Die 7 Lean-Prinzipien zur Unterstützung Ihrer Softwareentwicklung

Möchten Sie mehr über die sieben Lean-Prinzipien erfahren? Und wie man sie praktisch anwendet?

Dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem Artikel erklären wir jedes Prinzip in einfachen Worten und zeigen Ihnen, wie Sie es auf Ihren Softwareentwicklungsprozess anwenden können.

Lassen Sie uns beginnen.

Ein kurzer Hintergrund zu Lean und Lean Manufacturing

Die schlanke Produktion wurde von Toyota in den 1970er Jahren eingeführt. Das Hauptaugenmerk der schlanken Produktion lag auf der Reduzierung von Verschwendung. Und anstatt die Arbeiter als Rädchen in der Fertigungslinie zu benutzen, wurde die Toyota Schlankes Produktionssystem war extrem darauf ausgerichtet, jede Art von Verschwendung im Autoherstellungsprozess zu eliminieren.

Nachdem sie ihre Prozesse untersucht und bewertet hatten, fanden sie diese drei Arten von Verschwendung:

Muda: Das sind alle Extras, die nutzlos sind und keinen Wert hinzufügen. Manche Dinge bringen keinen zusätzlichen Wert, sind aber unverzichtbar, wie z. B. Produkttests. Andere Verfahren können zwar cool sein, bieten aber keinen Wert für die Kunden.

Mura: Schlanke Methoden und Techniken sollten die Arbeit zwischen allen Beteiligten gleichmäßig aufteilen, so dass niemand warten muss oder überlastet wird. Die bestand an Teilen, Ressourcen und Produkten sollte die richtige Menge von der richtigen Anzahl von Mitarbeitern zur richtigen Zeit erstellt werden

Muri: Dies bezieht sich auf einen überlasteten Mitarbeiter. Jeder in einem Team sollte eine ähnlich große Workload zu bewältigen haben und auch die Zeit haben, sich zu erholen. Workflows sollten so verwaltet werden, dass sie diesem Umstand Rechnung tragen.

Zu sagen, dass dieses Konzept der Entwicklungsmethodik funktionierte und das Ergebnis verbesserte, ist eine Untertreibung. Das Geschäft florierte, und alle Konkurrenten von Toyota übernahmen eine ähnliche schlanke Methodik .

Diese Grundsätze und Methoden wurden dann für die welt der Software-Entwicklung . Tom und Mary Poppendieck schrieben einen umfassenden Leitfaden zur Anpassung dieser Methoden und Grundsätze von Lean an die software-Entwicklungsmethodik .

Sie verstanden, dass das ultimative Ziel von Lean darin bestand, unermüdlich Wert über alles andere zu stellen. Das Ergebnis war der Wert für Ihr Unternehmen und der Wert für Ihren Kunden. Sie glaubten, dass dieser Ansatz in der Softwareentwicklung den Wert für beide Parteien maximierte.

_Bonus:

**Softwareentwicklungswerkzeuge

Die sieben Lean-Prinzipien

Während diese sieben Lean-Konzepte im Allgemeinen mit Agile Entwicklung und Scrum sind sie auch für das schlanke Projektmanagement relevant.

lernen Sie die Unterschied zwischen Agile und Lean ._

Tatsächlich haben diese schlanken Konzepte einen Wert für alle projekt-Methodik die Sie verwenden. Ob Wasserfall, PRINCE2 oder GTD - jede Organisation kann von diesen sieben Lean-Leitkonzepten lernen.

Schauen wir uns jedes von ihnen genauer an:

1. Verschwendung eliminieren

Bei der schlanken Produktion geht es darum, alles zu beseitigen, was dem Endprodukt keinen Wert verleiht. Die Beseitigung dieser verschwenderischen Aktivitäten und Prozesse sollte ganz oben auf Ihrer Zu erledigen-Liste stehen schlankes Management .

