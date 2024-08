die 10 besten Social Media Management Tools für Agenturen im Jahr 2024

Mit über 10.000 Digitalagenturen allein in den USA war es für Marken noch nie so wichtig wie heute, eine starke Präsenz in den sozialen Medien zu haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Und Marketingagenturen, die eine oder mehrere Marken verwalten, können mit den richtigen Tools von der Erstellung von Inhalten bis zur Berichterstellung genau das erledigen. Von projektmanagement-Software für die Planung, Verwaltung und Nachverfolgung jedes Teils Ihres Projekts social Media Workflow bis hin zur Zusammenarbeit bei Inhalten - mit diesen Tools können Sie den Aufwand Ihres Teams maximieren und eine erfolgreiche Strategie für Inhalte entwickeln.

Es ist an der Zeit, Ihre Social-Media-Aktivitäten zu verbessern. Hier sind 10 der besten Social Media Management Tools für Agenturen, die heute verfügbar sind!

Social Media Management Tools helfen Agenturen und Geschäften, ihre Konten in den sozialen Medien effizienter zu verwalten.

Diese tools bieten ein Array von Features, wie z.B.:

Planung und Terminierung von Beiträgen

Überwachung der sozialen Medien

Zusammenarbeit im Team

Analyse und Berichterstellung

Projektmanagement undkampagnenmanagement* Und mehr

Alles in allem sind sie darauf ausgelegt, die Zeit zu reduzieren, die die Agenturen für ihre Arbeit aufwenden müssen, damit sie sich auf wertvolle Arbeit konzentrieren können.

Was macht ein gutes Social Media Management tool aus?

Ein solides Social Media Management tool sollte die folgenden Aspekte aufweisen:

Intuitive Benutzeroberfläche

Ein Kalender Feature, das einen Überblick über die Inhalte auf mehreren Plattformen bietet

Funktionen für Feedback und Zusammenarbeit

Genehmigungs-Workflows mit benutzerdefinierten oder voreingestellten Optionen

Zugängliche und skalenfreundliche Preisgestaltung

Warum sollte Ihre Agentur ein Social Media Management tool verwenden?

Als Agentur kann es eine Herausforderung sein, die Nachverfolgung mehrerer Client-Kampagnen über verschiedene Social-Media-Kanäle zu gewährleisten. Ein gutes Social Media Management Tool ermöglicht es Agenturen, Lösungen für alle wesentlichen Arbeiten zu finden: Datenanalyse, Leistungsmessung, zusammenarbeit mit Clients und die Erstellung und Verteilung von Inhalten.

Lassen Sie uns daher 10 Tools für die Verwaltung sozialer Medien vorstellen, die Ihre Agentur auf die nächste Stufe bringen. 🚀 📈

1. ClickUp

Das Beste für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team

Projekt-Updates überwachen , verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen, alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus ClickUp ist eine führende Projektmanagement- und Produktivitätsplattform. Im Kern ist ClickUp eine All-in-One-Projektmanagementlösung, die Teams hilft, ihre Aufgaben im Griff zu behalten, jeden Teil ihres Workflows effektiv zu verwalten und ihre Ziele zu erreichen.

Warum ist dieses Tool also für Marketingagenturen nützlich? Hier sind ein paar Gründe dafür:

1️⃣ Vollständig anpassbare Plattform mit vielen flexiblen Features: ClickUp bietet Hunderte von leistungsstarken Features, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine vollständig anpassbare Plattform. Das bedeutet, dass Sie ClickUp so konfigurieren können, dass es Ihren Projektanforderungen, Ihrem Anwendungsfall, Ihren Präferenzen und Ihrem Workflow entspricht. Damit ist dieses Tool die perfekte Ergänzung für jedes Team, einschließlich Social Media Marketing-Teams.

