Zykluszeit vs. Durchlaufzeit: Ultimativer Leitfaden

neugierig auf die Unterschiede zwischenZykluszeit und Vorlaufzeit?

Zykluszeit und vorlaufzeit sind wichtige Metriken für den Produktionsprozess. Während die Zykluszeit angibt, wie lange es dauert, eine Aufgabe abzuschließen, ist die Vorlaufzeit die Zeit, die zwischen Auftragserteilung und Erfüllung vergeht.

In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Definitionen von

vorlaufzeit vs. Zykluszeit

und wie Sie jede Metrik mühelos berechnen und nachverfolgen können.

Hinweis: In den ersten Abschnitten wird kurz erklärt, was Zyklus- und Vorlaufzeit sind. Wenn Sie die beiden Metriken bereits gut kennen, können Sie_

zum Abschnitt über den Vergleich übergehen.

Was ist Zykluszeit?

die Zyklus Zeit ist die Zeit, die benötigt wird, um einen Zyklus von Anfang bis Ende abzuschließen. Und obwohl sich "Prozess" in der Regel auf den Produktionsprozess in der Fertigung bezieht, kann es sich auch um jede andere sich wiederholende Tätigkeit handeln, z. B. die Beantwortung von Kundenanrufen.

Die Zykluszeit ist auch definiert als die Zeit, die ein Team eigentlich an einem Produkt arbeitet, bis es zur Auslieferung an den Kunden bereit ist.

Und da wir bei dem Wort Lieferung an Pizzen denken, können wir hier eine Pizzabestellung als Beispiel verwenden.

Im Kontext der Zykluszeit bezieht sich der Begriff "Reihenfolge" auf die Bestellung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch den Kunden.

Für eine Pizzeria ist die Zykluszeit also die Zeit, die für die Zubereitung einer leckeren Pizza benötigt wird.

Um die Vorteile der Messung des Zyklus Zeit metrisch

Beinhaltet die Zykluszeit auch die Wartezeit?

Ja, die Zykluszeit beinhaltet die Wartezeit, in der ein Element auf die nächste Aktion wartet. Zum Beispiel die Zeit, die damit verbracht wird, auf das Aufheizen des Ofens zu warten.

Kurz gesagt, ist die Zykluszeit die gesamte Zeit, die benötigt wird, um ein Element vom Anfang bis zum Ende einer Produktions- oder

fertigung

prozess.

Zu erledigen Zu erledigen ist die Berechnung der Zykluszeit eines Prozesses?

Die Zykluszeit wird als Verhältnis zwischen der Gesamtproduktionszeit und der Anzahl der in dieser Zeit produzierten Einheiten berechnet.

Zyklus Zeit = Gesamt Produktion Zeit/Anzahl der produzierten Einheiten

Um dies anhand eines Beispiels zu veranschaulichen, nehmen wir an, Sie sind Koch in Gordon Ramsays Restaurant.

Nehmen wir nun an, das Restaurant arbeitet von 10 bis 23 Uhr und kann pro Tag Essen für 200 Kunden zubereiten.

Also, Gesamt Produktion Zeit = 13 Stunden.

Anzahl der produzierten Einheiten (zubereitete Mahlzeiten) = 200 Mahlzeiten.

Dann, Zyklus Zeit = 13/200 = 0,065 Stunden.

Die Zubereitung jeder Mahlzeit dauert also etwa vier Minuten.

Wie kann man die Zykluszeit nachverfolgen?

Verwenden Sie einfach

ClickUp

!

ClickUp ist das weltweit größte

#1 Software für Projektmanagement

. Ob es sich um

Agil

,

Scrum

,

Kanban

, oder

Schlank

fertigung ist ClickUp der Meisterkoch in jeder Projektküche.

Wie hilft ClickUp bei der Nachverfolgung der Zykluszeit?

ClickUp's leistungsstarke

Agile Dashboards

feature können Sie die Durchlaufzeit von Aufgaben mit dem

Zykluszeit Widget

.

Die Zykluszeit wird auf zwei Arten gemessen:

ClickUp kann automatisch mit der Nachverfolgung der Zeit beginnen, sobald eine Aufgabe in eine Statusgruppe Aktiv in Ihrem Project Space eintritt

in Ihrem Project Space eintritt Alternativ können Sie in ClickUp jeden anderen Status wählen, der als Beginn der Zykluszeit gelten soll

Hinweis:

ClickApps

hilfe benutzerdefiniert_

ClickUp-Workspace

nach Ihrem Geschmack.

