10 beste Business Value Proposition-Vorlagen

Sie können das beste Produkt oder die beste Dienstleistung auf dem Markt haben, aber Ihr Umsatz wird erst dann steigen, wenn Sie wissen, wie Sie es verkaufen können. Unabhängig davon, wo Sie mit Ihrer Vertriebs- oder Marketingstrategie stehen, müssen Sie mit einem überzeugenden Wertangebot beginnen.

Ein Wertversprechen - auch Wertaussage, Alleinstellungsmerkmal (USP) oder einzigartiges Wertversprechen (UVP) genannt - ist eine prägnante Botschaft, die Ihr Versprechen an die Kunden darstellt. Sie müssen klar kommunizieren, was Sie anbieten und warum jemand Ihre Marke der eines Wettbewerbers vorziehen sollte.

Die Erstellung einer aussagekräftigen UVP ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der viel auf dem Spiel steht. Deshalb verlassen sich Marketingexperten auf Value Proposition Templates, um den Anfang zu machen.

Von der Produktpositionierung bis zur wettbewerbsanalyse und Tests unterstützen diese Vorlagen den gesamten Prozess der Erstellung Ihres Wertangebots. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Wertversprechen vor, mit denen Sie Ihre Kunden für sich gewinnen können! 😍

Was ist eine Vorlage für ein Wertversprechen?

Vorlagen für Wertversprechen bieten einen Rahmen, um ansprechende Wertversprechen für Ihre Kunden und internen Teams zu entwerfen. Sie sind in der Lage, Käufereinflüsse zu erfassen und Produktstärken besser zu identifizieren, was Ihnen hilft, starke Angebote zu erstellen:

Mehr Leads zu generieren und zu konvertieren

Erhöhen Sie den Customer Lifetime Value

Ein Wertversprechen ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer marketing-Bemühungen

verkaufspräsentationen, und kampagnen in den sozialen Medien

. Damit sie fesselnd und überzeugend ist, muss sie so gestaltet sein, dass sie drei wesentliche Elemente widerspiegelt:

Welche(s) Problem(e) wollen Sie für Ihren Zielkunden lösen? Welchen Nutzen wird Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bringen? Wie unterscheidet sich Ihr Angebot von konkurrierenden Produkten?

Produktverantwortliche oder Entwickler kennen intuitiv den USP ihres Angebots, haben aber Schwierigkeiten, ihn ihrem Publikum oder Marketingteam mitzuteilen. Das Ergebnis? Sie schaffen es nicht die wichtigsten Herausforderungen und Chancen ihres Produkts zu erkennen

und beobachten Sie seinen Untergang.

Eine Vorlage für ein Wertversprechen ist für alle Beteiligten im Unternehmen nützlich, einschließlich der Vermarkter und produktmanager

. Sie kann auch die Produktentwicklung unterstützen und Agile Teams

erstellen einen Prototyp oder ein Minimum Viable Product (MVP) auf der Grundlage der Kundenerwartungen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Wertangebot aus?

Eine effektive Vorlage für ein Wertangebot muss Folgendes bieten:

Gute Struktur: Die besten UVP-Vorlagen verfügen über einen erprobten, getesteten und überprüften Rahmen, um Wertangebote in Rekordzeit zusammenzustellen. Suchen Sie nach fokussierten Abschnitten, um Aspekte wie Zielgruppen, Produktmerkmale und Schmerzpunkte zu definieren

Die besten UVP-Vorlagen verfügen über einen erprobten, getesteten und überprüften Rahmen, um Wertangebote in Rekordzeit zusammenzustellen. Suchen Sie nach fokussierten Abschnitten, um Aspekte wie Zielgruppen, Produktmerkmale und Schmerzpunkte zu definieren Vielseitigkeit: Die Vorlage sollte sich an alle Arten von Produkten und Dienstleistungen anpassen lassen, von Software bis hin zu Lampen. Sie sollte stilistische Anpassungen ermöglichen, um das Dokument an Ihre Markenidentität anzupassen

