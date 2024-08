9-Punkte-Projektmanagement-Checkliste für Manager

Bei ClickUp dreht sich alles um Prozesse und Produktivität.

Als Projektmanager wissen wir, dass dies auch zwei Ihrer Ziele sind.

Wir helfen Ihnen bei Ihren projektplanung können Sie diese Checkliste für jeden Teil des Prozesses verwenden. Verwenden Sie sie mit Projektteams oder teilen Sie sie mit anderen PMs in Ihrer Organisation.

Sie können sogar eine Checkliste wie diese zu ClickUp hinzufügen (mehr dazu in einer Sekunde).

Da die projektleiter gehört es zu Ihren Aufgaben, einen Plan zu haben für die Erstellung des Projektplans .

Erstens, hier sind die Grundlagen für jede perfekte projektleitung checkliste.

Checkliste für das Projektmanagement

Festlegen der Vision, Ziele und Vorgaben

Treffen Sie sich mit Interessengruppen und anderen Projektmanagern, um eineprojektvorschlag* Erfassen von Spezifikationen und Anforderungen für das Projektteam

Erstellen Sie diegeschäftsvorschlag* Erstellen Sie das Projektbudget

Weisen Sie Ihre Ressourcen zuErstellen Sie einen Zeitplan .

9. Überwachen Sie Ihren Fortschritt

Sind Sie auf dem richtigen Weg?

Haben Sie die Frist eingehalten?

Dies sind wichtige Fragen, wenn Sie Ihr Projekt beginnen. Überlegen Sie, welche Leistungen Sie benötigen, und wenden Sie diese auf Ihren Projektplan an. Berücksichtigen Sie auch gelernte Lektionen über frühere Projekte, die Sie geleitet haben, und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Projektinformationen für Ihr Team verfügbar sind. Je mehr Details Sie im Vorfeld bereitstellen können, desto besser!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Projektfortschritt in ClickUp zu überwachen.

Die Gantt-Diagramme in ClickUp geben Ihnen einen Überblick darüber, welche Projekte auf dem richtigen Weg sind, welche im Rückstand sind und welche Kritischer Pfad um Ihnen die wichtigsten zu erledigenden Aufgaben anzuzeigen. Berichte in ClickUp zeigen Ihnen auch, wer an was arbeitet, wie viele Aufgaben erledigt wurden und mehr.

Sie können auch Ziele in ClickUp verwenden, um Ihren Projektfortschritt zu überwachen. Legen Sie ein Ziel fest und fügen Sie dann einen Ordner, eine Liste oder Aufgaben als Ziele hinzu. Sie können sehen, wie weit Sie gekommen sind.

Eine weitere Funktion, die Ihnen helfen kann, den Fortschritt zu überwachen, ist Portfolios . Mit dieser Funktion können Sie sich einen umfassenden Überblick über die Vorgänge in Ihrem Team verschaffen, indem Sie ausgewählte Listen an einem einzigen Ort verknüpfen. Sie können Ihre Portfolio-Ansichten anpassen und sie sogar mit anderen teilen, damit alle auf dem gleichen Stand sind, während Ihr Projektplan voranschreitet.

Bonus: Projektmanagement Beispiele

Abschluss

Nachdem wir nun die neun kritischen Schritte einer Projektmanagement-Checkliste durchgegangen sind, gibt es noch eine weitere praktische PM-Tool-Funktion, die Ihnen helfen kann.

Ja, wir haben Ihnen gezeigt, wie ClickUp Ihnen helfen kann - von Fälligkeitsterminen bis hin zu Fortschrittsberichten und Projektleistungen -, aber es gibt noch einen weiteren Teil des Prozesses.

Sie können eine aufgaben-Checkliste in ClickUp die jeden Teil dieses Prozesses enthält. Jedes Mal, wenn Sie ein Projekt beginnen wollen, können Sie eine gespeicherte Checkliste haben, die Ihnen bei den einzelnen Schritten hilft.

Es ist ein Projektplan für den Start von Projekten.

Hier ist einer, den ich für dieses Projekt erstellt habe:

Um es noch einfacher zu machen, können Sie Folgendes speichern checklisten-Vorlagen wie projektmanagement-Vorlage und laden Sie sie dann neu, wenn Sie sie für Ihr nächstes Projekt verwenden möchten.

ClickUp macht die Projektplanung für PMs einfacher und produktiver.

Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einen Ort und sparen Sie einen Tag pro Woche mit ClickUp !