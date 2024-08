10 Ideen für Teambesprechungen für unterhaltsame, produktive und engagierte Besprechungen

Ein kürzlich erschienener Artikel in MIT Sloan argumentiert, dass "die Wissensarbeiter von heute in der Regel mehr als 85 % ihrer Zeit in Meetings verbringen. Über zwei Drittel der Remote Teams fühlen sich zunehmend ausgebrannt durch digitale Kommunikationstools. Viele berichten, dass die ständigen Meetings ihre konzentrierte und produktive Zeit einschränken und sie dazu bringen, länger zu arbeiten.

Machen wir uns nichts vor: Nicht jeder liebt Meetings. Dennoch fördern sie die Zusammenarbeit, die Kreativität und das Vertrauen zwischen Teams in Unternehmen.

Als Teamleiter sind Sie dafür verantwortlich, ansprechende und produktive Meetings zu moderieren, die es Ihren Mitgliedern ermöglichen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

In diesem Blog-Beitrag stellen wir Ihnen einige Ideen für Team Meetings vor, die funktionieren. Doch zunächst einmal: Warum brauchen Sie überhaupt Team Meetings?

Wichtigkeit von ansprechenden Team Meetings

Führen Sie alle Team-Informationen in ClickUp zusammen und schaffen Sie die Voraussetzungen für effektive Meetings

Damit ein Team zusammenarbeiten kann, muss es Informationen klar, kontextbezogen und vollständig austauschen. Nehmen wir das Beispiel einer Marketingkampagne.

Das Business Team muss seine Strategie kommunizieren

Das Marketing Team muss die Kampagne planen

Das Design Team muss die visuellen Elemente im Einklang mit der Strategie/dem Plan erstellen

Werbetexter müssen die Texte für die Kampagne schreiben

Das Team für die Verteilung muss kanalübergreifenden Ad Space kaufen

Das digitale Team muss die Kampagne in die Online-Assets, wie Websites, Apps usw., integrieren.

Das Finanzteam muss die Budgets überprüfen und aktualisieren

Zwar kann jeder seine Ideen in einem Google Docs dokumentieren oder sich gegenseitig E-Mails schicken, doch der eigentliche Wert entsteht durch funktionsübergreifende Zusammenarbeit . Dies ist der Hauptgrund, warum Meetings so wichtig sind. Aber es gibt noch mehr.

Klarheit des Auftrags: Meetings ermöglichen es den Teams, ihr Verständnis der erhaltenen Informationen zu klären. Dies trägt dazu bei, dass alle auf derselben Seite stehen und in dieselbe Richtung gehen.

Entscheidungsfindung: Meetings helfen allen Teammitgliedern, sich einen Überblick zu verschaffen. Auf diese Weise können sie Entscheidungen treffen, die dem größeren Zweck des Projekts dienen.

Kontinuierliche Verbesserung: Wenn Teams den Fortschritt ihres Projekts diskutieren, können sie Ideen freigeben, die das Gesamtergebnis verbessern.

Zwischenmenschliche Beziehungen: Es ist schwierig, Beziehungen über E-Mails aufzubauen. Meetings helfen dabei, sich gegenseitig zu verstehen und als Individuen zusammenzukommen.

Zugehörigkeitsgefühl: Teambesprechungen geben den Mitgliedern das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein als nur der Aufgabe, die sie täglich abschließen.

Trotz ihrer vielen Vorteile führen die meisten Meetings heutzutage dazu, dass die Mitglieder des Teams ausrufen: "Oh nein, nicht noch eins!" Im Folgenden finden Sie zehn Ideen für virtuelle Team-Meetings, um dies zu vermeiden und Ihre Meetings produktiv und ansprechend zu gestalten.

10 Ideen für kooperative und unterhaltsame Team Meetings

1. Schreiben Sie eine lustige Meeting-Agenda

Vorlage für die Tagesordnung eines Scrum Meetings von ClickUp

Damit ein Meeting effektiv ist, braucht es eine Agenda. Daher schreiben die meisten Teamleiter Aufzählungspunkte zu den Dingen, die sie besprechen wollen.

Um Ihre Meetings kooperativer zu gestalten und mehr Spaß zu haben, müssen Sie etwas Besseres erledigen. Für Ihr nächstes Meeting finden Sie hier Ideen für Team-Meetings, die Sie ausprobieren können.

Erzählen Sie eine Geschichte mit Ihrem meeting-Agenda . Behandeln Sie Ihre Teamkollegen wie Helden in dieser Geschichte. Wenn jemand eine großartige Arbeit erledigt hat, schreiben Sie darüber, wie über den Bogen des Zeichens des Helden.

