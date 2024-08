10 hervorragende Finanz-KPIs, die Sie 2024 verfolgen müssen

Egal, ob Sie ein großer Konzern oder ein aufstrebendes Startup sind, jedes Unternehmen muss seine Finanzen im Auge behalten

Und obwohl die Finanzwelt höchst unberechenbar ist, bleibt eines gleich:

Als CFO oder Eigentümer eines Geschäfts müssen Sie den Überblick über die finanzielle Leistung Ihres Unternehmens behalten.

Auf diese Weise können Sie vorausplanen und Verluste vermeiden. 💸

aber wie erledigen Sie das?

Indem Sie finanzielle KPIs verwenden!

In diesem Artikel werden wir erläutern, was finanzielle KPIs sind, und aufzeigen zehn finanzielle KPIs die jeder Eigentümer eines Geschäfts nachverfolgen muss.

lassen Sie uns mit einigen KPIs Geld verdienen!💰

Was sind finanzielle KPIs?

Ein Key Performance Indicator (KPI) verfolgt, wie gut Ihr Unternehmen bei der Erreichung seines Kerngeschäfts abschneidet ziele .

wenn es um die Finanzen geht, was sind die wichtigsten Ziele Ihres Unternehmens?

wollen Sie mehr _Einnahmen erzielen, als Sie für Betriebsausgaben ausgeben?_

wollen Sie Ihren Cash Flow erhöhen?_

oder wollen Sie eine vielfältigere _Einnahme Quelle?

Finanzielle Schlüsselindikatoren verfolgen die Entwicklung Ihres Unternehmens leistung bei der Erreichung dieser Ziele.

Kurz gesagt: Finanzielle KPIs veranschaulichen die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens und helfen Ihnen festzustellen, ob Ihr Unternehmen Gewinn machen wird.

**Sie sind sich nicht sicher, wie sich KPIs von Metriken unterscheiden?

Sehen Sie sich das an unterschiede zwischen KPIs und Metriken .

10 Finanzielle KPIs, die Sie nachverfolgen müssen

Hier sind zehn finanzielle KPIs, in die Ihr Finanzteam investieren sollte:

1. Operativer Cash Flow

Ihr operativer Cash Flow ist ein Finanz-KPI, der die gesamten Barmittel misst, die durch das tägliche Geschäft Ihres Unternehmens generiert werden.

Hier erfahren Sie, wie Sie ihn berechnen können:

Dieser KPI zeigt den Cashflow Ihres Unternehmens finanzielle Gesundheit .

Sie bestimmt auch, ob Ihr Unternehmen einen positiven Cash Flow beibehalten kann oder ob Sie eine externe Finanzierung benötigen, um alle Ausgaben zu bewältigen.

Hinweis: bei der Verwendung dieser Metriken ist es eine gute Idee, sich operative KPIs _, wie z. B. die operative Marge oder der operative Gewinn, um die Daten besser zu verstehen

2. Aktuelles Verhältnis

Dieser KPI misst die Fähigkeit Ihres Unternehmens, alle seine Schulden innerhalb eines Jahres zu tilgen.

So wird er berechnet:

Ein Kurzfristiges Verhältnis von weniger als 1,0 zeigt an, dass Ihr Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn Sie nicht den Cash Flow erhöhen.

Und wenn er zwischen 1,3-5,0 liegt, sind das gute Nachrichten!

Das ist ein Zeichen für finanzielle Stabilität. 😌

Ein Current Ratio von mehr als 5 bedeutet, dass Ihr Unternehmen über eine Menge Bargeld verfügt (was großartig ist), aber es bedeutet auch, dass das Unternehmen so gut wie nichts Nützliches mit diesem Geld zu erledigen hat:

3. Reingewinn

der Nettogewinn oder das Nettoeinkommen misst den Geldbetrag, der Ihrem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben (Zinsen, Steuern, Betriebskosten usw.) von den Gesamteinnahmen verbleibt.