Aber das Diagramm der Zykluszeit ist nicht das einzige Topping auf dem Dashboard von ClickUp... 🍕

Für maximale Flexibilität können Sie auch wählen zwischen

Burnup

,

Ausbrennen

,

Kumulatives Flow-Diagramm

,

Diagramme zur Geschwindigkeit

und mehr.

Was ist Vorlaufzeit?

Normalerweise wird sie aus der Sicht des Kunden berechnet,

vorlaufzeit

ist die Zeit, die zwischen dem Eingang der Reihenfolge des Kundenauftrags und der Lieferung des Endprodukts oder der Dienstleistung vergeht. Wie bei der Zykluszeit gibt es auch für die Vorlaufzeit verschiedene Definitionen, die vom jeweiligen Kontext abhängen.

Zum Beispiel ist im Projektmanagement die Vorlaufzeit die Zeit, die benötigt wird, um ein Projekt in dem Moment abzuschließen, in dem Sie es vom Interessenvertreter erhalten.

Im Lieferkettenmanagement hingegen ist es die Zeit, die benötigt wird, um Lieferungen zu erhalten, sobald Sie eine Bestellung aufgegeben haben.

Und da wir gerade in Essenslaune sind, beginnt die Vorlaufzeit, wenn ein Kellner die Reihenfolge der Kundenbestellung aufnimmt, und endet, wenn der Kunde sein Gericht erhält.

Im Allgemeinen gilt: Je kürzer die Vorlaufzeit, desto besser, es sei denn, Sie wollen Hell's Kitchen im wahrsten Sinne des Wortes erleben.

Wie kann man die Vorlaufzeit berechnen?

Hier ist unser Leitfaden für die Formel

Wie berechnet man die Vorlaufzeit?

Um die Vorlaufzeit zu berechnen, müssen Sie das Lieferdatum/die Lieferzeit und das Anfragedatum/die Uhrzeit der Reihenfolge kennen.

Vorlaufzeit = Auftrag Lieferzeit (Enddatum) - Auftrag Empfangszeit (Anfragedatum)

Ein Beispiel: Ein Kunde bestellt um 13:30 Uhr Nudeln und erhält sie um 14:00 Uhr.

Dann beträgt die Vorlaufzeit 30 Minuten.

Lesen Sie mehr über die Berechnung der Durchlaufzeit metrisch hier.

Wie kann man die Vorlaufzeit nachverfolgen?

Sie könnten zwar Stoppuhren oder Timer verwenden, um die Vorlaufzeit nachzuverfolgen, aber das ist nur eine Menge manuelle Arbeit.

nicht ideal, wenn Sie strenge Fristen einhalten müssen oder hungrige Kunden warten, nicht wahr?

Verwenden Sie stattdessen die

Vorlaufzeit Widget

auf ClickUps Dashboards! Es wird automatisch nachverfolgen, wie lange es im Durchschnitt dauert, eine Aufgabe von dem Moment an zu erledigen, in dem sie erstellt wird.

Sie können das benutzerdefiniert einstellen:

Zeitbereich : Stellen Sie den gewünschten Bereich und die Häufigkeit des Diagramms ein

: Stellen Sie den gewünschten Bereich und die Häufigkeit des Diagramms ein Stichprobenzeit : Wählen Sie aus, wie viele Tage Sie für jeden Punkt im Diagramm in den Durchschnitt einbeziehen möchten

: Wählen Sie aus, wie viele Tage Sie für jeden Punkt im Diagramm in den Durchschnitt einbeziehen möchten Statusgruppe, die als Erledigung gezählt wird: Wählen Sie die Statusgruppe, z. B. Geschlossen oder Erledigt, um die Erledigung der Aufgabe anzuzeigen

Hinweis: Die gleichen benutzerdefinierten Anpassungen können auch auf das Widget __Zyklus _Zeit von ClickUp angewendet werden

Still confused about lead time vs cycle time

Kein Grund zur Sorge! Wir haben die Unterschiede in einem praktischen Diagramm zusammengefasst weiter unten in diesem Artikel

Bevor wir jedoch dazu kommen, müssen Sie verstehen, dass Vorlaufzeit und Zykluszeit nicht die einzigen Faktoren sind Schlanke metriken oder Kanban metriken, die von Projektmanagern verwendet werden.

