Wie wird die Vorlaufzeit berechnet?

sie möchten lernen _wie man die Vorlaufzeit berechnet _?

Die Vorlaufzeit ist die Zeit zwischen Auftragserteilung und Auftragsabwicklung und ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der bestandsmanagement und Lieferkettenplanung.

Wir wissen, was Sie jetzt denken: das wird wieder wie Mathe in der Schule sein!

Ganz und gar nicht!

Sie brauchen nur eine einfache Vorlaufzeitformel.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Vorlaufzeit, die vorlaufzeit-Formel und die der einfachste Weg, es zu verfolgen .

sowohl Mathe-Absolute als auch Mathe-Fanatiker sind willkommen!

Schluss mit dem Herunterzählen. Fangen wir an!

Was bedeutet Vorlaufzeit? Vorlaufzeit ist die Zeit, die eine Arbeitseinheit benötigt, um den Produktions- und Lieferzyklus zu durchlaufen. Zum Beispiel die Koch- und Servierzeit in Restaurants, die Transaktionszeit in Banken oder

entwicklung mobiler Anwendungen und Startzeit in der Technik.

Note: Jedes Unternehmen hat eine Vorlaufzeit. Für die Zwecke dieses Artikels interpretieren wir die Vorlaufzeit jedoch in Bezug auf **_i Bestandsführung Verwaltung und Lieferkettenplanung, _weil sie dort am nützlichsten ist

aber Warum_ sollte man sich die Mühe machen, diese Kennzahl zu berechnen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein wenig tiefer in die Welt der bestandsverwaltung oder Bestandskontrolle.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie betreiben einen Lebensmittellieferdienst.

Da Sie Milch, Käse oder Eier nicht herstellen, müssen Sie sie von einem Lieferanten beziehen. Und wenn Sie sie beschafft haben, müssen Sie sie lagern, bis Sie sie verkaufen.

Wenn Sie es verwalten, müssen Sie zwei Dinge beachten:

Vermeiden Sie es, zu viel Vorrat zu bestellen. Wenn die Waren nicht verkauft werden, haben Sie am Ende Lagerprobleme, einen finanziellen Verlust und mehr (faule) Eier, als Sie jonglieren können!

Haben Sie immer genug Vorrat um alle Ihre Bestellungen zu erfüllen. Wenn Sie zu wenig bestellen, werden Sie eine lange Liste unzufriedener, hungriger Kunden haben.

Der Schlüssel? Immer gerade_ die richtige Bestandsmenge beibehalten

Und eine relativ kurze Vorlaufzeit ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu gewährleisten.

Die Bedeutung der Vorlaufzeit in der Bestandsverwaltung

Die Verwaltung von Zeitrahmen ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Schlecht verwaltete Vorlaufzeiten können dazu führen, dass die Bestände ausgehen und die Kunden ihre Aufträge nicht erfüllen können.

Wenn die Vorlaufzeiten außer Kontrolle geraten, kann ein Teufelskreis entstehen, bei dem sich die Vorlaufzeiten bei steigender Nachfrage verschlechtern. Diese Verzögerung zwischen den Bestellungen der Kunden und der Produktion kann zu weiteren Verzögerungen führen, die die Durchlaufzeiten weiter verschlechtern. Ein schlechtes Auftragsmanagement verursacht oft ernsthafte und teure Schäden für ein Unternehmen, da es wertvolle Kunden verliert und seinen Ruf schädigt.

Deshalb gehört zur Bestandsverwaltung auch der Umgang mit Faktoren, die sich auf die Vorlaufzeit auswirken, wie z. B.:

Geografie : ob die Lieferung quer durch die Stadt oder transkontinental erfolgt

: ob die Lieferung quer durch die Stadt oder transkontinental erfolgt Beschaffenheit der Waren : Verderbliche Waren benötigen kürzere Vorlaufzeiten

: Verderbliche Waren benötigen kürzere Vorlaufzeiten Menge : die meisten Lieferanten legen die Liefertermine auf der Grundlage der bestellten Menge fest

: die meisten Lieferanten legen die Liefertermine auf der Grundlage der bestellten Menge fest Andere Faktoren: Frachtraten, Vorschriften, Verfügbarkeit von Rohstoffen usw.

