15 beste Projektmanagement-Software für Mac (kostenlos und kostenpflichtig) 2024

Auch wenn der uralte Kampf zwischen Apple und allen anderen intelligenten Geräten weitgehend beigelegt ist, gibt es immer noch einige Tools, die auf einem Mac einfach besser funktionieren - auch wenn sie nicht vollständig für dieses Produkt entwickelt wurden.

Mit über zwei Millionen Apps in Apples App Store, die Auswahl der richtigen projektmanagementsoftware für Ihr neues Mac-Gerät zu finden, kann sich wie eine entmutigende Aussicht anfühlen, vor allem, wenn es Ihr erstes Mal ist oder Sie auf dem Markt sind, um die Software zu wechseln. Auch wenn nicht alle diese Optionen auf Produktivität ausgelegt sind, gibt es dennoch tons von projektmanagement-Tool s zur Auswahl. Dies kann sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. 😳

Der Vorteil? Ihr Werkzeug ist da draußen! Es gibt keinen Grund, warum Sie auf eine Ihrer Wunschfunktionen verzichten oder das gesamte Budget für eine beliebige Projektmanagementsoftware ausgeben sollten. Aber der Nachteil? Es kann eine Weile dauern, die Alternativen zu erforschen und auszuprobieren, bis Sie die Projektmanagementlösung Ihrer Träume gefunden haben.

Aber genau da kommen wir ins Spiel. 😎

Bevor Sie wertvolle Stunden damit verbringen, die Vorschläge im App Store zu durchforsten, sollten Sie mit diesem umfassenden Leitfaden beginnen. Projektmanagement ist unser tägliches Brot, und wir haben die Arbeit bereits erledigt, damit Sie es nicht tun müssen! Öffnen Sie Ihre Lieblings app für Notizen und lesen Sie, was Sie über die 15 besten Projektmanagement-Programme für Mac wissen müssen.

Die 15 besten Projektmanagement-Software für Mac

Und nun zu den guten Dingen. 🤓

Sie kennen die Vorteile von Projektmanagement-Software und wissen, worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Tools für Ihr Mac-Gerät achten müssen. Aber anstatt sich im App Store auszutoben, sollten Sie einen Schritt in die produktivere Richtung machen und mit diesem detaillierten Leitfaden beginnen.

Wir leben und atmen alles, was mit Produktivität zu tun hat, und haben die besten Wettbewerber auf dem Markt eingehend untersucht, um Ihnen die Besten der Besten zu präsentieren, wenn es um Projektmanagement-Tools für Macs geht. Hier sind die 15 besten Mac-Programme für das Projektmanagement.

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Mac-Enthusiasten, die die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionen des Apple-Betriebssystems zu schätzen wissen, werden Folgendes lieben ClickUp -die ultimative Projektmanagement-App, um Dinge zu erledigen. Die durchgängigen Lösungen von ClickUp zur Verwaltung von Projekten, Workflows und Ressourcen machen es zu einer kollaborativen Drehscheibe für Teams jeder Größe und Branche.

Nehmen Sie ClickUp von Ihrem Handy und Ihrer Apple Watch mit, wenn Sie unterwegs sind. Von täglichen Erinnerungen bis zu Aufgaben-Updates können Sie alle Arten von Arbeit mit den vollständig anpassbaren Funktionen von ClickUp verwalten!

ClickUp-Funktionen

Die ClickUp-App für die Apple Watch unterstützt das Erstellen von Aufgaben und Erinnerungen

100+ vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen für jeden Anwendungsfall

Die Workspace-Hierarchie gibt Ihnen mehr Flexibilität, um alles zu organisieren, von Teams bis zu Projekten

In-App-Bildschirmrekorder zur Aufnahme von Workspace-Videos über Ihren Browser

ClickUp-Profis

Private Ziele, die Sie sich selbst zuweisen, um Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu verfolgen

Nahtloser Übergang zwischen Web und Desktop-App

Offline arbeiten von überall

ClickUp Nachteile

Lernkurve aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen und des Umfangs der Anpassungsmöglichkeiten

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Montag.com

über MontagMontag.de ist eine Projektmanagement-, Tracking- und Kollaborationsplattform, die für Teams jeder Größe geeignet ist. Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht das Projektmanagement, indem sie den Nutzern Funktionen wie Aufgabenlisten und benutzerdefinierte Workflows bietet, Gantt-Diagramme , Kanban-Tafeln, Projektzeitpläne und vieles mehr.