Fügen Sie Rätsel ein: Stellen Sie wichtige Informationen in Form von Rätseln dar, um das Team neugierig zu machen, an dem Meeting teilzunehmen.

Anschaulich machen: Fügen Sie Schaubilder, Zeichnungen oder Diagramme hinzu, um Ihre Tagesordnung schnell und einfach zu erfassen.

Machen Sie ein oder zwei Witze: Halten Sie die Tagesordnung Ihres Team Meetings nicht langweilig. Versehen Sie sie mit etwas Persönlichkeit. Machen Sie einen (schlechten/väterlichen) Witz, um Ihr Team zum Lachen zu bringen.

2. Das Eis brechen

puzzles als Eisbrecher für Meetings Quelle: Wikimedia Commons ]

Die ersten Minuten des Meetings - vor allem, wenn Sie darauf warten, dass die Teilnehmer eintreten - können unangenehm sein. Als Teamleiter sollten Sie die Verantwortung dafür übernehmen, das Eis zu brechen. Sie könnten die Teilnehmer nach ihrem Wochenende oder ihren Hobbys fragen. Eine gemeinsame Frage zu stellen, ist eine der besten Ideen für ein Team Meeting, um das Eis zu brechen.

Verwenden Sie eine Aufforderung wie "Was würden Sie zu erledigen, wenn Sie eine Million Dollar finden würden?"

Spielen Sie einige Spiele, um weitere Informationen über jedes Mitglied Ihres Teams zu erhalten. Einige beliebte Beispiele sind:

Was haben wir gemeinsam? Beginnen Sie mit etwas, für das Sie sich interessieren, z. B. eine Sportart, eine Fernsehsendung, ein Film usw. Jeder, der das Gleiche mag, kann von da an darüber sprechen

Beginnen Sie mit etwas, für das Sie sich interessieren, z. B. eine Sportart, eine Fernsehsendung, ein Film usw. Jeder, der das Gleiche mag, kann von da an darüber sprechen Was zeichne ich? Zeichnen Sie etwas und fordern Sie die Leute auf, zu raten, was. Agute Whiteboard-Software wie das Whiteboard von ClickUp eignet sich hervorragend, um dies zu erledigen

Zeichnen Sie etwas und fordern Sie die Leute auf, zu raten, was. Agute Whiteboard-Software wie das Whiteboard von ClickUp eignet sich hervorragend, um dies zu erledigen Stein, Papier, Schere : Spielen Sie dieses Spiel, um zu entscheiden, wer in Ihrem täglichen StandUp zuerst sein Update gibt

: Spielen Sie dieses Spiel, um zu entscheiden, wer in Ihrem täglichen StandUp zuerst sein Update gibt Puzzle: Stellen Sie die Hauptagenda des Meetings als Bild dar, zerlegen Sie es in ein Puzzle und fordern Sie die Mitarbeiter auf, es zu lösen

3. Nutzen Sie Breakout-Räume für Brainstorming zum Spaß

Zeitraubende virtuelle Meetings, wie z. B. Strategiesitzungen oder ganztägige Workshops, können langweilig sein. Das müssen sie aber nicht sein. Sorgen Sie mit kreativem Brainstorming in den Nebenräumen, die Sie in jedem Unternehmen finden, für ein wenig Abwechslung online meeting tools heute verfügbar.

Wenn Sie beispielsweise ein 4-stündiges Meeting zur Strategie einer Marketing-Kampagne leiten, können Sie kleinere Gruppen in separate Räume schicken, um Ideen für Slogans zu entwickeln.

Kündigen Sie Preise für die verrückteste oder lustigste Idee an. Sie können sie für die Kampagne auswählen oder auch nicht, aber feiern Sie Ideen, die Spaß in die Unterhaltung bringen.

4. Führen Sie Kurzworkshops durch

komplexe Konzepte einfach und visuell vermitteln mit ClickUp Whiteboard

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer ein Meeting nicht als Zeitverschwendung empfinden, ist, ihnen zu helfen, etwas zu lernen. Je nach den Bedürfnissen und Profilen Ihrer Teams können Sie 15-minütige Workshops einplanen.

Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, auch wenn es nur am Rande damit zu tun hat.