Sie können ihn automatisch berechnen mit einem profit-Rechner oder durch die Verwendung einer einfachen Formel zur manuellen Berechnung dieser finanziellen Metrik:

Ein niedriges Nettoeinkommen bedeutet, dass Ihr Unternehmen mit verschiedenen Faktoren zu kämpfen hat, wie z.B. mit schlechten ressourcenmanagement oder ineffiziente Preismodelle.

Andererseits zeigt ein hohes Nettoeinkommen, dass Ihr Unternehmen gut arbeitet.

4. Nettogewinnspanne

Dieser KPI misst den prozentualen Anteil des Gewinns, den ein Unternehmen aus seinen Gesamteinnahmen erzielt.

Die Nettogewinnmarge zeigt Ihnen die Profitabilität Ihres Geschäfts.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie berechnen können:

5. Bruttogewinnspanne

Diese finanzielle Kennzahl misst den Geldbetrag, der von den Einnahmen nach Abzug der Kosten der verkauften Waren überbleibt.

Die Bruttogewinnspanne oder Bruttomarge zeigt Ihnen, ob Ihr Unternehmen finanziell gesund ist.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie berechnen können:

Eine hohe Bruttogewinn Marge bedeutet, dass Ihr Unternehmen alle Betriebskosten abdecken kann und noch Geld für Investitionen in Innovation und Wachstum hat.

sie wissen, was man sagt:

6. Laufende Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten

Kurzfristige Forderungen ist eine Kennzahl, die den Geldbetrag misst, den Schuldner Ihrem Geschäft schulden.

Hier erfahren Sie, wie Sie ihn berechnen:

Dieser Leistungsindikator hilft Finanzteams bei der Vorhersage, wie viel Geld zu welchem Zeitpunkt eingeht.

Ein hoher Forderungssaldo bedeutet jedoch, dass Ihre Schuldner Ihnen noch eine Menge Geld schulden.

warum ist das ein Problem?

Wenn der ausstehende Betrag schon eine Weile besteht, bedeutet das, dass Ihr Unternehmen möglicherweise ein Einzugsproblem hat oder nicht in der Lage ist, langfristige Schuldner zu bedienen.

Andererseits messen Kontokorrentverbindlichkeiten den Geldbetrag, den Ihr Geschäft Lieferanten, Banken und Gläubigern schuldet.

So berechnen Sie sie:

7. Betriebskapital

Ihr Arbeitskapital ist das Geld, das Ihnen zur Verfügung steht, um den kurzfristigen Bedarf Ihres Unternehmens zu decken.

Diese Kennzahl gibt Aufschluss über die aktuelle finanzielle Position Ihres Unternehmens.

Zum Betriebskapital gehören Dinge wie verfügbare Barmittel, kurzfristige Anlagen und laufende Konten.

Das heißt, diese Finanzkennzahl gibt an, ob Ihr Unternehmen über die verfügbaren Vermögenswerte verfügt, die zur Begleichung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen erforderlich sind.

So wird es berechnet:

8. Kosten der Kundengewinnung

Dieser Finanz-KPI misst den Geldbetrag und die Ressourcen, die Ihr Unternehmen in die Gewinnung neuer Kunden investiert.

Dazu gehören Ressourcen wie:

Werbekosten

Marketing kosten

Kreative Kosten

Gehälter

Die Kundenakquisitionskosten sind ein Maß für die Gesundheit eines Unternehmens.

Sie sind ein sehr nützlicher finanzieller KPI, um die zukünftige Rentabilität eines Geschäfts zu bestimmen.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie berechnen können:

9. Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

Dieser KPI misst, wie effizient Ihr Unternehmen die Investitionen seiner Aktionäre einsetzt.

So berechnen Sie ihn:

Ein hoher Verschuldungsgrad zeigt an, dass Ihr Unternehmen sein Wachstum mit Schulden finanziert hat.

Das Problem?

