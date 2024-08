20 kostenlose Vorlagen für Zu erledigen-Listen von ClickUp

Wenn Sie organisiert bleiben wollen, setzen Sie Prioritäten bei Ihren Aufgaben und mehr zu erledigen, ist es vielleicht an der Zeit, eine Liste der zu erledigenden Aufgaben zu erstellen. Am einfachsten können Sie Ihre Aufgabenliste mit einer Vorlage für eine To-Do-Liste auf Vordermann bringen.

Zu die perfekte Zu erledigen Liste zu erstellen wenn Sie eine To-Do-Liste erstellen wollen, müssen Sie sich zunächst Gedanken über den Zeitrahmen machen, wie Sie Aufgaben delegieren und wie Sie fertiggestellte Aufgaben markieren wollen. Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen vielleicht, dass Sie Google Tabellen, Microsoft Word oder Excel oder laden Sie einfach eine druckbare PDF-Liste zu erledigen.

Es gibt eine Vielzahl von Listen zu erledigen, aber wir sind hier, um Ihnen das Leben leichter zu machen und Ihnen die 20 besten und kostenlosen Optionen vorzustellen! 💸

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern?

Schauen wir uns zuerst die Vorteile einer Vorlage für eine Zu erledigen Liste an!

20 kostenlose Vorlagen für Zu erledigen-Listen

Ihre Listen, die Sie zu erledigen haben, müssen kein überwältigendes, zufälliges Sammelsurium von allem Möglichen sein. Die folgenden 10 kostenlosen Vorlagen für Zu erledigen-Listen sollen Ihnen helfen, die Übersichtlichkeit zu erhöhen und Ineffizienzen zu verringern.

1. ClickUp's Vorlage für tägliche Zu erledigen-Listen

Bleiben Sie organisiert und produktiv in Ihrem Produktmanagement mit der ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Eine einfache Vorlage für tägliche Aufgaben erfasst die wesentlichen täglichen Aufgaben, die Sie zu erledigen planen. ClickUp hilft Ihnen dabei, die banalsten Aufgaben, die Sie zu erledigen haben, und die spezifische Tageszeit, zu der sie abgeschlossen werden sollen, festzulegen - und das alles mit der Möglichkeit, Ihre Ansicht anzupassen und zu wählen! ClickUp's tägliche Zu erledigen Liste Vorlage macht es einfacher und schneller, Aufgaben hinzuzufügen und zu organisieren. Sie bietet eine Vielzahl von Optionen, um Ihre Aufgaben zu organisieren, Ihren Workflow zu planen und sie in eine Reihenfolge zu bringen basierend auf der Priorität .

Wenn Sie die software zur Aufgabenverwaltung können Sie diese Vorlage für die tägliche Aufgabenliste mit Ihrer Arbeit oder anderen Aufgabenlisten synchronisieren. Mit ClickUp können Sie den Status Ihres Elements in der Liste aktualisieren und Unteraufgaben für Ihre Liste erstellen aufgaben mit Priorität .

Einfache Ansicht Ihrer Elemente in Listenansicht, Kanban-Ansicht, Tabelle, innerhalb ClickUp Dokumente oder verschiedene andere ClickUp-Anzeigeoptionen, so dass Sie alle benötigten Informationen auf einen Blick haben. 👀

Diese Vorlage für eine tägliche Liste von Aufgaben eignet sich am besten für diejenigen, die jeden Tag bis ins kleinste Detail planen wollen, von der Zeit, in der die einzelnen Aufgaben erledigt werden sollen, bis hin zu den Aufgaben, die höchste Priorität haben. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vorlage für die Erledigung digitaler Produkte

Verwenden Sie die Vorlage für die Checkliste für digitale Produkte, um Aufgaben in einem einfachen Dokument-Format zu organisieren

Sie wissen nicht, wie Sie Ihr digitales Produkt verbessern können? Nun, die ClickUp Vorlage für die Erledigung digitaler Produkte erspart Ihnen Hunderte von Stunden bei der Gestaltung und Prüfung Ihres digitalen Produkts, so dass Sie während eines Projekts nichts verpassen produkteinführung .