Die Vorlage sollte sich an alle Arten von Produkten und Dienstleistungen anpassen lassen, von Software bis hin zu Lampen. Sie sollte stilistische Anpassungen ermöglichen, um das Dokument an Ihre Markenidentität anzupassen Werkzeuge für die Zusammenarbeit : Die Ausarbeitung eines aussagekräftigen Wertangebots erfordert in der Regel Erkenntnisse aus verschiedenen Abteilungen. Suchen Sie daher nach Vorlagen, die Werkzeuge für die Zusammenarbeit anbieten, wiedigitale Whiteboards und Echtzeit-Bearbeitung anbieten, die die Teamarbeit vereinfachen

: und Echtzeit-Bearbeitung anbieten, die die Teamarbeit vereinfachen Pitch-freundliches Design: Das Kerndesign der Vorlage sollte eine prägnante und kontextbezogene Kommunikation mit Ihren Stakeholdern ermöglichen

Das Kerndesign der Vorlage sollte eine prägnante und kontextbezogene Kommunikation mit Ihren Stakeholdern ermöglichen Raum für visuelle Elemente: Visuelle Elemente machen ein Nutzenversprechen fesselnder. Sie sollten in der Lage sein, Bilder, Diagramme, Slogans, Testimonials, Videos oder Infografiken hinzuzufügen, um Ihre Botschaft zu bereichern 📢

10 Vorlagen für Wertversprechen im Jahr 2024

Wir haben eine Liste der 10 besten Vorlagen für Wertversprechen aus folgenden Bereichen zusammengestellt

ClickUp

, Neos Chronos, Edit.org, und Slidesgo. Dies sind einige ausgewählte Optionen mit den meisten Funktionen. Probieren Sie aus, was sie bieten, und finden Sie Ihre perfekte Lösung! 🧩

1. ClickUp Business Model Canvas Vorlage

Arbeiten Sie gemeinsam an einer Positionierung, um Ihre Ideen zunächst in einem ClickUp Whiteboard zu organisieren

Fällt es Ihnen schwer, vor der Markteinführung eines neuen Unternehmens oder Produkts eine Wertaussage zu treffen? Die ClickUp Business Model Canvas Vorlage

kann genau das sein, was Sie brauchen, um Ihr Geschäftsmodell und Ihre Strategie zu visualisieren!

Die Vorlage bietet Ihnen eine von Experten kuratierte Struktur zur Entwicklung kundenorientierter UVPs und marketingstrategien

. Die verschiedenen farbcodierten Abschnitte ermöglichen eine Einzelseitenansicht Ihres Wertangebots und der Faktoren, die es beeinflussen, wie z. B. Kundensegmente und Schlüsselressourcen. Nutzen Sie die Anzeige, um:

Gemeinsame Ziele der Stakeholder zu erkennen

Branchenspezifische Wachstums- und Bedrohungsfaktoren zu identifizieren

Zeichnen Siecustomer Journeys

Analysieren Sie Daten von Mitbewerbern

Skizzieren Sie aktuelle Ressourcen wie Mitarbeiter, Infrastruktur und Technik

Dies ist eine ClickUp-Whiteboard

vorlage mit praktischen Bearbeitungswerkzeugen, ideal für die Erstellung von Inhalten oder das Brainstorming mit Ihrem Team. Holen Sie sich Ihre wichtigsten Partner ins Boot und besprechen Sie, wie Sie Ihr Nutzenversprechen gestalten können. 🎨

Mit dieser einsteigerfreundlichen Vorlage können auch unerfahrene Manager dank der Start Here-Ansicht, die wie ein Leitfaden funktioniert, leicht individuelle Geschäftsmodelle erstellen.

Wenn Sie neu im Verfassen von Wertaussagen sind, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der ClickUp Board-Ansicht

um Ihre Zielgruppe auf der Grundlage der Art des von Ihnen gebotenen Nutzens zu segmentieren. Sobald Sie fertig sind, listen Sie die profitabelsten UVPs in ClickUp-Docs

für ein weiteres Brainstorming.