Ihr Unternehmen könnte mit seinen Krediten in Verzug geraten, wenn die Zinssätze plötzlich steigen. huch!_

Andererseits kann ein niedriges Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital darauf hindeuten, dass Ihr Unternehmen Angst hat, sein Geld für Investitionen in Wachstumschancen zu verwenden.

was ist also ein gutes Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital?

Normalerweise gilt ein Verschuldungsgrad von unter zwei als vertretbar.

10. Wachstumsrate der Einnahmen

Dieser finanzielle KPI misst die Zu- und Abnahme des Umsatzes eines Unternehmens umsatzerlöse zwischen zwei Zeiträumen.

So wird er berechnet:

Wenn Sie ein innovatives Startup sind, sollten Sie dies nachverfolgen business Metriken .

Warum?

Eine hohe Umsatzwachstumsrate zeigt, dass Ihr Unternehmen expandieren, neue Talente gewinnen und Investoren anziehen kann!

Wie man KPIs mit ClickUp nachverfolgt und misst

Denken Sie darüber nach, Ihre finanziellen Ziele mit Stift und Papier zu verfolgen?

Oder Excel-Tabellen und so weiter?

Nun, das wird nicht ausreichen!

Warum?

Ihr Stift und Papier werden nicht automatisieren und streamline Prozesse für Sie.

Außerdem erhalten Sie keine leistungsstarke automatisierte erinnerungen oder nachverfolgung von Zielen features mit Tabellenkalkulationen.

Stattdessen benötigen Sie nur KPI-Management-Software wie ClickUp. ClickUp unterstützt Sie bei der Einstellung strategischer Ziele und der Nachverfolgung Ihres Fortschritts in Bezug auf die Kernziele Ihres Geschäfts.

keine Sorge, wir lassen unseren Worten auch Taten folgen 🤑

So macht ClickUp die Nachverfolgung finanzieller KPIs zum Kinderspiel:

1. Ziele Da sich KPIs auf die wichtigsten Ziele des Geschäfts konzentrieren, müssen Sie zunächst einige Ziele einstellen.

Ziele in ClickUp sind hochrangige Container, die Sie in kleinere, quantifizierbare Ziele unterteilen können Einzelziele. Schließe die kleineren Einzelziele ab, und du bist auf dem besten Weg, dein Ziel zu erreichen!

sie sind sich nicht sicher, ob Sie Fortschritte machen?

Keine Sorge. ClickUp verfolgt den Fortschritt deines Ziels in Echtzeit, damit du weißt, wie nah du dran bist, es zu erreichen.

Jedes Mal, wenn du ein Einzelziel abschließt, erhöht sich der Prozentsatz deines Fortschritts automatisch.

Sie können sogar aus verschiedenen Einzelzielen wählen:

Währung: : Verwalten Sie Ihre Gewinne, Ausgaben und Budgets

: Verwalten Sie Ihre Gewinne, Ausgaben und Budgets Zahlen : numerische Zahlen, wie z.B. der durchschnittliche Umsatz, der durch Verkäufe erzielt wird

: numerische Zahlen, wie z.B. der durchschnittliche Umsatz, der durch Verkäufe erzielt wird Aufgaben: sehen, ob Ihr Buchhaltungsteam die Dinge auf die richtige Weise erledigt

Explore wie Sie ClickUp nutzen können, um Ziele für Ihr Team einzustellen.

in ClickUpg geben Ihnen einen umfassenden Überblick über alles, was mit Ihren Finanzen geschieht.

Verwalten Sie Ihre finanziellen Ziele, verfolgen Sie Ihre Ausgaben, sehen Sie Ihre Gewinne und Budgetzuweisungen... Dashboards geben Ihnen genaue Einblicke in Ihre finanzielle Leistung, sodass Sie vorhersagen können, wo Ihr Geschäft in Zukunft stehen wird.

