Die 10 besten Vidyard-Alternativen und Wettbewerber 2024

Videomarketing ist eine aktive Form der modernen Kommunikation in der ganzen Welt. In der Tat, HubSpot untersuchungen zeigen, dass sich 96 % der Kunden auf Erklärvideos von Unternehmen verlassen, und 88 % wollen ein Video, bevor sie einen Kauf tätigen!

Unabhängig davon, ob Sie neu im Bereich Video-Messaging sind oder eine verbesserte Lösung für die Produktivität Ihres Teams benötigen, brauchen Sie eine leistungsstarke Videomarketing-Plattform, um komplexe Probleme schneller zu lösen und Arbeitsabläufe anzupassen.

Treten Sie ein: Enterprise Content Management (ECM)- und Enterprise Video Content Management (EVCM)-Systeme! Diese Plattformen verwalten video-Inhalte während ihres gesamten Lebenszyklus und ermöglichen es Unternehmen, die mit der Speicherung von Inhalten verbundenen Kosten zu kontrollieren.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 10 Alternativen zu Vidyard vor, die erstellung von Videoinhalten einfach, schnell und effizient!

Was ist Vidyard?

Vidyard ist eine Videomarketing-Plattform, die kleinen Unternehmen den Einstieg in die Vermarktung von Videoinhalten erleichtern soll. Seine verschiedenen Funktionen helfen Ihnen, schöne Videos zu erstellen und zu verbreiten, ohne fortgeschrittene Fähigkeiten zu erlernen. Dank der KI-Technologie können Sie qualitativ hochwertiges Material erstellen, ohne stundenlang vor Ihrem Computer zu sitzen. Vidyard ermöglicht Inhaltserstellern ihren eigenen Player einzubetten auf jeder Website oder in jedem Blog einbinden.

Die Vidyard-Videoplattform bietet eine einfache Möglichkeit, Inhalte wie Schulungsvideos, Unternehmensankündigungen, Firmenveranstaltungen, Produktdemos oder sogar Online-Kurse zu teilen. Sie können Videoanzeigen hinzufügen und Inhalte bewerben.

Vidyard macht es superschnell und einfach, Videos für jeden zu erstellen und zu hosten. Außerdem können Sie damit alles von Ihrem Computerbildschirm oder Ihrem Telefon aufnehmen. Es gibt eine kostenlose und eine Pro-Version, und die Installation dauert nur ein paar Sekunden.

Von der Erstellung bis zur Verbreitung bietet die cloudbasierte Plattform von Vidyard die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt der Verwaltung von Videoinhalten. Vidyard wurde mit Blick auf die Benutzererfahrung (UX) entwickelt und ermöglicht den Benutzern teamübergreifend zusammenzuarbeiten und Abteilungen in Echtzeit zusammenarbeiten und dabei ihre vorhandenen Tools optimal nutzen.

Die 10 besten Vidyard-Alternativen und Konkurrenten

Wählen Sie aus, ob Sie Ihren gesamten Bildschirm, ein App-Fenster oder eine Browser-Registerkarte mit einem Clip von ClickUp aufnehmen und mit dem Team aus einer Aufgabe heraus teilen möchten ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um zu planen, zu organisieren und zusammenarbeit bei der Arbeit mit Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und mehr. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben.

Wenn sich im Ordner Downloads auf Ihrem Desktop am Ende jeder Woche Hunderte von kommentierten Bildern ansammeln, sollten Sie Clip! Nehmen Sie Ihre Stimme und Ihren Bildschirm in Minutenschnelle auf, um Feedback zu geben, einen Prozess zu verdeutlichen oder Blockaden der Aufgabe, an der Sie gerade arbeiten, durchzusprechen. Keine Downloads erforderlich!

