die 10 besten CoSchedule-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Es ist eine zuverlässige Plattform mit Optionen zum Erstellen, Organisieren und verwaltung sozialer Medien und Inhaltskampagnen. Die Kalender von CoSchedule, die KI schreibassistent und außergewöhnliche Lösungen für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen, jederzeit den Überblick über Ihr Marketing zu behalten und Engpässe zu vermeiden.

Allerdings ist die Plattform nicht der einzige Fisch im Meer. Es gibt eine Vielzahl von CoSchedule-Alternativen, die Ihren spezifischen Anforderungen besser gerecht werden können. Einige bieten solidere Integrationsmöglichkeiten, während andere eine flexiblere Preisstruktur haben.

Was auch immer die Gründe für die Suche nach einer anderen Marketing-Management-Software sind, wir helfen Ihnen bei der Suche nach der perfekten Alternative zu CoSchedule. Wir stellen Ihnen die 10 besten Alternativen vor und gehen auf ihre Funktionen ein, um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihre Marketingbemühungen zu finden.

Worauf sollten Sie bei einer CoSchedule-Alternative achten?

Nicht jede Software kann in die Fußstapfen von CoSchedule treten, geschweige denn etwas mehr bieten. Wenn Sie eine hochwertige Alternative suchen, achten Sie auf die folgenden Merkmale:

Robuste Kalender: Ihr nächstes Tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Content-Strategien zu planen und einen klaren chronologischen Überblick über Ihre Kampagnen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu geben Aufgaben-Planung Optionen: Es sollte Ihnen ermöglichen, Ihrem Team mit wenigen Klicks Aufgaben zuzuweisen,arbeitsauslastung verwaltenund den Fortschritt mit Leichtigkeit verfolgen Kollaborationsfunktionen: Die richtige CoSchedule-Alternative sollte über Funktionen wie Echtzeitbearbeitung, digitale Whiteboards undkorrekturwerkzeuge die Ihr Team auf dem gleichen Stand halten Vorlagen: Es sollte eine erstklassige Auswahl an Vorlagen für die Entwicklung von Strategien bieten,verwaltung von Marketingkampagnenunderstellung von Inhaltskalendern5. Robuste Berichts- und Analyseoptionen: Die Plattform sollte über ein detailliertes Dashboard verfügen, das den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele visualisiert und Ihnen hilft, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu ermitteln Integrationen: Die Plattform sollte mit gängigen Tools und Programmen verknüpft sein, damit Sie Ihre Arbeit zentral erledigen können und nicht zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen müssen, um Ihre Aufgaben zu erledigen KI-Tools: Es sollte KI einsetzen, um Inhalte für Ihre Kampagnen zu erstellen und Ideen und Design-Briefs für E-Mails, Artikel, Blogs und Beiträge in sozialen Medien zu generieren

Die 10 besten CoSchedule-Alternativen für das Jahr 2024

Wir haben Dutzende von CoSchedule-Alternativen analysiert und die 10 besten herausgesucht, die Ihnen dabei helfen können, Ihr Team zu synchronisieren und die Marketing-Stars zu erreichen. Kommen wir gleich zur Sache und sehen wir uns an, was die ausgewählten Tools zu bieten haben. 💪

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitpläne und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, der alle Beteiligten auf dem gleichen Stand hält

Als eine der besten Alternativen zu CoSchedule überzeugt ClickUp mit einer Reihe von Funktionen funktionen für kollaboratives Marketing .

Es fungiert als zentraler Knotenpunkt für alle Ihre Marketingaktivitäten. Sie können Pläne und kampagnenbezogene Dokumente erstellen mit ClickUp-Docs und verbinden Sie sie mit bestimmten Aufgaben und Projekten, um Ihre Informationen übersichtlich zu halten. Um einen besseren Einblick in die Wirkung Ihrer Marketing- und Social-Media-Maßnahmen zu erhalten, verwenden Sie ClickUp Dashboards für sofortige und aktuelle Berichte auf höchster Ebene. Verwenden Sie sogar zuvor gesammelte Daten, um digitale Pläne zu erstellen für die Zukunft und verbessern Sie Ihr Spiel!

