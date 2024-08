Scaled Agile Framework (SAFe) für geschäftliche Agilität: Alles, was Sie wissen müssen

Kein Projekt ist jemals ein Soloakt. Es ist ein kollaboratives Meisterwerk, das von Einzelpersonen erreicht wird, die wie eine Band von Musikern zusammen harmonieren. Angeführt wird dieses Ensemble vom Projektmanager - einem erfahrenen Dirigenten, der die Truppe orchestriert.

Was aber, wenn sich diese kleine Gruppe von Musikern in ein großes Orchester verwandeln würde? Wenn Unternehmen oder Projekte größer werden, sind neue Ansätze für das Projektmanagement gefragt.

Hier hilft das scaled agile framework (SAFe), die Grenzen des traditionellen Projektmanagements zu überwinden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie SAFe Organisationen dabei hilft, ein agiles Framework über Teams und sogar das gesamte Unternehmen hinweg zu skalieren, um höchste Effizienz zu erreichen.

Was ist ein Scaled Agile Framework (SAFe)?

Das Scaled Agile Framework, kurz SAFe, ist ein umfassendes und skalierbares agiles Framework, das für die Verwaltung und Durchführung großer, komplexer Projekte mit mehreren Teams entwickelt wurde. Es teilt Prinzipien, Best Practices und Verfahrensabläufe, die es Organisationen ermöglichen, agile Methoden wie Lean zu übernehmen, Scrum, oder Kanban besser skalierbar.

Es findet große Verwendung in der Softwareentwicklung und im Produktmanagement von Unternehmen, da diese geschäftliche Flexibilität erfordern und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte und Upgrades in einer iterativen und zeitnahen Weise freigeben.

Was sind die Kernelemente des Scaled Agile Framework?

Da SAFe in erster Linie für den Aufbau agiler Teams entwickelt wurde, stehen Zusammenarbeit, Abstimmung und Synchronisation im Mittelpunkt. SAFe verwendet Werteströme und agile Release Trains (ART), um dies zu gewährleisten

Werteströme

Wertströme sind eine Reihe von End-to-End-Prozessen, die eine Organisation nutzen kann, um einen kontinuierlichen Wertfluss für interne und externe Stakeholder zu schaffen.

Diese visuellen Instrumente stellen alle Schritte, Aktivitäten und Prozesse dar, die bei der Idee, Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung durch den Endnutzer eine Rolle spielen. Sie zeigen auch Verbesserungsmöglichkeiten und ungenutzte Chancen auf.

Der funktionsübergreifende Charakter von Wertströmen macht sie zu einem ausgezeichneten Instrument für die Ausrichtung von Teams, das Verständnis von Abhängigkeiten und die Sicherstellung gemeinsamer Anstrengungen zur Erreichung übergeordneter Ziele. Ein solcher wertorientierter Fokus macht Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe für die Endbenutzer sinnvoller.

Agile Release Trains (ART)

Der Agile Release Train (ART) ist eine grundlegende Einheit von SAFe. ARTs sind Teams aus erfahrenen und funktionsübergreifenden agilen Teams und Interessengruppen. Sie entwerfen, entwickeln und liefern Lösungen für den Wertstrom. Diese sich selbst verwaltenden agilen Teams arbeiten innerhalb einer festen, zeitlich begrenzten Kadenz, die als Program Increment (PI) bezeichnet wird.

Die bereichsübergreifende Planung des PI beinhaltet das Zusammentreffen der Agile Release Trains zur Entwicklung einer gemeinsamen Mission. Jedes PI dauert in der Regel etwa 8-12 Wochen und sichert die Qualität durch kontinuierliche Iteration, Tests und regelmäßige Inspektionen.

Wertströme und agile Release Trains bilden das Rückgrat der Skalierung agiler Praktiken. Sie sind die wichtigsten Elemente von SAFe, die Transparenz, strategische Ausrichtung, agile Umsetzung und eine kontinuierliche Lernkultur gewährleisten.

Was sind die vier Ebenen von SAFe?

SAFe funktioniert auf vier Ebenen, die von der Größe, den Schwerpunktbereichen und dem Reifegrad der Organisation abhängen. Die vierstufige Struktur, die die Umsetzung skalierender agiler Praktiken erleichtert, umfasst folgende Stufen:

Team-Level

Diese Ebene, die auch als wesentliche SAFe-Konfiguration bezeichnet wird, befasst sich hauptsächlich mit den Aktivitäten der Entwicklungsteams. Diese Ansammlung von funktionsübergreifenden Entwicklungsteams arbeitet daran, innerhalb eines definierten Zeitrahmens, der als Sprint oder Iteration bezeichnet wird, Werte zu liefern.