ClickUp-Funktionen

Kostenlose Sprach- und Bildschirmaufzeichnung

Laufendes Video verfolgenmarketing-Projekte mit 15+ Projektansichten

Kommentieren, bearbeiten und arbeiten Sie an Aufgaben und Dokumenten gleichzeitig mit Ihrem remote-Team * Erstellen Sie ein Videoverwaltungssystem, um Arbeitsabläufe zu standardisieren

Erstellen Sie eine Aufgabe aus Ihrer Aufnahme, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und weisen Sie Teammitglieder zu

ClickUp-Profis

Die Zeiterfassung ist über das Web, den Desktop und die mobile App verfügbar

ClickUp Notepad für persönliche Notizen zu Videoinhalten während der Aufzeichnung

Sie können dringende Aufgaben mit Filtern, Sortieren, Flaggen und benutzerdefinierten Feldern priorisieren

ClickUp Vorlagen-Center ist eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen zur Unterstützung der Videoerstellung

ClickUp Nachteile

Sie können den Zeiterfassungsbericht nicht exportieren

Lernkurve aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen und des Umfangs der Anpassungsmöglichkeiten

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Mitglied pro Monat

: $7 pro Mitglied pro Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Arbeitslasten und Prozesse im Unternehmen zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bittekontakt Vertrieb wenn Sie bereit sind

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

4.7/5 auf Capterra

4,7/4 auf G2

2. Wistia

Kollaboration und Kommentar-Funktion in Aktion auf Wistia Wistia ist eine Videoplattform mit innovativen Funktionen, die es einfach machen, robuste Lösungen zu erstellen, ohne sich um die Komplexität der Infrastruktur zu kümmern. Dieses Tool bietet fortschrittliche Encoder-Voreinstellungen und benutzerdefinierte Konfigurationen, mit denen Sie Ihrem Publikum überall und jederzeit schnell hochwertige Videoinhalte zur Verfügung stellen können.

Wistia Hauptmerkmale

Nehmen Sie Videos von Ihrem Browser aus auf und exportieren Sie sie dann zu Wistia

Videos Bild für Bild zuschneiden und bearbeiten

Erstellen Sie Videogalerien in einer Karussell-, Gitter- oder Listenansicht

Wistia-Profis

Einfaches Verteilen von Videos auf verschiedene Kanäle im Web innerhalb eines einzigen Kontos

Native Analysefunktionen ermöglichen es Kunden, das Engagement zu optimieren und den ROI zu verbessern

Echtzeit-Metriken und -Einblicke helfen Managern, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben

Channel Content Management (CCM) verwaltet Videos auf allen Kanälen und sozialen Plattformen (wie YouTube) und organisiert sie an einem einzigen Ort

Einfache Einbettungsfunktionen zum Hinzufügen von Videoinhalten zu Ihrer Website

Wistia Nachteile

Wistia kann für kleine Unternehmen relativ kostspielig sein

Die Dateigröße ist auf 8 GB begrenzt

Wistia-Preise

Kostenlos

Plus : $19 monatlich

: $19 monatlich Pro : $79 monatlich

: $79 monatlich Erweitert: $319 monatlich

Wistia Bewertungen und Rezensionen

4.6/5 auf G2

4.7/5 auf Capterra

3. Vimeo

Bildschirmaufzeichnungsfunktion von Vimeo In Bezug auf Videoinhalte verlassen sich Organisationen zunehmend auf externe Dienste, um ihre Geschichten zu teilen und direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Aber die Verwaltung all dieser Dateien, von unterschiedlichen Formaten bis hin zu Dateigrößen, kann zeitaufwändig und schwierig sein. Wie wäre es, wenn Sie alle diese Dateien während der Bearbeitung gleichzeitig anzeigen könnten? Dank des Enterprise-Angebots von Vimeo können Sie das jetzt.

Vimeo-Funktionen

Einblicke in die Gesamtzahl der Aufrufe, Kommentare, Likes, Shares, Uploads und Downloads

Integrierte Transkodierungstools und automatische Erstellung von Miniaturansichten

Ändern Sie jedes freigegebene Video und verfolgen Sie Ihr Projekt in Echtzeit mit detaillierte Berichte über Ihren Fortschritt * Nutzen Sie integrierte Freigabetools zur Veröffentlichung über Ihre Videomarketing-Kanäle

Vimeo-Profis

Zugriff auf Berichte für einzelne Videos oder ganze Teams

Erhalten Sie Einblicke in das, was funktioniert und wo Sie Ihre Strategie möglicherweise anpassen müssen