Und wenn Sie eine helfende Hand brauchen, um Ideen zu entwickeln oder Kampagnen, Social-Media-Posts, E-Mails oder Briefs zu erstellen, dann haben Sie hier ClickUp AI in Ihrer Ecke. Es ist eine einzigartige KI-Schreibassistent der Ihnen mit nur wenigen Eingaben ganze Schreibaufgaben abnehmen kann.

Mit ClickUp's 15+ Ansichten sie behalten bei jeder Aufgabe, jedem Projekt und jeder Kampagne den Überblick - Sie werden die Kalender-Ansicht damit können Sie aktivitäten für jeden Tag planen , Woche oder Monat. Ganz zu schweigen von der Erstellung marketing-Kalendern und Content-Strategien für soziale Medien war noch nie so einfach, dank der ClickUp-Vorlagen, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. 🗓️

ClickUp beste Eigenschaften

15+ Ansichten zur Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe

Digitale Whiteboards, perfekt für Brainstorming und Zusammenarbeit

Kollaborative ClickUp Docs

Einfach zu verwendende Vorlagen

über 1.000 Integrationen mit anderen Arbeitswerkzeugen

Robuste Analyse- und Berichtsfunktionen

ClickUp AI zur Erstellung von Aufgaben, Marketing-E-Mails, Kampagnen-Briefen und mehr

ClickUp Einschränkungen

Die Lernkurve kann für neue Benutzer etwas lang sein

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Crowdfire

Über: Crowdfire Suchen Sie nach einer Plattform, die sich ganz auf die Verwaltung Ihrer sozialen Medien konzentriert? Dann könnte Crowdfire genau das Richtige für Sie sein! 🔥

Diese App wurde entwickelt, um den gesamten Prozess zu vereinfachen - von der Planung und Erstellung bis hin zur Planung und Veröffentlichung von Social-Media-Inhalten - und ihn stressfrei zu gestalten.

Crowdfire bietet einen Artikel-Bereich, in dem Sie kuratierte Inhalte für Ihre sozialen Medien entdecken können, die auf den Themen basieren, die Sie interessieren (die Sie auswählen können, indem Sie auf die Option "Themen" in der oberen Leiste klicken). Dies hilft Ihnen, Ihre sozialen Medien stets mit frischen, relevanten Inhalten zu füllen.

Mit Crowdfire können Sie personalisierte Inhalte für jedes soziale Netzwerk erstellen. Sie können sogar einen Blick darauf werfen, wie Ihre Beiträge aussehen werden, bevor Sie sie veröffentlichen, und sie planen, um ein perfektes Timing und eine maximale Wirkung zu erzielen.

Crowdfire bietet fantastische Analyse- und Berichtsoptionen. Wählen Sie die Daten aus, die Sie interessieren, erstellen Sie einen umfassenden Bericht, der alle Ihre Social-Media-Konten abdeckt, und behalten Sie die Konkurrenz im Auge, um an der Spitze zu bleiben.

Die besten Funktionen von Crowdfire

Erstellen Sie personalisierte Inhalte für verschiedene Social-Media-Netzwerke

Inhaltsvorschläge auf der Grundlage von zuvor ausgewählten Themen

Vorschauen von Inhalten

Planung von Beiträgen

Robuste Berichtsfunktionen

Crowdfire-Einschränkungen

Einige Nutzer erwähnten, dass sie irrelevante Inhaltsvorschläge erhielten

Könnte von mehr Integrationen profitieren

Crowdfire-Preise

Kostenlos : $0 (bis zu drei Konten)

: $0 (bis zu drei Konten) Plus : $7.48 für fünf Konten

: $7.48 für fünf Konten Premium : $37,48 für 10 Konten

: $37,48 für 10 Konten VIP: $74.98 für 25 Konten

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Crowdfire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (80+ Bewertungen)

: 4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

3. StoryChief

Über: StoryChief Das Hin- und Herwechseln zwischen mehreren Marketingplattformen für die Verwaltung von Inhalten, das Posten auf mehreren Social-Media-Konten, das Schreiben von Texten, die Zusammenarbeit und die Erstellung von Inhaltskalendern kann die Geduld eines jeden auf die Probe stellen. Zum Glück gibt es eine App, die das Chaos beenden kann - StoryChief.

