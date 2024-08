10 wichtige Testfallvorlagen für Software- und Produkttests

In der schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung gehören neue Produkte, Funktionen, Tests und Aktualisierungen zur täglichen Norm. Die Entwicklung eines zuverlässigen Testprozesses für Ihre Software und Produkte kann die Testeffizienz und die Testdurchführung verbessern.

So können Sie dafür sorgen, dass Ihre Testszenarien reibungslos ablaufen und Sie stets auf die nächste Runde manueller Tests vorbereitet sind.

Angesichts der vielen Schritte, die mit Testszenarien verbunden sind, kann die Entwicklung des besten Prozesses und der besten Testrichtlinien jedoch kostspielig und zeitaufwändig sein. Es sei denn, Sie arbeiten mit erstklassigen, bereits erprobten Vorlagen für Testfälle.

In diesem Leitfaden werfen wir einen Blick auf 10 der derzeit besten Vorlagen, um Sie bei der Auswahl der richtigen Testfallvorlagen für Ihre Softwaretests zu unterstützen.

Was ist eine Testfallvorlage?

Eine Testfallvorlage ist ein standardisiertes Formular oder Dokument, das von Software- und Produkttestern verwendet wird, um den Teststatus von einzelnen oder mehreren Testfällen für Softwareanwendungen zu verfolgen.

Es gibt viele Arten von Vorlagen für verschiedene Testszenarien und verschiedene Versionen, die Ihnen helfen, verschiedene Arten von Testfällen in verschiedenen Stadien zu verwalten.

In diesem Leitfaden finden Sie alle Arten von Vorlagen, von Testfalldokumenten, die Checklisten und Notizen enthalten, bis hin zu solchen, die für die Berichterstattung über Ihre Ergebnisse oder sogar für die Verwaltung mehrerer Testprojekte bestimmt sind.

Eine allgemeine Vorlage für Testfälle enthält Bereiche für die Aufzeichnung der Testschritte, der Vorbedingungen, der Testdaten, der erwarteten Ergebnisse im Vergleich zu den ausgeführten Tests, der tatsächlichen Ergebnisse und (natürlich) des Status "bestanden" oder "nicht bestanden". Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Auswahl der verschiedenen Arten, von einsteigerfreundlich bis fortgeschritten, damit Sie einen Testfall auswählen können, der für Ihr Team am besten geeignet ist.

Kombinieren Sie Ihre Vorlage für Testfälle mit produktmanagement-Tools , vorlagen für Produktanforderungsdokumente und die besten modernen QA-Test-Tools für eine leistungsstarke Tool-Suite, mit der Sie Ihre neuesten Veröffentlichungen auf die nächste Stufe heben können.

Was macht eine gute Testfallvorlage aus?

Eine gute Vorlage für eine Testfallbeschreibung ist einfach zu verwenden und deckt alle Grundlagen ab, die für die Verfolgung Ihres Projekts von Anfang bis Ende erforderlich sind.

Gute Vorlagen für das Testfallmanagement führen Sie zu effizienten Testszenario-Prozessen, helfen Ihnen bei der Aufzeichnung und Analyse wichtiger Testdaten und ermöglichen die einfache Erstellung und Weitergabe von Berichten an Teammitglieder und Interessengruppen.

Suchen Sie außerdem nach Vorlagen, die auf die Größe und die Bedürfnisse Ihres Teams abgestimmt sind. Wenn Sie neu im Bereich Softwaretests sind und nur ein Produkt pro Jahr testen müssen, reicht Ihnen wahrscheinlich eine einfache Tabellenvorlage.

Sammeln Sie Ihre Aufgaben in ClickUp, um die Arbeit einfach zu visualisieren oder Ihre Liste nach Ihren Wünschen anzupassen

Wenn Sie in einem großen Team arbeiten, das mehrere Produkte verwaltet, und Ihren Arbeitsablauf optimieren möchten, sollten Sie sich nach komplexeren, benutzerfreundlichen Vorlagen umsehen, die den hohen Anforderungen in einer superorganisierten und detaillierten Weise gerecht werden.

Wenn Sie und Ihr Software-Team ein agile Denkweise verfolgen , no-code tools für Produktmanager ist eine schöne Ergänzung zu Ihrer Testfallvorlage.