Durch die nahtlose Integration mit anderen beliebten Tools wie Slack und Google Drive können Teams leicht den Überblick über ihre Projekte behalten projektziele bei Verwendung von Montag .

Montag Merkmale

Integrationen mit anderer beliebter Projektmanagementsoftware

Intuitive Benutzeroberfläche mit Gantt-Diagrammen, Karten, Tracking-Boards, Kanban-ähnlichen Ansichten und mehr

Berichte und Analysen, um den Fortschritt der Teammitglieder zu verfolgen und Berichte in Echtzeit zu erstellen

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Optisch ansprechend

Konzentriert sich auf Zusammenarbeit

Montag Nachteile

Steile Lernkurve, da ständig neue Funktionen hinzugefügt werden.

Preise für Montag

Für immer kostenlos

Basic : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Pro : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Montag für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

Bookmark the_ Projektmanagementbegriffe Leitfaden zum Erreichen Ihrer Ziele

3. Bienenstock

über HiveHive ist ein Online-Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, das Teams hilft, organisiert zu bleiben, besser zu kommunizieren und die Arbeit effizienter zu erledigen. Es bietet Benutzern eine Reihe von Funktionen, die die Projektverfolgung, das Aufgabenmanagement und die Kommunikation einfacher als je zuvor machen.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Projektmanagern, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und Fristen festzulegen, während Projektanalysen Einblicke in den Projektfortschritt bieten.

Hive-Funktionen

Workflow-Anpassung zur Rationalisierung des Projektmanagementprozesses und zur Vereinfachung der Kommunikation

Flexible Projekthierarchien mit Teilaufgaben und Untervorgängen

Echtzeit-Benachrichtigungen und Projektanalysen

Aufgabenlisten undprojektverfolgung

Hive pro

Hervorragender Kundensupport

Zahlreiche Integrationen

Leichte Anpassbarkeit

Hive Nachteile

Obwohl man sie stumm schalten kann, können Benachrichtigungen ablenken, da sie als Pop-ups erscheinen

Eingeschränkte mobile Funktionalität

Hive Preise

Für immer kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Teams : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hive für Preise

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist eine Projektmanagement- und Kollaborationsplattform, die Teams helfen soll, organisiert zu bleiben und die Arbeit zu erledigen. Es bietet Benutzern Funktionen wie Projektverfolgung, Aufgabenmanagement, Berichte, Dateifreigabe, Gantt-Diagramme und mehr.

Plus, Smartsheet lässt sich in gängige Produktivitätstools integrieren und ist damit eine ausgezeichnete Wahl sowohl für kleine Unternehmen als auch für größere Organisationen.

Smartsheet Merkmale

Dynamische Ansicht

Ressourcenmanagement-Funktionen

Bridge, Kalender-App und Pivot-App

Smartsheet-Profis

Hochgradig anpassbar

Robust und leistungsstark

Erweiterte Datenschutzfunktionen

Erstklassige Berichts- und Analysefunktionen

Smartsheet Nachteile

Steile Lernkurve

Ressourcenmanagement erfordert Add-ons

Smartsheet Preise

Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Smartsheet für Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (9,000+ Bewertungen)

4.4/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die eine umfassende Projektmanagement-Software suchen, die einfach zu bedienen und dennoch leistungsstark genug ist, um komplexe Projekte erfolgreich zu verwalten. Die breite Palette an Funktionen in Kombination mit der Fähigkeit zur Integration mit anderen Tools macht es zu einer großartigen Möglichkeit für Teams, effektiv zusammenzuarbeiten und gleichzeitig ein hohes Maß an Effizienz und Produktivität zu gewährleisten.