Eine der Funktionen, die Sie lieben werden, ist der umfassende Inhaltskalender, mit dem Sie sowohl das große Ganze als auch die Details im Blick haben. Organisieren Sie Ihre Kampagnen, planen Sie Beiträge auf verschiedenen Kanälen und bringen Sie Ihre Online-Präsenz im Handumdrehen auf Vordermann!

Mit den robusten Inhaltsverwaltungsoptionen von StoryChief haben Sie die volle Kontrolle. Nutzen Sie Filteroptionen, um relevante Inhalte herauszufiltern, überprüfen Sie, wie Ihre Artikel und Beiträge bei Ihrem Publikum ankommen, und behalten Sie den Überblick über Fristen, Mitarbeiter und Statusfreigaben.

StoryChief bietet den AI Power Mode, ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen hilft, Schreibblockaden zu überwinden und relevante und ansprechende Inhalte zu erstellen. Nutzen Sie es, um überzeugende Kampagnen zu erstellen, Ihre Marketingpräsenz in den sozialen Medien zu steigern und Ihre Blogs und Beiträge in mehrere Sprachen zu übersetzen. 🤖

StoryChief beste Eigenschaften

Leistungsstarker Inhaltskalender mit Optionen zur Zusammenarbeit

Mühelose Verwaltung von Inhalten

KI-Power-Modus

über 1.000 Integrationen

StoryChief Einschränkungen

Der Preis könnte für Einzelpersonen oder kleine Unternehmen zu hoch sein

Könnte mobilfreundlicher sein

StoryChief-Preise

Überprüfen Sie die Website auf Preisdetails, da es mehrere Stufen und Zusatzoptionen gibt

StoryChief Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Kapitelra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4. FeedHive

Über: FeedHive Treffen Sie FeedHive, die werkzeug zur Verwaltung sozialer Medien das die Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzt, um Ihre Online-Präsenz zu steigern und Ihr Publikum zu begeistern.

Die Plattform ist vollgepackt mit leistungsstarken Tools für die Planung und skalierung von Inhalten . Mit der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche können Sie Inhalte zu Ihrem Kalender hinzufügen, eine Vorschau der Beiträge anzeigen und sie mit wenigen Klicks für verschiedene soziale Medienplattformen anpassen.

Eine weitere praktische und zeitsparende Funktion ist die Social Inbox - sie sammelt alle Kommentare, Erwähnungen und Antworten aus Ihren sozialen Medien und ermöglicht es Ihnen, von einem einzigen Ort aus zu reagieren.

Der Superstar der Plattform ist ihr Schreibassistent namens FeedHive Al. Mit ihm können Sie Ideen für Beiträge generieren, die Leistung Ihrer Inhalte vorhersagen, die beste Postingzeit in Bezug auf die Reichweite ermitteln und Hotspots analysieren.

FeedHive beste Funktionen

Drag-and-Drop-Kalender für Inhalte

Social Inbox zur Zentralisierung von Interaktionen mit Followern

FeedHive AI

3.000+ anpassbare Vorlagen

FeedHive Einschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Verifizierung

Das Support-Team der Plattform könnte schneller reagieren

FeedHive Preise

Creator : $15/Monat für bis zu vier soziale Konten

: $15/Monat für bis zu vier soziale Konten Brand : $22/Monat für bis zu 10 soziale Konten

: $22/Monat für bis zu 10 soziale Konten Unternehmen : $69/Monat für bis zu 100 soziale Konten

: $69/Monat für bis zu 100 soziale Konten Agentur: $239/Monat für bis zu 500 soziale Konten

