10 kostenlose Swimlane-Vorlagen und Flussdiagramme in ClickUp

Je mehr Beteiligte an einem Projekt beteiligt sind, desto leichter können die Rollen ineinander übergehen und die Verantwortlichkeiten durcheinander geraten. Swimlane-Diagramme oder Flussdiagramme können Ihnen helfen, komplexe Prozesse zu verstehen, indem sie die Aufgaben der einzelnen Teammitglieder in einem visuellen Format darstellen, wie parallele Bahnen in einem Schwimmbad. 🏊

Auf diese Weise kann jeder sehen, wer für eine bestimmte Aufgabe oder Teilaufgabe verantwortlich ist, und Sie können Engpässe und Ineffizienzen im Projekt vermeiden, indem Sie die Prozessschritte aufschlüsseln. Hier erfahren Sie, wie Sie mit einer der 10 kostenlosen Swimlane-Vorlagen von ClickUp ein tolles Swimlane-Flussdiagramm erstellen können.

Was ist eine Swimlane-Vorlage?

Ein Swimlane-Diagramm ist eine Art von Flussdiagramm, das die Form eines Schwimmbeckens als visuelle Darstellung eines Projekts oder Geschäftsprozesses verwendet. Das Projekt wird in vertikale oder horizontale "Bahnen" für jedes Team oder jede Person unterteilt, die an dem Projekt beteiligt ist.

So wie die Schwimmer in einem Schwimmbad auf ihren Bahnen bleiben, haben auch die Stakeholder oder Projektmanager ihre eigenen Bahnen in einem Swimlane-Diagramm. Eine Swimlane-Diagrammvorlage ist nützlich für Projekt- und teammanagement . Es ist auch in anderen Anwendungsfällen hilfreich, in denen verschiedene Abteilungen oder Teammitglieder eine Rolle spielen müssen.

Jede Person kann eine visuelle Darstellung ihrer eigenen Verantwortlichkeiten und die der anderen Beteiligten sehen. Eine Swimlane beispiel für ein Diagramm oder Flussdiagramm ist auch als "funktionsübergreifendes Flussdiagramm" bekannt und kann ein hervorragendes Hilfsmittel sein für funktionsübergreifende Teams .

Was ist also eine Swimlane-Diagrammvorlage? Es handelt sich um ein leeres Swimlane-Flussdiagramm oder ein Diagramm, das so bearbeitet werden kann, dass es Ihre eigenen Prozesse und Unterprozesse anzeigt - oft mit durchgehenden horizontalen oder vertikalen Linien.

Sie können verwenden flussdiagramm-Software um Swimlane-Diagramme aus bereits existierenden Swimlane-Diagramm-Vorlagen zu erstellen. Diese 10 Swimlane-Diagrammvorlagen von ClickUp haben alle editierbare Textfelder, so dass Sie sie anpassen und zu Ihrem eigenen Diagramm machen können. 🛠️

Ausprobieren_ Flussdiagramm-Software-Tools für Mac ! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Prozess Flussdiagramm Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme können Sie Ihre Prozesse einfach gestalten, verwalten und visualisieren.

Die ClickUp-Prozessablaufplan-Vorlage bietet vertikale Swimlanes, die Sie zur Darstellung der verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Prozess verwenden können.

Die Mustervorlage verwendet das Beispiel eines Recruiters, eines Personalchefs und eines Interessenten, die jeweils in verschiedenen Phasen des Prozesses Verantwortung tragen.

Das Schöne an der Verwendung einer Vorlage ist natürlich, dass Sie sie mit Ihren eigenen Aufgaben und Zuständigkeiten anpassen können.

Wie bei jeder Swimlane-Vorlage sollten Sie darauf achten, dass Sie Farben, Schriftarten und Symbole einheitlich verwenden, um komplexe Prozesse einfach visualisieren zu können.

Dies ist eine einsteigerfreundliche Vorlage, die Sie für Projektmanagement, Personalwesen und Personalbeschaffung, Technik und Produkte sowie für Dutzende anderer Anwendungsfälle verwenden können. Diese Vorlage herunterladen

Verwenden Sie dieses Datenflussdiagramm, um darzustellen, wie Informationen durch Ihr Unternehmen fließen

Diese ClickUp-Datenflussdiagramm-Vorlage kann verwendet werden, um zu verfolgen, wie sich Informationen in einem System bewegen. In diesem Beispiel bewegen sich die Daten zwischen zwei verschiedenen Datenspeichern und zwei externen Einheiten in einer Reihe von Flüssen und Prozessen.

Obwohl sich die Symbole für ein Datenflussdiagramm (DFD) von den anderen Vorlagen auf unserer Liste unterscheiden, dienen sie einem ähnlichen Zweck: Sie zeigen, wo Daten in das System eintreten und es verlassen, welche Prozesse in welcher Reihenfolge ablaufen und so weiter.

Sie können Textbeschriftungen und Pfeile verwenden, um zusätzliche Details darzustellen, z. B. multidirektionale Datenflüsse oder die Übertragung von Daten zwischen zwei verschiedenen Systemen.

Dieses Datenflussdiagramm ist kompatibel mit ClickUp's Whiteboard-Software so dass Sie sie zusammen mit anderen Werkzeugen verwenden können für prozessabbildung , Planung und Brainstorming. 🧠 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp-Prozessablauf-Vorlage

Optimieren Sie die Projektvisualisierung mit einer klaren und präzisen Übersicht über Ihren gesamten Arbeitsablauf

Die ClickUp-Prozessablauf-Vorlage ist eine Art Swimlane prozessabbildung die zeigt, wie mehrere Schritte als Teil eines einzigen Prozesses zusammenpassen.

