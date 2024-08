10 Tipps zur Leistungsbewertung für Mitarbeiter: Ein umfassender Leitfaden

Leistungsbeurteilungen können sich manchmal wie ein Drahtseilakt anfühlen - mit verbundenen Augen. Denn egal, wie gut Sie geübt haben, Sie fühlen sich nie gut genug vorbereitet, Sie haben Angst, beurteilt zu werden, und ein Fehltritt kann zur Katastrophe führen.

Leistungsbeurteilungen müssen jedoch nicht so entmutigend sein.

Konstruktive Leistungsbeurteilungen helfen Ihnen nicht nur, ein Feedback zu Ihrer Arbeit zu erhalten, sie sind auch eine Möglichkeit, Ihre Leistung zu messen und zu bewerten ihre Leistung zu verbessern . Eine Leistungsbeurteilung, die sich auf Fakten und Daten stützt, hat mehr Gewicht als ein Routinegespräch mit Ihrem Vorgesetzten. Deshalb haben wir diesen Leitfaden mit den besten Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter zusammengestellt.

Wie können Sie also das Beste aus Ihren Leistungsbeurteilungen herausholen? Beginnen wir damit, ihre Bedeutung zu erkunden und uns zu überlegen, wie man sich auf sie vorbereitet. 🚀

Die Bedeutung von Leistungsbeurteilungen für Mitarbeiter verstehen

Unternehmen legen großen Wert auf die berufliche Entwicklung, da dies zur Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit beiträgt.

Leistungsbeurteilungen sind ein wichtiger Aspekt der Karriereentwicklung, da sie helfen, Ihre Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche zu ermitteln. Je nach Unternehmen kann diese Bewertung jährlich, halbjährlich oder häufiger stattfinden. Dabei kann es sich entweder um eine schriftliche Beurteilung, um eine Reihe von Einzelgesprächen mit Ihrem Vorgesetzten oder um eine Mischung aus beidem handeln.

Das Ergebnis von Leistungsbeurteilungen ist, dass sie dazu beitragen, die besten Mitarbeiter im Unternehmen zu ermitteln. Eine gute oder schlechte Beurteilung kann sich auch auf Ihre Gehaltserhöhung und andere finanzielle Vorteile auswirken.

Darüber hinaus tragen Leistungsbeurteilungen dazu bei, Arbeitsbereiche aufzuzeigen, in denen Sie möglicherweise neue Fähigkeiten erwerben oder vorhandene verbessern müssen. Auf diese Weise können sie Ihnen und Ihrem Vorgesetzten helfen, Schulungs- und Entwicklungspläne zu entwickeln.

Daher ist es wichtig, dass Sie sich gut auf eine Leistungsbeurteilung vorbereiten. Anstatt sich auf die offizielle Bewertung einmal im Jahr zu verlassen, sollten Sie proaktiv häufige Treffen mit Ihren Vorgesetzten einplanen, um regelmäßig konstruktives Feedback zu erhalten.

Diese Gespräche zeigen, dass Sie sich verantwortlich fühlen und Verantwortung übernehmen.

Wie man sich als Arbeitnehmer auf eine Leistungsbeurteilung vorbereitet

Leistungsbeurteilungen sind eine gute Möglichkeit für Arbeitgeber, sich ein Bild von Ihren Fortschritten in Ihrer Rolle zu machen und Ihre Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche zu ermitteln. Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Karriereziele zu planen und mit den Erwartungen Ihres Arbeitgebers in Einklang zu bringen.

Bevor Sie jedoch mit der Vorbereitung auf Ihre Leistungsbeurteilung beginnen, sollten Sie Ihre Leistung gründlich reflektieren.

Listen Sie zunächst Ihre Stärken und die Bereiche auf, in denen Sie sich verbessern können. Dies wird Ihnen helfen, ein konstruktives Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten während der Beurteilung zu führen.

Sammeln Sie Daten, Messwerte und konkrete Beispiele, die Ihre Leistungen und Beiträge hervorheben. Anstatt zu sagen, dass Sie im wesentlichen Teil des Jahres gute Leistungen erbracht haben, sollten Sie zum Beispiel sagen: "Ich habe das Verkaufsziel um 20 % übertroffen und ein neues Plansystem eingeführt."

Sie können verwenden ClickUp Brain's AI-aktivierte Werkzeuge zur Verbesserung dieser Vorbereitung. Es durchsucht all Ihre verknüpften Apps und Tools, um relevante Daten zu finden. Dann fasst es Ihre Aufgaben und Projekte effizient zusammen, sodass Sie Ihre Leistungen und Beiträge leicht verfolgen und präsentieren können.

Fassen Sie lange Notizen und Dokumente in Sekundenschnelle mit den KI-Tools von ClickUp Brain zusammen

Darüber hinaus kann die Funktion zur Generierung von Aktionspunkten dabei helfen, Ihre Ziele und Herausforderungen zu organisieren und sicherzustellen, dass Sie einen detaillierten Bericht über Ihre Leistung erhalten. Diese organisierte Agenda trägt dazu bei, dass die Leistungsbeurteilung fokussiert und produktiv bleibt.

Darüber hinaus bietet ClickUps KI-gestützte schreibassistent kann die Klarheit Ihrer Kommunikation verbessern und sicherstellen, dass Ihre Leistungen wirkungsvoll präsentiert werden.

Mit dem KI-Schreibassistenten von ClickUp Brain können Sie Ihre Botschaften präziser, prägnanter und ansprechender gestalten

Ein weiterer Schritt, den Sie bei der Vorbereitung auf Ihre Leistungsbeurteilung unternehmen sollten, ist die Anfertigung detaillierter Notizen über Ihre Leistungen, Projekte und Herausforderungen. Eine gut organisierte Agenda hilft Ihnen, alle wichtigen Themen während des Beurteilungsgesprächs abzudecken und das Gespräch konzentriert und produktiv zu halten.

10 Tipps für eine erfolgreiche Leistungsbeurteilung als Arbeitnehmer

Leistungsbeurteilungen sind für Mitarbeiter und Vorgesetzte eine Gelegenheit, die bisherige Leistung zu bewerten und Ziele für die Zukunft zu setzen. Für viele Mitarbeiter können sie aber auch eine Quelle von Angst und Stress sein, vor allem wenn sie nicht gut vorbereitet sind oder sich nicht sicher fühlen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für Mitarbeiter, die Ihnen bei der Vorbereitung helfen sollen:

1. Setzen Sie SMART-Ziele

SMART-Ziele stehen für spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele.

Sie tragen dazu bei, die Produktivität, Verantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter zu steigern, indem sie einen klaren Fahrplan für den Erfolg mit messbaren Meilensteinen und einer effektiven Fortschrittsverfolgung während des Jahres bieten.

Hier ein Beispiel für ein SMART-Ziel:

Ziel: Steigerung der Kundenzufriedenheitsbewertungen um 15 % im nächsten Quartal.

SMART-Kriterien:

Spezifisch: Verbesserung der Kundenzufriedenheitsbewertungen durch gezielte Kundendienstschulungen für das Team

Messbar: Verfolgen und vergleichen Sie die Bewertungen der Kundenzufriedenheit vor und nach der Schulung

Erreichbar: Sicherstellen, dass das Team über die Ressourcen, Fähigkeiten und Zeit verfügt, um die Schulung abzuschließen und das Gelernte anzuwenden

Relevant: Richten Sie das Ziel auf die kundenorientierte Ausrichtung und die strategischen Prioritäten des Unternehmens aus

Zeitgebunden: Legen Sie eine Frist bis zum Ende des nächsten Quartals fest und überwachen Sie die Fortschritte regelmäßig

Eine der einfachsten Möglichkeiten, SMART-Ziele zu setzen, ist die Verwendung der

ClickUp-Ziele

funktion. Sie hilft Ihnen, nachvollziehbare Ziele in Verbindung mit Ihrer Arbeit zu erstellen und den Erfolg anhand von Schlüsselergebnissen zu messen.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit ClickUp Goals

Darüber hinaus können Sie Ihre Ziele mit einfach zu verwendenden Ordnern organisieren. Erstellen Sie Ordner, um beispielsweise Sprint-Zyklen, Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs), wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards und wichtige Teamziele zu verfolgen.

Wenn Sie einen vorlagenbasierten Ansatz bevorzugen, verwenden Sie

ClickUp's SMART Goals Vorlage

.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Ziele mit ClickUp's SMART Goals Template

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Arbeitsleistung an einem Ort erstellen, verwalten und verfolgen. Sie können auch mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten und Feedback austauschen.

2. Notizen während der Besprechung machen

Die Forschung zeigt, dass vergessen wir etwa 40% des Gelernten innerhalb eines Tages%20in%20just%2048%20hours.) deshalb ist es wichtig, sich Notizen zu machen, um sich den Großteil der Informationen zu merken.

Wenn Sie sich in Echtzeit Notizen machen, können Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus der Besprechung festhalten. Sie können diese Notizen für künftige Referenz- und Folgemaßnahmen verwenden. ClickUp-Dokumente kann Ihnen dabei helfen, Notizen zu machen und sie in jedem gewünschten Format zusammenzufassen. Mit /Slash-Befehlen können Sie Stil und Funktionalität hinzufügen und Dokumente so organisieren, dass wichtiger Text mit farblich gekennzeichneten Bannern hervorgehoben wird.

Mit ClickUp Docs machen Sie Notizen und Formatierungen zu einer angenehmen Angelegenheit

Es erleichtert auch die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass Ihr Vorgesetzter während der Besprechung gleichzeitig zu demselben Dokument beitragen kann.

Teilen Sie das ClickUp Doc während Besprechungen einfach mit Ihrem Team

Sie können relevante Multimedia-Elemente, wie Bilder oder Links, in das Dokument einbetten.

Nach Beendigung der Besprechung können Sie das Dokument überprüfen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte mit ClickUp Brain festgehalten wurden.

Besprechungsnotizen einfach zusammenfassen mit ClickUp Brain

3. Setzen Sie klare Prioritäten mit Ihrem Manager

Zu wissen, was Ihr Manager oder Vorgesetzter von Ihnen erwartet, ist entscheidend für eine erfolgreiche jährliche Leistungsbeurteilung.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Leistungsgespräche zu führen und die Ziele und Standards des Unternehmens zu klären. Informieren Sie sich über das Gesamtbild Ihres Teams und darüber, wie Ihre Arbeit dieses unterstützt.

Sie können auch die aufgabenverwaltung prozess mit ClickUp's Aufgabenprioritäten funktion.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben einfach mit ClickUp Tasks

Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Aufgaben zu organisieren und nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen und sie mit den von Ihnen und Ihrem Vorgesetzten vereinbarten Gesamtzielen abzustimmen.

Schauen wir uns also die Vorteile der Aufgabenprioritäten von ClickUp an:

Priorisieren Sie umsetzbare Aufgaben: Sortieren und ordnen Sie Ihre Aufgaben nach dem Feedback, das Sie erhalten haben. Geben Sie den Aufgaben Priorität, die sich auf Ihre Leistung beziehen undproduktivitätssteigerung damit Sie sich auf die kritischsten Bereiche der Überprüfung konzentrieren können

Sortieren und ordnen Sie Ihre Aufgaben nach dem Feedback, das Sie erhalten haben. Geben Sie den Aufgaben Priorität, die sich auf Ihre Leistung beziehen undproduktivitätssteigerung damit Sie sich auf die kritischsten Bereiche der Überprüfung konzentrieren können Meilensteine und Fristen festlegen: Mit dieser Funktion können Sie realistische Fristen und Meilensteine für jede Aufgabe festlegen. Dies hilft Ihnen bei der Planung und Verfolgung Ihres Fortschritts in Richtung Ihrer Entwicklungsziele und sorgt dafür, dass Sie für Ihre Arbeit verantwortlich sind

Setzen von Meilensteinen und Terminen mit ClickUp Tasks

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern: Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation mit den kollaborativen Funktionen von ClickUp. Teilen Sie Ihre Prioritäten mit, holen Sie Anregungen ein und fördern Sie eine kollaborative Umgebung, die Ihre Wachstumsziele unterstützt

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation mit den kollaborativen Funktionen von ClickUp. Teilen Sie Ihre Prioritäten mit, holen Sie Anregungen ein und fördern Sie eine kollaborative Umgebung, die Ihre Wachstumsziele unterstützt Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Überprüfen Sie Ihre Aufgabenprioritäten, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren sich entwickelnden Karrierezielen übereinstimmen. Passen Sie Ihre Prioritäten an, berücksichtigen Sie neues Feedback und erkunden Sie bei Bedarf veränderte Aufgabenbereiche oder neue Möglichkeiten

Überprüfen Sie Ihre Aufgabenprioritäten, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren sich entwickelnden Karrierezielen übereinstimmen. Passen Sie Ihre Prioritäten an, berücksichtigen Sie neues Feedback und erkunden Sie bei Bedarf veränderte Aufgabenbereiche oder neue Möglichkeiten Verfolgen Sie den Fortschritt in ClickUp Dashboards: Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit durch visuelle Darstellungen der Aufgabenerledigung und Zielerreichung. Auf diese Weise können Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Meilensteine feiern

4. Beantworten Sie die Fragen zur Leistungsbeurteilung richtig

Ihr Vorgesetzter wird Ihnen bei einer Leistungsbeurteilung Fragen stellen, um Sie umfassend zu bewerten.

Hier sind zehn Fragen, die Ihr Vorgesetzter Ihnen stellen kann:

auf welche Leistungen sind Sie seit dem letzten Gespräch besonders stolz?

inwiefern tragen Sie Ihrer Meinung nach zum Erfolg des Teams bei?

auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen, und wie haben Sie sie gemeistert?

in welchen Bereichen haben Sie Ihrer Meinung nach die größten Verbesserungen erzielt?

welche zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen benötigen Sie, um in Ihrer Rolle brillieren zu können?

können Sie Beispiele dafür nennen, wie Sie die Werte des Unternehmens in Ihrer Arbeit umgesetzt haben?

wie setzen Sie Prioritäten und verwalten Sie Ihre Aufgaben, um Termine einzuhalten?

welche beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten möchten Sie wahrnehmen?

haben Sie ein Feedback zur Zusammenarbeit und Kommunikation in unserem Team?

wie können wir Ihre berufliche Entwicklung und Ihre Arbeitszufriedenheit besser unterstützen?

Passen Sie Ihr Gespräch über die Leistungsbeurteilung an den spezifischen Kontext der Leistungsbeurteilung an und führen Sie eine offene und konstruktive Diskussion, um ein gemeinsames Verständnis zwischen Ihnen und dem Arbeitgeber aufzubauen.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Gehirn um sich schnell und sicher auf die zehn Fragen vorzubereiten, die wir oben genannt haben.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten auf alle Ihre Fragen und bereiten Sie sich auf Ihre nächste Leistungsbewertung vor

5. Arbeiten Sie gemeinsam an umsetzbaren Schritten für den Fortschritt

Der Einsatz von Projektmanagement-Tools zur Vereinfachung der Zusammenarbeit und der Verfolgung von Aufgaben ist eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung Ihrer Leistung.

ClickUp bietet Funktionen, die eine reibungslose Zusammenarbeit und Aufgabenzuweisung ermöglichen und so die Produktivität des gesamten Teams steigern.

Hier sind fünf ClickUp-Funktionen, die Sie für den kollaborativen Fortschritt nutzen können:

Zentrales Aufgabenmanagement: Zuweisung, Verfolgung und Verwaltung von Aufgaben in Zusammenarbeit mitClickUp's Aufgabenmanagement funktionen. Dies sorgt für klare Verantwortlichkeiten und Fristen für alle Teammitglieder

Mit ClickUp Tasks können Sie Aufgaben einfach verfolgen und zuweisen

Kollaborative Arbeitsbereiche: Erleichtern Sie die Kommunikation in Echtzeit mitClickUp-Räumekönnen Teammitglieder Updates austauschen, Herausforderungen diskutieren und nahtlos an Aufgaben zusammenarbeiten

Erleichtern Sie die Kommunikation in Echtzeit mitClickUp-Räumekönnen Teammitglieder Updates austauschen, Herausforderungen diskutieren und nahtlos an Aufgaben zusammenarbeiten Anpassbare Dashboards: Verwenden SieClickUp-Dashboards um visuelle Darstellungen des Fortschritts und der wichtigsten Kennzahlen zu erstellen, damit Teams ihre Leistung gemeinsam überwachen können

Nahtlose Zusammenarbeit und Überwachung Ihrer Leistung auf ClickUp Dashboards

Integration von Feedback und Kommentaren: Ermöglichen Sie es Teammitgliedern, Feedback, Vorschläge und Aktualisierungen direkt in die Aufgaben einzubringen, um eine kontinuierliche Zusammenarbeit zu fördern

6. Aufgabenprioritäten mit KPIs abstimmen

Richten Sie Ihre Aufgabenprioritäten an Ihren Leistungszielen aus, um Ihre Leistungsbeurteilung zu optimieren.

Beginnen Sie damit, die bisherige Leistung anhand klarer und messbarer Leistungsziele zu bewerten und die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), die Ihren Erfolg widerspiegeln. Dies sind Ihre North Star Metriken .

Sie können sich auf die Maßnahmen konzentrieren, die sich am stärksten auf Ihre zukünftige Leistung und Ihre Ergebnisse auswirken, indem Sie Ihre Aufgabenprioritäten mit Ihren North Star Metrics verknüpfen.

ClickUp ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Vereinfachung und Verbesserung von Leistungsbewertungen.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp die Integration von Aufgabenprioritäten mit KPI-Metriken erleichtern kann:

Zentrales Datenmanagement: ClickUp bietet eine zentrale Plattform für das Datenmanagement, so dass Unternehmen KPI-bezogene Informationen an einem zugänglichen Ort organisieren können

ClickUp bietet eine zentrale Plattform für das Datenmanagement, so dass Unternehmen KPI-bezogene Informationen an einem zugänglichen Ort organisieren können Benutzerdefinierte Felder für das KPI-Tracking: MitClickUp's Funktion für benutzerdefinierte Felderkönnen Sie spezielle Felder für die Verfolgung von KPIs erstellen. Auf diese Weise werden relevante KPI-Daten direkt in den Aufgaben erfasst, so dass Teams ihre Prioritäten bequem mit messbaren Leistungsindikatoren abgleichen können

Verfolgen Sie KPIs mit ClickUp's benutzerdefinierten Feldern

Visuelle Dashboards für die Überwachung von KPIs: Die visuellen Dashboards von ClickUp bieten einen Echtzeit-Überblick über KPIs in verschiedenen Abteilungen, wie z. BHR KPIs und Marketing-KPIs, die es den Teams ermöglichen, Leistungskennzahlen mühelos zu überwachen. Diese anpassbaren Dashboards ermöglichen es den Beteiligten, Trends zu visualisieren, Fortschritte zu verfolgen und die Auswirkungen von Aufgabenprioritäten auf wichtige Leistungsindikatoren zu bewerten

Dieser gründliche Ansatz steigert die Effizienz des Leistungsüberprüfungsprozesses von Mitarbeitern und gibt Ihnen die Möglichkeit, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

7. Fortschritt überwachen

Regelmäßige Fortschrittskontrollen helfen Ihnen, Probleme zu erkennen und den Kurs bei Bedarf zu korrigieren. Zum Beispiel, instrumente zur Leistungsüberprüfung und visuelle Dashboards können Ihnen dabei helfen, Ihre Leistung zu bewerten und Ihre Aufgaben besser auf Ihre Ziele abzustimmen.

Mit den visuellen Dashboards von ClickUp können Sie Diagramme, Graphen und Widgets erstellen und anpassen, um Ihren Fortschritt zu verfolgen.

Hier sind einige Schritte zu ihrer Verwendung:

Echtzeit-Übersicht: Sofortige Bewertung von Leistungen, Trends und verbesserungswürdigen Bereichen als Grundlage für aussagekräftige Diskussionen bei Leistungsüberprüfungen

Sofortige Bewertung von Leistungen, Trends und verbesserungswürdigen Bereichen als Grundlage für aussagekräftige Diskussionen bei Leistungsüberprüfungen Anpassung an Relevanz: Passen Sie Dashboards an, um sich auf relevante KPIs zu konzentrieren, und stellen Sie sicher, dass die präsentierten Daten mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, die während der Leistungsbeurteilung bewertet werden

Passen Sie Dashboards an, um sich auf relevante KPIs zu konzentrieren, und stellen Sie sicher, dass die präsentierten Daten mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, die während der Leistungsbeurteilung bewertet werden Effiziente Kommunikation des Fortschritts: Erleichtert den Bewertern die Diskussion über Erfolge, Herausforderungen und Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern

8. Streben Sie nach kontinuierlicher Verbesserung

Betrachten Sie die Vorbereitung Ihrer Leistungsbeurteilung nicht als einmalige Übung, sondern arbeiten Sie konsequent darauf hin leistungsverbesserung . Die Vorlagen in ClickUp bieten einen strukturierten Rahmen für die Leistungsbeurteilung, das Setzen und Erreichen von Zielen sowie die Förderung von Wachstum. Wenn Sie unsere Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter mit der Verwendung von Vorlagen kombinieren, können Sie Ihre Arbeitsleistung deutlich verbessern.

Zum Beispiel die ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage kann Ihnen bei Ihrer Leistungsbeurteilung helfen. Nutzen Sie die Vorlage, um sich Notizen über Ihre Herausforderungen, Ziele und Projektaktualisierungen zu machen. Sie können sich bei Ihrem nächsten Treffen jederzeit auf diese Vorlage beziehen und Updates geben.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter & Manager 1-on-1, um sich während des Meetings Notizen zu machen

9. Zeigen, nicht erzählen Sie Ihren Wert und Ihre Wirkung mit Belegen und Beispielen

Ihren Wert und Ihre Wirkung zu zeigen, statt zu erzählen, bedeutet, dass Sie konkrete Beweise und Beispiele für Ihre Leistungen und Beiträge vorlegen müssen, anstatt nur vage oder allgemeine Aussagen zu machen. Dies ist einer der weniger bekannten, aber wertvollen Tipps für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern.

Mit diesem Ansatz können Sie Ihrem Vorgesetzten und Ihren Kollegen Ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ergebnisse demonstrieren und so Ihre Chancen auf Anerkennung, Feedback oder Belohnung erhöhen.

Einige der Möglichkeiten, wie Sie Ihren Wert und Ihren Einfluss zeigen und nicht erzählen können, sind:

Verwenden Sie Zahlen, Metriken und Daten, um Ihre Leistungen und Ergebnisse zu messen und darzustellen

Verwenden Sie Zeugnisse, Bewertungen oder Feedback von Kunden, Klienten oder Kollegen, um Ihren Wert und Ihren Ruf darzustellen

Verwenden Sie Portfolios, Muster oder Fallstudien, um Ihre Arbeit und Ergebnisse zu zeigen

Sie können diese Daten während des gesamten Überprüfungszyklus sammeln, um ein Durcheinander in letzter Minute zu vermeiden. Verwalten Sie ein privates Dokument in ClickUp, in dem Sie Daten hinzufügen, Links einbetten, Ihre Notizen hinzufügen usw. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Mind Maps und Sketchnotes, um den Umfang Ihrer Notizen zu erhöhen.

Verwenden Sie die Mind Maps-Funktion von ClickUp, um Ihre Notizen zu verbessern

Wenn Sie in einer Rolle mit Kundenkontakt arbeiten und deren Feedback annehmen können, können Sie auch positive Kundengeschichten in Ihre Leistungsbeurteilung einbringen. Sie können verwenden ClickUp-Formulare um dieses Feedback einfach und effizient zu sammeln.

10. Bitten Sie um konstruktives Feedback und hören Sie unvoreingenommen zu

Indem Sie um konstruktives Feedback bitten, zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass Sie gerne lernen, wachsen und sich weiterentwickeln möchten.

Sie zeigen auch, dass Sie ihre Meinung und ihr Fachwissen schätzen und respektieren.

Es reicht jedoch nicht aus, um konstruktives Feedback zu bitten. Sie müssen es sich auch unvoreingenommen anhören, ohne defensiv oder wütend zu werden.

Unvoreingenommen zuzuhören bedeutet, dass Sie:

Lassen Sie den anderen seine Meinung sagen, ohne defensiv zu werden oder abzuschalten

Stellen Sie klärende Fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen oder mehr Details benötigen

Reflektieren Sie das Feedback und identifizieren Sie die Bereiche, in denen Sie sich verbessern können

Setzen Sie das Feedback in die Tat um und implementieren Sie die Änderungen oder Vorschläge, die Ihr Vorgesetzter Ihnen gegeben hat

Sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft nach und zeigen Sie ihr die Ergebnisse Ihrer Verbesserungsbemühungen

Nach der Leistungsbeurteilung

Neben diesen Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter, die Sie während des Beurteilungsprozesses anwenden können, gibt es auch Dinge, die Sie während des restlichen Jahres tun können, um sich vorzubereiten. Nutzen Sie nach der Leistungsbeurteilung die folgenden ClickUp vorlagen für Leistungsbeurteilungen um Ihre Ziele im Laufe des Jahres zu überprüfen:

1. ClickUp's Vorlage für die Leistungsbewertung

Analysieren Sie Ihre Leistung und organisieren Sie Ihre Gedanken mit der ClickUp-Vorlage für die Leistungsbewertung

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung hilft bei der Verfolgung und Bewertung der Mitarbeiterleistung. Sie enthält Werkzeuge, um klare Ziele mit Zeitvorgaben zu setzen und 360°-Bewertungen zu organisieren. Es gibt auch einen Abschnitt für Selbst- und Fremdeinschätzungen, um ein umfassenderes Feedback zu erstellen und Ihrem Vorgesetzten ausreichend Input zu geben.

Es hilft Ihnen, Leistungstrends zu erkennen und fundierte Entscheidungen für künftige Ziele und effektive Leistungsbewertungen zu treffen.

2. ClickUp Performance Bericht Vorlage

Verstehen Sie, wie gut Ihr Team arbeitet, mit der ClickUp Performance Report-Vorlage

Die ClickUp Leistungsbericht Vorlage wurde entwickelt, um die Teamleistung kontinuierlich zu überwachen und zu berichten.

Es enthält Funktionen für die Fortschrittsverfolgung in Echtzeit und intuitive Visualisierungen, sodass Sie Trends leicht analysieren und automatisierte Berichte erstellen können. Sie können sogar Aufgaben aus verschiedenen Leistungszielen erstellen und sie einzelnen Teammitgliedern zuweisen.

Diese Vorlage ist nützlich, um über die Leistungen des Teams informiert zu bleiben und den Fortschritt im Vergleich zu den gesetzten Zielen das ganze Jahr über zu messen.

3. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Geben Sie strukturiertes Feedback und fördern Sie Ihre Karriere mit ClickUp's Performance Reviews Template

ClickUp's Vorlage für Leistungsbewertungen wurde entwickelt, um Teams über die traditionellen Leistungsbeurteilungen hinaus zu fördern. Sie enthält Funktionen wie Selbstbeurteilungen, Managerbewertungen und kollaborative Karrieregespräche.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für die Durchführung gründlicher Leistungsbeurteilungen, die ein strukturiertes Feedback und gezielte Gespräche über die berufliche Entwicklung ermöglichen. Neben den Abschnitten zur Selbstbeurteilung und zum detaillierten Feedback des Vorgesetzten enthält sie auch Informationen aus Karrieregesprächen oder Check-Ins, die Sie mit Ihrem Vorgesetzten während des Beurteilungszyklus führen.

Es ist auch ein effektives Instrument, um die Ziele im Laufe des Jahres zu überprüfen und zu bewerten und so eine kontinuierliche Verbesserung und Ausrichtung auf die Karriereziele sicherzustellen.

4. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

Führen Sie neue Mitarbeiter ein und sorgen Sie dafür, dass sie sich in den ersten drei Monaten gut einleben - mit der ClickUp 30-60-90-Tage-Planvorlage

Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage ist ein strategischer Rahmen zur Festlegung und Erreichung von Zielen innerhalb der ersten drei Monate einer neuen Rolle oder eines neuen Projekts.

Sie ermöglicht es Ihnen, persönliche und Teamziele zu setzen, Fortschritte zu dokumentieren und kritische Kompetenzen zu identifizieren, die für den Erfolg erforderlich sind. Sie können ihn verwenden, um neue Teammitglieder einzubinden oder um Ihre Einarbeitung in ein neues Projekt oder eine neue Rolle zu planen.

Diese Vorlage ist praktisch, um Ihre Fortschritte bei den Zielen im Laufe des Jahres zu verfolgen, sie bei Bedarf anzupassen und sicherzustellen, dass Sie Ihre beruflichen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Sie enthält eine Abhängigkeitsanalyse, um sicherzustellen, dass etwaige Hindernisse bei der Durchführung von Aufgaben rechtzeitig erkannt und beseitigt werden können.

Mentorenschaft nach der Leistung suchen

Unsere Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter enden nicht mit der Beurteilung. Wir empfehlen Ihnen auch, sich um ein Mentoring zu bemühen, um sich kontinuierlich zu verbessern.

Ein guter Mentor kann Ihnen ein persönliches Feedback geben, Ihnen helfen, Ihre Karriereziele mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen, und Ihnen auch Einblicke bieten, die über die Leistungsbeurteilung hinausgehen. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Stärken und Entwicklungsbereiche auf eine unterstützende und nicht wertende Weise zu verstehen.

Eine Mentorenbeziehung kann auch dazu beitragen, einen Raum für einen kontinuierlichen Dialog zu schaffen, der es Ihnen ermöglicht, Herausforderungen anzugehen und Wachstumschancen proaktiv zu nutzen.

Durch eine Mentorenschaft können Sie Ihren Karriereweg effektiver gestalten und von den Erfahrungen und der Perspektive des Mentors lernen, was zu einer dynamischeren und effektiveren Arbeitsleistung führt.

Leistungsbeurteilungen sollten nicht überwältigend sein

Leistungsbeurteilungen sollten eine aufregende, positive Erfahrung sein und keine Quelle der Angst. Es ist ganz natürlich, dass man sich vor den unbekannten Aspekten einer Überprüfung fürchtet, aber Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg.

Eine gute Vorbereitung hilft Ihnen, ruhig zu bleiben, Ihre Leistungen strategisch zu präsentieren und sich möglicherweise bessere Chancen zu sichern. Wir sind sicher, dass die hier besprochenen Tipps zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern Ihnen bei der Vorbereitung helfen werden.

So, sich für ClickUp anmelden und erkunden Sie die verschiedenen Funktionen und Ressourcen, um Ihre nächste Leistungsbeurteilung zu einer lohnenden Erfahrung zu machen.

Häufig gestellte Fragen, die Sie beachten sollten

1. Was sollte ich in einer Leistungsbeurteilung sagen?

Sie sollten ehrlich und konstruktiv sein und über Dinge sprechen, die für Ihre Leistungsziele relevant sind. Sie sollten Ihre Leistungen, Herausforderungen und Lernerfolge hervorheben und auch Feedback zu Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Team und Ihrer Organisation geben.

2. Was sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Leistungsbeurteilung?

Zu den Bestandteilen einer effektiven Leistungsbeurteilung gehören die Festlegung klarer Erwartungen, das Anführen konkreter Beispiele, das Geben von Feedback und die Förderung einer positiven und kooperativen Atmosphäre. Darüber hinaus wird die kontinuierliche Verbesserung betont.

3. Wie können Sie eine Leistungsbeurteilung erfolgreich durchführen?

Wie in unseren Tipps zur Leistungsbeurteilung für Mitarbeiter erwähnt, gehören zu einer erfolgreichen Leistungsbeurteilung eine gründliche Selbstbeurteilung, das Sammeln von Leistungsnachweisen und die Erstellung detaillierter Notizen. Verwenden Sie außerdem eine Leistungsmanagement-Software wie ClickUp für eine effiziente Zielverfolgung, Leistungsbewertung und Zusammenarbeit.