Aufgrund dieser Faktoren bestimmt die Vorlaufzeit, wie viel auf Lager zu halten ist und wann die Bestände wieder aufgefüllt werden müssen.

Aber so wie man kein Omelett machen kann, ohne Eier aufzuschlagen, kann man auch keine vorlaufzeit berechnen ohne seine Formel.

Wie berechnet man die Durchlaufzeit?

Die grundlegendste Formel für die Durchlaufzeit lautet:

Durchlaufzeit (LT) = Bestellung Lieferdatum - Datum der Bestellanfrage

Im Zusammenhang mit der Bestandsverwaltung berücksichtigt diese Formel jedoch auch eine Nachbestellungsverzögerung_.

Durchlaufzeit (LT) = Lieferverzögerung (SD) + Nachbestellverzögerung (RD)

der Lieferverzug ist die Zeit, die ein Lieferant benötigt, um eine Kundenbestellung zu erfüllen, nachdem sie aufgegeben wurde.

die Nachbestellungsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen einer erfüllten Bestellung und der Erteilung der nächsten Bestellung.

_Warum wird der Nachbestellungsverzug berücksichtigt?

Einige Lieferanten nehmen nur wenige Male pro Woche oder Monat Bestellungen entgegen. Das bedeutet, dass Einzelhändler diese Lieferverzögerung einkalkulieren müssen, um einen Sicherheitsbestand oder einen Pufferbestand zu halten.

Mit Ihrem Sicherheitsbestand können Sie Ihre Bestellungen erfüllen, während Sie darauf warten, dass der Lieferant Ihren Bestand wieder auffüllt.

Nehmen wir an, Ihr durchschnittlicher Tagesumsatz oder durchschnittlicher Tagesverbrauch an Milch beträgt 20 Liter. Und Lieferant A nimmt Bestellungen für Milch nur alle 2 Tage an. Dies bedeutet, dass die Nachbestellungsfrist für Ihren Milchlieferanten 2 Tage beträgt.

Nehmen wir nun an, dass Lieferant A 1 Tag braucht, um die Milch an Ihr Lager zu liefern. Damit beträgt die Lieferverzögerung 1 Tag.

In diesem Fall,

Vorlaufzeit = Lieferverzug (1 Tag) + Nachbestellungsverzug (2 Tage) = 3 Tage

Die Bevorratung für 3 Tage sollte einfach genug sein.

Aber was wäre, wenn Sie etwas verkaufen würden, das hochwertig und selten ist, wie exotische Kräuter und Designer-Dekorartikel?

Wahrscheinlich sind solche Produkte im Vergleich zu Milch oder Eiern relativ langsam und haben hohe Liefer- und Nachbestellungsfristen.

Das bedeutet, dass Sie den Einkauf, den Bestand und den Verkauf Monate_ im Voraus planen müssen.

Aber wie können Sie herausfinden, wie viel Sie vorrätig halten müssen und wann Sie Ihre Bestände auffüllen sollten?

Die Antwort liegt im Sicherheitsbestand und dem Nachbestellpunkt.

Sicherheitsbestand: Wie viel ist zu bevorraten?

Der Sicherheitsbestand ist der Bestand, den Sie aufrechterhalten müssen, um Liefer- oder Nachbestellungsverzögerungen auszugleichen.

Seine Formel berücksichtigt die Vorlaufzeit und die Nachfrageschwankungen (mögliche Nachfrageschwankungen).

Die Kundennachfrage nach Produkten kann aus verschiedenen Gründen schwanken, z. B. wegen Feiertagen, Wochenenden, Änderungen der Großhandelspreise, Angeboten usw.

Abgesehen davon müssen die Manager auch Vorräte für unvorhersehbare Nachfrageschwankungen wie plötzliche Engpässe, Wetterstörungen usw. anlegen.

Denn so wie die Nachfrage schwankt, so schwankt auch das Angebot.

