die 10 besten Email Outreach Tools im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

E-Mails sind überall!

Der durchschnittliche Posteingang wird jeden Tag mit E-Mails überflutet. Aber wissen Sie, was erstaunlich ist? Nur etwa 23.9% der E-Mails mit Verkaufscharakter werden geöffnet.

Aus diesem Grund ist die Verbindung mit potenziellen Kunden, Interessenten und Multiplikatoren eine gemeinsame Herausforderung im Business. Vertriebsteams, Marketingexperten und Eigentümer von Geschäften haben alle damit zu kämpfen, sinnvolle Verbindungen durch Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen.

Selbst wenn Sie ein bemerkenswertes Produkt oder eine bemerkenswerte Dienstleistung haben, ist es nicht einfach, Ihr Einzelziel zu erreichen. In Anbetracht der Tatsache, dass die durchschnittliche Öffnungsrate von E-Mails ständig sinkt, benötigen Sie eine fortschrittliche Software für die E-Mail-Reichweite, um personalisierte und zielgerichtete Nachrichten zu erstellen.

Wir haben uns durch das Rauschen hindurchgewühlt und die beste E-Mail-Software ermittelt, mit der Sie starke Verbindungen und Beziehungen zu Ihrer Zielgruppe aufbauen können - eine E-Mail nach der anderen.

E-Mail-Tools verfügen über verschiedene Features zur Verbesserung Ihrer E-Mail-Kampagnen. Die Wahl des Tools, das zu Ihren Geschäfts- und Kommunikationszielen passt, ist jedoch entscheidend für einen erfolgreichen Einsatz.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres E-Mail Tools auf diese Features:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie sich leicht durch die Features navigieren, E-Mail-Kampagnen einstellen und die Ergebnisse analysieren können, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen

Automatisierung und Zeitplanung: Bleiben Sie mit den Features zur Automatisierung organisiert, denn sie helfen IhnenZeit zu sparen und ermöglicht Ihnen die Planung von E-Mails, Nachfassaktionen und Aufgaben zur Kontaktaufnahme

A/B-Tests: Optimieren Sie die Leistung Ihrer E-Mails, denn mit diesem Feature können Sie mit verschiedenen Elementen wie Betreffzeilen und Inhalten experimentieren, um festzustellen, was bei Ihrer Zielgruppe besser ankommt

E-Mail-Vorlagen: Wählen Sie ein Tool, das anpassbare Vorlagen unterstützt und anbietet, um schnell professionell aussehende E-Mails zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihre Botschaften markenkonform bleiben

Analytik: Verfolgen und analysieren Sie Ihre Kampagnen mit wertvollen Erkenntnissen wie Öffnungsraten und anderen Metriken, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und Ihre Outreach-Kampagnen zu verbessern

Damit Ihre E-Mail-Kampagnen erfolgreich sind, stellen wir Ihnen die 10 besten Tools für die E-Mail-Reichweite vor, mit denen Sie Ihren Kommunikationsaufwand rationalisieren können.

Lassen Sie uns in diese Lösungen eintauchen.

1. ClickUp - Das Beste für die Verwaltung von Outreach

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - Senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie Automatisierungen ein, hängen Sie E-Mails an beliebige Aufgaben an, und vieles mehr

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Produktivität, die Teams und Einzelpersonen dabei hilft, Aufgaben, Projekte und Zusammenarbeit in einem einheitlichen Workspace zu verwalten.

Wenn Sie bereits eine CRM-Software (Customer Relationship Management) für die Verwaltung von Interessenten, Kontakten und Kunden verwenden, dann sollten Sie wissen, dass das heutige CRM nicht nur ein gewöhnlicher Manager ist, sondern eine vielseitige Datenbank mit allen wichtigen Features!

