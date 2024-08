10 kostenlose Buchhaltungsvorlagen in Excel und ClickUp

Wenn Ihnen der Gedanke an die Verwaltung Ihrer Unternehmensfinanzen den kalten Schweiß auf die Stirn treibt, dann sind Sie mit Buchhaltungsvorlagen gut beraten. Die gute Nachricht ist, dass der Einstieg in diese Vorlagen unabhängig von Ihren Kenntnissen und Erfahrungen ziemlich einfach und unkompliziert ist. ✨

Tauchen wir also ohne Umschweife in die Welt der Buchhaltung ein und kontoplanungsvorlagen und entdecken Sie die 10 kostenlosen Perlen in Excel, ClickUp und Google Sheets, die mehr Organisation und Stabilität in Ihre Buchhaltung bringen werden.

Was ist eine Buchhaltungsvorlage?

Eine Buchhaltungsvorlage ist ein vorgefertigter Rahmen, der es Ihnen erleichtert, Ihre täglichen Transaktionen zu organisieren, zu verfolgen und zu visualisieren, damit Sie den Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens behalten. 💸

Diese Vorlagen enthalten vordefinierte Spalten, Formeln und benutzerdefinierte Funktionen, die auf die spezifischen Anforderungen der Buchhaltung zugeschnitten sind. So müssen Sie bei der Einrichtung nicht mehr raten und können sich direkt in die Buchhaltung stürzen.

Von der Nachverfolgung von Einnahmen- und Ausgabenbelegen bis hin zur Verwaltung eines Budgets und der Erstellung von Finanzberichten - diese Vorlagen rationalisieren Ihren Buchhaltungsprozess, ersparen Ihnen Stress und geben wertvolle Zeit frei, um sich auf hochwertige Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu konzentrieren.

Was macht eine gute Buchhaltungsvorlage aus?

Die Buchhaltung kann schon für sich genommen eine Herausforderung sein, und das Letzte, was Sie wollen, ist, Vorlagen zu wählen, die den Prozess noch komplizierter machen. Achten Sie daher bei der Bewertung verschiedener Vorlagen auf die folgenden Schlüsselbereiche:

Klarer und intuitiver Aufbau: Die Navigation, die Anpassung von Feldern und die Eingabe neuer Dateneinträge sollten einfach sein. Sie sollten auch auf gut organisierte Spalten und klare Beschriftungen achten, die es Ihnen erleichtern, wichtige Details zu erfassen und einen klaren Überblick über Ihre Finanzunterlagen oder Ihre Bilanz zu behalten

Die Navigation, die Anpassung von Feldern und die Eingabe neuer Dateneinträge sollten einfach sein. Sie sollten auch auf gut organisierte Spalten und klare Beschriftungen achten, die es Ihnen erleichtern, wichtige Details zu erfassen und einen klaren Überblick über Ihre Finanzunterlagen oder Ihre Bilanz zu behalten Anpassung: Eine vorgefertigte Vorlage für die Buchhaltung oder die Gewinn- und Verlustrechnung ist zwar großartig, aber noch besser ist es, wenn Sie die Möglichkeit haben, sie an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Suchen Sie also nach einer Buchhaltungsvorlage, die es Ihnen ermöglicht, Zeilen und Spalten hinzuzufügen oder zu ändern, Formeln anzupassen und das Layout nach Ihrem Geschmack zu gestalten 🤩

Eine vorgefertigte Vorlage für die Buchhaltung oder die Gewinn- und Verlustrechnung ist zwar großartig, aber noch besser ist es, wenn Sie die Möglichkeit haben, sie an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Suchen Sie also nach einer Buchhaltungsvorlage, die es Ihnen ermöglicht, Zeilen und Spalten hinzuzufügen oder zu ändern, Formeln anzupassen und das Layout nach Ihrem Geschmack zu gestalten 🤩 Benutzerhandbuch: Einige Vorlagen können beim ersten Mal etwas verwirrend oder einschüchternd wirken. Daher ist es hilfreich, wenn die Vorlage einen kurzen Leitfaden oder ein Tutorial enthält, um Sie mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen, die wichtigsten Bereiche zu erklären und Ihnen zu zeigen, wie Sie neue Einträge hinzufügen können

10 Buchhaltungsvorlagen für das Jahr 2024

Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, worauf Sie bei einer Buchhaltungsvorlage achten sollten, kommen wir nun zum eigentlichen Inhalt dieses Artikels. Hier ist unsere Liste der 10 besten Vorlagen für die Buchhaltung - sie werden Ihnen helfen, das ganze Jahr über den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten.