Das ursprüngliche Toyota Lean Production System identifizierte diese Arten von allgemeiner Verschwendung:

Überproduktion: Überproduktion oder Produktion vor dem Bedarf. Unnötiger Transport: Unnötige Transporte von einem Ort zum anderen, die ohne Grund Schäden verursachen können. Vorräte: Die Lagerung von Inventar verursacht zusätzliche Kosten, überschüssiges Inventar frisst Space und verzögert Innovationen. Bewegung: Iterative, unproduktive Arbeiterbewegungen in der Werkstatt. Defekte: Probleme mit der Qualität, die zu einer Verschwendung von Zeit und technische Schulden bei der Wiederholung der herstellungsprozess . Übermäßige Verarbeitung: Unnötige kontinuierliche Integration und Iterationen, um Arbeiten zu erledigen, für die nur einfache Tools erforderlich sind. Warten: Der Zeitraum, in dem das Inventar zwischen wertschöpfenden Schritten wie Feedback-Schleifen untätig bleibt.

Bonus:

**Produktionsplanungssoftware

!

Anwendung auf die schlanke Softwareentwicklung

Für Teams aus den Bereichen Produktion, Software und Marketing sieht die Beseitigung von Verschwendung auf den ersten Blick oft zu einfach aus. Es könnte bedeuten, dass es weniger Feedbackschleifen und weniger kleinere Aufgaben gibt, um ein Projekt zu realisieren. Verbessern Sie Ihre

workflow-Management

könnte Ihr Unternehmen jedes Jahr Millionen einsparen.

Eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Vorabgenehmigung Ihrer Workflows. In seinem Buch 10x Marketing Formel garrett Moon sagt, dass vorgefertigte Workflows der Schlüssel zur 10-fachen Beschleunigung Ihrer Softwareentwicklungsmethoden und Ihres Zyklus sind.

wenn die Genehmigung Teil des Prozesses ist, wird sie zum Feind einer schnellen Lieferung der Arbeit. Wenn Sie die Dinge erst einmal weitergegeben haben, wird die Genehmigung ewig dauern. Und Sie werden in kleinen 10-Prozent-Änderungen begraben, weil jeder, der an der Entstehung des Kuchens beteiligt ist, sicherstellen möchte, dass seine Fingerabdrücke sichtbar sind", sagt Moon.

Wenn diese Feedback-Schleifen eher zu Verschwendung als zu Verbesserungen führen, dann lebenszyklus der Softwareentwicklung dann erwägen Sie, sie zu streichen. Das Gleiche gilt für alle Features, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Ihre Kunden keinen wirklichen Nutzen aus dieser Produktion ziehen, sollten Sie nicht weiter daran arbeiten, sie zu entwickeln.

Wie ClickUp dabei hilft, Verschwendung zu vermeiden:

Kritischer Pfad und RessourcenmanagementClickUp ist die weltweit beste

kostenlose Projektmanagement-Software

. Wird von großen Unternehmen und

startup Teams

hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte effektiv zu managen. Hier sind einige der leistungsstarken Features, die Ihnen helfen, die Prinzipien von Lean anzuwenden:

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Verschwendung zu vermeiden:

Der kritische Pfad eines Projekts ist ein Feature, das Ihnen hilft, die wichtigsten Aufgaben für den Abschluss eines Projekts zu identifizieren. So können Sie sich nur auf diese wesentlichen Aufgaben konzentrieren und unwichtige Aufgaben umgehen.

Aus diesem Grund ist sie ein Schlüssel zu jeder Strategie zur Vermeidung von Verschwendung. Dieses visuelle Management Feature hilft Ihnen dabei, Ihr Projekt auf das Wesentliche zu reduzieren und alle überflüssigen, unwichtigen Aufgaben zu entfernen.

ClickUp verfügt über integrierte Gantt-Diagramme, die automatisch den kritischen Pfad Ihres Projekts berechnen können. Mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp haben Sie Zugang zu erstklassigen visuellen Management-Features. So behalten Sie den Überblick über Ihre

fertigungsplan

und nehmen Sie eine schnelle Änderung vor, um verschwenderische Aktivitäten zu eliminieren.

ClickUp verfügt außerdem über integrierte Mindmaps, die Ihrem Team bei der effektiven Ideenfindung helfen. Mit diesen Mindmaps können Sie den Umfang eines Projekts gründlich planen und dabei unnötige Aktivitäten vermeiden.

Ein effizientes Ressourcenmanagement ist das Herzstück aller schlanken Prozesse. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Ressourcen jederzeit bestmöglich genutzt werden. Mit ClickUp's

Box-Ansicht

können Sie direkt von Ihrem Dashboard aus erledigen.

