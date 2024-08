die 10 besten Aufgabenmanagement-Apps für Mac-Benutzer im Jahr 2024

Liest sich Ihre tägliche Liste der zu erledigenden Aufgaben eher wie ein Haufen manischer Kritzeleien auf einem Notepad oder bewusstseinsverändernder Notizen in einem Google Docs?

Da sind Sie nicht allein.

Apps für das Projektmanagement helfen vielbeschäftigten Geschäftsleuten wie Ihnen, den Wust an Aufgaben, Projekten und Folgeaktivitäten zu bewältigen.

Der Nachteil?

Nicht jede Projektmanagement-Software ist mit Apple-Geräten oder MacOS kompatibel. Es gibt nichts Schlimmeres, als die perfekte App für Aufgaben zu finden, nur um dann festzustellen, dass sie mit Ihrem Computer oder Telefon nicht funktioniert. 👀

Aber keine Sorge - wir haben die Arbeit erledigt und die besten To-Do-Apps für Mac Benutzer gefunden. Wir zeigen Ihnen, woran Sie eine hochwertige App zur Aufgabenverwaltung erkennen, und geben Ihnen mit einer Liste der besten Apps zur Aufgabenverwaltung für Mac-Benutzer einen ersten Überblick.

Worauf sollten Sie bei Aufgabenmanagement Apps für Mac achten?

Apps zur Aufgabenverwaltung werden nicht alle Ihre Aufgaben lösen probleme mit der Produktivität aber sie werden Ihren Arbeitstag definitiv vereinfachen, indem sie aufzeigen, welche aufgaben oder Projekte am wichtigsten sind .

Hochwertige Features für die Verwaltung von Aufgaben sind unter anderem:

Multiplattform-Kompatibilität: Zuallererst muss die App mit Ihrem iPhone, iPad, Mac und anderen Apple-Geräten kompatibel sein. Webbasierte Apps sind in der Regel eine sichere Sache, da sie in der Cloud und nicht auf Ihrem lokalen Gerät arbeiten. Sie sollten auch die Kompatibilität mit Android-Geräten oder Windows-Computern in Betracht ziehen. Schließlich arbeiten Sie bei der Verwaltung von Aufgaben mit anderen Personen zusammen, und es ist unwahrscheinlich, dass jeder einen Mac verwendet

Integrationen: Aufgaben- und Projektmanagement-Software sind für sich genommen schon toll, aber sie sind noch leistungsfähiger, wenn sie mit den anderen Tools in Ihrem Tech-Stack integriert werden. Suchen Sie nach Tools, die integrierte Integrationen mit Slack, Evernote, Excel, Google Mail, Outlook oder Google Kalender bieten. Je weniger Sie zwischen den Plattformen hin- und herwechseln müssen, desto mehr Zeit haben Sie, sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren

Solide Benutzeroberfläche: Sie haben wahrscheinlich nicht viele Stunden Zeit. Zeit sparen und Ärger, indem Sie eine benutzerfreundliche App für die Verwaltung von Aufgaben wählen, für die Sie keine Schulung benötigen. Sie sollte mehrere Ansichten enthalten, wie die Kanban-Ansicht oder die Gantt-Ansicht, damit Sie schnell sehen können, was für den Tag auf Ihrem Plan steht

Sortieren Sie Ihre Aufgaben schnell und einfach, und erstellen Sie kaskadierende Ansichten mit einem einzigen Klick, um den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen

Die 10 besten Apps zur Aufgabenverwaltung für Mac-Benutzer

Sie können Ihre Aufgaben immer noch mit Notizen oder einer App verwalten, aber diese Optionen machen Sie nicht rechenschaftspflichtig - und sie ermöglichen auch keine Zusammenarbeit im Team.

