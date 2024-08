Wie man ein kumulatives Flussdiagramm für das Projektmanagement verwendet

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: "Um einen Berg zu versetzen, muss man jeden Tag mit kleinen Steinen anfangen" Als Projektteam ist Ihre Sichtweise oft kurzfristig und konzentriert sich auf Aufgaben, Teilaufgaben und das Wesentliche.

Der wahre Projektfortschritt besteht jedoch darin, wie sich diese Kleinigkeiten zu einem sinnvollen Ganzen summieren. Mit anderen Worten: Der Fortschritt Ihres Projekts lässt sich am besten kumulativ messen.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie das kumulative Flussdiagramm (CFD) verwenden können, um den Projekterfolg genau und effektiv zu demonstrieren.

Was ist ein kumulatives Flussdiagramm?

Ein kumulatives Flussdiagramm zeigt die Akkumulation des Fortschritts im Laufe der Zeit. In der agilen Entwicklung bilden kumulative Flussdiagramme eine Aufgabe/ein Ereignis auf der vertikalen Achse (Y-Achse) ab, während die Zeit auf der horizontalen Achse (X-Achse) aufgetragen wird.

Nehmen wir das Beispiel eines technischen Projekts. Sie können jede beliebige kumulative Metrik wie abgeschlossene Aufgaben, behobene Fehler oder Durchsatz abbilden. Sie können auch mehrere Metriken auf demselben kumulativen Flussdiagramm verfolgen.

Kumulatives Flussdiagramm auf ClickUp, wobei die grüne Linie die abgeschlossene Arbeit und die graue Linie die verbleibende Arbeit darstellt

Ein typisches agiles Team verwendet kumulative Flussdiagramme, um drei wichtige Metriken zu verfolgen:

Zykluszeit : Zeit, die für die Fertigstellung einer Aufgabe benötigt wird, von Anfang bis Ende durchgehend

: Zeit, die für die Fertigstellung einer Aufgabe benötigt wird, von Anfang bis Ende durchgehend Arbeit in Arbeit : Anzahl der derzeit in Arbeit befindlichen Aufgaben

: Anzahl der derzeit in Arbeit befindlichen Aufgaben Durchsatz: Anzahl der Aufgaben, die ein Team in einer bestimmten Zeitspanne erledigen kann

Vorteile der Verwendung eines kumulativen Flussdiagramms in agilen Projekten

In der Kanban-Methodik ist das kumulative Flussdiagramm ein fortschrittliches Analyseinstrument. Es fungiert als

werkzeug zur Datenvisualisierung

und bietet so mehr Klarheit und Kontrolle.

Wie ein

wireframing-Werkzeug

ein ideales kumulatives Flussdiagramm, das die Grundlagen einer Anwendung visualisiert, zeigt die Grundlagen des Fortschritts. Hier sind einige wichtige Vorteile des kumulativen Flussdiagramms.

Fortschrittsüberwachung: In einem einzigen Fenster zeigen kumulative Flussdiagramme den Fortschritt, den Sie gemacht haben, und die noch zu erledigenden Aufgaben.

Behalten Sie den Zustand eines Projekts mithilfe der erweiterten Analysefunktionen von ClickUp im Auge

Bessere Sichtbarkeit: Das CFD bietet einen klaren Überblick über den gesamten Arbeitsablauf und stellt das Projekt aus der Vogelperspektive dar.

Aufwandsabschätzung: Mit dem CFD können Sie den

vorlaufzeit

für Backlog-Elemente und schätzen Sie den Aufwand, der für die Fertigstellung weiterer User Stories erforderlich ist.

Verwaltung der Arbeitsbelastung: Wenn Sie zugewiesene Aufgaben und abgeschlossene Aufgaben im gleichen kumulativen Flussdiagramm darstellen, können Sie die Fortschrittsrate vergleichen. Wenn das Diagramm ungewöhnlich schief ist, deutet dies auf ein Problem bei der Verwaltung der Arbeitslast hin.

