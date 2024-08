Die Karriereleiter erklimmen: Wie Softwareingenieure Ziele setzen und erreichen können

Die Softwaretechnik ist ein dynamisches Feld, in das jedes Jahr neue Talente strömen und den Wettbewerb verschärfen. Für Fachleute in diesem Bereich, einstellung von Karrierezielen ist eine Verankerungsübung - sie hält die Motivation hoch , erhöht die Verdienstmöglichkeiten und eröffnet den Weg zu hochrangigen Rollen. Die Entscheidung über die richtigen Karriereziele in einem so breiten beruflichen Feld ist jedoch leichter gesagt als erledigt.

Vielleicht streben Sie technische Fähigkeiten an, indem Sie in Algorithmen eintauchen oder Datenstrukturen beherrschen. Oder Sie möchten Ihre Code-Kenntnisse mit Hilfe einer neuen Programmiersprache verbessern.

Vielleicht gehören Sie aber auch zu der Mehrheit der Softwareingenieure, die einfach keine klare Vorstellung von den nächsten Schritten in ihrer Karriere haben und eine Orientierungshilfe zu schätzen wissen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit verschiedenen Karrierezielen für Software-Ingenieure und geben praktische Tipps, wie Sie diese Ziele erfolgreich einstellen und mit den richtigen Tools erreichen können. Tauchen wir ein!

Vorteile der Einstellung von (SMART) Zielen für Softwareentwickler

Die Einstellung von Karrierezielen als Softwareentwickler steuert Ihr berufliches Wachstum und bietet eine klaren Fahrplan für die berufliche Entwicklung . Zu erledigen bedeutet, dass Sie sich auf das Lernen, den Aufbau von Fähigkeiten und ihre Zeit effizient zu verwalten . Es hält Sie außerdem auf dem Laufenden über die neuesten technischen und KI-Trends, hilft Ihnen, Ihr Netzwerk zu erweitern, Ihre technischen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern, und steigert Ihre Produktivität .

Doch wo soll man anfangen? Die Antwort: Folgen Sie dem SMART-Rahmenwerk von Zielen für Software-Ingenieure. SMART steht für:

S pezifisch

pezifisch M easurable

easurable A erreichbar

erreichbar R ealistisch

ealistisch Tzeitgebunden

Vergewissern Sie sich, dass die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, diese Boxen erfüllen. Ist dies nicht der Fall, analysieren Sie sie weiter und unterteilen Sie sie in kleinere, leichter zu bewältigende Schritte, bis sie den SMART-Kriterien entsprechen. Diese Vorgehensweise strukturiert Ihren Prozess der Zieleinstellung und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. 🥇

Durch das Anstreben von leistungsverbesserung durch die Einstellung von SMART-Zielen öffnen Sie die Türen zu einer besseren Karrierekurve und besseren Verdienstmöglichkeiten. Am wichtigsten ist jedoch, dass das Erreichen definierter Ziele persönliche Zufriedenheit bringt und zu einem erfüllteren Lebensstil führen kann.

10 Beispiele für Ziele mit hohem Wert für Softwareentwickler

Die Auswahl optimaler Ziele für Softwareentwickler für sich selbst oder Ihr Team klingt oft einfacher, als es tatsächlich ist. Um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen, stellen wir Ihnen 10 Beispiele für SMART-Ziele für Softwareentwickler zur Verfügung. Nutzen Sie diese als Inspirationsquelle für die Einstellung beruflicher Ziele, die Sie zum Erfolg führen! 🏆

1. Technisch

Technische Ziele beziehen sich auf Ihr individuelles Lernen und Ihre Entwicklung als Fachkraft für Softwaretechnik. Dazu gehören die Beherrschung von Datenstrukturen, Algorithmen, Netzwerkgrundlagen, Testmethoden und Verschlüsselung. Ihre Ziele für die Entwicklung technischer Fähigkeiten können zum Beispiel sein:

Implementierung und Optimierung einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur für ein Projekt innerhalb der nächsten neun Monate

Entwicklung eines neuen Features unter Verwendung einer neuen Programmiersprache oder eines neuen Frameworks innerhalb der nächsten vier Monate

