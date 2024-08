Was sind die wichtigsten Scrum-Rollen? (2024 Leitfaden)

sie möchten mehr über _Scrum-Rollen erfahren?

Wenn Sie das Scrum-Framework übernehmen möchten, müssen Sie zunächst die verschiedenen Scrum-Rollen verstehen.

Denn ohne sie zu verstehen, können Sie kein Scrum-Team bilden!

Und um Ihnen dabei zu helfen, rufen wir die Avengers an.

Schließlich sind sie das perfekte Beispiel dafür, wie ein echtes Scrum-Team aussieht!

Und mit echt meinen wir, dass sie ihre Probleme haben, wenn die Dinge nicht gut laufen, aber am Ende des Tages erreichen sie STETS ihr Ziel.

wer ist also der Nick Fury des _Scrum-Teams?_

und welche Rollen spielen die anderen Avengers?_

In diesem Artikel gehen wir auf alles ein, was du wissen musst über Scrum-Rollen und Verantwortlichkeiten um Ihnen beim Aufbau Ihres eigenen Projektteams im Stil der Avengers zu helfen!

Legen wir los.

Was ist der Scrum-Projektmanagementrahmen?

Hinweis: Die folgenden Abschnitte sind für Personen gedacht, die mit _ Agile _und Scrum Projektmanagement nicht vertraut sind. Wenn Sie nur etwas über die Scrum Rollen erfahren wollen, klicken Sie auf hier um zu diesem Abschnitt zu springen.

Bevor wir uns mit den Rollen in Scrum-Teams befassen, wollen wir kurz erläutern, was Agile und Scrum sind.

Die Agile-Methode ist ein umfassendes Rahmenwerk für das Projektmanagement, das für mehr Effizienz und Anpassungsfähigkeit entwickelt wurde. Scrum nutzt die agile Methodik, um ein Projekt so schnell wie möglich abzuschließen.

ähnlich wie Vision auf der Kernsoftware von J.A.R.V.I.S. basiert:

Während Software-Entwicklungsteams meist Scrum und das Agile Framework verwenden, können sie auch auf jedes andere Projekt angewendet werden, das Flexibilität erfordert, wie z. B. ein Vertriebs- oder ein Social-Media-Marketing-Projekt.

Wie funktioniert Scrum?

was macht die Scrum-Methodik zu einem so effizienten Managementstil?

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels erläutern:

Angenommen, Sie bauen einen neuen Iron-Man-Anzug für Tony Stark..

Beim traditionellen Projektmanagement brauchen Sie ein ganzes Jahr für die Planung, Entwicklung und Freigabe des Anzugs, nur um festzustellen, dass Tony mit einigen seiner Funktionen unzufrieden ist.

Sie dachten, ein automatischer Snackspender wäre die coolste Idee aller Zeiten, nur um später festzustellen, dass er eigentlich einen Anzug mit dem perfekten Flugstabilisator wollte!

(Wir wollen doch nicht, dass unser Lieblings-Superheld leidet, oder?)

Bei der Agilen Software Entwicklung Methodik entwickeln Sie die Software in Phasen (genannt Sprints), holen nach jeder Phase Tonys Feedback ein und implementieren die Änderungen vor der nächsten Veröffentlichung.

Indem Sie ihn aktiv in den Entwicklungsprozess einbeziehen, können Sie ihm einen Anzug liefern, der ihn in Verzückung versetzt!

Was gehört zu Scrum?

So wie der Avengers-Film auf der Comic-Serie basiert, gibt es auch für Scrum ein Buch, das es definiert - die Scrum-Leitfaden .

Was ist der Scrum Guide?

Er erklärt, was in den Scrum-Methodik die wir in einer Minute kurz durchgehen werden.

Sie können sich auch unser umfangreiches Agiles Projektmanagement um mehr über die agile Methodik zu erfahren.

Die Scrum-Methode verfügt über eine Reihe einzigartiger Elemente, die zu einer effektiven Einführung von Scrum beitragen:

Scrum-Werte die fünf Scrum-Werte - Engagement, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt - bilden den ethischen Kodex für Scrum und agile Teams. * Scrum-Zeremonien : Scrum-Zeremonien oder Scrum-Events helfen Teams bei der Planung und Überprüfung ihrer Arbeitsabläufe. Sie umfassen sprint-Planung , täglichScrum-Besprechungen, Sprint Review, und sprint-Retrospektive besprechungen.

Scrum Artefakte: Scrum-Artefakte sind Werkzeuge die dazu beitragen, dass alle an der Produktentwicklung Beteiligten an einem Strang ziehen. Dazu gehören die produkt-Backlog ,sprint-Backlogund Produktinkrement.

