Identifizieren Sie Ihr Team’s North Star Metric und wachsen Sie zu neuen Höhen

Der Polarstern, auch als Nordstern bekannt, ist weder der erdnächste noch der hellste Stern am Himmel. Er ist nur deshalb bemerkenswert, weil er stabil erscheint, auch wenn sich der gesamte Nordhimmel um ihn herum bewegt.

Wenn Sie also nach Norden segeln wollen, folgen Sie unabhängig von der Nacht- oder Jahreszeit dem Nordstern.

Eine North Star Metrik erledigt genau das für ein Geschäft. Im Gegensatz zu Zielen oder Zielvorgaben sind die Metriken des Nordsterns eindeutig.

Es gibt keine Metriken, die sich gegenseitig widersprechen oder verwirren. Sie dienen als Ausgangspunkt, an dem Sie sich immer wieder neu orientieren können, wenn Sie einmal vom Weg abkommen.

In diesem Blogbeitrag helfen wir Ihnen dabei, Ihre North Star Metriken auszuwählen, eine Roadmap zu erstellen und Ihre Fortschritte auf dem Weg dorthin zu verfolgen.

Was sind Nordstern-Metriken?

North Star Metriken sind Messgrößen für den Erfolg, die sich am langfristigen Wachstumspfad eines Geschäfts orientieren. Sie sind von grundlegender Bedeutung für den Erfolg des Geschäfts und werden von periodischen Höhen und Tiefen nicht beeinflusst.

Besonders beliebt bei produktgesteuerten Wachstumsteams in Software-Startups, messen North Star Metriken, warum Ihre Kunden weiterhin bei Ihnen kaufen.

Eine gute North-Star-Metrik zeichnet sich durch folgende Merkmale aus.

Den Wert des Kunden widerspiegeln: Was muss der Kunde für den Preis, den er zahlt, zu erledigen haben? Bei Unterhaltungsprodukten wie YouTube, Spotify oder Facebook ist es die auf der Plattform verbrachte Zeit. Für ein Kommunikationsprodukt wie Slack sind es die täglich aktiven Benutzer. Bei Amazon könnten dies monatliche Transaktionen oder gekaufte Produkte sein.

Bezogen auf den Umsatz: Das bedeutet nicht, dass der Umsatz eine North-Star-Metrik ist, obwohl er das sein kann. Eine effektive North Star-Metrik stellt jedoch eine Verbindung zwischen dem Wert des Kunden und dem Umsatz her.

Anwendbar auf die gesamte Organisation: Die North Star-Metrik ändert sich nicht je nach Team/Rolle. Sie bleibt konstant, mit verschachtelten Einzelzielen und Aufgaben, die für jedes Team unterschiedlich sein können.

Wenn die North Star-Metrik Ihres Unternehmens beispielsweise "täglich aktive Benutzer" lautet, müssen alle Mitarbeiter - von der Produktentwicklung über das Marketing und den Vertrieb bis hin zum Kundenerfolg - ihre Arbeit so gestalten, dass sie dieses Ziel erreichen.

Konzentrieren Sie sich auf das Langfristige: North Star Metriken ändern sich nicht jedes Jahr. Sie sind an langfristiges Wachstum gebunden und müssen über mehrere Jahre hinweg verfolgt werden. Daher müssen sie spezifisch und doch breit genug angelegt sein.

Mit Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs),

projektziele

und Schlüsselergebnissen (OKRs), One Metric That Matters (OMTM) und Dutzenden von anderen Rahmenwerken, die bereits in der Praxis eingesetzt werden, warum sollten Sie North Star Metriken in Betracht ziehen? Werfen wir einen Blick darauf.

Bedeutung der North Star Metriken

Gute North Star Metriken sind richtungsweisend für die gesamte Organisation. Sie helfen jedem Team, seinen Fahrplan zu erstellen, Zeitleisten festzulegen und zu entscheiden, wer wann und wie das Ruder in die Hand nimmt.

Stellen Sie Ihre North Star Metriken ein und erreichen Sie sie mit ClickUp

Effektive North Star Metriken bieten Folgendes.

Klarheit

Eine gute North Star Metrik macht eine eindeutige Aussage darüber, wohin die Organisation sich bewegt. Sie lässt keinen Raum für subjektive Interpretationen, unabhängig davon, wie nah oder weit entfernt das Mitglied des Teams vom Kunden ist.