Projektleiter können die Box-Ansicht nutzen, um zu sehen, was jedes Mitglied des Teams hat:

Fertiggestellt

Arbeitet derzeit an

Wird arbeiten an

So können Sie auf einfache Weise eine Bestandsaufnahme des Workloads Ihres Teams machen und sicherstellen, dass Sie dessen Talente effektiv nutzen.

2. Qualität einbauen

Die Lean-Methode zielt darauf ab, Qualität auf kontrollierte und disziplinierte Weise zu entwickeln.

Und warum?

Wenn man versucht, die Qualität eines Produkts ohne jegliche Struktur zu verbessern, kann man tonnenweise Verschwendung erzeugen. Zum Beispiel sind übermäßige Tests und übermäßige Protokolle häufige Nebenprodukte eines rigorosen Softwareentwicklungszyklus, der keinen Wert für das Endprodukt bietet.

Anwendung auf die schlanke Softwareentwicklung

Die Anwendung dieser Entwicklungsmethodik auf den Lebenszyklus Ihrer Softwareentwicklung ist nicht schwer. Einige gängige Lean-Software-Entwicklungsalternativen zum Aufbau von Qualität sind:

Paarweise Programmierung: Dabei kombinieren zwei Entwickler ihre Fähigkeiten und arbeiten gemeinsam an anforderungen an das Projekt . Testgesteuerte Entwicklung: Dazu gehört die Einstellung von Richtlinien und Metriken für Entwickler, bevor sie mit der Arbeit beginnen. Zum Beispiel die Festlegung von Kriterien für Code, bevor dieser tatsächlich für Ihre Software geschrieben wird. Automatisiertes Testen: Automatisierte Tests können eine große Rolle bei der Beseitigung komplexer, manueller Prozesse spielen, die Menschen nur schwer zu erledigen vermögen. Automatisierte Tests und Prozesse können auch langwierige, administrative Aufgaben leicht beschleunigen.

Wie ClickUp zur Qualitätsentwicklung beiträgt: Automatisierung der Verwaltung

Ein übergreifendes Thema für "Build Quality In" ist die Automatisierung von Prozessen von Anfang an. Sobald Ihre Prozesse oder Workflows getestet und verifiziert sind, versuchen Sie, sie sofort zu automatisieren.

In ClickUp können Sie Ihre Aufgaben schneller automatisieren, indem Sie

vorlagen

,

checklisten

und Zeit

schätzungen

um Ihre Prozesse noch schneller ablaufen zu lassen.

3. Wissen schaffen

Die Lean-Methode legt Wert auf die Erstellung von Dokumentationen für jede Phase des Prozesses. Dieses Wissen wird unglaublich hilfreich sein, wenn es darum geht, zukünftige Teams darin zu schulen, diese Aufgaben effektiv zu erledigen. Es ist auch eine gute Möglichkeit für ein Team, über das, was es zu erledigen hat, nachzudenken und etwaige unzureichende Aktivitäten zu verbessern.

Anwendung auf den Softwareentwicklungsprozess

Die Schaffung von Wissen kann die Speicherung von Informationen in einem Wiki-Tool oder in Code Repositorys wie

GitHub

oder

Gitlab

. So kann Ihr Team seine Ergebnisse schnell speichern und sie anderen Entwicklern, die an ähnlichen Projekten arbeiten, zugänglich machen.

Wie ClickUp dabei hilft, Wissen zu schaffen: Dokumente

ClickUp Docs ist ein

leistungsfähiges wiki tool

für Ihre Unternehmensdokumente. Sie können wichtige Projektdokumente zusammen mit ihren Spaces speichern, um sicherzustellen, dass sie leicht zugänglich sind. Sie können sogar Seiten innerhalb dieser Dokumente verschachteln, um die Kategorisierung Ihrer Informationen zu vereinfachen.

Hier sind einige weitere hilfreiche Features von ClickUp Docs:

Verwenden Sie Optionen zur Formatierung von Rich Text, um detaillierte Dokumente zu erstellen.

Bearbeiten Sie die Zugriffsrechte für jedes Dokument für zusätzliche Sicherheit.

Dokumente können öffentlich freigegeben werden. Damit können Sie eine leicht zugängliche Online-Roadmap für Ihre Kunden erstellen, damit Sie kontinuierlich Feedback erhalten.