1. ClickUp Basic Buchhaltungsvorlage

ClickUp Basic Buchhaltungsvorlage

Buchhaltungsaufgaben für mehrere Kunden zu verwalten, kann sich anfühlen, als würde man die Teller auf einem Dutzend verschiedener Stangen drehen!

Geben Sie die Buchhaltungsfirma Vorlage von ClickUp diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihrer Buchhaltungsfirma zu helfen, die Finanzdaten und -unterlagen Ihrer Kunden zu verwalten, Fristen einzuhalten und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team und Ihren Kunden zu gewährleisten.

Diese Vorlage ist in einem Ordner verpackt, den Sie einfach für jeden Mandanten in Ihrem Dienstplan duplizieren können. Der Ordner enthält Aufgaben, die in drei Listen gruppiert sind: Client Onboarding, Monatliche Aufgaben und Jährliche Aufgaben.

Die Aufgaben in den Listen können einen von vier Status haben - offen, in Bearbeitung, festgefahren und abgeschlossen - um Ihren Fortschritt zu visualisieren, ressourcenbeschränkungen zu erkennen und stellen Sie sicher, dass keine Aufgabe durch die Maschen rutscht. Es gibt benutzerdefinierte Felder (auch Spalten genannt) wie Zuweiser, Priorität und einen Fortschrittsbalken, der automatisch aktualisiert wird, wenn Teilaufgaben als abgeschlossen markiert werden.

Und das ist noch nicht alles ... es gibt auch mehrere Möglichkeiten, Ihre Listen anzuzeigen. Wechseln Sie zum Kanban-Tafel ansicht zum Verschieben von Aufgaben entlang Ihrer Workflow-Stufen, die Kalenderansicht zum Verfolgen anstehender Termine und die Dokumentenansicht zum Speichern von Dokumenten und zur Zusammenarbeit - egal ob es sich um eine Cashflow-Rechnung, eine Bilanz oder allgemeine Finanzdaten handelt.

Diese Vorlage nimmt Ihnen die schwere Arbeit der Verwaltung mehrerer Kunden ab, so dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können - die Arbeit zu erledigen und Ihre Kunden zufrieden zu stellen! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Buchhaltung Preisvorlage

ClickUp Buchhaltung Preisvorlage

Wenn es darum geht, Ihre Buchhaltungsdienste anzubieten, ist kein Kunde wie der andere. Während der eine Kunde vielleicht zusätzliche Mitarbeiter für seine Buchhaltungssoftware benötigt, möchte ein anderer Kunde vielleicht seine gesamte Buchhaltung auslagern.

Die Buchhaltung Preisgestaltung Vorlage von ClickUp lässt Sie ein benutzerdefiniertes Zitat erstellen für die Bedürfnisse jedes Kunden und stellt sicher, dass Sie entsprechend bezahlt werden. Es ist wie ein Menü mit verschiedenen Gebühren und Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden anbieten können.

Das kann von Ihrem Basistarif bis hin zu spezielleren Dienstleistungen wie der Kreditkartenabstimmung und einer Cashflow-Rechnung reichen. Sie können dieses "Menü" an die Angebote Ihrer Buchhaltungsfirma anpassen und individuelle Duplikate erstellen, die Sie an potenzielle Kunden verschicken.

Für jedes Element gibt es benutzerdefinierte Felder, um die Einheit, den Einzelpreis, den Gesamtpreis und die Art der Dienstleistung (z. B. Gewinn- und Verlustrechnung) festzulegen, preisliste (z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchhaltung usw.) und den Abrechnungszyklus (z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich). Außerdem gibt es ein hilfreiches Dokument "Erste Schritte", das Ihnen hilft, sich in der Vorlage zurechtzufinden, damit Sie mit den Änderungen beginnen können.

Jetzt können Sie nachts ruhig schlafen, weil Sie wissen, dass die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden gut berücksichtigt werden und Sie für Ihre Bemühungen gut entlohnt werden.

Schauen Sie sich diese Vorlagen an *Zitatvorlagen* ! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Buchhaltung Vorlage

ClickUp Buchhaltungsvorlage

Wenn Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen auf Kredit kauft oder verkauft, dann ist die Buchhaltungsvorlage von ClickUp ist für Sie. Diese Zwei-in-Eins-Vorlage besteht aus der Kreditorenbuchhaltung, mit der Sie die Zahlungen an Ihre Verkäufer und Lieferanten verfolgen können, und der Debitorenbuchhaltung, mit der Sie die Ihnen geschuldeten Beträge verfolgen können.