Organisationsweiter Fokus

Er bringt die gesamte Organisation auf ein gemeinsames Ziel hin zusammen. Gute North Star Metriken beseitigen interne Konflikte über Leistungsmessung und Prioritäten.

Wenn es eine hitzige Debatte zwischen Vertrieb und Marketing über die Leistung von Lead-Generierungskampagnen gibt, sorgen die North Star Metriken für eine Angleichung.

Kundenzentrierung

Eine effektive North Star-Metrik konzentriert sich auf den Wert des Kunden und richtet alle Mitarbeiter darauf aus. Sie ermutigt jedes Mitglied des Teams, sich darauf zu konzentrieren, mehr für den Kunden zu erledigen, damit dieser einen höheren Wert erkennt und bereit ist, mehr zu bezahlen.

In Produktentwicklungsteams kann dies einen unglaublichen Wandel bewirken. Wenn die Metrik des Nordsterns klar ist, werden sie Features liefern, die darauf ausgerichtet sind, selbst wenn andere glänzende neue Objekte attraktiver erscheinen.

Zweck

Moderne Unternehmen, insbesondere Start-ups, sind auf einen Zweck ausgerichtet. Auch die Generation Z achtet darauf, ob die Werte eines Unternehmens mit ihren eigenen übereinstimmen, bevor sie eine Stelle annimmt. Die North Star Metriken spiegeln die Werte und den Auftrag eines Unternehmens wider und dienen allen Stakeholdern als Entscheidungsgrundlage.

Mit Klarheit, Fokus, Kundenorientierung und Zielsetzung hilft die North Star-Metrik eines Unternehmens

die Leistung der Arbeit zu verbessern

und alle für ein gemeinsames Ziel zu mobilisieren.

All das ist großartig, aber was sind gute Nordstern-Metriken? Und kann es mehrere Nordstern-Metriken geben? Hier sind ein paar Beispiele.

Beispiele für Nordstern-Metriken

Ihre North Star Metriken können von verschiedenen Faktoren abhängen, z.B. von dem Produkt, das Sie verkaufen, der Branche, in der Sie tätig sind, dem Wachstum Ihres Unternehmens, der Wachstumseffizienz, dem Wert, den Sie für Ihre Kunden schaffen, Ihrem Geschäftsmodell usw. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für North Star Metriken, die diese Faktoren berücksichtigen.

1. Umsatz

In der Branche gibt es große Debatten über den Umsatz als North Star Metrik. Einige argumentieren, dass der Hauptzweck eines jeden Geschäfts darin besteht, Einnahmen zu generieren. Daher sind Umsatzmetriken wie der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR), der monatlich wiederkehrende Umsatz (MRR) und der monatliche Bruttoumsatz (GMV) die besten North Star-Metriken für das gesamte Unternehmen.

Andere sagen, dass Sie sich zu sehr auf das Kundenwachstum konzentrieren, wenn Sie den "Umsatz" als primäre Metrik einstellen, und zwar mit Taktiken wie Preisgestaltung oder dem Anbieten von Rabatten. Außerdem klingt "$XM machen" für die Mitarbeiter nicht gerade inspirierend!

Umsatz und Rentabilität als wichtigste Metriken sind also auf lange Sicht kontraproduktiv.

2. Auf der Plattform verbrachte Zeit

Die verbrachte Zeit ist eine beliebte Metrik in der Unterhaltungsbranche oder im Space der sozialen Medien, in Unternehmen wie Spotify, YouTube, LinkedIn und Facebook.

Die verbrachte Zeit ist eine großartige North Star-Metrik, da sie den Wert, den ein Kunde aus dem Produkt, d. h. aus der Unterhaltung, zieht, perfekt erfasst. Zu

Auf der Business-Seite gilt: Je mehr Zeit ein Benutzer auf der Plattform verbringt, desto höher ist das Engagement und damit auch der Umsatz. Bei der Betrachtung einer solchen Metrik ist es wichtig, auch die Kosten für die Kundenakquise zu berücksichtigen - das Geld, das ausgegeben wird, um den Kunden auf die Plattform zu bringen.

Ein weiterer Schritt wäre die aktive Nachverfolgung der wöchentlich aktiven bezahlten Benutzer, die sich tatsächlich auf Ihre Einnahmen auswirken.

Es ist jedoch auch wichtig zu notieren, dass die Verwendung der Zeit, die auf der Plattform verbracht wird, als die wichtigste Metrik die Entwickler dazu drängt, Folgendes zu erstellen

süchtig machende Produkte

die tatsächlich Schaden anrichten, vor allem bei den schwächsten Bevölkerungsgruppen.