Sehen Sie sich unseren Leitfaden zum Scrum-Methodik für eine detaillierte Aufschlüsselung, wie diese Elemente zusammenkommen.

Was sind die wichtigsten Rollen in Scrum?

lassen Sie uns nun in die _vielfältigen Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Scrum-Team eintauchen

Was ist ein Scrum-Team?

Ein Scrum-Team ist eine Gruppe von etwa fünf bis zehn Mitgliedern, die in Sprints mit Scrum-Werten an der Produktentwicklung arbeiten.

die Avengers sind eine Gruppe von Individuen, die zusammenarbeiten, um die Welt zu retten

In ähnlicher Weise ist ein Scrum-Team ist eine Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten, um der Welt ein fertiges Produkt zu liefern!

Einige ihrer Eigenschaften sind:

Das Projektteam arbeitet daran, die Inkremente nach jedem Sprint-Zyklus zu liefern

Jedes Teammitglied sollte die Scrum-Werte und -Regeln befolgen

Sie sind als Ganzes für die Lieferung des Produkts verantwortlich

für die Lieferung des Produkts verantwortlich Sie sind befugt, Entscheidungen eigenständig zu treffen

zu treffen Sie sollten die Scrum-Artefakte ordnungsgemäß pflegen

Während jede Scrum-Rolle unterschiedliche Verantwortlichkeiten hat, arbeitet das Team zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen

wie sieht es mit der Teamgröße aus?

Ein Scrum-Team hat in der Regel etwa fünf bis zehn Mitglieder.

Warum?

Wenn das Projektteam zu groß ist, kann dies zu einer schlechten Zusammenarbeit und zu mehr Verwirrung bei den Rollen im Scrum-Team führen. Und wenn es zu klein ist, verfügt es möglicherweise nicht über alle Fähigkeiten, die für die Entwicklung des Produkts erforderlich sind.

Selbst die ursprünglichen Avengers umfassten _nur sechs Mitglieder!

Es ist, als wären sie dazu bestimmt, ein agiles Team zu sein!

Anmerkung: Bei mehr als 10 Mitgliedern wird die Scrum of Scrums Methode verwendet, um die Arbeit zu koordinieren. Das Team wird in mehrere Scrum-Teams von 5-10 Mitgliedern aufgeteilt und Vertreter aus jedem Team treffen sich, um ihren Fortschritt bei einem Scrum _of Scrums-Meeting zu überprüfen

wer ist also wer im _Scrum-Team ? Und welche Verantwortlichkeiten sind mit jeder Scrum-Rolle verbunden?

finden wir es heraus..._

Die drei wichtigsten Scrum-Rollen

Jedes Scrum-Team hat drei Schlüsselrollen:

Warum gibt es keinen Projektleiter ? Sollte nicht jedes Projekt einen haben?

In der Regel gibt es bei Scrum keine klare Projektleiterrolle. Die Aufgaben eines Managers sind zwischen der Rolle des Scrum-Masters, des Product Owners und des Scrum-Entwicklungsteams aufgeteilt.

erfahren Sie mehr über die _Scrum Rollen und Verantwortlichkeiten ...

A. Die Rolle des Product Owners

Für jedes Projekt braucht man jemanden, der die Bedürfnisse der Stakeholder (Kunden oder Endbenutzer _) versteht und sie in Form von Produktfunktionen visualisieren kann, richtig?

Das ist die Rolle des Scrum Product Owners, auch bekannt als der Nick Fury des Teams.

So wie Fury die Avengers zusammengebracht hat, um Loki aufzuhalten, bringt der Product Owner das agile Team zusammen, um das Produkt zu entwickeln.

Sie leiten den Produktentwicklungsprozess, indem sie die Grundlagen für das Projekt schaffen. Dies geschieht, indem sie verstehen, was die Stakeholder wollen, und dies in einer User Story beschreiben.

Was ist eine Benutzergeschichte_ ?

Eine User Story beschreibt, wie das Produkt für die Stakeholder nützlich sein wird. Sie beantwortet drei Fragen:

Wer ist der Benutzer?

Welche Funktionen braucht er?

Warum braucht er diese Funktionen?

Verantwortlichkeiten der Produkteigentümerrolle

Der Scrum Product Owner ist zwar nicht unbedingt der Business Owner, aber er ist in erster Linie für die Maximierung der Investitionsrentabilität des Projekts verantwortlich.