Die Entwicklungsteams nutzen agile Praktiken wie Scrum , Kanban oder Extreme Programming (XP), um diese Ziele zu erreichen und ihre Arbeit zu verwalten. Diese Stufe ist ideal für kleinere Organisationen mit weniger als drei agilen Teams. Eine solche Struktur hilft ihnen, die agilen Prinzipien auch ohne die Bildung von Agile Release Trains (ARTs) zu übernehmen, die langfristig eingesetzt werden, funktionsübergreifende Teams die auf ein einziges Ziel hinarbeiten.

Programmebene

Die Programmebene konzentriert sich auf die Koordinierung agiler Teams, um größere Lösungen für einen gemeinsamen Schmerzpunkt oder eine Marktlücke zu liefern. Hier entstehen ART, die aus 50 bis 125 Mitgliedern bestehen und in Unterteams aufgeteilt sind, um sich zu synchronisieren und innerhalb eines Planungsintervalls (PI) einen Mehrwert zu liefern.

Large Solution Level

Die große Lösungsebene ist eine Obermenge der Programmebene, da hier zwei oder mehr ARTs koordiniert werden, um komplexere Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Sie umfasst zusätzliche Elemente wie Solution Backlogs, Wertströme und architektonische Runways, um Teams und Projekte für eine disziplinierte agile Bereitstellung auszurichten.

Portfolio-Ebene

Die Portfolio-Ebene ist die höchste Ebene der skalierenden agilen Einrichtung. Sie richtet die Strategie und Ausführung im gesamten Unternehmen an den Geschäftszielen aus. Sie fasst Wertströme, Programme und große Lösungen zu thematischen Portfolios zusammen. Verwendung von schlank und agil portfoliobetrieb und -management verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung und bringt die richtige Lösung zur richtigen Zeit auf den Markt, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Alle agilen Teams arbeiten innerhalb dieser hierarchischen Arbeitssysteme wie eine russische Puppe der geschäftlichen Agilität. Die Verflechtung der verschiedenen Ebenen unterstützt die Skalierbarkeit und den Informationsfluss, um Lösungen zu erstellen und zu liefern und die Unternehmensziele kontinuierlich zu erreichen.

Treibende Prinzipien hinter dem Scaled Agile Framework

SAFe lässt sich von verschiedenen Lean- und agilen Prinzipien . Einige der bestimmenden Prinzipien von SAFe sind:

Lean-Agile Prinzipien

Eine schlanke, agile Denkweise ist die Grundlage von SAFe. Es hat eine schlanke Governance und betont eine Kultur der Kundenzentrierung, der kontinuierlichen Verbesserung, der nahtlosen Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Lösungsentwicklung. Es ermutigt Entwicklungsteams, agile Prinzipien mit einem Hauch von Lean-Prinzipien zu übernehmen, um die Reaktionsfähigkeit auf Kundenanforderungen zu erhöhen.

Wirtschaftliche Sicht

SAFe berücksichtigt den wirtschaftlichen Wert der Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf der frühzeitigen und häufigen Lieferung von Ergebnissen, um sich von der Konkurrenz abzuheben und die Rentabilität zu verbessern. Gleichzeitig wird darauf geachtet, Verzögerungen zu reduzieren und Kosten zu senken, freigaben planen und liefern iterativ, um den Ertrag zu maximieren.

Systemdenken

SAFe betrachtet eine Organisation als ein zusammenhängendes System mit voneinander abhängigen Prozessen und Praktiken. Es fördert ein Systemdenken, das verdeutlicht, wie einzelne Einheiten innerhalb der Organisation zu den Geschäftsergebnissen beitragen und wie sich eine Veränderung in einem Teil auf andere auswirken könnte.

Faktor der Variabilität

Anstatt sich gegen die Variabilität zu wehren, empfiehlt SAFe, sie zu umarmen. Es wird empfohlen, Innovation und strategische Intervention zu nutzen, um mit Veränderungen umzugehen und sich anzupassen, wenn das Projekt abgeschlossen ist.

Integrierte Lernzyklen

SAFe fördert den schrittweisen Aufbau durch schnelle, integrierte Lernzyklen. Der Zyklus berücksichtigt Kundenfeedback und Empfehlungen für die kontinuierliche Verbesserung des Produkts. Diese Zyklen verbessern sich mit jeder Iteration, wodurch das Produkt sehr anpassungsfähig wird und auf sich ändernde Anforderungen oder Marktbedingungen reagieren kann.