2️⃣ Projektmanagement und Team-Zusammenarbeit : Mit ClickUp haben Marketing-Teams Zugang zu fortschrittlichen Features für Projektmanagement und Zusammenarbeit. Wählen Sie über 15 benutzerdefinierte Ansichten zur Organisation content-Marketing-Projekte ihr Weg, eine Reihe von tools, einschließlich ClickUp Dokumente für Blogs, Wikis, SOPs und andere dokumentationsbedarf und kollaborative Whiteboards für Brainstorming, Strategieplanung und die Erstellung von Karten für Konzepte. Social-Media-Manager und Teams können auch viel Wert in der Kalender-Ansicht von ClickUp finden, wo sie ihre Social-Media- und Inhaltskalender planen, koordinieren und verwalten können.

Planen Sie Social Posts, Blogs und Ankündigungen neben Ihren anderen Aufgaben und Meetings mit der Ansicht des Kalenders in ClickUp

Probieren Sie ClickUp's Kalender Ansicht

3️⃣ Erlaubt Gäste wie Clients und externe Teams: Für die Kommunikation mit Kunden und externen Teams können Agenturen gäste zur Teilnahme einladen ihrem Workspace beizutreten und die Einstellungen für das Freigeben und den Datenschutz um zu kontrollieren, worauf Gäste Zugriff haben. Wenn Sie Ihren Clients Zugriff auf ClickUp gewähren, können Sie mit ihnen innerhalb der Plattform arbeiten und Features wie die Prüfung nutzen, mit der Sie Bilder, Videos und PDFs mit Anmerkungen versehen können, um die Kommunikation zu erleichtern und den Feedback- und Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Prüfung, indem Sie Kommentare direkt auf Anhänge von Aufgaben zuweisen

4️⃣ Eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen: ClickUp bietet eine Bibliothek von Vorlagen für jeden Anwendungsfall, einschließlich einer Vorlage für Einsteiger Soziale Medien Template und die Moderne Kalender-Vorlage für soziale Medien es gibt auch eine Vorlage für Fortgeschrittene, die Ihnen hilft, Ihre Social-Media-Strategie zu entwickeln und alle Ihre Arbeiten, Teams und Clients an einem Ort zu verwalten - die Social Media Posts Vorlage von ClickUp !

Die Social Posts-Vorlage von ClickUp enthält flexible vorgefertigte Ansichten, benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und mehr. Ihre persönliche Social Media-Vorlage bietet Ihnen die perfekte Grundlage, um Ihre Inhalte einzubinden, zu strategisieren und zu optimieren

Ob für Agenturen, kleine Teams, große Unternehmen oder irgendwo dazwischen, ClickUp hilft Ihnen, organisiert und produktiv zu bleiben. Bringen Sie Ihre Social-Media-Marketing-Projekte zusammen und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf mit diesem All-in-One-Tool für Projektmanagement - es könnte genau das sein, was Ihre Social-Media-Agentur braucht.

Beste Features

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten, um Ihre Arbeit auf Ihre Art zu visualisieren, einschließlich einer Kalender-Ansicht

: mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten, um Ihre Arbeit auf Ihre Art zu visualisieren, einschließlich einer Kalender-Ansicht ClickUp Brain: ErstellenKI-generierte Inhalte unter Verwendung des ClickUp AI-Tools

ErstellenKI-generierte Inhalte unter Verwendung des ClickUp AI-Tools Kalender Ansicht : Verwalten Sie Ihren sozialen Kalender, entwickeln Sie Ihre Inhalte für soziale Medien und vieles mehr in einer Ansicht

: Verwalten Sie Ihren sozialen Kalender, entwickeln Sie Ihre Inhalte für soziale Medien und vieles mehr in einer Ansicht Vollständig anpassbare Plattform : Benutzen Sie ClickUp für jeden Bedarf. Verwenden Sie es fürprojekt-Management für Websites, Verwaltung von Inhalten und mehr

