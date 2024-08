die 12 besten kostenlosen Terminplaner zur Verbesserung der Produktivität

Wenn man nicht weiß, was als Nächstes ansteht, ist es fast unmöglich, seine Zeit zu managen. Egal, ob es um die Uhrzeit des Mittagessens oder die nächste Teambesprechung geht, Sie müssen verhindern, dass Dinge durch die Maschen fallen, um auf Kurs zu bleiben.

Und wenn Sie im Dunkeln tappen - oder kurz davor sind - sollten Sie sich einen kostenlosen Terminplaner zulegen, der Sie auf dem Laufenden hält und informiert.

Seien wir doch mal ehrlich: Die meisten von uns haben mehr Mühe mit Monats- oder sogar Wochenplänen, als sie zugeben wollen. Wenn Sie es leid sind, wichtige Minuten in Ihrem Tag zu verlieren, könnten Sie ernsthaft von einem kostenlosen Terminplaner profitieren zeitplan-Vorlagen oder einen einfachen Zeitplan-Ersteller.

Während ein solider Arbeitsplan ist von Vorteil, aber auch einer, der Ihnen hilft, Ihr Privatleben zu organisieren. Mit dem stressfreien Gefühl von benutzerdefinierten Zeitplänen können Sie planen, verpasste Termine vermeiden und Ihren Kalender wirklich selbst in die Hand nehmen!

Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit unseren 12 bevorzugten Terminplaner und Terminplanvorlagen zusammengestellt.

Bevor wir uns mit den besten Tools zur Erstellung von Zeitplänen beschäftigen, möchten wir Ihnen eine kurze Begründung für die Verwendung dieser Tools geben produktivitätstools bei der Arbeit und zu Hause.

Vorteile der Verwendung eines Schedule Makers

Wenn Ihr Wochenplan in der Regel mehrere Aufgaben, Termine, Besprechungen oder Veranstaltungen enthält, ist es ein Leichtes, den Überblick zu behalten. Bei unseren chaotischen Arbeitsplänen werden wichtige Aufgaben leicht vergessen.

Ein vollständig anpassbarer Zeitplanersteller - oder sogar ein arbeitsplan-App für den persönlichen Gebrauch - ist ein wichtiges Werkzeug, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass Sie die Zeit aller respektieren. Es kann Ihnen auch dabei helfen:

Stressabbau: Ein vollständig anpassbares Tool zur Erstellung von Zeitplänen schafft ein Gefühl von Ordnung und Verantwortung. Es ist einfach, Ihr Energieniveau, Ihre Zeit und Ihre Verfügbarkeit mit den zu erledigenden Aufgaben in Einklang zu bringen. Sorgen Sie für Ordnung, damit Sie es auch sind. Und für Schüler und Studenten ist es eine Erleichterung, wenn sie ihre Stundenpläne in ihre Wochenpläne einbauen können, so dass sie genau wissen, wo sie wann sein müssen.

Ein vollständig anpassbares Tool zur Erstellung von Zeitplänen schafft ein Gefühl von Ordnung und Verantwortung. Es ist einfach, Ihr Energieniveau, Ihre Zeit und Ihre Verfügbarkeit mit den zu erledigenden Aufgaben in Einklang zu bringen. Sorgen Sie für Ordnung, damit Sie es auch sind. Und für Schüler und Studenten ist es eine Erleichterung, wenn sie ihre Stundenpläne in ihre Wochenpläne einbauen können, so dass sie genau wissen, wo sie wann sein müssen. Gesteigerte Produktivität: Wenn Sie jede einzelne Aufgabe oder jedes einzelne Projekt von einer einzigen Terminplaner-Plattform aus planen, treffen Sie und Ihr Team fundiertere Entscheidungen und sorgen für einen produktiven Arbeitsablauf.