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

FeedHive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (80+ Bewertungen)

5. SocialBee

Über: SocialBee Verwandeln Sie Ihr Unternehmen in eine soziale Online-Biene mit SocialBee! Pflegen Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien, tauschen Sie sich mit Ihren Followern aus und posten Sie passende Inhalte, die das Publikum anlocken wie Bienen den Honig. 🐝

Dieses Tool zur Verwaltung sozialer Medien verfügt über ein einfach zu bedienendes Dashboard - alle Ihre sozialen Netzwerke werden auf der Startseite angezeigt, und Sie können Ihre Beiträge anpassen, individuelle Zeitpläne erstellen und Benachrichtigungen für jedes Netzwerk festlegen.

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Inhalten mit dem KI-Assistenten von SocialBee, der Bilder und Beschriftungen erstellen kann, während Sie andere Aufgaben erledigen. Dank der Nahtlos-Integration der Plattform in Canva ist es ein Kinderspiel, ansprechende Bilder zu zaubern!

Wenn es um die Organisation von Inhalten geht, hält SocialBee Ihnen den Rücken frei. Sie können Inhaltskategorien einrichten und Beiträge auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu bestimmten Zeiten planen. Und Sie können die automatische Veröffentlichung jederzeit unterbrechen - es geht um Flexibilität und Kontrolle.

Der zentrale Posteingang der Plattform hilft Ihnen, Kommentare und Erwähnungen zu verfolgen und Ihre Follower mit schnellen Antworten bei Laune zu halten. Sie können Engage-Boards für jede Plattform erstellen, um alles zu organisieren und sicherzustellen, dass kein Kommentar oder keine Erwähnung verloren geht.

SocialBee beste Eigenschaften

Intuitives Dashboard

Leistungsstarker KI-Assistent

Zentraler Posteingang

Boards einbinden

SocialBee Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte von einem Upgrade profitieren

Das Einrichten von automatischen Beiträgen kann verzögert sein

SocialBee Preise

Bootstrap : $24.20/Monat pro Benutzer

: $24.20/Monat pro Benutzer Accelerate : $40.80/Monat pro Benutzer

: $40.80/Monat pro Benutzer Pro: $82,50/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SocialBee Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (250+ Bewertungen)

: 4.8/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

6. Postoplan

Über: Postoplan Erfolgreiche Marketingstrategien beruhen in der Regel auf den 5Ps des Erfolgs -Richtige Planung verhindert schlechte Leistung. Das ist die Philosophie, auf der Postoplan basiert, denn es dreht sich um die Planung und Planung von Social Media-Inhalten, um zeit zu sparen und steigern die Produktivität.

Mit Postoplan können Social-Media-Vermarkter die Kontrolle über Ihre Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen übernehmen, und zwar von einem einzigen Ort aus. Die Planung von Beiträgen, die Anzeige von Vorschauen und die Bearbeitung von Veröffentlichungszeiten sind nur ein paar Klicks entfernt. Dank der Massenplanung können Sie Ihre Inhalte Monate im Voraus planen und Engpässe vermeiden.

Mit Postoplan können Sie mit Ihren Followern über DMs und Kommentare von einem zentralen Posteingang aus kommunizieren, so dass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen müssen, um die Reaktionsfähigkeit zu erhalten.

Die Plattform verfügt über zwei integrierte Grafik-Editoren mit einer Bibliothek von über zwei Millionen Bildern, mit denen Sie schnell und einfach atemberaubendes Bildmaterial erstellen können.

KI-gestützt hilft Ihnen Postoplan, die besten Zeitpunkte für die Veröffentlichung von Inhalten zu finden und ein größeres Publikum zu erreichen.