: Benutzen Sie ClickUp für jeden Bedarf. Verwenden Sie es fürprojekt-Management für Websites, Verwaltung von Inhalten und mehr Prüfung : Beschleunigen Sie den Feedback- und Genehmigungsprozess, indem Sie Bilder, Videos und PDFs direkt mit Anmerkungen versehen und Teammitglieder oder Clients taggen

: Beschleunigen Sie den Feedback- und Genehmigungsprozess, indem Sie Bilder, Videos und PDFs direkt mit Anmerkungen versehen und Teammitglieder oder Clients taggen Tags : Fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, um Ihre Aufgaben nach Kategorien zu organisieren

: Fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, um Ihre Aufgaben nach Kategorien zu organisieren Prioritätskennzeichen : Markieren Sie Ihre Aufgaben als dringend, hoch, normal und niedrig priorisiert, damit Ihr Team Bescheid weißwas zu priorisieren ist *Anpassbare Vorlagen: Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, daruntervorlagen für den Inhalt des Kalenders *Mobile App: ClickUp ist auch auf dem Handy verfügbar. Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zu

: Markieren Sie Ihre Aufgaben als dringend, hoch, normal und niedrig priorisiert, damit Ihr Team Bescheid weißwas zu priorisieren ist *Anpassbare Vorlagen: Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, daruntervorlagen für den Inhalt des Kalenders *Mobile App: ClickUp ist auch auf dem Handy verfügbar. Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zu Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 anderen Tools, um alle Ihre Arbeiten an einem Ort zusammenzuführen und Ihren Workflow zu optimieren

Preisgestaltung

Free-Plan : Für immer

: Für immer Unlimited : $7 pro Mitglied/Monat

: $7 pro Mitglied/Monat Geschäft : $12 pro Mitglied/Monat

: $12 pro Mitglied/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4,7 von 5 (6.547 Bewertungen)

4,7 von 5 (6.547 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 Punkten (3.602 Bewertungen) ### 2. Planbar

Optimal für die Zusammenarbeit bei Inhalten

über Planable Planbar ist ein Tool zur Planung von Inhalten und zur Zusammenarbeit, mit dem Marketing Teams ihre Inhalte für soziale Medien planen, in der Vorschau anzeigen, genehmigen und gemeinsam bearbeiten können.

Mit Planable können Sie Post-Ideen ganz einfach mit Ihren Kollegen und Clients freigeben und Feedback in Echtzeit am selben Ort erhalten. Mit ihrem neuesten Update, Universeller Inhalt können Teams jede Art von Inhalt erstellen und gemeinsam bearbeiten: Beiträge für soziale Medien, Newsletter, Blogs, Produktbeschreibungen und alles, was dazwischen liegt.

Planable bietet mehrere Möglichkeiten, die Freigabe von Inhalten zu optimieren. Zunächst einmal können Benutzer von Planable einen von 4 Genehmigungs-Workflows wählen - Keine, Optional, Erforderlich und Mehrere Genehmigungsstufen. Letzteres ermöglicht es den Benutzern, ihre Freigabe in dem für sie passenden Setup zu gestalten und bietet zusätzliche Sicherheit, da die Beiträge vor der Veröffentlichung eine Freigabekette durchlaufen müssen. Sie können zum Beispiel festlegen, dass ein Beitrag vor der Veröffentlichung erst die Rechtsabteilung des Clients passieren muss.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Planable macht auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams mühelos: Die Unterhaltungen Ihres Teams sind auf einer einzigen Plattform zusammengefasst, und Sie können andere Mitglieder ganz einfach taggen, um Diskussionen zu starten oder Inhalte zu überprüfen. Denn die Unterhaltungen werden in Form von Kommentaren und Antworten direkt neben dem jeweiligen Beitrag angezeigt.