Optimierung des Arbeitsablaufs

: CFD hilft bei der Verfolgung der Projektverteilung über die einzelnen Prozessphasen hinweg und ermöglicht es Ihnen, die Stabilität des Arbeitsablaufs zu erkennen. Wenn das Diagramm beispielsweise zeigt, dass sich die Aufgaben in einer bestimmten Phase häufen, könnte dies auf eine unverhältnismäßig hohe Arbeitsbelastung hindeuten.

Erkennen von Engpässen: Wenn die Fortschrittsrate sinkt (d. h. das Diagramm flacht ab), können Sie Probleme sofort aufspüren. Mit der Ursachenanalyse können Sie Engpässe und Herausforderungen effektiv identifizieren.

Prozessoptimierung

: Teams können Trends und Muster im Laufe der Zeit analysieren, um eine kontinuierliche Prozessverbesserung zu gewährleisten.

Leistungsverbesserung: Teams können Kennzahlen für zwei verschiedene Zeiträume in einem Diagramm darstellen, um die Leistung zu vergleichen und Verbesserungsstrategien zu entwickeln.

Wie man ein kumulatives Flussdiagramm erstellt

Als wesentliches Werkzeug des agilen Projektmanagements ist es für jeden Projektmanager hilfreich zu lernen, wie man kumulative Flussdiagramme erstellt. Sie können dies mit einer der folgenden Methoden tun

affinitätsdiagramm-Tools

. So geht's.

Arbeitsaufgaben verfolgen

Geben Sie zunächst alle Aufgaben und Unteraufgaben in ein Projektmanagement-System wie ClickUp ein. Schreiben Sie detaillierte Beschreibungen, damit die Teammitglieder wissen, was von ihnen erwartet wird.

Ordnen Sie die Aufgaben dann je nach Bedarf in Ordnern an. Stellen Sie sicher, dass alle neuen Aufgaben auch in ClickUp hochgeladen werden.

Stellen Sie Beziehungen zwischen den Aufgaben her

Auch wenn jedes Projekt eine Sammlung von Aufgaben ist, existieren diese nicht isoliert. Aufgaben sind miteinander verbunden und fließen in nachgelagerte Aktivitäten ein.

Verwenden Sie eine

mindmapping-Software

um sich ein umfassendes Bild von den Zusammenhängen und Abhängigkeiten zu machen. Sehen Sie sich einige der effektivsten

mindmapping-Software für Mac

.

Aufgabenbasierte Mindmaps auf ClickUp

In der Planungsphase,

ClickUp Mind Maps

kann Ihnen helfen, Flussdiagramme zu erstellen, die zeigen, wie jede Aufgabe mit den anderen zusammenhängt. Sie können auch Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Teammitgliedern markieren.

Workflow-Phasen definieren

Jede Aufgabe durchläuft in ihrem Lebenszyklus mehrere Prozessphasen. Die Stadien einer Aufgabe in agilen Projekten können sein: zu tun, in Arbeit, erledigt, getestet, etc. Je nach Art der Software, die Sie entwickeln, benötigen Sie möglicherweise eigene Status, die Sie in ClickUp mühelos hinzufügen können.

benutzerdefinierte Stati in ClickUp_

Nun, da die Einrichtung Ihres Projekts abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, die Daten regelmäßig und konsequent zu protokollieren. Verwenden Sie die

ClickUp-Whiteboard

um ein Brainstorming über die Datenpunkte zu machen, die Sie erfassen wollen. Ermutigen Sie das Team, diese aktiv zu verfolgen.

Mit ClickUp können Sie Daten über mehrere Metriken hinweg erfassen, z. B.:

Start- und Enddatum

Zeitschätzungen

Zeiterfassung

Priorität

Status der Aufgabe

Benutzer, der die Aufgabe ausführt

Stellen Sie sicher, dass diese Daten so genau und in Echtzeit wie möglich sind, damit das kumulative Flussdiagramm effektiv ist.

Generieren Sie das kumulative Flussdiagramm

Erstellen Sie mit ClickUp farbkodierte kumulative Flussdiagramme, um den Fortschritt Ihres Projekts zu visualisieren. Mit dem flexiblen ClickUp Dashboard können Sie die benötigten Diagramme und Tabellen erstellen.