Hierfür sind sie:

Identifizieren von Produktmerkmalen

Definieren Sie die Akzeptanzkriterien, um die Produktstandards festzulegen

Sie übersetzen diese in Product Backlog Items

Priorisierung der Product-Backlog-Elemente für jeden Sprint-Zyklus

Verfeinern der Liste entsprechend den Anforderungen der Stakeholder

Aber das ist noch nicht alles!

Zu den weiteren Aufgaben des Product Owners gehören:

Regelmäßige Verwaltung des Product Backlogs

Klare Definition von Projektzielen und Product Backlog Items

Beaufsichtigung des Entwicklungsprozesses

Weiterleitung des Feedbacks der Stakeholder an das Projektteam

Hinweis: Wenn Sie ein zertifizierter Scrum Product Owner werden wollen, können Sie Product Owner Zertifizierungskurse von Berufsgruppen wie der Scrum Alliance besuchen

leider ist die _Scrum _Alliance keine intergalaktische Raummacht!

B. Die Rolle des Scrum Master

wenn Sie _Scrum-Praktiken übernehmen wollen, brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft, die Prinzipien von _Scrum _ und seine anderen Komponenten zu verstehen, richtig?

Das ist die Rolle des Scrum-Master auch bekannt als der Iron Man, oder Captain America des Teams.

Er wird alles tun, was er kann, um dem Team zu helfen. Deshalb leitet der Scrum Master und hilft dem Scrum Product Owner und dem Entwicklungsteam, das Projekt abzuschließen.

aber Moment, wenn sie nur dazu da sind, dem Team zu helfen, kann es doch mehrere Scrum Master geben, oder?

Nein.

wir wissen doch, wie gerne Cap und Iron Man streiten, oder?

Deshalb ist es ratsam, nur einen Scrum Master pro Team zu haben.

Zuständigkeiten der Scrum Master Rolle

Denken Sie daran, dass ein Scrum Master nicht der Projektleiter oder Manager des Teams ist. Er hilft den Teammitgliedern lediglich dabei, die Prinzipien von Scrum zu erlernen und den Managementrahmen im Produktentwicklungsprozess anzuwenden.

Hier sind einige Aufgaben des Scrum Masters:

Sicherstellen, dass jedes Teammitglied die Scrum- und Agile Entwicklungspraktiken * Unterstützung des Product Owners bei der Realisierung des Return on Investment

Ermutigung des Teams, sich selbst zu organisieren

Schutz des Teams vor internen und externen Ablenkungen

Erleichterung von Scrum-Zeremonien wie Sprint-Planung, Sprint-Review usw.

Hinweis: Wenn Sie ein zertifizierter Scrum Master werden wollen, können Sie an Scrum Master Zertifizierungskursen teilnehmen, die von der Scrum _Alliance und anderen Berufsgruppen angeboten werden

C. Mitglied des Entwicklungsteams

Jetzt haben Sie also jemanden, der das Team zusammenbringt.

Sie haben auch jemanden, der die Leute auf den richtigen Weg bringt.

aber wer hält sich an den _Scrum-Rahmen _?

wer führt das _sprint backlog aus?_?

Dafür haben Sie das Entwicklungsteam, auch bekannt als die anderen Avengers.

Genauso wie die Avengers unterschiedliche Fähigkeiten haben und zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen, hat das Scrum-Entwicklungsteam die funktionsübergreifenden Fähigkeiten, die für die Entwicklung des Produkts erforderlich sind.

Das Entwicklungsteam ist eine Gruppe von Einzelpersonen (Entwicklern), die das Produkt in jedem Sprint entwickeln. Das Team arbeitet zusammen, um den Beteiligten das Endprodukt zu liefern.

Sie haben zwei wesentliche Eigenschaften:

Selbstorganisation : Die Mitglieder wissen, wie sie das Produkt ohne Hilfe von Nicht-Scrum-Teammitgliedern entwickeln können

: Die Mitglieder wissen, wie sie das Produkt ohne Hilfe von Nicht-Scrum-Teammitgliedern entwickeln können Funktionsübergreifend: Sie verfügen über alle für die Produktentwicklung erforderlichen Fähigkeiten und sind nicht auf ein anderes Mitglied des Scrum-Teams angewiesen

aber wer bildet das _Entwicklungsteam ? Sind es nur die Softwareentwickler?

Der Begriff "Entwickler" bezieht sich im Zusammenhang mit der agilen Softwareentwicklung häufig auf Programmierer.

Er kann sich aber auch auf jeden beziehen, der am Produktentwicklungsprozess beteiligt ist, wie z.B.:

Business-Analyst

Designer

Forscher

Aufgaben des Entwicklungsteams

Da ein Scrum-Entwicklungsteam selbstorganisiert ist, übernimmt es einige Aufgaben eines Projektmanagers, z. B. die Entscheidung, wie ein Sprint durchgeführt wird.