Dieses digitale Produkt checkliste Vorlage hilft Ihnen, Ihr digitales Produkt von Anfang bis Ende zu erstellen. Das vereinfachte Dokument enthält eine Design-Checkliste, eine Checkliste für die Produktverpackung und eine Checkliste für den Verkaufsplan.

Mit der Design-Checkliste können Sie Produktideen entwickeln und organisieren und eine effiziente produktentwicklungsprozess . Am Ende steht die Checkliste für den Verkaufsplan, mit der Sie eine Strategie entwickeln können, wie Sie Ihr Einzelziel am besten erreichen und den Online-Marktplatz nutzen können.

Für jedes Produkt können Sie einen Leitfaden für digitale Produkte einfügen, der Ihnen in Zukunft helfen wird. 🔮 Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Checkliste für die Qualitätskontrolle Vorlage

Definieren Sie benutzerdefinierte Status, Fälligkeitsdaten und verschiedene Prioritäten in dieser detaillierten Checkliste

In der heutigen Wettbewerbslandschaft müssen Sie sicherstellen, dass jedes Ihrer Produkte den Erwartungen Ihrer Kunden entspricht. Glücklicherweise können Sie mit dem ClickUp Checkliste für die Qualitätskontrolle Vorlage können Sie die Qualität Ihrer Projekte nachverfolgen.

Diese Vorlage für die Liste der zu erledigenden Aufgaben enthält eine Leiste mit dem Status, mit der Sie überprüfen können, ob das Projekt genehmigt, neu genehmigt, ausstehend oder abgelehnt ist.

Außerdem gibt es ein benutzerdefiniertes Feld, in dem Sie die Ergebnisse, das Genehmigungsdatum, den Fortschritt und Anmerkungen zum Projekt angeben können. In diesen benutzerdefinierten Feldern können Sie auch die zu erledigenden Testverfahren für das Projekt sowie wichtige Meilensteine und Ereignisse angeben, sowohl größere als auch kleinere.

Mit dieser Vorlage haben Sie zwei Möglichkeiten der Automatisierung. Sie können die Änderung des Status von gelösten Unteraufgaben automatisieren. Ebenso können Sie bei einer Änderung des Status des Projekts automatisch ein benutzerdefiniertes Feld einrichten lassen.

Für weitere Anpassungen stehen Ihnen drei verschiedene Ansichten zur Verfügung. Sie können Ihre Aufgabenliste in einer Liste, einer Tabelle oder im Format eines Leitfadens anzeigen lassen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Moving To-Do List Vorlage

Ein Umzug ist eine Qual, aber nicht, wenn Sie eine detaillierte Liste haben, die Sie abhaken können, um sich auf den großen Tag vorzubereiten

Ob es sich um einen einfachen oder großen Umzug handelt, das Packen für den Umzug kann stressig sein. Zum Glück gibt es ClickUp Umzug Zu erledigen Liste Vorlage können Sie sie weniger überwältigend gestalten. 🚚

Mit dieser Vorlage für eine Aufgabenliste können Sie schnell eine Checkliste der Dinge erstellen, die Sie zu erledigen haben, und eine Liste der Aufgaben, die bereits abgeschlossen sind, damit Sie am Umzugstag bereit sind.

Sie können eine Liste mit allen Aufgaben erstellen, die Sie in jeder Phase des Umzugs zu erledigen haben. Sie können jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuweisen. Oder weisen Sie einer Person die Verantwortung für bestimmte Aufgaben zu, damit jeder weiß, wer für was zuständig ist.

Machen wir uns nichts vor - diese Art der Delegation werden Sie nicht in einer druckbaren Datei finden checkliste Vorlage die nur im PDF-Format verfügbar ist. Verfolgen Sie stattdessen den Ablauf jeder Aufgabe, notieren Sie Notizen für die nächste Zu erledigen-Liste und aktualisieren Sie den Status, um den Überblick über den gesamten Umzug zu behalten. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Bucket List Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Bucket List, um Ihre wichtigsten Aufgaben zu organisieren

Möchten Sie Ihr Geschäft neu ausrichten oder sich von einem Wasserfall abseilen? Was auch immer Ihr Ziel ist, die ClickUp Bucket List Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ziele zu planen, zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen.

Von den verschiedenen erwähnten Vorlagen für Listen können Sie mit dieser Vorlage die Elemente Ihrer Bucket List in verschiedene Kategorien einteilen. In einer Liste können Sie z. B. zu besuchende Ziele oder Erlebnisse einstellen.

