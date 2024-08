Die Rolle eines Scrum Masters: Bewährte Praktiken für den Erfolg

Sind Sie bereit, alles über Scrum Master zu erfahren und wie Sie einer werden können?

Scrum Master klingen sehr nach Jedi-Meistern, nicht wahr?

Sie haben die 'Macht', um dich zu ermächtigen Scrum-Team um Dinge zu erreichen, von denen sie nicht einmal zu träumen gewagt hätten!

In diesem Artikel stellen wir die wichtigsten Aufgaben eines Scrum Masters vor, wie man ein Scrum Master wird und welches Tool jeder Scrum Master braucht!

Fangen wir an!

Was ist ein Scrum Master?

Ein Scrum-Master ist im Wesentlichen der Manager eines Scrum-Teams.

Sie sind die Vermittler zwischen dem Product Owner, den Stakeholdern und dem Entwicklungsteam in der agilen Softwareentwicklung.

Wenn das Scrum-Framework ein Big Mac wäre, dann wäre der Scrum-Master das mittlere Brötchen, das alles zusammenhält!

Aber halt.

agile, Scrum-Teams, Product Owner... was ist das alles?!

Ein kurzer Überblick über alles, was Sie wissen müssen

Ich weiß, wir haben gerade eine Menge komplexer Begriffe verwendet.

Aber nur weil sie komplex klingen, heißt das nicht, dass sie schwer zu verstehen sind.

Hier ist ein kurzer Überblick über alles, was Sie wissen müssen:

1. Agil Agilität ist eine Softwareentwicklungsmethodik, bei der Sie Ihr Projekt in kleinere Entwicklungszyklen aufteilen, die

sprints . Scrum ist eine Teilmenge der agilen Methodik und folgt ebenfalls dem Sprint-Ansatz.

2. Sprint

Der Sprint ist der Zeitrahmen, in dem Scrum-Teams ein Arbeitsmodell der Software fertigstellen müssen. Sie dauern in der Regel zwischen 1-4 Wochen.

3. Scrum-Teams

Der Begriff Scrum wurde von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka geprägt, die ein leistungsstarkes Team mit der Scrum-Formation von Rugbyspielern verglichen.

Heute ist Scrum eine der populärsten agilen Methoden und ermöglicht es Softwareentwicklern, mit Hilfe von agilen technischen Praktiken erstaunliche Produkte zu entwickeln.

Das Scrum-Team ist eine Gruppe von funktionsübergreifenden personen, die zusammenarbeiten, um die Magie zu verwirklichen.

Hier sind die Personen, die verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten im Scrum-Team spielen:

Produkteigentümer: Entwickelt eine Vision für das endgültige Softwareprodukt, indem er die Bedürfnisse der Kunden versteht und das Kundenfeedback an die Entwickler weitergibt

Scrum-Master: Sorgt dafür, dass das Entwicklungsteam effizient zusammenarbeitet und dass der agile Prozess reibungslos abläuft

Software-Entwicklungsteam: Entwickelt das Produkt aktiv mit Hilfe agiler EntwicklungsmethodenStakeholder !

Wie ClickUp Sie bei der Durchführung von Meetings unterstützt:

Scrum-Meetings nehmen keinen großen Teil Ihres Tages in Anspruch - aber die Organisation des Prozesses kann Sie ein oder zwei Stunden kosten.

und wenn Sie mit knappen Fristen arbeiten, haben Sie diese Zeit nicht!

ClickUp hilft Ihnen, keine Zeit mit der Organisation zu verschwenden, und gibt Ihnen mehr Zeit, Ihr Team zu managen.

Und so geht's:

Das bedeutet, dass Sie in Ihrer Projektmanagementsoftware manuell eine Aufgabe erstellen müssen. Jede. Einzelnen. Tag.

Nicht, wenn ClickUp es verhindern kann!

ClickUp verfügt über die weltweit robustesten Aufgaben, die Sie bei der Planung Ihrer Scrum-Meetings unterstützen.

ClickUp bietet zwei Arten von wiederkehrenden Aufgaben mit zwei verschiedenen Aktionen:

Zeitplan wiederholen

Um Ihre tägliche Besprechung zu planen, wählen Sie diesen Auslöser. Legen Sie eine Aufgabe an und wiederholen Sie diese an Wochentagen zu der von Ihnen gewünschten Besprechungszeit. Sie können die Aufgabe "Tägliche Bereitschaft" zum Beispiel für Montag bis Freitag um 9 Uhr festlegen.