2. ClickUp Produktstrategie Vorlage

Überprüfung von Marketingmaterialien und anderen Funktionsanforderungen auf einer ClickUp-Liste

Ein präzises Wertegerüst ist die Grundlage, wenn entwicklung eines neuen Produkts

oder die Arbeit an neuen Funktionen. Eine unzureichende Gesamtplanung führt nur zu einer übereilten Ressourcenzuweisung und ineffizienter Projektdurchführung

.

Die ClickUp Produktstrategie-Vorlage

ist ein praktisches Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihre Produktziele nachhaltig zu erreichen. Damit können Sie ein Wertversprechen entwerfen, das darauf basiert, was Ihr Produkt ist, welches Problem es löst, wer Ihre Kunden und Wettbewerber sind und welche messbaren ziele und Zielsetzungen

die Sie anstreben sollten.

Der voreingestellte Rahmen ermöglicht es Ihnen, einen Aktionsplan mit detaillierten Schritten und minimaler Verschwendung von Ressourcen zu erstellen. Diese Vorlage wird mit drei Listen für eine nahtlose Überwachung geliefert:

Merkmale Zeitleiste Mannschaft

Die Funktionsliste gruppiert Ihre Produktfunktionen und listet die zugehörigen Aufgaben nach ihrem Status auf (z. B. Fertig oder In Bearbeitung). Sie können sie auch nach Tags sortieren, z. B. "Aktive Funktionen", "Priorität" und "Aufwand".

Die Zeitplanliste gruppiert die Projektphasen und bietet einen chronologischen Überblick über die hinzugefügten Funktionen, während die Teamliste Informationen über die am Projekt beteiligten Personen enthält, die nach Rollen kategorisiert sind. 🧑‍🏭

3. ClickUp Produkt-Positionierung Vorlage

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben-Checklisten für verschiedene Angebotsbeispiele

Produktpositionierung und Wertversprechen sind zwei Seiten derselben Medaille - beide stellen den einzigartigen Wert Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung dar und wie Sie von Ihren Kunden wahrgenommen werden wollen. Verlassen Sie sich auf die ClickUp Vorlage zur Produktpositionierung

um Ihnen zu helfen, einen hervorragenden USP für Ihre internen und externen Stakeholder zu formulieren.

Die Vorlage führt Sie durch die folgenden sieben Felder für die Kommunikation Ihrer einzigartigen Positionierung im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern:

Vision Auftrag Marktaussage Tagline Schmerzpunkte USP Markenbildung

Die produktpositionierungsvorlage

hat eine eingebaute to-Do-Liste

damit Sie mit Ihren Teamkollegen in den oben genannten Bereichen zusammenarbeiten können, ohne deren Zeitplan zu durchkreuzen.

Sie möchten zum Beispiel, dass ein Teammitglied aus dem Produktentwicklungsteam darlegt, wie die vorgeschlagenen Funktionen mit dem Zielmarkt und dem Unternehmensauftrag übereinstimmen. In diesem Fall können Sie die Aufgabe in die Vorlage aufnehmen, setzen Sie den Prioritätsstatus

und das Fälligkeitsdatum fest und ordnen sie ihnen zu.

Das Schöne an diesem aufgabenvorlage

liegt in der Option zur Konfiguration von Aufgabenbeziehungen. Verbinden Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass eine Aufgabe erst dann beginnt, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist. Dies verhindert Überschneidungen und schwache Wertaussagen.

Sie können unten auf der Seite Dateien hinzufügen, um mehr Kontext zu erhalten. Verknüpfen Sie das Dokument mit anderen Vorlagen, um die Produkteinführung auf dem richtigen Kurs zu halten. 🛤️

4. ClickUp Vertriebsstrategie Leitfaden Vorlage

Verknüpfen Sie das Wertversprechen mit anderen Strategieleitfäden für eine klare Navigation

Die ClickUp Sales Strategy Guide Vorlage

hilft Ihnen, den Wert Ihres Angebots so zu kommunizieren, dass Ihr Vertriebsteam davon profitiert. Sie verfügt über ein integriertes Strategy Guide Doc mit Tipps zur Erstellung von Verkaufsstrategien und Best Practices.