Denken Sie an die Eleganz vorlagen , automatische Nachverfolgung und zuverlässige Berichterstellung - es ist an der Zeit, sich von der Ära der langweiligen Tabellenkalkulationen und endlosen E-Mail Threads zu verabschieden. ClickUp CRM Projekt-Management-Software geht mit anpassbaren Feldern und einer flexiblen Hierarchie noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Ihnen, die CRM und Projektmanagement zu einer einheitlichen Plattform.

Nutzen Sie ClickUp's Einfache CRM-Vorlage um Kundendaten zu organisieren, verwalten kommunikation mit potenziellen Kunden und Automatisierung von Aufgaben. Integrieren Sie ClickUp mit LinkedIn Sales Navigator und nutzen Sie Tools wie Zapier, um Ihre E-Mail-Listen über LinkedIn Prospecting und den Export von Kontakten aufzubauen.

Verbessern Sie Ihre CRM-Strategien mit der Simple CRM-Vorlage von ClickUp

Mit ClickUp's E-Mail Projekt-Management erstellen Sie unbegrenzte Projekte zur Nachverfolgung der Produktivität des Teams, senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben, ohne die Registerkarten zu wechseln, und richten Sie ClickUp-Automatisierungen für wiederkehrende E-Mail-Kampagnen.

Diese helfen Ihnen, Zeit zu sparen, die Kommunikation zu organisieren und die Transparenz in der Unterhaltung zu erhalten.

Senden Sie E-Mails, ohne die Registerkarte zu wechseln.

Sehen wir uns an, welche weiteren Schlüssel-Features ClickUp zu einem soliden Tool für den E-Mail-Versand machen.

ClickUp beste Features:

Visualisierung des Zyklus: BeschleunigenClient-Wachstum durch Visualisierung und Verwaltung Ihrer Verkäufe mit 10+ flexiblen CRM Ansichten

BeschleunigenClient-Wachstum durch Visualisierung und Verwaltung Ihrer Verkäufe mit 10+ flexiblen CRM Ansichten Datengestützte Einblicke: Analysieren Sie Daten für Kundeneinblicke mit 50+ Dashboard Widgets, um den Wert und die Größe von Kunden zu überwachen

Analysieren Sie Daten für Kundeneinblicke mit 50+ Dashboard Widgets, um den Wert und die Größe von Kunden zu überwachen Email Outreach System: Zentralisieren Sie die Kundenansprache durch die Integration von E-Mails mit ClickUp und erleichtern Sie so die Kommunikation und Zusammenarbeit

Zentralisieren Sie die Kundenansprache durch die Integration von E-Mails mit ClickUp und erleichtern Sie so die Kommunikation und Zusammenarbeit Sinnvolle Integrationen: Integration mit Gmail, Outlook, Office 365 oder IMAP für einen reibungslosen Workflow

Integration mit Gmail, Outlook, Office 365 oder IMAP für einen reibungslosen Workflow Automatisierung: Nutzen Sie 50+Automatisierungen zur Erstellung anpassbarerClickUp Aufgaben um den Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen

E-Mail Marketing leicht gemacht mit ClickUp AI

Leistungsstarke generative KI: Schreiben Sie überzeugende Inhalte mit ClickUp AI und kommunizieren Sie mit Ihren potenziellen Kunden mit Konsistenz und Klarheit

ClickUp Limitierungen:

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um alle Features zu erkunden

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7 pro Monat pro Benutzer

$7 pro Monat pro Benutzer Business: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist auch in kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Outreach.io - Das Beste für die Automatisierung des Vertriebsengagements

über Outreach.io Outreach.io ist eines der besten Outreach-Tools, das zur Rationalisierung und Optimierung von Sales Outreach-Prozessen entwickelt wurde. Es bietet Lösungen für Vertriebsmitarbeiter, Eigentümer von Geschäften, Lead-Generatoren, Blogger und Influencer-Manager.

Identifizieren Sie potenzielle Kunden, erstellen Sie ansprechende Interessenten und befreien Sie sich von sich wiederholenden Aufgaben - alles mit der Kraft der KI.