Vorbereitung auf Notfälle: Mit benutzerdefinierten Zeitplänen erkennen Sie potenzielle Fallstricke, bevor sie eintreten. Sie werden schnellpriorisieren und depriorisieren Sie Elemente wenn sie auftauchen, so dass Sie die "Spray and Pray"-Strategie vermeiden.

Bewertung des Fortschritts: Ein guter Zeitplaner hilft, die täglichen Aufgaben vertrauter und weniger anstrengend zu gestalten. Werden Sie vertrauter mit Ihrer Arbeit und Ihren Aktivitäten, um sie besser ausführen zu können und zu verstehen, wie viel Zeit und Mühe jede Aufgabe erfordert.

Beruhigen Sie andere: Bei Dienstleistern, die mit Kunden oder Klienten zu tun haben, helfen detaillierte Wochenpläne (insbesondere solche, die Sie online freigeben können) allen, Ihren Zeitplan zu sehen. Die Leute fühlen sich besser, wenn sie wissen, dass Sie nicht doppelt gebucht sind und dass Sie verfügbar sind. Als Teamleiter sollten Sie Ihre Mitarbeiter über Ihren Tagesplan informieren, falls sie in letzter Minute noch etwas hinzufügen müssen. Andernfalls haben Sie das Gefühl, ständig unter Zeitdruck zu stehen.

Die 12 besten kostenlosen Terminplanungsprogramme

Es gibt so viele Terminplaner, dass Ihnen der Kopf schwirrt, aber wir haben die besten Tools und Terminplanvorlagen für Ihre speziellen Anforderungen gefunden. Und das Beste daran? Diese Tools kosten Sie nichts! Null. Nada!

Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Schedule Builders zu helfen, fragen Sie sich, ob das Tool:

Ob es Ihnen hilft, mit Freunden, Familie und Teammitgliedern in Kontakt zu bleiben

Ihre verfügbare Zeit organisiert, damit Sie produktiver bleiben

Maximale Personalisierung mit Ereigniskategorisierung und Farbcodierung ermöglicht

Nahtlose Synchronisierung auf allen Ihren Geräten

Integriert sich mit Ihren Lieblings-Apps

trommelwirbel, bitte

1. ClickUp

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Kalenderansicht von ClickUp

ClickUp ist ein top-bewertet produktivitäts-App und der beste kostenlose Online-Terminplaner auf dem Markt. Sie wird von einigen der bekanntesten produktivsten Teams .

Egal, ob Sie ein Projektmanager, ein Angestellter, der Aufgaben verwaltet, oder ein Student sind, der einen Stundenplan plant - ClickUp ist ein vollständig anpassbarer Zeitplaner, der Ihnen hilft, den Überblick zu behalten.

ClickUp bietet über 15 Möglichkeiten, Ihren täglichen Zeitplan und Ihr Arbeitspensum einzusehen. Dazu gehören die ClickUp Kalenderansicht mit der Sie Ihren Kalender nach Tag, Woche oder Monat anzeigen können, um Projekte zu verfolgen.

Zeigen Sie Ihren Tagesplan auf einer hohen Ebene an oder gehen Sie in die Aufgabendetails.

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, um Ihre Arbeit zu rationalisieren, indem Sie Ihren Besprechungsplan auswählen und in Ihrem Kalender in ClickUp in der Vorschau anzeigen

Es ist einfach, Filter zu verwenden, um nur die Aufgaben anzuzeigen, die Sie sehen müssen, und mit ClickUp können Sie Ihren Kalender und Ihre Zeitpläne auch mit anderen teilen. Wenn das nicht einfach nur genial ist, wissen wir nicht, was es ist!