Mit der Vorlage können Sie wichtige Details wie Kundenname, Kontaktperson, Rechnungsnummer, Cashflow, geschuldeter Betrag, Zahlungsmethode und Fälligkeitsdatum erfassen. Sie können auch ein Konfidenzniveau festlegen, um die Wahrscheinlichkeit von Zahlungen und Eintreibungen in Ihrer Bilanz zu bewerten.

So können Sie potenzielle Probleme, die sich auf Ihren Cashflow auswirken könnten, erkennen und beheben. Und es gibt die praktische Notizfunktion, die sich perfekt eignet, um zusätzlichen Kontext oder wichtige Informationen zu einer Transaktion bereitzustellen.

Wie jede ClickUp-Vorlage können Sie auch diese an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Sie nun Fortschrittsbalken und Formeln hinzufügen oder Erinnerungen für anstehende Zahlungen einrichten möchten - alles ist möglich.

Mit dieser Art von Bilanzvorlage in der Hand können Sie einen reibungslosen und stetigen Cashflow in Ihrem Unternehmen sicherstellen und den Überblick über Ihre finanziellen Transaktionen und Ihre Gesundheit behalten. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Großkundenmanagement Prozess Vorlage

ClickUp Großkundenmanagement-Prozessvorlage

Übertragen auf die Geschäftswelt besagt das Pareto-Prinzip (auch bekannt als die 80/20-Regel), dass 80 % Ihrer Einnahmen von nur 20 % Ihrer Kunden stammen. Stellen Sie sich also vor, was für einen Unterschied Sie in Ihrem Unternehmen machen können, wenn Sie diese wertvollen Kunden identifizieren und priorisieren und ihnen die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen. Nun, mit ClickUp's Prozessvorlage für das Großkundenmanagement können Sie genau das tun!

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Top-Kunden (auch "Großkunden" genannt) identifizieren, damit Sie maßgeschneiderte Strategien zur Pflege dieser Beziehungen für einen langfristigen Erfolg entwickeln können.

Die Vorlage ist sehr einfach zu verwenden und bietet für den Anfang fünf Hauptaufgaben in einem projektstrukturplan (WBS) -von der Ermittlung der Schlüsselkunden, auf die Sie sich konzentrieren wollen, bis zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Pläne für deren Wachstum und Erfolg.

Sie können den Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und die Komplexität und Priorität der Aufgaben festlegen. Und natürlich enttäuscht ClickUp auch nicht, wenn es darum geht, dynamische Ansichten zur Visualisierung des Fortschritts anzubieten. Die Kanban-Ansicht macht es einfach, Aufgaben vom Anfang bis zur Fertigstellung zu verschieben.

In der Zeitachsenansicht hingegen können Sie die Dauer der Aufgaben visualisieren, und die Gantt-Ansicht geht noch einen Schritt weiter, indem sie den Aufgabenfluss und die Abhängigkeiten anzeigt. Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Ressourcen strategisch auf die Pflege starker Beziehungen zu Ihren Top-Kunden zu konzentrieren.

Das Ergebnis? Mehr Kundenzufriedenheit, höhere Bindungsquoten und letztlich eine deutliche Umsatzsteigerung. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Buchhaltungsjournal Vorlage

ClickUp Buchhaltungsjournal Vorlage

Eine detaillierte Aufzeichnung jeder einzelnen Geschäftstransaktion sollte sich nicht wie eine Raketenwissenschaft anfühlen, selbst wenn man keine buchhaltungssoftware . ClickUp's Buchhaltungsjournal Vorlage macht diesen Prozess zu einem Kinderspiel, indem sie die Methode der doppelten Buchführung für die Aufzeichnung aller Ihrer Geschäftstransaktionen verwendet. Geben Sie einfach zuerst die Details des Sollsaldos ein, gefolgt vom Habensaldo, indem Sie die Buchungsnummer, das Transaktionsdatum, den Journaltyp (Allgemein, Verkauf, Zahlung, Quittung usw.) und die Belegdatei hinzufügen.

