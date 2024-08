10 beste Business Intelligence (BI) Software im Jahr 2024

Daten sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Geschäfts. Sie helfen Ihnen zu verstehen, was hinter den Kulissen vor sich geht, und bieten Einblicke in wertvolle Metriken. Aber die Verwaltung von Daten kann überwältigend sein, vor allem, wenn Ihr Team nicht über datengesteuerte Prozesse verfügt.

Tatsächlich zeigen Studien, dass 74% der befragten Arbeitnehmer fühlten sich bei der Arbeit mit Daten unglücklich. Hier kommen Business Intelligence tools ins Spiel.

Sie sind das Hirn des Unternehmens. 🧠

Business-Intelligence-Software (BI) nimmt Fakten und Zahlen des Unternehmens auf, taucht in die Tiefe und erstellt visuelle Berichterstellungen, die Sie für Ihre Geschäftsentscheidungen nutzen können. In derselben Studie wurde berichtet, dass Unternehmen, die BI-Software einsetzen, mit fünffach höherer Wahrscheinlichkeit schnellere Entscheidungen treffen.

Sind Sie bereit, auf der Grundlage relevanter Unternehmensdaten schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen? Hier sind die 10 besten Business Intelligence-Programme, mit denen Sie diese Aufgabe zu erledigen haben.

Außerdem stellen wir weitere Tools vor, wie z. B. das beste Software für das Projektmanagement und zeigen Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl der richtigen Plattform achten sollten. 🤩

Was ist Business Intelligence Software?

Business Intelligence Software ist ein Tool, das Unternehmensdaten sammelt und analysiert und sie in leicht verständlichen Grafiken, Berichten und Diagrammen darstellt. Diese Software nutzt Data Mining, um Informationen zu sammeln, setzt Datenanalyse ein, um Details zu bewerten, und erstellt datenvisualisierungen um Schlussfolgerungen zu verdeutlichen.

Mit diesen Business Intelligence tools kann jeder datenbasierte Informationen sammeln, nicht nur hochqualifizierte Analysten. Diese Art von Software sammelt nicht nur Daten, sondern speichert auch alle Daten an einem praktischen Speicherort.

Das bedeutet, dass Sie alle benötigten Einblicke an einem Ort haben - ohne zwischen verschiedenen Produkten wechseln zu müssen, was die Datenvisualisierung und den Zugriff auf mehrere Datenquellen erheblich erleichtert.

Mit den meisten BI-Tools können Sie die Datenquellen benutzerdefiniert anpassen, um in den für Ihr Geschäft wichtigsten Bereichen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und tauchen Sie mit diesen intelligenten Tools tiefer in die Metriken ein, die den Erfolg Ihres Geschäfts beeinflussen können. 💪

Worauf sollten Sie bei Business Intelligence-Software achten?

Wenn es um Business Intelligence tools geht, gibt es eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt, aber nicht alle sind gleich. 👀

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei BI tools achten sollten:

Intuitive und interaktive Dashboards: Vereinfachen Sie komplexe Daten und machen Sie es einfach, mit anpassbaren Dashboards und Datenvisualisierung die Zustimmung der wichtigsten Stakeholder zu erhalten

Vereinfachen Sie komplexe Daten und machen Sie es einfach, mit anpassbaren Dashboards und Datenvisualisierung die Zustimmung der wichtigsten Stakeholder zu erhalten Eingebaute KI: Tools für künstliche Intelligenz bieten tiefere Einblicke und bewerten Daten aus verschiedenen Blickwinkeln, was sie umfassender macht

Tools für künstliche Intelligenz bieten tiefere Einblicke und bewerten Daten aus verschiedenen Blickwinkeln, was sie umfassender macht Integrationen: Die besten Business Intelligence tools arbeiten mit anderen Datenplattformen und Anwendungen füroptimierte Workflows *Data-Mining-Tools: Suchen Sie nach Software, die in der Lage ist, einen großen Bereich von Datensätzen mit verschiedenen und fortschrittlichen Analysetools zu analysieren