Darunter können Sie die verschiedenen Unteraufgaben oder Erlebnisse auflisten, die Sie gerne machen würden - egal, ob es sich um einen Tag oder eine ganze Woche handelt. Die Vorlage enthält sechs benutzerdefinierte Felder, die Sie nach Ihren Wünschen ausfüllen können, und ist eine gute Option, um mitreisende Familienmitglieder einzubeziehen.

Sie können Ihre Liste auf fünf verschiedene Arten organisieren und anzeigen lassen. Listen Sie die Aufgaben als Liste auf oder lassen Sie sie nach Bewertung, Kontinent oder Personen, mit denen Sie die Aufgabe angehen wollen, anordnen.

Wenn die einzelnen Elemente Ihrer Bucket List miteinander verknüpft sind, können Sie sie auch als Liste mit aufeinanderfolgenden Aufgaben organisieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer benutzerfreundlichen Vorlage für eine Zu erledigen-Liste mit abschließenden visuellen Designelementen sind, hat diese Vorlage einiges zu bieten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage

Schüler oder Lehrer können diese Vorlage für Klassenarbeiten verwenden, um alles im Blick zu behalten und vorrangige Aufgaben zu überwachen

Es kann sich oft unmöglich anfühlen, sich zu erinnern und den Überblick über Ihre Hausaufgaben, Praktika oder andere Aktivitäten zu behalten. Angesichts der schieren Menge an Arbeit, die Sie zu bewältigen haben, brauchen Sie ein Mittel, um produktiv zu bleiben und Frustrationen durch vergessene Hausaufgaben zu vermeiden.

Die ClickUp Class Assignments To-Do List Vorlage bietet Ihnen drei benutzerdefinierte Optionen zur Organisation Ihrer Klassenarbeit. Zum Beispiel können Sie Ihre Aufgaben nach Aufgabentypen, behandelten Themen oder Zensuren organisieren.

Um die Nachverfolgung der verschiedenen Aufgaben zu erleichtern, wird die Vorlage mit neun ClickApps synchronisiert. Das bedeutet, dass Sie u. a. alle E-Mails zu den Aufgaben verfolgen und synchronisieren, sie zeiterfassen und alle Abhängigkeiten kartieren können.

Sobald eine Aufgabe eingeht, können Sie ihr Fälligkeitsdatum notieren und ihren Fortschritt anhand der 12 aufgelisteten Status verfolgen und aktualisieren. Diese Aufgaben können dann in einer der sechs verfügbaren Ansichten betrachtet werden, darunter Prüfungen, Referate oder eine nach Fälligkeitsdatum geordnete Liste. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge

Bringen Sie das Team mit der bewährten GTD-Methode voran - mit der Vorlage "Zu erledigende Dinge" von ClickUp

Wenn Sie produktiver sein und Dinge erledigen wollen, müssen Sie Ihre Aufgaben in umsetzbare Elemente unterteilen, um den Workflow zu steuern. Dies können Sie mit der ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge". Zu den übersichtlichen Tools der Vorlage gehören sieben vorgefertigte Ansichten, die Sie an Ihre Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können. In der Listenansicht sehen Sie alle Ihre Arbeiten auf einen Blick und erhalten so einen Überblick über Fälligkeitsdaten und den Umfang des erforderlichen Aufwands.

Visualisieren Sie Ihren Workflow auf einem anpassbaren Kanban Board, so dass Sie Ihre Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Status usw. organisieren können. Sie können auch die kalender-Ansicht um Ihre Projekte und Aufgaben direkt von einem Kalender aus zu planen und zu terminieren.

Beachten Sie, dass jeder der sieben vorgefertigten Ansichtstypen der Vorlage drei benutzerdefinierte Felder enthält. Bei den ersten beiden handelt es sich um Kontexte in Bezug auf die zugewiesene Kategorie und den Aufwand, der den Zeit- und Energieaufwand pro Aufgabe angibt. Das letzte ist das benutzerdefinierte Feld "Blockiert".