ClickUp Hauptmerkmale

Werden Sie mit der Zeiterfassung wahrhaftig und ganzheitlich produktiv

Zerlegen Sie große Aufgaben in ausführbareClickUp Checklisten und setzen SieZiele in ClickUp um sie in Angriff zu nehmen

Mahnungen setzen für Aufgaben nach Zeitplan

Erstellen Sie einen soliden, gut visualisierten Zeitplan für anstehende Aufgaben und Besprechungen mitClickUp Mind Maps Erstellen Sie Aufgabenlisten oder Notizen und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen mitClickUp Dokumente Kritzeln Sie Ihre täglichen Aufgaben oder sogar Ihre Arbeitsideen inClickUp's Notizblock Integriert mit einem Dutzend anderer Arbeitsanwendungen, darunterTime Doctor,Ausblick, undGoogle Kalender Fügen Sie verschachtelte Elemente als Unteraufgaben hinzu und weisen Sie sie anderen zu

Lassen Sie jede Minute Ihres Arbeitstages mit persönlichem Projektmanagement zählen

Greifen Sie auf ClickUp auf jede erdenkliche Art und Weise zu, z. B. über ein iPad, Android-Handy, iOS oder über die Web-App

Kostenlose ClickUp-Vorlagen für den Terminplaner

Erledigen Sie sich wiederholende Aufgaben und zeit sparen und laden Sie das ClickUp herunterChecklisten-Vorlage Bringen Sie unorganisierte Mitbewohner dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen und laden Sie dieHausarbeitsplan-Vorlage Behalten Sie den Überblick über Ihre Schularbeiten und Unterrichtspläne mit derVorlage für Studienzeiten Halten Sie es einfach und laden Sie dieVorlage für den Tagesablaufplaner Verwenden Sie ClickUp als Fitnessplan-Tool und laden Sie dieVorlage für ein Trainingsprotokoll ClickUp-Profis

Kostenlose Version mit vielen Funktionen

Einfache und leistungsfähige Drag-and-Drop-Funktionalität für eine leistungsstarke Kalenderverwaltung

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Eine Vielzahl von Integrationen

Einfaches Hinzufügen von Startterminen und Fälligkeitsdaten

BietetOffline-Modus mit dem Sie jederzeit und von überall aus arbeiten können

ClickUp Nachteile

Keine Dashboard-Exportfunktion...noch nicht

ClickUp Preise

ClickUp bietet drei Preispläne an, darunter einen Free Forever Plan, der eine unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern und Speicherplatz sowie 100 MB Cloud-Speicherplatz bietet. Bezahlte Tarife beginnen bei nur 7 $/Monat pro Benutzer.

ClickUp-Benutzerbewertungen

G2 4.7/5: (4700+ Bewertungen)

(4700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3071+ Bewertungen)

2. Google Sheets

Zeitplanvorlage über Google Sheets Für etwas mehr Leistung, die eher auf Zentralisierung als auf persönliche Terminplanung ausgerichtet ist,

Google Sheets

kann anstelle eines Diagramms auf Papier eine einfachere Option sein.

Die Benutzeroberfläche ist zuverlässig und hat den gleichen minimalistischen Stil, den Google bei allen seinen Produkten pflegt. Mit den kostenlosen Zeitplanvorlagen von Google können Sie ganz einfach Spalten und Raster zum Ausfüllen eines Arbeitsplans erstellen.

Google Sheets Profis

Einfaches Anpassen von Zeitplänen für stundenweise Mitarbeiter

Zuverlässig

Enthält Vorlagen für Monatspläne und Klassenpläne

Google Sheets Nachteile

Schwierig, Aufgabendetails zu verfolgen

Die Ersteinrichtung ist manuell und langwierig

Fehlen einer Drag-and-Drop-Funktion zur Neuplanung

Keine zusätzlichen Funktionen, die über eine typische Tabellenkalkulation hinausgehen

Preise für Google Sheets

Mit Ihrem Google-Konto entstehen Ihnen keine Kosten.

Google Sheets Nutzerbewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ Bewertungen)

3. Asana

Über Asana Asana

ist für seine Projektmanagement-Funktionen bekannt, bietet aber auch Planungsfunktionen durch sein Teamkalender-Tool. Verwenden Sie es einfach für die tägliche Zeitplanorganisation für das Team oder um Ihren eigenen Zeitplan zu erstellen - alles innerhalb von Asana.