Um ein noch detaillierteres Bild zu erhalten, können Sie mehrere benutzerdefinierte Widgets für Ihr finanzielles KPI Dashboard, wie:

Berechnung: Berechnen Sie numerische Daten wie die Rate der wiederkehrenden Einnahmen

Berechnen Sie numerische Daten wie die Rate der wiederkehrenden Einnahmen Liniendiagramm: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Diagramm, um Ihre Netto- und Bruttogewinnspannen zu überwachen 📈

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Diagramm, um Ihre Netto- und Bruttogewinnspannen zu überwachen 📈 Balkendiagramm: Entwerfen Sie benutzerdefinierte Balkendiagramme, um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Gewinne zu verfolgen 📊

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Balkendiagramme, um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Gewinne zu verfolgen 📊 Kreisdiagramm: Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kreisdiagramm, um die monatlichen Ausgaben Ihres Geschäfts darzustellen

Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kreisdiagramm, um die monatlichen Ausgaben Ihres Geschäfts darzustellen Batterie-Diagramm: Erstellen Sie ein Batterie-Diagramm, um Ihre KPI-Metriken darzustellen 🔋

3. Berichte

Genauso wie Sie Finanzberichte haben, brauchen Sie auch Mitarbeiterberichte, um zu sehen, ob Ihr Finanzteam in Richtung Ihrer Ziele arbeitet KPIs .

Glücklicherweise können Sie mit ClickUp Folgendes hinzufügen tabelle Widgets zu Ihrem Finanz-KPI Dashboard hinzufügen, z.B.:

Completed Report: Verfolgen Sie die Nummer der von jedem Teammitglied fertiggestellten Aufgaben

Verfolgen Sie die Nummer der von jedem Teammitglied fertiggestellten Aufgaben Bearbeitete Aufgaben: Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie viele Aufgaben die einzelnen Teammitglieder an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat erledigt haben

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie viele Aufgaben die einzelnen Teammitglieder an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat erledigt haben Workspace Points: Machen Sie Ihre finanziellen Aufgaben zu einem Spiel, um Ihre finanziellen Prozesse noch interessanter zu gestalten

Machen Sie Ihre finanziellen Aufgaben zu einem Spiel, um Ihre finanziellen Prozesse noch interessanter zu gestalten Wer ist im Rückstand: Sehen Sie, welche Mitglieder Ihres Teams nicht erledigte Benachrichtigungen und überfällige Aufgaben haben

4. Berechnungen

verabschieden Sie sich von Ihrem Taschenrechner, denn Sie können Ihre Berechnungen direkt in ClickUp erledigen!

Mit ClickUp können Sie leistungsstarke berechnungen in Spalten mit numerischen Daten in Ihren Aufgaben. Zu erledigen ist dies in der Listenansicht und Ansicht der Tabelle .

Zusätzlich können Sie verwenden formel-Felder zur Berechnung der Kosten für eine neue Reihenfolge der Produkte oder des Gewinns, den Sie mit dem Verkauf erzielt haben.

Sie können sogar KPIs wie Betriebskapital und Kundenakquisitionskosten schnell berechnen!

Auf diese Weise haben Sie alle Ihre Metriken wörtlich im Blick 🤩

5. Wiederholende Aufgaben Legen Sie Wiederholende Aufgaben für Prozesse fest, die Sie täglich, wöchentlich oder sogar vierteljährlich wiederholen.

Zum Beispiel können Sie eine wiederholende Aufgabe für vierteljährliche Steuererklärungsfristen oder sogar Rechnungsanforderungen einstellen.

immer noch nicht überzeugt von der Idee?

Keine Sorge, Sie können sogar wiederholende Aufgaben verwenden, um Ihre Rechnungen zu bezahlen!

Sie werden benachrichtigt, wenn Zahlungen fällig sind, und nachdem Sie die Rechnung bezahlt haben, markieren Sie sie einfach als abgeschlossen, und es wird automatisch eine neue Aufgabe für den nächsten Monat erstellt.