Auslöser wiederholen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Retrospektiv-Meeting zu planen. Mit einem Wiederholungsauslöser können Sie eine Aufgabe neu starten, sobald sie den Status "Abgeschlossen" erreicht hat.

Zum Beispiel, wenn Sie eine sprint-Rückblick aufgabe in ClickUp können Sie einen Wiederholungsauslöser auswählen und das Datum für die nächsten Retrospektivmeetings eingeben. Auf diese Weise müssen Sie die Retrospektivmeetings nicht mehr nach jedem Sprint manuell hinzufügen!

Sie müssen Ihr Team auch nicht mehr an die bevorstehenden Scrum-Zeremonien erinnern!

ClickUp sendet ihnen E-Mail-Benachrichtigungen über die geplanten Scrum-Zeremonien, so dass Sie sich nicht darum kümmern müssen!

2. Einzelgespräche führen

Der Scrum Master ist das beliebteste Kind im Scrum-Team.

Von den Mitgliedern des Entwicklungsteams über die Product Owner bis hin zu weiteren Produktentwicklungsexperten möchte jeder ein privates Treffen mit dem Scrum Master haben!

Eine häufige Rolle des Scrum-Masters ist die eines Coaches.

Scrum Master können Einzelgespräche mit neuen Teammitgliedern führen, um ihnen zu helfen, sich mit dem Scrum-Rahmen vertraut zu machen.

Bei Unstimmigkeiten innerhalb des Teams trifft sich der Scrum Master mit den Teammitgliedern einzeln, um Probleme mit dem Scrum-Prozess zu klären.

der Scrum Master fungiert auch als Brücke zwischen dem Product Owner und dem Entwicklungsteam

Wenn der Scrum Product Owner beispielsweise das Arbeitspensum für einen Sprint so weit erhöhen möchte, dass das Team damit nicht zurechtkommt, verhandelt der Scrum Master die Arbeitsmenge neu.

wie?

Bewaffnet mit Aufgabenlisten, sprint Backlog und Fortschrittsberichten macht der Scrum Master deutlich, wie viel Arbeit das Entwicklungsteam tatsächlich bewältigen kann. Dies wird den Product Owner davon überzeugen, die Arbeitslast entsprechend zu reduzieren!

Wie ClickUp bei Einzelgesprächen hilft:

Um einen Punkt zu beweisen, müssen Sie Berichte erstellen.

aber wenn man darüber nachdenkt... Berichte zu erstellen kann paradox sein

warum?

Sie könnten viel Zeit mit der Erstellung von Produktivitätsberichten verbringen und dabei Ihre eigene Produktivität ruinieren!

Die Berichte von ClickUp sorgen jedoch dafür, dass Sie weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten und mehr Zeit mit ihr Scrum-Team zu managen .

Hier sind ein einige automatische Berichte die ClickUp Ihnen anbietet:

1. Geschwindigkeitsbericht möchten Sie wissen, wie viel _Arbeit Ihr Entwicklungsteam bewältigen kann?

Scrum-Master können diese Diagramme verwenden, um die Anzahl der Aufgaben zu visualisieren, die Ihr Team in einem Sprint erledigt hat.

Während eines sprint-Planungssitzung können Scrum-Master den Umfang der Arbeit festlegen, die sie im nächsten Sprint übernehmen können. Auf diese Weise werden sie das Softwareentwicklungsteam nicht mit unrealistischen Erwartungen überfordern!

2. Sprint Burndown Bei der Scrum- und Agile-Methodik geht es darum, unter engen Zeitvorgaben zu arbeiten.

Das Sprint-Burndown-Diagramm von ClickUp hebt die verbleibende Arbeit in einem Projekt hervor, um Ihren aktuellen Fortschritt zu bewerten.

Die Burndown-Diagramme enthalten auch eine Linie für den voraussichtlichen Fortschritt. Diese Linie zeigt Ihnen, wie der Fortschritt Ihres Projekts aussehen wird, wenn Ihr Team mit der gleichen Geschwindigkeit arbeitet.

Mit dem Sprint-Burndown-Diagramm können Sie nun leicht feststellen, ob Ihr Team in der Lage sein wird, die Sprint-Backlog-Elemente rechtzeitig fertigzustellen.