Die Formel für den Sicherheitsbestand lautet:

Sicherheitsbestand = (Maximaler Tagesumsatz*Maximale Vorlaufzeit) - (Durchschnittlicher Tagesumsatz*Durchschnittliche Vorlaufzeit)

Meldebestand: Wann ist der Bestand aufzufüllen?

Der Wiederbestellungspunkt ist der Bestand, der Ihnen anzeigt, dass Sie nachbestellen müssen.

wie bei der Redewendung "Einkaufen bis zum Umfallen" -_

Das ist ein Ratschlag nur für Ihre Kunden.

Nicht für Sie!

Als Lagerverwalter hängt Ihre Entscheidung, die Bestände aufzufüllen, von der Formel für den Meldebestand ab. Und die lautet:

Bestellpunkt = (Durchlaufzeit * durchschnittlicher Tagesumsatz) + Sicherheitsbestand

Jedes Mal, wenn Ihr Bestand auf den Nachbestellungspunkt fällt, ist es an der Zeit, zum Telefon zu greifen und einen neuen Bestand einzukaufen!

Ihre Nachbestellungsmenge geht Hand in Hand mit Ihrem Sicherheitsbestand.

Weitere Überlegungen zur Berechnung der Vorlaufzeit

Vorlaufzeit ARO

Nach Auftragseingang (ARO) ist der Zeitpunkt, an dem der Lieferant einen Auftrag erhält. Dies ist der erste wichtige Punkt bei der Messung der Durchlaufzeit, da die Gesamtzeit zwischen ARO und Lieferung der Bestellung die Durchlaufzeit ausmacht.

Fertigungsvorlaufzeit

Die Fertigungsvorlaufzeit ist die Zeit zwischen der Bestellung des Händlers und der Fertigstellung des Produkts durch den Hersteller. Sie umfasst die Zeit, die für die Beschaffung, Herstellung oder den Versand von Waren benötigt wird.

Nachdem Sie nun mit all diesen Formeln vertraut sind, wollen wir uns damit befassen, wie Sie die Vorlaufzeit reduzieren können.

Wie kann man die Vorlaufzeit verringern?

Eine Lieferkette ist wie ein Gummiband. Je länger man es dehnt, desto schwächer wird es.

Und irgendwann könnte es reißen!

Andererseits ist eine relativ kurze Lieferkette für alle von Vorteil.

Der Einzelhändler kann schneller mehr Waren verkaufen. Der Lieferant kann sich sicher sein, dass er weiterhin Aufträge erhält.

Und, was am wichtigsten ist, der Endverbraucher bekommt, was er braucht, wenn er es braucht.

wie können Sie also die Vorlaufzeit verkürzen, um eine solche "Win-Win"_Lieferkette aufzubauen?

Hier sind einige Ideen:

1. Bestellmenge regulieren

Sie würden nie erraten, welche Gemeinsamkeiten zwischen der Bestandsverwaltung und einer gesunden Ernährung bestehen.

die Portionskontrolle!

Ja, das ist richtig.

Anstatt gelegentlich große Mengen zu bestellen, geben Sie kleine Bestellungen häufiger auf.

Dies wird einfacher, wenn Sie regelmäßig die Sicherheitsbestände berechnen und Ihren Meldebestand entsprechend aktualisieren.

Nach den Grundsätzen der schlanken Produktion haben häufige Kleinaufträge drei Vorteile:

Kleine Aufträge lassen sich leichter herstellen und versenden und verkürzen somit die Vorlaufzeit

Da Sie Ihren Lagerbestand genau im Auge behalten müssen, können Sie eine Überbevorratung vermeiden

Ohne überschüssige Bestände können Sie bei den Lagerhaltungskosten (Lagermiete, Personal usw.) sparen

Und wie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, sorgen kleine und häufige Bestellungen dafür, dass Ihre Bestände länger aufgefüllt werden!

2. Führen Sie Wertstromanalysen durch

Wenn es um die Bestandsverwaltung geht, ist der schlanke Fertigungsprozess das Geschenk, das immer wieder gemacht wird.

Ein Wertstrom ist ein Prozess (mit mehreren miteinander verbundenen Schritten), den ein Unternehmen zur Umsetzung von Lösungen durchlaufen muss.