Die gute Nachricht ist, dass es viele hochwertige Tools zur Verwaltung von Aufgaben speziell für Mac Benutzer gibt. Hier sind 10 unserer absoluten Favoriten. 🌻

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist das am besten bewertete Tool zur Verwaltung von Aufgaben weltweit, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum. ClickUp Aufgaben integriert Projekte, Meeting-Notizen und Status-Berichte in Ihren Workflow. Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammen, in einer intuitiven Plattform, die sich an Ihre bevorzugte Arbeitsweise anpasst.

Legen Sie wiederholende Aufgaben fest, weisen Sie Mitarbeitern (oder sogar Auftragnehmern) Aufgaben zu, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder oder Kommentar-Threads zu jeder Aufgabe - ClickUp erledigt das alles. Die Plattform enthält Abhängigkeiten von Aufgaben, Tools für das Zeitmanagement und Unteraufgaben, um selbst die komplexesten Arbeitspläne in umsetzbare Aufgaben zu organisieren. 🤩

Diese App für die Aufgabenverwaltung auf dem Mac enthält sogar einen Notepad, mit dem Sie sich die nächsten Schritte überlegen können. Wir machen es Ihnen kinderleicht, Ihre Notizen mit nur einem Fingertipp in Aufgaben umzuwandeln, sodass Sie nie wieder doppelte Einträge erledigen müssen.

ClickUp beste Features

Erinnerungen: Lassen Sie nie wieder den Ball bei einer Aufgabe fallen. Benutzerdefinieren Sie die Häufigkeit der Benachrichtigungen von ClickUp und die Zustellungsoptionen. Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, Desktop oder Mobiltelefon - und ja, das alles funktioniert auch unter MacOS und iOS

Lassen Sie nie wieder den Ball bei einer Aufgabe fallen. Benutzerdefinieren Sie die Häufigkeit der Benachrichtigungen von ClickUp und die Zustellungsoptionen. Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, Desktop oder Mobiltelefon - und ja, das alles funktioniert auch unter MacOS und iOS Vorlagen: Wenn Sie ein neues Projekt beginnen, müssen Sie keine wertvolle Zeit mit dem Erstellen von Aufgaben oder Listen verschwenden. Verwenden Sie entweder eine vorgefertigteClickUp Aufgaben Management Vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene

Wenn Sie ein neues Projekt beginnen, müssen Sie keine wertvolle Zeit mit dem Erstellen von Aufgaben oder Listen verschwenden. Verwenden Sie entweder eine vorgefertigteClickUp Aufgaben Management Vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene Prioritäten: Eine fortlaufende Auflistung Ihrer täglichen Aufgaben ist nicht hilfreich, oder? Wir wissen, dass manche Aufgaben dringender sind als andere, deshalb gibt es in ClickUp die Funktion der Farbcodierung von Aufgaben

Eine fortlaufende Auflistung Ihrer täglichen Aufgaben ist nicht hilfreich, oder? Wir wissen, dass manche Aufgaben dringender sind als andere, deshalb gibt es in ClickUp die Funktion der Farbcodierung von Aufgaben Ansichten: Anstatt Sie zu zwingen, ClickUp's Art und Weise, Dinge zu erledigen, zu folgen, passt sich die Plattform der Art und Weise an, wie Sie am liebsten arbeiten. ClickUp verfügt über insgesamt 15 Ansichten, darunter Board-Ansicht, Listenansicht, Box-Ansicht, Kalender-Ansicht, Team-Ansicht, Tabelle-Ansicht, Zeitleiste und Whiteboard-Ansicht - alles, um Sie bei der Verwaltung mehrerer Projekte zu unterstützen

Anstatt Sie zu zwingen, ClickUp's Art und Weise, Dinge zu erledigen, zu folgen, passt sich die Plattform der Art und Weise an, wie Sie am liebsten arbeiten. ClickUp verfügt über insgesamt 15 Ansichten, darunter Board-Ansicht, Listenansicht, Box-Ansicht, Kalender-Ansicht, Team-Ansicht, Tabelle-Ansicht, Zeitleiste und Whiteboard-Ansicht - alles, um Sie bei der Verwaltung mehrerer Projekte zu unterstützen Automatisierung : Reduzieren Sie die sich wiederholenden Aufgaben aus Ihrem Workflow mit komplexen Automatisierungs-Features, wenn Sie Aufgaben aktualisieren oder erstellen