Outreach.io beste Features:

Smartes Follow-up: Ermöglichen Sie ein benutzerdefiniertes Kundenengagement mit dem Always-on-Assistenten, der von KI und ML unterstützt wird, um Echtzeit-Updates über Ihre Kunden zu erhalten, selbst wenn diese nicht verfügbar sind

Ermöglichen Sie ein benutzerdefiniertes Kundenengagement mit dem Always-on-Assistenten, der von KI und ML unterstützt wird, um Echtzeit-Updates über Ihre Kunden zu erhalten, selbst wenn diese nicht verfügbar sind Globale Seitenleiste für die Kundenbetreuung: Greifen Sie mit Hilfe eines zentralen Hubs - der globalen Seitenleiste für die Kundenbetreuung - auf alle wichtigen täglichen Aufgaben zu, von der Beantwortung von Kundenfeedback bis zur Planung von Meetings

Greifen Sie mit Hilfe eines zentralen Hubs - der globalen Seitenleiste für die Kundenbetreuung - auf alle wichtigen täglichen Aufgaben zu, von der Beantwortung von Kundenfeedback bis zur Planung von Meetings Umfassende Integration: Erreichen Sie eine zuverlässige bidirektionale Synchronisierung mit der Salesforce-Integration sowie über 90 Integrationen mit anderen CRM-Plattformen

Einschränkungen von Outreach.io

Die Massenbearbeitung kann umständlich sein, da die Sequenzen einzeln bearbeitet werden müssen

Der Preis liegt am oberen Ende der Tools auf dieser Liste

Outreach.io Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Outreach.io-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (3,550+ Bewertungen)

4.3/5 (3,550+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (290+ Bewertungen)

3. Mailshake - Das Beste für Lead Management

über Mailshake Mailshake ist ein Tool für den E-Mail-Verkehr, das personalisierte E-Mail-Kampagnen, Nachfassaktionen und Nachverfolgung ermöglicht, um die Kommunikation und den Aufbau von Beziehungen mit Ihren potenziellen Kunden zu verbessern.

Kontaktieren Sie potenzielle Kunden gleichzeitig durch Kampagnen und automatisierte Nachfassaktionen mit den automatisierten Features von Mailshake.

Mailshake beste Features:

Kampagnen-Analysen: Behalten Sie den Finger am Puls Ihrer Kampagne mit Analysen wie Öffnungs-, Klick- und Antwortraten für jede E-Mail. Mailshakes Leadtreiber helfen bei der Identifizierung wertvoller Leads, und A/B-Tests verbessern die Leistung im Laufe der Zeit

Behalten Sie den Finger am Puls Ihrer Kampagne mit Analysen wie Öffnungs-, Klick- und Antwortraten für jede E-Mail. Mailshakes Leadtreiber helfen bei der Identifizierung wertvoller Leads, und A/B-Tests verbessern die Leistung im Laufe der Zeit CRM-System-Integration: Senden Sie automatisch Lead-Daten an IhrCRM-System über Drittanbieter-Integrationen mit Plattformen wie HubSpot, Pipedrive und Salesforce. Verbessern Sie die Kundeninteraktionen durch die Strukturierung vonE-Mail-Verwaltung undAutomatisierung von wiederholbaren Prozessen *Listenbereinigung: Verbessern Sie die Zustellbarkeit mit den Tools zur Listenbereinigung, die gefälschte oder inaktive E-Mail-Adressen effizient entfernen

Mailshake Limitierungen:

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für E-Mails

Unzureichender Support für den Kunden

Mailshake Preise:

E-Mails für Marketingexperten und Gründer: 58 $ pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung)

58 $ pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung) Verkaufseinsatz für das Vertriebsteam: 83 $ pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung)

Mailshake Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (240+ Bewertungen)

4.7/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4. Salesblink - Das Beste für die E-Mail-Planung

über Salesblink Salesblink ist ein tool zur Automatisierung des Vertriebs das KI-gesteuerte Kontaktaufnahme, Verbesserung der E-Mail-Zustellbarkeit, Meeting-Termine und Schulungsressourcen kombiniert, damit Ihr gesamtes Vertriebsteam seine Einzelziele effizienter erreichen kann.

