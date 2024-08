7 kostenlose Vorlagen für Go-to-Market-Strategien, die Sie vorrätig halten sollten

Die Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung ist immer eine aufregende Zeit! Einerseits können Sie es kaum erwarten, der Welt die Innovationen zu zeigen, an denen Sie gearbeitet haben, andererseits kann die Planung der kleinsten Details vor dem Veröffentlichungsdatum Sie nachts wach halten. 🌝

Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes Produkt auf den Markt bringen, ein bestehendes relaunchen oder Ihren Katalog erweitern, Sie brauchen eine detaillierte Go-to-Market-Strategie (GTM), um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben ein durchschlagender Erfolg wird.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Vorlagen für Go-to-Market-Strategien zur Koordinierung von Produkteinführungsaktivitäten vor.

Diese gut ausgearbeiteten Vorlagen bieten eine umfassende Unterstützung bei der Umsetzung von GTM-Strategien, die sich um die Markenbildung, die Suche nach einzelziel-Käufer und sie davon zu überzeugen, das von Ihnen angebotene Produkt zu kaufen.

Was ist eine Vorlage für eine Go-to-Market-Strategie?

Die Erstellung einer umfassenden Markteinführungsstrategie ist eine schwierige Aufgabe, selbst für Marketingexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung. Vor der Markteinführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung müssen Dutzende von Elementen berücksichtigt werden, z. B:

Verstehen der aktuellen Trends auf dem Käufermarkt

Eingrenzung der Probleme, die Ihr Produkt lindern kann

Überprüfung der Konkurrenz

Steigerung der Markenbekanntheit

Verringerung der Markteinführungszeit und -kosten

Eine Vorlage für eine Go-to-Market-Strategie stellt die Grundlage für die Planung und Durchführung von GTM-Aktivitäten dar. Sie standardisiert im Wesentlichen den gesamten Prozess und hilft Ihrem Team, sich auf eine solide Positionierung des Produkts spielplan schneller. 🏃

Gekonnt erstellte Vorlagen für Go-to-Market-Strategien unterstützen eine Vielzahl von Aufgaben zur Marktanalyse, zur Formulierung der wert-Angebot , die Verteilung der Produkte, die Verkaufsstrategie, eine definierte Zielgruppe und die Kommunikation. Sie können auch für andere Anwendungsfälle eingesetzt werden, wie z. B. Unternehmensexpansion, Rebranding, Auslaufen von Produkten, Entwicklung einer Preisstrategie und Aktualisierung von Produktlinien.

Erstellen Sie detaillierte KPI Dashboards in ClickUp, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Neben der Zeitersparnis kann eine qualitativ hochwertige GTM-Vorlage dazu beitragen, Aufgaben im Bereich der Werbung zu rationalisieren, indem sie Ihnen ermöglicht, diese zu überwachen durch KPI-Metriken wie die Länge des Zyklus und die Konversionsrate.

Was Sie in Ihre Go-to-Market-Strategie-Vorlage aufnehmen sollten

Was Sie in Ihre GTM-Strategievorlage aufnehmen, hängt letztlich von Ihren unmittelbaren ziele und Zielsetzungen . Viele Manager bevorzugen einen kurzfristigen GTM-Plan, der aggressive marktdurchdringungstaktiken um sicherzustellen, dass die Einführung rentabel ist. Hier finden Sie auch produktmanager die sich auf langfristige Strategien verlassen, die vielleicht nicht den höchsten Gewinn bringen kapitalrendite (ROI) sofort, sondern verlängern den Zyklus des Produkts.

Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Elemente, die Sie in Ihrer Vorlage für eine Markteinführungsstrategie berücksichtigen sollten:

Produktbeschreibung: Umreißt die wichtigsten Features und Verkaufsargumente Ihres Produkts Marktanalyse: Definiert den Marketingaufwand und die GTM-Strategie im Hinblick auf Trends, Risiken, Demografie, Nachfrage, Chancen und unmittelbare Wettbewerber Marketing Plan: Präsentiert die Strategien zur Markenbildung und Positionierung (Wertangebot), mit denen Sie für Ihr Produkt werben werden Preisstrategien: Hilft bei der Analyse von Marktfaktoren und Rentabilitätszielen, um sinnvolle Preismodelle einzugrenzen Plan für die Kommunikation: Legt Ihre internen und externen Kommunikationsaufgaben sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams fest KPIs : Identifiziert die Metriken, mit denen Sie die Effektivität Ihrer Strategie messen wollen

7 Vorlagen für Go-To-Market-Strategien zum Ausprobieren

Wir haben Dutzende von Vorlagen für GTM-Strategien analysiert und die sieben besten Optionen ausgewählt, die Ihnen helfen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung marktreif zu machen.