: Reduzieren Sie die sich wiederholenden Aufgaben aus Ihrem Workflow mit komplexen Automatisierungs-Features, wenn Sie Aufgaben aktualisieren oder erstellen Benutzerdefiniert: Erstellen Sie eine Liste mit persönlichen Aufgaben oder nutzen Sie die Features zur Aufgabenverwaltung, um Aufgaben für Abteilungen und Teams besser zu erledigen

ClickUp Limitierungen

Features wie ClickUp AI sind nur für zahlende Abonnenten verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Dinge 3

Über Dinge 3 Things 3 ist eine einfache, aber leistungsstarke App zur Verwaltung von Aufgaben, die persönliche und arbeitsbezogene To-Dos an einem Ort zusammenführt. Wenn Sie nach einem Tool suchen, mit dem Sie Ihre KPIs für die Arbeit und Ihre Marathon-Trainingszeiten nachverfolgen können, ist Things 3 genau das Richtige.

Things 3 gibt es auch in einer mobilen Version. Die Desktop-App für den Mac verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen wie die Integration von Verknüpfungen, die Ihre Arbeitsabläufe automatisieren. Außerdem gibt es einen dunklen Modus und Widgets, die diese App von anderen abhebt.

Things 3 gefällt uns, weil es Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben und Ereignisse im Kalender in einer einfachen Ansicht anzeigt. Sie können auch eine Ansicht "Heute Abend" hinzufügen, wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihrer nächtlichen Routine benötigen, was sowohl für soziale Schmetterlinge als auch für berufstätige Eltern ein Muss ist. 🦋

Things 3 beste Features

Das Feature der Erweiterung zum Freigeben ermöglicht es, To-Dos mit Inhalten aus anderen Apps und Websites zu erstellen

Things 3 verbindet To-Dos mit einer Ansicht im Kalender, so dass Sie schnell erkennen können, was für den Tag auf Ihrem Plan steht

Things 3 ist sowohl für Desktop- als auch für Mobilgeräte verfügbar und ermöglicht die Synchronisierung mit allen Ihren Apple-Geräten

Things 3 Einschränkungen

Einige Benutzer sind frustriert über das Fehlen benutzerdefinierter Formate im Vergleich zu anderen Apps für Aufgabenmanager

Things 3 unterstützt nicht mehr die Synchronisierung mit Nicht-Apple-Geräten, was zuvor eine Option in Things 2 war

Die Projektmanagement-Funktionen und Schlüssel-Features sind nicht so robust wie bei anderen Programmen in dieser Liste

Things 3 Preise

$49.99

Things 3 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (130+ Bewertungen)

Sieh dir das an Die 3 Alternativen !_

3. Todoist

Über Todoist Todoist ist zu gleichen Teilen eine App für den Aufgabenmanager und eine App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben. Mit den Ansichten "Heute" und "Bevorstehend" sehen Sie, was auf Ihrer Liste steht, oder Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Filteransichten einrichten, um einen anderen Blick auf Ihre Aufgaben zu erhalten. Todoist verfügt über eine Vielzahl von Features wie Wiederholende Aufgaben, Unteraufgaben, Prioritätsaufgaben, Erinnerungen (nur im Pro Plan) und Zusammenarbeit. Wenn Sie kein Fan der Ansicht für Aufgaben sind, können Sie in Todoist eine Kanban Board-Ansicht verwenden.