Die besten Vorlagen sind diejenigen, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, mit Ansichten, die eine schnelle Bewertung ermöglichen, und Anpassungsoptionen, mit denen Sie den Prozess individuell gestalten können.

10 Testfallvorlagen für das Jahr 2024

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf 10 der beliebtesten Testfallvorlagen, die Sie in 2024\ verwenden können. Viele der Vorlagen sind anpassbar und flexibel und können an die Bedürfnisse Ihres spezifischen Projekts angepasst werden.

1. ClickUp Test Management Vorlage

ClickUp Testmanagement-Vorlage

Wenn Ihr Qualitätssicherungsteam auf der Suche nach einer Vorlage für das Testfallmanagement ist, mit der der gesamte Testprozess von Anfang bis Ende verwaltet werden kann, sollten Sie sich die ClickUp Test Management Vorlage .

Diese Mustervorlage für Testfälle hilft Ihnen, alle Ihre Testfälle von Anfang bis Ende zu verwalten. Von der Entwicklung einer Strategie über die Erstellung von Testfällen und deren Zuweisung an Tester bis hin zur Aufzeichnung von Benutzerfeedback, verfolgung der Projektziele diese Vorlage hilft Ihnen bei der Verfolgung und Aufzeichnung aller wichtigen Schritte, bei der Verwendung von Testmanagement-Tools und der Erstellung von Berichten.

Wenn Sie mit ClickUp-Vorlagen arbeiten, haben Sie immer eine hervorragende Zusammenarbeit und projektmanagement-Tools sowie die Möglichkeit, Vorlagen anzupassen und sie auf Ihre Projekte zuzuschneiden.

Genießen Sie Ansichten, die es Ihnen erleichtern, den benötigten Testdatensatz zu überprüfen, darunter Liste, Tafel, Whiteboard, Mind Map und viele mehr.

Das ClickUp Testmanagement-Template hilft Ihnen sicherzustellen, dass Ihr(e) Produkt(e) zuverlässig und bereit für die Freigabe sind, indem es ein einfaches System zur Verwaltung des gesamten Prozesses bietet. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Testfall-Vorlage

ClickUp Testfallvorlage

ClickUp's Testfall-Vorlage ist eine anfängerfreundliche Vorlage, mit der Sie den Fortschritt der einzelnen Testfälle genau verfolgen können.

Möchten Sie Ihre Projekte entwickeln, organisieren und priorisieren, damit Sie die Ergebnisse leicht überprüfen und bei jedem Schritt fundierte Entscheidungen treffen können? Mit dieser Vorlage können Sie genau das tun.

Die Mustervorlage für Testfälle bietet Testmanagement-Tools, die wichtige Felder für einen agilen Testfall enthalten, z. B. die Testfall-ID, den Namen der Testfallbeschreibung, die Testschritte, die erwarteten Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse. Sie lässt sich außerdem an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Die große Auswahl an Ansichten, die Anpassungsmöglichkeiten und die Skalierbarkeit machen ClickUp zu einer der ersten Wahl für jede Art von Projektmanagement.

Diese Vorlage wird Ihnen helfen:

Effektiv planen und ausführen: : Bietet einen strukturierten Rahmen für die Entwicklung und Ausführung von Testfällen

: Bietet einen strukturierten Rahmen für die Entwicklung und Ausführung von Testfällen Verfolgen und visualisieren Sie Ihren Fortschritt : Bietet eine Vielzahl von Ansichten, die Sie verwenden können, um den Fortschritt Ihrer Testergebnisse zu verfolgen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen

: Bietet eine Vielzahl von Ansichten, die Sie verwenden können, um den Fortschritt Ihrer Testergebnisse zu verfolgen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen Zusammenarbeit mit Ihrem Team : Bietet Ihnen einen zentralen Ort, von dem aus Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten können

: Bietet Ihnen einen zentralen Ort, von dem aus Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten können Verfolgen und identifizieren:: Enthält eine Reihe von Berichten, mit denen Sie die Ergebnisse verfolgen und Stärken und Schwächen identifizieren können.

Sie werden von der Einfachheit der Testfallvorlage von ClickUp begeistert sein, die es dem ganzen Team leicht macht, schnell loszulegen! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Testbericht Vorlage

ClickUp Testbericht-Vorlage

Erstellen Sie umfassende Testberichte mit dieser ClickUp Testbericht-Vorlage die Ihnen hilft, Testfälle und Fehler zu schreiben und die Ergebnisse schnell zu organisieren und zu analysieren.