Aber hier kommt das eigentliche Juwel: die Ansicht "Bücherliste". Mit ihr können Sie die Transaktionen gruppiert nach ihrem Journaltyp anzeigen lassen. Dies ist sehr hilfreich, um Trends zu erkennen, wie z. B. häufige Transaktionen in bestimmten Bereichen wie Verkäufe oder Ausgaben, und macht es außerdem einfach und schnell, Informationen aus bestimmten Journalarten abzurufen.

Wenn Sie genaue Abschlüsse und Aufzeichnungen führen und sich eine Menge Kopfzerbrechen und Stress ersparen wollen, dann ist diese Buchhaltungsvorlage ein Muss in Ihrem Werkzeugkasten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Budget Bericht Vorlage

ClickUp Budget-Berichtsvorlage

Die ClickUp Budget Bericht Vorlage -entworfen in ClickUp Docs- hilft Ihnen bei der Erstellung von Berichten, indem es die monatliche und jährliche Leistung Ihres Unternehmens und die Budgetübersicht hervorhebt.

Die Budgetzusammenfassung ist weiter unterteilt in die Abschnitte Gewinn und Verlust, Umsatzaufschlüsselung, Ausgaben, Bilanz und Wettbewerbsübersicht, um einen umfassenden Überblick über die finanzielle Leistung Ihres Unternehmens zu erhalten.

Und das Beste daran? ClickUp erstellt automatisch ein Inhaltsverzeichnis, das die Navigation zu den einzelnen Abschnitten des Dokuments erleichtert. Darüber hinaus bietet die Arbeit in der Docs-Umgebung von ClickUp eine große Flexibilität, von der Einbettung externer Inhalte (z. B. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma usw.) bis hin zur Anpassung der Kontovorlage und des Erscheinungsbilds an die Marke und die Richtlinien Ihres Unternehmens.

Wenn Sie mit der Erstellung des Budgets fertig sind dashboard oder Bilanz, können Sie sie über einen Link mit wichtigen Stakeholdern teilen oder als PDF-Datei exportieren, um sie per E-Mail zu versenden oder als Ausdruck zu erhalten. Sie können dies mit einem verkaufsbericht zur Überprüfung und Meldung von Verkaufszielen und -leistungen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Einfache Budget-Vorlage

ClickUp Einfache Budgetvorlage

Diese einfache Budgetvorlage von ClickUp vereinfacht Ihren Budgetschätzungsprozess, so dass Sie Ihre Finanzen im Griff behalten können.

Die Einfache Budget-Vorlage von ClickUp macht es einfach, monatliche und jährliche Schätzungen für die Einnahmen, den Cashflow und die Ausgaben Ihres Unternehmens zu erstellen.

Legen Sie Einkommensschätzungen für die verschiedenen von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und getätigten Geschäftsinvestitionen fest. Sie können auch Ausgabenschätzungen für mehrere Kategorien wie Gesundheit, Transport, Urlaub und Verbindlichkeiten festlegen - Sie müssen nur die monatlichen Schätzungen für jeden Einnahmen- und Ausgabenposten eingeben und die Zwischensummenspalte automatisch die Summen für Sie berechnen lassen.

Wenn Sie eine detailliertere Aufschlüsselung wünschen, können Sie entweder zur Ansicht "Einkommensliste" oder "Ausgabenliste" wechseln, um Ihre Einnahmen und Ausgaben gruppiert nach ihren jeweiligen Quellen und Senken anzuzeigen.

Diese Bilanzvorlage - in Kombination mit effective verwaltung des Projektbudgets -hat viele Vorteile, z. B. hilft es Ihnen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, überhöhte Ausgaben zu vermeiden und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo investiert oder gekürzt werden soll. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Kassenbuch Tabellenkalkulationsvorlage von Beginner Bookkeeping

Über Buchführung für Anfänger Während Sie mit der vorherigen Vorlage Budgetvoranschläge erstellen können, können Sie mit dieser Excel-Vorlage für die Buchhaltung Ihre tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen und verfolgen, so dass Sie das geschätzte Budget so gut wie möglich einhalten können.

Bei dieser Vorlage für die Gewinn- und Verlustrechnung können Sie aus vier Versionen wählen:

Kassenbuch für ein Bankkonto Kassenbuch für ein Bankkonto + Umsatzsteuereigenschaften Kassenbuch für mehrere Bankkonten Kassenbuch für mehrere Bankkonten + Funktionen für die Umsatzsteuer

Jede dieser Arbeitsmappen besteht aus separaten Blättern für jeden Monat, um Ihre Einnahmen und Ausgaben über sieben Einnahmenkonten und 20 Ausgabenkonten zu verfolgen.