Todoist beste Features

Natürliche Spracherkennung macht es einfach, Details einzugeben

Benutzerdefinierte Filter ermöglichen es Ihnen, Aufgaben nach Projekt oder Priorität zu sortieren

Sie können Kommentare hinzufügen oder Dateien hochladen, um mehr Kontext zu jeder Aufgabe zu liefern

Todoist Beschränkungen

Sie müssen für einen Pro Plan bezahlen, wenn Sie Erinnerungen an Aufgaben haben möchten

Todoist hat limitierte Ansichtsoptionen im Vergleich zu anderen Aufgaben und Projektmanagement Software

Todoist Preise

Free

Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (750+ Bewertungen)

4.4/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

4. Airtable

Über AirtableAirtable ist eine App zur Steigerung der Produktivität von Unternehmen. Diese No-Code-Plattform ist vor allem auf Programmierteams zugeschnitten, aber jeder kann ihre leistungsstarken Features nutzen.

Das Tolle an Airtable ist, dass Sie eine benutzerdefinierte App zur Verwaltung von Aufgaben für Ihre Teammitglieder erstellen und diese sogar in ein funktionierendes Produkt umwandeln können, das Sie für andere freigeben können. 🙌

Airtable verfügt auch über native KI. Sie können der KI zum Beispiel Anweisungen geben wie "Geben Sie vor, ein Marketingmanager zu sein und ein Produktbriefing zu schreiben." Natürlich sollten Sie überprüfen, was die KI generiert, aber die Integration von KI in eine App zur Verwaltung von Aufgaben ist ziemlich toll.

Airtable beste Features

Airtable verfügt über eine relationale Datenbank, die Ihre Daten mit anderen Systemen synchronisiert und alle Ihre Informationen in einem einzigen System zusammenführt

Airtable Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Workflows mit Auslösern und Aktionslogik zu benutzerdefinieren

Airtable Limits

Airtable verfügt über eine Menge Schnickschnack und ist daher für kleine Geschäfte oder Startups möglicherweise nicht geeignet

Einige Benutzer sagen, dass die Berichterstellung und Diagramme nicht sehr anpassbar sind

Airtable Preise

Free

Plus: $10/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung

$10/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung Pro: $20/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung

$20/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,100+ Bewertungen)

4.6/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

Erfahren Sie mehr über die_ best developer tools for Mac users !

5. Microsoft Zu erledigen

Über Microsoft Es mag seltsam erscheinen, eine App von Microsoft zur Verwaltung von Aufgaben für Mac-Geräte zu verwenden. Aber wenn Sie in einem Microsoft-liebenden Unternehmen arbeiten und Ihren Mac nicht aufgeben wollen, ist Microsoft To Do ein guter Kompromiss.

Ja, das ist richtig: Microsoft To Do lässt sich auch auf Mac-Geräten erledigen. 💻 Microsoft Zu erledigen ist eine plattformübergreifende App zur Aufgabenverwaltung, d. h. Sie können Ihre Aufgaben entweder auf Ihrem Mac Desktop oder über die mobile App kostenlos planen. Sie verfügt nicht über ausgefallene Automatisierungen oder erweiterte Features wie andere Aufgaben- und Projektmanagement-Software für Mac-Benutzer.

Aber wenn Sie eine schnörkellose App für Aufgaben suchen, ohne sich in die Materie einarbeiten zu müssen, könnte Microsoft To Do genau das Richtige für Sie sein.

Microsoft To Do beste Features

Microsoft To Do ist mit Outlook Tasks integriert, um alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu erledigen

Die App ist für iPhone, Android, Windows und das Internet verfügbar

Microsoft To Do Limits

Sie benötigen ein Microsoft 365 Abonnement, um Microsoft To Do zu erledigen

Preise für Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

365 Business Premium: Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft Zu erledigen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,700+ Bewertungen)

6. OmniPlan

Über OmniGroup OmniPlan ist eine Apple-exklusive App zur Verwaltung von Aufgaben, die Sie auf Mobil- und Desktop-Geräten nutzen können. Wenn Ihre Arbeit termingebunden oder zeitkritisch ist, hält OmniPlan Sie und Ihr Team auf Kurs. 📈

OmniPlan bezieht auch mehrere Team-Kalender für eine konfliktfreie Planung mit ein. Die integrierte Earned-Value-Analyse gibt Ihnen außerdem verwertbare Einblicke in das Budget, den Fortschritt und den Wert Ihres Projekts.