Diese Testberichtvorlage spart Zeit, indem sie einen einfachen, standardisierten Kommunikationsrahmen bietet, der sowohl für Tester als auch für Stakeholder geeignet ist. Mit ihr können Sie Berichte schneller erstellen und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie verbesserungsbedürftige Probleme identifizieren und angehen.

Die Testberichtvorlage ermöglicht Ihnen, wie die anderen ClickUp-Testvorlagen, die Anpassung von Ansichten, Status und Feldern.

Außerdem können Sie die Nachverfolgung mit Funktionen wie folgenden verbessern:

Bildschirmaufzeichnung

Automatisierte Benachrichtigungen

Künstliche Intelligenz

Um das Beste aus der ClickUp Test Report Vorlage herauszuholen, können Sie:

Ein Projekt erstellen, Aufgaben zuweisen und mit den Beteiligten zusammenarbeiten.

Benachrichtigungen einrichten, die Sie über die neuesten Fortschritte auf dem Laufenden halten

Ihren Fortschritt mit organisierten Kategorien verfolgen

Regelmäßige Meetings abhalten und den Fortschritt überwachen

Egal, ob Sie Software-Tester, Entwickler oder Projektmanager sind, die ClickUp Testbericht-Vorlage hilft Ihnen, klare und präzise Testberichte zu erstellen, die Ihnen helfen, die Qualität Ihrer Software zu verbessern. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für Usability-Tests

ClickUp Vorlage für Gebrauchstauglichkeitstests

Die ClickUp Vorlage für Usability-Tests ist ein umfassendes Tool, das Sie bei der Planung, Organisation und Durchführung von Usability-Tests für Ihr Produkt, Ihre Website oder Ihre App unterstützt. Die Vorlage enthält eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen helfen:

Dieses Testfalldokument rationalisiert den Usability-Testprozess mit einem standardisierten, aber dennoch anpassbaren Ansatz, der es Ihnen ermöglicht,:

Planen und Organisieren von Benutzertestsitzungen: : Gibt Ihnen einen strukturierten Rahmen für die Planung und Organisation von Benutzertestsitzungen, der sicherstellt, dass alle notwendigen Aufgaben erledigt werden

: Gibt Ihnen einen strukturierten Rahmen für die Planung und Organisation von Benutzertestsitzungen, der sicherstellt, dass alle notwendigen Aufgaben erledigt werden Wichtiges Feedback sammeln : Stellt Ihnen Umfragen, Interviews und Usability-Tests zur Verfügung, die Sie zur Verbesserung Ihres Produkts nutzen können.

: Stellt Ihnen Umfragen, Interviews und Usability-Tests zur Verfügung, die Sie zur Verbesserung Ihres Produkts nutzen können. Fortschritt und Ergebnisse verfolgen: Bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Fortschritt und die Ergebnisse Ihrer Usability-Tests zu verfolgen, so dass Sie Bereiche identifizieren können, die verbessert werden müssen

Egal, ob Sie UX/UI-Designer, Entwickler oder Vermarkter sind, das ClickUp Usability-Testing-Template kann Ihnen helfen, die User Experience Ihres Produkts zu verbessern. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp A/B-Test-Vorlage

ClickUp A/B-Testing-Vorlage

Wenn Sie ein Vermarkter, Produktmanager oder Entwickler sind, ist die ClickUp A/B-Test-Vorlage hilft Ihnen beim Entwurf, der Durchführung und der Analyse all Ihrer A/B-Testprojekte.

Starten Sie eine neue Kampagne? Egal, ob es sich um soziale Medien, Werbung, Landing Pages oder eine andere Art von digitaler Kampagne handelt, diese Vorlage hilft Ihnen, die Ergebnisse so aufzuzeichnen und zu analysieren, dass Sie das Beste aus Ihren Bemühungen machen.

Das A/B-Testing-Template von ClickUp gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Ihre A/B-Kampagnen mit unschlagbaren Ansichts- und Anpassungsoptionen. Sie genießen Listen-, Board-, Kalender- und Zeitleistenansichten mit anpassbaren Feldern, Tags, Status und mehr.