Dies sind die Besten der Branche

ClickUp

Vorlagen mit integrierten Anleitungen und benutzerdefinierten Tools. Sie erhalten vorgefertigte Abschnitte, die Sie jedoch nach Belieben ändern können, um sicherzustellen, dass die Vorlage genau zu Ihrer Markteinführungsabsicht passt. ✅

1. ClickUp Go-To-Market Strategie Vorlage

Die ClickUp Go-to-Market Strategie Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ziele zu skizzieren, Aufgaben zu erstellen und den Fortschritt zu überwachen

Sie möchten einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, der mit der Ideenfindung beginnt und mit einer erfolgreichen Produkteinführung endet? Die

ClickUp Go-To-Market Strategie Vorlage

unterstützt Sie umfassend bei der Ausarbeitung Ihrer GTM

aktivitäten in Form einer Checkliste

und behalten Sie jede Aufgabe genau im Auge. 🦅

Diese Go-to-Market-Vorlage ermöglicht Ihnen die Gruppierung von Aufgaben in Phasen für eine mühelose Organisation, einfache Navigation und Nachverfolgung. Standardmäßig beginnen Sie mit sechs GTM Phasen: Entdeckung, Analyse, Forschung, Planung, Umsetzung und Berichterstellung.

Innerhalb jeder Phase finden Sie eine Reihe verschiedener Aufgaben, die Sie und Ihr Team ausführen können. Zum Beispiel gibt es in der Phase Discovery Aufgaben wie einen Marktforschungsplan, Buyer Personas und Use Cases sowie eine Rentabilitätsanalyse.

Die Aufgaben sind anpassbar - fügen Sie neue Aktivitäten hinzu und löschen oder bearbeiten Sie die vorhandenen. Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und verwenden Sie eine der vielen ClickUp Benutzerdefinierte Felder (Ausklappen, Datum, Fortschritt, etc.), um Ihre Ziele zu strukturieren.

Erstellen Sie Unteraufgaben innerhalb von Aufgaben und hinterlassen Sie Notizen, um die Effizienz Ihres Teams zu verbessern und komplexere Aktivitäten in leichter zu verwaltende Teile zu untergliedern - und zwar für alle Ihre Marketing-Aufwände.

Die Vorlage bietet zwei Ansichten-Liste und Board, um Ihre Aufgaben nach ihrer strategischen Phase zu sortieren. Die Listenansicht ist ein hervorragendes Layout für die Nachverfolgung von Aufgaben mit Priorität. Die Board-Ansicht ( Kanban-Board ) bietet eine visuellere Perspektive und ermöglicht den Wechsel von Karten mit Aufgaben von einer Phase zur anderen durch einfaches Ziehen und Ablegen.

Diese Vorlage konzentriert sich auf Produkteinführungen, aber da sie hypermäßig anpassbar ist, können Sie ihren Inhalt an Szenarien wie Produktrelaunches und größere Upgrades anpassen.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Go-To-Market Strategie Whiteboard Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Go-to-Market Strategy Whiteboard Vorlage, um die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu heben und Ihre Produkteinführung oder Expansion zu visualisieren

Wenn Sie und Ihr Team die Visualisierung von Aufgaben und Aktivitäten gegenüber Checklisten bevorzugen, wird Ihnen die

ClickUp Go-To-Market Strategie Whiteboard Vorlage

zu bieten hat.

Dies ist eine

ClickUp Whiteboard

vorlage. Falls Sie mit dem Feature Whiteboards der Plattform noch nicht vertraut sind: Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine digitale Leinwand, auf der Sie Ihr Team zusammenbringen können, um

brainstorming und Ideenentwicklung in Echtzeit

und zwar unabhängig von Ihrem Speicherort.

Jeder Teilnehmer erhält eine reichhaltige Symbolleiste zum Freigeben seiner

strategie-Inputs

, Strategien für Wertangebote, Ideen für Ihr Einzelziel und alles andere, was Sie für Ihren Plan zur Markteinführung benötigen.

Was den Rahmen betrifft, so verfügt diese Vorlage über dieselben sechs Phasen für Ihre GTM-Workflows wie unsere vorherige Option:

Entdeckung Analyse Forschung Planen Durchführung Berichterstellung

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Phasen auf einem visuellen Board mit einer Drag-and-Drop-Schnittstelle dargestellt werden. Jede Phase ist mit einem farbigen Code versehen, um die Navigation zu erleichtern und Ihren Vertriebs- und Marketingplan auf einen Blick verständlich darzustellen.