3. Aktive Benutzer

Eine weitere Dimension der Metriken für den Zeitaufwand sind die täglichen, wöchentlichen oder monatlichen aktiven Benutzer. Dies gilt insbesondere für Produkte, die keine Inhalte oder die Notwendigkeit, eingeloggt zu bleiben, beinhalten.

Ein SaaS-Produkt für die Rechnungsstellung, ein CRM, ein Projektmanagement-Tool usw. sind beispielsweise nicht darauf ausgelegt, dass die Benutzer Zeit damit verbringen. Das Ziel solcher Produkte kann genau das Gegenteil sein, z. B. die Verringerung des Zeitaufwands für die Rechnungsstellung, die Kundenkommunikation oder das Projektmanagement. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie in bestimmten Zeiträumen eingesetzt werden, um effizienter zu sein.

Daher ist hier die bessere Metrik als der Zeitaufwand die Nummer der Personen/Organisationen, die das Produkt nutzen. Täglich oder monatlich aktive Benutzer sind hier eine gute Metrik.

Einige Unternehmen verwenden aktive "bezahlte" Benutzer als North Star Metriken und kombinieren damit Umsatz- und Engagementziele. Eine Erweiterung dieses Ansatzes ist der Customer Lifetime Value, der den Umsatz mit dem Kunden während der gesamten Dauer seiner Beziehung zu Ihnen erfasst.

Denken Sie daran, was Sie aufbauen wollen, wenn Sie die aktiven Benutzer als Metrik für den Nordstern verwenden. Wenn Ihre App den Benutzern beispielsweise hilft, ihre Steuererklärung effizienter zu erledigen, wird sie wahrscheinlich nur im vierten Quartal genutzt, so dass die Zahl der monatlich aktiven Benutzer für den Rest des Jahres gegen Null tendieren könnte.

Abhängig von Ihrem Business-Modell könnten Sie die jährlich aktiven Benutzer als Metriken für den Nordstern wählen. Oder integrieren Sie Features zur Investitions- oder Ausgabenverwaltung in Ihre App, um Benutzer zu einem häufigeren Besuch zu bewegen.

4. Durchgeführte Aktionen

Je nach dem primären Dienst, den ein Produkt anbietet, bezieht sich die "Anzahl der durchgeführten Aktionen" auf die Anzahl der Nutzung des Dienstes durch den Kunden.

Für ein Kommunikationstool wie WhatsApp oder Slack: Anzahl der gesendeten Nachrichten

Für eine App zum Freigeben von Fahrten: Nummer der gebuchten Fahrten

Für eine E-Commerce-Plattform: Nummer der gekauften Produkte

Für ein Fintech-Unternehmen: Nummer der verarbeiteten Transaktionen

Für ein Reiseunternehmen: Nummer der gebuchten Fahrten

Die durchgeführten Aktionen gehen der Frage auf den Grund, warum ein Produkt entwickelt wurde und welchen Wert es für den Kunden hat. Oft steht die Aktion in direktem Zusammenhang mit dem Preis des Produkts und vervielfacht die Einnahmen, wenn ihre Nummer wächst.

Ein Beispiel: Das Hauptangebot von Uber ist eine Fahrt, deren Preis dynamisch auf der Grundlage verschiedener Faktoren festgelegt wird. Wenn die North Star Metriken - Wachstum der Zahl der Fahrten - erreicht werden, steigt auch der Umsatz (Zahl der Fahrten x Preis).

5. Unterscheidungsmerkmal

Die Optimierung Ihres Hauptunterscheidungsmerkmals auf dem Markt kann eine gute North Star-Metrik sein. Wenn gute UX Ihr wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist, muss die Nutzung und Verbesserung dieses Unterscheidungsmerkmals das grundlegende Ziel aller Mitarbeiter des Geschäfts sein.

UX eignet sich am besten als North Star-Metrik in überfüllten Märkten. Wenn Sie zum Beispiel einen weiteren Orangensaft für den Walmart-Gang auf den Markt bringen, sollte der Behälter einfach zu trinken, wiederverwendbar und sogar unterhaltsam sein, wenn Sie eine Chance haben wollen.

In ähnlicher Weise können auch Kundenzufriedenheit, Zugänglichkeit, Benützerdefinierbarkeit usw. als North Star-Metriken für Ihr Unternehmen dienen.

