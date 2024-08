10 kostenlose Inventurvorlagen für Excel, Sheets und ClickUp

Die Bestandsverwaltung ist für jedes Unternehmen unerlässlich, um der Konkurrenz voraus zu sein . Ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft führen oder einen großen Produktionsbetrieb leiten, ein effizienter und genauer Inventarisierungsprozess senkt die Produktionskosten und Risiken.

Mit den richtigen Nachverfolgungsinstrumenten, wie z. B. Inventurvorlagen, können Sie mehr tun, als nur die Bestandszahlen zu aktualisieren. Ihre Mitarbeiter erhalten die nötigen Dateneinblicke, um das Unternehmen zu erweitern und die Produktivität auf die nächste Stufe zu heben! ⚡️

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickUp-, Excel- und Google Sheets-Bestandsvorlagen Ihre Bestandsverwaltung optimieren können - unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind.

Was ist eine Inventurvorlage?

Eine Inventarvorlage ist eine vorformatierte Dokument oder Tabellenkalkulation , das Einzelpostenlisten für die Bestandsverfolgung, Budgetierung und Rechnungsprüfung organisiert. Es enthält in der Regel Spalten für Artikelnamen, numerische Codes, Beschreibungen, Lagerorte, Mengen, Summen und Preise

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Table-Ansicht für eine einfache Bestandsverwaltung

Inventurvorlagen sind vielseitig und anpassbar, um den Anforderungen jedes Unternehmens in jeder Branche gerecht zu werden. Von einem kleinen Unternehmen bis hin zu einem multinationalen Einzelhandelskonzern ist die Bestandsverfolgung aus wichtigen Gründen ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs eines jeden Unternehmens, einschließlich:

Verbesserte Genauigkeit : Mit aktuellen und präzisen Bestandsaufzeichnungen ist die Wahrscheinlichkeit kostspieliger menschlicher Fehler geringer

: Mit aktuellen und präzisen Bestandsaufzeichnungen ist die Wahrscheinlichkeit kostspieliger menschlicher Fehler geringer Kosteneinsparungen : Die Bestände bewegen sich schneller, was zu Kosteneinsparungen durch geringere Arbeits- und Gemeinkosten führt

: Die Bestände bewegen sich schneller, was zu Kosteneinsparungen durch geringere Arbeits- und Gemeinkosten führt Geringeres Risiko, veraltete Artikel zu lagern : Unternehmen können die Bestellung unerwünschter oder veralteter Bestände vermeiden

: Unternehmen können die Bestellung unerwünschter oder veralteter Bestände vermeiden Reduzierter Produktabfall : Richtige Verfolgung hilft Unternehmen genau die benötigte Menge an Beständen zu bestellen oder zum richtigen Zeitpunkt zu bestellen, wenn die vorhandenen Bestände niedriger sind als erwartet

: Richtige Verfolgung hilft Unternehmen genau die benötigte Menge an Beständen zu bestellen oder zum richtigen Zeitpunkt zu bestellen, wenn die vorhandenen Bestände niedriger sind als erwartet Optimierte Lieferketten : Bedarfsprognosen und Bestandsdaten verbessern die Teamkommunikation und die Lieferungen

: Bedarfsprognosen und Bestandsdaten verbessern die Teamkommunikation und die Lieferungen Verfeinerte Saisonale Bestandsstrategien: Unternehmen verfügen über konsistente Daten, um effektive Strategien zur Steuerung des saisonalen Bedarfs zu entwickeln, indem sie die Verkaufstrends während der Spitzenzeiten verfolgen

Was macht eine gute Inventarvorlage aus?

Eine gute Inventurvorlage zeichnet Produkte auf Bestellformulare , Sendungen und Kundendaten, um die manuellen Arbeitskosten zu senken und die Lagerprozesse zu optimieren.

Ihre Inventurvorlage bildet den Rahmen für Ihr System zur Bestandsverfolgung. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die richtige Vorlage zu finden, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht und gleichzeitig vom gesamten Team einfach zu verwenden ist. 🧑‍💻

Es gibt ein paar wichtige Eigenschaften, die Sie bei einer guten Inventarvorlage beachten sollten:

Intuitives Vorlagendesign

Wenn Sie eine Vorlage mit mehreren Layouts und Anpassungsfunktionen wählen, um die richtigen Informationen zu finden, wenn Sie sie brauchen, sparen Sie Zeit. Die Flexibilität, neue Felder in Ihr System einzufügen, ohne es von Grund auf neu erstellen zu müssen, wenn sich Ihr Produktportfolio oder Ihre Dienstleistungen weiterentwickeln, ist ein Vorteil! 📈

Software-Kompatibilität

Da die Systeme immer stärker vernetzt werden und für das Wachstum notwendig sind, müssen Inventarvorlagen in der Lage sein, sich in andere Plattformen zu integrieren, z. B. in den Vertrieb, die Buchhaltung und kundenbeziehungsmanagement (CRM) Systeme.

