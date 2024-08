7 beste kostenlose Software zur Planung von Ereignissen (Event Management Tools) 2024

Seien wir ehrlich:

Die Planung von Ereignissen ist schwierig

Da ist die Planung, der Kartenverkauf, das Sortieren der Plätze, das Ansprechen der Teilnehmer Ihres Ereignisses und vieles mehr. Als Veranstaltungsplaner kann es sich so anfühlen, als würde man versuchen, seinen Hund davon abzuhalten, an den Schuhen zu kauen. Das ist unmöglich!

Eine hochwertige Software für das Management von Ereignissen kann jedoch wirklich alles für Sie vereinfachen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie kostenlose Software für das Veranstaltungsmanagement Ihnen helfen kann, Ihre Ereignisse reibungslos durchzuführen.

Lassen Sie uns mit dem Ereignis beginnen!

Wie wählt man die beste Software für das Management von Ereignissen?

Bevor wir zu unserer Liste von Tools für die Planung von Ereignissen kommen, müssen Sie wissen, was Sie von einem Tool oder einer Softwarelösung für das Veranstaltungsmanagement erwarten.

Außerdem können Sie mehr erfahren über projekt-Management für Ereignisse hier .

Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen können, um die richtige Wahl zu treffen:

Erlaubt Ihnen diese kostenlose Veranstaltungssoftware die Zusammenarbeit mit mehreren Beteiligten an einem Ereignis, z. B. mit Teilnehmern, Sponsoren und Anbietern?

Eignet sich die Veranstaltungstechnik für ein persönliches odervirtuelles Ereignisoder für beides?

Muss das Tool zur Planung von Ereignissen über integrierte Marketing-Tools verfügen, die Ihnen oder Ihrem Aussteller helfen, mehr Besucher anzuziehen?

Ist die Software für die Planung von Ereignissen für alle Ebenen von Veranstaltern einfach zu bedienen?

Lässt die Software Sie Ihre Fortschritte und Erfolge nachverfolgen?

Unterstützt die App Social-Media-Integrationen oder andere Formulare für Social-Media-Marketing?

Und was am wichtigsten ist: Handelt es sich um ein All-in-One-Tool für das Veranstaltungsmanagement, das alle Informationen zu Ihren Ereignissen unter einem Dach vereint?

Nehmen Sie sich eine Minute Zeit und denken Sie darüber nach. 🤔

Das wird Ihnen helfen, das richtige tool für Ihre Aufgabe zu finden.

Die Art, die alle Features hat, die Sie brauchen, und nichts anderes.

haben Sie Ihre Antworten?

Na gut, dann sehen wir uns mal eine Software für die Verwaltung und Planung von Ereignissen an.

Top 7 Free Event Management Software

Hier sind die sieben besten kostenlosen Softwareprogramme für das Management von Ereignissen, die Sie heute in die Hände bekommen können:

1. ClickUp

Den Anfang macht ClickUp, eines der weltweit größten mit der höchsten Bewertung software für das Projektmanagement.

Mit ClickUp können Sie Ihre gesamte Planung von Ereignissen und die Verwaltung von Teilnehmern rationalisieren. free!/%href/

Die wichtigsten Features von ClickUp

A. Planen Sie Ereignisse und Aufgaben mit Ansicht des Kalenders Eine Hochzeit mit zwei Begleitpersonen könnte eine lustige TV-Folge ergeben.

Aber bei der Planung von Ereignissen?

Das ist ein Albtraum!

Vermeiden Sie solche peinlichen Situationen und behalten Sie einfach Ihre planung und Reiseroute mit der Ansicht des Kalenders von ClickUp auf dem neuesten Stand.

Benutzen Sie sie, um planen , Zeitplan, und sogar ressourcen verwalten für Ihr Ereignis und sie in einem Kalender visualisieren .

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um sie in der Ansicht des ClickUp Kalenders zu planen.

Mit ClickUp können Sie auch Ihre Favoriten integrieren kalender Apps wie zum Beispiel Google Kalender , Outlook, Apple Kalender , etc.

