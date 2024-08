Was ist ein Arbeitsmanagementsystem und wie wird es eingeführt? (2024)

In der heutigen wettbewerbsorientierten Welt müssen sich Unternehmen ständig bemühen, ihre jährlichen Ziele und Einzelziele zu erreichen. Glücklicherweise gibt es einen Weg, dies zu erledigen, ohne in Panik zu geraten und sich jeden zweiten Tag die Fingernägel abzubeißen.

Was ist Arbeitsmanagement?

Arbeitsmanagement ist ein System, das Geschäften hilft, eine effiziente Workflow-Struktur zu schaffen, die für jede Ebene im Unternehmen funktioniert. Es zielt darauf ab mehrere Business-Prozesse zu rationalisieren so dass interne und virtuelle Teams können effizient arbeiten, um ihre Gewinne zu maximieren.

Und dafür bewerten Sie sorgfältig aktuelle operative Arbeit um die Schwachstellen in der bestehenden Struktur zu ermitteln.

Das Arbeitsmanagement umfasst auch Verfahren, die Organisationen helfen, ihre Arbeit auszurichten und perfekt auszuführen.

Letztlich trägt all dies dazu bei, (Trommelwirbel, bitte...)

Steigerung der organisatorischen Leistung

Beseitigung von Redundanzen innerhalb des Systems

Erfüllung der Erwartungen der Clients (und dabei super cool aussehen 😎)_

Effiziente Nutzung von Ressourcen

Hervorragende Zusammenarbeit im Team

Die meisten Menschen verwechseln Arbeitsmanagement mit Projektmanagement, weil beide Praktiken einige Gemeinsamkeiten aufweisen.

Sie sind jedoch nicht dasselbe.

Lassen Sie uns also die Fakten klären und die Unterschiede schnell verstehen.

Arbeitsmanagement vs. Projektmanagement

Sicher, beim Arbeitsmanagement geht es um die Rationalisierung von Aufgaben, die Verbesserung ressourcenauslastung , usw.

Das sind im Grunde Dinge, die Sie auch mit Ihrem Projektmanagement-Prozess durchführen.

Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den beiden, wenn es um ihren Umfang geht.

Hier erfahren Sie, warum Arbeit und Projektmanagement zwei verschiedene Konzepte sind:

Vergleich zwischen Arbeitsmanagement und Projektmanagement | Arbeitsmanagement | Projektmanagement | | Hilft Ihnen, Aufgaben im Zusammenhang mit mehreren Projekten und Ad-hoc-Aufgaben zu organisieren und auszuführen | Hilft Ihnen, Aufgaben für ein einzelnes Projekt zu planen und auszuführen | | Ermöglicht das Erreichen langfristiger Ziele, die auf Effizienz und Erfolg im Geschäft ausgerichtet sind | Ermöglicht das Erreichen kurzfristiger Ziele im Zusammenhang mit einem Projekt | | Es ist ein sich wiederholender Prozess mit einer sich entwickelnden, flexiblen Struktur | Es hat normalerweise eine starre Struktur mit einem festgelegten Zeitrahmen und Budget | | Beteiligt alle Teams innerhalb einer Organisation | Nur die Mitglieder des Projektteams, die mit einem bestimmten Projekt verbunden sind | | Hilft beim Erreichen von Geschäftszielen | Hilft beim Erfüllen von Projekterwartungen |

Nachdem das geklärt ist, wollen wir nun die verschiedenen Phasen des Arbeitsmanagementprozesses untersuchen.

Der Prozess des Arbeitsmanagements

Der Prozess des Arbeitsmanagements besteht aus sechs Schritten, die Ihnen helfen, einen kohärenten und strukturierten Ansatz für das Management der Arbeit zu finden:

Identifizierung der Arbeit

Planung der Arbeit

Planung der Arbeit

Ausführung der Arbeit

Nachbereitung der Arbeit

Analyse der Arbeit

Das Endziel all dieser Schritte ist die Lieferung von Qualität Ergebnisse zu liefern, die die Interessengruppen treffen erwartungen der Beteiligten entsprechen und mit dem genehmigten Budget übereinstimmen.

Glücklicherweise können Sie mit einem Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp alle sechs Schritte automatisieren und streamlinen.

Doch bevor wir uns ansehen, wie ClickUp das Arbeitsmanagement in Unternehmen zu einem Kinderspiel macht, erfahren Sie hier, was in den einzelnen Phasen des Arbeitsmanagementprozesses geschieht:

1. Identifizierung der Arbeit

Bei diesem Schritt geht es um die Identifizierung der zu erledigenden Aufgabe.

Sie legen genau fest, worum es sich bei der Arbeit handelt, wie sie angegangen werden soll und wann sie abgeschlossen werden soll.

Es ist auch wichtig, diese Informationen zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind.

2. Arbeitsplanung

Bei der Arbeitsplanung geht es darum, die benötigten Ressourcen zu ermitteln und Zeitschätzungen zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten rechtzeitig erledigt werden. Sobald Sie alle relevanten Daten zusammengetragen haben, müssen Sie einen Aktionsplan erstellen.

einen, der ausführbar ist, im Gegensatz zu all Ihren Plänen für den Urlaub 2020... 😐

Glücklicherweise haben Apps für das Arbeitsmanagement integrierte Gantt-Diagramme sind Sie bei der Planung Ihrer Arbeit nicht mehr auf Tabellenkalkulationen angewiesen!

3. Planung der Arbeit

In diesem Schritt plant ein Teamleiter oder Projektmanager die Arbeit über Tage, Wochen oder sogar Monate hinweg.

Und mit diesen Zeitleisten für das Projektmanagement in der Hand, informieren Sie das Team detailliert über seine Aufgaben.