End-to-End-Sicherheit

Dazu gehören Berechtigungseinstellungen für Administratoren zum Anzeigen und Ausführen bestimmter Aktionen sowie Prüfpfade zum Nachverfolgen, wer auf bestimmte Elemente im Inventar zugegriffen oder diese geändert hat. Alle diese Funktionen zusammen ergeben eine Inventarvorlage, die sowohl zuverlässig als auch sicher ist! 🔐

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wir haben die besten Inventarisierungsvorlagen in ClickUp, Sheets und Excel für Sie zusammengestellt, damit Sie alle Inventarisierungsaktivitäten verwalten können - von der Beschaffung bis zur Lieferung!

10 kostenlose Inventarvorlagen zum Katalogisieren, Indizieren und Auflisten Ihrer wichtigen Artikel oder Aufgaben

1. ClickUp Inventar-Vorlage

Erstellen Sie ein gemeinsam nutzbares Inventarblatt in einem ClickUp

Den Anfang unserer Vorlagen für die Bestandsverwaltung macht ClickUp's Inventar-Vorlage -die beste Alternative zu einem Inventarverzeichnis!

Unsere Inventurvorlage ist vollgepackt mit Werkzeugen, die Ihnen helfen, maßgeschneiderte Ansichten zu erstellen und zu speichern - für einen schnellen Zugriff auf die Daten, die Sie am meisten benötigen! Um Ihren Prozess zu beschleunigen, haben wir bereits fünf vorgefertigte Ansichten integriert:

Ansicht Inventarliste : Organisieren Sie die wichtigsten Inventardetails eines jeden Artikels mitClickUp's Benutzerdefinierte Felder listenansicht *Nach Zahlungsstatus: Gruppieren Sie den Bestand nach einem bestimmten Status, um Maßnahmen zu ergreifen (Voll bezahlt, Teilzahlung oder Unbezahlt)

: Organisieren Sie die wichtigsten Inventardetails eines jeden Artikels mitClickUp's Benutzerdefinierte Felder listenansicht *Nach Zahlungsstatus: Gruppieren Sie den Bestand nach einem bestimmten Status, um Maßnahmen zu ergreifen (Voll bezahlt, Teilzahlung oder Unbezahlt) Nach Lieferantenliste Ansicht: Konsolidieren Sie die Beschaffungsbemühungen mit einer transparenten Ansicht der aktuellen Lieferanten

Lieferantenliste Ansicht: Konsolidieren Sie die Beschaffungsbemühungen mit einer transparenten Ansicht der aktuellen Lieferanten Anbieterstandort-Kartenansicht: Verwalten Sie standortspezifische Arbeitsabläufe und Speicheranforderungen auf einer Karte

Verwalten Sie standortspezifische Arbeitsabläufe und Speicheranforderungen auf einer Karte Bestellformular Ansicht: Senden Sie ein ClickUp-Formular zur Auftragsannahme und automatisieren Sie die Aufgabenerstellung

Behalten Sie den Überblick über eingehende Materialien, aktuelle Lagerbestände und nicht vorrätige Artikel. Profitieren Sie von einem effizienten Arbeitsablauf mit der einfachen Formel-Feld-Funktion, mit der Sie ganz einfach Berechnungen zwischen numerischen, Datums- und Zeitfeldern auf einem Artikel durchführen können. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Inventar Management Vorlage

Verfolgen Sie die Bestandsleistung in Echtzeit mit ClickUp

Ob Sie nun ein kleines Unternehmen oder eine große Organisation mit mehreren Abteilungen betreiben, ClickUp's Vorlage für die Bestandsverwaltung ist die perfekte Ressource, um sich einen Überblick über die täglichen Abläufe zu verschaffen. Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, passen Sie die Lagerbestände auf der Grundlage von Verkaufsdaten an, oder prüfen Sie historische Daten für Trends und Prognosen! 📈

Und die Suche nach einem Artikel im Lagerbestand ist in ClickUp ein Kinderspiel. Erstellen Sie ganz einfach gespeicherte Suchen und Filter nach beliebigen Kriterien, einschließlich saisonaler Artikel, Wochenangebote und Auslaufartikel, damit Sie jederzeit schnell das richtige Produkt finden.

Sie können ganz einfach Aktualisierungen der Verfügbarkeit, der Preise und der laufenden Trends verfolgen, so dass Sie immer über die Nachfrage Bescheid wissen und sicherstellen können, dass Ihr Lagerbestand nie erschöpft ist. Diese Vorlage herunterladen Mehr erfahren vorlagen für die Ressourcenplanung !

