Wie man Agile Scrum Artefakte verwaltet: Definition und Wichtigkeit

Die agile Scrum-Methodik ist darauf ausgelegt, sich an Veränderungen anzupassen und Software zu entwickeln, die sich problemlos mit den Anforderungen des Unternehmens weiterentwickelt. Wenn dieser Wandel schnell vonstatten geht, können Teams in ein Chaos aus Missverständnissen und falscher Ausrichtung geraten.

Um jederzeit auf Kurs zu bleiben, brauchen Entwicklungsteams ein gemeinsames Vokabular, und genau das ermöglichen die agilen Scrum-Artefakte.

In diesem Blogbeitrag gehen wir auf Scrum-Artefakte ein, wie sie helfen und wie Sie sie zum Vorteil Ihres Teams verwalten können.

Was sind Scrum-Artefakte?

Scrum-Artefakte sind Elemente, Berichte oder Prozesse, die Projektmanagern helfen, wichtige Informationen mit allen Beteiligten zu teilen.

Sie sind klar definiert agile Scrum-Begriffe der Hauptzweck des Scrum-Projekts besteht darin, allen Beteiligten Einblick in die Produktentwicklung, die geplanten Aktivitäten, die erledigten Aufgaben und die Teamleistung zu geben.

Die drei Scrum-Artefakte sind:

Produkt-Backlog

Sprint-Backlog

Inkrement

Wir erforschen jeden dieser Punkte und wie man sie in agiles Projektmanagement später in diesem Blogbeitrag.

Bevor Sie jedoch mit der Erstellung Ihrer Scrum-Artefakte beginnen, müssen Sie das Leitprinzip kennen: Transparenz.

Die Bedeutung der Artefakttransparenz in Agile Scrum

In der agilen/Scrum-Softwareentwicklung ist Transparenz ein grundlegendes Prinzip, das sich auf jede Entscheidung und Handlung auswirkt. Einer der Wege, auf dem agile Scrum-Teammitglieder Transparenz praktizieren, sind die Artefakte.

Die scrum-Leitfaden besagt, dass das Hauptziel von Scrum-Artefakten darin besteht, "die Transparenz von Schlüsselinformationen zu maximieren", so dass jeder, der die Artefakte untersucht, die gleiche Grundlage für Anpassungen hat.

Im Wesentlichen helfen Scrum-Artefakte dabei, einen gemeinsamen Kontext für das Team zu schaffen, um das Projekt in die richtige Richtung zu lenken. Davon profitiert das Team in mehrfacher Hinsicht.

Schafft Vertrauen: Wenn alle Beteiligten Zugang zu aktuellen Informationen über den Projektfortschritt haben, vertrauen sie sich gegenseitig.

Fördert die Zusammenarbeit: Agile Scrum-Artefakte, die vom Team gemeinsam erstellt werden, machen die Lücken und Blockaden sichtbar. So, funktionsübergreifendes Team mitglieder des Teams bieten im Interesse des Projekts Hilfe und Rat an.

Behebt Risiken: Scrum-Artefakte bieten eine Möglichkeit, Probleme vorherzusehen, Fehler zu erkennen und sie zu beheben, bevor sie zu einem Problem werden.

Unterstützt die Problemlösung: Wann immer das Scrum-Team auf ein Hindernis stößt, dienen die Artefakte als Wegweiser und liefern wichtige Informationen, um effektive Entscheidungen zu treffen.

Ermöglicht kontinuierliche Verbesserung: Teams sind bestrebt, sich kontinuierlich zu verbessern - agile Scrum-Artefakte unterstützen Reviews und Retrospektiven mit genauen und zeitnahen Daten.

Auf diese Weise bilden die Scrum-Artefakte die Grundlage des Frameworks. Sie helfen allen Teammitgliedern, das agile Scrum-Framework ganzheitlich und effektiv zu nutzen. So geht's.

Arten von Scrum-Artefakten

Das Scrum-Prozessframework hat drei primäre Artefakte: Product Backlog, Sprint Backlog und Product Increment. Im Laufe der Zeit haben Scrum-Teams jedoch zusätzliche Artefakte entwickelt, wie die Produktvision, das Burn-Down-Diagramm, die Definition von "erledigt" usw. Schauen wir uns alle diese Artefakte an.

1. Produkt-Backlog

product Backlog als Liste der zu erledigenden Aufgaben

Dieses offizielle Scrum-Artefakt ist eine geordnete Liste der für das Produkt erforderlichen Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Sie wird aus Recherchen über Kundensupport und Konkurrenz-/Marktanalysen zusammengestellt.