Alternativ können Sie auch die Ansicht der Zeitleiste können Sie Ihr gesamtes Ereignis auf einer Karte darstellen und Aufgaben von derselben Stelle aus zuweisen.

B. Erledigen Sie die Dinge gemeinsam mit Mehrere Mitarbeiter Ob beim Brainstorming für ein Ereignis oder beim Aufräumen nach der Party - für manche Dinge muss einfach ein Team ran.

Für solche Aufgaben gibt es ClickUp's Multiple Assignees. Damit können Sie Aufgaben an mehr als eine Person und sogar an ein ganzes Team vergeben.

Lassen Sie die Teamarbeit beginnen!

Weisen Sie Aufgaben in ClickUp ganz einfach mehreren Personen zu.

C. Änderungen vorschlagen mit Prüfung Sie können eine Lawine überleben.

Aber Sie können nicht überleben, wenn Sie den Namen Ihres Gastes auf der Einladungskarte falsch schreiben.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Material für Ereignisse zu 100 % fehlerfrei ist und perfekt aussieht - mit den kostenlosen Features von ClickUp für die Prüfung.

Verwenden Sie sie, um Design-Mockups mit klaren Markierungen zu versehen, um sicherzustellen, dass Sie die beste Einladung der Stadt haben. 🎉

Fügen Sie mit dem ClickUp Prüfung tool Kommentare zur Zusammenarbeit an Bildern, Gifs und mehr hinzu.

D. Verpassen Sie keine wichtigen Aufgaben mehr mit Erinnerungen und Prioritäten Stellen Sie sich vor, Sie hätten vergessen, das Banner für das Ereignis abzuholen.

Oder die gelben Servietten zu ersetzen, die der Client gehasst hat.

Sagen Sie einfach den Plan für das Wochenende ab. Seufz.

Oder Sie stellen in ClickUp Erinnerungen ein und vermeiden solche Missgeschicke von vornherein.

Fügen Sie einfach Fälligkeitsdaten zu Erinnerungen hinzu.

Und Sie wissen ja, was man über effizientes Management sagt... es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Nun, wir haben genau das Richtige für Sie.

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben nach Dringlichkeit, hoher, normaler oder niedriger Priorität. Auf diese Weise weiß Ihr Team genau, wie es seine Tage planen soll.

E. Sparen Sie Zeit mit Team Vorlagen ClickUp hat mehrere vorgefertigte vorlagen für die Planung von Ereignissen für alle Arten von Teams, einschließlich ereignis-Management , CRM , entwurf , finanzen und mehr.

Nutzen Sie eines dieser Systeme, um im Handumdrehen ein Event-Management-System oder einen Workflow für Ihr bevorstehendes Ereignis zu erstellen und wertvolle Zeit zu sparen. ⌚

Verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp oder erstellen Sie neue, um Ihre am häufigsten verwendeten Projekte und Aufgaben zu speichern.

Sie können jederzeit Ihren eigenen Planungsprozess erstellen und Vorlage zur späteren Wiederverwendung.

Vergessen Sie nicht die Verwendung von Benutzerdefinierte Aufgaben-Status um Ihren Workflow so persönlich wie möglich zu gestalten.

ClickUp Vorteile

ClickUp Nachteile

Dashboards können nicht exportiert werden

Aber keine Sorge!

Unser Team arbeitet fast rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir immer auf Ihre Vorschläge eingehen und Ihre Probleme lösen.

Schauen Sie sich unser Angebot an entwicklungsfahrplan um zu sehen, was auf uns zukommt!

ClickUp Preise

ClickUp hat drei Preisoptionen:

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Business Plus-Plan (am besten für mehrere Teams ($19/Mitglied pro Monat)

ClickUp Benutzer-Bewertung

Capterra : 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2000+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (2300+ Bewertungen)

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Partyplanung für Ihr nächstes Ereignis! Diese Vorlage herunterladen

2. Soziale Tabellen

Eine weitere kostenlose Software zur Verwaltung von Ereignissen ist Social Tables. Ihre Spezialität ist die Erstellung von Veranstaltungsdiagrammen, mit denen Sie die Platzanordnung für Ihren Veranstaltungsort festlegen können.

Kein Teilnehmer eines Ereignisses bleibt unbestuhlt!

Social Tabelle eignet sich auch hervorragend, um Leads direkt von Ihrer Website für ein Ereignis zu gewinnen. Die Software verfügt sogar über eine mobile Check-in App, um die Registrierung von Ereignissen zu beschleunigen.

es ist also perfekt?

Sicher, wenn Ihnen das Fehlen von Aufgaben, Fristen oder Integrationen nichts ausmacht mit Kommunikationstools wie Zoom , Gmail, etc.

Oh, und sie haben auch keine Android App.

wir fühlen mit Ihnen, Android-Benutzer_.

Die wichtigsten Features von Social Tables

Ermöglicht das Hochladen von PDF Plänen

Ermöglicht benutzerdefinierte 3D-Diagramme für Ereignisse

Ermöglicht die Verwaltung von Gästen und deren Details

Vorteile von Social Tables

Unterstützt die Zusammenarbeit von Teams in Echtzeit und Aktualisierungen der Check-Ins von Teilnehmern

Ermöglicht Ihnen die Ansicht von Analysen, um Spitzenwerte bei der Teilnahme an Ereignissen zu ermitteln

Ermöglicht Clients die Ansicht von Echtzeit-Bearbeitungen von Ereignis-Diagrammen

Social Tables Nachteile

Die kostenlose Version erlaubt nur ein aktives Ereignis zur gleichen Zeit und einen Plan pro Ereignis

Kein Offline-Modus

Nicht ideal für die Verwaltung von Aufgaben

Social Tables bietet zwei Preisoptionen:

Essential (kostenlos) : 150 Plätze für Teilnehmer, ein Benutzer-Konto und Echtzeit-Zusammenarbeit

: 150 Plätze für Teilnehmer, ein Benutzer-Konto und Echtzeit-Zusammenarbeit Professional ($199/Monat): 250 Plätze für Teilnehmer, E-Mail-Support und zwei aktive Ereignisse

Bewertung der Benutzer von Social Tables

Capterra : 4.5/5 (26 Bewertungen)

: 4.5/5 (26 Bewertungen) G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

3. Wilde Aprikose

Als nächstes ist Wild Apricot an der Reihe.

hat jetzt jemand Lust auf eine Aprikose?😋

Wild Apricot ist eine Software zur Online-Registrierung von Ereignissen und ein guter Konkurrent auf dieser Liste kostenloser Tools für das Veranstaltungsmanagement.

Es bietet die richtigen tools für die Einbindung der Teilnehmer vor, während und nach dem Ereignis.

Für eine Software zur Verwaltung von Ereignissen bietet Wild Apricot jedoch keine Möglichkeit, Ihren Mitgliedern Aufgaben zuzuweisen.

Glücklicherweise verfügt die Software im Gegensatz zu Social Tables über eine mobile App für Ereignisse, sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte. Aber es gibt einen Haken.

Die App für mobile Ereignisse ist nicht kostenlos. 🤷

Die wichtigsten Features von Wild Apricot

Ermöglicht die benutzerdefinierte Gestaltung von Formularen für die Anmeldung

Ermöglicht die Automatisierung der Werbung für Ereignisse per E-Mail

Ermöglicht die Nachverfolgung und Einziehung von Anmeldegebühren

Wild Apricot Vorteile

Automatische Berichterstellung über die Einnahmen von Ereignissen

Online-Mitgliedschaftsdatenbank für Mitglieder

Tools für das Marketing von Ereignissen wie z. B. schnelle Website-Baukästen mit mobilfreundlichen Vorlagen

Wild Apricot Nachteile

Keine Online-Zahlungsabwicklung in der kostenlosen Version

Keine Möglichkeit, Aufgaben zu planen oder zuzuweisen

Keine Windows- oder Mac-App

Wild Apricot Preise

Wild Apricot hat sechs Preisoptionen:

Free : beinhaltet 50 Kontakte, Datenbankimport und die Registrierung von Gästen

: beinhaltet 50 Kontakte, Datenbankimport und die Registrierung von Gästen Persönlich ($40/Monat) : umfasst 100 Kontakte, Online-Ticketverkauf und automatisierte Erinnerungen

: umfasst 100 Kontakte, Online-Ticketverkauf und automatisierte Erinnerungen Gruppe ($50/Monat) : beinhaltet 50 Kontakte, Hosting der Ereignis-Website auf AWS, App für Mitglieder und Administratoren

: beinhaltet 50 Kontakte, Hosting der Ereignis-Website auf AWS, App für Mitglieder und Administratoren Community ($90/Monat) : umfasst 500 Kontakte, WordPress-Integration und automatische E-Mail-Rechnungen

: umfasst 500 Kontakte, WordPress-Integration und automatische E-Mail-Rechnungen Professional ($160/Monat) : enthält 2000 Kontakte, Preise für den Online-Shop nur für Mitglieder, Drag & Drop für die Website-Erstellung

: enthält 2000 Kontakte, Preise für den Online-Shop nur für Mitglieder, Drag & Drop für die Website-Erstellung Netzwerk ($290/Monat): umfasst 5000 Kontakte, automatische Rechnungserstellung und Wartelistenregistrierung

Wild Apricot Benutzer Bewertung

Capterra : 4.5/5 (500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (26 Bewertungen)

4. Ticket-Schneider

Die Nummer vier auf der Liste ist Ticket Tailor.

Es wirbt damit, die beste App für das Management von Ereignissen zu sein, wenn es um das Ticketing geht.

Diese App für Veranstaltungstickets ist eine der besten, die Sie auf dem Markt für Event-Management-Software finden können, wenn es um den Verkauf von Tickets für kostenlose und kostenpflichtige Ereignisse geht.

Ob sie Spendengelder sammeln , eine akademische Konferenz oder eine Party veranstalten, können Sie auf Ticket Tailor Tickets für all diese Ereignisse verkaufen.

Leider kann es mit der anderen Planungssoftware nicht mithalten.

Sie können kein Ereignis planen oder ein workflow mit ihm. Sie können Ihre Veranstaltungstickets und die täglichen Teilnehmer verwalten, aber das war's auch schon.

Wenn Sie also nach mehr suchen, müssen Sie sich eine Alternative suchen.

Ticket Tailor - die wichtigsten Features

Eingebaute Box, die Sie in Ihre Website einbinden können

Anpassbarer automatischer E-Mail-Ticketversand

App zum Scannen von Eintrittskarten für die Verwaltung des Tages des Ereignisses

Ticket Tailor Vorteile

Mehrere Zahlungsoptionen für Ticketkäufer

Unterstützt eine Vielzahl von Integrationen, einschließlich MailChimp, Zapier und Google Analytics

Ermöglicht den Verkauf passwortgeschützter Tickets für spezielle Gruppen oder VIPs

Ticket Tailor Nachteile

Keine mobilen Apps (sie haben eine separate Check-in App namens Tazotix)

Sie müssen eine Gebühr für jedes verkaufte Ticket nach den ersten fünf Tickets bezahlen

Der Verkauf von Online-Tickets ist nur auf Facebook-Seiten mit mehr als 2000 Likes möglich

Ticket Tailor Preise

Ticket Tailor hat drei Preisoptionen:

Kostenlose Ereignisse : beinhaltet kostenlose Tickets für alle kostenlosen Ereignisse

: beinhaltet kostenlose Tickets für alle kostenlosen Ereignisse Vorabzahlung ($0.26/Ticket) : beinhaltet Offline-Zahlungen, Kontaktbereich für Veranstalter und anpassbares Formular für die Kasse

: beinhaltet Offline-Zahlungen, Kontaktbereich für Veranstalter und anpassbares Formular für die Kasse Pay as you go ($0.65/Ticket): beinhaltet unbegrenzte Ticketarten, ein analytisches Dashboard und unbegrenzte Ereignisse

Ticket Tailor Bewertung durch Benutzer

Capterra : 4.9/5 (300+ Bewertungen)

: 4.9/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

5. Planen Pod

Planning Pod ist eine hervorragende Software zur Verwaltung von Ereignissen. Seine wichtigsten Features helfen bei der Verwaltung des Veranstaltungsortes und der Planung der Räumlichkeiten.

Egal, ob es darum geht, Teilnehmer einzubinden, Check-ins zu verwalten, die Registrierung zu managen oder Online-Zahlungen abzuwickeln, Planning Pod macht alles einfach.

Was uns jedoch wirklich stört, ist die kostenlose Version von Planning Pod.

Die es nicht gibt.

Das wissen wir. Wir wissen es.

Dies soll eine Liste kostenloser tools sein.

Aber das Tool ist ziemlich bekannt, also konnten wir es nicht weglassen!

Leider gibt es noch mehr Probleme.

Der Basisplan unterstützt nur zwei Ereignisse auf einmal.

Wenn Sie also ein Anfänger im Veranstaltungsmanagement mit nur zwei Ereignissen sind, könnte Planning Pod die richtige Lösung für Sie sein. Für größere Organisatoren oder Veranstaltungsprofis ist die Suche nach der richtigen Lösung für das Veranstaltungsmanagement hier vielleicht nicht zu Ende.

Planning Pod Schlüssel-Features

Bietet eine Webseite für Ereignisse an

Verwaltung von Veranstaltungsorten für Hochzeiten, Restaurants, Golfclubs usw.

Bietet Berichte zur Produktivität und Dashboards

Planung Pod Profis

Bietet Social-Media-Aktionen für das Marketing und ermöglicht die virtuelle Planung von Ereignissen

E-Mail- und Chat-Support

Bietet integrierte Online-Registrierungs- und RSVP-Formulare

Nachteile von Planning Pod

Technisch gesehen erhalten Sie nur eine 14-tägige Testversion; es gibt keinen kostenlosen Plan

Kein Support für die Integration der Pakete Essential oder Planner

Sehr teuer für einen reinen Veranstaltungsplaner und eine Software zur Online-Registrierung von Ereignissen

Preise für Planning Pod

Planning Pod hat drei Preisoptionen:

Essential ($19/Monat) : umfasst unbegrenzte Benutzer, Online-Registrierung und Teilnehmerliste

: umfasst unbegrenzte Benutzer, Online-Registrierung und Teilnehmerliste Planner ($39/Monat) : beinhaltet die Bearbeitung von Zahlungen auf Rechnungen, Reisepläne und Kalender

: beinhaltet die Bearbeitung von Zahlungen auf Rechnungen, Reisepläne und Kalender Business ($69/Monat): enthält Budgets, Umfragen und CRM

Bewertung der Benutzer von Planning Pod

Capterra : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

6. nTask

Als nächstes haben wir nAufgabe

ein tool für das Projektmanagement, das über eine typische Software für das Management von Ereignissen hinausgeht.

Mit Zu erledigen-Listen und Checklisten stellt dieses Tool sicher, dass alle Personen, die an Ihren Ereignissen teilnehmen möchten, nicht unbemerkt bleiben oder gar nicht erst auftauchen!

Verwalten Sie reale Aktivitäten, Unternehmens- oder KMU-Ereignisse und Meetings mit wichtigen Funktionsträgern in der gesamten organisatorischen Hierarchie.

nTask ist für Benutzer auf Android- und iOS-Plattformen verfügbar.

nTask Schlüssel Features

Erstellen Sie Ereignisse als Aufgaben oder Zu erledigen-Listen, oder machen Sie sie zum Bestandteil einer Checkliste für ein wichtiges Projekt

Vermeiden Sie Risiken durch ein integriertes Feature zum Risikomanagement

Verwalten Sie Gäste und deren Details

nTask-Profis

Erstellen Sie Teilnehmer, Mitarbeiter und Check-Ins durch spezielle Module

Setup von Meetings über das Board mit dem Meeting Feature

Ermöglicht Ihnen die Zeitmessung von Aktivitäten durch das Zeitmanagementsystem

nTask Nachteile

Aufgaben und Notizen können nicht alphabetisch sortiert werden

Meetings können nach der Veröffentlichung nicht bearbeitet werden

Kann ein wenig schwierig zu bedienen sein

nAufgabenpreise

Premium ($3/Benutzer/Monat) : bietet eine ausgewählte Anzahl von Features

: bietet eine ausgewählte Anzahl von Features Business ($8/Benutzer/Monat): unbegrenzte Features und jährliche Abrechnung möglich

unbegrenzte Features und jährliche Abrechnung möglich Enterprise und MNC (Contact Sales): Lösungen mit benutzerdefinierten Features, White Labeling und vielem mehr

nTask-Benutzer-Bewertung

Capterra: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

7. InEvent

InEvent besteht aus Event-Profis und A/V-Spezialisten, die inspiriert sind, die Grenzen von Webinaren und Veranstaltungstechnik zu erweitern.

Als globale Software für die Planung von Ereignissen ist die Software von InEvent in der Lage, grundlegende Daten zu aggregieren, um den ROI zu messen, Lieferanten zu kontrollieren und Budgets zu verwalten.

InEvent hat auch mobile Apps für iOS und Android, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, Ihr virtuelles Meeting mit Ihrem Team in einer Einstellung am Arbeitsplatz abzuhalten.

Da InEvent große Unternehmen unterstützt, bieten sie nur eine kostenlose Testversion von 30 Tagen an.

InEvent Schlüssel Features

Sie können einen Kontrollraum, simultane RTMP-Sitzungen, Sponsor-Messen und Videokonferenz-Breakout-Räume einrichten.

Verwalten Sie Ihre Informationen mit CRM, Integration und Datenmanagement.

Erhalten Sie genaue und detaillierte Berichterstellungen für die gesamte Organisation.

InEvent-Profis

Private 1-1-Chat-Nachrichten.

Analytische Berichterstellung in der virtuellen Lobby.

Live Studio verfügbar.

InEvent cons

Nur 10 kostenlose Guthaben in der Testversion.

Veranstaltungspreise

Basic (US$ 2990/Jahr) : umfasst die Live-Einbindung in Ereignisse und die Video-Interaktivität von InEvent.

: umfasst die Live-Einbindung in Ereignisse und die Video-Interaktivität von InEvent. Express (US$ 3990/Jahr): beinhaltet Registrierung und Live-Einbindung in einem Paket.

beinhaltet Registrierung und Live-Einbindung in einem Paket. Erweitert (Vertriebskontakt): umfasst benutzerdefiniertes Branding, RTMP-Streaming und simuliertes Live-Streaming.

umfasst benutzerdefiniertes Branding, RTMP-Streaming und simuliertes Live-Streaming. Full (Kontakt zum Vertrieb): beinhaltet Integrationen, API-Support, Full HD Video, Support für Projektmanager.

InEvent-Benutzer-Bewertung

Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Machen Sie jedes Ereignis mit ClickUp zu einem Ereignis

Als Organisatoren von Ereignissen haben Sie bereits einen vollen Terminkalender.

Jeder Moment kann sich so anfühlen, als wäre er nur einen Zentimeter vom Chaos entfernt.

Deshalb brauchen Sie ein Tool zur Planung von Ereignissen oder ein kostenlose Projektmanagement-Software die wichtige Vorgänge im Zusammenhang mit Ereignissen auf Autopilot schalten kann.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Es ist unglaublich leistungsfähig und passt sich an alle Arten von Branchen an. Außerdem ist es hochgradig anpassbar um Ihnen an den Stellen zu helfen, an denen Sie im Rückstand sind.

Ist es Nachverfolgung workload-Verteilung unter den Mitgliedern Ihrer Crew? Einstellung einer workflow ? Zuweisung von Aufgaben an das Team des Ereignisses?

Mit ClickUp können Sie das alles auf einer einzigen Plattform erledigen.

Also clickUp heute kostenlos erhalten und veranstalten Sie ein erfolgreiches Ereignis nach dem anderen. Für immer. 🤝