Sie übernehmen auch:

Sie streben danach, ihre Fähigkeiten und Arbeitsabläufe selbst zu verbessern

Die Produktmerkmale gemäß den Abnahmekriterien zu entwickeln

Änderungen an den Inkrementen entsprechend den Bedürfnissen der Stakeholder vornehmen

Sie sind mitverantwortlich für Verzögerungen oder Fehler in der Produktentwicklung

Nehmen Sie an Scrum-Veranstaltungen wie Sprint-Reviews teil,sprint-Retrospektive (siehe auch: agile Retrospektive ) und tägliche Scrum-Meetings zur Besprechung des Fortschritts

Hinweis: Sie können zertifizierte Scrum Entwickler werden, indem Sie Zertifizierungskurse besuchen, die von der Scrum Alliance und anderen Gruppen angeboten werden. Die meisten dieser Kurse sind jedoch für Software Entwicklungsteams gedacht, die das _Scrum-Framework _ übernehmen wollen

Wie helfen Sie Ihren Scrum-Teams, gut zu arbeiten?

haben Sie die Prinzipien von _Scrum kennengelernt? ✅

Die Team Rollen zugewiesen? ✅

Ready to tackle a Scrum project ? Think again.

bevor Sie ein _Projekt _ beginnen, brauchen Sie eine Plattform für die Durchführung der Aktivitäten, richtig?

ich meine, sogar die Avengers brauchten ein Hauptquartier!

was ist also die Plattform für ein Scrum-Team?

**Ganz einfach: Projektmanagementsoftware!

Die beste Agile Scrum Projektmanagement-Software: ClickUp

Ob Sie mit einem traditionellen Team oder einem agilen Scrum-Team mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp können Sie Ihre Projekte einfach verwalten.

Sie bieten leistungsstarke Funktionen, um Teams zu unterstützen:

Ihr Sprint Backlog zu verwalten

Sprints zu planen und zu verfolgen

Mit Stakeholdern und anderen Mitgliedern zu kommunizieren

**Aber was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweit größte am besten bewertete Scrum- und Agile-Projektmanagement-Tool das Projektteams hilft, sich schnell an das Scrum-Framework anzupassen.

hier ist ein Geheimnis:_

Auch wenn wir es nicht offiziell bestätigen können, haben wir Grund zu der Annahme, dass Tony Stark ClickUp benutzt hat, um den ersten Iron-Man-Anzug zu bauen.

(Pepper Potts lehnte einen Kommentar ab, als wir sie fragten.)_

So hilft ClickUp jedem Scrum-Team bei der Verwaltung seiner Projekte:

1. Sprint-Listen zum Verfolgen des Sprint-Fortschritts

sie möchten wissen, wie ein Sprint voranschreitet?

Verwenden Sie die Sprint-Listen von ClickUp!

Eine Sprint-Liste ist eine Checkliste, die Ihren Sprint-Zyklus in kleine Aufgaben unterteilt, damit Sie den Fortschritt verfolgen können. Sie können sie schnell abhaken, wenn Sie zum nächsten Sprint übergehen.

Sie können sogar Scrum-Punkte zu den Sprint-Listen von ClickUp hinzufügen, um die Zeit abzuschätzen, die Sie für die Fertigstellung Ihres Product Backlog Items benötigen.

was gibt es noch?

Sie sind perfekt für die Überprüfung des Fortschritts während Scrum-Events wie Sprint-Planungsmeetings, Sprint-Retrospektiven oder täglichen Scrum-Meetings.

2. Agile Scrum Dashboards für visuelle Zusammenfassungen eines jeden agilen Projekts

ClickUp's leistungsstarke Dashboards geben Ihnen schnelle visuelle Übersichten über jedes Projekt.

So ähnlich wie Tonys Arbeitsbereich hier:

Sie können sogar die Grafiken, die Sie erhalten, anpassen:

Geschwindigkeitsdiagramme : hebt die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben hervor

Burndown-Diagramme : zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an

Burnup-Diagramme : zeigt den Umfang der bereits geleisteten Arbeit in einem Projekt an

Kumulative Flussdiagramme : um zu sehen, wie das Projekt im Laufe der Zeit voranschreitet

3. Ziele um Ihr Sprint-Ziel in Angriff zu nehmen

Bei der Sprintplanung erstellen Sie ein Ziel, das Ihnen hilft, sich auf den Sprint zu konzentrieren.

aber woher wissen Sie, ob Sie auf dem richtigen Weg sind?

Mit den Zielen von ClickUp!