Die mobile App von Teamwork ist perfekt für alle, die zugang zu Projekt-Updates auch unterwegs. Mit seinem intuitiven Design hilft es Teams, miteinander auf dem Laufenden zu bleiben, egal wo sie sind oder welches Gerät sie benutzen.

Teamwork-Funktionen

Möglichkeit zum Importieren von Projektdaten

Datenvisualisierung zur Einteilung von Aufgaben in Sprints und Werte

Tafeln, um mehrere Aufgaben auszuwählen und sie in Spalten zu platzieren

Aufgabenberichte zur Erstellung visueller Berichte auf der Grundlage von Projektdaten

Vorteile der Teamarbeit

Das Vorhandensein von eingebauten Teamwork-Apps

Berichte können als Excel-, CSV- oder PDF-Dokumente freigegeben werden

Teamwork cons * Steile Lernkurve

Es dauert einige Zeit, bis Änderungen umgesetzt werden

Preise für Teamarbeit

Free Forever Plan : bis zu 5 Benutzer/Plan

: bis zu 5 Benutzer/Plan Starter Plan : $5.99 Benutzer/Monat

: $5.99 Benutzer/Monat Deliver Plan : $9.99 Benutzer/Monat

: $9.99 Benutzer/Monat Erweiterungsplan : $19.99 Benutzer/Monat

: $19.99 Benutzer/Monat Skalenplan: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

6. TeamGantt

über TeamGanttTeamGantt ist eine Projektmanagementsoftware die Teams bei der Organisation und Planung ihrer Projekte unterstützt. Die Software ermöglicht es den Benutzern, Gantt-Diagramme zu erstellen und zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen, die Leistung zu verfolgen und den Fortschritt zu überwachen. Außerdem ermöglicht sie die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, indem sie eine Plattform für Kommunikation, Dateiaustausch und Diskussionen bietet.

Darüber hinaus können die Benutzer verschiedene Arten von Erinnerungen wie Start-/Enddaten oder überfällige Aufgaben festlegen sowie verschiedene Berichte im PDF- oder Excel-Format erstellen.

TeamGantt Merkmale

Gantt-Zeitdiagramme, Aufgabenlisten, gemeinsame Teamkalender, To-Do-Listen und Boards

Konversations-Posteingang und Aufgabenkommentare zum Austausch von Dokumenten und zur Zusammenarbeit

Benutzerfreundliche Oberfläche zum Auffinden des Menüs, der Team-Dashboards und der Gantt-Diagramme

Visuelle Aufgabenberichterstattung anprojekt überwachen fortschritt

TeamGantt Profis

Hat eine einfache und attraktive Benutzeroberfläche

Einfache Dateifreigabe und bietet mehr als nur Projektverwaltung

Leicht anpassbar

TeamGantt Nachteile

Das Fehlen einer Zeiterfassung kann für Projektmanager ein Hindernis sein

Steile Lernkurve

TeamGantt Preise

Limitiert Kostenlos Plan

Lite: $19/Monat

$19/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Ab $99/Monat

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

4.8/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

7. OmniPlan

über OmniGroup OmniPlan ist eine fortschrittliche Projektplanungs-, Terminplanungs- und Managementanwendung für macOS. Es bietet Benutzern Zugriff auf Gantt-Diagramme, Multiprojekt-Dashboards, ressourcennivellierung und Netzwerkdiagramme. Sie können während des gesamten Projekts problemlos zusammenarbeiten und Meilensteine bewerten.

Mit seiner intuitiven Oberfläche und den benutzerfreundlichen Werkzeugen macht es OmniPlan einfacher denn je, komplexe Projekte im Voraus zu planen und Ressourcen effizient zu verwalten. OmniPlan unterstützt außerdem Cloud-Speicherdienste wie iCloud Drive und Dropbox, damit Ihre Daten sicher und jederzeit zugänglich sind.