Es gibt auch eine externe Zusammenarbeit. Inhalte und Kommentare können auf "intern" eingestellt werden, bis Sie sich zu 100 % sicher sind, dass sie für die Freigabe durch den Client bereit sind. Für die Clients gibt es die Möglichkeit, einen Link zu generieren, der direkt zum Beitrag führt, so dass es für den Client ganz einfach ist, den Beitrag zu liken und seine Meinung in den Kommentaren zu äußern.

Ob Sie eine Boutique sind marketing-Agentur oder viele verschiedene Clients betreuen, bietet Planable die Tools, um die Zusammenarbeit zu optimieren und bessere Ergebnisse aus Ihren Kampagnen zu erzielen. Sie können mit der Planung einer Produkteinführung beginnen und Planable zur Synchronisierung der Inhalte aller Kanäle (soziale Medien, Blog, E-Mails, Banner usw.) verwenden.

Beste Features

Mehrstufige und benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows

Synchronisierung und/oder Anpassung von Beiträgen für Social-Media-Plattformen (noch nicht für universelle Inhalte verfügbar)

Intuitive und übersichtliche Kalender-Ansicht

Benutzerdefinierte Filter für Ihre Inhalte, die als benutzerdefinierte Ansichten gespeichert werden können

Fünf Arten der Ansicht von Inhalten (Raster, Liste, Feed,Kalender)

Zusammenarbeit in Echtzeit

Ein App-internes Tool zur Bildbearbeitung

Integration mit den wichtigsten Social-Media-Plattformen

Preisgestaltung

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Basic : $13 pro Benutzer/Monat

: $13 pro Benutzer/Monat Pro : $26 pro Benutzer/Monat

: $26 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.6 von 5 (548 Bewertungen)

4.6 von 5 (548 Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 Punkten (305 Bewertungen)

3. Hootsuite

Das Beste für Agenturen zur Erstellung von Inhalten und Berichterstellung

über Hootsuite Hootsuite ist eines der ältesten und bekanntesten Tools für die Verwaltung sozialer Medien auf dem Markt. Hootsuite hat sich einen Namen als eine der besten Lösungen für Agenturen gemacht, die in ihren Aufwand für Social Media Marketing investieren wollen.

Hootsuite bietet viele Funktionen, die man von einem Social Media tool seines Kalibers erwartet, darunter die Planung von Social Media-Posts und die Überwachung, aufgabenverwaltung und Berichterstellung. Dank seiner ausgewogenen Mischung aus Berichterstellung und Projektmanagement-Funktionen ist Hootsuite eine gute Lösung für Agenturen, die mit leistungsorientierten und kreativen Projekten jonglieren.

Beste Features

Manager können bestimmte Social Media-Posts bestimmten Mitgliedern des Teams zuweisen.

Der Kalender von Hootsuite bietet drei Ansichten (Liste, Woche, Monat) und zwei Unteransichten (nach Post-Status oder sozialem Netzwerk)

Detaillierte Features für Analysen und Berichterstellung

Limitierungen

Keine zentralisierte Medienbibliothek zum Freigeben von Assets

Relativ begrenzte Features für die Zusammenarbeit im Vergleich zu anderen Tools

Steiler Preis

Keine Versionskontrolle für Beiträge

Es gibt keine Möglichkeit, Beiträge für Gäste freizugeben

Preisgestaltung

Professionell: $99 pro Monat

$99 pro Monat Team: $249 pro Monat

$249 pro Monat Geschäft: 739 $ pro Monat

739 $ pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.1 von 5 (3.840 Bewertungen)

: 4.1 von 5 (3.840 Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (3,412 Bewertungen)

4. Agorapulse

Das Beste für Social Media Management und Projektmanagement

über Agorapulse Agorapulse ist eine Plattform für die Verwaltung sozialer Medien, die Funktionen für die Planung und das Management von Aufgaben bietet. Was Agorapulse von anderen Social-Media-Tools für Agenturen unterscheidet, ist sein Bereich von Marketing-nahen Nischen, von Analysen, Keyword-Monitoring und Social Listening bis zum Projektmanagement.