Das Einzigartige an OmniPlan ist, dass Sie es einmal kaufen und dann in Besitz nehmen können, was im Zeitalter von SaaS alles andere als selbstverständlich ist. Es ist zwar teuer, aber Sie kaufen es einmal und erhalten universellen Zugang für Mac, iPhone und iPad. Sie erhalten alle Updates für Version 4, aber Sie müssen es erneut kaufen, um Updates für zukünftige Versionen zu erhalten.

OmniPlan beste Features

OmniPlan umfasst drei Funktionenvorlagen für die Aufgabenverwaltung zum schnellen Setup von Projekten* Sie können für jede Aufgabe ein Start- und Enddatum einstellen

OmniPlan enthält ein Dashboard für mehrere Projekte, so dass Sie alle Ihre Projekte auf einer hohen Ebene anzeigen können

OmniPlan Grenzen

Einige Benutzer berichten von Fehlern und Verzögerungen bei der Arbeit mit vielen Daten oder Aufgaben

Andere Benutzer sagen, der Plattform fehle es an auffälligen Elementen, die andere Aufgabenverwaltungssoftware angenehm machen

Preise für OmniPlan

Abonnement: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer v4 Standard-Lizenz: $199,99 einmalig

$199,99 einmalig v4 Pro-Lizenz: $399,99 einmalig

OmniPlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (15 Bewertungen)

4.5/5 (15 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (19 Bewertungen)

7. Trello

Über TrelloTrello ist die wichtigste App für digitale Kanban-Boards, aber sie bietet heutzutage viel mehr als nur Ansichten von Boards. Um Trello zu verwenden, richten Sie ein Board für jedes Projekt ein, erstellen eine Liste mit Schritten für das Projekt und erstellen Karten, die jede Aufgabe repräsentieren. Ziehen Sie die Karten im Laufe des Projekts per Drag & Drop in die einzelnen Phasen der Liste.

Da Trello so schrittorientiert ist, eignet es sich ideal für Projekte mit mehreren Phasen oder Übergaben. Es eignet sich hervorragend für die Programmierung, die Erstellung von Inhalten, das Onboarding und vieles mehr. ⚒️

Wenn Sie keine Lust auf Kanban-Boards haben, bietet Trello auch andere Ansichten, z. B. eine Zeitleiste und eine Kalender-Ansicht.

Trello beste Features

Trello verfügt über Dutzende von Integrationen mit beliebten Tools wie Slack und Jira

Die Automatisierung von Butler ist ein Feature ohne Code, das in jedem Trello Board verfügbar ist, um Ihren Workflow zu beschleunigen

Trello Grenzen

Einige Benutzer wünschen sich fortgeschrittenere Automatisierungen

Die kostenlose Version limitiert Dateigrößen und Integrationen

Trello Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

4.4/5 (13,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,600+ Bewertungen)

8. GuteAufgabe

Über GoodTask GoodTask ist eine app zur Aufgabenverwaltung für Mac, die auf Apples Erinnerungen und Kalender basiert. Wenn Sie bereits Erinnerungen und Kalender auf Ihrem Mac verwenden, fügt sich GoodTask nahtlos in Ihre Arbeitsprozesse ein.