OmniPlan-Funktionen

Funktion zum Exportieren und Importieren von Dateien in MS Project

Anpassbare Oberfläche für Mac-Geräte

Erweiterte Projektplanung

OmniPlan Vorteile

Es ist möglich, MS Project-Dateien zu exportieren und zu importieren

Ziemlich einfache Lernkurve

OmniPlan Nachteile

Die Software ist im Vergleich zu anderen Mac-Projektmanagement-Programmen auf dieser Liste sehr teuer

Das Importieren und Exportieren von Projektdaten über MS Project kann manchmal problematisch sein

OmniPlan Preise

Traditionelle Lizenz: $399.99

$399.99 OmniPlan Pro: $19.99/Monat pro Benutzer

OmniPlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

8. Wrike

über WrikeWrike ist die erste Wahl für die meisten Unternehmen, die mit Teams im Büro oder aus der Ferne arbeiten. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Projektmanagement-Software, mit der Benutzer ihre projekte und Aufgaben von einer zentralen Stelle aus. In der Tat, Wrike bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Aufgabendelegation, Zeiterfassung, Dateifreigabe und mehr.

Die App bietet eine stärkere Konzentration auf Aufgaben, bessere Kontrolle, Kompatibilität und eine bessere Sichtbarkeit des Projektfortschritts als andere grundlegende Projektmanagement-Tools.

Wrike-Funktionen

Einfache Benutzeroberfläche

Mehrere Dashboards, um die Informationen mit den Teammitgliedern zu teilen

Aufgabenverwaltung

mehr als 400 In-App- und Cloud-basierte Integrationen

Wrike-Profis

Mit dem kostenlosen Plan können Sie unbegrenzt Projekte erstellen

Sie können einfache Anpassungen für Ihre Marketing- und Kreativabteilungen erstellen

Wrike Nachteile

Sie können Gantt-Diagramme nur in den kostenpflichtigen Versionen sehen

Sie können nur mit den Business- oder Enterprise-Tarifen auf die In-App-Zeiterfassung zugreifen

Wrike Preise

Für immer kostenlos

Team : $9.80/Monat pro Benutzer

: $9.80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Wrike für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,500+ Bewertungen)

9. Trello

über TrelloTrello ist ein von Atlassian entwickeltes Projektmanagement-Tool. Die Software basiert auf dem Kanban-Framework und ermöglicht es den Nutzern, Projekte in Form einer Aufgabenliste zu verwalten.

Sie können auch Boards und Karten mit Teammitgliedern auf Trello teilen. Die attraktivsten Funktionen sind die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, mit den Standard-, Premium- und Unternehmensversionen mehr administrative Kontrolle hinzuzufügen.

Trello-Funktionen

Tastaturkürzel für nahtlose In-App-Navigation

Ästhetische Visualisierungen wie die anpassbaren Karten- und Tafelcover

Erweiterte Checklisten für die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, um eine Überfrachtung des Dashboards zu vermeiden.

Automatisierungen zur Erstellung von Projekt-Workflows

Trello-Profis

Attraktive und einfach zu bedienende Oberfläche

Sie können sich wiederholende Aufgaben automatisieren

Sie können Erweiterungen und Anpassungen von Drittanbietern integrieren

Trello Nachteile

Die meisten Funktionen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Es gibt Probleme mit den Benutzerberechtigungen

Die Aufgabenebenen können sich leicht stapeln, wenn Sie umfangreiche Projekte verwalten

Trello Preise

Für immer kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer für 50 Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

4.4/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

10. Asana

über AsanaAsana ist eine weitere All-in-One-Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform mit allen wichtigen Funktionen, wie z. B. ein virtuelles Dashboard, das die Zusammenarbeit erleichtert, die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und sie Teammitgliedern zuzuweisen, Kommunikationsfunktionen, Boards, Timelines und Listen. Für die Aufgabenverwaltung, Asana eignet sich gut für diese Liste, bietet aber im Vergleich zu den anderen genannten Tools möglicherweise nicht alle gewünschten Projektmanagementfunktionen.

Vergleich Asana vs. Smartsheet !