Sie können Ihre Dokumente auch von Google indexieren lassen, um sicherzustellen, dass sie in den Suchergebnissen auftauchen.

4. Commitment aufschieben

Das Aufschieben von Commitments betont die Einhaltung Ihrer

pläne für das Projekt

und Anforderungen, die flexibel genug sind, um sich an eine unvorhergesehene Änderung anzupassen, die eintritt. Lassen Sie alle unumkehrbaren Entscheidungen bis zum Schluss auf sich beruhen - wenn alles andere bereits in Stein gemeißelt ist. So können Sie mehrere Szenarien durchspielen, bevor Sie dasjenige auswählen, das für Ihr Geschäft am besten geeignet ist.

Anwendung auf den Softwareentwicklungsprozess

Verwendung eines

Agil inspirierter Sprint-Ansatz

für die Produktentwicklung ist ein guter Weg, um dies zu bewältigen. Sie sind großartig, weil sie es den Teams ermöglichen,:

Nur einen bestimmten Teil des Features abzuschälen. Seine Wichtigkeit zu analysieren. Treffen Sie eine Entscheidung darüber, ob es in diesem Sprint entwickelt werden soll oder nicht.

Wie ClickUp hilft: Einstellung von Sprint

Um Sprint in ClickUp einzurichten, richten Sie einzelne Listen unter Projekte ein. Jede Liste sollte einen individuellen Sprint repräsentieren, mit einer zusätzlichen Liste mit dem Titel "Backlog" In diese Liste können neue Features und Anforderungen eingetragen werden. Listen bieten auch ein Start- und Enddatum, um alle Aufgaben Ihres Teams innerhalb dieser Liste zu erfassen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von

Sprint in ClickUp

.

5. Schnell liefern

Schnelle und effiziente Arbeit steht bei allen Lean-Aktivitäten im Vordergrund. Diese schnelle Softwareumlaufzeit muss jedoch langfristig tragfähig sein, wenn sie wirklich effektiv sein soll.

Die meisten Softwareunternehmen fallen einem dieser zeitraubenden, effizienzmindernden Szenarien in der Produktentwicklung zum Opfer:

Sie verschwenden zu viel Zeit damit, über zukünftige Pläne und Softwareentwicklungspraktiken nachzudenken, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Softwareentwickler reagieren nicht sofort auf Feedback, Blockaden und Schluckauf im Projekt. Der Versuch, einen Plan oder eine Lösung übermäßig zu optimieren und zu entwickeln.

Anwendung auf den Softwareentwicklungsprozess

Damit Ihre Produktentwicklungsaktivitäten reibungslos voranschreiten können, müssen Ihre Softwareentwickler diese drei Schritte der extremen Programmierung befolgen:

Schritt 1: Erstellen Sie eine einfache, überschaubare Lösung.

Schritt 2: Bieten Sie sie Ihren Kunden an.

Schritt 3: Nutzen Sie die Erkenntnisse Ihrer Kunden, um schrittweise Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Wenn Ihre Softwareentwickler alle diese Schritte befolgen, werden sie keine Probleme haben, die richtigen Prioritäten zu setzen und die Dinge schnell zu erledigen.

Wie ClickUp dabei hilft, schnell zu liefern:

Prioritäten Mit den Prioritäten von ClickUp bleiben die Aktivitäten Ihres Teams auf Kurs. Sie können einfach hinzufügen

prioritäten zu jeder Aufgabe hinzufügen, damit Ihr Team

wissen, welche Aufgaben wichtig sind. Alle ClickUp Prioritäten sind mit einem Standard-Farbcode versehen:

Rot : Dringend

: Dringend Gelb : Hohe Priorität

: Hohe Priorität Blau : Normale Priorität

: Normale Priorität Grau: Niedrige Priorität

Da dieser Farbcode in allen Ihren Projekt Spaces einheitlich ist, kann Ihr Team die wichtigsten Aufgaben immer leicht erkennen. Sie können ihre Aufgaben sogar nach Priorität filtern, um die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen.

6. Menschen respektieren

Leider wird dieser Grundsatz oft ignoriert, um der "Win-at-all-costs"-Mentalität Rechnung zu tragen, die durch das Mandat "Schnell liefern" entstehen kann.