Ziel Meilensteine

Mit SAFe legen die Teams realistische Meilensteine fest, die auf der objektiven Bewertung funktionierender Systeme basieren. Ein solches Modell ermöglicht es den Teams, sich an veränderte Anforderungen, Erwartungen der Stakeholder und Fortschritte während des Entwicklungsprozesses anzupassen.

Erleichterung des Werteflusses

SAFe empfiehlt einen ununterbrochenen Wertfluss durch die Begrenzung von Work-in-Progress (WIP)-Elementen, die Verringerung der Losgröße und die Verwaltung von Warteschlangen. Es empfiehlt auch die Beseitigung von Ineffizienzen und Redundanzen durch die Verwendung von agile Vorlagen und Kanban-Tafeln, um ein gleichmäßiges Tempo des Fortschritts aufrechtzuerhalten. Durch diese Strategien wird der Arbeitsfluss gestrafft und der Projektabschluss beschleunigt.

mit der vollständig anpassbaren Kanban-Board-Ansicht von ClickUp sehen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und können Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop verschieben, sortieren und filtern

Kadenz anwenden und synchronisieren

SAFe sorgt mit seinem konsistenten Arbeitsrhythmus, der sogenannten Kadenz, dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt sind und effektiv zusammenarbeiten. Dazu gehören Ereignisse wie Sprint-Planung, Sprint-Reviews und Sprint-Retrospektiven zu Beginn und am Ende eines jeden Sprints oder einer Iteration. Neben der Zusammenarbeit und Koordination hilft die Kadenz bei der Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten und Entwicklungspotenzialen.

Intrinsische Motivation freisetzen

Führungskräfte, die die agile Skalierung einführen, müssen versuchen, die intrinsische Motivation der Wissensarbeiter zu wecken. Dies kann durch eine attraktive Vergütung, konstruktives Feedback, Eigenverantwortung für das Projekt und die Belohnung hervorragender Leistungen erreicht werden.

Dezentralisierung der Entscheidungsfindung

SAFe fördert die Entwicklung von selbstorganisierenden, autonomen Teams. Bei der Dezentralisierung der Entscheidungsfindung geht es darum, diese funktionsübergreifenden Teams zu befähigen, schnelle, wirkungsvolle und zeitkritische Entscheidungen zu treffen, ohne auf die Führung zu warten. Die Befähigung Ihrer Teams an der Basis wird Ihr Unternehmen agiler und effektiver machen.

Organisieren Sie sich nach dem Wert

Dieses agile Skalierungsprinzip stellt den Kundenwert in den Mittelpunkt aller Geschäftsabläufe und Entscheidungen. SAFe skizziert Systeme und Prozesse, die sich darauf konzentrieren, den Kunden einen Mehrwert zu bieten und schnell auf ihre sich ändernden Bedürfnisse zu reagieren.

Eingebaute Qualität

Obwohl SAFe die schnelle Wertschöpfung in den Vordergrund stellt, wird die Bedeutung der Produktqualität nicht geschmälert. Der Fokus auf Qualität ist in SAFe mit einem robusten Qualitätsbewertungs- und -überprüfungsmechanismus eingebaut projektdurchführung und Entwicklungsprozesse. Erst wenn das Produkt diese Qualitätsprüfungen an verschiedenen Kontrollpunkten bestanden hat, wird es für den Kunden freigegeben.

Vorteile der Verwendung des Scaled Agile Framework in Ihrer Organisation

Nachdem Sie nun ein solides Verständnis von SAFe und den zugrundeliegenden Prinzipien haben, lassen Sie uns einen Blick auf den Wert werfen, den es für Ihre Organisationen bringt. Hier sind einige Vorteile von SAFe:

Skalierbarkeit

SAFe entstand aus der Notwendigkeit, agile Methoden zu skalieren, um komplexe Projektanforderungen zu erfüllen. Die Skalierbarkeit ist daher sein Hauptvorteil. Das Framework ist so konzipiert, dass es den Anforderungen großer Unternehmen oder Unternehmen, die hochdynamische Produkte anbieten, gerecht wird. Es bietet einen strukturierten Ansatz zur Skalierung agiler Prinzipien und Praktiken über verschiedene Ebenen, Teams und Wertströme hinweg, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Schnellere Markteinführung

SAFe fördert die iterative und inkrementelle schlanke Produktentwicklung. Solche Produktveröffentlichungen, bei denen die neueste Version die vorherige übertrifft, ermöglichen es Unternehmen, ihren Kunden kontinuierlich und häufig einen Mehrwert zu bieten. Dies führt zu einer kürzeren Markteinführungszeit für Produkte oder Funktionen. Der reaktionsschnelle Mechanismus für die Produktentwicklung und -bereitstellung kann Unternehmen auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Einfachere Zusammenarbeit und einheitliche Ausrichtung

Lean Agile Leadership bringt verschiedene Entwicklungsteams, Abteilungen und Unternehmensebenen auf die gleiche Seite. Durch die Verbindung von ARTs und PIs mit gemeinsamen Zielen fördert SAFe die Abstimmung zwischen unterschiedlichen Teams, zerstört Silos und verbessert die Gesamteffizienz der gesamten Organisation.