Ziele sind übergeordnete Container, die Ihnen helfen, Ihr Sprint-Ziel in kleine, messbare Targets zu unterteilen. Um ein Sprint-Ziel in Angriff zu nehmen, müssen Sie nur diese Targets abschließen!

Wenn Ihr Ziel zum Beispiel darin besteht, den Iron-Man-Anzug zu bauen, könnten Ihre Ziele "Wireframe entwickeln" und "Bug-Testing" lauten

Sie können auch Ziele verwenden, um Ihre Sprints schnell zu starten.

Erstellen Sie dazu einfach eine Liste von Backlog-Elementen und verschieben Sie sie in ein Ziel. Auf diese Weise werden Ihre Backlog-Elemente zu Zielen und Sie können sie abhaken, während Sie fortfahren.

So einfach ist das!

sind Sie besorgt, dass Ihre Kommentare oft unbemerkt bleiben?

wenn du so effektiv sein willst wie die Avengers, kannst du dir kein verzögertes Feedback leisten!

Mit den Zugewiesenen Kommentaren von ClickUp wird das kein Problem mehr sein.

Ideal für jeden Projektmanager oder Product Owner: Mit dieser Funktion können Sie Aufgaben aus Kommentaren erstellen und sie jedem Scrum-Team-Mitglied (oder sich selbst) zuweisen.

Diese werden sofort benachrichtigt, und die Aufgabe wird sogar in ihrer Aufgabenablage angezeigt. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, können sie sie auflösen, um weitere Nachfassaktionen zu vermeiden!

5. Benutzerdefinierte Zustände für die Verwaltung unterschiedlicher Agile-Projektphasen

stuck with task statuses that are not relevant to your _project ?

Jedes Projekt hat seine eigenen Bedürfnisse und Phasen. Aber die meisten Projektmanagement-Tools geben Ihnen einen Standardsatz von Aufgabenstatus vor, der nicht genau Ihre Projektanforderungen widerspiegelt.

ich meine, wer braucht schon eine "Bearbeitungs"-Stufe, wenn man den Anzug von Iron Man entwickelt?

Mit den Benutzerdefinierten Status von ClickUp ist das jedoch kein Problem!

Damit können Sie benutzerdefinierte Druckstatus erstellen, die Ihre Projektanforderungen genau widerspiegeln. Sie können zum Beispiel einen Status wie "Bugtest" für Ihr agiles Softwareprojekt erstellen.

Sie brauchen nur einen Blick auf den Status einer Aufgabe zu werfen, um zu wissen, in welchem Stadium sie sich befindet. Auf diese Weise weiß jeder, der an dem Projekt arbeitet, sofort, wie es vorankommt.

Dies sind jedoch nicht alle Funktionen von ClickUp.

Diese Software für agiles Projektmanagement bietet Ihnen auch Funktionen wie:

Mehrere Ansichten : Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ansichten, um von einer normalen Scrum-Tafel Automatisierung des Projektmanagements: Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben zur Verbesserung von Scrumprozesseffizienz Prioritäten: Priorisierung von Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit

Abhängigkeiten : Versuchen Sie Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu erledigen

Impuls : wissen, worauf sich Ihr Scrum-Team gerade am meisten konzentriert

Steckbriefe : die Aufgaben aller Rollen Ihres Scrum-Teams kennen

Aufgaben-Prüflisten sprint Backlog mit einfachen To-Do-Listen verwalten

Erkennung von Kollaboration : Erkennen, wenn andere an der gleichen Aufgabe arbeiten wie man selbst

Team-Berichterstattung : Überwachen Sie die Leistung Ihres Scrum- oder Agile-Teams mit Echtzeit-Berichten

Schlussfolgerung

Das Verständnis der Scrum-Rollen und -Verantwortlichkeiten ist für den Erfolg eines Scrum-Teams unerlässlich.

Und die Avengers bieten viele Beispiele dafür, wie ein Scrum-Team aussehen sollte.

Das sind sie:

Funktionsübergreifend

Selbstorganisierend

Engmaschig

Und vor allem: dem Erfolg verpflichtet!

und während Sie Ihr eigenes Team im Stil der Avengers zusammenstellen, warum nutzen Sie nicht ein kostenloses Agile Projektmanagementtool wie ClickUp, um Ihnen dabei zu helfen?

Es verfügt über zahlreiche leistungsstarke Funktionen, mit denen Teams ihre Projekte in einer Scrum-Umgebung effizient planen und verwalten können.

Mit ClickUp ist das Bilden eines Scrum-Teams ein Kinderspiel! Registrieren Sie sich noch heute und erleben Sie die Macht für sich selbst!