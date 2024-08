10 beste Screen Recorder Apps für Mac im Jahr 2024

Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, dann ist ein schneller Film etwa eine Million wert.

Viele Autoren von Inhalten, Lehrkräfte und Teams verwenden Bildschirmaufnahmen, um Informationen schnell zu erfassen und weiterzugeben. Die werkzeug für asynchrone Kommunikation kann Ihnen helfen, ein Problem zu erklären, eine Lösung zu demonstrieren, einen Kommentar abzugeben oder einen Punkt zu visualisieren, den Sie ansprechen möchten.

Mit den richtigen Tools für die Bildschirmaufzeichnung ist es ganz einfach, Bildschirmaufzeichnungen auf Ihrem Mac zu erstellen und weiterzugeben. Doch welches neue Tool für Bildschirmaufnahmen ist das richtige? Wir sehen uns zehn an beliebte Bildschirmaufzeichnungsgeräte für Mac sowie deren Vor- und Nachteile und Preisinformationen, damit Sie den für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten auswählen können.

Worauf sollten Sie bei einem Screen Recorder für Mac achten?

Bei der Auswahl des richtigen Tools für die Bildschirmaufzeichnung sollten Sie sich überlegen, welche Funktionen für Sie am wichtigsten sind. Die Benutzeroberfläche sollte an erster Stelle stehen.

Sie wünschen sich eine benutzerfreundliche und intuitive Plattform, mit der Sie Aufnahmen mit wenigen Klicks erfassen und weitergeben können - sei es über eine einfache Screenshot-Symbolleiste in Ihrem Browser oder über ein Programm, das nur Audio- oder Videoaufnahmen machen kann.

Achten Sie auch auf die Aufzeichnungsoptionen der Software, z. B. ob sie die Möglichkeit bietet, den gesamten Bildschirm oder einen Teilbereich aufzuzeichnen. Wenn Sie Audio aufzeichnen möchten, stellen Sie sicher, dass die Plattform Ihnen die Möglichkeit bietet, das benötigte Audio aufzunehmen, z. B. Systemaudio oder über Ihr Mikrofon.

Informieren Sie sich auch über die Bearbeitungsfunktionen, wenn Sie komplexere Videos erstellen, die beschnitten werden müssen, damit nicht der gesamte Bildschirm verwendet wird, oder wenn Sie Anmerkungen hinterlassen oder Mausklicks auf der Bildschirmaufnahme anzeigen möchten.

schreiben Sie das in weniger als 150 Zeichen Teilen Sie Ihre Videobotschaft mit einem direkten Browserlink, der keine Downloads erfordert und sofort nach der Aufnahme mit Clip angesehen werden kann

Sie müssen sich auch Gedanken darüber machen, was Sie anschließend mit den Aufnahmen machen wollen. Suchen Sie nach Optionen für die Bildschirmaufzeichnung, die die Videoqualität und die Formate unterstützen, mit denen Sie arbeiten möchten, z. B. MP4, MOV oder AVI.

Wenn Sie live streamen möchten, stellen Sie sicher, dass die Plattform die Dienste unterstützt, die Sie nutzen möchten, wie YouTube oder Twitch. Außerdem sollten Sie die Freigabeoptionen prüfen, damit Sie Ihre Aufnahmen einfach und sicher dorthin übertragen können, wo sie benötigt werden.

Vergewissern Sie sich schließlich, dass Ihr Bildschirmrecorder mit Ihrer macOS-Version kompatibel ist. Manche Software erfordert bestimmte Betriebssystemversionen oder hat bestimmte Hardwarespezifikationen, sodass Sie sicherstellen sollten, dass Sie die Plattform auf Ihren aktuellen Geräten ausführen können.