Erkennen Sie Trends in bestimmten demografischen Gruppen

Legen Sie Ziele fest und verwenden Sie Analysen, um zu messen, ob Sie diese erreichen

Vimeo Nachteile

Vimeo hat eine geringe Sichtbarkeit im Vergleich zu anderen Videoplattformen wie ClickUp und Loom

Es ist nicht möglich, Ihre Videos mit Anzeigen zu sponsern

Vimeo-Preise

Vimeo Plus : $12 pro Monat, mit einem jährlichen Kontingent von 250 GB

: $12 pro Monat, mit einem jährlichen Kontingent von 250 GB Vimeo Pro : $20 pro Monat, jährliche Abrechnung, mit einer jährlichen Zuweisung von 1TB

: $20 pro Monat, jährliche Abrechnung, mit einer jährlichen Zuweisung von 1TB Vimeo Business : $50 pro Monat, jährliche Abrechnung, mit 5TB-Zuteilung pro Jahr

: $50 pro Monat, jährliche Abrechnung, mit 5TB-Zuteilung pro Jahr Vimeo Premium: $75 pro Monat, jährliche Abrechnung, mit einer jährlichen Zuweisung von 7TB

Vimeo Bewertungen und Rezensionen

4.2/5 auf G2

4.6/5 auf Capterra

4. Microsoft 365 Stream

über Microsoft 365 Stream Microsoft 365 Stream ist ein webbasierter Videobearbeitungsdienst, mit dem Sie Videos erstellen und online mit anderen teilen können. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie jederzeit Videos in professioneller Qualität erstellen. Sie können Videoinhalte von Ihrem Computer und Ihren Mobilgeräten hochladen, sie mit verschiedenen Tools bearbeiten und dann auf Ihrem Gerät speichern.

Funktionen von Microsoft 365 Stream

Die Bildschirmaufnahme erfasst alles, was auf Ihrem Desktop sichtbar ist, einschließlich Dokumente und Programme

Organisieren und verwalten Sie Bilder und Videos per Drag & Drop

Laden Sie Ihre Fotos direkt auf soziale Websites wie Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest oder Flickr hoch

Zugriff auf Ihre gespeicherten Dateien von jedem Ort und jedem Gerät aus

Microsoft 365 Stream-Profis

Sie können Präsentationen in gemeinsam nutzbare Videos oder Dokumente umwandeln

Sie können Videoanrufe in Teams ermöglichen

Dateiverwaltungssoftware hilft Ihnen, digitale Dateien zu finden und zu verwalten

Microsoft 365 Stream Nachteile

Im Vergleich zu anderen Vidyard-Alternativen auf dieser Liste fehlt es an ausreichenden Richtlinien zur Navigation auf der Plattform

Preise für Microsoft 365 Stream

Persönlich : $69.99/Jahr

: $69.99/Jahr Familie : $99.99/Jahr

: $99.99/Jahr Business Basic : $6 pro Benutzer pro Monat

: $6 pro Benutzer pro Monat Business Standard : $12,50 pro Benutzer pro Monat

: $12,50 pro Benutzer pro Monat Business Premium: $22 pro Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Stream Bewertungen und Rezensionen

4.6/5 auf G2

4.6/5 auf Capterra

5. Webstuhl

Webstuhl beispiel für eine Videoaufzeichnung

Der nächste Punkt auf unserer Liste der Vidyard-Alternativen ist Loom, eine Video-Hosting-Plattform mit hochwertigen Playern und nahtloser Integration sozialer Netzwerke. Sie bietet eine reibungslose Wiedergabe und eine hervorragende Benutzeroberfläche, auf der die Nutzer problemlos Videoinhalte direkt von ihren Computern hochladen können. Neben dem Hochladen können sie auch verschiedene Konten über ihr Dashboard verwalten.