3. ClickUp Büro-Inventar-Vorlage

Reduzieren Sie den Papierkram, indem Sie alle Details des Inventars in einer ClickUp-Liste festhalten

Mit der ClickUp Büroinventar-Vorlage mit der ClickUp-Büroinventurvorlage ist es einfach, die Inventardaten von mehreren Standorten aus gleichzeitig zu aktualisieren. Sie eignet sich daher perfekt für Administratoren, die ihre Bestände von einem zentralen Ort aus verwalten müssen.

Diese Inventarvorlage hilft Unternehmen auch bei der Überwachung von Inventarbudgets und Gesamtausgaben nach Kategorien. Die Budgetausgaben können für jeden Artikel im Inventar sowie für die Gesamtausgaben leicht nachverfolgt werden. Durch das Erkennen von Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen und dem geplanten Budget können Sie die Budgetverwaltung verbessern.

Außerdem lässt sich nachverfolgen, wann und zu welchem Preis welche Inventarartikel eingekauft werden. Das Management kann diese Informationen nutzen, um die Budgets für zukünftige Einkäufe auf der Grundlage von Ausgabentrends zu optimieren! 💰 Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Büromaterialien Inventar Vorlage

Teilen Sie eine Inventarliste in ClickUp mit Teammitgliedern

Ist ein Regal des Büroschranks vollgestopft mit Stapeln unbenutzter Hefter und Klebeband? Versuchen Sie ClickUp's Inventarvorlage für Büromaterialien hilft bei überhöhten Ausgaben!

Erstellen Sie zunächst eine Liste der Materialien: Allgemeines Büromaterial wie Notizbücher und Stifte sowie speziellere Artikel wie Computerhardware für die Design- und Kreativteams. Die Vorlage enthält vorgefertigte benutzerdefinierte Felder, sodass Sie für jeden Artikel Details hinzufügen können.

Und mit den Freigabeoptionen von ClickUp haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wer was sieht und welche Berechtigungen er hat. Weisen Sie Berechtigungen zu, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen (Teamkoordinatoren oder Abteilungsleiter) auf die richtigen Elemente zugreifen können. Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, so dass es über die Bestände Bescheid weiß, verhindern Sie Missbrauch, indem Sie Zugriffsbeschränkungen festlegen, und fühlen Sie sich sicher, dass nur die richtigen Personen sehen können, was sie brauchen! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp IT-Bestandsaufnahme Vorlage

Organisieren Sie überschüssiges Inventar mit einem ClickUp Board per Drag-and-Drop

IT-Teams unterstützen jede Abteilung in einem Unternehmen. Ihr Inventar umfasst Hardware, Software, Lizenzen und andere Gegenstände an mehreren Standorten. Mit der ClickUp IT-Inventarisierungsvorlage sind IT-Spezialisten in der Lage eine Kanban-Tafel verwenden zur schnellen Überwachung und Aufzeichnung wichtiger Informationen wie Kosten, Garantiedetails, Standorte, Modellnummern und Lieferantenkontakte. 👤

ClickUp verfügt über Hunderte von Anpassungsoptionen, so dass IT-Spezialisten ihren Workspace an die spezifischen Anforderungen ihrer Organisation anpassen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht den schnellen Zugriff auf und die Aktualisierung von Informationen sowie die einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen mit anderen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Inventar Bericht Vorlage

Erstellen Sie eine Liste von Rohstoffen zum schnellen Nachschlagen in einem Clickup Doc

Die ClickUp-Bestandsbericht-Vorlage ist das perfekte Werkzeug für Unternehmen, die ihre Kaufaktivitäten im Laufe der Zeit verfolgen wollen. Da die Daten sicher im Doc-Format aufbewahrt werden, ist es einfach, alle notwendigen Informationen wie Produktspezifikationen, Preise, Rezensionen und Bewertungen einzubeziehen, um den Kunden ein vollständiges Bild des Marktes zu vermitteln und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. 🌐

Mit dem richtigen Rahmen können Unternehmen auf Daten zu ihren Kaufgewohnheiten zugreifen und so mit minimalem Aufwand und Zeitaufwand die effektivsten Entscheidungen treffen. Mit diesem Einblick können Unternehmen ihr Kaufverhalten besser verstehen und ihre Investitionsrendite maximieren! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Restaurant Inventar Vorlage

Verwalten Sie Ihr Inventar, prognostizieren Sie Ihre Ausgaben und erstellen Sie genauere Budgets mit ClickUp