Postoplan beste Eigenschaften

Einfaches Planen von Inhalten

Optionen für die Massenplanung

Zentraler Posteingang für einfache Kommunikation

Erstklassige Grafik-Editoren

KI-unterstützte Vorschläge für Beiträge

Postoplan-Einschränkungen

Die Verbindung mit Instagram kann verzögert sein

Könnte von Verbindungen zu weniger populären Social-Media-Plattformen profitieren

Postoplan Preise

Start : $69/Jahr für zwei Konten

: $69/Jahr für zwei Konten Geschäftskunden: $99/Jahr für fünf Konten

Postoplan Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot : 4.8/5 (50+ Bewertungen)

: 4.8/5 (50+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (10 Bewertungen)

7. Seismisch (Versickerung)

Über: Seismik Die regelmäßige Erstellung personalisierter Inhalte, die für Ihre Zielgruppe relevant sind, ist eine der größten Herausforderungen im Marketing. Mit Seismic (früher bekannt als Percolate) liegt der Content-Ball in Ihrem Feld. 🎾

Die Plattform bietet eine einzigartige Funktion namens Enablement Planner. Sie hilft Ihnen und Ihrem Team zu verstehen, an welchen Inhalten Ihr Publikum interessiert ist, und erstellt umfassende Pläne, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können.

Mit der Option LiveDocs können Sie Daten aus Ihrem CRM und anderen Plattformen abrufen und Dokumente und Präsentationen erstellen, die auf die Probleme Ihrer Zielgruppe eingehen und deren Interessen entsprechen. Mit Seismic können Sie Inhalte für verschiedene Kunden mischen und anpassen und mit wenigen Mausklicks Hunderte (und Tausende!) von Dokumenten erstellen.

Seismic (Percolate) beste Eigenschaften

Enablement-Planer

LiveDocs

Verschiedene Integrationen mit gängigen Plattformen

Automatisierung von Inhalten

Seismic (Perkolat) Einschränkungen

Einige Benutzer erwähnen, dass die Berichtsoptionen verwirrend sind

Steilere Lernkurve

Preise für Seismik (Perkolat)

Kontakt für Preisgestaltung

Seismic (Perkolat) Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (70+ Bewertungen)

: 3.7/5 (70+ Bewertungen) TrustRadius: 8.1/10 (40+ Bewertungen)

8. Agorapulse

Über: Agorapulse Sind Sie bereit für die Magie der sozialen Medien? Agorapulse ist eine umfassende Lösung für die Verwaltung sozialer Medien, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Inhalte gibt! 🧙

Von der Canva-Integration bis hin zum Bildbeschneider, der Beitragsvorschau und den gespeicherten Hashtags bietet Agorapulse Social-Media-Managern alles, was sie brauchen, um Inhalte zu erstellen, die Ihr Publikum lieben wird. Wenn es Ihnen an Inspiration fehlt oder Sie Ihre Beiträge aufpolieren müssen, können Sie sich auf den Schreibassistenten der Plattform verlassen, der Sie in die richtige Richtung führt.

Agorapulse bietet Optionen für Social Listening - hören Sie, was die Leute über Ihr Unternehmen (und Ihre Konkurrenz) sagen, und reagieren Sie sachkundig auf die Unterhaltungen.

Die Plattform verfügt über alle Funktionen, die Sie für robuste Analysen benötigen. Überprüfen Sie relevante Metriken, sehen Sie, was für Ihr Publikum funktioniert, und entdecken Sie wichtige Trends - alles innerhalb von Agorapulse.

Die besten Funktionen von Agorapulse

Schreibassistent

Social Listening-Funktionen

Erweiterte Analyse- und Berichtsoptionen

Unterstütztzusammenarbeit in Echtzeit Agorapulse Einschränkungen

Unterstützt weniger beliebte soziale Netzwerke nicht

Die Planung von Beiträgen kann manchmal Probleme bereiten

Preise für Agorapulse

Standard : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Professionell : $79/Monat pro Benutzer

: $79/Monat pro Benutzer Erweitert : $119/Monat pro Benutzer

: $119/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Agorapulse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

9. Hootsuite

Über: Hootsuite Hootsuite besticht durch seine Benutzerfreundlichkeit - mit seinem Dashboard können Sie alle Fäden der Inhaltsverwaltung von einem einzigen Ort aus ziehen. Sie können Inhalte erstellen, planen und auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen und dabei Zeit sparen und die Produktivität steigern. 🦉

Gehen Ihnen die Ideen für Bildunterschriften oder Beiträge aus? Kein Problem, denn OwlyWriter AI kann Ihnen helfen. Sie brauchen nur eine Eingabeaufforderung zu schreiben, und der Schreibassistent antwortet mit interessanten Inhaltsideen. Sie können auch den Hashtag-Generator der Plattform nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Beiträge die richtigen Leute erreichen.