Angenommen, Sie möchten Aufgaben durch Ihre Vorlage "Zu Erledigen" verschieben, um einen einfacheren und effizienteren Workflow zu ermöglichen. Mit dieser Listenvorlage können Sie für jeden Schritt Ihrer Aufgabe eine der sieben vorgespeicherten Listen auswählen. Es gibt viele Automatisierungsoptionen, um Ihr Leben und Ihre Arbeit mit dieser fantastischen Vorlage für Aufgabenlisten besser zu bewältigen. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Startseite Renovierung To-Do Liste Vorlage

Behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Aufgaben, fälligkeitsdaten, Inventar und Kosten mit dieser detaillierten Vorlage

In Anbetracht der Komplexität von Renovierungsarbeiten in der eigenen Wohnung ist es sicherlich unklug, diese ohne eine detaillierte Liste der zu erledigenden Aufgaben zu beginnen. Sie benötigen eine Liste mit Aufgaben, die Sie vor der Renovierung und während der Renovierung erledigen müssen, und zwar umfassend auf ClickUp Vorlage für eine To-Do Liste für die Renovierung der Startseite .

Diese Vorlage für eine To-Do-Liste für das Projektmanagement bei der Hausrenovierung hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Budgets zu behalten, zeitleisten , Bauunternehmen und mehr, damit Sie Ihre Renovierungsträume verwirklichen können.

Sie können die verschiedenen Projekte, die Sie in Angriff nehmen wollen, nach den einzelnen Bereichen des Hauses kategorisieren. Listen Sie das Startdatum und das voraussichtliche Fälligkeitsdatum für vorrangige Aufgaben auf und fügen Sie die Arbeits- und Materialkosten hinzu. Sie können auch eine Liste mit dem Fortschritt und Status des Projekts über die geschätztes Fälligkeitsdatum .

Egal, ob Sie ein Neuling im Bereich der Hausrenovierung oder ein erfahrener Bauunternehmer sind, diese Vorlage für eine Zu erledigen-Liste hilft Ihnen, alle Aufgaben für eine erfolgreiche Hausrenovierung zu organisieren und ermöglicht Ihnen, den Fortschritt jeder Aufgabe nachzuverfolgen. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Party Planung Zu Erledigen Liste Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage für die Partyplanung, um Aufgaben zu budgetieren, zu priorisieren und zu delegieren

Die Organisation einer denkwürdigen Party erfordert viel Liebe zum Detail. Um Stress und Chaos in letzter Minute zu vermeiden und den Erfolg Ihrer Party zu sichern, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp Partyplanung Zu erledigen Liste Vorlage .

Auf der Checkliste-Vorlage können Sie Ihre Partyplanung organisieren, indem Sie die Party in Phasen gliedern. Sie können die Aufgaben auflisten, die für die Vorbereitung während des Ereignisses und bei dessen Abschluss erforderlich sind. Jede dieser Aufgaben kann Unteraufgaben mit visuell nachvollziehbarem Fortschritt und der Möglichkeit haben, einen der fünf verfügbaren Status zu vergeben.

Ganz gleich, ob Sie eine kleine Party organisieren oder ein erfahrener Partykoordinator sind, die ClickUp Vorlage für die Zu erledigende Liste stellt sicher, dass kein entscheidendes Detail vergessen wird und Sie nicht in Hektik verfallen. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Selbstfürsorge Zu erledigen Vorlage

Setzen Sie Ihre Selbstfürsorge an die erste Stelle, indem Sie Ihre Ziele in Aufgaben oder einer Checklisten-Vorlage nachverfolgen und genau beschreiben

In Anbetracht dessen, wie beschäftigt wir alle sind, möchten Sie sicherstellen, dass Sie so oft wie möglich genügend Selbstfürsorge und Selbstliebe bekommen. Mit der anpassbaren ClickUp Selbstfürsorge Zu erledigen Vorlage können Sie eine detaillierte Beschreibung all der Dinge pflegen, die Sie für sich selbst erledigen müssen.

Für die Organisation der Aufgaben, die Sie für die Selbstpflege planen, stehen Ihnen in dieser Vorlage für die Checkliste vier benutzerdefinierte Felder zur Verfügung. Sie können die Aufgaben nach Arten der Selbstpflege oder des Wohlbefindens kategorisieren und zu jeder Aufgabe Notizen sowie Referenzmaterial pflegen.