Asana-Funktionen

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Android, und andere Integrationen verfügbar

Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zur einfachen Verfolgung des Projekt- und Aufgabenfortschritts

Automatisierung, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Verwaltung von Arbeitsanfragen

Asana-Profis

Die Fähigkeit zuarbeitsabläufe zu automatisieren spart Zeit und reduziert Risiken

Die kostenlose Version bietet Zugang zu einigen der wichtigsten Funktionen

Asana Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Das Fehlen einer Zeiterfassung erschwert die Projektverwaltung

Teammitglieder können nur CSV- und JSON-Dateiformate exportieren

Preise für Asana

Basic

Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

11. Proofhub

über Proofhub Proofhub ist eine intuitive und umfassende Projektmanagementlösung, die es Teams jeder Größe ermöglicht, ihre Projekte besser zu organisieren, zusammenzuarbeiten und zu verwalten. Sie hilft Unternehmen, die Kontrolle über ihre Projekte zu erlangen, indem sie Personen, Aufgaben, Konversationen und Dateien auf einer zentralen Plattform zusammenführt.

Proofhub-Funktionen

Tabellenansicht zum Organisieren von Projekten auf der Grundlage dessen, was für Ihre Teammitglieder wichtig ist

Board-Ansicht zum Erkennen und Ergreifen von Maßnahmenherausforderungen des Projektmanagements* Gantt-Diagramme zur Visualisierung des Aufgabenfortschritts

Kalenderansicht, um den Fortschritt von Aufgaben und Meilensteinen in Echtzeit zu sehen

Proofhub-Profis

Die Software bietet alle relevanten Tools an einem Ort

Sobald Sie die Pauschalgebühr bezahlt haben, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern aufnehmen

Die Plattform erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit

Proofhub Nachteile

Benutzer können keine wiederkehrenden Aufgaben verwalten

Keine zusätzlichen Funktionen wie Budgetierung

Proofhub Preise

Wesentlich : $45/Monat Pauschalgebühr

: $45/Monat Pauschalgebühr Ultimale Kontrolle: $89/Monat Pauschalgebühr

Proofhub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

12. NiftyPM

über NiftyPMNiftyPM ist eine kostenlose Projektmanagement-Software, mit der Teams problemlos zusammenarbeiten, Projekte planen und durchführen können. NiftyPM wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten und den Fortschritt zu verfolgen. Mit seiner intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche hilft NiftyPM seinen Nutzern, organisiert und effizient zu bleiben.

Merkmale von NiftyPM

Ziele und Zeitvorgaben zum Festlegenziele des Projektmanagements *Meilensteine, um den Fortschritt von Aufgaben und Projekten in Gantt-Diagrammen zu verfolgen

zum Festlegenziele des Projektmanagements *Meilensteine, um den Fortschritt von Aufgaben und Projekten in Gantt-Diagrammen zu verfolgen Berichte zur Überwachung der Team- und Aufgabenleistung

zur Überwachung der Team- und Aufgabenleistung Projektportfolios zur Anzeige mehrerer Projekte an einem Ort

NiftyPM Vorteile

Attraktive Benutzeroberfläche

Benutzer können Projektdaten aus anderen Projektmanagement-Tools importieren, z.BMicrosoft Projekt und ClickUp

Vorlagen für die Projektplanung

NiftyPM Nachteile

Geringe Anzahl eingebauter Integrationen

Nicht so stabil wie andere Projektmanagement-Anwendungen für Mac auf dieser Liste

Preise für NiftyPM

Kostenlos

Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie NiftyPM für Preise

NiftyPM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

13. Jira

über JiraJira ist eine Software entwicklungswerkzeug wird hauptsächlich von agilen Teams zur Verwaltung der Produktentwicklung verwendet. Es ermöglicht den Benutzern, Probleme, Aufgaben und Funktionen zu erstellen und zu verfolgen sowie Sprints zu planen und gemeinsam am Code zu arbeiten. Jira bietet auch Berichts- und Analysefunktionen, mit denen Teams den Fortschritt ihrer Projekte messen können.