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern in den einzelnen Phasen Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest, und beobachten Sie, wie sich die Puzzleteile für eine erfolgreiche Produkteinführung zusammenfügen. Unter jeder Aufgabe finden Sie Haftnotizen, auf denen Sie zusätzliche Anweisungen und Richtlinien für die Aufgabe hinterlassen können

kommunikation im Team

. 🧩

Der größte Vorteil der Whiteboard GTM Strategievorlagen ist ihre Anpassbarkeit. Sie können interne und externe Inhalte mit dem Dokument verknüpfen, Medien Ihrer Wahl hinzufügen und es für die Durchdringung von Nischenmärkten anpassen.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Go-To-Market Strategie Kommunikationsvorlage

Erstellen Sie eine solide Go-to-Market-Strategie mit der Kommunikationsvorlage von ClickUp

Die Entwicklung von Go-to-Market-Strategien ist kein Ein-Mann-Job - der Prozess erfordert in der Regel eine ausgefeilte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, von

produktentwicklung

zum Marketing. Die

ClickUp Go-To-Market Strategie Kommunikationsvorlage

ermöglicht es Ihnen, Ihre endgültige Strategie in einem professionell aussehenden Dokument darzustellen, auf das das gesamte Team zugreifen kann. 🧑‍🤝‍🧑

Dies ist eine Dokument-Vorlage, ideal für die Zusammenstellung von umfassendem Wissen durch Standard-GTM-Abschnitte, die Sie ausfüllen müssen. Die ersten Abschnitte erfordern allgemeine Informationen wie die Kontaktdaten des Unternehmens, Mission und Vision sowie eine kurze Zusammenfassung (kann auch abstrakt sein) Ihres Plans.

Je weiter Sie fortschreiten, desto spezifischer werden die Abschnitte. Wenn Sie beispielsweise über Marktforschungsdaten verfügen, können Sie den Abschnitt Situationsanalyse ausfüllen, Ihre Interessengruppen definieren und Ihr Einzelziel bestimmen. Schließen Sie die für Sie relevanten Abschnitte ab und streichen Sie den Rest.

Die Vorlage soll jedem, der sie liest, helfen, die Schlüssel-Details des GTM-Prozesses zu verstehen. Sie ermöglicht Ihnen eine Aufschlüsselung der Projektaufgaben nach Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Aufgabendefinitionen. Legen Sie in der Vorlage vorab festgelegte Metriken fest, um den Fortschritt zu messen.

Auch Ihre Buchhaltungsabteilung kann diese Vorlage zur Phasenprüfung nutzen budgetzuweisungen . Diese Vorlage ist zwar weitgehend für den internen Gebrauch bestimmt, kann aber problemlos für externe Interessengruppen, Investoren und Partner freigegeben werden.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Strategischer Marketing Plan Vorlage

Erreichen Sie Ihre Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs), planen Sie Ihre Marketing-Ziele und bleiben Sie im Rahmen Ihrer Budgets mit der Vorlage für den Strategischen Marketingplan von ClickUp

Marketing ist ein wesentlicher Bestandteil jeder GTM-Strategie. Die

ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan

hilft dabei, die genauen Schritte zu skizzieren, die notwendig sind, um Ihr Produkt bei den Einzelzielen einzuführen und eventuelle Hindernisse bei der Positionierung des Produkts zu beseitigen.

Mit der Vorlage können Sie das Marketing definieren

ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs)

, erstellen Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt. Es erweckt Ihren Marketingplan zum Leben, indem es eine unvergleichliche Sichtbarkeit, Organisation und Raum für Zusammenarbeit bietet.

Genug gechattet; sehen wir uns die Besonderheiten an, die diese Vorlage so großartig machen, wie sie ist. 😁

Das

vorlage für einen Marketing Plan

hat zwei Abschnitte:

OKRs: Ermöglicht Ihnen die Definition Ihrer marketing-KPIs Marketing Plan:Umreißt Aufgaben im Zusammenhang mit Marketinginitiativen

Sie können die Aufgaben mit den relevanten OKRs und

budgets einstellen

und Fälligkeitsdaten für eine bessere Sichtbarkeit und Zusammenarbeit. Die Vorlage dient als zentraler hub für Aktivitäten wie:

Hinzufügen eines oder mehrerer Mitarbeiter zu jeder Aufgabe

Einstellung von Fälligkeitsdaten für einzelne Aufgaben in Übereinstimmung mit dem Plan für die Freigabe

Identifizieren und Priorisieren von Aufgaben zur Fehlerbehebung

Festlegung der Kanäle, die Sie für die Werbung für Ihr Produkt nutzen werden (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin usw.)