Die Zeitleistenfunktion ist nicht von Haus aus ein Zeitplanersteller, aber Sie können Ihre Aufgaben auflisten und sie entsprechend auf der Zeitleiste darstellen. Außerdem bietet Asana

projektmanagement-Kalender

ist schreibgeschützt, d. h. Sie können keine Aufgaben direkt in den Kalender eintragen, was für manche ein Problem darstellt.

die Kalenderansicht von ClickUp ist in den Chat gegangen*_

Asana Hauptmerkmale

Aufteilung der Projektarbeit in Aufgaben mit klaren Zuweisern

Erstellen einer Gantt-Diagramm-ähnlichen Online-Zeitleiste

Freigabe der Zeitleiste für Teamkollegen

Begleiten Sie jeden Meilenstein mit einem Status-Update

Asana-Profis

Intuitive und gut durchdachte Oberfläche

Leichter zu bedienen als eine Tabellenkalkulation

Die Erstellung von Kalendern ist einfach

Asana Nachteile

Fehlende Drag-and-Drop-Funktionalität

Begrenzte Ansichten im Vergleich zu Tools wie ClickUp

Preise für Asana

Die Zeitleistenfunktion von Asana ist kostenlos verfügbar. Der Premium-Plan beginnt bei $10,99 pro Benutzer und Monat.

Asana-Bewertungen

G2: 4.3/5 (8800+ Bewertungen)

4.3/5 (8800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11300+ Bewertungen)

4. HubSpot

Über HubSpot Wenn Sie viele Besprechungen annehmen, können Sie mit dem HubSpot-Planungstool alles besser auf Ihrem Telefon planen. Durch die Erstellung personalisierter Buchungslinks können Sie Personen einladen oder Ihre Verfügbarkeit anzeigen, damit diese wissen, dass Sie genug Zeit zum Buchen haben.

Legen Sie die genauen Wochentage fest, an denen Sie für Besprechungen zur Verfügung stehen möchten, sowie die Tageszeiten, zu denen Sie verfügbar sind. Auf diese Weise kann niemand außerhalb Ihrer Arbeitszeiten eine Besprechung mit Ihnen buchen.

Wenn Sie sich für HubSpot Meetings anmelden, erhalten Sie außerdem Zugriff auf die CRM-Datenbank von HubSpot, in der Sie Ihre Kontakte nachverfolgen, Aufgaben und Erinnerungen einstellen und speichern können

besprechungsnotizen

.

Sobald jemand eine Besprechung über Ihren benutzerdefinierten Terminplanungslink bucht, werden seine Kontaktdaten automatisch zu Ihrem Outlook- oder

Google-Kalender

. Raten Sie mal, wohin diese Informationen schließlich verschoben werden? Richtig, in die HubSpot CRM-Datenbank.

HubSpot Schlüsselfunktionen

Personalisierter Buchungslink und anpassbare Buchungsseite (Logo, Kopfbild, Farbpalette)

Integration mit Office 365 oder Google

Gruppen-Meeting-Links ermöglichen es Interessenten, Meetings mit mehr als einer Person in Ihrer Organisation zu buchen

Benutzerdefinierte Formularfragen, um vor dem eigentlichen Meeting nützliche Informationen über Ihren Kontakt zu erhalten

HubSpot-Profis

Einfach zu verwenden

Großartig für die Planung in verschiedenen Zeitzonen

Es ist für immer kostenlos

Man kann bis zu 1 Million Kontakte in die Datenbank aufnehmen

Das Terminplanungs-Tool selbst enthält mehrere kostenlose Vertriebs-, Service- und Marketing-Tools wie Formularerstellung und Live-Chat

HubSpot Nachteile

Die kostenlose Version hat begrenzte Vorteile und Optionen

Bei $50/Monat für kostenpflichtige Pläne

Nicht viele Vorlagen zur Auswahl

HubSpot-Preise

HubSpot hat einen kostenlosen Plan, der einen personalisierten Meeting-Link, die Integration mit dem CRM des Tools und eine unbegrenzte Anzahl von Meetings beinhaltet.