Stellen Sie den Wert Ihres Produkts in Abschnitten wie Unternehmensvision und Unique Selling Point heraus. Die Vorlage ist ideal für erstellung eines Verkaufsplans

basierend auf:

Demografische, psychografische und geografische Zielgruppensegmente

Realistischeumsatzziele die von den durchschnittlichen Verkaufszyklen diktiert werden,balanced Scorecards usw.

usw. Budgetrestriktionen

Jeder Abschnitt des Dokuments enthält Fragen, mit denen Sie sich orientieren können. Im Abschnitt Umsatzziele navigieren Sie beispielsweise durch die Beantwortung von Fragen zu Ihrem durchschnittlichen Umsatz der letzten fünf Jahre oder zum Jahresumsatz. In ähnlicher Weise hilft Ihnen der Abschnitt Idealer Kunde dabei, eine User Persona zu bestimmen, indem Sie die Probleme und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe beschreiben. 💡

Wie andere ClickUp-Vorlagen ermöglicht Ihnen diese Option, Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, Fristen zu setzen und Echtzeit-Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben fortschritt Ihrer Vertriebs-Roadmap

.

5. ClickUp Produktmerkmale Matrix Vorlage

Organisieren Sie die Produktkategorie mit Gruppen-, Sortier- und Filterfunktionen in ClickUp

Die Stärke eines Wertversprechens hängt weitgehend von Ihrer Fähigkeit ab, zu erkennen, welche Merkmale eines Produkts gefragt sind und warum. Das wird Ihnen gefallen ClickUp Matrix-Vorlage für Produktmerkmale

wenn Sie Hilfe bei der Organisation der Produktstärken im Einklang mit den Kundenbedürfnissen benötigen.

Der erste Schritt bei der Verwendung dieser Vorlage ist die Identifizierung Ihrer wertvollsten Produktmerkmale. Sortieren Sie diese in Software und Hardware, oder erstellen Sie eigene Kategorien, die die Art des Produkts widerspiegeln.

Verwenden Sie dann Benutzerdefinierte Felder

um die Maßnahmen zu umreißen, die Ihr Team ergreifen muss. Bestimmen Sie die vorrangigen Funktionen mit dem größten Umsatzpotenzial und fügen Sie für jede Funktion Verantwortliche und Fälligkeitsdaten hinzu. Sie können Funktionen auf einer Skala von eins bis fünf bewerten und Notizen (Erinnerungen oder Richtlinien) für Ihre Mitarbeiter hinterlassen. Verfolgen Sie den Fortschritt und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

Wenn Sie mehrere Projekte verwalten, können Sie die Vorlage nutzen, um Ressourcen und Budget für Projekte mit höherer Bedeutung umzuverteilen. So können Sie beispielsweise die Funktionen zweier ähnlicher Produkte vergleichen und entscheiden, welches Projekt Sie vorantreiben wollen. 💕

6. ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage

Schreiben Sie ein Dokument mit einer Zusammenfassung des Wertangebots oder ein Produktbriefing und teilen Sie es mit dem Team zur Überprüfung

Führen Sie ein neues Produkt ein oder überarbeiten Sie ein bestehendes? Die ClickUp Produktbrief-Dokumentvorlage

kann sich als nützlich erweisen, da sie einen theoretischen Rahmen für die entscheidenden Phasen vor dem Veröffentlichungstermin bietet.

Nutzen Sie die Vorlage, um ein prägnantes und konsistentes Nutzenversprechen für Ihr Produkt zu definieren funktionsübergreifende Teams

. Sie können in dem Dokument den gesamten Entwicklungsablauf skizzieren, einschließlich Spezifikationen, Feedback und zugehörige Aufgaben, und es so zu einer einzigen Quelle der Wahrheit für die Zusammenarbeit machen.