Einige der wichtigsten Merkmale eines Product Backlogs sind:

Lebendiges Dokument: Es wird aktualisiert, wenn neue Ideen/Anforderungen auftauchen

Auftauchend: Es wird auch regelmäßig überprüft, um zu löschen oderzu depriorisieren die nicht mehr kritisch sind

Teamübergreifend: Es wird sowohl von Geschäfts- als auch von Entwicklungsteams verwendet, um zukünftige Aktivitäten zu planen

Verwaltet durch den Product Owner: Obwohl verschiedene Teams es nutzen, liegt die Verantwortung für die Aktualisierung und Transparenz beim Product Owner

Das Product Backlog ist die einzige Quelle für die vom Scrum-Team aufgenommene Arbeit.

Allerdings sind nicht alle Elemente des Product Backlogs sofort bereit, in den Sprint aufgenommen zu werden. Das Produkt-Backlog wird verfeinert, um sicherzustellen, dass ein Element das erforderliche Maß an Transparenz oder Klarheit erreicht.

Hier zerlegen und definieren die Entwickler Product Backlog Items in kleinere, präzisere Stories, die innerhalb eines Sprints abgeschlossen werden können.

Das Engagement für ein Product Backlog richtet sich auf das Produktziel. Scrum-Teams definieren das Produktziel (den zukünftigen Zustand des Produkts) und strukturieren die Backlog-Elemente, um dieses Ziel zu erreichen.

Sobald die Elemente im Product Backlog bereit sind, für den nächsten Sprint ausgewählt zu werden, werden sie in das Sprint Backlog aufgenommen.

2. Sprint Backlog

Das Sprint Backlog ist eine Teilmenge des Product Backlogs, die für die Entwicklung im nächsten Sprint ausgewählt wird. Es enthält auch einen Plan zur Bereitstellung dieser Funktionalität und zur Erreichung des Sprint-Ziels.

Das Sprint-Backlog wird während der sprint-Planung besprechung, bei der das Entwicklungsteam Product-Backlog-Elemente nach Priorität auswählt, sie dem Sprint-Backlog hinzufügt und sie in zu entwickelnde Aufgaben aufteilt.

Das Sprint Backlog zeigt ein Echtzeitbild des Sprints. Das ist es also:

In Echtzeit aktualisiert: Die Teams behalten die Elemente im Sprint Backlog genau im Auge, fügen Kommentare hinzu und aktualisieren den Status regelmäßig

Frisch gehalten: Unnötige Elemente werden aus dem Sprint Backlog gelöscht

Detailliert: Jedes Element des Sprint Backlogs sollte genügend Informationen enthalten, um im täglichen Scrum überprüft zu werden

Sobald das Team die Elemente des Sprint Backlogs bearbeitet hat, erstellt es Produktinkremente.

3. Produktinkrement

Ein Inkrement ist eine funktionierende, lieferbare Version des Produkts, die die "Definition of Done" des Entwicklungsteams erfüllt, d. h. alle Akzeptanzkriterien (Qualitätskriterien, Einschränkungen oder nicht-funktionale/geschäftliche Anforderungen), die im Product Backlog definiert sind.

Am Ende eines jeden Sprints muss die vom Entwicklungsteam geleistete Arbeit in einem Inkrement gipfeln, das eine vollständig getestete und genehmigte Ergänzung des bestehenden Produkts darstellt.

Während es für jeden Sprint ein Inkrement gibt, umfasst es auch die Inkremente aller vorangegangenen Sprints. Diese ergänzen den Prozess der kontinuierlichen Integration/des kontinuierlichen Deployments (CI/CD) bei der Versionsverfolgung und dem Rollback, falls erforderlich.

4. Definition von done

Die Definition von "fertig" ist eine formale Liste von Standards, die jedes neue Inkrement erfüllen muss, bevor es offiziell als fertig angesehen wird.

Gemäß dem Scrum-Leitfaden ist die Definition von "done" eine Verpflichtung für ein Produktinkrement und kein Artefakt. Dennoch ist es für das gesamte Scrum-Team von Vorteil, eine klare, dokumentierte Definition der Fertigstellung zu haben, um das Inkrement zum Kunden zu bringen.

Scrum-Teams haben in der Regel eine Checkliste mit Punkten, die die Definition von "erledigt" ausmachen. Sie könnte zum Beispiel Folgendes umfassen:

Code-Review abgeschlossen

Funktionstests abgeschlossen

Sicherheitstests abgeschlossen

Erfüllt die Normen zur Einhaltung von Vorschriften

Die Definition von "abgeschlossen" kann für jede User Story unterschiedlich sein. Sie kann sich weiterentwickeln, um sich an die neuesten Erkenntnisse des Teams über das Geschäft anzupassen. Sie wird während der Sprint-Retrospektiven iteriert, um für zukünftige Inkremente gestärkt zu werden.