Dieses Outreach-Tool dient als umfassende Plattform für die Kaltakquise.

Die besten Features von Salesblink:

BlinkGPT Vertriebs-KI: E-Mails verfassen und erstellen Sie personalisierte Sequenzen mit Hilfe von BlinkGPT. Mit den KI-Fähigkeiten von BlinkGPT werden diese Aufgaben in Sekundenschnelle erledigt

E-Mails verfassen und erstellen Sie personalisierte Sequenzen mit Hilfe von BlinkGPT. Mit den KI-Fähigkeiten von BlinkGPT werden diese Aufgaben in Sekundenschnelle erledigt Email Warmup: Verbessern Sie mühelos Ihre E-Mail- und Domain-Reputation und stellen Sie sicher, dass Ihre Nachrichten immer dort landen, wo sie wichtig sind, da es automatisch jede Nachricht, die im Spam-Ordner landen könnte, in den Posteingang-Ordner verschiebt

Verbessern Sie mühelos Ihre E-Mail- und Domain-Reputation und stellen Sie sicher, dass Ihre Nachrichten immer dort landen, wo sie wichtig sind, da es automatisch jede Nachricht, die im Spam-Ordner landen könnte, in den Posteingang-Ordner verschiebt Meetingplaner: Geben Sie Ihren potenziellen Kunden die Freiheit, mit BlinkGPT Meetings nach eigenem Ermessen zu buchen. Verpassen Sie nie ein Treffen, egal ob online oder physisch, mit praktischen Erinnerungen für Sie und Ihre Kunden

Salesblink Limits:

Bei der B2B-Unternehmenssuche fehlen Filter für Sub-Nischen, die die Genauigkeit bei der Suche nach Einzelzielen in bestimmten Branchen limitieren können

Die Benutzeroberfläche ist vielleicht etwas veraltet

Preise für Salesblink:

Wachstum: $25 pro Monat (jährliche Abrechnung) - 6000 E-Mails pro Monat

$25 pro Monat (jährliche Abrechnung) - 6000 E-Mails pro Monat Skala: $79 pro Monat (jährliche Abrechnung) - 100.000 E-Mails pro Monat

$79 pro Monat (jährliche Abrechnung) - 100.000 E-Mails pro Monat Business: $149 pro Monat (jährliche Abrechnung) - 200.000 E-Mails pro Monat

Salesblink-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

5. Salesloft - Das Beste für den Vertrieb durch KI

über Salesloft Salesloft ist Ihre erste Anlaufstelle für den Aufwand im Vertrieb - ein Kraftpaket, das Prospecting, tiefgehende Analysen und Kadenzen nahtlos integriert. Mit diesem Tool wird der Wechsel zwischen Aufgaben für Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter zum Kinderspiel.

Die besten Features von Salesloft:

Vertriebskadenzenmanagement: Erstellen und Verwalten von Vertriebskadenzen, d. h. strukturierten Sequenzen, die Interessenten ansprechen und sie durch den Verkaufstrichter leiten sollen

Erstellen und Verwalten von Vertriebskadenzen, d. h. strukturierten Sequenzen, die Interessenten ansprechen und sie durch den Verkaufstrichter leiten sollen Pipeline-Management: Verwandeln Sie Ihre CRM-Daten in Aktionen, bauen Sie eine vertrauenswürdige Pipeline auf, indem Sie auf Echtzeit-Engagement reagieren, und bleiben Sie mit Hilfe der automatischen CRM-Synchronisierung über den Fortschritt des Geschäfts auf dem Laufenden