Mit der Vorlage können Sie Aufgaben in einem Kalender anordnen und Zeitleisten nach Monat, Woche oder Tag erstellen. Verfolgen Sie den Fortschritt der einzelnen OKRs in mehreren Ansichten.

In der Ansicht Schlüsselergebnisse nach Quartal können Sie beispielsweise den vierteljährlichen Stand Ihres Aufwands ablesen und während der Bearbeitung Anpassungen vornehmen. Die Ansicht Fortschritts-Board im Kanban-Stil wandelt Aufgaben in Karten um und sortiert sie nach ihrem Status: Offen, Geplant, In Bearbeitung, Abgebrochen und Vollständig.

Verwenden Sie die Ansicht Fortschritt, um die Karten mit den Aufgaben in statusbasierten Spalten zu gruppieren, oder die Ansicht Zeitleiste für eine chronologische Checkliste.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Marktanalyse Vorlage

Erhalten Sie wertvolle Markteinblicke und genießen Sie es, die Leistung Ihres Produkts mit dieser Vorlage zu visualisieren und es mühelos mit anderen zu vergleichen

Ein wichtiger Bestandteil einer kugelsicheren GTM-Strategie ist die Marktforschung - Sie müssen Ihre Mitbewerber, aktuelle Markttrends und Kundenbedürfnisse verstehen, um etwas Begehrenswertes anbieten zu können. Die

ClickUp Marktanalyse-Vorlage

ermöglicht es Ihnen, diesen Prozess zügig zu durchlaufen und Ihrem Team den für den Erfolg notwendigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Diese Vorlage bietet mehrere Ansichten, die sich alle auf fünf Arten von Wettbewerbern konzentrieren:

Direkte: Sie haben die gleichen Produkte wie Sie Indirekt: Ihre Produkte unterscheiden sich von Ihrem Angebot, zielen aber auf denselben Markt ab Potenzial: Sie sind jetzt noch nicht auf dem Markt, könnten es aber in Zukunft sein Zukünftig: Sie sind wie potenzielle Wettbewerber, werden aber wahrscheinlich in naher Zukunft auf den Markt kommen Ersatz: Sie bieten eine Alternative zu Ihrem Produkt

Die Ansichten der Vorlage ermöglichen es Ihnen, Ihre Konkurrenten objektiv zu beobachten und zu verstehen, wie Sie die Stärken Ihres Produkts nutzen können, um die richtige Zielgruppe anzusprechen. Beispiel: Die Ansicht Wettbewerber ist eine Liste aller Ihrer Konkurrenten und deren Produkte (oder um Ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber einem bestimmten Tool oder Einzelziel hinzuzufügen).

Erstellen Sie für jeden Konkurrenten eine neue Aufgabe und skizzieren Sie dessen Preisgestaltung, Kundenzufriedenheit, Qualitätsbewertungen und einzigartige Features, um die Position Ihres Produkts im Vergleich zu jedem einzelnen einzuschätzen.

Die Vorlage kann sehr nützlich sein, wenn Sie versuchen, die Wettbewerbsnischen mit dem größten Gewinnpotenzial herauszufinden. Mit der Ansicht Wachstumsanteil Whiteboard können Sie eine Matrix der Wettbewerber erstellen, die sich auf den relativen Marktanteil und die Wachstumsrate konzentriert.

Verwenden Sie farbcodierte Notizen, um Konkurrenten in den richtigen Quadranten zu platzieren und zu entscheiden, welche Segmente lukrative Investitionsmöglichkeiten darstellen können.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Marketing Aktionsplan Vorlage

Skizzieren Sie Ihre Marketingstrategie mit der ClickUp Vorlage für einen Marketing Action Plan

Sie müssen kein Marketinggenie sein, um einen Marketingplan zu erstellen und

marketing-Kampagnen der Spitzenklasse zu verwalten

-Alles was Sie brauchen ist die

ClickUp Marketing Action Plan Vorlage

. 🧙

Diese Vorlage gibt Ihnen die ultimative Möglichkeit, Ihre Ideen zu straffen, Ihr Team zu organisieren und den Fortschritt anhand von Zeitleisten und Meilensteinen zu überwachen. Sie bietet drei Ansichten: Liste des Aktionsplans, Nach Team und Kalender.