A wertstrom-Mapping-Übung zielt darauf ab, Verschwendung zu erkennen, die Produktivität zu verbessern und Ihren Wertstrom kompetenter und abfallfrei zu gestalten.

3. Automatisieren Sie den Prozess der Bestandskontrolle

Überlassen Sie sich wiederholende Aufgaben einfach der Technik und gönnen Sie sich eine wohlverdiente Pause.

Bots können die Berechnung des Sicherheitsbestands, die durchschnittliche Nachfrage und die Nachfrageschwankungen verwalten.

Sprechen Sie in der Zwischenzeit mit den Lieferanten, behalten Sie die Markttrends im Auge oder brüten Sie den nächsten großen Marketing-Masterplan aus!

4. Optimieren Sie lokale Lieferketten

erinnern Sie sich daran, dass die Lieferkette wie ein Gummiband ist?

Nun, nur sehr wenige Gummibänder sind elastisch genug, um rund um den Globus zu laufen!

Internationale und länderübergreifende Lieferanten mögen Sie mit Rabatten locken. Aber die lange Vorlaufzeit (und die damit verbundenen Schwierigkeiten) sind die niedrigen Preise nicht immer wert.

Lokale Anbieter sind besser in der Lage, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und schneller darauf zu reagieren. Und wenn sie dann auch noch wettbewerbsfähige Preise für hervorragende Produkte bieten, sind sie eine gute Wahl.

5. Verwalten Sie die Beziehungen zu Ihren Lieferanten

Letztlich ist die Bestandskontrolle eine menschliche Angelegenheit.

Ihre Beziehung zu den Lieferanten ist also ein entscheidender Faktor für die Länge Ihrer Vorlaufzeit.

Setzen Sie in Ihrem Vertrag mit dem Lieferanten Anreize zur Verkürzung der Vorlaufzeit.

Das können sein:

Positive Anreize: Gewinnbeteiligung, Prioritätsstatus, verschiedene Privilegien

Negative Anreize: Strafen, Geschäftsverluste, Überprüfung durch Manager

Letztendlich wird dies Ihren Lieferanten dazu veranlassen, seine Vorlaufzeit bei jeder Lieferung zu verkürzen, weil er sich in Ihr Geschäft investiert fühlt.

Um all dies zu erreichen, müssen Sie zunächst die Vorlaufzeit berechnen.

Vergessen Sie dabei Stift und Papier.

Wir haben die perfekte Lösung für Sie!

Der einfachste Weg, die Vorlaufzeit zu verwalten: ClickUp

Zwischen dem Entladen von Beständen und dem Herunterladen von Dateien bleibt Ihnen als Lagerverwalter kaum Zeit. Die Durchlaufzeit auf die gute alte Art zu berechnen, kommt also nicht in Frage.

Deshalb schlagen wir ClickUp vor.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist die am besten bewertete Projektmanagement-Tool der Welt.

Es ist das einzige Tool, das Sie brauchen, um alle Ihre Projekte zu verwalten und die Produktivität Ihres Teams zu verfolgen.

Seine dynamische Reihe von Agil , Scrum , fernarbeit funktionen sind perfekt für Ihr außergewöhnliches Team.

Sehen Sie sich an, wie Sie mit ClickUp die Durchlaufzeit berechnen und die Metrik nutzen können, um die Leistung Ihres Teams zu steigern.

A. Verfolgen Sie die Durchlaufzeit mit Sprint-Widgets auf der

Armaturenbrett Sie könnten Ihre Projektmetriken eine nach der anderen durchgehen, mit Dutzenden von PowerPoint-Folien und Ausdrucken. Yawn.

Oder Sie können sie alle auf einmal verfolgen, auf Ihrem ClickUp Dashboard!

Ihr Dashboard wird für sich selbst sprechen mit Hilfe von praktischen Sprint Widgets wie dem Lead Time Graph.