Verwandeln Sie Ihre CRM-Daten in Aktionen, bauen Sie eine vertrauenswürdige Pipeline auf, indem Sie auf Echtzeit-Engagement reagieren, und bleiben Sie mit Hilfe der automatischen CRM-Synchronisierung über den Fortschritt des Geschäfts auf dem Laufenden Vorhersagbarkeit: Fördern Sie den Vertrieb, indem Sie Ihren Vertriebsprozess durch Qualifizierungsrahmen wie MEDDICC oder ICED berechenbarer machen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihren Aufwand für Lead-Generierung und Konvertierung zu erhöhen

Salesloft Limits:

Probleme bei der Integration mit HubSpot können zu ständigen Unterbrechungen und der Erstellung von Duplikaten führen

Verzögerungen bei der Anrufprotokollierung und Anrufaufzeichnung können Unannehmlichkeiten verursachen

Salesloft-Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Salesloft-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (3800+ Bewertungen)

4.5/5 (3800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

6. Reply - Am besten für automatisierte Nachfassaktionen

über Antwort Reply ist Ihr KI-gestützter Verbündeter für das Engagement im Vertrieb und revolutioniert die Art und Weise, wie Sie skalierbare Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Reply gewährleistet eine verbesserte Kommunikation und effiziente Geschäftsabschlüsse durch Automatisierung und Rationalisierung verschiedener Aspekte des verkaufsprozesses .

Beste Features zurückmelden:

Multichannel-Verkaufsansprache: Kombinieren und benutzerdefinieren Sie E-Mail-, Telefon-, SMS- und LinkedIn-Nachrichten mühelos innerhalb einer einzigen E-Mail-Kampagne für eine effektive Kommunikation

Kombinieren und benutzerdefinieren Sie E-Mail-, Telefon-, SMS- und LinkedIn-Nachrichten mühelos innerhalb einer einzigen E-Mail-Kampagne für eine effektive Kommunikation Jason KI E-Mail-Tool: Vereinfachen Sie die Erstellung überzeugender E-Mails mit Jason KI, einem ChatGPT-gesteuerten, automatisierten Toolwriting tool. Zugriff auf über 40 vorgefertigte Vorlagen für E-Mails zur mühelosen Ansprache Ihrer Interessenten

Vereinfachen Sie die Erstellung überzeugender E-Mails mit Jason KI, einem ChatGPT-gesteuerten, automatisierten Toolwriting tool. Zugriff auf über 40 vorgefertigte Vorlagen für E-Mails zur mühelosen Ansprache Ihrer Interessenten Umfassende Datenbank: Zugriff auf eine B2B-Kontakt- und Unternehmensdatenbank mit erweiterten Filteroptionen, die sicherstellen, dass Ihre Nachrichten die richtige Person erreichen, indem Sie eine zielgerichtete Liste mit potenziellen Kunden erstellen können

Einschränkungen bei der Beantwortung:

Die minderwertige Benutzeroberfläche kann die Navigationsgeschwindigkeit und den Workflow beeinträchtigen

Unzureichende Benachrichtigungen im Posteingang können zu verzögerten Antworten führen

Fehlerhafte Chrome-Erweiterung beim Scannen von E-Mails

Antwortpreise:

Free Plan: 20 Datenguthaben pro Monat

20 Datenguthaben pro Monat Starter : $60 pro Monat (1 Mailbox)

: $60 pro Monat (1 Mailbox) Professional : $90 pro Monat (2 Mailboxen)

: $90 pro Monat (2 Mailboxen) Benutzerdefinierte Tarife (4 Mailboxen)

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1170+ Bewertungen)

4.6/5 (1170+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

7. Smartreach - Das Beste für die Personalisierung von E-Mails

über Smartreach Smartreach ist ein E-Mail outreach tool, das sowohl für einzelne Benutzer als auch für kleine Geschäfte entwickelt wurde und einfach und kostengünstig zu bedienen ist. Die App optimiert Ihr System für kalte E-Mails.

Nutzen Sie die Funktionen zur Interessentenverwaltung, um Ihre Leads besser zu bearbeiten und zu konvertieren - ohne sich über Fehlkommunikation oder doppeltes Zu erledigen Gedanken machen zu müssen. Arbeiten Sie mit Ihren Teams zusammen, um alle anfallenden Aufgaben zu erledigen.