Jira-Funktionen

Scrum-Boards, die Teammitgliedern helfen, komplexe Aufgaben zu vereinfachen

Roadmaps zur Verfolgung des Fortschritts, was das Projektmanagement nahtlos macht

Berichte und Einblicke zur Erstellung visuell ansprechender Berichte

Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Calendar und weitere Integrationen werden angeboten

Jira-Profis

Benutzer können Berichte erstellen und Einblicke gewinnen

Mehrere Integrationen

Regelmäßige Aktualisierungen

Jira Nachteile

Das Versenden von Kurznachrichten ist nicht möglich

Benutzer können keine Projektrisiken oder -kosten abschätzen, was das Projektmanagement erschwert

Jira-Preise

Frei für immer für 10 Benutzer

für 10 Benutzer Standard : Beginnt bei $8,15/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $8,15/Monat pro Benutzer Premium : Beginnt bei $16/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise bei Jira erfragen

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (4,000+ Bewertungen)

4.2/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

14. nTask

über nTask Die nächste Projektmanagement-Software für Mac ist nTask, ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, das Ihnen hilft, sich zu organisieren und produktiv zu bleiben. Mit nTask können Sie Ihre Aufgaben, Projekte und Teammitglieder ganz einfach an einem Ort verwalten.

Außerdem bietet es Projektvorlagen, mit denen Sie schnell loslegen können. Das Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über alle Ihre Projekte und Aufgaben an einem Ort.

nTask-Funktionen

Visueller Projektfortschritt mit Gantt-Diagrammen und Aufgaben-Meilensteinen

Benutzerdefinierte Alarme und Benachrichtigungen

Farbcodierte Projekte mit Hex-Code

Dock-Ansicht zum Wechseln zwischen mehreren Projekten

nTask Vorteile

Einfache Projektverwaltung

Schnelle Aufgabenverfolgung

Optisch ansprechend und leicht anpassbar

nTask Nachteile

Das Anhängen großer Dateien beim Teilen dauert länger als normal

Nur für Teams mit weniger als 50 Teammitgliedern geeignet

nAufgabe Preise

Kostenlos: Für 7 Tage

Für 7 Tage Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Business : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

15. Basecamp

über BasecampBasecamp ist eine Projektmanagement-App, die Teams dabei helfen soll, Projekte zu verwalten und effektiver zusammenzuarbeiten. Basecamp gibt es seit seiner Einführung im Jahr 2004 und ist eines der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Tools für die Zusammenarbeit im Bereich Projektmanagement. Basecamp bietet den Nutzern eine Vielzahl von Funktionen, die es den Teams erleichtern, große Projekte in kleinere Aufgaben zu unterteilen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen.

Basecamp-Funktionen

To-Do-Listen zum Erstellen und Zuweisen von Aufgaben

Chat-Funktionalität für die Kommunikation in Echtzeit

Berichte zur Verfolgung des Fortschritts und zur Lösung von Problemen

Separater Posteingang für Benachrichtigungen, um die Übersichtlichkeit auf dem Bildschirm zu erhöhen

Basecamp Vorteile

Ideal für einfache Projekte

Sie können anhand von Schlüsselwörtern nach Projekten, Dateien oder Aufgaben suchen

Die App ist sehr sicher und wahrt die Privatsphäre

Basecamp Nachteile

Hat eingeschränkte Funktionalitäten

Benutzer können nichtaufgaben priorisieren* Das Fehlen einer Zeiterfassung

Basecamp Preise

Basecamp Pro Benutzer: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299 pro Jahr

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

4.1/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (13,000+ Bewertungen)

Was Sie bei Projektmanagement-Software für Macs beachten sollten

Die vorteile von Projektmanagementsoftware machen sie zu einer wichtigen Ressource für jeden - nicht nur projektleiter .

Mit Funktionen für aufbau ganzer Arbeitsabläufe aufgaben zu überwachen, mit Ihrem Team zu arbeiten und vieles mehr - die besten projektmanagementsoftware hilft jedem Mitarbeiter, sein Arbeitspensum mühelos zu bewältigen, und steigert die Gesamtproduktivität. Denken Sie daran, dass nicht jede Software alle Funktionen bietet, die Sie benötigen. Daher ist es wichtig, dass Sie sich einen Überblick über die Funktionen verschaffen, die Sie unbedingt benötigen, bevor Sie Ihre Unternehmenskarte zücken.