Bei der schlanken Entwicklung ist es wichtig, jedes Mitglied des Teams mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln. Dieser Grundsatz muss auf alle Aspekte Ihrer organisatorischen Interaktionen ausgedehnt werden

Einstellung

Einarbeitung

Lösung von Konflikten

Planung von Projekten

Prozessverbesserung

Jeder dieser schlanken Entwicklungsprozesse muss von einer respektvollen, proaktiven Unterhaltung geleitet werden, die Support und gesunden Wettbewerb fördert.

Anwendung auf die Softwareentwicklungsmethodik

Die Poppendiecks sind der Meinung, dass ein schlanker Entwicklungsprozess für die IT-Governance der am besten geeignete und effektivste Lean-Management-Stil ist. Sie müssen Ihre Entwicklungsteams motivieren und unterstützen - nicht versuchen, sie zu kontrollieren.

Lean Management ermutigt sie, ihre Bedenken zu äußern und Probleme in einer offenen, unterstützenden Arbeitsatmosphäre zu lösen, die Sie geschaffen haben.

Wie ClickUp dabei hilft, Respekt zu bewahren:

Zugeordnete Kommentare undProfile

Der effektivste Weg, um den Respekt unter Softwareingenieuren zu gewährleisten, sind effektive Kommunikationskanäle. Sie vermindern Konflikte und geben den Mitgliedern Ihres Teams die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.

Jedes ClickUp Projekt verfügt über leistungsstarke Kommentarbereiche, die Ihrem Team helfen, Differenzen auszuräumen und effektiv zusammenzuarbeiten. Sie können Text-Feedback, Bilder, Dateien und Videos freigeben, um ihren Standpunkt klar zu machen. Es ist die perfekte Plattform für Ihr Team, um sich gegenseitig zu respektieren und sich auszudrücken.

Um die schnelle und effiziente Kommunikation zwischen Ihren Software-Ingenieuren zu fördern, verfügt ClickUp auch über zugewiesene Kommentare:

Wann immer Sie einem Mitglied Ihres Teams eine Aufgabe zuweisen möchten, markieren Sie es einfach in einem Kommentar und weisen Sie ihm die Aufgabe zu. Das Teammitglied erhält sofort eine Benachrichtigung darüber, damit die Aufgabe nicht übersehen wird. Da die Aufgabe nun in ihrer Liste steht, können sie mit der Arbeit beginnen und sie als erledigt markieren, wenn sie fertig sind.

Auf diese Weise entfällt der Bedarf an übermäßigem Feedback, da der Projektleiter leicht überprüfen kann, ob die Aufgabe gelöst wurde oder nicht. Dies kann Ihnen auch dabei helfen, das Konzept "Verschwendung eliminieren" der schlanken Entwicklungsmethodik einzuhalten.

ClickUp's Profile geben Projektmanagern einen Überblick über:

Woran die Mitarbeiter gerade arbeiten.

Woran sie arbeiten werden.

Was sie kürzlich zu erledigen hatten.

Welche ihrer Aufgaben noch nicht geplant sind.

Für Projektmanager ist dies die perfekte Möglichkeit, die Arbeit der einzelnen Mitarbeiter nachzuverfolgen. In Kombination mit der Box-Ansicht (wie oben erläutert) können Sie eine gerechte Verteilung der Arbeit sicherstellen.

So stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht überlasten und Burnout oder Unzufriedenheit verursachen. Dies ist im Zusammenhang mit dem Thema Respekt äußerst wichtig.

7. Optimieren Sie das Ganze

In Büchern wie The Lean Startup wird betont, dass man bei der Arbeit mit der Lean-Methode in großen Dimensionen denken muss. Eigentümer und Anteilseigner von Produkten müssen ihr Startup und ihre Prozesse als Ganzes betrachten, bevor sie drastische Änderungen vornehmen.

Dinge, die mit einem engen Blickwinkel unpraktisch erscheinen, können die Grundlage für größere Veränderungen sein, produktivere Prozesse . Es liegt an Ihnen, diese Verbindungen zu erkennen und zu versuchen, Ihren Prozess als Ganzes und nicht nur einzelne Komponenten zu optimieren.