HubSpot-Benutzerbewertungen

G2: 4.4/5 (8500+ Bewertungen)

4.4/5 (8500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3300+ Bewertungen)

5. Excel

Über ExcelExcel ist ein guter Planersteller und wird von Einzelpersonen und Teams verwendet.

Die Software bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Arbeitsblatt in verschiedene Abschnitte zu unterteilen, Farbcodes und bedingte Formatierungen zu verwenden, um eventuelle Lücken hervorzuheben im Zeitplan, und einen Wochenkalender erstellen für Ihr Team zu verwenden.

Sind Sie auf der Suche nach ein paar Excel-Vorlagen, die Sie auf dem Weg zu echter Produktivität unterstützen? Keine Sorge, wir haben das Richtige für Sie. Hier ist die vollständige Liste .

Änderungen an einem Zeitplan in Excel vorzunehmen, ist jedoch nicht gerade ein Kinderspiel.

Sobald Sie eine Planungsvorlage ausgefüllt haben, müssen Sie eine weitere Vorlage erstellen und danach noch eine weitere. Außerdem gibt es keine Übertragsoption, d. h. Sie müssen die Aufgabendetails bei der Erstellung jeder Vorlage neu eingeben.

Excel-Profis

Vertrautes Programm mit einer leicht zu navigierenden Oberfläche

Eine Vielzahl von Vorlagen zur Erstellung Ihres eigenen Zeitplans

Excel Nachteile

Änderungen lassen sich nur schwer durchführen

Mangel an Aufgabendetails

Tagesplanvorlage schwer für den Einsatz unterwegs

Excel-Preise

Es gibt eine kostenlose Version, aber für den Zugang zu Microsoft Office 365 müssen Sie $99 pro Jahr bezahlen.

Excel-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

4.7/5 (2200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (17100+ Bewertungen)

7. Canva

Über Canva Jeder, der sich schon einmal mit digitalem Design beschäftigt hat, kennt wahrscheinlich Canva. Es ist ein kostenloses Tool, mit dem Teams Fotos bearbeiten, Layouts entwerfen und vieles mehr - und das alles auf einer einfach zu bedienenden Plattform.

Canva verspricht auch, Ihre Wochenpläne unter ein Dach zu bringen. Stöbern Sie in einer Sammlung von atemberaubenden Designvorlagen und passen Sie sie nach Belieben an. Laden Sie Ihr neues Design herunter, um es auszudrucken, oder teilen Sie es direkt von Canva aus mit Ihren Kollegen.

Die wichtigsten Funktionen von Canva

Vollständige Anpassung des ursprünglichen Designs

Zugriff auf eine umfangreiche, integrierte Bibliothek mit Design-Assets

Organisieren von Zeitplänen mithilfe von Leitlinien oder Rasterlinien

Einfaches Verschieben von Elementen in verschiedenen Zeitplanvorlagen

Canva-Profis

Schönes Design und einfacher Einstieg in die Gestaltung

Einfach zu verwenden und Elemente für Lebensereignisse zu erstellen

Wenn Sie eine gedruckte Version wünschen, können Sie ganz einfach ein Bild oder eine PDF-Datei erstellen

Nachteile von Canva

Fehlen von Aufgabendetails

Fehlende Funktionalität für unterwegs

Preise von Canva

Es gibt einen kostenlosen Plan für immer, und der Pro-Plan beginnt bei $54 pro Benutzer und Jahr.

Canva-Bewertungen

G2: 4.7/5 (3500 Bewertungen)

4.7/5 (3500 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (9700 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Canva Alternativen !