Dank Bulk Social Media Scheduling können Sie im Voraus planen und sich auf etwas anderes konzentrieren, da Sie wissen, dass Hootsuite Ihre Beiträge automatisch veröffentlicht.

Nutzen Sie die Kalender- und Listenansicht der Plattform, um Ihre veröffentlichten und geplanten Inhalte zu überprüfen und Lücken und potenzielle Chancen zu erkennen.

Die besten Funktionen von Hootsuite

Zentrales Dashboard

OwlyWriter AI

Massenplanung für soziale Medien

Mehrere Ansichten

Hootsuite Einschränkungen

UI könnte von einem Upgrade profitieren

Gelegentliche Kontotrennungen

Hootsuite Preise

Professionell : $99/Monat für einen Benutzer

: $99/Monat für einen Benutzer Team : $249/Monat für drei Benutzer

: $249/Monat für drei Benutzer Business : $739/Monat für fünf Benutzer

: $739/Monat für fünf Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

10. Sprout Social

Via: Sprout Social Lassen Sie Ihre Marketingkampagnen mit Sprout Social wachsen und gedeihen! ☘️

Diese CoSchedule-Alternative deckt Sie von A bis Z ab und kümmert sich um alles, von der Generierung von Inhaltsideen bis zur Veröffentlichung von Beiträgen und der Kommunikation mit Ihrem Publikum.

Finden Sie Ihren kreativen Funken mit der Funktion Inhaltsvorschläge der Plattform und entwickeln Sie ansprechende Beiträge, die Ihre Marke widerspiegeln.

Der richtige Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Inhalten ist entscheidend für das Engagement. Anstatt zu analysieren, wann gepostet werden soll, lassen Sie die Algorithmen von Sprout Social die Laufarbeit erledigen und den besten Zeitpunkt vorschlagen.

Sie und Ihr Team können sich zusammentun und gemeinsam an einem Inhaltskalender arbeiten prioritäten für bestimmte Aktivitäten setzen , langfristige Pläne zu erstellen und Lücken zu finden, die mit wertvollem Material gefüllt werden können.

Mit dieser Social-Media-Management-Plattform sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit beeindruckenden KI-gestützten Zuhörfähigkeiten. Verfolgen Sie, was das Publikum über Ihre Marke und Ihre Mitbewerber sagt, untersuchen Sie die Vorlieben des Publikums, erkennen Sie Trends und optimieren Sie Ihre Marketing- und Social-Media-Strategie entsprechend.

Sprout Social beste Eigenschaften

Content-Vorschläge

Algorithmen, die die besten Zeiten für das Posten von Inhalten analysieren

Listening-Optionen

Kollaborativer Inhaltskalender

Einschränkungen von Sprout Social

Das Dashboard kann unübersichtlich wirken

Es kann einige Zeit dauern, die Funktionen der Plattform zu verstehen

Preise von Sprout Social

Standard : $249/Monat

: $249/Monat Professionell : $399/Monat

: $399/Monat Erweitert : $499/Monat

: $499/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

CoSchedule-Alternativen - Entfesseln Sie Ihr Marketing-Potenzial mit der richtigen Plattform

Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform für die Verwaltung sozialer Medien oder einem Tool sind, das Ihnen dabei hilft, Inhalte zum richtigen Zeitpunkt zu planen und zu posten, wird eine der von uns besprochenen CoSchedule-Alternativen mit Sicherheit zu Ihnen passen.