Die 10 besten Bildschirmrekorder für Mac-Benutzer im Jahr 2024

Egal, ob Sie Software-Tutorials, Gameplay oder Präsentationen aufzeichnen, teamkommunikation oder ein online-Besprechung hier sind die 10 besten Tools für die Bildschirmaufzeichnung auf dem Mac, die Ihnen helfen können, Ihre Arbeit zu erledigen. Schauen Sie sich unsere Analyse an, um Ihre Optionen einzugrenzen und die perfekte Lösung zu finden.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist - mit Clip by ClickUp

ClickUp ist eine bekannte (und sehr beliebte) Produktivitätsplattform. Sie verfügt über eine Reihe beeindruckender Funktionen, darunter das Tool Clip. Clip macht ClickUp zu einer der besten kostenlosen Bildschirmaufzeichnungen, die es gibt, ohne Wasserzeichen oder Zeitlimits. Benutzer können sofort mit der Aufnahme und Überprüfung von Material beginnen und erhalten in Sekundenschnelle saubere, professionelle Aufnahmen. ClickUp Clip macht auch das Teilen zu einem Kinderspiel. Die Nutzer können aufgenommene Videos über teilbare Links weitergeben, so dass die Empfänger das Video direkt in ihrem Browser abspielen können, ohne auf einen Download zu warten oder Software zu installieren. Einfach aufnehmen und sofort weitergeben macht die Zusammenarbeit mehr als einfach .

Clip hebt seine Funktionalität auf die nächste Stufe, indem es die Aufgabenerstellung in den Aufzeichnungsworkflow integriert. Benutzer können Bildschirmaufnahmen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, einschließlich der Zuweisung von Teammitgliedern zu Aufgaben und dem Hinzufügen von Anmerkungen, um sicherzustellen, dass kein Detail übersehen wird.

Wenn Sie ein Tool für die Bildschirmaufzeichnung auf dem Mac suchen, das Sie in Sekundenschnelle oder ohne Zeitbeschränkung und mit vielen Funktionen nutzen können, ist die Clip-Funktion von ClickUp einen Blick wert.

ClickUp beste Eigenschaften:

Keine Wasserzeichen oder Zeitlimits

Aufzeichnung des gesamten Bildschirms oder Browser-Tabs oder -Fensters

Sofortige und sichere Weitergabe von Aufnahmen

Hinzufügen von Sprache zu Videoaufnahmen

Integrierte Aufgabenerstellung mit Bildschirmrekorderfunktion

KI-Funktionen für Produktmanager

ClickUp Einschränkungen:

Einige Einsteiger finden, dass die Plattform zu viele Optionen für ihre gelegentlichen Bedürfnisse bietet

ClickUp-Preise:

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen) ClickUp herunterladen ### 2. Camtasia

Über Camtasia Camtasia ist eine bekannte Softwareplattform zur Videobearbeitung. Sie verfügt über ein umfassendes Angebot an Tools für die Erstellung von Inhalten, einschließlich eines ausgezeichneten Bildschirmrecorders für Mac-Geräte. Mit Camtasia können Sie ganz einfach Bildschirmaktivitäten erfassen oder aufzeichnen, Webcam-Aufnahmen machen und Ihren Inhalten Audiokommentare hinzufügen.

Es bietet eine intuitive Plattform mit beeindruckenden Bearbeitungsfunktionen, mit denen Sie Übergänge, Text und Effekte auf Ihre neue Bildschirmaufnahme anwenden können. Sie können auch Mediendateien importieren, was Ihnen mehr Möglichkeiten für professionell aussehende Endvideos bietet als bei Video-Pulls von Quicktime Player.

Es ist ein hervorragendes Werkzeug für die Erstellung von Tutorials, Präsentationen oder Marketingvideos - alles vom Bildschirm Ihres Macs aus.

Schauen Sie sich diese Videos an *Camtasia Alternativen* !