7. Ernennen.ly

Über Ernennen.ly Appointly ist ein einzigartiger Terminplaner und funktioniert als Widget, sodass Sie von Anfang an die volle Kontrolle über Ihren Terminplan haben.

Im Gegensatz zu anderen Zeitplanvorlagen und -erstellern richtet sich Appointly auch an diejenigen, die keine eigene Website haben. Das Tool bietet Ihnen eine eigene Sub-Domain, mit der Sie Ihre eigene Buchungsseite erstellen können.

Erstellen Sie mit Appoint.ly eine Registerkarte auf Ihrer Facebook-Seite, über die Ihre Kunden schnell und von unterwegs aus Termine vereinbaren können.

Während es eine gute Option für einen Terminplaner ist, ist es keine geeignete Option für das Erstellen und Organisieren von mehreren Terminen, was für andere ein Hindernis sein könnte.

Appoint.ly Hauptmerkmale

Planen Sie Besprechungen über freigegebene Links

Einfaches Freigeben eines Kalenders für Kollegen oder Kunden

Synchronisierung mit allen wichtigen Kalendern, einschließlich iCloud, Office 365 und Outlook

Vermeiden Sie Terminprobleme mit der Zeitzonensynchronisation

Appoint.ly Vorteile

Einfach einzurichten und zu verwenden

Stellt sich beim Buchen von Terminen automatisch auf unterschiedliche Zeitzonen ein

Appoint.ly Nachteile

Links können nicht je nach Zeitzone angepasst werden

Gruppenbuchungen sind nur schwer möglich

Funktioniert nicht gut, um einen Stundenplan für Studenten zu erstellen

Appoint.ly Preise

Kostenlos für die persönliche Nutzung. Der Pro-Plan beginnt bei $8/Nutzer pro Monat.

Appoint.ly Benutzerbewertungen

G2: 4.4/5 (13 Bewertungen)

Capterra: 3.3/5 (3 Bewertungen)

8. Google Keep

Über Google Keep Google Keep

ist vor allem als App zur Erstellung von Notizen bekannt, kann aber auch als Terminplaner eingesetzt werden. Mit Google Keep können Sie eine leistungsstarke leere Schnittstelle zum Tippen oder Zeichnen (sogar mit einem Stift) für eine natürliche Handschrift verwenden.

Legen Sie innerhalb der App Erinnerungen fest, um Sie aufzufordern, eine Aufgabe zu einer bestimmten Zeit zu beginnen oder Ihren neuen Zeitplan zu betiteln und später zu einem gespeicherten Zeitplan zurückzukehren.

Google Keep Hauptfunktionen

Festlegen von Erinnerungen für Ihre Zeitpläne

Verwenden Sie Checklistenfunktionen, um Aufgaben aufzuspüren

Hinterlassen Sie Spracherinnerungen

Anheften von Zeitplänen

Google Keep Profis

Benutzerfreundlich

Völlig kostenlos

Unterstützt Sprachbefehle

Google Keep Nachteile

Keine gemeinsame Nutzung einer Gruppe von Plänen möglich

Es können keine Status für verschiedene Phasen einer Aufgabe festgelegt werden

Keine Funktionen für Zeitplanvorlagen

Viel weißer Raum zu Beginn

Google Keep Preise

Diese Online-Terminplanerstellung ist mit einem Google-Konto kostenlos verfügbar.

Google Keep Bewertungen

G2: 4.5/5 (1220+ Bewertungen)

4.5/5 (1220+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

9. Calendly

Calendly lässt sich leicht in ClickUp und andere Anwendungen integrieren

Calendly ist ein großartiges und intelligentes Tool, um Termine zu vereinbaren und Ihre Verfügbarkeit mit anderen zu teilen. Dieses Tool ist besonders gut geeignet, wenn Ihr Hauptziel darin besteht, einen Überblick über Ihre verfügbaren Zeitfenster zu geben, damit externe Kontakte Zeit für Sie anfordern und planen können.

