ist ideal für die Aufgabenverwaltung bei Marketingstrategien oder für das Kampagnenmanagement.

Bitrix24 beste Eigenschaften:

Videokonferenzfunktionen - ideal für Marketingteams - mit einer Kapazität von fast 50 Teilnehmern, Optionen für aufgezeichnete Anrufe und Hintergrundwechsel

Die Zeitverwaltungsfunktion bietet eine Start- und Stopp-Verfolgung, um genaue Arbeitszeiten für Aufgaben zu erhalten

Integrierte Lead-Scoring-Funktionen helfen Vertriebsteams dabei, Marketingstrategien insgesamt besser zu beeinflussen

Vorlagen für die Marketingplanung,lagepläneund mehr

Bitrix24 Einschränkungen:

Marketingplanungssoftware hat eine etwas schwierige Schnittstelle für einige

Fehlende Schulungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderer Planungssoftware

Bitrix24 Preise:

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Basic: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Standard: $99/Monat für 50 Benutzer

$99/Monat für 50 Benutzer Professional: $199/Monat für 100 Benutzer

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (498+ Bewertungen)

4.1/5 (498+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (749+ Bewertungen)

Planen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit Marketing-Planungssoftware

Marketing-Planungstools helfen Teams, organisiert zu bleiben, ihr Bestes zu geben und die verfügbaren Ressourcen zu maximieren. Sie helfen Ihnen auch, Chancen, Gefahren und potenzielle Hindernisse zu erkennen, damit Sie diese aus dem Weg räumen können, bevor sie zu einem echten Problem für Ihre Kampagnen werden.

ClickUp bietet Ihnen die Funktionen, die Sie für die Planung, Zusammenarbeit und Durchführung von Marketingprojekten benötigen. Darüber hinaus bietet es eine umfassende Liste interessanter Produktivitäts- und Projektfunktionen.

Geben Sie Ihrem Team die bestmöglichen Ressourcen und melden Sie sich für ClickUp an - es ist kostenlos . 🤩