Sie können auch Ihre Liste der täglichen oder wöchentlichen Aufgaben nachverfolgen und deren Fortschritt anhand der sechs Status in der Vorlage aktualisieren. Auf diese Weise können Sie Aufgaben, die nicht auf dem richtigen Weg sind, in der Warteschleife liegen oder nicht begonnen wurden, nach Prioritäten ordnen.

Insgesamt hilft Ihnen die ClickUp Vorlage für die Selbstfürsorge, wenn Sie Ihre Selbstfürsorge verantwortungsbewusst und konsequent betreiben wollen, visuell zu sehen, wie Sie Ihre Wellness-Bedürfnisse im großen Maßstab erledigen. Diese Vorlage herunterladen

11. ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Planen Sie Ihre Gewohnheiten in kompakten Listen mit der ClickUp Kalender To-Do-Listen-Vorlage

Ordnung zu halten ist nicht nur ein Mantra, sondern ein entscheidendes Element, um Ihre Ziele zu treffen und Aufgaben schnell zu erledigen. Die Verwaltung mehrerer Aufgaben auf einmal kann jedoch chaotisch sein. Zum Glück, ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage sorgt dafür, dass Sie organisiert sind und alles unter Kontrolle haben!

Diese Vorlage bietet eine konsolidierte Ansicht aller Ihrer Aufgaben und ermöglicht eine effiziente Planung Ihres Tages, Ihrer Woche und Ihrer Zukunft. Die Features dieser Vorlage umfassen:

Einfaches Planen von Aufgaben: Vergessen Sie verpasste Fristen. Planen Sie Ihre Aufgaben effektiv mit dieser einfach zu verwendenden, aber robusten Vorlage.

Organisieren Sie Aufgaben systematisch: Sortieren Sie Ihre Aufgaben in klare, verständliche Kategorien für bessere Sichtbarkeit und besseres Verständnis.

Detaillierte Ansicht der Aufgaben: Verschaffen Sie sich einen detaillierten Einblick in jede Aufgabe und überwachen Sie den Fortschritt schnell.

Behalten Sie mit dieser dynamischen Vorlage für eine Kalender Zu erledigen Liste den Überblick über alles und steigern Sie Ihre Produktivität auf ein neues Niveau! Planen Sie nicht einfach nur, sondern erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einem organisierten Flair! Diese Vorlage herunterladen

12. ClickUp Arbeit Zu Erledigen Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage "Arbeit zu erledigen" alle anstehenden Verpflichtungen erfolgreich angehen

Die Vorlage für die Liste der zu erledigenden Arbeiten ist ein zeitsparendes Tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben für die Woche planen, organisieren und eine solide Übersicht erhalten können. Auf diese Weise können Sie immer einen Schritt voraus sein und sich auf eine superproduktive Woche vorbereiten.

Mit der Vorlage können Sie Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren und Ihre Termine fest im Griff haben. Mit der übersichtlichen Oberfläche und den Features zur visuellen Nachverfolgung des Fortschritts, zur Organisation von Projekten und zur Verwaltung von Fristen sind Sie für die kommende Woche bestens gerüstet.

Die ClickUp Work To-Do List Vorlage eignet sich am besten für alle, die nach einer effektiven Möglichkeit suchen, ihre wöchentlichen Aufgaben zu verwalten - ganz gleich, ob es sich um ein Projekt, den täglichen Betrieb oder Ihren Nebenerwerb handelt, mit dieser Vorlage sind Sie bestens gerüstet. Mit dieser organisierten, effizienten und benutzerfreundlichen Vorlage für Zu erledigende Aufgaben erledigen Sie mehr und haben weniger Stress. Diese Vorlage herunterladen

13. ClickUp Tier Liste Vorlage

Die Einteilung von Projekten in Stufen kann deren Verwaltung und Priorisierung erleichtern. Aber eine Liste von Grund auf neu zu erstellen ist mühsam und zeitaufwändig.

Optimieren Sie Ihren Entscheidungsprozess mit der ClickUp Tier Liste Vorlage. Sie stehen vor einer Vielzahl von Möglichkeiten und wissen nicht, welche Sie priorisieren sollen? Dann ist die ClickUp Vorlage für eine hierarchische Liste genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Optionen effektiv abzuwägen und gleichzeitig eine klare, visuelle Hierarchie von Aufgaben, Produkten oder Auswahlmöglichkeiten zu schaffen.