Die A/B-Testvorlage bietet außerdem:

Einen strukturierten Rahmen, der Ihnen hilft, die richtigen Variablen für den Test zu identifizieren

Hilfe beim Einrichten des Tests auf eine statistisch fundierte Weise

Anleitung für die effiziente Durchführung von A/B-Tests

A/B-Test-Analyse (und erwartete Ergebnisse), um die beste Variante zu ermitteln und fundierte Entscheidungen über Ihre Website, App oder Marketingkampagne zu treffen

Für jede Marketing-Kampagne ist das A/B-Test-Template von ClickUp eine hervorragende Möglichkeit, Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand zu halten und die Ergebnisse Ihrer Tests zu optimieren. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Rückverfolgbarkeitsmatrix Testvorlage

ClickUp Rückverfolgbarkeitsmatrix Testvorlage

Wenn Sie eine Vorlage im Stil einer Tabellenkalkulation benötigen, die Ihnen hilft, den Fortschritt Ihrer Testbemühungen und Testtypen zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Anforderungen getestet werden, ist die ClickUp Traceability Matrix Testvorlage ist bereit für Sie!

Einige der in dieser Vorlage enthaltenen Spalten sind:

Anforderung

Testfall-ID

Status

Blocker

Erfolgskriterien

Abgeschlossene Tests insgesamt

Bestehensrate

Genehmiger

Sie enthält auch mehrere benutzerdefinierte Felder, die Sie zur Verfolgung von Testfällen verwenden können, z. B. die Priorität der Anforderung oder das Datum, an dem das Testergebnis oder der Fall erstellt wurde.

Die ClickUp Traceability Matrix Testing Template kann von jedem verwendet werden, der am Testprozess beteiligt ist, einschließlich Testern, Entwicklern und Projektmanagern. Sie ist ein wertvolles Werkzeug, das Ihnen dabei hilft, alle Ihre Testanforderungen zu erfüllen und korrekt nachzuverfolgen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, Ihren Testprozess zu verbessern, ist die ClickUp-Testvorlage Traceability Matrix eine hervorragende Option. Es ist ein einfaches und effektives Testmanagement-Tool, das Ihnen helfen kann, sicherzustellen, dass Ihre Softwareanforderungen gründlich getestet werden. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Checkliste für Benutzerakzeptanztests Vorlage

ClickUp Checkliste für Benutzerakzeptanztests Vorlage

Sind Sie bereit, alles in die Welt zu setzen und zu sehen, was der Endbenutzer denkt? Die ClickUp Checklistenvorlage für Benutzerakzeptanztests hilft Ihnen, die Benutzerfreundlichkeit vor und nach der Einführung zu testen und zu bewerten.

Die Vorlage im Listenstil bietet die UAT-Gantt-Ansicht, die Ihnen hilft, alle Aufgaben in jeder Phase zu organisieren, zu überwachen und zu analysieren (abgeschlossen, in Bearbeitung, in der Warteschleife, zu erledigen).

Es ist ein unschätzbares Werkzeug, mit dem Sie sicherstellen können, dass alle Schritte im UAT-Prozess abgeschlossen sind, damit Ihre Software für die Veröffentlichung bereit ist.

Verwenden Sie es zum:

Verfolgen Sie den UAT-Prozess in allen Phasen

Sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Schritte verpassen

Fehler frühzeitig im Prozess zu erkennen

Den Beteiligten Transparenz zu bieten

Verbessern Sie die Gesamtqualität Ihres Produkts

Die ClickUp Checklistenvorlage für User Acceptance Testing kann von jedem verwendet werden, der an der Testphase des UAT-Prozesses beteiligt ist, einschließlich Testern, Entwicklern und Projektmanagern. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp A/B Content Management & Testing Vorlage

ClickUp A/B Content Management & Testing Vorlage

Die Veröffentlichung von Inhalten erfordert eine Vielzahl von Tests. Wäre es da nicht einfacher, Ihre Inhalte von einem einzigen Ort aus zu verwalten? Mit der ClickUp A/B Content Management & Testing Vorlage können Sie genau das tun!