Außerdem erhalten Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung, die Ihnen einen Überblick über das Nettoeinkommen und die Rentabilität Ihres Unternehmens gibt, sowie ein Arbeitsblatt für den Bankabgleich, mit dem Sie die Genauigkeit und den Abgleich zwischen Ihren aufgezeichneten Transaktionen und den Bankauszügen sicherstellen können. Wenn Sie auf der Suche nach kostenlosen Excel-Buchhaltungsvorlagen sind, ist dies eine gute Wahl. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Business Expense Vorlage von Business Accounting Basics

Über Grundlagen der Unternehmensbuchhaltung Ohne eine strukturiertes System wenn Sie kein strukturiertes System für die Kostenerfassung haben - vor allem, wenn Sie ein Team haben -, besteht die Gefahr von Fehlern, Versäumnissen und unorganisierten Finanzunterlagen.

Diese Excel-Vorlage für die Buchhaltung erleichtert den Mitarbeitern die Erfassung und Beantragung von Geschäftsausgaben, die aus eigener Tasche getätigt wurden. Diese Ausgaben können über mehrere Kategorien wie Reisen, Kilometergeld, Parken, Telefon und Büroartikel verfolgt werden.

Jeder Posten in dieser Excel-Buchhaltungsvorlage ermöglicht die Erfassung wichtiger Details. Datum der Ausgabe? Überprüfen. Informationen zum Kunden oder Lieferanten? Unbedingt. Quittungs- oder Rechnungsnummer? Alles klar. Eine eindeutige Beschreibung, ein Buchhaltungscode und der ausgegebene Betrag? Steht alles da.

Diese vorlage für Spesenabrechnungen macht es Ihren Mitarbeitern leicht, ihr Geld zurückzufordern, und Ihrem Unternehmen, genaue Ausgabenaufzeichnungen zu führen. Diese Vorlage herunterladen

10. Google Sheets Hauptbuch Vorlage von Spreadsheetpoint

Über Tabellenkalkulationspunkt Diese hauptbuch-Vorlage geht Hand in Hand mit ClickUp's Buchhaltungsjournal-Vorlage.

Während das Journal die täglichen Transaktionen (in chronologischer Reihenfolge nach Datum) aufzeichnet, ist die Hauptbuchvorlage eine Zusammenfassung dieser Transaktionen (innerhalb einer Buchhaltungsperiode), die unter den folgenden Kontotypen gruppiert sind: Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und Kapital.

Diese Vorlage hat sieben Spaltentypen, die Ihnen helfen, die wichtigsten Transaktionsdetails zu erfassen: Datum, Referenz, Konto, Erklärung, Haben, Soll und Saldo. Sie können problemlos Duplikate der Vorlage erstellen, um Bücher für verschiedene Buchhaltungsperioden zu erfassen und sich so einen besseren Überblick über Ihre Finanzlage zu verschaffen.

Bei ordnungsgemäßer Pflege bietet diese Vorlage für die Buchhaltung eine solide Grundlage für die Erstellung genauer Bilanzen und Jahresabschlüsse für weitere Analysen und Entscheidungen . Diese Vorlage herunterladen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Geschäftsfinanzen mit einer kostenlosen Buchhaltungsvorlage

Egal, ob Sie Freiberufler, Unternehmer, Inhaber eines kleinen Unternehmens oder Teil eines dynamischen Start-ups sind, diese 10 Vorlagen vereinfachen Ihr Buchhaltungssystem und sorgen für genaue Finanzberichte. Denken Sie jedoch daran, die ClickUp-, Sheets- oder Excel-Vorlage zu wählen, die am besten zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passt, und passen Sie sie nach Bedarf an. 🛠️

Wenn Sie in einer Buchhaltungssoftware wie ClickUp arbeiten, haben Sie Zugriff auf vorformatierte Spalten, die Ihnen die Erfassung verschiedener Datentypen erleichtern, sowie auf mehrere dynamische Ansichten, die Ihnen unbegrenzte Flexibilität bei der Visualisierung Ihrer Daten bieten. Und mit nur einem Mausklick können Sie Microsoft Excel- und CSV-Dateien in ClickUp importieren oder Ihre ClickUp-Daten in das CSV- oder Excel-Format exportieren und so das Beste aus beiden Welten nutzen. 🌻 Erkunden Sie die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp für eine breite Palette von Werkzeugen zur Rationalisierung Ihrer unternehmensführung und Betrieb.