3. Kumulierter Fluss Kumulative Flussdiagramme helfen Scrum-Mastern, ihren Projektfortschritt zu verfolgen.

Das Diagramm zeigt Ihnen, wie viel des Sprint Backlogs abgearbeitet ist und hilft Ihnen, Engpässe zu erkennen, sobald sie auftreten.

das Beste an den Flussdiagrammen von Clickup?

Sie sind auf der Grundlage des Aufgabenstatus farblich kodiert!

Auf diese Weise kann Ihr Softwareentwicklungsteam leicht erkennen, wie gut es bei der Fertigstellung des Sprint Backlogs vorankommt.

3. Verwaltung des Scrum Boards

Die Scrum-Tafel ist die Version des Scrum-Teams von "One ring to rule them all".

warum ist das Scrum-Board so "wertvoll"?

Es ist eine vollständige visuelle Darstellung der Arbeit, die Ihr Team hat.

Das Scrum-Board ermöglicht es dem Scrum-Team,:

Zu bestimmen, an welchem Aspekt der Produktentwicklung es arbeiten soll

Sicherzustellen, dass jeder an einer Aufgabe arbeitet

Den Fortschritt während des Sprints zu verfolgen

Der Scrum Master ist für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Scrum Board verantwortlich. Ob er ein Board erstellt, neue Aufgaben hinzufügt oder es aktualisiert, der Scrum Master ist der "Keeper Of The Board"

Anmerkung: Die Scrum-Tafel muss nicht immer eine physische Pinnwand sein. Es ist tatsächlich besser, eine virtuelle Pinnwand in projektmanagement-Tools wie ClickUp.

Wie hilft Ihnen ClickUp bei der Verwaltung eines Scrum-Boards?

Die Verwaltung eines Scrum-Boards ist nicht annähernd so schwierig wie eine Gehirnoperation... und das Scrum-Board von ClickUp ist der Beweis dafür.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie es Ihnen hilft:

Board-Ansicht

Die Board-Ansicht von ClickUp ist das perfekte virtuelle Scrum-Board für Ihr Team.

Genau wie ein physisches Scrum-Board kann die Board-Ansicht in drei Spalten aufgeteilt werden.

Jede Spalte stellt den Status der Aufgabe dar:

In Progress: welche Aufgaben eingeleitet werden müssen

welche Aufgaben eingeleitet werden müssen Doing: woran wird gerade gearbeitet

woran wird gerade gearbeitet Prüfung: welche Aufgaben auf ihre Qualität geprüft werden

Wir verstehen, dass verschiedene Scrum Master unterschiedliche Anforderungen haben. Deshalb erlaubt ClickUp Ihnen, so viele Aufgaben wie möglich hinzuzufügen benutzerdefinierte Aufgabenstufen wie Sie möchten. Auf diese Weise sind Sie nicht auf das übliche dreistufige Brett beschränkt, das jeder verwendet!

Das ist aber noch nicht alles.

Es ist auch super einfach zu verwalten!

Sobald Ihr Teammitglied eine Aufgabe erledigt hat, ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop in eine passende Stufenspalte. Sie können die Aufgaben dann schnell umschichten, sobald sie diese Stufen durchlaufen haben!

4. Zusammenarbeit mit Interessengruppen

was auch immer im Scrum passiert, bleibt nicht immer im Scrum!

Scrum Master müssen allen wichtigen Interessengruppen Bericht erstatten und mitteilen, wie das Projekt voranschreitet.

Und dafür brauchen sie detaillierte Berichte.

Warum?

Sie zeigen die Gründe für Projekthindernisse auf

Sie geben wertvolle Einblicke in die Produktivität des Teams

Sie helfen Ihnen, den Fortschritt des Teams zu verfolgen

Wie ClickUp Sie bei der Zusammenarbeit mit Stakeholdern unterstützt

Wie können Sie nun diese Berichte mit Personen außerhalb Ihres Scrum-Teams teilen?

Mit ClickUp können Sie Ihre Projektdateien schneller weitergeben, als Sie "Scrum Master" sagen können!

Und so geht's:

Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, was Sie mit Ihren Beteiligten teilen möchten. Sie können entscheiden, was sie innerhalb von ClickUp tun können und was nicht, indem Sie ' berechtigungen .'