Die Aktionsplan Die Listenansicht zeigt alle Ihre Aufgaben und deren Details an. Hier fügen Sie neue Aufgaben hinzu und weisen sie zu, legen Prioritäten fest, bestimmen Fälligkeitsdaten und skizzieren Ziele. Sie können an jede Aufgabe Dateien anhängen, um Ihren Mitgliedern im Team zusätzliche Infos zu geben und ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Dank der Benutzerdefinierten Felder von ClickUp können Sie die Liste so anpassen, dass sie Ihren Zielen entspricht. Verwenden Sie zum Beispiel das benutzerdefinierte Feld "Geld", um Budgets zuzuweisen, oder das benutzerdefinierte Feld "Fortschritt", um die Fertigstellung einer Aufgabe zu überwachen.

Die Ansicht Nach Team ist eine Kanban Board, das Aufgaben darstellt aus der vorherigen Ansicht als Karten. Dieses Board sortiert Ihre Aktivitäten im Aktionsplan nach den zugewiesenen Teams, aber Sie können dies in Status, Priorität oder ein anderes Kriterium ändern.

In der Ansicht Kalender können Sie

zeitpläne und Fristen des Teams visualisieren

indem Sie Aufgaben in das Formular des Kalenders eintragen. Sie können den Zeitraum, den Sie beobachten möchten, benutzerdefiniert festlegen, z. B. einen oder mehrere Tage, Wochen oder Monate.

Diese Ansicht eignet sich hervorragend, um frühzeitig Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, mit denen sich die Marktreichweite oder der ROI optimieren lassen.

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Digital Marketing Action Plan Vorlage

Kein Projekt ist zu komplex für die ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Egal, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine bedeutende Expansion oder Rebranding-Initiative ankündigen, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, dies zu erledigen als mit Hilfe des digitalen Marketings.

Aber Erfolg kommt nicht von allein - Sie brauchen einen guten Plan, um sich einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern zu verschaffen und Ihre Online-Präsenz zu stärken, und das ist es, was die

ClickUp Digital Marketing Action Plan Vorlage

ist für.

Die Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ziele für die Produkteinführung zu skizzieren, sie in Aufgaben zu unterteilen und Prioritäten zu setzen. Behalten Sie die Kontrolle über das Projekt mit vier Ansichten - Aktionsschritte, Ziele, Zeitleiste und Board.

Die Aktionsschritte-Ansicht listet alle Aufgaben auf, die mit Ihrem

digitalen Marketing-Aufwand

. Fügen Sie jeder Aufgabe Details wie Mitarbeiter, Priorität, Fälligkeitsdatum, Abteilung und Komplexität hinzu und lassen Sie keine einzige Information in Ihrer Marketingstrategie durch die Maschen fallen.

Die Ansicht Ziele ist ein Kanban Board, auf dem Sie jede Aufgabe in Form einer Karte sehen. Standardmäßig listet die Vorlage Aufgaben auf der Grundlage der zugewiesenen Abteilung auf, was Abteilungsleitern hilft, ihr Team besser zu verwalten. Sie können Aufgaben auch nach Komplexität, Ziel Fortschritt und Aufgabentyp sortieren.

Dank des Drag-and-Drop-Designs können Sie schnell Aufgabenkarten von einer Spalte in eine andere verschieben und ihre Workflows organisieren . Die Zeitleiste-Ansicht hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Zeitpläne und Fristen zu behalten, während die Board-Ansicht Ihre Karten mit Aufgaben nach ihrem Status sortiert: Zu erledigen, In Bearbeitung und Abgeschlossen.

Diese Vorlage herunterladen

Go-to-Market Strategie Vorlagen: Den Weg zum Erfolg ebnen

Nach

einer Berichterstattung von McKinsey

können verstreute Go-to-Market-Strategien in Krisenzeiten einen Dominoeffekt auslösen. Ein einziger Rückschlag kann das gesamte Team in Chaos und Verwirrung stürzen, weil es keinen klaren Standard dafür gibt, wer was zu erledigen hat.

Unsere aufgelisteten ClickUp GTM Vorlagen können solche Fehlerszenarien verhindern, indem sie die Rollen und Verantwortlichkeiten Ihres Teams zentralisieren, robuste Überwachungsfunktionen bereitstellen und Raum für Anpassungen lassen. Laden Sie Ihre bevorzugte Vorlage einfach herunter!

ClickUp bietet

1.000+ andere Vorlagen

für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle - sehen Sie sich die Galerie noch heute an! 💗