Loom Merkmale

Aufnehmen von Inhalten in jeder Anwendung und auf jedem Gerät

Bearbeiten Sie Ihr Video in Ihrem Browser oder in der Loom-App

Betrachter können Emoji-Reaktionen und Kommentare mit Zeitstempel hinterlassen, um auf einen bestimmten Moment im Video zu reagieren

Bildschirmaufzeichnung auf Mac IOS-Produkten verfügbar

Loom-Profis

Loom bietet viele Analysetools, um die Qualität seiner Videos zu verbessern

Mit den benutzerfreundlichen Analysetools können die Nutzer die Leistung ihres Publikums im Laufe der Zeit verfolgen

Je nach Abonnement können Sie über unbegrenzten Speicherplatz verfügen

Dieser Video-Hosting-Service bietet jedem neuen Nutzer 5 GB kostenlosen Speicherplatz und ermöglicht es den Nutzern, Wiedergabelisten zu erstellen und ihre Inhalte zu organisieren

Loom Nachteile

Die Qualität der Videos kann beeinträchtigt sein

Bei der kostenlosen Version ist die Dauer der Videos auf 5 Minuten begrenzt

Loom Preise

Starter Plan : Kostenlos

: Kostenlos Business : $8 pro Monat

: $8 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen

4.7/5 auf G2

4.6/5 auf Capterra

6. BombeBombe

über BombeBombe BombBomb ist eine Videoplattform, die Unternehmen hilft zu verstehen, wie Menschen mit den von ihnen veröffentlichten Inhalten interagieren. Sie bieten auch benutzerdefinierte video-Marketing-Tools damit sie mit ihrem Publikum in Kontakt treten können. Benutzer, die neu im Bereich Video-Messaging sind, können die Vorteile der umfangreichen Ressourcenbibliothek von BombBomb nutzen, um mit Videos in ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein.

BombBomb-Funktionen

Gmail-Integration zum Aufnehmen, Senden und Nachverfolgen aus Ihrem Posteingang Bildschirmaufnahme

Senden Sie über Slack, Linkedin oder praktisch jede E-Mail-App oder CRM mit der Browsererweiterung

Erstellen und versenden Sie unbegrenzt viele Video-E-Mails an alle Personen in Ihrer Datenbank

BombBomb Profis

Durch die Aufnahme von Videos hilft BombBomb dabei, Emotionen und den Ton einer Nachricht zu vermitteln

Sie können E-Mails verfolgen, um das Engagement zu überwachen

Einfach zu benutzen

BombBomb Nachteile

Sie können nicht mehr als einen Kontakt auf einmal markieren

BombBomb Preise

Essentials : $33 pro Monat

: $33 pro Monat Plus : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für Teams mit 20+ Benutzern

BombBomb Bewertungen und Rezensionen

4.6/5 auf G2

4.4/5 auf Capterra

7. Sendspark

über Sendspark Sendspark unterstützt Unternehmen dabei, mit ihren Kunden durch direkte Videobotschaften in Kontakt zu treten, um das Engagement zu erhöhen und ihnen eine menschliche Note zu verleihen. Ganz gleich, ob es sich um eine Einführung, eine Produktdemonstration oder ein Follow-up handelt, Benutzer können die Personalisierung skalieren, um die Erfahrung auf beiden Seiten zu verbessern. Sendspark verfügt auch über eine Funktion zur Anforderung von Videos von Kunden oder Kollegen mit einem einfachen Link.

Sendspark Hauptmerkmale

Sie können den ROI verfolgen

Es handelt sich um eine interaktive Videoplattform mit einem Dashboard

Sie können Nachrichten personalisieren

Vorteile von Sendspark

Es ist schnell und zuverlässig

Gute Audio- und Videoqualität

Sendspark Nachteile

Begrenzter kostenloser Plan im Vergleich zu anderen Vidyard Alternativen auf dieser Liste

Sendspark Preise

Gratis

Pro : $15 monatlich

: $15 monatlich Business : $29,80 monatlich

: $29,80 monatlich Unternehmen: Individuelle Preise für Teams

Sendspark Bewertungen und Rezensionen

4.8/5 auf G2

4.8/5 auf Capterra

8. Bonjoro

über BonjoroBonjoro ist ein Video-Hosting-Service mit einer einfachen Schnittstelle, über die Nutzer Videos direkt auf die Website hochladen können, um Leads zu konvertieren. Darüber hinaus können Sie über Links in sozialen Netzwerken oder über die Suchmaschine der Website auf Videobotschaften zugreifen.

