4 Beispiele für eine Matrix-Organisationsstruktur (+ Vorteile und Vorlagen)

Wenn Sie mit der Verwaltung mehrerer Teams und Projekte zu kämpfen haben, kann eine Matrix-Organisationsstruktur den entscheidenden Unterschied ausmachen. Für den Laien ausgedrückt: die Matrix organisationsstruktur ist lediglich eine Möglichkeit, Informationen zwischen allen Teammitgliedern über mehrere Abteilungen hinweg weiterzugeben.

So berichten beispielsweise Mitglieder verschiedener Teams an Projekt- und Funktionsmanager (Marketing, Finanzen, Produktionsleiter usw.), die wiederum dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt sind.

Dies verbessert teamübergreifende Kommunikation und erspart den Teammitgliedern die Notwendigkeit, sich bei jedem neuen Projekt neu auszurichten.

Wenn Sie also das Folgende wissen wollen:

Was eine Matrix-Organisationsstruktur ist

Die verschiedenen Arten von Matrixstrukturen

Warum es eine bessere Art ist, Projekte durchzuführen

Wie Sie Ihre eigene Matrix aufbauen können

Einige kritische Beispiele aus bekannten Unternehmen

Dann werden Sie diesen ausführlichen Leitfaden lieben.

Sind Sie bereit, die Matrix zu betreten? Dann fangen wir an.

Was ist eine Matrix-Organisationsstruktur?

In der klassischen Top-Down-Organisationsstruktur steht der CEO ganz oben, während der COO (Chief Operating Officer), der CFO (Chief Financial Officer) und die Abteilungsleiter an zweiter Stelle stehen.

In einer horizontalen Struktur unterstehen die Werbetexter dem Creative Director, der wiederum dem CMO unterstellt ist, der wiederum dem CEO untersteht. Sie verstehen, worum es geht. Das Berichtswesen ist linear, und jeder, vom Marketing über den Vertrieb, das Design und die Entwicklung bis hin zu den Finanz- und HR-Teams folgen der gleichen Berichtsstruktur.

Die traditionelle Top-Down-Struktur ist weniger komplex als die Matrix-Organisationsstruktur. Zum einen können in der Matrix-Organisationsstruktur Teammitglieder sowohl ihrem Abteilungs- als auch ihrem Funktionsleiter unterstellt sein, und Projektleiter berichten auch an ihre Abteilungsleiter.

Aus diesem Grund ist die Top-Down-Organisationsstruktur baumartig, während die Matrix-Organisationsstruktur eine rechteckige Form hat.

Eine Matrixstruktur, erstellt in ClickUp Whiteboard durch Allaeddine Djaidani

Es ist erwähnenswert, dass die Matrix-Organisationsstruktur mehrere Arten von Organisationsstrukturen vereint und ausbalanciert. Sie bringt den Projektmanagern neben den funktionalen Managern eine neue Befehlskette, weshalb sie von manchen auch gerne als Zwei-Boss-Matrix bezeichnet wird.