Es gibt auch die Taktzeit, ihren deutschen Cousin ("takt" ist das deutsche Wort für Puls oder Rhythmusm).

Was ist Taktzeit?

Taktzeit ist die Geschwindigkeit, mit der Sie arbeiten sollten, um den Produktionsprozess abzuschließen und die Kundenanforderungen rechtzeitig zu erfüllen.

Die Messung der Taktzeit hilft Ihnen:

Anpassenworkflowdurchsatz auf Basis der Kundennachfrage

Verbessern Sie den gesamten Wertstromeffizienz für eine bestimmte Losgröße

Vermeiden Sie Rohmaterialengpässe und Überbestände* Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch pünktliche Lieferung

Wenn Sie zum Beispiel die Taktzeit Ihres Restaurants kennen, können Sie die Arbeitsabläufe in der Küche optimieren, um den Kunden das Essen rechtzeitig zu servieren und so unzufriedene Kunden zu vermeiden:

Wie berechnet man die Taktzeit?

Die Taktzeit errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen Ihrer Gesamtproduktionszeit und der vom Kunden geforderten Stückzahl.

Taktzeit = Gesamt Produktion Zeit/Anzahl der benötigten Einheiten ( Kundennachfrage )

Nehmen wir das Beispiel von Gordon Ramsay das wir bereits besprochen haben .

Die Zykluszeit beträgt vier Minuten für die Zubereitung eines Gerichts, was unter normalen Umständen in Ordnung sein sollte.

Aber es ist Wochenende, und Gordon rechnet mit der Rushhour.

Er möchte, dass die Mitarbeiter 300 Kunden in 13 Stunden bedienen.

Dann ist die Taktzeit = 13/300 = 0,04 Stunden, was etwa zwei Minuten pro Mahlzeit entspricht.

Wenn Sie also die Nachfrage befriedigen wollen, müssen Sie die Zykluszeit von vier auf zwei Minuten verkürzen.

Lesen Sie mehr über Taktzeit.

Wie kann ClickUp hier helfen?

Die Widgets für Zyklus und Vorlaufzeit von ClickUp sind nicht die einzigen Features für betriebsmanagement .

Mit einer Flexibilität, die selbst die vielseitigsten Zutaten in der Küche in den Schatten stellt, bietet ClickUp eine Vielzahl von Features wie:

Native Zeiterfassung nachverfolgung der Zeit für Ihre Aufgaben direkt in ClickUp

Fälligkeitsdaten : Erstellen Sie Aufgabenfristen und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn die Fristen überschritten werden

Zeitschätzungen : Setzen Sie genaue Zeitrahmen für Ihre remote oder internes Team

Ansicht der Zeitleiste : visualisieren Sie Ihreproduktionsplan über Tage, Wochen und Monate

Workload-Ansicht : Überwachen Sie die Kapazität Ihres Teams für eine effizienteressourcenmanagement* Pulse: Analysieren Sie Ihre internen oder virtuelles Team 's takt über einen Tag

IB Limit iB Limit: Setzen von Limits für In Bearbeitung befindliche Arbeit (IB), um anzuzeigen, wenn in einem bestimmten Status zu viel Arbeit vorhanden ist

Integrierte Zeiterfassung : ClickUp ist mit verschiedenen Tools zur Zeiterfassung integriert, wie z.BToggl,Harvest, undEverhour um die Nachverfolgung von Aufgaben zu erleichtern

Sehen Sie sich alle leistungsstarken Features von ClickUp an hier

Was sind die Unterschiede zwischen Zykluszeit, Vorlaufzeit und Taktzeit?

die Unterschiede zwischen Zykluszeit, Vorlaufzeit und Taktzeit zu verstehen, ist nicht so schwierig wie die Gerichte in der Blindverkostung von MasterChef herauszufinden

Wenn Sie immer noch verwirrt sind, machen Sie sich keine Sorgen!