Die besten Features von Smartreach:

Prospektmanagement: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Interaktion mit potenziellen Kunden durch den täglichen Interessenten-Feed. Über benutzerdefinierte Spalten und Interessentenkategorien können Sie detaillierte Informationen hochladen, die eine personalisierte Unterhaltung im Pre-Sales-CRM ermöglichen. Entwerfen Sie personalisierte E-Mails, die eine viel höhere Chance haben ( 50% ), geöffnet zu werden

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Interaktion mit potenziellen Kunden durch den täglichen Interessenten-Feed. Über benutzerdefinierte Spalten und Interessentenkategorien können Sie detaillierte Informationen hochladen, die eine personalisierte Unterhaltung im Pre-Sales-CRM ermöglichen. Entwerfen Sie personalisierte E-Mails, die eine viel höhere Chance haben ( 50% ), geöffnet zu werden Zusammenarbeit im Team: Mit den Features für den gemeinsamen Posteingang können Sie Kampagnenantworten nachverfolgen, Erinnerungen einstellen und nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Neben der Überwachung des Fortschritts Ihres Teams ermöglicht es auch das schnelle Freigeben von Listen mit potenziellen Kunden

Mit den Features für den gemeinsamen Posteingang können Sie Kampagnenantworten nachverfolgen, Erinnerungen einstellen und nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Neben der Überwachung des Fortschritts Ihres Teams ermöglicht es auch das schnelle Freigeben von Listen mit potenziellen Kunden Cold E-Mailing: Optimieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen durch die Kombination vonAutomatisierung und mehrstufiger Personalisierung. Verwandeln Sie sie mit automatisierten kalten E-Mails. Pausieren Sie Follow-ups bei Antworten, benutzerdefinieren Sie dynamisch mit unbegrenzten Tags und legen Sie domänenspezifische Limits fest

Smartreach Limits:

Kampagnen können aufgrund einer hohen Bounce-Rate pausieren, auch wenn eine neue Liste von Interessenten erkundet wird

Limitierte Optionen zur Erstellung detaillierter Berichte für einzelne Outreach-Kampagnen

Smartreach Preise:

E-Mail Outreach: 29 $ pro Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

29 $ pro Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Verkaufseinsatz: 49 $ pro Monat und Benutzer, monatliche Abrechnung

49 $ pro Monat und Benutzer, monatliche Abrechnung Agentur: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Smartreach Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 20 Bewertungen)

8. Snov - Am besten für Multi-Channel-Outreach

über Snov Snov ist eines der umfassendsten Tools und eine CRM-Plattform, die Ihnen helfen, Leads effektiv zu gewinnen und zu binden.

Optimieren Sie den gesamten Prozess der E-Mail-Erreichbarkeit mit seinen vielfältigen Tools wie CRM-Integration, KI-gestützte E-Mail, E-Mail-Überprüfung und mehr.

Snov beste Features:

Flexibler Automatisierungs-Builder: Ermöglichen Sie hochflexible E-Mail-Kampagnen mit mehreren Flows mit einem benutzerfreundlichen visuellen Layout und einem intuitiven Drag-and-Drop-Automatisierungs-Builder. Steuern Sie genau, welche Teile Ihrer E-Mail-Kampagne Sie automatisieren möchten und wie

Ermöglichen Sie hochflexible E-Mail-Kampagnen mit mehreren Flows mit einem benutzerfreundlichen visuellen Layout und einem intuitiven Drag-and-Drop-Automatisierungs-Builder. Steuern Sie genau, welche Teile Ihrer E-Mail-Kampagne Sie automatisieren möchten und wie Erweiterungen für die E-Mail-Suche: Generieren Sie Leads von unterwegs mit Erweiterungen für die Nachverfolgung von E-Mails durch Klicken und Sammeln. Dieses Feature ermöglicht auch die Suche nach LinkedIn-Interessenten, die Suche auf Seiten mit E-Mails und das direkte Hinzufügen von Leads zu Kampagnen