6. Benutzerdefinierte Status In den meisten Fällen können Aufgaben, die mit Geld zu tun haben, nicht nur als "erledigt" oder "nicht erledigt" markiert werden

Es gibt viele verschiedene Phasen im Finanzprozess, wie zum Beispiel die Rechnungsstellung, budgetierung von Kosten und Einnahmen finanzielle Berichterstattung und mehr.

Deshalb können Sie mit ClickUp Ihre eigenen benutzerdefinierten Status erstellen, damit Sie Ihren Fortschritt so sehen können, wie Sie es wünschen.

7. Vorlagen Kennen Sie solche Momente?

Wir wissen, wie man Rechnungen organisiert, Infos über Clients sammelt und nachverfolgung von Rechnungen kann zeitaufwendig sein.

Zum Glück, vorlagen in ClickUp kann Ihnen helfen ihr Einkommen zu verwalten , Clients, Verkäufe und mehr in Sekundenschnelle.

Hier sind einige der Vorlagen, die Sie erhalten:

Rechnungsstellung: nachverfolgung allerarten von Rechnungen* Buchhaltung: nachverfolgung Ihrer Kreditoren und Debitoren

Unternehmensprüfungen: rationalisieren Sie Ihre Audit-Planung

Buchhaltung: verwalten Sie Ihre Buchhaltungsprozesse

Einarbeitung: onboarding neuer Clients und einfache Zusammenarbeit mit ihnen

Lesen Sie mehr darüber, wie ClickUp Ihnen helfen kann finanz-Projektmanagement .

FAQs über finanzielle KPIs

Hier finden Sie die Antworten auf einige brennende Fragen zu finanziellen KPIs:

1. Was sind nachlaufende Indikatoren?

Nachlaufende Indikatoren zeigen Ereignisse an, die bereits eingetreten sind. Einige gängige Beispiele sind Gewinn- und Umsatzwachstum.

Da Spätindikatoren Trends bestätigen, die bereits im Fortschritt sind, sind sie unglaublich nützlich, wenn Sie Vermögenswerte verkaufen oder kaufen möchten.

2. Was sind Frühindikatoren?

Vorlaufende Indikatoren sind Leistungsindikatoren, die zukünftige Ereignisse und Trends in der Wirtschaft vorhersagen. Zum Beispiel die Nummer der Produkte, die voraussichtlich von jedem Kunden gekauft werden.

3. Was sind quantitative Indikatoren?

Das sind Indikatoren, die durch eine Zahl, einen Prozentsatz oder ein Verhältnis gemessen werden können.

Beispiel: Der Umsatz Ihres Unternehmens umwandlungssatz oder betriebsgewinnspanne.

4. Was sind qualitative Indikatoren?

Qualitative Indikatoren sind nicht-numerische Faktoren (Meinungen oder Wahrnehmungen), die den Fortschritt in Richtung eines Ziels bestimmen.

Qualitative Indikatoren messen in der Regel nicht finanzielle KPIs wie Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

Closing the Books 📗

Finanzielle KPIs bestimmen, ob sich Ihr Unternehmen in die richtige Richtung bewegt, um Umsatz und Gewinn zu erzielen

Doch die Auswahl einiger finanzieller KPIs aus unserer KPI-Bibliothek ist nur der erste Schritt.

zu erledigen ist die Frage, ob Sie einfach sagen, dass Sie Geld verdienen wollen und auf das Beste hoffen

Um Ihre Ziele erfolgreich zu erreichen, müssen Sie die von Ihnen festgelegten KPIs nachverfolgen und verwalten.

Und um das effizient zu erledigen, brauchen Sie ClickUp.

Von benutzerdefinierten Dashboards, mit denen Sie Ihre Finanzen nachverfolgen können, bis hin zu formel-Felder mit denen Sie im Handumdrehen Berechnungen durchführen können, hat ClickUp E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, das Sie benötigen, um Ihre KPIs zu erreichen. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos um alle Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. 👊