Beste Features

Visueller Kalender für Inhalte

Freigegebener Kalender add-On für externe Zusammenarbeit

Deckt einen breiten Bereich von Social Media Marketing Aufgaben ab

Solide Funktionen für das Projektmanagement in sozialen Medien

Einschränkungen

Keine mehrstufige Freigabe

Steile Lernkurve

UI kann verbessert werden

Preisgestaltung

Free Plan

Standard: $49 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$49 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Professional: $79 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$79 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Erweitert: $119 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$119 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (871 Bewertungen)

4.5 von 5 (871 Bewertungen) Capterra: 4,6 von 5 (698 Bewertungen)

5. Sprout Social

Das Beste für die Überwachung sozialer Medien

über Sprout Sprout Social ist ein für Agenturen entwickeltes Tool zur Verwaltung sozialer Medien. Sprout Social ermöglicht es Ihnen, einfach mehrere Konten zu verwalten auf einer Plattform und teamübergreifend zusammenarbeiten . Außerdem können Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen mit den detaillierten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen messen.

Ein weiteres großartiges Feature von Sprout Social ist die umfangreiche Asset-Bibliothek. Da Agenturen per Definition auf Assets angewiesen sind, bietet die Asset-Bibliothek von Sprout einen enormen Wert, da sie eine ganze Unterplattform bietet, auf der Agenturen Assets mit Teams und Clients teilen, verwalten und verteilen können.

Beste Features

Intelligenter Posteingang zum schnellen Sortieren von Anfragen und Arbeiten

Asset-Bibliothek mit zwei Ansichten, die eine schnelle und einfache Verwaltung der Assets ermöglicht

Umfangreiche Analyse-, Social Listening- und Monitoring-Features

Einfache und unkomplizierte externe Zusammenarbeit

Limitierungen

Steiler Preis für kleine Agenturen

Keine Möglichkeit, Beiträge im Kalender zu gruppieren

Keine Drag-and-Drop-Option im Kalender

Preisgestaltung

Standard: $249 pro Monat

$249 pro Monat Professional: $399 pro Monat

$399 pro Monat Erweitert: $499 pro Monat

$499 pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.4 von 5 (2,367 Bewertungen)

4.4 von 5 (2,367 Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 Punkten (550 Bewertungen)

Sieh dir das an Sprout Social Alternativen !_

6. Puffer

Das Beste für Integrationen, Berichterstellung, Verwaltung

über Buffer

Während Puffer hat sich dank seiner zahlreichen Integrationen einen Namen gemacht, ist aber auch ein leistungsstarkes tool für Agenturen jeder Größe.

Mit Buffer können Sie ganz einfach Posts für mehrere Social-Media-Konten erstellen und planen. Dank der ausgezeichneten Analysefunktionen können Sie die Leistung Ihrer Posts nachverfolgen, Berichte über Ihre Fortschritte erstellen und sich mit der Konkurrenz vergleichen. Außerdem ist Buffer mit seinem Feature zur Massenplanung das perfekte Tool für Agenturen mit einer großen Anzahl von Clients.

Beste Features

Viele Integrationen, einschließlich Canva

Nachverfolgung und Verwaltung von Kampagnen; Sie können Inhalte im Kampagnenfenster erstellen und geplante, veröffentlichte und entworfene Beiträge sowie Freigaben verfolgen

Hat einen Plan für Agenturen

Limits

Es gibt keine Beschreibungen und Tags für Beiträge, die bei groß angelegten Social-Media-Initiativen so gut wie unverzichtbar sind

Es ist keine Zusammenarbeit mit externen Teams möglich

Die Genehmigungsinfrastruktur von Hootsuite ist insofern ein wenig limitiert, als dass Benutzer abgesehen von einem 1:1-Genehmigungs-Workflow Genehmigungen nicht nach Ebenen strukturieren können