Sicher, GoodTask bietet einfache Checklisten für Aufgaben. Aber es verwaltet auch die gesamte umfang der Arbeit für komplexe Projekte. Es integriert alle Ereignisse aus dem Kalender zusammen mit Ihren Aufgaben, so dass Sie alle Ihre Aufgaben verwalten können, ohne ins Schwitzen zu kommen. 💪

GoodTask beste Features

GoodTask kommt mit iPhone und Apple Watch Widgets für die Verwaltung von Aufgaben unterwegs

Intelligente Listen filtern Aufgaben mit automatisch erstellten Kategorien

Schnelles Hinzufügen von Aufgaben mit Quick Actions und Text-Schnipseln

GoodTask Beschränkungen

GoodTask ist nur für Apple-Geräte verfügbar

Es fehlt an fortgeschrittenen Automatisierungen und Vorlagen-Features, die andere Projektmanagement-Software für Mac bietet

Preise für GoodTask

$39.99

GoodTask Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

Über TickTick TickTick bezeichnet sich selbst als App zur Verwaltung von Aufgaben in der Arbeit und im Leben - damit können Sie Ihre Neujahrsvorsätze und Fälligkeitsdaten für die Arbeit einhalten.

Diese Aufgabenverwaltungssoftware wird mit fünf verschiedenen Ansichten des Kalenders ausgeliefert. Wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihres Terminkalenders suchen, hat diese App die nötige Power, um dies zu erledigen. Sie ermöglicht auch die Zusammenarbeit im Team mit anderen Benutzern. Wenn Sie also Hilfe brauchen bei projektdurchführung behandelt TickTick auch das.

TickTick beste Features

TickTick synchronisiert sich über 10 verschiedene Plattformen

TickTick lässt sich mit Siri und Spracheingaben integrieren, um die Tipparbeit zu reduzieren

"Annoying Alert" ist ein witziges, aber nützliches Feature, das Sie immer wieder an mega-wichtige Aufgaben erinnert, bis sie erledigt sind

TickTick Limits

Einige Benutzer berichten über Fehler und Verzögerungen in der mobilen App von TickTick

Andere Benutzer sagen, dass Aufgabenerinnerungen über Benachrichtigungen auf ihren Geräten erfolgen, aber sie würden E-Mail-Erinnerungen bevorzugen

TickTick Preise

Free

Premium: $27.99/Jahr

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100 Bewertungen)

10. Sunsama

Über SunsamaSunsama sunsama ist eine App zur Aufgabenverwaltung für Mac, mit der Sie durch gezielte Planung Ihrer Aufgaben Ruhe und Produktivität bewahren. Es ist eine ideale Lösung für die Verwaltung von Aufgaben für jeden, der versucht, eine kleine Work-Life-Balance zu genießen. 🧘

Wenn Sie versuchen, um 19 Uhr zu Johnnys Spiel nach Hause zu kommen, stellen Sie in Sunsama eine Nachbereitungszeit von 17 Uhr ein. Die App verwaltet Ihre Zeit und Aufgaben, damit Sie die Arbeit zur richtigen Zeit verlassen.

Sunsama beste Features

Sunsama bezieht Daten von anderen Aufgabenmanagern wie Trello und Asana sowie E-Mails von Gmail und Outlook

Planen Sie Aufgaben in Ihrem Kalender mit Timeboxing, damit niemand Ihre wichtige Arbeit unterbricht

Sunsama Beschränkungen

Sunsama bietet eine kostenlose zweiwöchige Testversion an, aber es gibt keine kostenlose Option

Preise für Sunsama

Gratis Testversion

Jahresabonnement: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Monatliches Abonnement: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: 4.6/5 (20 Bewertungen)

Zu erledigen mit der Mac Task Management App, die alles erledigt

Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben- und Projektmanagement-Software für den Mac. Aber wenn Sie im Geschäft sind, um Dinge zu erledigen (und zwar schnell), sollten Sie sich für ClickUp entscheiden.

ClickUp vereint Zeiterfassung, Tools für die Zusammenarbeit, Aufgabenlisten, Vorlagen und vieles mehr an einem Ort. Anstatt für alles verschiedene Plattformen zu nutzen, bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einen Ort und sparen so Zeit wie nie zuvor. 🏆