Das Inkrement wird nicht freigegeben, wenn ein Product-Backlog-Element die Definition von "erledigt" nicht erfüllt. Stattdessen wird es zur Überprüfung an das Backlog zurückgeschickt. Es wird auf Probleme und Grundursachen untersucht, damit die Scrum Master prozesse rationalisieren um solche Eventualitäten in Zukunft zu vermeiden.

Wenn ein Element die Definition von "erledigt" erfüllt, wird es für die Verfolgung des Ausbrennens geschlossen, und das Team geht zur nächsten offenen Aufgabe über.

5. Produktvision

Die Produktvision ist die gemeinsame Vorstellung vom zukünftigen Zustand des Produkts. Sie umreißt den Wert, den das Produkt für seine Kunden hat.

Die Produktvision gibt die Richtung vor funktionsübergreifenden Teams ihre Ziele zu erreichen. Es hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn zum Beispiel zwei Product Backlog Items um Aufmerksamkeit konkurrieren, helfen die Produktvision und die Ziele den Entwicklern dabei, Prioritäten zu setzen, was wichtig ist.

6. Freigabeplan

scrum-Releaseplan mit Priorität, Aufwand und Dauer_

Ein Release-Plan beschreibt, woran das Team arbeiten wird (Product Backlog Items), wann sie veröffentlicht werden (Zeitrahmen) und wie sie ausgeführt werden (Ressourcenplan).

Der Freigabeplan ist kein offizielles Artefakt, das im Scrum-Leitfaden definiert ist. Er ist jedoch bei Scrum-Mastern und Product Ownern sehr beliebt, da er ihr Projektmanagement leitet und ihnen eine Struktur gibt.

Er wird oft während der Scrum-Planungsphase erstellt und hilft Ihnen, Fragen zu beantworten wie:

Wie lang ist jeder der kommenden Sprints?

Welche Elemente werden in jedem Sprint fertiggestellt, und welche Priorität haben sie?

Wer ist für welche Aktivitäten verantwortlich?

Welche Ressourcen werden für die Fertigstellung jedes Sprints benötigt?

Wie hoch ist das Budget für jeden Sprint?

In Verbindung mit der Produktvision verhilft der Release-Plan dem Team zu einem klareren Blick in die Zukunft.

Ein Versionsplan wird in der Regel als Gantt-Diagramm dargestellt, in dem die Aufgaben über die Zeit verteilt sind und Abhängigkeiten bestehen. Einige Beispiele finden Sie in diesen Gantt-Diagramm-Projektvorlagen .

7. Ausbruchsdiagramm Burndown-Charts freigeben (oder Sprint-Burndown-Diagramme) heben die im aktuellen Sprint abgeschlossenen Product-Backlog-Elemente und die verbleibenden Aufgaben hervor. Das Burndown-Diagramm ist hilfreich bei:

Vergleich der aktuellen Leistung mit dem Release-Plan

Vorhersage, ob die Arbeit wie geplant abgeschlossen werden kann

Identifizierung von Umfangsveränderungen, falls vorhanden, während des Sprints

Lernen über die Teamleistung

Kapazitätsplanung

Da Sie nun die drei primären und andere erweiterte Scrum-Artefakte kennen, erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie sie erstellen und verwenden können.

Wie verwaltet man Scrum-Artefakte?

Aktuelle, klare und transparente Scrum-Artefakte sind für die Effektivität eines jeden agilen Scrum-Engineering-Projekts von grundlegender Bedeutung. Um dies zu erreichen, brauchen Sie eine effiziente Methode, um sie zu erstellen und zu verwalten.

Eine gute scrum-Projektmanagement-Software wie ClickUp sollte dies ermöglichen. So geht's.

Aufgabenansicht für Scrum-Teams

ClickUp Aufgabenansicht

Jedes Element in einem Scrum-Projekt muss klar und transparent definiert werden. Dazu legen Sie jedes Backlog-Element oder jede User Story als Aufgabe in ClickUp an.