Von der Bewertung von Geschäftsstrategien bis hin zum Ranking Ihrer Lieblingsfilme - unsere Vorlage ermöglicht eine schnelle Organisation und Priorisierung, so dass Sie gut informierte Entscheidungen treffen können. Mit anpassbaren Ebenen, farbcodierten Kategorien und flexiblen Rangordnungssystemen ermöglicht Ihnen die ClickUp Vorlage für Tier-Listen, Ihre eigene Perspektive beizubehalten und gleichzeitig Klarheit darüber zu schaffen, was am wichtigsten ist. Machen Sie diese Vorlage zu Ihrem Tool für die Entscheidungsfindung, die Priorisierung von Aufgaben oder für einfache Ranglisten, die Spaß machen. Diese Vorlage herunterladen

14. ClickUp Aktivitätsliste Vorlage

Organisieren und planen Sie alle Ihre Aktivitäten an einem Ort mit der ClickUp Vorlage für die Aktivitätenliste

Mehrere Aktivitäten auf einmal unter einen Hut zu bringen, kann eine ziemliche Herausforderung sein. Deshalb hat ClickUp seine Vorlage für eine Aktivitätenliste sorgfältig entwickelt, um Projektmanager und Leiter von Projektmanagementbüros (PMO) bei der Erstellung einer effektiven, effizienten Aktivitätenliste zu unterstützen. ClickUp's Vorlage für die Aktivitätenliste bringt Multitasking auf die nächste Stufe und stellt eine weitere Methode zur Darstellung eines Plans für ein Projekt dar. Damit können Sie alles von einfachen Listen und Checklisten bis hin zu komplexen Zeitleisten und Sprint-Plänen für Projekte verwalten - alles von einem zentralen Hub aus.

Wenn Sie die Vorlage für die Aktivitätenliste verwenden, erleichtern Sie sich die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben, verbessern die Organisation und das Zeitmanagement und maximieren vor allem die Produktivität, indem Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. Identifizieren und priorisieren Sie Aufgaben schnell und verlieren Sie den Fortschritt Ihres Projekts nie aus den Augen, indem Sie die leistungsstarke ClickUp Vorlage für Aktivitätenlisten verwenden. Wenn es um die erfolgreiche Planung von Projekten geht, ist diese Vorlage Ihr zuverlässiger Verbündeter. Diese Vorlage herunterladen

15. ClickUp Aufgabe Management Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für Aufgabenmanagement behalten Sie die Kontrolle über jedes kleine und große Detail Ihres Projekts

Erledigen Sie Ihre täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben frontal mit ClickUp's Vorlage für Aufgabenmanagement . Diese vielseitige Vorlage fungiert als Ihr persönlicher Aufgabenmanager, der Ihnen hilft, Aufgaben effektiv zu verteilen, Prioritäten einzustellen und den Fortschritt zu verfolgen. Sie können Aufgaben ganz einfach kategorisieren, Erinnerungen einstellen und Fälligkeitsdaten hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie den Überblick über Ihre Aufgaben behalten und nie eine Frist verpassen.

Diese Vorlage bietet mehrere Ansichtsoptionen, darunter Liste, Board und Kalender, so dass Sie die Ansicht wählen können, die am besten zu Ihrem Workflow passt. Mit der ClickUp Vorlage für das Aufgabenmanagement wird das Verwalten von Aufgaben nahtlos, interaktiv und, wir wagen es zu sagen, unterhaltsam. Es ist ein absolutes Muss für alle, die ihre Produktivität und Effizienz steigern wollen. Diese Vorlage herunterladen

16. Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste von GooDocs

Über GooDocs

Wenn Sie bereits ein begeisterter Benutzer der Google Suite sind, ist eine Vorlage für eine Google Tabellen Zu erledigen Liste vielleicht die perfekte Wahl für Sie. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre täglichen Aufgaben in einer vertrauten und benutzerfreundlichen Plattform organisieren, verwalten und nachverfolgen.