Standardmäßig können Sie mit der Vorlage ein effektives Produktbriefing aus diesen Abschnitten zusammenstellen:

2-Pager: Um zu skizzieren, wie das Produkt Ihre Zielgruppe beeinflusst

Um zu skizzieren, wie das Produkt Ihre Zielgruppe beeinflusst Freigabeplan: Hilft bei der Aufteilung der Produktfreigabe in Phasen und hebt vorrangige Aufgaben hervor

Hilft bei der Aufteilung der Produktfreigabe in Phasen und hebt vorrangige Aufgaben hervor Funktionsspezifikation: Unterstützt Design- und Entwicklungsteams, die Informationen darüber benötigen, wie jede Funktion dem Käufer nützen soll

Unterstützt Design- und Entwicklungsteams, die Informationen darüber benötigen, wie jede Funktion dem Käufer nützen soll Anhänge: Fügen Sie in diesem Abschnitt alles hinzu, was für die Markteinführung relevant ist, wie z. B. Links und Dokumente

Sie können weitere Abschnitte mit einem einzigen Klick erstellen. Die Vorlage hat einen Rahmen zum Ausfüllen, so dass Sie sie problemlos verwenden können. ✏️

7. ClickUp Marketing Plan Vorlage

Skizzieren Sie Ihre Marketingziele und unterteilen Sie sie in Aktivitäten in einer ClickUp-Liste

Die Integration einer Werteerklärung in Ihr Marketingteam schafft ein Gefühl der Verantwortung und wirkt Wunder für die Zusammenarbeit im Team. Die ClickUp Marketing Plan Vorlage

ist eine All-in-One-Lösung zur Organisation marketing-Ziele

mit Klarheit und Kontrolle. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für:

Planung und Optimierung mehrerer Marketingkampagnen

Wertorientierte Ziele festzulegen, z. B. die Steigerung der Markenbekanntheit

Ziele mit integrierten Analysen zu verfolgen

Beginnen Sie damit, vorwärts zu marschieren marketingplan-Vorlage

indem Sie zum Abschnitt Ziele übergehen. Führen Sie Ihre Zielsetzung und Schlüsselergebnisse (OKRs)

und wandeln Sie sie in Aufgaben und Teilaufgaben um. Fügen Sie Details wie Start- und Fälligkeitsdatum, Quartal, Fortschritt und Aufwandsniveau hinzu.

Nutzen Sie mehrere Ansichten der Vorlage, um Ihre Arbeit zu optimieren marketing-Workflow

. Angenommen, Sie möchten eine klare Zusammenfassung Ihrer Ziele für ein Quartal - dann müssen Sie nur die Ansicht Key Results verwenden. In der Ansicht Fortschritt werden die Aufgaben auf der Grundlage von sechs Statusaktualisierungen in Karten sortiert: Zu erledigen, Geplant, In Bearbeitung, Braucht Input, Abgebrochen, und Vollständig.

Die Zeitplanansicht ist eine weitere großartige Ergänzung, da sie OKRs chronologisch nach Monat, Woche oder Tag anzeigt und Schätzungen zur Dauer liefert. ⌛

8. Word Value Proposition Leinwand von Neos Chronos

Schreiben Sie mehrere Wertvorstellungen in ein Word-Dokument mit Neos Chronos

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen UVP Vorlage ohne Schnickschnack sind, ist die Word Value Proposition Canvas von Neos Chronos genau das Richtige für Sie. ☕

Die minimalistische Value Proposition Canvas ist in zwei Abschnitte unterteilt: Produkt und Kunde.

Der Abschnitt Produkt enthält Unterteilungen wie Vorteile, Erfahrung und Funktionen, um Ihr Produkt ausführlich zu beschreiben. Verwenden Sie den Abschnitt Kunde, um die Wünsche, Ängste und Bedürfnisse Ihrer Zielkunden einzugrenzen. Der Abschnitt "Substitute" dient dazu, die Konkurrenten zu untersuchen und festzustellen, wie sie auf die Erwartungen des Marktes reagieren.

Die Vorlage enthält detaillierte Anweisungen, was in die einzelnen Abschnitte einzufügen ist, aber möglicherweise müssen Sie dennoch Ihre Produkt- und Marketingteams konsultieren, um den richtigen Inhalt zu finden.