Die Verwaltung des Lagerbestands in Restaurants ist für den Erfolg und die Kundenzufriedenheit unerlässlich. Die konsequente Überwachung und Auffüllung der Vorräte hilft, Verderb oder Überbestellungen zu vermeiden. Indem sie sicherstellen, dass die gewünschten Menüpunkte in ausreichender Menge vorhanden sind, können Restaurants ihre Kunden zufrieden stellen und gleichzeitig Verschwendung und Verluste vermeiden. Mit einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung werden die Kunden immer mit der Fülle der ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zufrieden sein. 🤩 ClickUp's Restaurant Inventory Template wurde entwickelt, um die Nachverfolgung des Inventars zu vereinfachen und den vielbeschäftigten Restaurantmanagern die Komplexität der Verwaltung großer Lagerbestände abzunehmen. Sie hilft den Benutzern, das Inventar im Restaurant zu organisieren, zu verwalten und zu verfolgen. Die Vorlage wird mit sechs vorgefertigten Listen-, Tabellen- und Tafelansichten geliefert, um Inventardaten auf unterschiedliche Weise zu erfassen:

Inventar Verfolgung: Eine Listenansicht aller Artikel, gruppiert nach Status

Eine Listenansicht aller Artikel, gruppiert nach Status Wöchentlich Verbrauch : Eine Listenansicht jedes Artikels gruppiert nach Status

: Eine Listenansicht jedes Artikels gruppiert nach Status Wöchentlich Zuteilung : Eine Listenansicht jedes Artikels gruppiert nach Status

: Eine Listenansicht jedes Artikels gruppiert nach Status Nachzubestellende Artikel : Eine Tabellenansicht aller nachzubestellenden Artikel

: Eine Tabellenansicht aller nachzubestellenden Artikel Nicht vorrätig : Eine Tabellenansicht aller nicht auf Lager befindlichen Artikel

: Eine Tabellenansicht aller nicht auf Lager befindlichen Artikel Artikellager: Eine Tabellenansicht aller Artikel, gruppiert nach Lagerort Diese Vorlage herunterladen ### 8. ClickUp Bestellung & Inventar Vorlage

Optimieren Sie das Timing von Einkaufsbestellungen, um den Cashflow zu verbessern - mit Clickup-Ansichten

Eine Vorlage für einen Inventarbericht ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um ihr Inventar zu verwalten, zu verfolgen kaufaufträge und behalten den Überblick über ihre Lagerbestände und Produkte. Die Vorlage bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Lagerbestände sowie die Details der ein- und ausgehenden Sendungen.

Die ClickUp-Bestellung & Inventar-Vorlage ist ein umfassendes System zur Überwachung der Bestellung und des Empfangs von Waren, Dienstleistungen und Materialien in einem Unternehmen, um alle Abteilungen zu unterstützen. Sie enthält wesentliche Informationen über die Bestellung: Der Name des Lieferanten, das Kaufdatum und das Versanddatum. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Engpässe im Einkaufsprozess leicht erkennen, und die Lagerbestände können gesünder gehalten werden! 🌱 Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Inventar Tabellenkalkulation Vorlage

über Microsoft

Eine Bestandsaufnahme datenbank in Excel hilft Unternehmen, ihre Bestellungen zu organisieren und im Griff zu behalten, indem sie eine detaillierte Auflistung der Artikel erstellt. Anhand dieser Liste kann ein Unternehmen leicht nachverfolgen, was es bestellt hat, wie viel von jedem Artikel noch auf Lager ist und wann zukünftige Bestellungen aufgegeben werden müssen.

Durch die Verwendung einer tabellenkalkulationsprogramm wie Excel, können Unternehmen Zeit sparen, indem sie ihre aktuellen Lagerbestände berechnen können und wann sie Artikel neu bestellen müssen, indem sie Berechnungsformeln verwenden. Außerdem können sie zu jedem Artikel Notizen hinzufügen, wenn sie spezielle Anliegen oder Fragen haben. Diese Vorlage herunterladen

10. Google Sheets Inventarliste Vorlage

über Smartsheet

Google Sheets kann verwendet werden, um eine inventar-Checkliste vorlage, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Lagerbestände zu überwachen und zu verfolgen. Diese Checkliste bietet einen Überblick über jeden auf Lager befindlichen Artikel, seine aktuelle Menge und darüber, wann ein Unternehmen mehr bestellen sollte.

Mitarbeiter können diese Google Sheets-Inventarvorlage verwenden, um aktive Inventarartikel zu priorisieren und die Lagerbestände anzuzeigen, den optimalen Zeitpunkt für die Auffüllung der Bestände zu bestimmen und auf einen unerwarteten Bedarf an zusätzlichen Bestandsposten zu reagieren. Diese Vorlage herunterladen

Inventarisierungsworkflows mit ClickUp vereinfachen

ClickUp ist eine zentralisierte, mobile Lösung zur Optimierung der Teamproduktivität für eine bessere Produktionsplanung. Mit der Möglichkeit, Lagerbestände einfach zu verfolgen und Änderungen bei der Auftragsabwicklung im Handumdrehen vorzunehmen, hilft ClickUp Unternehmen, den Überblick über ihr Bestandsmanagement zu behalten! 📦