Allerdings können Sie mit diesem Tool nicht außerhalb Ihres Terminkalenders planen und es funktioniert am besten als Integration in Ihren Kalender. Die kostenlose Version von Calendly ist eher auf Einzelpersonen als auf Teams ausgerichtet. Selbst wenn Sie einem Termin mehrere Personen zuweisen könnten, wäre die Verwaltung schwierig, da dies nicht der eigentliche Zweck des Tools ist.

Calendly Hauptfunktionen

Erstellen Sie einfache Regeln zur Definition Ihrer Verfügbarkeitspräferenzen

Senden Sie Gästen Ihren Link oder betten Sie Ihren Terminplan auf Ihrer Website ein

Planen Sie Veranstaltungen, die Sie gemeinsam mit anderen veranstalten, in den Kalendern Ihres Teams

Calendly-Profis

Einfaches Hinzufügen von Calendly zu Ihrer E-Mail oder Website

Calendly lässt sich integrieren mit verschiedenen Tools wie ClickUp und Slack

Kann mit einem Wochenplan arbeiten

Calendly Nachteile

Kann für eingeladene Personen kompliziert sein, sich zu verbinden

Keine Zeitplanvorlage zum Verwenden oder Drucken

Sie können keine PDF-Datei Ihres fertigen Zeitplans erhalten

Calendly-Preise

Calendly hat einen kostenlosen Plan, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 8 $/Benutzer pro Monat.

Calendly-Benutzerbewertungen

G2: 4.7/5 (1330+ Bewertungen)

4.7/5 (1330+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2300+ Bewertungen)

10. Shiftly Schedule Maker

Über Verschiebbar Shiftly ist zwar nicht unbedingt ein persönlicher, kostenloser Online-Zeitplaner, aber dieses Tool bietet eine interaktive Schnittstelle für Dienstpläne für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mit diesem Tool können Arbeitnehmer mit einem einfachen Mausklick Zeitfenster für Schichten festlegen.

Sobald sie ihre bevorzugten Zeitfenster ausgewählt haben, erhalten die Teamleiter die Informationen sofort und Shiftly erstellt automatisch einen Schichtplan für die kommende Woche.

Mit Shiftly können Sie auch Pläne anzeigen, exportieren und mit anderen teilen. Shiftly lässt sich jedoch nicht mit anderen Kalendern und Dienstplanern integrieren.

Hauptmerkmale von Shiftly

Verfolgen Sie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern

Dienstpläne teilen, versenden und drucken

Automatische Schichtbenachrichtigungen und benutzerdefinierte Nachrichten an Mitarbeiter senden

Überprüfen Sie jederzeit die Schichten Ihrer Mitarbeiter

Bearbeiten, Anzeigen und Organisieren von Dienstplänen

Shiftly Vorteile

Ideal für Teams, die mit wechselnden Schichten arbeiten

Wöchentliche Planansichten sind einfach für Teams

Einfaches Planen, Ändern, Speichern oder Bearbeiten von Schichten

Ideal für das Schichtmanagement an den Wochenenden

Shiftly Nachteile

Abgesehen von Schichten ist es kein echtes Business-Tool für Zeitpläne

Keine Zeitplanvorlage zu verwenden

Nicht die beste Option zum Drucken

Shiftly Preise

Hat einen kostenlosen Plan (für bis zu 5 Mitarbeiter), und der Pro-Plan beginnt bei $4/Mitarbeiter pro Monat (für 6 bis 200+ Mitarbeiter)

Shiftly-Bewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Doodle

Über Doodle Doodle ist ein einfacher und effizienter kostenloser Online-Terminplaner. Sowohl Einzelpersonen als auch Teams können Doodle für die Erstellung von Terminen nutzen - egal, ob es um Lebensereignisse oder Arbeitstreffen geht. Einfach bestimmte Zeiten blockieren des Tages oder weisen Sie Ihren Teammitgliedern bestimmte Zeiten des Tages zu.