4. Ausführung der Arbeit

Wenn alles geplant und auf der Karte verzeichnet ist, ist es Zeit, etwas zu unternehmen.

Die Mitglieder des Teams beginnen mit der Arbeit an der Aufgabe, indem sie sich an den in den ersten Phasen besprochenen Aktionsplan halten. Außerdem setzen Sie Prioritäten für dringende Arbeiten (und Pausen zum Auffüllen des Kaffees), um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele pünktlich erreichen. ☕

5. Nachbereitung der Arbeit

Wir alle wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn ein wichtiger Termin verpasst wird..

Aber Pläne verlaufen nicht immer wie geplant, und das ist auch gut so.

Deshalb ist es wichtig, die Arbeit zu verfolgen und zu überprüfen, ob alle Mitglieder des Teams nach Plan arbeiten.

Wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, können Sie gemeinsam ein Brainstorming durchführen und Backup-Pläne erstellen, die Ihnen helfen, Ihren Zielen näher zu kommen.

6. Analyse der Arbeit

was waren die Stolpersteine? Was hätten Sie besser erledigen können?

In dieser Phase ziehen Sie die gesammelten Daten und Unterlagen heran, um die Qualität der Arbeit zu bewerten. Es ist nützlich, alle wichtigen Erkenntnisse zu notieren, um Ihre Prozesse zu verfeinern.

Rationalisierung mit Work Management Software

Für ein erfolgreiches Arbeitsmanagement müssen Sie verschiedene Aspekte planen, terminieren, verfolgen und organisieren, um die Effizienz Ihres Teams zu verbessern.

Dies für ein einziges Projekt zu erledigen, ist ohnehin schon anstrengend.

Denken Sie darüber nach, es auf organisatorischer Ebene zu erledigen!

Machen Sie sich keine Sorgen. Mit der richtigen Software zur Arbeitsverwaltung kann das ein Kinderspiel sein.

Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, kann die Software Ihnen in einigen, wenn nicht sogar in allen, dieser Bereiche helfen:

Schauen wir uns drei wichtige Gründe an, warum Sie eine Software für das Arbeitsmanagement einsetzen sollten.

**1. Delegieren Sie wie ein Chef!

Aufgabenmanagement und Delegieren sind viel schwieriger als sie klingen (wir sind sicher, dass jeder Manager uns zustimmen würde)

Glücklicherweise wird die Zuweisung von Aufgaben mit einer Lösung für das Arbeitsmanagement zu einem Kinderspiel. Manager können Aufgaben mit wenigen Klicks zuweisen und sich in Echtzeit über den Fortschritt informieren. Außerdem hilft es Ihnen Prioritäten einzustellen und Fristen zu verwalten im Handumdrehen!

2. Einfach zusammenarbeiten

Haben Sie sich schon einmal bei der Suche nach relevanten Infos in einem langen E-Mail Thread verlaufen?

es ist, als ob ich Sie fragen würde, ob Sie jemals Lust hatten, am Montag die Arbeit zu schwänzen? Ja, natürlich! #MondayBlues 😰

Nun, das wird nicht passieren, wenn Sie eine Software zur Arbeitsverwaltung verwenden. Mit einer Arbeitsmanagement-Plattform können Sie alle relevanten Dateien speichern und freigeben, so dass die Mitglieder des Teams leicht darauf zugreifen können.

3. Effektives Workload-Management

Mit Workflow-Management-Software wird die Verwaltung des Workloads Ihres Teams ganz einfach. Sie können sich schnell einen Überblick darüber verschaffen, was jeder von ihnen zu tun hat! 🍽 Effizientes Ressourcenmanagement können Sie auch feststellen, wer überlastet ist, und diese Ressourcen einem Mitarbeiter mit weniger Aufgaben zuteilen.

Wie Sie das richtige Tool für die Verwaltung Ihrer Arbeit auswählen

Software zur Arbeitsverwaltung ist ziemlich nützlich, oder?

aber die Wahl des richtigen Werkzeugs kann so schwierig sein, wie die Handlung eines Christopher Nolan-Films zu verstehen 😵

Das von Ihnen gewählte Tool zur Arbeitsverwaltung sollte zu den bestehenden Arbeitsabläufen und Geschäftszielen Ihres Unternehmens passen.

Hier sind also ein paar Dinge, auf die Sie ein Auge haben sollten:

Analysieren Sie Ihre bestehenden Prozesse und stellen Sie fest, welche Abteilungen einen großen Beitrag leisten oder wer einen zusätzlichen Anstoß (und vielleicht ein aufmunterndes Gespräch!) benötigt

Bestimmen Sie auf der Grundlage Ihrer Organisationsstruktur, welche Features Sie benötigen, um die Arbeit zu rationalisieren

Je größer das Team und das Arbeitsvolumen, desto anspruchsvoller sollte die Softwarelösung sein, nach der ein Unternehmen sucht. Ihr Team kann sogar eine Cloud-basierte Lösung zur Verwaltung der Arbeit im Unternehmen nutzen

Wenn Ihr bestehender Workflow sehr arbeitsintensiv ist, sollten Unternehmen eine Automatisierung der Arbeit in Betracht ziehen mit automatischer Synchronisierung, Aktualisierung und Warnungen

Ist das primäre Ziel, die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern? Oder das Wachstum des Geschäfts zu steigern? Die Identifizierung der wichtigsten Einzelziele des Geschäfts kann Unternehmen dabei helfen, die Software zu finden, die ihnenIhre Belegschaft befähigt diese Einzelziele zu erreichen

p.S. Je größer Ihre Leistung, desto größer die jährliche Arbeitsfeier 😁

Besprechen Sie diese Aspekte mit Ihrem Team und Sie werden in der Lage sein, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Software für das Arbeitsmanagement zu finden.

Und um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen jetzt ClickUp vor.