Hier finden Sie einige Arten von Berechtigungen, die Sie für Personen außerhalb Ihres Teams festlegen können:

Ansicht: Gäste können Projektdetails sehen, aber nicht interagieren

Kann kommentieren: Gäste können Kommentare zu den Aufgaben und Aufgabenlisten hinzufügen

Kann bearbeiten: Gäste können Aufgaben bearbeiten, aber keine Aufgaben erstellen

Auf diese Weise kann ein Scrum-Master schnell alle Daten, die er benötigt, mit jedem teilen, der das Projekt am Laufen halten möchte!

#

Welche Qualitäten sollte jeder Scrum Master haben?

glauben Sie, dass Sie ein Scrum Master sein können?

Es ist nicht leicht!

Eine Person muss eine Reihe von Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen, die es ihr ermöglichen, ein erfolgreicher Scrum Master zu sein.

zum Glück muss man nicht damit geboren werden!

Ein typischer Scrum Master hat diese vier Schlüsselqualifikationen eigenschaften .

Sie können von jedem übernommen werden, der die Rolle des Scrum-Masters spielen möchte:

1. Kenntnisreich

Ironischerweise ist dies eine Selbstverständlichkeit.

Der Scrum Master muss die hellste Glühbirne im Raum sein.

Wie Meister Yoda.

Er sollte die Scrum-Prinzipien in- und auswendig kennen.

Ein Scrum Master ist eine Person, die über jahrelange praktische Erfahrung in der Arbeit mit dem Scrum Framework verfügt.

Wir nennen sie nicht umsonst die "Master"!

Sie müssen die technischen Probleme verstehen, die das Team lösen muss, und die werkzeuge die das Team zur Erstellung von Lösungen verwenden wird.

Der Scrum Master muss nicht nur ein technisches Genie sein, sondern auch über Erfahrungen im Projektmanagement verfügen.

Warum?

Wenn es darum geht, praktische Geschäftspläne für große Projekte zu erstellen, muss er auch ein Meister der Planung und Schätzung sein!

2. Cool, ruhig und gesammelt

ein 'okay'Manager reagiert auf eine Krise, aber ein 'amazing'Manager reagiert

Genau das, was Obi-Wan immer zu Anakin Skywalker gesagt hat!

Das meinen wir:

Wann immer das Scrum-Team vor einem größeren Problem steht, sollte sich der Scrum Master keine Sorgen machen. Stattdessen sollte er geduldig sein und dafür sorgen, dass das Team seine Problemlösungsfähigkeiten einsetzt.

Wenn die Titanic ein Scrum-Projekt wäre und sinken würde, wäre der Scrum Master derjenige, der dafür sorgt, dass alle zusammenarbeiten, um das Schiff zu evakuieren, ohne in Panik zu geraten!

3. Kollaborativ

Ein Scrum Master muss über gute soziale Kompetenz verfügen - wie Padme Amidala.

Er sollte flexibel genug sein, um mit dem Scrum Product Owner, dem Softwareentwicklungsteam und sogar den Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Wenn Ihr Team die Anforderungen des Eigentümers nicht versteht, ergreift der Scrum Master die Initiative der dienenden Führung, um die Sprint-Ziele klar zu erklären.

Aber Erklären ist nicht alles, was sie tun.

wenn in einem Scrum ein hitziger Streit ausbricht:_

*Scrum Masters!

Sie sollten ihre diplomatischen Scrum-Master-Fähigkeiten einsetzen, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder sich gegenseitig mit Ehrlichkeit und Respekt begegnen. Es ist ihre Aufgabe, die Dinge mit ihrem Team zu glätten.

Außerdem müssen sie gute Zuhörer sein. Wenn ein Teammitglied über seine Probleme spricht, sollten sie die Perspektive des anderen berücksichtigen, ohne zu urteilen

4. Transparent

Dr. Jekyll wäre ein schrecklicher Scrum Master gewesen!

wie das?

Ein Scrum Master sollte keine versteckten Absichten oder eine "dunkle Seite" haben

Er sollte in allen Formen der Kommunikation offen und transparent sein.

Grundsätzlich gilt bei einem Scrum Master: What you see is what you get.

Transparenz ist auch eine der schlüsselwerte von Agile technik.