Die Teammitglieder können auch auflisten, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten sie arbeiten und an welchen nicht, so dass Sie jederzeit die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter sehen können.

Doodle Hauptmerkmale

Nutzen Sie Umfragen, um Ihre Teilnehmer über ihre bevorzugten Besprechungszeiten abstimmen zu lassen

Wählen Sie aus mehreren Ansichten, einschließlich Monatsansicht und Wochenplanansicht

Verbindet sich mit Google Calendars, Office 365, iCal und Outlook

Automatisches Hinzufügen von Zoom-Links zu jeder Besprechung

Doodle-Profis

Sehr einfaches und leicht zu bedienendes Business-Tool

Unterstützt verschiedene Zeitzonen für die Planung rund um den Globus

Benutzer können versteckte Umfragen erstellen, bei denen die Teilnehmer die Ergebnisse der anderen nicht sehen können

Doodle Nachteile

Es ist ein wenig hektisch, einen persönlichen Kalender in Doodle zu laden und zu erstellen

Keine echte Terminvorlage verfügbar

Doodle Preise

Doodle ist ein kostenloser Terminplaner mit kostenpflichtigen Plänen ab $6/Nutzer pro Monat.

Doodle Benutzerbewertungen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1200+ Bewertungen)

12. Kalenderpedia

Über Kalenderpedia Wenn Sie nach einfachen Zeitplanvorlagen mit leeren Textblöcken suchen, die Sie ausdrucken können, bietet Calendarpedia eine Vielzahl von Kalenderoptionen. Egal, ob Sie einen Fitnessplan, einen Geschäftsplan oder Vorlagen für wöchentliche Besprechungen benötigen, es gibt viele grundlegende Optionen zum Drucken und Verwenden. Wenn Sie jedoch nach einer integrierten Vorlage zum Speichern oder für einen Kurs suchen, ist dies nicht die beste Lösung für Sie.

Profis mit Stift und Papier

Völlig kostenlos

Einfach zu verwenden und zu erstellen

Klar und einfach zu befolgen

Großartig für verschiedene Vorlagen

Eine der besten Optionen zum Drucken

Nachteile von Stift und Papier

Kann verloren gehen oder verändert werden

Schwierige Weitergabe an Teammitglieder

Nicht einfach zu speichern oder zusätzliche Notizen zu erstellen

Preise für Stift und Papier

Diese Vorlagen kosten nichts außer dem, was Sie für den Druck ausgeben (d.h. Tinte und Papier)

Testen Sie eine All-in-One-Produktivitätsplattform und nicht nur einen kostenlosen Terminplaner

Mit den meisten dieser Optionen können Sie mühelos einen Zeitplan erstellen, aber wie gut verwalten sie Ihre alltäglichen Aktivitäten oder wie gut passen sie Ihren flexiblen Zeitplan für die Arbeit an und speichern ihn automatisch?

Das ist es, was ClickUp von den anderen abhebt. ClickUp ist eine Produktivitäts-App, die so viel mehr kann als nur Zeitpläne zu verwalten.

Mit seinen zahlreichen Vorlagen, Ansichten und Funktionen gibt es keinen Grund, es nicht zu versuchen ClickUp kostenlos !

ClickUp bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, von der Art und Weise, wie Sie Ihren Kalender strukturieren, bis hin zu der Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeitsideen kritzeln. ClickUp ist nicht nur der beste kostenlose Terminplaner, sondern bietet auch einen zentralen Arbeitsbereich für Ihr Team, sodass Sie den gesamten Prozess verwalten können.

Was zwischen Ihnen und einem einfacheren, unkomplizierten Weg, Ihr Leben in Ordnung zu halten, steht, ist ein einfacher Klick auf eine Schaltfläche!