Auch wenn die Empfehlung lautet, dass Sie sich für eine North Star-Metrik entscheiden und darauf hinarbeiten sollten, gibt es doch eine Vielzahl von Optionen. Bevor Sie sich für eine entscheiden, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen.

Identifizierung der North Star Metriken für Ihr Team

Die Festlegung einer Metrik, die das gesamte Unternehmen in den nächsten Jahren leiten soll, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Bei der Entscheidung müssen Erkenntnisse aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produkt, Personalwesen, Kundenerfolg, Finanzen und dem Führungsteam berücksichtigt werden. Sie muss Ihre Vision für die Zukunft mit den realistischen Anforderungen des Marktes verbinden.

Dies ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn Sie sich in einer frühen Phase der Unternehmensgründung befinden und noch kein klares Marktfeedback haben. Hier ist ein häufig verwendeter Rahmen für North Star Metriken, der Ihnen helfen kann. Er schlägt mehrere Fragen vor, auf die Sie Antworten finden sollten, bevor Sie Ihre North Star Metriken festlegen.

Am besten bringen Sie Schlüsselpersonen aus den oben genannten Teams zusammen, um die Antworten aus allen Perspektiven zu untersuchen. Erwägen Sie verschiedene Metriken und deren Vor- und Nachteile, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Stellen Sie sich für diese Übung vor, Sie bringen eine Meditations App namens "Deep Breath" auf den Markt So könnten Sie die wichtigste Metrik für Ihr Team ermitteln.

1. Was sind die Erfolgsmomente Ihrer Kunden?

Die Antwort auf die obige Frage hilft Ihnen, den Wert des Kunden zu formulieren. Denken Sie an den Moment im Lebenszyklus Ihres Kunden, in dem er das Ergebnis des Kaufs Ihres Produkts wirklich erlebt.

Bei Deep Breath wäre dies jedes Mal der Fall, wenn der Kunde aufgrund der Verwendung Ihres Produkts weniger Stress oder einen besseren Schlaf verspürt.

2. Wie können Sie den Moment des Erfolgs Ihres Kunden messen?

Auch wenn der Erfolgsmoment in Wirklichkeit ein Seufzer der Erleichterung des Kunden ist, können Sie ihn nicht messen und in Ihre Berichterstellung eintragen. Sie müssen ihn quantifizierbar machen.

Eine Meditations-App kann nicht als App heruntergeladen werden, weil der Erfolgsmoment des Kunden nicht eintritt, wenn er sich anmeldet oder zu meditieren beabsichtigt.

Es kann nicht die Zahl der begonnenen Kurse sein, denn der wirkliche Wert für den Kunden liegt darin, dass er die Sitzung abschließt.

Daher ist die Nummer der fertiggestellten Meditationskurse die beste North Star Metrik für Deep Breath.

3. Was können Sie heute zu erledigen, um den Erfolg Ihres Geschäfts zu steigern?

Nachdem Sie nun festgestellt haben, was den Wert für Ihre Kunden ausmacht, ist es an der Zeit, eine Verbindung zwischen diesem Wert und Ihren Einnahmen herzustellen.

Ihr Business-Modell legt fest, wie Sie Ihre Einnahmen generieren. Deep Breath kann Kunden auf die folgenden Arten etwas in Rechnung stellen.

Eine Pauschalgebühr pro Meditationskurs

Ein Abonnement für unbegrenzte Kurse

Ein Freemium-Modell mit bezahlten geführten Meditationssitzungen

Werbegesteuertes Modell

Wenn Sie eine Pauschalgebühr pro Kurs erheben, lautet Ihre North Star-Metrik "Nummer der abgeschlossenen Kurse"

Wenn Sie ein Abonnement verlangen, ist Ihre North Star-Metrik die "Nummer der zahlenden Benutzer, die täglich/wöchentlich/monatlich Meditationssitzungen abschließen"

Wenn Sie ein Freemium-Modell anbieten, ist Ihre North Star-Metrik die "Nummer der abgeschlossenen geführten Mediationssitzungen"

Verwenden Sie diese Frage, um eine Verbindung zwischen dem Wert, den der Kunde erhält, und dem, was er dafür bezahlt, herzustellen.