Schreiben von E-Mails

Schreiben von Lebensläufen

Farbenlehre

Der Goldene Schnitt

Diese Workshops können noch interessanter werden, wenn Sie die Mitglieder des Teams ermutigen, sich gegenseitig zu unterrichten. Der Werbetexter kann das Schreiben von E-Mails lehren, der Designer kann die Farbenlehre lehren usw.

Mit zielgerichteten apps für die Zusammenarbeit sie können auch Aktivitäten einbauen, die innerhalb dieser fünfzehn Minuten fertiggestellt werden müssen, um den Workshop aktiver und spannender zu gestalten.

5. Führen Sie ein Quiz durch

clickUp Formulare eignen sich leicht für die Erstellung von Quizzen

Fordern Sie das Team auf, wild zu raten, wenn es die Antworten noch nicht kennt. Wenn zum Beispiel das technische Team seine Updates dem Rest der Organisation vorstellt, kann es Fragen stellen wie:

Wie viele Features haben wir diesen Monat ausgeliefert? Optionen: 10, 24, 108

Wie viele Fehler haben wir beseitigt? Optionen: 112, 3, 50

Wer ist derneuer Client den wir diesen Monat an Bord genommen haben? Optionen: Apple, Facebook, Reddit

Der Zweck dieses Quiz ist es nicht, die richtigen Antworten von irgendjemandem zu erhalten. Es soll die Neugierde wecken, indem es Informationen in Form von Fragen präsentiert.

Wenn Ihnen die Einstellung eines Quiz für ein Team Meeting zu mühsam erscheint, sollten Sie sich folgendes ansehen ClickUp Formulare . Mit diesem einfachen, aber leistungsstarken Feature können Sie Multiple-Choice-Fragen durch Ziehen und Ablegen von Elementen visuell einrichten. Es ist anpassbar, bietet zahlreiche Optionen und ist leicht freizugeben! ClickUp Fragebogen-Vorlagen zur Inspiration.

6. Thematische Team Meetings veranstalten

Der nächste Punkt auf unserer Liste mit Ideen für lustige Meetings sind thematische Meetings. Wenn Ereignisse und Teamausflüge Themen haben können, warum nicht auch Meetings? Führen Sie einmal im Monat oder alle zwei Wochen ein thematisches Meeting durch. Sie können natürlich auch Weihnachten, Erntedank oder Halloween zum Thema machen, wenn es die Jahreszeit erlaubt.

Um das Meeting noch interessanter zu gestalten, können Sie die Mitglieder Ihres Teams auffordern, das Thema zu wählen, das ihnen am meisten Spaß macht. Wenn Sie ein Marvel- oder Ghostbusters-Fan sind, werden Sie auch ein lustiges Meeting haben, bei dem Sie lachen und Ihr Team zusammenschweißen können.

7. Halten Sie sich gegenseitig auf dem Laufenden

Ein Meeting ist dann produktiv, wenn alle Teilnehmer das Gefühl haben, dass sie wissen, was sie als Nächstes zu erledigen haben, und wenn sie das Gefühl haben, dass sie während des Meetings gehört werden. In StandUp- und Review-Meetings geben die Teilnehmer in der Regel ihre eigenen Aktualisierungen ab. Das macht sie unangenehm und verunsichert sie. Das kann man ändern, indem man die Mitglieder einlädt, anderen Mitgliedern des Teams zu berichten.

Wenn sie das zu erledigen haben, können die Mitglieder des Teams dies tun:

Die Arbeit der anderen besser verstehen

Die Hindernisse und Herausforderungen des anderen kennen

Sich in die Bedürfnisse und Defizite des anderen einfühlen

Sich gegenseitig wertschätzen und füreinander einstehen

clickUp Docs für ausführliche Meeting-Notizen_

Obwohl dies eine großartige Aktivität zur Teambildung ist, kann es ein wenig verwirrend werden, wenn jemand anderes das eigene Update gibt. Für solche Zeiten, ClickUp Meetings ist eine fantastische Methode, um wieder Klarheit zu schaffen. Verwandeln Sie Ihre Agenda in eine Checkliste, um sicherzustellen, dass Sie alle Punkte durchgegangen sind. Mit dem reichhaltigen Editor können Sie Aktualisierungen in Echtzeit rationalisieren und organisieren.

Wenn Kommentare den Aufwand eines beliebigen Mitglieds Ihres Teams erfordern, können Sie diese zuweisen und mit Tags versehen. Verwenden Sie wiederholende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Agenda für Meetings immer parat haben.