Kumulative Diagramme

Darstellung des kumulativen Flusses des Projekts auf ClickUp

Erstellen Sie kumulative Leistungsdiagramme für Sprints, Aufgaben, Features, Bugs, etc. Wählen Sie Datenquellen wie den Zeitraum und den Auslastungstyp für individuelle Berichte.

Ablaufdiagramme

Abbranddiagramm auf ClickUp

Mit ClickUp können Sie den tatsächlichen Fortschritt Ihres Projekts im Vergleich zum Ziel verfolgen. Erhalten Sie automatische Vorhersagen, wann Sie das Projekt abschließen werden, wenn Sie den gleichen Weg einschlagen.

Abbranddiagramme

Sehen Sie in einem kumulativen Ablaufdiagramm auf ClickUp, wie viel Arbeit Sie bereits erledigt haben und was noch übrig ist.

Geschwindigkeitsdiagramme

geschwindigkeitsdiagramme der Teamleistung auf ClickUp_

Verfolgen Sie die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben im Laufe der Zeit. Sie können dies für jeden Tag, jede Woche, jeden Sprint, jeden Monat oder länger auf ClickUp tun. Nutzen Sie dies, um Trends in der Gesamtproduktivität zu erkennen und zu verstehen, was Ihr Team zum Klicken bringt.

Andere kumulative Flussdiagramme

Sie können verschiedene andere Metriken kumulativ in ClickUp verfolgen. Einige der üblichen Berichte, die agile Teams verwenden, sind die folgenden.

Aufgabe abgeschlossen: Verfolgen Sie, wie viele Aufgaben von jedem Teammitglied erledigt wurden.

Bearbeitete Aufgaben: Verfolgen Sie den Trend der Aufgaben, an denen ein Teammitglied zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitet. Um im Bericht berücksichtigt zu werden, müssen die Benutzer eine Aktion an der Aufgabe durchgeführt haben.

Zeiterfassung: Messen Sie die Produktivität des Teams mit dem Bericht zur Zeiterfassung. Sie sehen, wie viel Zeit für die einzelnen Aufgaben aufgewendet wird, wie viele Stunden die Teammitglieder arbeiten usw. Auf diese Weise können Sie die Arbeitsbelastung besser steuern. Sie können diese Daten auch verwenden, um die durchschnittliche Durchlaufzeit zu ermitteln.

Workspace-Punkte: Ermutigen Sie die Teammitglieder, mehr Benachrichtigungen zu löschen, mehr Kommentare hinzuzufügen/zu lösen, an mehr Aufgaben mit hoher Priorität zu arbeiten, mehr

ClickUp-Dokumente

für die Dokumentation, usw. Siehe kumulative Punkte für jedes Mitglied in diesem Bericht.

Analysieren und optimieren

Analysieren Sie das kumulative Flussdiagramm und optimieren Sie fehlende Metriken. Dies kann die Neudefinition von Phasen, die Neuverteilung von Ressourcen oder die Implementierung neuer Strategien zur effektiven Verwaltung der laufenden Arbeiten beinhalten.

Sie sind sich nicht sicher, welche Berichte Sie benötigen? Wählen Sie aus

ClickUp's Datenflussdiagramm-Vorlagen

. Passen Sie diese für Ihre Bedürfnisse an und integrieren Sie sie in Ihre Projekte.

Steuern Sie Ihr Projekt in die richtige Richtung mit ClickUp

ClickUp's

visuelle Projektmanagement-Software

ist so konzipiert, dass sie Ihnen einen Überblick aus der Vogelperspektive verschafft und mit ihren zahlreichen Berichtsfunktionen einen Einblick in die komplizierten Abläufe des Projektalltags ermöglicht.

Das kumulative Flussdiagramm, eine leistungsstarke Berichtsfunktion, stellt Trends auf höchster Ebene visuell dar. Die Seite

Kanban-Tafel

ermöglicht es Ihnen, tiefer zu graben und granulare Anpassungen vorzunehmen. Sie ermöglicht es den Teammitgliedern, ihre Leistung mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen und entsprechend zu skalieren.

Als Schlüssel

projektmanagement-Technik

sie schafft Transparenz und Sichtbarkeit im gesamten Team und befähigt sie, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.

Sehen Sie Ihre Arbeit durch eine schärfere Linse.