Die besten Funktionen von Camtasia:

Ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig aufzunehmen

Nimmt auf Wunsch sowohl das Mikrofon als auch den Systemton auf

Cursordaten ermöglichen es Ihnen, wichtige Funktionen auf dem Bildschirm zu markieren, während Sie arbeiten

Sie können Ihren Videos Vorlagen, Effekte und andere Elemente hinzufügen

Einfaches Starten und Stoppen der Aufnahme

Einschränkungen von Camtasia:

Das Rendern von Videos kann sehr lange dauern

Begrenzte Tastaturkürzel können die Erstellung von Inhalten verlangsamen

Einige Benutzer berichten von Exportproblemen bei Bildschirmaufzeichnungsdateien

Camtasia Preise:

Ab $299 für eine Einzellizenz, mit Rabatten für mehrere Lizenzen

Camtasia Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (840+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (275+ Bewertungen)

Bonus: Testen Sie diese Fokus-Apps !

3. Screencast-O-Matic

über Screencast-O-Matic Screencast-o-matic, jetzt bekannt als ScreenPal, ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm, Ihre Webcam oder beides gleichzeitig aufzunehmen und später mit seinen umfassenden Tools zu bearbeiten. Die Plattform verfügt außerdem über eine integrierte Bibliothek mit Videos, Bildern und Musiktiteln, die Ihr Video bereichern und das Endprodukt verbessern.

Gegen eine zusätzliche Gebühr hostet die Plattform für Bildschirmaufnahmen Ihre Videos auch mit einem benutzerdefinierten Videoplayer, so dass Sie mehr Kontrolle darüber haben, wer Ihre Inhalte sieht und wie sie angezeigt werden.

Screencast-O-Matic beste Eigenschaften:

Eingebaute Bibliothek für zusätzliche Videos, Bilder und Sounds

Einsteigerfreundliche Oberfläche für einfaches Starten und Stoppen der Aufnahme

Einfaches Erstellen und Hochladen auf YouTube

Screenshot-Symbolleisten-Option

Screencast-O-Matic Einschränkungen:

Die kostenlose Version bietet nur minimale Bearbeitungsoptionen, daher ist sie am besten für einfache Aufnahmen geeignet

Die kostenlose Version ist auf 15-minütige Videos beschränkt

Screencast-O-Matic Preise:

Kostenlos für Bildschirmaufnahmen (mit Wasserzeichen)

Solo Deluxe: $3/Monat, jährlich bezahlt

Solo Premier: $6/Monat jährlich bezahlt

Solo Max: $10/Monat jährlich bezahlt

Business: $8/Monat pro Benutzer, jährlich gezahlt

Screencast-O-Matic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. ScreenFlow

über ScreenFlow ScreenFlow ist eine professionelle Videobearbeitungssoftware mit umfassenden Funktionen für Mac-Benutzer. Mit ScreenFlow können Sie Bildschirmaktivitäten erfassen, gestochen scharfen Ton aufnehmen und ausgefeilte Inhalte in einer benutzerfreundlichen Oberfläche erstellen.

Darüber hinaus können die Benutzer das endgültige Aussehen ihrer Videos mit Animationen, Übergängen und Kommentaren verbessern. Die Bildschirmaufzeichnungsplattform bietet außerdem zahlreiche Integrationsoptionen, die das Hochladen und Freigeben der fertigen Videos auf Ihre bevorzugte Plattform erleichtern. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie nur Aufnahmen von Ihrem Systemaudio mit Mehrkanal-Mixing verwenden.

ScreenFlow beste Eigenschaften:

Professionelle Funktionen für die Bildschirmaufzeichnung und -bearbeitung

Mehrkanalige Audiomischung

Nahtlose Integration in beliebte Plattformen für müheloses Teilen

ScreenFlow Einschränkungen:

Ressourcenintensiv, daher benötigen die Benutzer einen ziemlich robusten Computer, um die Software auszuführen

Anfänger könnten die Vielzahl der Optionen überwältigend finden und zu wenig nutzen

ScreenFlow-Preise:

$169 für einen einzelnen Benutzer

$845 für fünf Benutzer

1.040 $ für fünf Benutzer mit Premium-Support

ScreenFlow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

5. OBS Studio

über OBS-Studio Open Broadcaster Software (OBS) Studio ist eine freie und quelloffene Software für Videoaufnahmen und Live-Streaming. Ihre vielseitigen Funktionen machen sie zu einer idealen Software für die Bildschirmaufzeichnung für Autoren, Gamer und Profis, die Videos aufnehmen, bearbeiten und weitergeben müssen.