Preisgestaltung

Free-Plan

Essentials: $6 pro Kanal/Monat

$6 pro Kanal/Monat Teams: $12 pro Kanal/Monat

$12 pro Kanal/Monat Agentur: $120 für 10 Kanäle/Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2: 4.3 von 5 (971 Bewertungen)

4.3 von 5 (971 Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 (1.390 Bewertungen)

7. Sendbar

Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Agenturen

über Sendible

Als nächstes auf der Liste steht Sendbar ist ein leistungsfähiges Tool, das Agenturen bei der Verwaltung ihrer Konten in den sozialen Medien unterstützt. Sendible bietet ein breit gefächertes Array von Features, darunter kalender für Inhalte , automatisierte Nachrichten und Funktionen zur Berichterstellung. Darüber hinaus ermöglicht Sendible den Benutzern mit Clients zusammenarbeiten und Teammitgliedern an Projekten in Echtzeit zusammen.

Sendible verfügt über einige Features, die es von ähnlichen Tools abheben, z. B. die DM-Überwachung und ein Client Dashboard. Letzteres erledigt einen hervorragenden Job, um rationalisierung des Team-Client-Managements . Erwähnenswert sind auch der integrierte Editor für Bilder und die Themenvorschläge.

Beste Features

Benutzer können Beiträge über mehrere Social Media-Plattformen synchronisieren und bearbeiten, anstatt jeden Beitrag einzeln zu bearbeiten

Intuitiver Kalender für soziale Medien, der sehr einfach zu bedienen ist

DM-Überwachung

Client Connect ermöglicht Kunden, ihre sozialen Netzwerke mit dem Client Dashboard zu verbinden, ohne ihre Anmeldedaten preiszugeben

Benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows für Clients und Social Media Teams

Limitierungen

Mobile Erfahrung kann verbessert werden

Preisgestaltung

Ersteller: $29 pro Monat

$29 pro Monat Traction: $89 pro Monat

$89 pro Monat Skala: $199 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.5 von 5 (832 Bewertungen)

4.5 von 5 (832 Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (116 Bewertungen)

8. Später

Das Beste für Social Media und Content Marketing Agenturen

über Later Später ist eine ausgezeichnete Wahl für jede Agentur, die ihr Social-Media-Management auf die nächste Stufe heben möchte. Sein intuitives Planungssystem ermöglicht es Benutzern, Inhalte für mehrere Kanäle an einem Ort zu planen und zu posten, was Zeit und Aufwand spart. Außerdem bietet es leistungsstarke Analysefunktionen und SEO tools.

Darüber hinaus erleichtert die visuelle Mediathek von Later das Speichern und Organisieren visueller Inhalte, so dass Benutzer schnell das perfekte Foto oder Video für ihren nächsten Beitrag finden können. Mit leistungsstarken Features wie diesen ist es kein Wunder, dass Later zu einem der beliebtesten Tools für das Social Media Management von Agenturen geworden ist.

Beste Features

Integration in WordPress

Einfache Bedienung und übersichtliche Oberfläche

Robuste Medienbibliothek, die das Asset-Management für Teams undclient-Verwaltung vereinfacht

Unterstützt Link in Bio

Limits

Keine Integration von Google Profile (früher Google My Business)

Ziemlich unflexible Preisgestaltung. Zum Beispiel sind die Limits für die Pläne Starter und Growth auf 30 bzw. 150 Posts pro sozialem Netzwerk festgelegt

Der Starter Plan limitiert Analysedaten auf bis zu drei Monate

Preisgestaltung

Starter: $18 pro Monat

$18 pro Monat Wachstum: $40 pro Monat

$40 pro Monat Fortgeschrittene: $80 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.6 von 5 (289 Bewertungen)

4.6 von 5 (289 Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 (358 Bewertungen)

9. Planoly

Am besten für mittlere bis große Agenturen

über Planoly Planoly ist eine weitere ausgezeichnete Wahl für Agenturen, die ihren Social Media Workflow optimieren möchten. Diese beliebte Planungsplattform funktioniert mit Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook und anderen wichtigen Plattformen.