Wenn es ein größeres Problem im Scrum-Prozess gibt und der Scrum Master es ignoriert - wird das Problem schneller eskalieren, als Sie denken!

#

Wie man ein zertifizierter Scrum Master wird

Qualitäten sind nicht genug; Sie benötigen eine zertifizierte Scrum-Master-Ausbildung scrum Master zu werden, junger Padawan

Zum Glück haben die Scrum Alliance und Scrum.org eine Lösung für Sie!

Werfen wir einen Blick auf die Kurse, die sie Ihnen anbieten:

A. Scrum Alliance - CSM (Zertifizierter Scrum Master)

In diesem Kurs lernen Sie, wie man mit agilen Methoden ein Scrum-Team leitet.

Dieser Kurs der Scrum Alliance ist ein Portal für Jobs in zahlreichen Unternehmen, die die Agile- und Scrum-Methode anwenden.

Um eine CSM-Zertifizierung zu erhalten, müssen Sie:

Teilnahme an einem 16-stündigen Scrum-Trainingskurs, der von einem Certified Scrum Coach geleitet wird, oder an einem 25-stündigen Trainingskurs, der von einem Certified Scrum Coach geleitet wird Agile Coach * Ablegen einer Online-Prüfung mit 50 Multiple-Choice-Fragen und Erreichen einer Mindestpunktzahl von 37

Akzeptieren Sie die CSM-Lizenzvereinbarung

Wenn Sie dies tun, sind Sie auf dem besten Weg, ein Scrum Master-Zertifikat zu erhalten!

Hinweis: Sie müssen Ihre CSM-Zertifizierung aufrechterhalten, indem Sie sie alle zwei Jahre erneuern. Sie können sich in Zukunft auch als Scrum Coach bewerben, um Ihre Fähigkeiten an die nächste Generation weiterzugeben!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

Im Gegensatz zum CSM gibt es beim PSM drei Zertifizierungsstufen. Schließlich ist nicht jeder Jedi-Ritter ein Jedi Master, oder?

Hier sind die einzelnen Zertifizierungen:

PSM I: Zertifikatsinhaber beweisen, dass sie die Werte von Scrum und seine Anwendungen verstehen

PSM II: Die Zertifikatsinhaber verstehen Scrum-Werte und Prinzipien und wie sie in realen Situationen eingesetzt werden können

PSM III: Die Zertifikatsinhaber verfügen über ein tiefes Verständnis der agilen Scrum-Praktiken in einer Vielzahl von Organisationen.

Nach der Zertifizierung können Sie sich auch als professioneller Scrum-Trainer bewerben. Dies wird Ihnen helfen, eine Karriere im Agile Scrum Coaching zu starten.

aber was ist, wenn Sie sich nicht nur auf Scrum-Zertifizierungen beschränken wollen?

Keine Sorge!

Wenn Sie stattdessen ein zertifizierter Agile-Practitioner werden wollen, ist die PMI-ACP-Zertifizierung die beste Wahl für Sie.

Nach Erhalt Ihrer Scrum-Zertifizierung ist es an der Zeit, sich für eine Stelle als Scrum Master zu bewerben!

Einige der Fragen im Scrum-Master-Interview testen, ob Sie die richtigen Qualitäten für die Rolle des Scrum-Masters haben. Wenn Sie alle Qualitäten und Zertifizierungen auf Ihrer Scrum-Master-Checkliste abhaken können, haben Sie eine größere Chance, eingestellt zu werden!

so einfach ist das!

#

Fazit

was ist ein Scrum Master?

Der Scrum Master ist eines der wichtigsten Mitglieder von Scrum-Teams.

Er befähigt sein Team dazu, sein Potenzial supersize_ und fungiert als Ansprechpartner für Product Owner und Stakeholder.

Allerdings kann ein Scrum Master nicht alles alleine machen.

Er braucht einen zuverlässigen Helfer, der ihm die schwere Arbeit abnimmt.

Und genau hier kommt ein agiles Projektmanagement-Tool wie ClickUp ins Spiel.

Lassen Sie ClickUp also das Lichtschwert für Ihre Jedi-Ritter sein, und melde dich heute an !

Es verfügt über alle Scrum- und Agile-Produktmanagement-Funktionen, die Sie benötigen, um Ihr agiles Projekt und Ihre agilen Teams effektiv zu verwalten!

Möge die Macht mit Ihnen sein!