OBS Studio bietet verschiedene Optionen für die Bildschirmaufzeichnung, mit denen Sie Aufnahmeeinstellungen wie Auflösung und Bildrate steuern können. OBS Studio unterstützt auch Echtzeit-Audiomischung für hochwertige Audioaufnahmen. Die Software verfügt über zahlreiche robuste Anpassungsoptionen für Benutzer, die mehr Kontrolle über das Endprodukt wünschen, sowie über zahlreiche Plugins von Drittanbietern zur Erweiterung der Funktionalität.

OBS Studio beste Eigenschaften:

Die Software ist quelloffen und kostenlos mit einer aktiven Entwicklergemeinschaft

Viele anpassbare Einstellungen für die Aufnahme von Video und Audio - einschließlich einer Screenshot-Symbolleiste

Audiomischung in Echtzeit

Viele Plugins von Drittanbietern ermöglichen es Ihnen, die Funktionen und Anpassungen hinzuzufügen, die Sie benötigen

OBS Studio Einschränkungen:

Aufgrund der umfangreichen Optionen gibt es eine steile Lernkurve für neue Benutzer, die eine einfache Start- und Stopp-Aufnahme benötigen

Es gibt viele technische Anpassungsoptionen, die für Gelegenheitsnutzer möglicherweise unnötig sind

Begrenzte Support-Optionen im Vergleich zu einigen anderen Bildschirmaufzeichnungsprogrammen in dieser Liste

OBS Studio Preise:

Für immer kostenlos

OBS Studio Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (935+ Bewertungen)

Bonus:_ Kommunikationsstrategien !

6. Movavi

über Movavi Mit dem Screen-Recorder-Tool von Movavi können Sie Video- und Audioaufnahmen auf Ihrem Bildschirm machen, um Tutorials, Präsentationen und vieles mehr zu erstellen. Die Software macht es einfach, die Aufnahme zu starten und zu stoppen, und Sie können die Einstellungen während der Aufnahme anpassen.

Der Bildschirmrekorder bietet grundlegende Bearbeitungswerkzeuge und Extras wie Cursor-Effekte und die Anzeige von Tastatureingaben, sodass Sie wichtige Informationen bei Bedarf hervorheben können. Die Bildschirmaufzeichnung hat eine einsteigerfreundliche Oberfläche und bietet gleichzeitig genügend Funktionen, um die meisten Profis zufrieden zu stellen.

Movavi beste Eigenschaften:

Bequeme Zeitplanungsoptionen ermöglichen es Ihnen, die Aufnahme automatisch zu stoppen und zu starten

Mehrere Ausgabeformate und Optionen für die einfache Weitergabe einer Bildschirmaufnahme

Ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von Webcam- und Bildschirmaktivitäten auf Ihrem Mac-Bildschirm

Screenshot-Symbolleistenfunktion

Kann Systemaudio oder ein Mikrofon verwenden

Einschränkungen von Movavi:

Die erweiterten Bearbeitungsfunktionen sind im Vergleich zu anderen professionellen Optionen etwas eingeschränkt

Kostenlose Versionen enthalten ein Wasserzeichen auf Ihren Aufnahmen

Movavi Preise:

$49,95 für ein 1-Jahres-Abonnement mit Business-Lizenz

$39.95 für eine persönliche Lizenz auf Lebenszeit

Movavi Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (455+ Bewertungen)

7. ScreenRec

über ScreenRec ScreenRec verspricht, Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen, indem es Ihnen ermöglicht, schnell Videos vom Bildschirm Ihres Macs aufzunehmen und weiterzugeben, anstatt zu versuchen, Ihren Standpunkt in E-Mails und Chats darzustellen.

