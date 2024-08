Der ultimative Leitfaden für Google Project Management

so, ist_ Google project management ist Software eine echte Sache?

Nein..

Aber in gewisser Weise schon.

Lassen Sie uns das erklären:

Google hat keine vollwertige Software für das Projektmanagement. Aber es bietet bestimmte Anwendungen, die bis zu einem gewissen Grad auf spezifische Projektmanagement-Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese Google projektmanagement-Tool werden von vielen Unternehmen für die Zusammenarbeit im Team, die Dokumentenverwaltung und vieles mehr eingesetzt.

die Frage ist jedoch, ob Ihr Unternehmen diese Google-Tools überhaupt braucht project management apps ? In diesem Artikel besprechen wir die Vorteile der verschiedenen Google-Apps, ob sie tatsächlich beim Projektmanagement helfen, und beleuchten ein spezielles Tool, das alle ihre Schwächen beheben kann. Fangen wir an.

Was sind die verschiedenen Google Project Management Apps?

hat Google eine Projektmanagementsoftware?

Irgendwie schon.

Der Name ist Suite... G-Suite .

G-Suite (jetzt bekannt als Google Workspace ) ist eine Sammlung von Google-Projektmanagement-Tools. Und sie ist für alle Nutzer der Google-App kostenlos.

Es ist wichtig zu beachten, dass jedes dieser Tools seine eigenen Nachteile hat ( mehr dazu später ), also werden wir beleuchten, wie eine projektmanagement-Tool wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, ihre Funktionalität zu verbessern.

clickUp ist ein Projektmanagement-Tool, das teams bei Google _benutzen!

Hier ist ein Blick auf jede dieser Google-Anwendungen:

1. Google Sheets

Die meisten von uns kennen diese App. Google Sheets ist eine Tabellenkalkulationssoftware , etwa wie Microsoft Excel , wenn auch etwas weniger einschüchternd!

das Besondere daran ist, dass es cloudbasiert ist

Ihr Team kann eine Google-Tabelle in Echtzeit bearbeiten und zusammenarbeiten, und alle Daten und Bearbeitungen befinden sich an einem Ort, selbst wenn Ihr Team an einem anderen Ort arbeitet! 50% der beschäftigten Amerikaner sind der Meinung, dass das Abrufen von E-Mails während des Tages sie ablenkt und sie nicht produktiver macht. Die Verwendung von Google Sheet reduziert die Überlastung mit Benachrichtigungen und E-Mails, steigert die Produktivität und sorgt dafür, dass sich Ihr Team konzentrieren kann.

Das bedeutet, dass Sie keine weitere Projektdatei mit dem Namen "Final Excel Sheet v4.0" auf Ihrem Desktop sehen müssen.

puh!

Aber wie hilft es bei_ Projektmanagement ?

Ihr gesamtes Team kann eine gemeinsame Google-Tabelle verwenden, um Aufgabenlisten und eine detaillierte projektplan der von allen Teammitgliedern eingesehen werden kann.

Auf diese Weise erhalten sie eine Vorstellung vom Ziel des Projekts und von der Vorgehensweise; so können Sie die Projektplanung und die Zusammenarbeit durch eine Google-Sheets-Kalender .

Sie können auch Folgendes erstellen dashboards in Google Sheets um sich einen Überblick über das gesamte Projekt zu verschaffen, auch wenn dies ein wenig manuelle Arbeit erfordert.

**Was kann man mit Google Sheets nicht alles machen?

Lassen wir die Katze aus dem Sack.

Google Sheets ist nur ein tabellenkalkulation und ist nicht für die Verwaltung von Projekten konzipiert. Das heißt, es gibt keine Aufgabenlisten, keinen Aufgabenplaner, keine projekt-Tracker , nichts.

es ist, als würde man versuchen, mit einem einzigen Hammer und einem Nagel ein Haus zu bauen!

Es wird einfach nicht funktionieren.

Was jedoch funktionieren kann, ist Clickup's Ansicht einbetten .

Hier können Sie einfach auf Google Sheets zugreifen, ohne ein voll funktionsfähiges Projektmanagement-Tool wie ClickUp verlassen zu müssen.

Wenn Sie dennoch eine Alternative benötigen, können Sie ClickUp's Die Tabellenansicht hat alles, was Sie brauchen . Sie ist wie eine Mischung aus Tabellenkalkulation und Aufgabenverwaltung.