Dieses Template erweitert das bereits erwähnte A/B-Testing-Template von ClickUp um Content-Management-Funktionen.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung von A/B-Testing-Kampagnen mit Tools und Funktionen, die das Erstellen, Ausführen und Analysieren von A/B-Tests einfach machen (und Spaß machen!), einschließlich:

Eine Listenansicht, um alle Ihre A/B-Tests zu verfolgen

Eine Tafelansicht zur Visualisierung Ihrer Testabläufe und Prioritäten

Eine Kalenderansicht zur Planung Ihrer Testaufgaben

Eine Zeitleistenansicht, um die Dauer Ihrer automatisierten Tests zu verfolgen

Benutzerdefinierte Felder zur Erfassung zusätzlicher Informationen über Ihre Tests, wie z. B. das Ziel des Tests, die Zielgruppe und die zu verfolgenden Metriken

Mit den Listen-, Board-, Zeitleisten- und Kalenderansichten können Sie Ihre Inhalte problemlos organisieren und A/B-Tests durchführen. Wenn Sie Content Management mit A/B-Tests integrieren möchten, probieren Sie das ClickUp A/B Content Management & Testing Template noch heute aus! Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Testfall Vorlage von Guru99

Eine Testfallvorlage ist ein gut gestaltetes Dokument zur Entwicklung und zum besseren Verständnis der Testfalldaten für ein bestimmtes Testfallszenario

Die Excel-Testfallvorlage von Guru99 ist ein gut gestaltetes Dokument für Testszenarien (für Excel und Word), das Ihnen bei der Erstellung Ihres Testplans hilft und es Ihnen ermöglicht, Ihre Softwaretests zu organisieren, um ein besseres Verständnis Ihres Prozesses zu erlangen.

Dieses Testmanagement-Tool enthält die wichtigsten Felder für ein Testszenario, z. B. Testfall-ID, Testfallbeschreibung, Testschritte, erwartete Ergebnisse und tatsächliche Ergebnisse. Diese Vorlage lässt sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Wenn Sie eine supereinfache Tabellenkalkulationslösung suchen, die Sie herunterladen und offline verwenden können, ist die Excel-Testfallvorlage von Guru99 eine hervorragende Lösung! Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Testfall Vorlage von Artoftesting

Ein Testfall ist ein Dokument, das eine Reihe von Aktionen enthält, die ausgeführt werden, um die verschiedenen Funktionen einer Anwendung zu überprüfen

Suchen Sie nach einer Testfallvorlage für ein kleineres Projekt? Die Excel-Testfallvorlage von Artoftesting ermöglicht Ihnen die Verfolgung von Tests, ohne dass Sie eine Datenbank konfigurieren oder pflegen oder eine Software für Testfallvorlagen herunterladen müssen.

Diese Dokumentvorlage für Testfälle ist eine einfache Möglichkeit, Testfälle mit Hilfe von Excel-Blättern zu schreiben. Sie enthält die wichtigsten Felder für einen Testfall, wie z. B.:

Testfall-ID

Detaillierte Beschreibung des Testfalls

Testschritte

Erwartetes Ergebnis vs. tatsächliches Ergebnis des Testszenarios Diese Vorlage herunterladen ## Verbessern von Softwaretests mit der idealen Vorlage

Die Softwareentwicklung ist ein dynamischer Bereich, der ein gründliches und effizientes automatisiertes Testverfahren erfordert.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen zehn hervorragende Vorlagen vor, die eine Reihe von Anforderungen abdecken. Die Wahl der für Ihre Situation am besten geeigneten Vorlage kann den reibungslosen Ablauf aller Testschritte maßgeblich beeinflussen. Einige eignen sich als agile Vorlagen für Testfälle, darunter ClickUp-, Excel- und ArtofTesting-Testfalldokumente.

Mit diesen Tools können Sie einen Testfall verfolgen und schreiben, eine Testpriorität festlegen, alle Testanforderungen erfüllen, das Testfallformat ändern und die erwarteten Ergebnisse des Testszenarios gemeinsam nutzen.

Ganz gleich, ob Sie umfassende Plattformen wie die Testmanagement-Vorlage von ClickUp oder einfachere Testfallmanagement-Tools wie die Microsoft Excel-Testfallvorlage von Guru99 bevorzugen, es gibt für jedes Team etwas, das seinen Zielen und Fähigkeiten entspricht.

Möchten Sie Ihre Produkte auf die nächste Stufe heben? Ziehen Sie in Betracht betriebsmanagement-Software , tools für das Product Backlog Management und software für die Produktionsplanung um alles zusammenzufassen.

Möchten Sie Ihren Ansatz verfeinern? Entdecken Sie die Flexibilität der ClickUp-Vorlagen und ebnen Sie den Weg für effiziente Software-Testdaten. Tauchen Sie noch heute in ClickUp Templates ein!