Die Vorlage kann kostenlos im Word-Format (docx) heruntergeladen werden, solange Sie den Urheberrechtsvermerk nicht entfernen. Sie hat ein zweiseitiges Layout. 📃

9. Nutzenversprechen Leinwand Vorlage von Edit.org

Erstellen Sie eine aussagekräftige Grafik für Ihr Wertversprechen mit Edit.org

Die Value Proposition Canvas Template von Edit.org ist zwar nicht mit fortgeschrittenen Funktionen ausgestattet, aber sie ist mehr als ausreichend, um die Stärken Ihres Produkts zu skizzieren und Ihre Zielkunden zu präsentieren.

Diese Vorlage besteht aus einer einzigen Folie, die in zwei Abschnitte unterteilt ist:

Nutzenversprechen Kundensegment

Im Bereich Value Proposition geht es darum, ein Produkt systematisch mit dem aktuellen Kaufverhalten in Verbindung zu bringen: Unter Produkte & Dienstleistungen schreiben Sie eine Produktbeschreibung oder listen Merkmale auf. Unter Gain Creators legen Sie die wichtigsten Verkaufsargumente für Ihr Produkt fest. Unter Pain Relievers verdeutlichen Sie schließlich, wie Ihr Angebot bestimmte Kundenbeschwerden lindert.

Der Abschnitt "Kundensegment" ist in "Gewinne", "Schmerzen" und "Kundenaufgaben" unterteilt. Sie helfen Ihnen, die Sichtweise Ihres idealen Kunden darzustellen. Sie können deren Motivation, in ein Produkt zu investieren, auf der Grundlage ihrer Kaufkraft und ihrer kurz- und langfristigen Ziele untersuchen. 🎯

Sie können die Vorlage online bearbeiten und in sozialen Netzwerken teilen. Laden Sie sie herunter, um sie offline zu bearbeiten.

10. Wertvorstellung Leinwand Infografik Vorlage von Slidesgo

Verwenden Sie die Value Proposition Canvas Infographics Template von Slidesgo, um eine überzeugende Präsentation über Ihr Produkt zu erstellen

Möchten Sie eine visuell aufgeladene Präsentation Ihres Wertangebots und Ihrer Marketingstrategie erstellen? Die Value Proposition Canvas Infographics Template von Slidesgo ist genau das, was Sie brauchen! 🎁

Die Vorlage enthält 31 Folien mit vorgefertigten Infografiken, um jeden Winkel zu visualisieren, der zu Ihrer UVP führt, egal ob es sich um Produktstärken, Kundenschmerzpunkte oder Kosten handelt.

Die zweite Folie hilft beispielsweise dabei, eine Verbindung zwischen den Herausforderungen der Kunden und den relevanten Produktmerkmalen herzustellen. Wählen Sie eine oder mehrere Folien aus, je nachdem, vor welchem Publikum Sie Ihre Präsentation halten oder welche Marktdaten Ihnen zur Verfügung stehen.

Alle Folien sind zu 100 % bearbeitbar. Ändern Sie alles, von der Farbpalette über die Schriftart bis hin zum Design. Sie können auch die Reihenfolge der Folien ändern und unnötige Grafiken löschen, um das Konzept einfach zu halten.

Laden Sie diese Vorlage im PowerPoint-Format herunter oder verwenden Sie sie online in Google Slides oder Keynote.

Vorlagen für Wertversprechen: Die Treppe zum Herzen eines Käufers

Die Vorlagen für Wertversprechen, die wir besprochen haben, sind alle sehr praktisch, um Märkte zu diagnostizieren und zu pflegen produktstrategien

. Wir empfehlen die Erkundung der ClickUp Vorlagenbibliothek

finden Sie über 1.000 weitere, von Experten entworfene Vorlagen für jeden Anwendungsfall - sei es Marketing, Buchhaltung oder Projektmanagement.

Wenn Sie Hilfe bei der Formulierung Ihrer UVP- oder Marketingdokumente benötigen, versuchen Sie ClickUp AI

. Es ist eine brillante schreibhilfe

der Ihnen helfen kann produktbeschreibungen erstellen

, Projektbeschreibungen, Statusberichte und mehr! 🤖