Bonjoro Hauptmerkmale

HDChrome Bildschirm- und Webcam-Rekorder* Fügen Sie auffällige CTAs zu Ihrem Videoinhalt hinzu

Bearbeiten und speichern Sie das Design Ihres Videos als wiederverwendbare Vorlage

Fügen Sie eine Miniaturansicht in Ihre E-Mails ein, oder geben Sie einen einfachen Link weiter

Bonjoro Profis

Schnelle Videos aufnehmen und versenden

Sie können Nachrichten personalisieren und sehen, wer darauf reagiert hat

Bonjoro Nachteile

Sie können die Videovorschau in der mobilen App nicht abspielen

Bonjoro Preise

Kostenlos

Basic : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Pro : $39 pro Monat

: $39 pro Monat Wachstum: $79 pro Monat

Bonjoro Bewertungen und Rezensionen

4.7/5 auf G2

5/5 auf Capterra

9. CreateStudio

über Studio erstellen CreateStudio ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Online-Lösung für alle, die auf einfache Weise Videos erstellen und mit ihrem Publikum teilen möchten. Es bietet Video-Hosting-Dienste sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen.

CreateStudio Hauptmerkmale

24/7 Online-Repräsentant

Sie können Videoinhalte auf die Plattform ziehen und dort ablegen

Video- und Audiobearbeitung

CreateStudio Profis

Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine professionelle Ausgabe

Hervorragende technische Unterstützung und Schulung

CreateStudio Nachteile

Sie können mit dieser Videoplattform keine langen Animationen erstellen

CreateStudio Preise

Standard : $199 jährlich

: $199 jährlich All-Access-Pass: $349 jährlich

CreateStudio Bewertungen und Rezensionen

4.8/5 auf G2

4.8/5 auf Capterra

10. Nilpferd Video

über Nilpferd-Video Bei dieser Videoplattform handelt es sich um einen Streaming-Player, mit dem Nutzer ihre Lieblingsvideos ansehen und mit Freunden teilen können. Die App indexiert jedes hochgeladene Video automatisch nach seiner Relevanz für das Profil des Nutzers. Die Nutzer können die Liste dann alphabetisch oder nach der Art der gesuchten Inhalte sortiert anzeigen.

Hippo Video Hauptmerkmale

Aufnehmen, Senden und Verfolgen von Videos aus Ihrem Outlook-Posteingang

Erreichen Sie mit personalisierten Video-E-Mail-Kampagnen mehrere potenzielle Kunden auf einmal

Verfolgen Sie Ihre Video-E-Mails, Videoaufrufe und den Anteil der angesehenen Videos

Hippo Video-Profis

Einfach zu verwenden

Es gibt Einblicke in Ihre Videos

Hippo Video Nachteile

Die Anzahl der Videos, die Sie auf dem Bildschirm aufnehmen können, ist begrenzt

Hippo Video Preise

Starter : $19 pro Monat für einen Benutzer

: $19 pro Monat für einen Benutzer Pro : $40 pro Monat und Benutzer

: $40 pro Monat und Benutzer Wachstum : $65 pro Monat und Benutzer

: $65 pro Monat und Benutzer Unternehmen: $99 pro Monat und Benutzer

Hippo Video Bewertungen und Rezensionen

4.6/5 auf G2

4.5/5 auf Capterra

Verabschieden Sie sich von der Klartextkommunikation

Teams, die in ein Video-Content-Management-System investieren, sparen Zeit, Geld und Ressourcen, indem sie die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an ihr Publikum weitergeben.

ClickUp ist der einfachste und effizienteste Weg, um personalisierte, qualitativ hochwertige Videos für alle Arten von Anwendungsfällen zu erstellen - für die Erstellung von Inhalten, Onboarding-Anleitungen, Projektbesprechungen und vieles mehr! Als beste Alternative zu Vidyard für Bildschirmaufnahmen verändert ClickUp die Art und Weise, wie die fernarbeitsplatz verbindet. Ein kostenloses Konto erstellen