Automatisierung eines kritischen Prozesses innerhalb des Teams unter Verwendung von Skripten oder Code in den nächsten drei Monaten

2. Kodierung

Der Code ist das Herzstück dessen, was Software Teams zu erledigen haben, und damit eine der wichtigsten Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt. Hier sind einige Beispiele für Ziele im Zusammenhang mit der Code-Entwicklung:

In den nächsten drei Wochen die Codebasis aufräumen, damit sie leichter zu verstehen und zu pflegen ist

Einführung eines neuen Algorithmus zur Optimierung eines wichtigen Teils des Systems innerhalb der nächsten zwei Wochen

Sie können die Ziele für den Code vertiefen, indem Sie sich auf die Qualität und die Eigentümerschaft konzentrieren.

bei den Zielen für die Code-Qualität geht es um die Nachverfolgung von Fehlern im Code. Instanz können Sie sich zum Beispiel das Ziel setzen, die Zahl der in der App gefundenen Fehler im nächsten Monat um 10 % zu reduzieren.

ziele der Code-Eigentümerschaft beziehen sich auf die Verantwortung für eine gesamte Code-Basis. Wenn Sie die abschließende Eigentümerschaft für den Code übernehmen, kann Ihr Ziel darin bestehen, sicherzustellen, dass die Plattform in den nächsten drei Monaten zu 99,99 % funktionsfähig bleibt.

3. Systementwurf

Bei den Zielen des Systemdesigns geht es um bedeutsame Errungenschaften, die ganze Produkte oder Systeme betreffen. Ihr Ziel ist es, einschneidende Änderungen vorzunehmen, daher müssen Sie ein ganzheitliches Verständnis der Funktionen und der Entwicklung eines Systems haben. Hier sind ein paar Beispiele:

Arbeit an der Verbesserung der Datenabrufgeschwindigkeit um 30 % in den nächsten sechs Monaten

Arbeiten Sie im Team an der Entwicklung und Erweiterung eines Produkts um eine ganze Reihe neuer Features innerhalb von vier Monaten

4. Prüfung

Das Testen von Software ist ein entscheidender Teil der Entwicklung. Es stellt sicher, dass die Teams große Fehler finden und beheben, bevor die Benutzer die Software in die Hände bekommen. Um das Testen zu beherrschen, müssen Ingenieure über Fähigkeiten wie die Gewährleistung einer umfassenden Testabdeckung und die Durchführung gezielter Tests für bestimmte Code-Segmente verfügen.

Einige berufliche Ziele, die Sie sich setzen können, um beim Testen besser zu werden, sind:

Versuchen Sie, bis zum Ende des Quartals 90 % der kritischen Funktionen mit automatisierten Tests zu versehen

Richten Sie innerhalb von sechs Monaten Tests ein, um zu bewerten, wie gut die wichtigsten Benutzerpfade funktionieren

5. Fehlersuche

Sobald gründliche Tests Fehler im Programm aufzeigen, besteht der nächste Schritt darin, diese Probleme durch Debugging zu beheben. Wie die Ziele des Systemdesigns und der Tests sind auch die Ziele der Fehlersuche in gewisser Weise mit den Zielen des Codes verbunden.

Die effektivsten Ziele für die Fehlersuche konzentrieren sich jedoch nicht nur auf den Fehler, sondern auch auf die Auswirkungen, die seine Behebung auf die Software hat. Hier sind zwei Beispiele:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten im Logging-Tool für jedes neue Projekt in diesem Jahr, um Folgendes zu erleichternprobleme zu finden und zu beheben* Machen Sie sich mit den Debugging-Tools Ihrer Programmiersprache vertraut und gehen Sie bis zum Ende der nächsten drei Monate über das bloße Ausdrucken von Informationen hinaus, um Probleme besser lösen zu können

Erforschen Sie ClickUp's kostenlose Vorlagen für Fehlerberichte um Ihnen den Start zu erleichtern und die Nachverfolgung von Fehlern zu vereinfachen, indem Sie auf vorgefertigte Layouts zurückgreifen, die Ihnen wertvolle Zeit sparen! 🕒