Wir haben die wichtigsten Unterschiede zwischen Vorlaufzeit, Zykluszeit und Taktzeit in diesem praktischen Diagramm zusammengefasst:

FAQs zu Zykluszeit, Vorlaufzeit und Taktzeit

Wenn Sie sich mit Zykluszeit oder Vorlaufzeit beschäftigen, werden Sie wahrscheinlich auf Begriffe wie Durchsatz, Wertstrom und mehr stoßen.

doch was sind das für Begriffe?

Keine Sorge, hier ist eine kurze Masterclass, um Ihre Zweifel zu beseitigen:

1. Was ist der Unterschied zwischen Vorlaufzeit und Durchsatzrate?

Aus Sicht des Kunden ist die Vorlaufzeit die Zeit zwischen der Erteilung einer Reihenfolge und dem Erhalt der Ware.

Die Durchsatzrate hingegen wird aus der Produktionsperspektive betrachtet und misst die Geschwindigkeit, mit der das Rohmaterial oder eine Produktionseinheit den Prozess durchläuft.

2. Was ist die Wertstromanalyse?

In der schlanken Produktion ist ein Wertstrom eine Abfolge von wertschöpfenden Aktivitäten, die ein Gesamtprodukt oder ein Ergebnis für Kunden oder Interessengruppen schaffen.

die *Wertstromanalyse ist eine Methode, bei der Sie alle wesentlichen Schritte Ihres Wertstroms mithilfe eines Flussdiagramms visualisieren. Das Diagramm (bekannt als Wertstromkarte) hilft Ihnen, unnötige Schritte im Wertstrom zu identifizieren und zu reduzieren/entfernen, um ihn effizienter zu gestalten.

3. Welche Faktoren wirken sich negativ auf die Vorlaufzeit aus?

Fünf Schlüssel, die sich negativ auf die Vorlaufzeiten auswirken, sind:

Ein unnötiger Schritt im Flow der Produktion

Ineffiziente Bestandsverwaltung

Lagerbestände, die zu Produktionsengpässen führen können

Unterschiedliche Vorlaufzeiten bei den verschiedenen Anbietern/Lieferanten

Unvorhersehbare Ereignisse wie plötzliche Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen

4. wie können Sie Ihre Zykluszeit verkürzen?

Eine Verkürzung der Zykluszeit verbessert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern steigert auch die Produktivität Ihres Teams.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Zykluszeit verringern können:

Definieren Sie jede benutzer-Story und das Ziel klar

Ermutigen Sie Teams, selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und mit minimalem Feedback zu arbeiten

Verwenden Sie die IB Limit-Methode, um Multitasking zu vermeiden

Automatisieren Sie sich wiederholende manuelle Arbeiten

Verfolgen Sie einen agilen Ansatz wie Scrum

Nutzen Sie Projektmanagement tools wie ClickUp, um Prozesse einfach zu verwalten!

5. Was ist das Hauptziel von Agile?

Die

Agile

das Hauptziel der agilen Methodik besteht darin, Teams dabei zu unterstützen, in möglichst kurzer Zeit Produkte von höchster Qualität zu entwickeln und zu liefern. Zu diesem Zweck,

Agile Metriken

(wie Zykluszeit und Vorlaufzeit) und tools (wie

sprint Backlog

) helfen bei der Prozessverbesserung.

Lesen Sie mehr über agiles Projektmanagement.

Schlussfolgerung

Wenn Sie in der Küche wissen, wie Sie ein Rezept angehen (von der Vorbereitung bis zur Garnierung), verhindert das nicht nur Kochkatastrophen, sondern macht auch den gesamten Prozess effizienter.

Und hier kommen verschiedene Zeiten wie Zykluszeit, Vorlaufzeit und Taktzeit ins Spiel.

Das Verständnis und die Nachverfolgung der einzelnen Metriken sind entscheidend für die Rationalisierung von Produktions- oder Herstellungsprozessen, sei es bei der Lieferung von Software oder der pünktlichen Belieferung hungriger Kunden.

Die Verwendung von Stoppuhren zur Zeitmessung jedes Vorgangs ist jedoch alles andere als effizient.

verwenden Sie stattdessen einfach ClickUp!

Von der genauen Nachverfolgung der Zykluszeit und Vorlaufzeit bis hin zu

dem Management von Remote-Projekten

kann ClickUp Sie bei jedem Schritt unterstützen.

und beginnen Sie noch heute, den Erfolg von Projekten zu schmecken!