Das können Sie tun:

Auf einen Blick Aufgabendetails wie Status, Empfänger, Fälligkeitsdatum, Prioritäten usw. sehen

Aufgaben in großen Mengen auswählen und bearbeiten

Spalten anheften und ausblenden

Einfaches Exportieren von Daten

Große Mengen an Informationen mit der ClickUp-Tabellenansicht scannen

Nicht überzeugt? Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile von Google Sheets-Projektmanagement .

2. Google Docs

Dieses Textverarbeitungsprogramm unterstützt die Bearbeitung in Echtzeit, was es zu einem der besten kollaborativen werkzeuge für Dokumente.

Wie hilft es beim Projektmanagement?

Alle Teammitglieder haben Zugriff auf ein einziges Google-Dokument, in das sie ihre Bearbeitungen, Kommentare usw. einfügen können.

Und das alles in Echtzeit!

**Was kann man mit Google Docs nicht machen?

Mit Google Text & Tabellen können Sie keine Aufgaben verwalten. Es geht nur um das Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten. Das Einzige, was Sie tun können, ist einen Projektplan erstellen.

Es ist frustrierend, aber Sie müssen eine andere Software verwenden, um Ihre Aufgaben und Projekte zu verwalten.

Zum Glück hat ClickUp Dokumentationen die auch Ihre Aufgaben erledigen können!

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente erstellen und gemeinsam bearbeiten und sie gleichzeitig an einem Ort speichern.

Related Guides 👉 Gantt-Diagramme in Google Docs & Zeitleiste in Google Docs erstellen Hier sind ein paar Dinge, die ClickUp Docs kann (und Google Docs nicht kann):

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben in Docs

Überprüfen von Beziehungen für die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, oder Beziehungen für ein ganzes Dokument

Schneller Zugriff auf Vorlagen über die rechte Seitenleiste

Aktivieren Sie den Fokusmodus, um die Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Satz, eine Zeile oder einen Absatz innerhalb eines Dokuments zu lenken

Formatieren Sie eine Seite durch Ziehen und Ablegen von Blöcken, einschließlich Bannern, Checklistenelementen, Tabellen und mehr

Ziehen und Ablegen von Blöcken zur Neuformatierung Ihres Dokuments

Und wenn Sie sich immer noch nicht von Google Docs trennen können, können Sie immer noch von ClickUp aus darauf zugreifen, indem Sie die Einbettungsansicht verwenden!

schauen Sie sich diese an Google Docs Alternativen.

was können Sie also mit Google Drive tun?

Sie können von jedem Gerät, zu jeder Zeit und an jedem Ort auf die Google Drive-Dateien zugreifen.

Wie hilft es bei Projektmanagement ?

Sie können Dateien in Ordnern und Unterordnern organisieren, um Ihre Projekte besser zu strukturieren.

Sie können Ihre Google Drive-Ordner auch für Teammitglieder freigeben, interessengruppen ...jeder, wirklich jeder.

**_Wo hapert es?

Google Drive beschränkt sich auf die Speicherung und Verwaltung von Dokumenten.

Sie können in Google Drive keine Aufgaben erstellen und zuweisen und auch keine Berichte erstellen.

Sie können jedoch Ihre Google Drive-Ordner zu Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich hinzufügen, um sicherzustellen, dass sich alle Ihre Dateien am selben Ort wie Ihre Projekte befinden.

4. Google Folien

Mit Google Slides können Sie Folgendes erstellen visuell ansprechende Präsentationen .

In der Tat sind Google Slides und Microsoft Powerpoint wie Geschwister.

Und wie bei jedem Geschwisterpaar gibt es einen, der in allem besser ist.

In diesem Fall ist es Powerpoint (sorry Slides!)

Aber wie hilft es beim _Projektmanagement?

Mit Google Slides können Sie Ihre Vision des Projekts mithilfe von Diagrammen, Tabellen und anderen visuellen Tools skizzieren.

Was kann man mit Google Slides nicht machen?_

Im Vergleich zu seinem erfolgreichen älteren Bruder verfügt Slides nur über sehr wenige Vorlagen, Übergänge und Spezialeffekte.