Anwendung auf die Softwareentwicklungsmethodik Funktionsübergreifende Teams sind eine gute Lösung zur Optimierung des Ganzen. Da jeder im Team die Anfragen von Anfang bis Ende bearbeiten kann, werden mehrere Meinungen zu Problemen vertreten. Dies hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Clients aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten - und macht es schwieriger, dass die Ziele eines Teams unterwandert werden.

Wie ClickUp hilft:

Mehrere Ansichten Die erfolgreichsten Innovationen entstehen, wenn man Menschen aus verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb und Support zusammenbringt.

Damit Ihr Unternehmen erfolgreich mit solchen funktionsübergreifenden Teams arbeiten kann, bietet ClickUp mehrere Ansichten an. Jedes Ihrer Teams, sei es Softwareentwicklung, Marketing oder Support, findet eine Ansicht, die seinen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

Da ClickUp sich an die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen anpasst, müssen Sie nicht mehrere Tools verwenden, um Ihre Mitarbeiter zufrieden zu stellen. Das macht es einfacher, die Arbeit zu konsolidieren und Ihr Team dazu zu bringen, gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hinzuarbeiten.

Hier ein kurzer Blick auf jede dieser Ansichten, die das visuelle Management vereinfachen:

Board-Ansicht

Diese Ansicht ist ideal für SCRUM Teams sind an ein Kanban Board gewöhnt. Damit können sie Aufgaben einfach verschieben und Änderungen unterwegs vornehmen.

Listenansicht

Die Listenansicht hilft Ihrem Team, seine Aufgaben und Zuweisungen in einer GTD-ähnlichen (Zu erledigen) Liste zu sehen. So können sie Aufgaben und Unteraufgaben des Projekts nach und nach abhaken.

Box-Ansicht

Die Box-Ansicht ist besonders nützlich für die Optimierung des Ganzen, da sie dem Top-Management eine Übersicht über alles gibt, was in Ihrer Organisation vor sich geht. Da die Aufgaben nach Mitarbeitern sortiert sind, ist es einfach zu verwalten, was alle Ihre Software-Ingenieure zu tun haben, und sicherzustellen, dass es eine gerechte Verteilung der Aufgaben und Pflichten gibt.

Me-Modus

Im Ich-Modus werden nur die Ihnen zugewiesenen Projekte angezeigt. So können Sie sich nur auf Ihre Pflichten und Aufgaben konzentrieren.

Der Unterschied zwischen Agile und der Lean-Entwicklungsmethodik

Die Lean-Entwicklungsmethodik und Agile sind sich sehr ähnlich. Tatsächlich sind in vielen agilen Arbeitsprozessen einige Lean-Prinzipien enthalten. Zum Beispiel ist das Erzielen schneller Ergebnisse ein Grundprinzip der meisten agilen Teams.

Es gibt jedoch einige deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Entwicklungsmethoden. Zum einen stehen bei Agile die Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern des Teams im Vordergrund. Bei der Lean-Entwicklungsmethodik hingegen wird das Team und die Organisation als Ganzes betrachtet.

Im Agilen Manifest heißt es, dass das Ziel einer entwicklungsteams ist es, Probleme zu überwinden und ein brauchbares Endprodukt zu erstellen. Das ist zwar auch ein Ziel der Lean-Entwicklung, aber in der Lean-Philosophie wird die Bedeutung des Prozesses gegenüber dem Endprodukt hervorgehoben.

Obwohl sich diese beiden Methoden in gewisser Hinsicht unterscheiden, kann jedes dieser Prinzipien Ihren Arbeitsprozessen einen Mehrwert verleihen. Eliminierung von Verschwendung ( schlankes sechs sigma methode) und Gruppenzusammenhalt (Agile Methode) sind positive Eigenschaften, von denen jedes Projekt profitieren kann. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sollten Sie die Prinzipien jeder Methode nutzen, um den einzigartigen Arbeitsprozess Ihres Unternehmens zu formen, damit die Dinge effizient erledigt werden können.

Schlussfolgerung

Die sieben Lean-Prinzipien sind ein hervorragendes Konzept zur Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse. Wenn Sie sie gewissenhaft befolgen, werden Sie über schlanke Prozesse verfügen, die Effizienz und Produktivität gewährleisten.

Warum nicht in der Zwischenzeit für ClickUp anmelden und nutzen Sie die hilfreichen Features, um sich noch heute an die Lean-Methodik anzupassen?