Die Software bietet eine übersichtliche Oberfläche, auf der die Benutzer die Aufnahme automatisch stoppen oder starten oder eine Bildschirmaufnahme mit wenigen Klicks freigeben können. Dieser Mac-Bildschirmrekorder erstellt einen Link, den der Benutzer an Kollegen und Kunden weitergeben kann, und verfügt über eine Cloud-Speicherfunktion, die eine sichere Weitergabe ohne Speicherbeschränkungen ermöglicht.

Darüber hinaus verfügt er über zusätzliche Funktionen wie die Erstellung von Screenshots mit Anmerkungen, die für den Benutzer hilfreich sein können.

ScreenRec beste Eigenschaften:

Echtzeit-Anmerkungsfunktion zum Hinzufügen von Highlights und Notizen während der Bildschirmaufnahme

Erstellt sofort nach dem Start der Aufnahme teilbare Links

Cloud-Speicher für sicheren und unbegrenzten Speicherplatz

ScreenRec Einschränkungen:

Die vereinfachte Benutzeroberfläche bietet keine erweiterten Bearbeitungsoptionen

ScreenRec Preise:

Kostenlos

ScreenRec Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (6+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

8. TinyTake

über TinyTake Mit TinyTake können Mac-Benutzer mühelos ihre Bildschirme aufzeichnen, Screenshots erstellen und bestimmte Bereiche mit Anmerkungen versehen und hervorheben. Die übersichtliche Oberfläche ermöglicht schnelle Bildschirmaufnahmen.

Es gibt bequeme Optionen für die gemeinsame Nutzung, einschließlich der Möglichkeit, Inhalte in die Cloud hochzuladen oder Links für die gemeinsame Nutzung zu generieren. Die Software enthält außerdem grundlegende Bearbeitungswerkzeuge wie Trimmen und Zuschneiden, und Sie können sogar benutzerdefinierte Tastenkombinationen zuweisen, um Ihren Workflow zu beschleunigen.

TinyTake beste Eigenschaften:

Aufnahme von Videos mit einer Länge von bis zu 120 Minuten

Aufnahme des gesamten Bildschirms, eines Fensters, einer Registerkarte oder bestimmter Bereiche

Ermöglicht die Zuweisung benutzerdefinierter Tastenkombinationen für die einfache Ausführung von Aufgaben

Speichern Sie Videos in der Cloud oder erstellen Sie sofort freigebbare Links zu funktionsübergreifend senden

Screenshot-Symbolleiste zum schnellen Erfassen von Dingen

TinyTake Einschränkungen:

Einige Benutzer könnten die Software im Vergleich zu Alternativen weniger fortschrittlich finden

Die kostenlose Version enthält ein Wasserzeichen

TinyTake Preise:

Kostenlos für den persönlichen Gebrauch

Standard: $29,95/Jahr für die kommerzielle Nutzung

Plus: $59,95/Jahr für kommerzielle Nutzung

Jumbo: $99,99/Jahr für kommerzielle Nutzung + 24/7-Support

TinyTake Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (17+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (7+ Bewertungen)

9. Webstuhl

Über Webstuhl Mit seinem asynchronen Videochat verspricht Loom, Ihrem Team zu helfen, mehr Meetings zu überspringen. Loom funktioniert auf fast jedem Gerät und zeichnet Ihren Bildschirm oder Ihre Kamera auf, wo immer Sie eine Internetverbindung haben.