6. Persönlich

Abgesehen von unternehmensbezogenen Zielen sollte ein kompetenter Software-Ingenieur persönliche Ziele auch. Dabei geht es um die Nutzung Ihrer Software- und Kommunikationsfähigkeiten, um Unternehmer zu werden oder Ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, damit Sie bessere Berufsaussichten haben. Solche Ziele könnten sein:

Erlernen einer neuen Programmiersprache innerhalb der nächsten drei Monate

Vereinbarung monatlicher Meetings mit Branchenexperten, um von deren Erfahrungen und Erkenntnissen zu lernen

7. Team-Management

Solide Teamarbeit und team-Management-Fähigkeiten sind für Software-Ingenieure unerlässlich, insbesondere für erfahrene Fachleute, die Projekte leiten. Wenn Sie Ihr eigenes Geschäft führen wollen, müssen Sie außerdem lernen, wie man andere effektiv führt, motiviert und managt.

Die folgenden Ziele zielen darauf ab, die Fähigkeiten in den Bereichen Team-Management, Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern:

Rekrutieren und schulen Sie ein neues Mitglied eines technischen Teams innerhalb von drei Monaten, bis seine Leistung den Erwartungen entspricht

Übernehmen Sie im nächsten Quartal die Leitung eines Projekts und stellen Sie sicher, dass es gut gemanagt und termingerecht abgeschlossen wird

8. Teamarbeit

Teamfähigkeit ist ein hervorragendes Ziel, das man kultivieren sollte, denn sie kann dazu beitragen, dass man bei potenziellen Arbeitgebern als begehrt gilt. Dabei geht es nicht nur darum, sich gut zu verstehen, sondern auch darum, die Gesamtqualität von Softwareprojekten und Kundengesprächen durch gemeinsamen Aufwand zu verbessern. Starke Kommunikation und Teamarbeit prozesse verschlanken und die Ergebnisse durch kombiniertes Fachwissen und unterschiedliche Perspektiven zu verbessern.

An ihren Appetit auf Zusammenarbeit zu steigern können Sie:

Kollaborativeine Technik zur Programmbewertung und -überprüfung (PERT) erstellen oder Gantt-Diagramme, um die Rolle jedes Einzelnen zu klären

Veranstalten und leiten Sie regelmäßige Meetings, entweder täglich oder wöchentlich, um Konflikte zu minimieren und zu sehen, wie Sie zum Gesamtbild beitragen können. Nutzen Sie dieClickUp Zoom-Integration für produktivere Sitzungen

9. Vernetzung

Auch wenn Ihr Computer Ihr engster Begleiter in der Softwareentwicklung ist, sind persönliche Verbindungen immer noch wichtig. Die Vernetzung mit Gleichgesinnten in Ihrem Fachgebiet ist besonders wichtig, wenn Ihr Ziel darin besteht, eine neue Idee vorzustellen oder einen Mitarbeiter, z. B. einen erfahrenen Software-Ingenieur, zu finden, der Ihnen helfen kann, Ihre Produkte zu verfeinern oder Ihre Zeitleiste für die Entwicklung zu verkürzen. Um Ihr Netzwerk zu erweitern, sollten Sie:

Treffen Sie sich in regelmäßigen Abständen mit erfahrenen Softwareingenieuren aus verschiedenen Teams oder Unternehmen

Nehmen Sie an einer Networking-Konferenz teil, um mindestens eine neue Verbindung zu knüpfen

10. Beruflich

Die berufliche Entwicklung umfasst die Verbesserung von Soft Skills wie Zeitmanagement, Problemlösung und Kommunikation. Ziele, die Ingenieuren in diesem Bereich helfen, können sein:

Beherrschung der Schlanke Methodik zur Bewältigung typischer Herausforderungen im Entwicklungsprozess

Sicherstellung der freiwilligen und aktiven Teilnahme an Projekten durch die Mitwirkung anmeeting-Agenden oder retrospektive Sitzungen regelmäßig

5 Tipps zur Einstellung und Erreichung von Zielen in der Softwaretechnik

Nachdem wir nun die aufkommenden Ziele der Softwareentwicklung erforscht haben, ist es an der Zeit, diese Ziele festzulegen und zu erreichen.

Software-Engineering-Ziele einfach navigieren mit ClickUp