Kategorisieren Sie es als einen beliebigen Aufgabentyp, wie z.B. Meilenstein, Feature, Defekt oder Feedback

Fügen Sie eine detaillierte Beschreibung, Status, Priorität und Tags hinzu

Unterteilen Sie sie in Teilaufgaben, falls erforderlich

Verwenden Sie Checklisten für die Definition von "erledigt"

Verwenden Sie die Chat-Ansicht für Unterhaltungen im Kontext der Aufgabe. Ermöglichen Sie es Ihrem Team, an einem Ort Fragen zu stellen, Antworten zu erhalten und gegebenenfalls potenzielle Lösungen zu erarbeiten.

Verwenden Sie eine der über 15 ClickUp-Ansichten für Aufgabenmanagement, Projektverfolgung und Workflow-Visualisierung.

Zeitverfolgung zur Berechnung der Sprint-Geschwindigkeit

zeitmessung von überall mit ClickUp

Was passiert, wenn der Product Owner feststellt, dass das Burndown-Diagramm anzeigt, dass die Aufgaben nicht innerhalb des aktuellen Sprints abgeschlossen werden können? Sie führen eine Ursachenanalyse durch.

Was hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass die Arbeit verschoben wird? Um dies herauszufinden, müssen Scrum-Teams ihre Zeit verfolgen. Die in ClickUp integrierte KI-gestützte Zeiterfassungs-App ist genau darauf ausgelegt.

Teams können mit ClickUp starten/stoppen, Zeit manuell hinzufügen, die erfasste Zeit bearbeiten, Notizen hinzufügen und vieles mehr. Ein Scrum Master kann Zeitberichte direkt auf seinem ClickUp Dashboard sehen. Sie können Zeitberichte filtern, sortieren und aufrollen, um die Sprint-Velocity zu berechnen, was hilft bei prozessoptimierung für künftige Sprints.

Kanban-Tafeln für Backlogs

Produkt- und Sprint-Backlogs sind Elemente, die eine Reihe von Stufen durchlaufen. Zum Beispiel können die Product Backlog Items neu, verfeinert und sprintreif sein. Die Sprint-Backlog-Elemente können To-Do, Entwicklung, Test, Bereitstellung usw. durchlaufen.

Das Organisieren von Backlog-Elementen basierend auf ihrem Status, d.h. das Erstellen einer scrum-Board -ist eine gute Möglichkeit, um zu visualisieren, wie weit das Team im Projekt fortgeschritten ist. Jede der verschiedenen kostenlose Software für Kanban-Tafeln kann Ihnen bei der Erstellung eines Scrum-Boards helfen.

ansicht der Kanban-Tafel von ClickUp

ClickUp geht noch einen Schritt weiter. Die Kanban-Tafel von ClickUp zeigt die Aufgaben automatisch nach Status gruppiert an. Diese vollständig anpassbare Kanban-Tafel kann für ein besseres Projektmanagement nach Priorität, Empfänger oder Fälligkeitsdatum gruppiert werden. Sie können auch für jede Liste einen eigenen Status einrichten, der Ihren Anforderungen entspricht.

Gantt-Diagramm für Backlog-Management

die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp

Für die Sprint-Planung benötigen die Projektverantwortlichen eine Übersicht über das Produkt-Backlog und die geschätzte Zeit für dessen Fertigstellung. Um dies abzubilden, verwenden Projektmanager und Scrum Master kostenlose Gantt-Diagramm-Software indem Sie Aufgaben nebeneinander legen. ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht bietet umfassende Transparenz zur Unterstützung des Backlog-Managements. Mit ClickUp können Sie:

Mehrere Projekte nebeneinander oder einzeln betrachten

Berechnen Sie diekritischen Pfades zur Vorhersage von Engpässen

Anpassung von Zeitplänen, Prioritäten und Aufgaben, um mit Projektänderungen Schritt zu halten

Verwalten von Abhängigkeiten

Visualisieren des Sprint-Fortschritts und Verschieben von Aufgaben, um Fälligkeitstermine schnell zu verschieben

Rüsten Sie Ihr Team für den Scrum-Erfolg mit ClickUp

In schnelllebigen Entwicklungsteams sind Chaos, Fehlkommunikation und Fehlausrichtung unvermeidlich. Es sei denn, sie sind mit den richtigen Tools und Prozessen ausgestattet, die sorgfältig auf die Scrum-Praktiken und -Werte abgestimmt sind.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp ist auf die Arbeitsweise eines Scrum-Teams abgestimmt. Sie erstellt automatisch agile Scrum-Artefakte und bietet Ihnen eine Echtzeit betriebs-Dashboard . Es automatisiert sich wiederholende Prozesse und beschleunigt die Dokumentation mit ClickUp AI.

Steigern Sie die Leistung Ihres Scrum-Teams. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .