Creative Brief Beispiele: Wie man einen Kreativbrief in 8 Schritten schreibt

Wie Boromir in dem filmischen Meisterwerk Der Herr der Ringe einmal sagte: "Man macht nicht einfach ein lustiges Video." 🤌

OK, wir haben uns ein paar künstlerische Freiheiten herausgenommen, aber der Spruch ist wahr! Man kann nicht einfach ein kreatives Projekt aus dem Ärmel schütteln und erwarten, dass es erfolgreich ist.

Kreative Projekte erfordern sorgfältige Recherche, bewusste Planung und Zusammenarbeit, um erfolgreich zu sein. Und bevor die Teams loslegen können, müssen diese Elemente in einem informativen Dokument, dem so genannten Creative Brief, zusammengefasst werden. ✨

aber woher wissen Sie, ob Ihr Kreativbriefing alle Kriterien erfüllt?

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um ein effektives Briefing zu erstellen, einschließlich einer detaillierten Gliederung, einem schrittweisen Arbeitsablauf, Beispielen und vielem mehr. Außerdem erhalten Sie Zugang zu anpassbaren Briefing-Vorlagen!

Was ist ein Creative Brief?

Ein Kreativ-Briefing ist ein kurzes, aber informatives Dokument, das die wichtigsten Details eines Kreativprojekts umreißt und das Team von der Ideenfindung bis zu den endgültigen Ergebnissen führt. Es ist der Schlüssel zur Erstellung Ihres Fahrplans und zur Festigung der wichtigsten Informationen wie:

Projektanforderungen

Markenrichtlinien

Kreative Vermögenswerte

Zweck

Zielgruppen und Botschaften

KPIs

Umfang und Zeitrahmen

Und mehr - abhängig von Ihrem Projekt! 🎨

Kreative Briefs sind Standard für die meisten Agenturen und marketing-Teams . Und wie ein entwurfsbrief das kreative Briefing beginnt mit einer Anfrage eines Kunden, eines Interessenvertreters des Unternehmens oder einer anderen Abteilung innerhalb Ihrer Organisation.

Das Team, das das Projekt entwickelt, ist zwar letztendlich für das kreative Briefing verantwortlich, aber die Erstellung des Briefings ist eine gemeinschaftliche Anstrengung aller Beteiligten.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Arbeiten an Docs im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Beginnen Sie damit, die Anfrage selbst zu besprechen. Gehen Sie in dieses Treffen mit der Absicht, die Vision, den Auftrag und das Ziel des Auftraggebers zu verstehen, um die Elemente zu finden, die für ihn wirklich wichtig sind. Von dort aus können Sie alle unmittelbaren Herausforderungen ansprechen und Ihre Branchenkenntnisse anbieten, um das Projekt zum Leben zu erwecken.

Ziel ist es, alle Beteiligten für den Projektplan zu gewinnen - vor allem Ihre Stakeholder. Mit den Anforderungen in Stein gemeißelt, entwurfsteams , Texter und Vermarkter wissen genau, wie kreativ sie bei Ihrem Projekt vorgehen müssen und was erwartet wird.

Was in einen Creative Brief gehört

Die Standardisierung von kreativen Briefings ist deshalb so schwierig, weil sich jedes einzelne Projekt ständig ändert. Aber genau das macht Ihr Briefing auch so wertvoll!

Effektivere Zusammenarbeit mit Kunden oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen

Ein kreatives Projekt kann fast alles sein - vom Start einer komplexen Werbekampagne bis zur Produktion einer Webserie. Jedes Projekt bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, aber das kreative Briefing soll den Kreativteams helfen, diese Probleme so schnell wie möglich zu erkennen und zu lösen.

Betrachten Sie Ihr kreatives Briefing als verlässliche Quelle der Wahrheit, auf die Sie während des gesamten Projektprozesses zurückgreifen können. Ob es darum geht, Aktualisierungen vorzunehmen, Ihre Arbeit mit dem ursprünglichen Plan abzugleichen oder Ihr Messaging zu überprüfen - das Briefing ist Ihr Nordstern. ⭐️

Beispiele für kreative Briefs

Die Gliederung und der Arbeitsablauf, die wir behandelt haben, sind für praktisch jedes kreative Projekt geeignet. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Brief gleich aussieht. Creative Briefs sind der Ausgangspunkt für jedes kreative Projekt - egal, wie groß oder klein es ist. Einige Projekte werden sich stärker an bestimmten Abschnitten des Briefings orientieren als andere. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Kreativbriefings, die Ihnen helfen sollen, die Unterschiede zwischen verschiedenen Projekten zu erkennen.

Kreative Briefings für Werbekampagnen

Briefings für Werbe- und Marketingkampagnen reichen je nach Umfang der Arbeit von eher einfach bis extrem komplex. In diesem Beispiel für ein kreatives Briefing sollten Sie zusätzliche Recherchen, mehrere visuelle Referenzen und mehrere Entwurfsüberprüfungen einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Produktion und Lieferung reibungslos verläuft.

Dies ist auch ein gutes Beispiel für ein Projekt, das mehr als einen CTA enthalten kann. Obwohl es immer einen Hauptzweck hinter der Kampagne geben wird, ist es wichtig, dass sich das Kreativteam und die Beteiligten über die marketing-KPIs , die Ergebnisse und den Lieferprozess so schnell wie möglich zu verbessern.

Sind Sie neu im Verfassen von Kampagnen-Briefs? Am besten fangen Sie mit einer anpassbaren Vorlage wie der_ Kampagnenbrief-Vorlage von ClickUp !

Kreative Briefs für Content Marketing

Binden Sie ClickUp Docs direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Kontext zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Ein kreatives Content-Marketing-Briefing leitet die Blog- und SEO-Teams bei der Entwicklung von Artikeln, Texten und Materialien an, die beim Unternehmen, seinen Kunden und darüber hinaus Anklang finden! Die Zielgruppe, die Ziele, die Nachrichtenstrategie und der Zeitplan sind entscheidend für content-Marketing-Projekten besonders wenn Sie ein straffes Programm verfolgen inhaltskalender .

Die Ziele des Content-Marketings reichen von der Steigerung der Markenbekanntheit bis zur Generierung potenzieller Kundenkontakte. Sie werden oft für die markeneigene Website, Social-Media-Plattformen, Newsletter oder inhaltsdatenbank .

Der Projekterfolg wird in der Regel anhand von Website-Traffic, Engagement-Raten, Konversionen und verschiedenen Social-Media-Kennzahlen ermittelt, die mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens verknüpft sind.

Viele Unternehmen nutzen diese Projekte, um ihre Vordenkerrolle zu etablieren, indem sie Partnerschaften mit Drittanbieter-Publikationen eingehen, was ein detailliertes Briefing erfordert, um einen markenspezifischen Tonfall und Stilrichtlinien zu befolgen.

Sind die Grafiken, die Typografie und das Messaging mit der Marke konsistent?

Können die Benutzer leicht auf der Website navigieren und das Produkt oder die Dienstleistungen einfach erreichen?

Unterstützt das Design die von Ihnen benötigten Funktionen?

Erstellen Sie ein hochgradig visuelles und farbenfrohes Brand Book mit der Brand Guidelines Vorlage von ClickUp

Bei so vielen Elementen einer Website kann es zu einem ständigen Hin und Her zwischen den Designern und dem Kunden kommen. Um zu vermeiden, dass Ihr Team durch ständige Überprüfungen und kleinere Änderungen ausgelaugt wird, sollten Sie als kreativer Projektmanager klare Grenzen für die Anzahl der Änderungen setzen, die Sie vor dem endgültigen Abgabetermin an dem Projekt zulassen.

Es ist nicht nötig, mehr als zwei Runden zu machen.

How to Write a Creative Brief

Auch wenn Ihr Entwurf fertig ist, gibt es einen strategischen Ansatz, um Ihr Briefing so effizient wie möglich zu gestalten. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr Team und Ihre Stakeholder während des gesamten Briefing-Prozesses auf derselben Seite stehen, damit kein Stein auf dem anderen bleibt!

Visualisieren Sie Ihr projektpläne mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Schritt 1: Geben Sie dem Projekt einen richtigen Namen

Beginnen Sie mit einem der wichtigsten Bestandteile Ihres Projekts - dem Namen! Ihr Projektname sollte klar und prägnant sein und gleichzeitig die Absicht vermitteln. Er muss nicht auffällig oder witzig sein, aber er sollte Ihre Zielgruppe ansprechen und so überzeugend sein, dass sie mehr erfahren möchte. In gewissem Sinne ist der Name der erste Eindruck Ihres Projekts oder Unternehmens.

In der Übersicht können Sie den Projektnamen im Interesse des Teams etwas genauer analysieren. Beantworten Sie in einem Satz oder weniger alle Fragen, die sich aus dem Projektnamen ergeben, um Missverständnisse oder ein Hin und Her zwischen den Beteiligten und dem Kreativteam zu vermeiden. Dies könnte eine kurze Erklärung dessen sein, was das Projekt sein wird, und seine Kernbotschaft.

Schritt 2: Stimmen Sie Ihre Ziele mit den langfristigen Zielen ab

Mit dem Projektnamen und der Projektbeschreibung in der Hand können Sie nun Ihre Hauptziele und -vorgaben skizzieren. Ihre Ziele sind detailliert und projektspezifisch. Dies ist Ihre Gelegenheit, das Team auf potenzielle Rückschläge einzustellen, bevor diese eintreten, CTAs festzulegen und den Wert des Projekts zu beweisen.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

All dies beginnt mit der Definition dieser Schlüsselpunkte:

Das Problem, das Sie angehen wollen

Wie wird das Projekt das Problem lösen?

Warum es durchgeführt werden muss

Wenn Sie das Was, Wie und Warum Ihres Projekts genau festlegen, können Sie die Erwartung formulieren, wie ein erfolgreiches Ergebnis am Ende aussehen wird. Von dort aus können Sie Verbindungen zwischen den detaillierteren Zielen des Projekts und den größeren Zielen oder der Mission des Unternehmens herstellen.

Schritt 3: Identifizieren Sie Ihr Zielpublikum

Zeigen Sie die wichtigsten Informationen über Ihre Zielgruppe an, einschließlich ihrer Motivationen, Demografie und ihres beruflichen Werdegangs, indem Sie die User Persona Vorlage von ClickUp

Ihre Zielgruppe ist die Gruppe, die am meisten von Ihrem Projekt oder Ihrer Kampagne profitiert und dem Kreativteam mitteilt, mit wem es in Kontakt tritt. Wenn Sie bereits User-Persona-Profile für Ihr Unternehmen erstellt haben, nutzen Sie diese Ressourcen und Marktforschung, um diesen Abschnitt zu erstellen! Sie müssen nicht die Lebensgeschichte Ihres Nutzers erzählen, aber stellen Sie sicher, dass Sie grundlegende Informationen abdecken:

Demografische Daten : Alter, Berufsbezeichnung, Ausbildung, Familienstand und ethnische Zugehörigkeit

: Alter, Berufsbezeichnung, Ausbildung, Familienstand und ethnische Zugehörigkeit Verhaltensweisen : Kauftendenzen und -historien

: Kauftendenzen und -historien Psychografie : Ihre allgemeinen Interessen, Meinungen und Einstellungen)

: Ihre allgemeinen Interessen, Meinungen und Einstellungen) Standort: Nicht nur physisch! Überlegen Sie, wo Sie Ihren Kunden digital finden können

Schritt 4: Festigen Sie Ihre Messaging-Strategie

Jetzt, da Sie wissen, an wen Sie Ihr Marketing richten, können Sie eine Strategie entwickeln, wie Sie am besten mit ihnen in Kontakt treten können. Bei Ihrer Messaging-Strategie geht es darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und Ihr Publikum so anzusprechen, wie es angesprochen werden möchte.

Wie werden Sie Ihr kreatives Projekt an die gewünschten Personen weitergeben?

Erstellen Sie Ihre User Story Map mit einer flexiblen und vorformatierten Whiteboard-Vorlage in ClickUp und passen Sie sie an

Überlegen Sie, welche sozialen Medien und Online-Plattformen Ihre Zielgruppe am häufigsten nutzt, und erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte für diese Kanäle. Diese Vorüberlegung hilft Ihnen, wichtige Entscheidungen zu treffen, z. B. ob Sie ein Video, einen schriftlichen Beitrag oder eine Reihe von Fotos erstellen sollen, um Ihre Zielgruppe auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung aufmerksam zu machen.

Aber das ist noch nicht alles. Sobald Ihre Zielgruppe Ihre Website besucht, Ihren CTA erreicht oder auf Ihren Link klickt, sollten Sie sie mit konsistenten und vertrauten Botschaften begrüßen, um sie durch den gesamten Trichter zu führen.

Schritt 5: Bestimmen Sie die endgültigen Ergebnisse

Ahh, jetzt kommt das Wichtigste - was das Projekt eigentlich ist.

Die vorangegangenen Abschnitte Ihres kreativen Briefings sind für die Rechtfertigung, den Aufbau und die Gestaltung Ihrer Assets für einen erfolgreichen Start unerlässlich. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, die Projektstrategie und -vision bis zu diesem Punkt zu interpretieren. Nutzen Sie diesen Abschnitt, um Grauzonen und mögliche Missverständnisse zu beseitigen, indem Sie genau beschreiben, was das Kreativteam liefern wird.

Einfaches Anpassen der Whiteboards durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Ihre endgültigen Kreativleistungen umfassen alle angeforderten digitalen oder physischen Medien, spezifische Designelemente, Referenzen zu ähnlichen Arbeiten, Größen- oder Formatanforderungen, Mockups und mehr. Um sicherzustellen, dass Ihr Kunde oder Interessenvertreter mit dem Endprodukt zufrieden ist, ist es besser, sich auf die Details zu konzentrieren, als zu viel der Fantasie zu überlassen.

Schritt 6: Planen Sie Ihre Zeit und Ressourcen ein

Es ist vielleicht nicht Ihr Lieblingsteil der Arbeit, aber es ist so wichtig, dass Sie Ihr Budget vollständig transparent machen. Ihr Budget ist keine Einschränkung, sondern hilft dem Kreativteam, zu bestimmen, wie kreativ es mit der Anfrage umgehen kann.

Achten Sie darauf, dass Sie vermerken, ob es noch Spielraum im Budget gibt und wann das Projekt den Höchstbetrag erreicht hat. Stellen Sie sich Ihr Budget wie die Stoßstangen auf einer Bowlingbahn vor. Diese Grenzen geben dem Kreativteam klare Richtlinien, innerhalb derer es arbeiten kann.

Budget-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie Hilfe bei der Budgetierung Ihres Projekts benötigen, probieren Sie die ClickUp Budget-Projektmanagement-Vorlage um alle Details und Kosten aufzuschlüsseln.

Und vergessen wir nicht: Die Mitglieder des Kreativteams sind Experten auf diesem Gebiet! Die Herausforderung, Projekte innerhalb eines vorgegebenen Anforderungsrahmens zu gestalten, ist für sie nichts Neues.

Mit einem kristallklaren Budget, mit dem das Projekt auf dem richtigen Fuß beginnt, wird niemand enttäuscht sein oder eine ungewollte Überraschung erleben.

Schritt 7: Legen Sie Ihre Meilensteine fest, dann den Zeitplan

Wenn Sie Ihren Zeitplan erstellen, ist es einfacher, mit den wichtigen Daten Ihres Projekts zu beginnen - auch bekannt als Ihre Projektmeilensteine! Zu diesen Meilensteinen gehören:

Ihr Projekt-Kick-off

Genehmigung des kreativen Briefings

Entwurfsüberprüfungen

Fertigstellung der Produktion

Endgültige Übergabe der Assets

Visualisierung von Projektmeilensteinen mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Anhand dieser Daten können Sie die Aufgaben zwischen den einzelnen Meilensteinen, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, wiederkehrende Besprechungen und vieles mehr aufschlüsseln.

Ihr genehmigter Zeitplan und die Meilensteine sind die zentrale Ressource für die Erstellung einer detaillierten Projekt-Roadmap und die korrekte Delegation der einzelnen Arbeitsaufgaben an die Teams.

Schritt 8: Benennen Sie Ihre Hauptakteure

Um volle Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen, sollten Sie alle Hauptakteure des Kreativprojekts benennen.

Für den Projektmanager bedeutet dies, dass er die einzelnen Ansprechpartner, ihre Titel und ihre endgültigen Freigaben kennt. Was das Projekt selbst betrifft, so dient dieser Teil des kreativen Briefings auch als Nachweis dafür, ob und wann bestimmte Aspekte des Projekts genehmigt wurden.

Schritt 9: Fixieren des Briefings

Sobald Sie den ersten Durchgang Ihres Briefings abgeschlossen haben, senden Sie es zur endgültigen Genehmigung an Ihren Kunden und die Stakeholder zurück - dann ist es an der Zeit, es einzusetzen!

Nachdem das kreative Briefing geprüft und akzeptiert wurde, sollten keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden. Aber natürlich ist jedes Projekt anders! Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Änderungen am Briefing vorgenommen werden, müssen diese sorgfältig dokumentiert, datiert und allen Beteiligten in einer ordentlichen Projektbesprechung mitgeteilt werden.

Entwurfsfreigabe-Workflow in ClickUp Mind Maps

Kreative Briefvorlagen

Selbst mit einer klaren Gliederung und einem Schritt-für-Schritt-Workflow gibt es nichts Besseres als eine vorgefertigte und anpassbare Vorlage, um Ihren kreativen Briefing-Prozess zu rationalisieren.

Diese Tools wurden so konzipiert, dass sie alle wichtigen Elemente enthalten, um Fehler zu vermeiden, die Ihnen später unterlaufen könnten. Die ideale Vorlage für ein kreatives Briefing lässt sich nahtlos in Ihre software für kreatives Projektmanagement und kann leicht an die Bedürfnisse jedes Projekts angepasst werden.

ClickUp ist führend, wenn es darum geht vorlagen für Kreativ- und Designteams mit einer eigenen umfangreichen Vorlagen-Bibliothek . Mit über 1.000 Vorlagen und wöchentlich neu erstellten Vorlagen bietet ClickUp für jeden Anwendungsfall die passende Vorlage! Hier finden Sie einige unserer bevorzugten Vorlagen für kreative Briefings, um Ihr nächstes Projekt zu starten.

1. Kreativ-Brief Dokumentvorlage

Kreative Briefvorlage von ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einer sorgfältig kuratierten, einsteigerfreundlichen und kollaborativen Briefing-Vorlage sind, dann ist dies die richtige! Die Kreativ-Brief-Dokumentvorlage von ClickUp ist das Geheimnis, um das Marketingteam, die Stakeholder und die Kunden auf alle kreativen Projektelemente abzustimmen, lange bevor das Projekt beginnt.

Von der Definition des Projektziels bis hin zur Festlegung des Budgets - diese Vorlage schlüsselt alle wichtigen Elemente des Kreativbriefs in einem benutzerfreundlichen Format mit vorgefertigten Tabellen, Checklisten und Hinweisen auf, die Sie leiten.

Diese vorgefertigte ClickUp-Doku ist mit allen leistungsstarken Funktionen ausgestattet, für die ClickUp bekannt ist, darunter:

Threaded undzugewiesene Kommentare um Ihren Bearbeitungsprozess zu rationalisieren

Schrägstrich-Befehle zum Einbetten von Aufgaben, Websites von Drittanbietern, Rich Styling und Medien für zusätzlichen Kontext in Ihrer Vorlage

Verschachtelte Seiten, um Ihr kreatives Briefing auf den Produktionsprozess auszuweiten und eine visuelle Hierarchie aufzubauen

Einfache @Erwähnungen, um Mitglieder zu Ihrem Dokument aufzurufen

Benutzerdefinierte Freigabe- und Berechtigungseinstellungen, um zu steuern, wer Ihr Briefing bearbeiten oder ansehen kann

Und vieles mehr! Nutzen Sie diese Vorlage in ihrer ganzen Pracht völlig kostenlos

2. Kreative Briefnachfrageplanung Vorlage

Kreative Briefvorlage für die Bedarfsplanung von ClickUp

Verwenden Sie die Kreative Briefvorlage für die Bedarfsplanung von ClickUp sie können diese Vorlage allein verwenden oder mit der oben erwähnten Vorlage kombinieren, um klare Ziele für Ihr kreatives Projekt festzulegen. Diese Vorlage geht einen Schritt weiter als das traditionelle Creative Brief-Beispiel und bietet Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Ideen in dem Moment umzusetzen, in dem die Inspiration Sie überkommt.

Diese intuitive Liste vorlage ist der Traum eines jeden kreativen Projektmanagers mit fünf benutzerdefinierten Status, die den Fortschritt visuell darstellen, 20 Benutzerdefinierte Felder um Aufgaben in Sekundenschnelle zu filtern und zu sortieren, und sieben benutzerdefinierte Ansichten um Ihre Projekte aus jedem Blickwinkel zu verwalten. Unter diesen vielen Ansichten finden Sie:

Eine vorgefertigte Liste, um Ihre gesamte kreative Arbeit zu organisieren

Ein kreatives BriefingFormular um alle notwendigen Informationen vom Kunden zu sammeln

Jedes angenommene Projekt wird in einem sauberenTabellenansicht* Ein detaillierter Projektkalender, um die Fristen und das Projekt im Auge zu behaltenMeilensteine Und vieles mehr. Vor allem, wenn Ihre Agentur mit mehr als einem kreativen Projekt gleichzeitig jongliert, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

3. Kreativer Brief Whiteboard Vorlage

Kreative Briefvorlage für Whiteboards von ClickUp

Wir sagen nicht, dass wir uns das Beste für den Schluss aufgespart haben - aber es ist sicherlich das Interaktivste! Die Kreative Briefvorlage für Whiteboards von ClickUp überbrückt die Lücke zwischen Geschäft und Design, um Ideen und Anforderungen effektiv auf derselben visuellen Leinwand zu kommunizieren.

Anders als Ihre typische digitale Whiteboard-Software , ClickUp-Whiteboards lassen sich sofort in Ihren Arbeitsablauf einbinden, indem sie jeden Text in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Dies ist nicht nur eine vorstrukturiertes Diagramm .

Diese Vorlage begleitet Sie noch lange, nachdem Ihr eigenes kreatives Briefing mit dem Workflow genehmigt wurde Automatisierungen , sieben benutzerdefinierte Status und neun benutzerdefinierte Felder, um Ihren kreativen Prozess zu entschärfen. Außerdem gibt es vier fertige Projektansichten, die Sie bei der Gestaltung Ihrer Zeitleiste und Arbeitsabläufe unterstützen.

Bringen Sie Ihre Projekte mit Creative Briefs weiter

OK, wir haben hier eine Menge Stoff behandelt. Lassen Sie uns neu gruppieren, ja? Inzwischen haben Sie das:

Die unverzichtbaren Elemente eines jeden kreativen Briefings

Eine detaillierte Gliederung zur Erstellung Ihres eigenen Briefings

Ein schrittweiser Arbeitsablauf

Drei Beispiele für kreative Briefings

Mehrere Vorlagen für kreative Briefings