Das kann ein Problem sein, wenn Sie eine schillernde und kreative Präsentation erstellen möchten.

sagen wir es mal so: Wenn eine Powerpoint-Präsentation ein Pixar-Film ist, dann ist eine Slides-Präsentation eine Strichmännchen-Animation!_

5. Google Kalender

sie haben vielleicht einen schicken Wandkalender, aber wann haben Sie ihn das letzte Mal **_eigentlich benutzt?

Hier kommt der Google-Kalender ins Spiel.

**Wie hilft es Ihnen, Projekte zu verwalten?

Sie können damit einen kalender für jedes Projekt . Und Sie können alle Ihre Projektaufgaben an einer beliebigen Stelle des Kalenders planen.

Außerdem können Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team fördern, indem Sie über den Kalender Einladungen verschicken und Besprechungen planen.

**Wo gibt es Schwachstellen? Google Kalender kann schwer zu lesen sein, wenn Sie zu viele Termine oder Ereignisse an einem Tag haben.

Und um ehrlich zu sein, ist es ziemlich langweilig, ihn anzuschauen.

Und das kann ein Problem sein, wenn man jede Woche stundenlang darauf starrt!

(Der schicke Wandkalender sieht jetzt gar nicht mehr so schlimm aus, oder? 😉)

Hier ist etwas, das noch besser aussieht: ClickUp's Google Kalender-Integration .

Die Integration ermöglicht eine Zwei-Wege-Synchronisation zwischen ClickUp-Aufgaben und Google-Kalender .

So erhalten Sie in beiden Kalendern Erinnerungen, damit keine Aufgabe vergessen oder ein Termin verpasst wird.

schließlich sind zwei Köpfe besser als einer_.

Zwei-Wege-Synchronisation zwischen ClickUp und Ihrem Kalender

6. Gmail

Wenn Sie nicht immer noch Ihr verstaubtes altes AOL-Konto aus den 90er Jahren verwenden, haben Sie wahrscheinlich ein Upgrade auf Gmail durchgeführt.

Aber wie hilft_ Gmail bei Projektmanagement ?

Wenn Sie ein komplexes Projekt leiten, müssen Sie vielleicht ausführliche Anweisungen oder Feedback an Ihre Teammitglieder senden.

Google Mail hilft Ihnen, all diese Anweisungen in einer einzigen E-Mail zu organisieren. Sie können auch Dateien, Videos, Bilder und Google Drive-Dateien versenden - so bleiben alle auf dem Laufenden.

*Was kann man mit Google Mail nicht alles machen?

Bei Google Mail gibt es eine Menge Annahmen und Unsicherheiten.

Sobald man eine E-Mail mit einer Erklärung der Aufgabe verschickt hat, tappt man im Dunkeln.

Sie wissen nicht, ob:

sie sie gesehen haben

sie es verstanden haben

sie pünktlich liefern werden

Und obendrein: Was wäre, wenn Ihre E-Mail direkt im Spam landen würde?

Noch wichtiger ist, dass Sie Ihre Projekte nicht per E-Mail verwalten können. Es ist etwas, das Ihnen bei der Kommunikation über Projekte helfen kann (vor allem, wenn Sie es hinzugefügt haben zu Ihrem Desktop hinzugefügt haben für die Offline-Nutzung), aber definitiv nicht etwas, das Ihnen bei der Verwaltung von Projekten helfen kann.

Argh!

Wir alle haben das schon einmal erlebt.

**Wie bringen Sie Ihre Projekte und E-Mails dazu, zusammenzuarbeiten?

Mit der E-Mail-ClickApp können Sie direkt von Ihrem Arbeitsbereich aus E-Mails senden und empfangen.

Auf diese Weise können Sie alle Ihre E-Mails direkt neben Ihren Projekten verwalten, sodass alles an einem Ort organisiert ist.

Kein Jonglieren mehr zwischen Registerkarten!

7. Google Formulare

Google Forms ist so etwas wie der "Internet Explorer" unter den Kundenumfragetools.

Sicherlich ist es nicht auffällig oder das Beste, aber es ist die Standardanwendung, wenn es um die Erstellung und den Austausch von Formularen geht. Es ist (fraglos) schnell und einfach zu bedienen und erledigt die Aufgabe.