Passen Sie Durchlaufzeitdiagramme mit an:

Zeitbereich : Wählen Sie einen Zeitbereich aus und legen Sie die Häufigkeit des Durchlaufzeitdiagramms fest

: Wählen Sie einen Zeitbereich aus und legen Sie die Häufigkeit des Durchlaufzeitdiagramms fest Stichprobenzeit : Wählen Sie die Anzahl der Tage, die Sie als Durchschnitt für jeden Punkt im Diagramm berücksichtigen möchten

: Wählen Sie die Anzahl der Tage, die Sie als Durchschnitt für jeden Punkt im Diagramm berücksichtigen möchten Statusgruppe, die als Abschluss gezählt wird: Wählen Sie zwischen den Statusgruppen "Abgeschlossen" und "Erledigt", die zum Abschluss gezählt werden sollen

Aber das ist noch nicht alles!

Sie können sich einen vollständigen Überblick verschaffen, indem Sie weitere nützliche Sprint Widgets hinzufügen, wie Burndown-Diagramme , Verbrennungsdiagramme , Geschwindigkeitsdiagramme und Kumulative Flussdiagramme zu Ihrem Dashboard hinzufügen.

B. Überprüfen Sie Ihren Fortschritt mit Zeitschätzungen Mit ClickUp können Sie wichtige Metriken zum Projektablauf berechnen, wie

durchlaufzeit und Zykluszeit. Mit diesen wichtigen Daten in der Hand können Sie alle zukünftigen Zeitpläne vorhersagen und Zeitschätzungen festlegen.

Addieren Sie einfach die Anzahl der Stunden pro aufgabe und teilaufgabe dauern wird. Anhand dieser Zahlen berechnet ClickUp die Gesamtstunden, die das Projekt voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, und aktualisiert die geschätzten Liefertermine in Echtzeit.

vielleicht mit einer treuen, sprechenden Uhr?

Wir haben die nächstbeste Lösung.

ClickUp's Native Time Tracking Funktion.

sie verteilt vielleicht keine hilfreichen Ratschläge (oder rechtzeitige Sprüche) wie Cogsworth aus "Die Schöne und das Biest"... Aber sie hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp's Globaler Timer ermöglicht Ihnen eine einfache Zeiterfassung, unabhängig davon, ob Sie eine Desktop-, Web- oder mobile App verwenden. Sie können sogar Notizen und Beschriftungen zu Ihren Zeitaufzeichnungen hinzufügen, um zusätzliche Referenzen zu erhalten, oder Zeit als abrechenbar markieren!

Bevorzugen Sie die Verwendung eines Drittanbieter-Zeiterfassungssystems wie Zeit-Doktor oder Toggl stattdessen?

Kein Problem. Einfach integrieren Sie sie mit ClickUp und legen Sie los!

aber das ist nur eine **_kleine Liste von Möglichkeiten, wie ClickUp Ihre Prozesse vereinfacht.

Profitieren Sie von weiteren herausragenden Projektmanagement-Funktionen wie: WIP-Grenze und Zykluszeit vs. Durchlaufzeit .

Schlussfolgerung

Auf den ersten Blick gibt die Kennzahl für die Durchlaufzeit lediglich Auskunft darüber, wie lange die Lieferung dauern wird. Wenn Sie jedoch genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass sie unnötige Verzögerungen, Verschwendung und andere Faktoren anzeigen kann, die Ihre Lieferkette behindern.

Deshalb ist die Berechnung der Durchlaufzeit der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Lieferkette effizient und effektiv bleibt.

aber wie können Sie die Durchlaufzeit für Ihre Durchlaufzeit _Kalkulation kontrollieren?

Ganz einfach. Mit einem Online-Tool, das die Vorlaufzeit berechnet und verfolgt.

Mit anderen Worten: ClickUp!

Das benutzerfreundliche Durchlaufzeit-Widget erfordert nur ein paar schnelle Einstellungen, um sofort mit der Datenerfassung zu beginnen. Und das ist nur eine von Hunderten von einzigartigen und beeindruckenden Funktionen, die das Projektmanagement zu einem Kinderspiel machen.

Also clickUp kostenlos erhalten um Ihre Vorlaufzeit zu verkürzen und Ihre..