Planoly bietet eine einfache visuelle Schnittstelle, die Sie bei der Zusammenarbeit, der Planung von Kampagnen, der Nachverfolgung von Metriken und der Analyse von Ergebnissen unterstützt. Planoly macht es außerdem einfach, atemberaubende Bilder zu erstellen, indem es mehr als sieben Millionen Stockfotos, Grafiken und Schriftarten zur Verfügung stellt.

Beste Features

Unterstützt Link in Bio

Stabiler In-App-Planer für TikTok-Videos

Unterstützt Cross-Posting zwischen Plattformen (z. B. TikTok-Videos zu YouTube-Kurzfilmen)

Limits

Der kostenlose Zeitraum für die Testversion beträgt nur sieben Tage

Für kleine Agenturen ist Planoly möglicherweise unzugänglich, da der Starter Plan eine Obergrenze für die Anzahl der monatlichen Uploads vorsieht

Preisgestaltung

Starter: $13 pro Monat

$13 pro Monat Erweiterung: $23 pro Monat

$23 pro Monat Profi: $43 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.3 von 5 (64 Bewertungen)

4.3 von 5 (64 Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 (46 Bewertungen)

10. Loomly

Das Beste für Analytik und Zusammenarbeit

über Loomly

Der letzte Eintrag in unserer Zusammenstellung der besten Social Media tools für Agenturen ist Loomly .

Loomly bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Planen und Veröffentlichen von Beiträgen mühelos macht und es den Benutzern ermöglicht, Beiträge über alle ihre verschiedenen Kanäle hinweg in der Vorschau anzuzeigen und automatische Genehmigungsprozesse mit anpassbaren Rollen und Berechtigungen einzurichten.

Das letztgenannte Feature gibt Agentur-Teams mehr Kontrolle über die Inhalte ihrer Clients, während sicherstellung der Markenkonsistenz . Mit Loomly können Agenturen auch die Leistung ihrer Inhalte mit detaillierten Berichten über Engagement, Reichweite und andere Metriken analysieren. All dies macht Loomly zur idealen Wahl für Agenturen, die ihre Effizienz im Social Media Management verbessern wollen.

Beste Features

Unterstützt die Integration von Snapchat

Anpassbare Team Workflows für die Freigabe und Veröffentlichung von Social Media Inhalten

Vorgeschlagene Post-Ideen und RSS-Feeds, um Ihr Team zu inspirieren

Limits

Keine Workspaces oder Ordner

Manuelle Veröffentlichung von Instagram- und Facebook-Posts

UI-Probleme mit Filtern

Preisgestaltung

Basis: $35 pro Monat

$35 pro Monat Standard: $7 pro Monat

$7 pro Monat Erweitert: $172 pro Monat

$172 pro Monat Premium: $359 pro Monat

$359 pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.6 von 5 (1,307 Bewertungen)

(1,307 Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (476 Bewertungen)

Die besten Social Media Management Tools für Agenturen hängen von ihren spezifischen Bedürfnissen und ihrer Größe ab. Größere Agenturen benötigen möglicherweise fortschrittlichere Lösungen mit tieferen Automatisierungs- und Analysefunktionen.

Kleinere Agenturen hingegen können sich mit einfacheren Lösungen zu erledigen, die genügend Features bieten, um die grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, es gibt eine Social-Media-Planungsplattform, die diese erfüllen kann - Sie müssen nur diejenige auswählen, die Ihnen die Features und die Flexibilität bietet, um Ihre wachsenden Anforderungen und Ihr wachsendes Geschäft zu unterstützen! ---

Gastautor:

Marco Giuliani ist Content-Marketer bei Planable und ein aufstrebender YouTuber. Er ist Experte für das Schreiben von Inhalten, Social-Media-Texte und Neo-Noir-Grafikromane