Sie können Ihren Tag übersichtlich nach den wichtigsten Aufgaben gliedern und detaillierte Erklärungen und Fristen hinzufügen. Und da sie in Google Tabellen enthalten ist, können Sie jederzeit, überall und auf jedem Gerät bequem auf Ihre Liste zugreifen.

Diese Vorlage erleichtert die Zusammenarbeit und eignet sich daher hervorragend für freigegebene Aufgaben. Sie können den Status jeder Aufgabe in Echtzeit bearbeiten, freigeben und aktualisieren und so Ihr Team über Ihre Fortschritte informieren.

Ganz gleich, ob Sie ein persönliches Ereignis planen, ein Projekt verwalten oder alltägliche Aufgaben nachverfolgen, die Vorlage für eine Google Tabellen To-Do-Liste steigert nicht nur Ihre Produktivität, sondern sorgt auch für eine mühelose Verwaltung Ihrer Aufgaben. Diese Vorlage herunterladen

17. Google Tabellen Tägliche Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

Über GooDocs

Verwandeln Sie Ihre Produktivität mit Google Tabellen Tägliche Zu erledigen Liste Vorlage. Diese ausgefeilte, benutzerfreundliche Checkliste bietet Ihnen einen organisierten Space, in dem Sie Ihren Tag akribisch planen können. Detaillierte Abschnitte in dieser Vorlage ermöglichen es Ihnen, Ihre Aufgaben zu planen, Fristen festzulegen, Ziele zu definieren, Prioritäten zu setzen und Ihren Fortschritt unterwegs zu überwachen. Die Vorlage lässt sich nahtlos in Ihr Google Drive integrieren, was den Zugriff, das Freigeben und die Zusammenarbeit erleichtert.

Die Vorlage für die tägliche Zu erledigen-Liste von Google Tabellen ist ein fantastisches Tool für alle, die ihre täglichen Aufgaben übersichtlich, einfach und effizient verwalten möchten. Diese Vorlage eignet sich perfekt für Berufstätige, Studenten und alle, die ihren Tag mit einem klaren Fahrplan beginnen möchten, und ist für ein erfolgreiches Tagesmanagement unverzichtbar. Diese Vorlage herunterladen

18. Google Tabellen Projekt Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

Diese vielseitig einsetzbare Vorlage für Google Tabellen ermöglicht eine umfassende Planung von Projekten, indem sie es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu organisieren, Ressourcen zuzuweisen, die Eigentümerschaft für Aufgaben zu delegieren, Start- und Fälligkeitsdaten festzulegen und vieles mehr. Überwachen Sie mühelos den Status von Aufgaben, setzen Sie Prioritäten und pflegen Sie auch Notizen für eine bessere Kommunikation.

Die Vorlage ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und eignet sich daher hervorragend für Projekte, die im Team durchgeführt werden. Die Synchronisierung mit dem Google Kalender sorgt für Echtzeit-Updates und Erinnerungen, damit Ihr Projekt auf Kurs bleibt. Für Fans der Produktivitätstools von Google bringt diese Vorlage tatsächlich Einfachheit und Effizienz in die Projektabwicklung. Diese Vorlage herunterladen

19. Google Tabellen Bunte Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

Experimentieren Sie mit einem Hauch von Farbe in Ihrer Aufgabenverwaltung mit der Google Tabellen Vorlage Bunte Zu erledigen Liste. Diese farbenfrohe Vorlage bringt Spaß in Ihre gewöhnliche Liste zu erledigen und stellt sicher, dass Ihre Aufgaben in einer visuell ansprechenden Weise präsentiert werden.

In übersichtlicher Form können Sie Aufgaben schreiben, Prioritäten, Fristen und Mitarbeiter festlegen. Das farbcodierte System hilft Ihnen, Prioritäten von anderen Aufgaben zu unterscheiden und wichtige Aufgaben für den Tag hervorzuheben - die perfekte Wahl für alle, die es bunt und übersichtlich mögen.