**Wie hilft es bei der Projektverwaltung?

Mit Google Forms lassen sich Umfragen innerhalb weniger Minuten erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden oder Sponsoren bitten, ihre Meinung zu Ihren Dienstleistungen oder Projekten zu äußern.

Was kann man mit Google Forms nicht alles machen?_

Wie jedes Standard-Tool ist der Funktionsumfang von Google Forms sehr begrenzt.

(Kein Wunder, dass das erste, was die Leute bei einem neuen Computer tun, ist, sicherzustellen, dass der Internet Explorer nicht ihr bevorzugter Browser ist 😉)

Es gibt nicht viele Felder oder Vorlagen, aus denen man in Forms wählen kann.

Wenn Sie jedoch sehr detaillierte und anpassbare Formulare erstellen möchten, können Sie ClickUp's Formular-Ansicht ist die beste Google Forms-Alternative .

Ziehen Sie einfach die Felder, die Sie in Ihrem Formular benötigen, per Drag & Drop. Sie können aus Feldern wie Aufgabenname, Bewertung, Beschriftungen, Anhänge, Standorte und mehr wählen.

gefällt Ihnen, was Sie erstellt haben?

Sie können Ihr Lieblingsformular auch als Vorlage für die spätere Verwendung speichern.

8. Google-Tabellen

Google Tables, die neueste Ergänzung zu Googles "Suite" von Projektmanagement-Tools, kann Sie bei der Verwaltung Ihrer Projektabläufe unterstützen.

**Wie hilft es bei der Projektverwaltung?

Google Tables ist eine gute Möglichkeit, verschiedene Pipelines in Ihrem Trichter zu verwalten und bestimmte Prozesse zu automatisieren. Sie können Tables zum Beispiel verwenden, um Ihre IT-Aufgaben zu verwalten und zu verfolgen, wie sie ablaufen.

Ist Google Tables perfekt?_

Obwohl Tables definitiv das projektorientierteste Tool von Google ist, ist es noch lange nicht ideal. Sie sind zum Beispiel auf die Verwendung einer Tabelle beschränkt, und es gibt nicht viele andere Möglichkeiten.

Und obwohl man Tabellen gelegentlich braucht, sind sie nicht alles, was man für das Projektmanagement braucht. Deshalb macht es Sinn, einen Blick auf ClickUp's Tabellen-Ansicht stattdessen.

Sie bietet Ihnen alle Funktionen, die Ihnen Tables bietet, sowie die Möglichkeit, sie öffentlich zu teilen und schnell zwischen anderen Ansichten zu wechseln. Auf diese Weise können Sie innerhalb von Sekunden zwischen einer Tabelle, einer Liste, einem Kanban-Board und mehr wechseln!

Fünf Einschränkungen von Google Project Management Software (mit Lösungen)

Wir können nichts an der Tatsache ändern, dass die Google Projektmanagement-Software einige große Schwächen hat. Aber wir können Ihnen helfen, sie zu umgehen.

Problem 1: Keine Möglichkeit zur ziele verfolgen Jedes neue Projekt hat ein Ziel oder mehrere Ziele.

Mit Google Calendar können Sie:

ziele markieren

zeit für die Ziele einplanen..

Und das ist alles, Leute!

aber Moment, was ist mit der Verfolgung und Überwachung der Ziele?

Leider kann kein Projektmanagement-Tool von Google sicherstellen, dass Sie Ihre Ziele auch wirklich verfolgen können.

sehr schade, wir wissen es.

Die Lösung von ClickUp: Ziele Mit der Goals-Funktion von ClickUp können Sie alle erdenklichen Dinge verfolgen, planen und verwalten. Diese Ziele sind in messbare Zielvorgaben unterteilt. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Ziele zu erfüllen, um Ihr Ziel zu erreichen!

Außerdem haben Sie bei diesen Zielen jede Menge Flexibilität.

Ihre Ziele können sein:

Zahlen

Aufgabenlisten

Geld

Und so ziemlich alles andere, was Sie brauchen, um Ihren Zielen näher zu kommen!

Ziele sind messbare Ergebnisse

Problem 2: Keine Funktionen für die Verwaltung von Projektaufgaben

Moment... was ist mit Google Tables?

Tables kann Ihnen zwar bei der Verwaltung von Aufgaben helfen, ist aber keine gute Lösung.