Sie können Bereiche Ihres Bildschirms markieren oder sogar in Echtzeit darauf zeichnen. Mit den teilbaren Links können die Zuschauer Ihr Video ansehen, ohne sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen. Die Betrachter können mit Emojis und Kommentaren reagieren oder andere interaktive Antworten verwenden. Die Software lässt sich in Slack und Google Workspace integrieren, um die Freigabe innerhalb einer Organisation zu erleichtern.

Loom beste Eigenschaften:

Ermöglicht Benutzern die gleichzeitige Aufzeichnung von Bildschirm, Kamera und Audio

Zeichnen und Hervorheben in Echtzeit, um wichtige Details auf dem Bildschirm hervorzuheben

Nahtlose Integration mit beliebteninternen Kommunikationsplattformen* Einfache Freigabeoptionen, einschließlich direkter Links und eingebetteter Videos

Kann sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten verwendet werden

Loom Einschränkungen:

Preispläne sind höher als bei vielen anderen Optionen

Begrenzter Offline-Zugriff auf Aufnahmen

Loom-Preise:

Starter: Kostenlos

Business: $12,50/Monat pro Ersteller, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Kontakt für Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,185+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

10. Snagit

über Snagit Snagit ist ein Mac-Bildschirmrekorder, mit dem Sie Ihren Bildschirm auf einfache Weise aufzeichnen und Screenshots erstellen können, die Sie dann mit Anmerkungen versehen und verbessern können. Die Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche für die intuitive Erstellung von Inhalten, und es gibt großartige erweiterte Bearbeitungsfunktionen für das Hinzufügen von Effekten, das Zuschneiden oder die Verwendung einer Vorlage zur Erstellung einheitlicher Videoinhalte. Sie können die fertigen Videos direkt an beliebte Apps weitergeben oder sie in der Cloud speichern.

Snagit beste Funktionen:

Panorama-Scrolling-Capture für lange Chat-Nachrichten oder unendlich scrollende Webseiten

Einfache Integration in beliebte Anwendungen wie Slack, Teams, Google Drive und mehr

Mit der Screenshot-Symbolleiste können Sie Ihren Bildschirm schnell aufzeichnen oder einzelne Frames aus dem aufgezeichneten Video abrufen

Das Schritt-Tool macht es einfach, Ihren Arbeitsablauf zu dokumentieren

Einschränkungen von Snagit:

Die Vollversion ist teurer als viele andere Bildschirmaufzeichnungsprogramme

Die kostenlose Version begrenzt die Aufnahmezeit und versieht die Videos mit einem Wasserzeichen

Snagit Preise:

$49,95 einmalige Lizenzgebühr für Privatpersonen

49,95 $ einmalige Lizenzgebühr für Unternehmen (Mengenrabatte verfügbar)

29,95 $ einmalige Lizenzgebühr für Bildungseinrichtungen (Mengenrabatte verfügbar)

42,95 $ einmalige Lizenzgebühr für Behörden und gemeinnützige Organisationen (Mengenrabatte verfügbar)

Snagit Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (3.545+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (135+ Bewertungen)

Bonus:_ Bildschirmaufnahme Chrome-Erweiterungen

Mac-Bildschirmaufnahme leicht gemacht in ClickUp

Es ist an der Zeit, Bildschirmaufnahmen zu Ihrem kommunikationsplan Ihres Teams ! Alle oben genannten Tools bieten gute Optionen für die Bildschirmaufzeichnung auf dem Mac. Ihr Anwendungsfall und Ihre Prioritäten sollten bestimmen, welches Tool Sie wählen.

Das Clip-Tool von ClickUp ermöglicht jedoch nicht nur die Bildschirmaufzeichnung und nahtlose Freigabe, sondern integriert auch die Aufgabenerstellung in den Prozess. Ein Tool für die Bildschirmaufzeichnung, das auf natürliche Weise mit Projektmanagement-Funktionen verbunden ist, verbessert die Fähigkeit Ihres Teams, asynchron, schnell und klar zusammenzuarbeiten. Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und arbeiten Sie mit! 😄