Die bunte Vorlage von Google Tabellen eignet sich sowohl für individuelle als auch für gemeinschaftliche Aufgaben und ist von allen Geräten aus zugänglich, sodass Sie Aufgaben auch unterwegs leicht überprüfen oder hinzufügen können. Sie können sie sogar für Teammitglieder oder Familienangehörige freigeben, um eine optimale Verteilung der Aufgaben und ein optimales Zeitmanagement zu gewährleisten. Lassen Sie die eintönige Liste mit Aufgaben hinter sich; entfesseln Sie die Lebendigkeit Ihrer Arbeit mit dieser Vorlage. 🌈 Diese Vorlage herunterladen

20. Google Tabellen Sommer Zu erledigen Liste Vorlage von GooDocs

Die Planung des perfekten Sommerurlaubs kann eine entmutigende Aufgabe sein, aber nicht mit der Google Tabellen Vorlage für die Sommer Zu erledigen Liste. Egal, ob es sich um einen Urlaub, einen Strandausflug oder eine abenteuerliche Rucksackreise handelt, mit dieser interaktiven und benutzerfreundlichen Vorlage lässt sich jedes Detail mühelos planen. Notieren Sie alle Aktivitäten, die Sie unternehmen möchten, die Orte, die Sie besuchen möchten, und sogar die Bücher, die Sie während Ihrer faulen Sommernachmittage lesen möchten.

Sie können Fälligkeitsdaten hinzufügen, Aufgaben zuordnen und Elemente nach Priorität kategorisieren. Die Vorlage lässt sich außerdem nahtlos mit all Ihren Geräten synchronisieren, sodass Sie Ihre Sommerausflüge planen können, wo immer Sie auch sind. Bleiben Sie organisiert und genießen Sie einen stressfreien, unterhaltsamen Sommer mit der Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen-Listen. Diese Vorlage herunterladen

Was sind die Vorteile einer Vorlage für eine Zu erledigen Liste?

Leider suchen viele von uns nach einer Art von Zu-Tun-Liste, um ihr Leben zu vereinfachen, aber es endet damit, dass wir unorganisiert und von den anstehenden Aufgaben abgekoppelt sind. Die Folge ist oft weniger Klarheit und mehr Aufwand für die Organisation unserer Arbeit.

Arbeit + Mehr Arbeit = 😰

Eine einfache To-Do-Liste soll uns dabei helfen, die Prokrastination zu reduzieren und nicht noch mehr Arbeit zu erledigen, um eine Aufgabe nachzuverfolgen. Mit dieser Vorlage muss das Schreiben einer Liste zu erledigen nicht zu einer Übung in Vergeblichkeit werden.

Die Vorlagen erleichtern es Ihnen, Ihre Listen zu erstellen, sie zu überprüfen und Ihre Produktivität zu maximieren, während Sie die einzelnen Aufgaben erledigen. Die Aufgaben sollten einfach zu sortieren sein, damit Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen können.

Und wenn Sie einmal die Reihenfolge Ihrer Liste ändern, eine Spalte für den Status erstellen oder Aufgaben mit neuer Priorisierung hinzufügen möchten, kommen Sie ohne Vorlage nicht weit. Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen sind nützliche Ausgangspunkte für Personen, die eine Hilfestellung für ihre anfängliche Liste von Aufgaben benötigen.

Das soll nicht heißen, dass erfahrene Personen nicht auch eine einfache Zu-Tun-Liste nutzen können, aber stattdessen könnte sie den Aufgabenprofis helfen, ihre Checkliste schneller zu erledigen.

Sehen Sie es einmal so. Ihre Vorlage für die Liste der zu erledigenden Aufgaben ist im Grunde ein persönlicher Assistent. Die Verwendung eines Tools zur Steigerung der Produktivität verbessert die Qualität Ihrer Listen. Werfen wir also einen Blick auf unsere 10 Favoriten zu erledigen-Listen und sagen Sie Stift und Papier auf Wiedersehen. 👋

Möchten Sie weitere Vorlagen für Ihre Zu erledigen Listen?

Eine Liste hilft Ihnen, Ihre Ziele in kleinere, mundgerechte Stücke zu unterteilen, die Sie leicht erledigen können. Dies sind unsere Top 10 Zu erledigen-Listen, aber ClickUp hat noch mehr. Sehen Sie sich die vollständige Liste der ClickUp Vorlagen um weitere kostenlose Listen für Arbeit, einfache Aufgaben und Kalender zu erledigen.

Mit diesen professionell gestalteten Vorlagen können Sie Aufgaben nach Prioritäten ordnen und so Ihren Workflow besser verwalten. Es geht um Effizienz! ☑️