3. Was trägt zum Erreichen der North Star-Metrik bei?

Auch wenn die North Star Metriken die Richtung vorgeben, in die sich das gesamte Unternehmen bewegt, kann die Einstellung, dass dies das einzige Ziel ist, zu Chaos führen. Jeder Einzelne könnte die Reise zum Nordstern auf seine eigene Weise interpretieren und die Organisation in unterschiedliche Richtungen lenken.

Gliedern Sie also die Reise zum Nordstern in einzelne Schritte.

Deep Breath hat sich für die Metrik "Konsumwachstum" entschieden, d. h. die Zahl der abgeschlossenen Meditationskurse, als Maßstab für den Nordstern. Es gibt verschiedene Schritte, um dorthin zu gelangen.

Marketing-Input-Metriken : Website-Besuche, Newsletter-Abonnements, Podcast-Hörer, App-Downloads, Testversionen, usw.

: Website-Besuche, Newsletter-Abonnements, Podcast-Hörer, App-Downloads, Testversionen, usw. Verkaufs-Input-Metriken : Umwandlung in bezahlte Abonnements, Jahresabonnements gegenüber Monatsabonnements usw.

: Umwandlung in bezahlte Abonnements, Jahresabonnements gegenüber Monatsabonnements usw. Metriken zur Benutzererfahrung : Mit der App verbrachte Zeit, Anzahl der belegten Kurse usw.

: Mit der App verbrachte Zeit, Anzahl der belegten Kurse usw. Metriken zur Produktentwicklung : Zeit bis zum Beginn eines Kurses, Abbruchquoten vor der Seite mit der Zahlung, usw.

: Zeit bis zum Beginn eines Kurses, Abbruchquoten vor der Seite mit der Zahlung, usw. Metriken zum Engagement in der Gemeinschaft: Nummer der eingeschalteten Meditationsführer

Der Einzelne kann sich selbst Ziele setzen und sich auf dem Weg zum Nordstern der Organisation bewegen. Dies ist besonders hilfreich für die Einstellung

führungsziele

bei der Einstellung von Mitarbeitern, der Markteinführungsstrategie und der Interaktion mit dem Board.

ClickUp Get Things Erledigt Vorlage

Eine der einfachsten Methoden, Ziele in Aufgaben zu zerlegen, ist David Allens Methode "Get Things Erledigt" (GTD). Beginnen Sie mit der

ClickUp GTD-Vorlage

jetzt.

4. Welchen Einfluss haben externe Faktoren auf Ihre North Star-Metriken?

Eine gute North Star-Metrik sollte von externen Faktoren weitgehend unbeeinflusst bleiben. Wenn Wetter, Flugverspätungen, politische Veränderungen usw. Ihre North Star Metriken beeinflussen, ist es an der Zeit, sie zu überdenken.

Deep Breath kann von diesen Veränderungen im Großen und Ganzen unbeeinflusst bleiben, da es sich um eine sehr persönliche Anwendung handelt. Dennoch ist es wichtig, globale/nationale Trends, die die Verkaufsleistung beeinflussen, nachzuverfolgen und Ihre North Star-Metriken bei Bedarf anzupassen.

5. Wie oft können Sie die Leistung Ihrer North Star-Metrik nachverfolgen?

Da die North Star-Metrik Ihnen bei der Navigation hilft, sollten Sie in kurzen, regelmäßigen Abständen überprüfen können, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Daher muss Ihre North Star Metrik wöchentlich oder zumindest monatlich das Wachstum widerspiegeln.

Wenn die Nordstern-Metrik von Deep Breath beispielsweise die "Nummer der Kunden, die im App Store positive Bewertungen abgeben" ist, dann ist das eine einmalige Aktivität im Zyklus jedes Kunden. Es kann Monate dauern, bis sie eine Bewertung abgeben, wenn überhaupt. Dadurch erhalten Sie nicht früh genug ein Feedback.

Deshalb braucht Deep Breath eine Metrik, die die Nadel regelmäßig bewegt.

Die Identifizierung Ihrer wichtigsten Metrik ist der erste Schritt auf Ihrer langen Reise. Bei jedem weiteren Schritt ist es wichtig, die Segel zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen. Zu erledigen ist das hier.

Wie Sie Ihre North-Star-Metrik verwalten

Bei einer guten Projektmanagement-Software geht es nicht nur um die Nachverfolgung von Aufgaben, sondern auch um den Erfolg Ihres Geschäfts. Sie muss auch ein Tool für produktorientiertes Wachstum sein, um dies zu ermöglichen.