Generieren Sie Leads von unterwegs mit Erweiterungen für die Nachverfolgung von E-Mails durch Klicken und Sammeln. Dieses Feature ermöglicht auch die Suche nach LinkedIn-Interessenten, die Suche auf Seiten mit E-Mails und das direkte Hinzufügen von Leads zu Kampagnen E-Mail-Überprüfung: Reduzieren Sie die Absprungraten und halten Sie Ihre Datenbank sauber mit einem einfachen 7-stufigen Feature zur Überprüfung von E-Mails, das eine Umgehung der grauen Liste, eine Genauigkeit von 98 % und eine API zur E-Mail-Überprüfung bietet

Einschränkungen:

Limitierte Optionen für die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Teams

Inkonsistente Suchergebnisse für Kontakte und E-Mails

Preise für Nov:

Testversion: $0 pro Monat (50 Guthaben, 100 E-Mail-Empfänger, eine Mailbox-Aufwärmung)

$0 pro Monat (50 Guthaben, 100 E-Mail-Empfänger, eine Mailbox-Aufwärmung) Starter: $30 pro Monat (1.000 Guthaben, 5.000 E-Mail-Empfänger, drei Postfächer zum Aufwärmen)

$30 pro Monat (1.000 Guthaben, 5.000 E-Mail-Empfänger, drei Postfächer zum Aufwärmen) Pro: 75 $ pro Monat (5.000 Guthaben, 10.000 E-Mail-Empfänger, Unlimited mailbox warm-ups)

75 $ pro Monat (5.000 Guthaben, 10.000 E-Mail-Empfänger, Unlimited mailbox warm-ups) Verwalteter Service: Beginnt bei $3.999 pro Monat

Snov Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

9. Growbots - Das Beste für die automatisierte Ansprache per E-Mail

über Growbots Growbots ist eine All-in-One-Plattform für den Outbound-Vertrieb, die Vertriebsteams bei der automatischen Lead-Generierung, nahtlosen E-Mail-Drip-Kampagnen und der CRM-Integration unterstützt.

Filtern Sie die idealen Interessenten und versenden Sie personalisierte E-Mails mit der riesigen Datenbank von über 180 Millionen Kontakten.

Growbots beste Features:

Qualität der Interessenten: Erreichen Sie durch anpassbare Kampagnen und A/B-Tests genau die Einzelziele Ihrer Interessenten. Nutzen Sie diese Tests, um festzustellen, welchen Stil und Inhalt Ihre Kunden in ihren E-Mails bevorzugen.

Erreichen Sie durch anpassbare Kampagnen und A/B-Tests genau die Einzelziele Ihrer Interessenten. Nutzen Sie diese Tests, um festzustellen, welchen Stil und Inhalt Ihre Kunden in ihren E-Mails bevorzugen. Benutzerfreundlichkeit: Nahtlose Erstellung von Kampagnen und einfaches Onboarding mit fachkundiger Anleitung machen die gesamte Erfahrung sehr intuitiv

Nahtlose Erstellung von Kampagnen und einfaches Onboarding mit fachkundiger Anleitung machen die gesamte Erfahrung sehr intuitiv Outreach-Kampagnen: Automatisieren Sie Ihre Outreach-Kampagnen und erstellen Sie überzeugende E-Mails, die Ihre potenziellen Kunden in ihren Bann ziehen. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um komplizierte E-Mail-Sequenzen zu strukturieren und personalisierte Nachrichten mit datengesteuerten benutzerdefinierten Feldern zu versehen

Growbots Limits:

Die Abhängigkeit von Dialern von Drittanbietern kann für Benutzer, die keinen Zugang dazu haben, ein Nachteil sein

Limit für die Übertragung von 100 potenziellen Kunden zur gleichen Zeit

Growbots Preise:

Outreach: 49 $ pro Monat für einen Benutzer (49 $ für jeden weiteren Benutzer)

49 $ pro Monat für einen Benutzer (49 $ für jeden weiteren Benutzer) All-in-One: 199 $ pro Monat für einen Benutzer (49 $ für jeden weiteren Benutzer)

199 $ pro Monat für einen Benutzer (49 $ für jeden weiteren Benutzer) Pro: Benutzerdefinierte Preise

Growbots-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Woodpecker - Am besten für die kalte E-Mail-Ansprache

über Buntspecht Woodpecker ist eine Software für die Kaltakquise per E-Mail und die Lead-Generierung für B2B-Unternehmen.

Sie hilft Ihnen, mit potenziellen Kunden und Partnern in Verbindung zu treten, indem sie personalisierte E-Mail-Sequenzen erstellt, die direkt in deren Posteingang landen.

Die besten Features von Woodpecker:

Automatisierte E-Mail-Sequenzen: Richten Sie 11 automatisierte Folge-E-Mails ein, die zu festen Zeiten nach einer ersten Nachricht versendet werden. Fügen Sie eine bedingte Regel pro Kampagne hinzu, um alternative Follow-up-Nachrichten auf der Grundlage bestimmter Bedingungen zu erstellen

Richten Sie 11 automatisierte Folge-E-Mails ein, die zu festen Zeiten nach einer ersten Nachricht versendet werden. Fügen Sie eine bedingte Regel pro Kampagne hinzu, um alternative Follow-up-Nachrichten auf der Grundlage bestimmter Bedingungen zu erstellen Tools für die Zustellbarkeit: Verbessern Sie die Zustellungsraten von E-Mails durch einfach zu erstellende Einführungskampagnen und umfangreiche Personalisierung

Verbessern Sie die Zustellungsraten von E-Mails durch einfach zu erstellende Einführungskampagnen und umfangreiche Personalisierung Woodpecker Scale: Nutzen Sie die Leistung der KI, um ansprechende und personalisierte Video-Anzeigen für jeden Ihrer Interessenten als Teil Ihrer E-Mail-Kampagne zu erstellen

Woodpecker Limits:

Benutzer haben Schwierigkeiten, ihre Probleme zu lösen, da die Kundenbetreuung unterdurchschnittlich ist

Es fehlt die automatische Erstellung von Links bei der Integration mit anderen Kanälen

Woodpecker-Preise:

Ab $29 pro Monat (500 kontaktierte Interessenten)

Benutzerdefinierte Preise

Woodpecker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Verwandeln Sie E-Mails in mühelose Verbindungen mit ClickUp

Viele Experten haben im Laufe der Jahre den Tod der E-Mail als Kanal vorausgesagt, nur um immer wieder eines Besseren belehrt zu werden. Es ist ein eigener Medienkanal, der weiterhin Ergebnisse für diejenigen liefert, die ihn nutzen, um Werte zu liefern, Fachwissen anzubieten und Vertrauen aufzubauen.

Auch wenn kalte E-Mails verpönt sind, sind sie ein bewährter Weg, um mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten. In einer Zeit, in der Marken weltweit um die Aufmerksamkeit des Publikums kämpfen, sollten Sie als wachsendes Geschäft jeden Gewinn nutzen.

Die Wahl des richtigen E-Mail-Tools für Ihr Geschäft kann sich schwierig anfühlen, aber wir sind überzeugt, dass es ein Tool gibt, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und zu Ihrer Kontaktstrategie passt.

ClickUp, unser Projektmanagement und CRM-Tools machen die Kontaktaufnahme einfacher und leistungsfähiger. Mit leicht zu entziffernden Grafiken, einem speziellen und einheitlichen E-Mail-System und einer hochintelligenten generativen KI werden Sie eine spürbare Verbesserung Ihrer Outreach-Kampagnen feststellen und Leads leicht konvertieren können.

Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an und erleben Sie die Leistung einer All-in-One-Lösung mit dem besten Sales Outreach Tool.