Wenn Sie sich für eine Projektmanagement-Software für Mac-Geräte entscheiden, haben Sie außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen zu nutzen, die Ihre Erfahrung mit dem Produkt verbessern.

Hier sind unsere fünf wichtigsten Punkte, auf die Sie bei einer leistungsstarken Projektmanagement-Software für Macs achten sollten:

Die Benutzeroberfläche (UI): Mac-Geräte sind für ihr elegantes Design bekannt, und das sollte auch bei Ihrem Projektmanagement-Tool nicht anders sein. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Produkt einfach zu navigieren, anpassbar und intuitiv ist. So kann jeder im Team die Software schneller erlernen, und das Tool ist langfristig gesehen wertvoller. Preisgestaltung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über Ihr Budget und stellen Sie sicher, dass die Software, die Sie in Betracht ziehen, klar aufgeschlüsselt ist, was Sie für jeden Preisplan erhalten. Einige Tools verstecken wichtige Funktionen hinter kostenpflichtigen Add-Ons oder monatlichen Limits - Sie sollten nicht jedes Mal, wenn Sie einfache Prozesse durchführen, gegen eine Paywall ankämpfen müssen. Funktionen: Priorisieren Sie Projektmanagementfunktionen wie Berichte und Analysen,aufgabenverwaltung, Terminplanung, Kommentare und Chatfunktionen, Ressourcenzuweisung und Zusammenarbeit. Integrationen: Ein weiterer Punkt, auf den Sie achten sollten, ist die Fähigkeit der Projektmanagement-Software, sich in die anderen von Ihrem Team verwendeten Tools zu integrieren. Dadurch wird nicht nur der Funktionsumfang der von Ihnen verwendeten Projektmanagement-Software erweitert, sondern auch der Übergang für das Team wesentlich reibungsloser gestaltet. Kundenzufriedenheit und Support: Was sagen die Nutzer der Software? Konsultieren Sie seriöse Websites, um eine unvoreingenommene Bewertung der Software, die Sie in Betracht ziehen, zu erhalten. Die Projektmanagement-Software, die Sie für Ihr Mac-Gerät auswählen, sollte nicht nur das halten, was sie auf ihrer Homepage verspricht, sondern auch Unterstützung für ihre Kunden in Form vonwebinare,hilfe-Dokumente,videosund mehr.

Eine gute Faustformel? Halten Sie diese Checkliste bereit, um sicherzustellen, dass die Software, die Sie in Erwägung ziehen, die Grundlagen (und mehr) für eine effektive Verwaltung von Projekten, Arbeitsabläufen, Teams und die allgemeine Produktivität abdeckt.

ClickUp: Die beste Mac-Projektmanagement-Software für Ihr Team

15 mag zwar nach viel Herumprobieren klingen, um die beste Projektmanagement-Software für Macs zu finden, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Hunderten, die es auf dem Markt gibt.

Anstatt bei Null anzufangen, beginnen Sie am Anfang der Liste - mit ClickUp . 🙂

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit in einem kollaborativen Arbeitszentrum zusammenzufassen, auf das Sie sogar von unterwegs aus zugreifen können Apple-Uhr -ein großer Vorteil für Mac-Benutzer, die weitgehend auf Apple-Produkte oder -Geräte angewiesen sind!

Mit einer Vielzahl von Funktionen, einer umfangreichen Vorlagenbibliothek und mehr als 1.000 Integrationen clickUp ist die ultimative Projektmanagement-Software für Mac-Anwender aus allen Branchen. Teams jeder Größe verlassen sich auf ClickUp, um alles zu verwalten, von täglichen Aufgaben bis hin zu Workflows auf Unternehmensebene, ohne jemals einen weiteren Tab zu öffnen - und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Sie haben Zugriff auf eine Vielzahl flexibler Projektansichten, eine unbegrenzte Anzahl von Aufgaben, Mitgliedern und mehr, wenn Sie sich anmelden für ClickUp's kostenloser Forever Plan . Und mit den kostenpflichtigen Optionen, die bei nur $5 beginnen, erhalten Sie weitere erweiterte Funktionen.

Bringen Sie Ihren Mac weiter, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden . 🙌🏼