ClickUp ist genau darauf ausgerichtet und führt Aufgaben, Meilensteine, Projekte, Dokumente und vieles mehr zu Ihrer North Star Metrik zusammen.

Legen Sie Ihre Ziele fest

Stellen Sie Ihre Ziele auf ClickUp genau so ein, wie Sie sie haben wollen

Stellen Sie Ihre North Star Metriken in Ihrem

app zur Nachverfolgung von Zielen

. Je nachdem, wie Sie die Metrik definiert haben, können Sie eine der folgenden Einstellungen vornehmen

ClickUp-Ziele

.

Numerische Werte : z.B., 1000 Bugs beseitigt

: z.B., 1000 Bugs beseitigt Wahr oder falsch : z.B. Meilenstein erreicht

: z.B. Meilenstein erreicht Einzelziel: z.B., $3 Millionen an Einnahmen

Schreiben Sie detaillierte Beschreibungen der einzelnen Ziele, damit Ihre Mitglieder ihre Rollen klar verstehen. Machen Sie die Metriken des Nordsterns für jeden im Unternehmen sichtbar, damit sie ihre Einzelziele und Projekte auf das Erreichen dieses Ziels ausrichten können.

Teilen Sie die Ziele in Aufgaben auf

Verwenden Sie diesen Abschnitt auf ClickUp, um Ihre Ziele zu verknüpfen

produktmanagement-KPIs und Metriken

zur North Star Metrik.

Hier können Sie Sprint-Einzelziele, wöchentliche Umsatzziele usw. einstellen. Sie können sie auch als Aufgaben interpretieren.

Führen Sie z. B. zehn Kundengespräche oder planen Sie jede Woche drei Kundendemos. Erstellen Sie je nach Projekt-Workflow Aufgaben, die sich kumulativ auf Ihre North-Star-Metrik auswirken.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und Ziele

Organisieren Sie Ihre Arbeit in Ordnern und Einzelzielen mit ClickUp

Verfolgen Sie tägliche/wöchentliche Erfolge, indem Sie sie in ClickUp-Ziele einordnen. Sehen Sie sich Projekt-Roll-ups an, um zu sehen, wie Aufgaben zum Ziel beitragen. Legen Sie für jede Aufgabe Einzelziele fest, um Ihre Fortschritte nachzuverfolgen. Legen Sie verwandte Aufgaben in einem Ordner ab.

Integrieren Sie Projektpläne in diese Aufgaben, um Fristen einzuhalten. Einstellen

prioritätsstufen

für jedes Ziel und planen Sie die Ziele mit der höchsten Priorität für sofortige Maßnahmen.

Verfolgen und überwachen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum Nordstern

ClickUp Listenansicht von Aufgaben, die bis zur North Star Metrik aufgerollt werden

Verwenden Sie die

ClickUp Dashboard

zur Nachverfolgung von allem, was für Sie wichtig ist, z. B. Fortschritt bei Aufgaben, Erreichen von Zielen oder sogar Workload des Teams.

Sie können auch Mitarbeiter-Scorecards sowie Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) direkt in ClickUp für regelmäßige Überprüfungen erstellen.

Setzen Sie die Segel in Richtung Ihres Nordsterns mit ClickUp

Bei Ihrem Nordstern geht es nicht nur darum, zu wissen, wohin die Reise geht. Vielmehr geht es darum, wieder auf Kurs zu kommen, wenn der Wind zu stark ist und Sie aus der Bahn wirft. Er muss über Jahre (oder zumindest Monate) tragfähig sein, um die laufende Arbeit nicht zu stören. Außerdem sollte es für jedes Mitglied des Teams leicht zugänglich und sichtbar sein, vor allem in Zeiten einer existenziellen Krise am Arbeitsplatz.

Um das Beste aus Ihrer North Star Metriken zu machen, brauchen Sie eine

growth-Hacking-Tool

verwenden Sie ClickUp-Ziele, um Ihre North Star-Metriken zu identifizieren, einzustellen, zu verwalten, nachzuverfolgen und zu erreichen.

Messen Sie Input-Metriken mit Einzelzielen für das Abschließen von Aufgaben. Messen Sie Output-Metriken, wie z. B. Verkaufszahlen oder App-Downloads, mit Einzelzielen in Zahlen und Währungen.

Verschaffen Sie sich eine abschließende Sichtbarkeit Ihrer Ziele, Einzelziele, Aufgaben und Teamleistungen - alles an einem Ort.