Denken Sie daran, dass ein einzelnes Projekt aus tausenden Aufgaben besteht. Und manchmal gibt es mehrere Projekte, die gleichzeitig laufen. Dann gibt es mehrere Personen, die unter jedem Projekt arbeiten und bestimmte Aufgaben ausführen.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie all das gleichzeitig mit einer kalkulationsähnlichen Tabelle verwalten.

Ein anderes Google-Projektmanagement-Tool wird nicht funktionieren, da es keine speziellen Aufgabenmanagement-Funktionen gibt.

Anmerkung: Während Google-Aufgaben existiert, ist es eher eine persönliche Aufgabenliste als eine Verwaltungssoftware.

Die Lösung von ClickUp: Leistungsstarke Funktionen zur Aufgabenverwaltung Mit ClickUp können Sie Ihre großen Aufgaben in kleine, überschaubare Einheiten aufteilen

teilaufgaben . Jede Unteraufgabe kann einen anderen zessionar , priorität, und fälligkeitsdatum. Wenn Sie möchten, dass alles genau richtig ist (wie Goldlöckchen 👱🏻‍♀️), werden Sie Folgendes lieben Checklisten. Es handelt sich dabei um einfache Aufgabenlisten, auf denen die genauen Schritte aufgeführt sind, die Sie zur Erledigung einer Aufgabe unternehmen müssen. Auch Projektmanager haben ihre eigenen checklisten !

Schnelles Zuweisen von Checklistenpunkten an Teammitglieder Zustände ermöglichen es Ihnen, den Status einer Aufgabe zu verfolgen. Der Status einer Aufgabe kann z.B. "Zu tun", "In Arbeit" oder "Abgeschlossen" sein, oder was auch immer Sie wollen!

Sie können Aufgaben einer Person zuweisen, Mehrere Aufgabenempfänger , oder Mannschaften . Diese Aufgaben werden auf dem Dashboard Ihrer Teammitglieder angezeigt, damit sie wissen, dass sie daran arbeiten müssen.

Klicken Sie auf das Symbol, um Aufgaben einem oder mehreren Teammitgliedern zuzuweisen

In ClickUp erhalten Sie auch Zugang zu flexible Aufgabenansichten . Auf diese Weise haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Aufgaben sehen möchten. Sie können Ihre Aufgaben in einer übersichtlichen To-Do-Liste anzeigen, Kanban-Tafel , Gantt-Diagramm , oder ein Kalender .

Es liegt ganz an Ihnen.

Versuchen Sie, das mit einer Tabelle zu machen 😎

Problem 3: Kann nicht planen oder projekte effizient planen Zeit für ein kurzes Quiz:

was brauchen Sie am meisten, wenn Sie Projekte managen?

Einen Projektplan, damit Ihr Team weiß, wie es ein Projekt abschließen soll Eine interaktive projektzeitplan damit Ihr Team den Starttermin und die Frist der Aufgabe kennt

die Antwort lautet C. Beide

Leider bieten die Projektmanagement-Tools von Google diese beiden Optionen nicht, da sie nicht für eine effiziente Projektplanung oder Terminierung ausgelegt sind.

Die Lösung von ClickUp: Gantt-Diagramm Das Gantt-Diagramm von ClickUp ist genau das, was Sie für eine ordentliche Projektplanung und für die Erstellung von Zeitplänen brauchen.

Verschieben der Start- und Fälligkeitsdaten aller enthaltenen Aufgaben

Warum?

Weil dieses interaktive Gantt-Diagramm es Ihnen ermöglicht, automatisch:

VisualisierenAbhängigkeiten von Aufgaben damit Sie wissen, an welchen Aufgaben Sie zuerst arbeiten sollten

Verfolgen Sie den prozentualen Fortschritt, so dass Sie wissen, wie nah oder weit Sie dem Projektabschluss sind

Berechnen Sie IhreKritischen Pfad damit Sie Ihr Projekt fertigstellen können, wenn die Zeit knapp wird

Problem 4: Fehlende Funktionen für die Zusammenarbeit

Wenn Sie eine Projektmanagement-Software suchen, dürfen Sie einen entscheidenden Aspekt nicht außer Acht lassen: die Zusammenarbeit.