Die besten Business Intelligence tools arbeiten mit anderen Datenplattformen und Anwendungen füroptimierte Workflows *Data-Mining-Tools: Suchen Sie nach Software, die in der Lage ist, einen großen Bereich von Datensätzen mit verschiedenen und fortschrittlichen Analysetools zu analysieren Intelligente Datenwarnungen: Auslöser für Benachrichtigungen über gute und schlechte Datenpunkte, damit Ihre Berichte nicht durch ungenaue Metriken verzerrt werden

Die 10 besten Business Intelligence Software für 2024

Treffen Sie datengesteuerte Entscheidungen mit diesen 10 besten Business Intelligence-Softwareoptionen. Von ETL-Engines über Data Warehouses bis hin zu Tools zur Datenvisualisierung bieten sie eine Vielzahl von Vorteilen für Geschäfte, die ihre Unternehmensdaten analysieren.

Wir haben für jede Software die wichtigsten Features, mögliche Nachteile, Preise und Bewertungen aufgeführt, damit Sie die Software auswählen können, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

über SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects ist eine BI-Suite, die eine skalierbare Plattform und die Kontrolle über Dateneinblicke in einem praktischen Space bietet. Dank des flexiblen Designs können Sie Daten erfassen, unabhängig davon, ob Sie ein kleines Geschäft mit ein paar Mitarbeitern oder ein großes Unternehmen mit Tausenden von Mitgliedern sind. 🙇‍♀️

Einige der größten Unternehmen und Branchen weltweit vertrauen auf die Business-Intelligence-Funktionen von Enterprise und machen es damit zu einem der besten BI-Tools für Benutzer in Unternehmen.

SAP BusinessObjects Business Intelligence - die besten Features

Echtzeitdaten bieten minutengenaue Einblicke und fortschrittliche Analysen zu den Metriken, die für Ihr Geschäft am wichtigsten sind

Berichterstellung geht über die Nummern-Features hinaus, um die Ursachen zu bewerten und Ad-hoc-Abfragen durchzuführen, um schnell die benötigten Antworten zu erhalten (auch über mehrere Datenquellen hinweg)

Self-Service-Funktionen für Business Intelligence und Tools zur Datenvisualisierung geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Daten und die Art und Weise, wie Sie sie sehen möchten

Durch die Freigabe von Berechtigungen können Sie mit verschiedenen Abteilungen oder innerhalb Ihres eigenen Teams zusammenarbeiten, um eine bessereentscheidungsprozesse Grenzen von SAP BusinessObjects Business Intelligence

Die Preise sind zwar benutzerdefiniert, liegen aber eher im oberen Bereich

Einige Benutzer wünschten sich reibungslosere und nahtlosere Integrationen

Preise für SAP BusinessObjects Business Intelligence

Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SAP BusinessObjects Business Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

2. Microsoft Power BI

über Power BI Das von Microsoft angebotene Power BI ist ein Datenanalysetool, mit dem Sie Metriken visualisieren können, um Entscheidungen zu treffen, die Ihr Geschäft zu neuen Höhen führen. Führen Sie Datenanalysen durch, indem Sie Datenquellen mit Metriken verbinden und sie mit den Business Intelligence tools zum OneLake data hub hinzufügen.

Von dort aus können Sie Dashboards benutzerdefinieren, um Ihre Daten zu sehen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Microsoft PowerBI beste Features

Integrierte KI-Features beantworten Fragen, erstellen sofortige Berichte und heben Muster in Daten hervor, um die Analyse zu beschleunigen

Freigeben und Einbetten von Berichten in allen Microsoft tools, einschließlich Excel Spreadsheets, PowerPoint undTeams* Microsoft Governance-, Sicherheits- und Compliance-Features schützen Ihre Daten und bieten durchgängige Sichtbarkeit

Dank kostenloser Schulungsressourcen kann jeder im Team den Umgang mit dem Tool erlernen und in die Analyse einsteigen

Microsoft PowerBI Limits

Einige Benutzer haben festgestellt, dass das Tool Probleme mit komplexen oder extrem großen Datensätzen hat

Es handelt sich nicht um eine Vor-Ort-Lösung, da es ein Cloud-basiertes Tool ist

Preise für Microsoft PowerBI

Power BI in Microsoft Fabric: Free

Free Power BI Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Power BI Premium: $20/Monat pro Benutzer

Microsoft PowerBI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,500+ Rezensionen)

3. Zoho Analytics

über ZohoZoho ist ein vertrauenswürdiges Softwareunternehmen, das eine Software-Suite anbietet, die auch ein CRM umfasst, tools für die Automatisierung von Prozessen und IT-Produkte. Ihr Daten-Tool, bekannt als Zoho Analytics, entdeckt verborgene Erkenntnisse aus verbundenen Daten.

Analysieren Sie die Ergebnisse und erstellen Sie Berichte dank benutzerdefinierter Visualisierungstools, die leicht mit dem gesamten Team geteilt werden können. 📈

Die besten Features von Zoho Analytics

Verbinden Sie Rohdaten über eine große Auswahl an Integrationen, Business Apps und verschiedenen Dateien und Datenquellen mit den Business Intelligence tools

Nutzen Sie die Self-Service-Tools zur Datenaufbereitung, um Berichte zu benutzerdefinieren, Daten zu bereinigen und Informationen zu katalogisieren

Anreicherung der Daten mit Erkenntnissen durch Tools für maschinelles Lernen, die zukünftige Trends vorhersagen und Was-wäre-wenn-Analysen ermöglichen

Binden Sie Analysen ein, ohne SQL-Support zu benötigen, dank No-Code- und Low-Code-Modellen

Einschränkungen von Zoho Analytics

Einige Benutzer stellten fest, dass die Datensynchronisierung mehrere Stunden zum Abschließen benötigte

Nicht alle Berichterstellungen enthalten Aktivitätsprotokolle, die zu Prüfzwecken limitiert werden können

Preise für Zoho Analytics

Basic: $24/Monat, jährliche Abrechnung

$24/Monat, jährliche Abrechnung Standard: $48/Monat, jährliche Abrechnung

$48/Monat, jährliche Abrechnung Premium: $115/Monat, jährliche Abrechnung

$115/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $455/Monat, jährliche Abrechnung

$455/Monat, jährliche Abrechnung Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Zoho Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

4. Tableau

über TableauTableau von Salesforce ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Analysen mit integrierten tools für die Berichterstellung und KI-unterstützte Produkte. Bei den Business Intelligence tools sticht Tableau hervor, weil es Big Data und KPIs in Berichte umwandelt und verwertbare Erkenntnisse liefert.

Tableau bietet Dutzende von Produkten an, darunter Datenmanagement, eingebettete Analysen und CRM-Analysen, um die Informationen zu generieren, die Sie für Ihre Geschäftsentscheidungen benötigen.

Tableau beste Features

Die Datenvisualisierung ist leistungsfähiger als bei anderen Tools und lässt sich in hohem Maße benutzerdefiniert gestalten

Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie genau die Daten einfügen, die Sie sehen möchten, während integrierte Leitplanken Fehltritte bei der Datenvisualisierung verhindern, die gegen Best Practices verstoßen

Eine kürzere Lernkurve erleichtert den Einstieg und die Nutzung der Business-Analyseplattform

Tableau eignet sich hervorragend zum Erfassen und Analysieren großer Datensätze, selbst wenn Ihr Geschäft auf komplexen Metriken basiert

Tableau Grenzen

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Formatierungsmöglichkeiten

Die Preise können am oberen Ende des Spektrums liegen, und Sie müssen für Viewer bezahlen

Tableau Preise

Creator: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Explorer: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Viewer: $15/Monat pro Benutzer

Tableau Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

4.4/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Oracle Business Intelligence

über Oracle Diese Business-Intelligence-Plattform bietet ein zentrales Datenmanagement sowie einen breiten Bereich von BI-Diensten, darunter Ad-hoc-Abfragen, Dashboards und finanzielle Berichterstellung. Die Suite von Tools erleichtert die Analyse von Daten, die Freigabe von Berichten und das Auslösen verwertbarer Erkenntnisse und nächster Schritte für schnellere Geschäftsprozesse.

Oracle BI beste Features

Verbindung mit webbasierten Anwendungen wie J2EE und .NET ermöglicht eine umfassende Datenintegration und den Zugriff auf große Datensätze

Oracle BI Answers erleichtert die Erstellung von Diagrammen, Pivottabellen und Dashboards für die Datenmodellierung und interaktive visuelle Analysen

BI Delivers ist ein spezielles Feature, das sofort datenbasierte Benachrichtigungen und Warnungen zur Optimierung von Workflows versendet

Das Publisher tool erleichtert das Freigeben von Geschäftsdaten für Stakeholder, Investoren, Clients und das interne Team

Oracle BI Einschränkungen

Systemanforderungen, einschließlich Arbeitsspeicher und Speicherplatz, können einschränkend sein

Limitierte Dashboard-Anpassung im Vergleich zu anderen Business Intelligence-Tools

Preise für Oracle BI

Preise beim Vertrieb erfragen

Oracle BI Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (10+ Bewertungen)

3.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

6. Qlik Sense

über Qlik Sense Dieses Cloud-Analyse-Tool wurde für Business-Benutzer aller Erfahrungsstufen entwickelt und bietet KI-gestützte Einblicke und erstellt Berichte auf der Grundlage Ihrer Unternehmensdaten. Tools für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz bieten Datenvorbereitung, natürlichsprachliche Interaktionen und prädiktive Analysen. ✅

Qlik Sense beste Features

Verschiedene SAP-Konnektoren ermöglichen die Integration von OLAP-, BEx-, ETL- und Abfrage-Tools für tiefere Datenanalysen

Data Warehouse Automatisierung sammelt kontinuierlich Geschäftsdaten, verfeinert Modelle und baut einen zuverlässigen Datenkatalog auf

Mit der Automatisierung von Alarmen und Aktionen können Sie Benachrichtigungen versenden und Aufgaben auf der Grundlage von Dateneinblicken erstellen

Die einheitliche SaaS-Plattform bietet eine hybride Cloud-Schnittstelle, die eine bessere Kontrolle über Sicherheit, Freigeben und Speicher ermöglicht

Einschränkungen von Qlik Sense

Große Datenanalysen und Datensätze können das Tool ausbremsen

Einige Add-Ons und Plug-Ins sind kostenpflichtig und die Preise für die Pläne sind hoch, was für kleinere Budgets eine Herausforderung darstellt

Qlik Sense Preise

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Premium: 2.700 US-Dollar/Monat

2.700 US-Dollar/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Qlik Sense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

7. Gelbflossen-BI

über Gelbflossen-BI Visualisieren und verstehen Sie Daten dank beeindruckender Dashboards und der Möglichkeit, Self-Service oder KI-gestützte Analysen mit Yellowfin BI durchzuführen. Yellowfin BI wurde für alle Benutzer entwickelt. Sie müssen kein Techniker sein, um dieses Tool zum Laufen zu bringen.

Yellowfin BI beste Features

Eingebettete operative Workflows erleichtern die Erstellung vonelemente der Aktion auf der Grundlage von Business-Daten und Berichterstellung

Richten Sie Warnungen auf der Grundlage von Schwellenwerten ein oder nutzen Sie KI-Einsichten, um Ihr Geschäft zu überwachen und Benachrichtigungen zu automatisieren, wenn kritische Signale ausgelöst werden

Drag-and-Drop-Datenvisualisierungen verkürzen die Zeit, die für die Erstellung ansprechender Berichterstellungen benötigt wird

Wählen Sie aus verschiedenen Report-Buildern und Diagrammen, um jedem im Team die Erstellung von Dashboards und visuellen Darstellungen zu erleichtern

Yellowfin BI Beschränkungen

Die Datenextraktion kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere bei größeren Datensätzen

Einige Integrationen könnten reibungsloser sein

Preise für Yellowfin BI

Kontakt für benutzerdefinierte Preise und Pläne

Yellowfin BI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

8. Dundas BI

über Einsichtssoftware Dundas BI geht über visuelle Dashboards mit Integrationen und Datenstruktur-Tools hinaus, die eine bessere Sichtbarkeit und erweiterte Analysemöglichkeiten bieten.

Das Premium-Tool konzentriert sich auf Benutzererfahrungen und stellt sicher, dass Dateneinblicke einfach mit Teammitgliedern und in dem Tool, das Sie jeden Tag verwenden, freigegeben werden können.

Dundas BI beste Features

Datenverbindung und Integrationssupport reduzieren den Zeitaufwand für den Wechsel zwischen Tools, sodass Sie schneller zu Dateneinblicken gelangen

Mit interaktiven Visualisierungstools können Sie selbst bestimmen, wie Sie die Daten sehen und darauf reagieren

Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet benutzerdefinierte Anpassungen und Self-Service-Support, um die wichtigsten Daten zu finden

Flexibles Data Warehousing ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Speicherung, Extraktion und Indexierung von Informationen

Grenzen von Dundas BI

Einige Benutzer wünschen sich mehr Datenanalysefilter bei der Segmentierung

Große Datensätze können die Abläufe verlangsamen und Störungen verursachen

Preise für Dundas BI

Kontakt für Preise

Dundas BI Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Datapine

über Datapine Diese moderne Business-Intelligence-Plattform bietet Datensicherheit und erleichtert die Erstellung von Berichten, Dashboards und Einblicken auf der Grundlage von Metriken des Unternehmens. Dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche ist sie für das gesamte Team leicht zu bedienen. Das bedeutet, dass jeder weiß, wie man Daten sammelt, analysiert und Berichte erstellt, um die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen des Geschäfts zu unterstützen. 🛠️

Datapine beste Features

Wählen Sie aus Dashboard-Vorlagen, die auf Funktionen, Branchen und Plattformen basieren, um gezieltere visuelle Darstellungen zu erstellen

Einfache Datenkonnektoren erleichtern das Sammeln von Daten in einem Space, ohne zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln zu müssen

Predictive Analytics tools wandeln Daten in reale Szenarien um, damit Sie im Voraus planen können

KI-basierte Datenwarnungen halten Sie über Änderungen auf dem Laufenden, die sich auf Ihr Geschäft auswirken können

Datapine Grenzen

Das Design des mobilen Dashboards ist nicht so interaktiv wie das der Desktop Version

Es gibt eine Lernkurve, um alle Features zu entdecken

Datapine Preise

Kostenlose Testphase : 14 Tage

: 14 Tage Kontakt für Preise

Datapine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (mehr als 20 Bewertungen)

10. Sisense

über Sisense Sisense ist ein Datenanalyse-Tool für Entwickler, die mithilfe von APIs und SDKs Daten in Produkte einbauen. Eingebaute Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen vertiefen die Metriken, um datengesteuerte Erkenntnisse zu liefern. Verwenden Sie benutzerdefinierte Dashboards und Visualisierungen, um Elemente und Schlüssel zu teilen, die auf den harten Zahlen basieren.

Sisense beste Features

Visualisierung von Daten mit interaktiven Diagrammen, die mit KPIs und anderen wichtigen Metriken für Benutzer und Clients verknüpft sind

KI-generierte Einblicke heben Trends hervor, identifizieren Problembereiche und heben Schlüsselerfolge hervor

Durch Warnungen und Vorhersagen sind Sie potenziellen Problemen immer einen Schritt voraus und bereit für Innovationen

Mit Datenkonnektoren können Sie steuern, welche Arten von Datenquellen für die Berichterstellung verwendet werden

Sisense-Einschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme bei der Verwendung von Widgets und Konnektoren

Es stehen mehrere Pläne zur Auswahl, aber die Preisgestaltung kann für kleine Teams limitierend sein

Sisense-Preise

Kontakt für benutzerdefinierte Lösungen

Sisense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (800+ Bewertungen)

4.3/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

Während diese Tools das Geschäft unterstützen, bietet Software wie ClickUp umfassendere Features, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen, Workflows zu rationalisieren und eine bessere Kontrolle über die Verwaltung von Projekten zu ermöglichen.

Automatisches Aktualisieren und Anpassen von Zeiträumen bei eingehenden Anfragen oder Tickets mit rollendem Zeitraum in ClickUp Dashboards

ClickUp ist ein visuelles Projektmanagement tool mit dem Sie steuern können, wie Sie Dateneinblicke freigeben und Workflows auf der Grundlage von Aktionselementen erstellen. Verwenden Sie ClickUp Dashboards können Sie Diagramme und Berichterstellungen erstellen, die die Daten Ihres Unternehmens widerspiegeln. Mit diesen visuellen Darstellungen können Sie Fortschritte bei Zielen in Echtzeit verfolgen, Ressourcen verwalten und Tabellen für datengestützte Entscheidungen analysieren. 👨🏽‍💻

Dann gehen Sie einen Schritt weiter mit ClickUp Ansichten mit denen Sie über die Datenanalyse hinausgehen können. Automatisieren Sie sofort Aufgaben auf der Grundlage von Dateneinblicken und erstellen Sie intuitive Workflows.

Verwenden Sie die Listenansicht, um eine Aufschlüsselung der Aufgaben zu erhalten und zu sehen, wer gerade an was arbeitet. Wechseln Sie in die Board-Ansicht, um eine Kanban-Visualisierung der Aufgaben zu erhalten, oder wechseln Sie in die Kalender-Ansicht, um eine Zeitleiste der datenbasierten Arbeit zu sehen.

Verbinden Sie alle Ihre bevorzugten Tools an einem Ort mit ClickUp-Integrationen . Synchronisieren Sie Ihre bevorzugten Datenanalysetools, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, und verknüpfen Sie Kommunikations-Apps, um das Team über Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

ClickUp beste Features

Eine benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, die Macht der Organisation zu nutzen

Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit können Sie sofort mit dem Team arbeiten, wenn Sie neue Datenerkenntnisse haben oder Diagramme und Berichterstellungen durchgehen möchten

Mehr als 1.000 Vorlagen, daruntervorlagen für die Entscheidungsfindungsparen Sie Zeit und Aufwand, wenn es um das Freigeben von Daten geht

Integrationen ermöglichen die Verbindung der Tools, die Sie täglich nutzen, für eine nahtlose Arbeitsumgebung

ClickUp AI bietet Vorschläge und Ideen, wenn es darum geht, Daten in Workflows zu implementieren

ClickUp Limits

Die schiere Nummer der Features bedeutet, dass es ein wenig Zeit braucht, um das Tool voll auszuschöpfen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

Mit diesen Business Intelligence tools ist es einfacher denn je, datengestützte Entscheidungen zu treffen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihr Geschäft voranbringen. Die meisten dieser Tools beschränken sich jedoch auf Erkenntnisse. Sie benötigen ein weiteres Tool, um Aufgaben zu planen und Workflows zu erstellen, damit Sie Ihre Aufgaben erledigen können.

Das ist der Punkt projektmanagement tools wie ClickUp helfen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um Ihre Dateneinblicke in umsetzbare Aufgaben für jedes Mitglied Ihres Teams zu verwandeln. Integrierte Dashboards und visuelle Tools machen es einfach, tiefer in die Analysen einzutauchen und einen Plan für die Skalierung Ihres Geschäfts zu erstellen. 🙌