8. Einrichten von Meetings ohne Leisten

Teammitglieder haben oft viele Fragen oder Rückmeldungen, die sie nur ungern freigeben. Und wenn das Meeting mit einer Time Box versehen ist, kann es sein, dass sie ihre Fragen für später beiseite legen und das Meeting vergessen.

Richten Sie regelmäßige Meetings ohne Leisten ein. Laden Sie die Mitglieder des Teams ein, alles zu fragen oder freizugeben, was sie möchten. Stellen Sie als Teamleiter AMAs (Ask Me Anything), um Ihre Offenheit und Verantwortlichkeit zu demonstrieren.

Nutzen Sie diese Meetings ohne Leisten, um das Team zu motivieren zur Übernahme von Eigentümerschaft und sinnvoller Beteiligung.

9. Veranstalten Sie interaktive Team Meetings

nutzen Sie das ClickUp Whiteboard für interaktive und gemeinschaftliche Besprechungen

Meetings sind am langweiligsten, wenn nur eine Person das Reden erledigt, während die anderen zuhören. Ändern Sie das, indem Sie interaktive Meetings mit dem besten tools für die Projektzusammenarbeit .

Nehmen wir an, Sie führen ein Meeting des Produktteams durch, um den Benutzer Flow für das neue Feature zu entwerfen, das Sie planen.

Starten Sie eineClickUp Whiteboard und legen Sie den Startpunkt fest

Ermutigen Sie Mitglieder des Teams, die Schritte hinzuzufügen, die ihrer Meinung nach Teil des Benutzer Flows sein sollten

Priorisieren und organisieren Sie sie mühelos mit Drag-and-Drop-Funktionen

Verwandeln Sie Ideen inaction Elemente direkt von Ihrem Whiteboard in Ihren ClickUp-Workspace

10. Gemeinsam schreiben

Die Person, die mit dem Schreiben des "Protokolls des Meetings" beauftragt ist, hasst diese Aufgabe höchstwahrscheinlich. Es ist eine der Aufgaben, die Menschen fürchten, weil sie oft passiv und unkooperativ ist.

Ändern Sie dies mit einem Online-Tool für die Zusammenarbeit wie ClickUp Dokumente . Erstellen Sie für jedes Meeting ein Dokument und laden Sie alle Teilnehmer ein, sich in Echtzeit Notizen zu machen. Formatieren Sie den Text in Überschriften, Checklisten, Links und mehr.

Sobald Sie die Elemente nach Prioritäten geordnet haben, wandeln Sie sie in ClickUp sofort in Aufgaben um. Fügen Sie diese Dokumente als Teil Ihrer Workflows hinzu, damit sie immer griffbereit sind.

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihrem Workflow, indem Sie Aufgaben miteinander verknüpfen

Das ist noch nicht alles. Sie können auch KI-Tools für Meeting-Notizen , wie ClickUp AI fasst Ihre Notizen zu Meetings zusammen und wandelt sie automatisch in Aufgaben um.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wählen Sie aus einer der ClickUp's Meeting Notizen Vorlagen und benutzerdefinieren Sie sie für Ihre Bedürfnisse.

Machen Sie das Beste aus Ihren Team Meetings mit ClickUp

Ob wir sie mögen oder nicht, Meetings sind unvermeidlich. Sie müssen aber nicht lästig oder unwillkommen sein, denn sie sind unvermeidlich. Durch die Umsetzung dieser positiven Ideen für Mitarbeiter-Meetings werden Meetings für alle besser. Meetings müssen schließlich nicht langweilig sein.

Probieren Sie diese lustigen Themen für Team Meetings bei Ihrem nächsten Team Meeting aus. Ganz gleich, ob es sich um eine Teambuilding-Übung handelt, an der Ihr gesamtes Team beteiligt ist, oder ob Sie als Teamleiter mit einer Meeting-Idee experimentieren - das ultimative Ziel ist es, dass zukünftige Meetings Spaß machen.

Was ist eine weitere Möglichkeit, Meetings interessant zu gestalten? Verwenden Sie das richtige tool, um zu helfen.

Mit den speziell entwickelten Features von ClickUp können Sie Meetings unterhaltsam, ansprechend und produktiv gestalten. Mit ClickUp Meetings können Sie die Tagesordnung festlegen, Notizen zu Meetings machen und Ideen diskutieren. Nutzen Sie ClickUp Whiteboard, um gemeinsam visuell zu brainstormen und zu innovieren. Wandeln Sie Elemente auf dem Whiteboard, in Meetings oder Dokumenten in Aufgaben um und verfolgen Sie diese in Echtzeit. Setzen Sie Ideen in die Tat um.