Leider ist die Zusammenarbeit mit Google Docs, Sheets oder einer anderen Projektmanagement-App von Google nicht ausreichend.

Sicher, mit Tables können Sie Slack und Google Chat integrieren, aber Sie sind immer noch auf ein externes Tool für die grundlegende Projektkommunikation angewiesen.

Und Sie möchten viel mehr tun können als nur Dateien auszutauschen und Nachrichten zu versenden.

bringen die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe.

Mit Zugewiesene Kommentare können Sie Kommentare in umsetzbare Elemente umwandeln und Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen. Ihre Teammitglieder werden dann sofort benachrichtigt, damit sie sich direkt an die Arbeit machen können.

Klicken Sie auf das Symbol, um zugewiesene Kommentare aufzulösen

Und nachdem die zugewiesene Person das Problem gelöst hat, kann sie einfach auf "Aufgabe auflösen" klicken, um unnötige Nachfragen zu vermeiden.

Problem 5: Keine Werkzeuge zur Überwachung von Projekten

als Projekt Manager wollen Sie doch wissen, wie das Projekt _läuft, nicht wahr? Projektüberwachung hilft Ihnen, Abläufe und Teammitglieder unter Kontrolle zu halten.

Leider gibt es keine Möglichkeit, dies mit der Google-Projektmanagementsoftware zu tun.

Es sei denn, Sie wollen sich auf das Sortieren durch Tonnen von Zeilen und Tabellen verlassen!

Denken Sie jedoch daran, dass eine Tabelle nur eine begrenzte Menge leisten kann. Irgendwann brauchen Sie eine Möglichkeit, Ihre Fortschritte auch tatsächlich zu verfolgen und darzustellen.

ClickUp's Lösungen: Dashboards Mit ClickUp Dashboards können Sie

anpassbare Widgets um Einblicke in Teammitglieder, Projekte und Aufgaben zu erhalten, Sprints , etc.

Sie können diese Widgets verwenden, um verkaufsdatensätze zu visualisieren die Anzahl der Aufgaben pro Person, stundennachweise ... Sie können es sich aussuchen.

lieben Sie Agil ?_

Sie können auch auf Diagramme wie Kumulativer Fluss , Burndown-Diagramme , Verbrennungsdiagramme , Geschwindigkeitsdiagramme und viele andere, um mit Ihren Projekten Schritt zu halten.

Verwenden Sie anpassbare Widgets, um wertvolle Einblicke in Ihren Arbeitsbereich zu erhalten

Aber das ist noch nicht alles, was ClickUp für Sie bereithält.

Hier sind ein paar weitere spannende Funktionen:

Workload-Ansicht : Überwachen und planen Sie die Auslastung Ihres Teamsarbeitsfähigkeit Mind Maps*: Planen und organisieren Sie Ihre Ideen mit dermind-Mapping-Technik* Benutzerdefinierte Berechtigungen: Zusammenarbeit mit Interessengruppen, Sponsoren und Außenstehenden mit eingeschränktem Zugriff

Automatisierungen : Einrichten von Kombinationen von Auslösern und Aktionen zur Automatisierung von r epetitive Aufgaben und arbeitsabläufe * Native Integrationen: verbindung mit Arbeitstools wie Evernote, Google Docs und Zoom

Hinweis: Mit dem kostenlosen ClickUp-Tarif erhalten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern und Projekten, und mit dem kostenpflichtigen Plan erhalten Sie nicht nur unbegrenzten Speicherplatz, sondern auch unbegrenzte Integrationen!

Fazit

Wenn es um Suchmaschinen geht, ist Google der große Favorit unter den Anbietern.

Aber wenn es um Projektmanagement geht ... ähm ... nicht so sehr.

Spezielle Tools wie ClickUp machen das Projektmanagementsystem effizienter und helfen Ihnen, den Arbeitsablauf zu optimieren.

Es bietet schnelle und einfache Lösungen für die Probleme, die mit Google-Projektmanagement-Tools auftreten.

aber warten Sie, es gibt noch mehr

ClickUp hat genug Projektmanagement-Funktionen, um anderen Projektmanagement-Tools wie Jira , Basecamp und Evernote auch eine harte Zeit!

Und das alles ist kostenlos.

Also clickUp heute kostenlos erhalten und sagen Sie Adios zu Ihren Projektmanagement-Problemen!