Diese Beispielvorlage enthält Schritte wie Planung, Durchführung und Bewertung, aber Sie können sie mit Ihren eigenen Bezeichnungen an Ihren speziellen Prozess anpassen.

Die Prozessablaufvorlage eignet sich am besten für einen Überblick auf hoher Ebene, der den Beginn und das Ende des Prozesses sowie die Zwischenschritte auf dem Weg dorthin zeigt.

Möglicherweise benötigen Sie weitere Vorlagen, um Ihren Prozess zu detaillieren, aber das ist das Tolle an der Verwendung eines Flussdiagramm-Erstellers wie ClickUp: Sie erhalten Zugang zu mehreren Vorlagen zu jedem Preisplan, und viele der besten Vorlagen sind kostenlos!

Nutzen Sie die digitalen Whiteboard-Funktionen von ClickUp, um Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten und zu verbessern zusammenarbeit in Echtzeit mit verteilten Teams oder Fernarbeitern. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Kanban für Softwareentwicklung Vorlage

Diese einfach zu verwendende Vorlage kombiniert ein Swimlane-Format mit einem Kanban-Workflow

Die ClickUp Kanban für die Softwareentwicklung Vorlage wendet ein Swimlane-Format auf den Kanban-Workflow an, um komplexe Projekte einfach zu visualisieren.

Sie können die Kanban-Tafel um Ideen und Produktanfragen zu organisieren und zu entscheiden, ob sie weiterverfolgt werden sollen oder nicht. Einzelpersonen können ihre eigenen Ideen über ein integriertes Produktanfrageformular einreichen.

Wenn Sie sich entscheiden, weiterzumachen, ändern Sie einfach den Status einer Aufgabe auf zu erledigen und die Aufgabe wird automatisch auf die Kanban-Tafel verschoben. Legen Sie WIP-Limits (Work in Progress) fest, um sicherzustellen, dass sich Ihr Team nicht mehr vornimmt, als es bewältigen kann.

Diese Zwischenvorlage bietet sieben Status, vier benutzerdefinierte Felder, vier Ansichtstypen und eine Automatisierung und ist damit ein praktisches Tool für Software-Entwicklungsteams oder Unternehmen, die eine agile Denkweise . Diese Vorlage herunterladen

9. PowerPoint Funktionsübergreifender Prozess Swimlane Vorlage von SlideTeam

Über SlideTeam

Diese Microsoft PowerPoint-Vorlage von SlideTeam ist perfekt für funktionsübergreifende Teams und Prozesse. Sie enthält vier Swimlanes, die Sie mit Ihren eigenen Team- oder Einzelverantwortlichen anpassen können, sowie editierbare Textfelder für Aufgaben und Aktionen.

Pfeile zeigen die Richtung der Bewegung von einer Aufgabe zur nächsten an. Bei Entscheidungen, die zu mehr als einem Ergebnis führen können, können Sie abweichende Pfeile verwenden, um jeden der Pfade zu zeigen, die von einem bestimmten Entscheidungspunkt ausgehen.

Die meisten Bewegungen in dieser Vorlage verlaufen von links nach rechts, aber Sie können sie auch verwenden, um vertikale Bewegungen für Aufgaben darzustellen, die sich von einer Schwimmspur zur nächsten bewegen.

Zusätzlich zu den grundlegenden Symbolen für Aufgaben und Entscheidungspunkte bietet diese Vorlage zusätzliche Verbindungen wie Papierstreifen, Verzögerung, manuelle Eingabe und mehr. Diese Vorlage herunterladen

10. PowerPoint-Schwimmspur-Diagramm Vorlage von SlideTeam

Über SlideTeam

Diese Schwimmspur-Diagrammvorlage von SlideTeam ähnelt der vorherigen Vorlage, hat aber weniger vertikalen Platz in jeder Spur, um ein übersichtlicheres Flussdiagramm zu erstellen.

Sie erhalten weiterhin vier Swimlanes, bearbeitbare Textfelder und Dutzende von Formen zur Auswahl. Verwenden Sie Pfeile, um die Beziehung zwischen den Aufgaben darzustellen, damit Sie die Richtung der Bewegung leicht verfolgen können, selbst wenn die Dinge etwas kompliziert werden!

Wie bei jeder PowerPoint-Vorlage können Sie die Schriftart und -größe ändern, um sie an den visuellen Stil Ihres Unternehmens anzupassen. Diese Vorlage ist auch in zwei Größenverhältnissen verfügbar, 16:9 und 4:3, so dass Sie sie für Ihre nächste Präsentation einfach exportieren können. Diese Vorlage herunterladen

Swimlanes sind nur der Anfang

Swimlane-Diagrammvorlagen sind eine großartige Ressource für funktionsübergreifende Teams, da Sie sie auf nahezu jeder Ebene des Projektmanagements verwenden können.

Ein einfaches Swimlane-Diagramm kann es verschiedenen Abteilungen und externen Stakeholdern erleichtern, sich über ein Projekt oder einen Prozess auf die gleiche Seite zu stellen. Sie können Swimlanes aber auch in Kanban-Boards, Datenflussdiagramme und vieles mehr einbauen.

Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, können Sie diese mit allen Teammitgliedern über ClickUp Spaces oder ein ClickUp Whiteboard teilen, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Verwenden Sie Ordner, um Ordnung zu schaffen, und legen Sie Berechtigungen fest, damit nur die richtigen Personen auf Ihre fertigen Diagramme zugreifen oder sie bearbeiten können. Sie können sogar Automatisierungen verwenden, um Aufgaben automatisch hinzuzufügen oder zuzuweisen, um die Effizienz zu steigern und manuelle Aufgaben zu reduzieren.

Sehen Sie sich die ClickUp Vorlagen-Center für noch mehr Ideen, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Hilfe von Swimlane-Diagramm-Vorlagen rationalisieren können!