Erhöhte Produktivität

Da SAFe sich auf die Wertschöpfung konzentriert und verschwenderische Aktivitäten minimiert, legt es den Grundstein für eine verbesserte Unternehmensproduktivität. Die strategische Ausrichtung von Teams und die Beseitigung von Ineffizienzen helfen den Teams, effektiv zu arbeiten und ihre Ziele effizienter zu erreichen.

Erhöhtes Mitarbeiterengagement

SAFe verbessert das Engagement der Mitarbeiter, indem es Teams befähigt, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und sie intrinsisch zu motivieren, was ihre Arbeitszufriedenheit erhöht. Darüber hinaus werden Redundanzen und Verschwendung beseitigt, so dass sich die Teams anspruchsvolleren oder komplexeren Aufgaben widmen können.

Qualitätsverbesserung

Eingebaute Qualität ist eines der entscheidenden Elemente von SAFe. Um dies zu gewährleisten, setzt das Framework Praktiken wie testgetriebene Entwicklung, kontinuierliche Integration und regelmäßige Inspektionen zur Einhaltung von Qualitätsstandards ein. Durch solche proaktiven Qualitätsverbesserungsmaßnahmen werden Fehler reduziert und die Produktqualität insgesamt verbessert.

Anpassungsfähigkeit

SAFe verfolgt einen iterativen und inkrementellen Ansatz für die Entwicklung und Bereitstellung von Produkten und Funktionen. Dies geschieht in schnellen Sprints, die es Unternehmen ermöglichen, schnell auf veränderte Marktbedingungen, Kundenanforderungen oder Feedback zu reagieren. Die sich daraus ergebende Kultur der kontinuierlichen Verbesserung stellt sicher, dass die Teams sich schnell an die sich ändernden Anforderungen anpassen und die Produkte umgehend entsprechend den Erwartungen liefern können.

mit der ClickUp Sprint List-Ansicht erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Sprints Ihrer Teams

Risikoreduzierung

Die strukturierte Natur von SAFe, gepaart mit der Betonung auf regelmäßiger Planung und Inspektion, ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Minderung von Risiken. Die frühzeitige Behebung solcher Probleme in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses verhindert, dass sie sich ausbreiten und das Projekt als Ganzes gefährden.

Herausforderungen der Skalierung von Agile

Obwohl SAFe viele Vorteile verspricht, birgt es auch einige Herausforderungen in sich. Wenn Sie sich auf diese vorbereiten, können Sie eine erfolgreiche SAFe-Implementierung und -Annahme erleichtern. In diesem Sinne sind hier einige häufige Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert werden können:

Veränderungswiderstand

SAFe macht Ihr Unternehmen zwar widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen, aber Sie müssen auch mit Widerständen rechnen, die sich gegen diese Veränderungen richten. Teams und Einzelpersonen, die mit traditionellen und bestehenden Projektmanagement-Methoden vertraut sind, sind möglicherweise nicht so offen für die Störungen, die durch die unternehmensweite Veränderung verursacht werden.

Lösung:

Fördern Sie eine Kultur der offenen Kommunikation

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter darüber, wie sie von der Einführung von SAFe profitieren können

Beziehen Sie die Stakeholder in den Entscheidungsprozess ein und machen Sie die erwarteten Vorteile deutlich, um die Umstellung voranzutreiben

Führen Sie umfassende Schulungs- und Onboarding-Programme durch, um die Akzeptanz zu fördern. Fördern Sie SAFe-Zertifizierungen, um eine agile Umgebung zu entwickeln

Organisatorische Silos

SAFe betont die funktions- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Um dies zu ermöglichen, ist es für Unternehmen unerlässlich, Silos aufzubrechen. Traditionelle Unternehmen mit Altsystemen haben jedoch möglicherweise fest verankerte Datensilos zwischen Abteilungen und Teams, die die SAFe-Implementierung behindern können.

Lösung: Verwenden Sie projektmanagementsoftware um Daten zu zentralisieren und Silos zu beseitigen. Zusätzlich zu einer effektiven Datenverwaltung, projektmanagement-Tools können die Zusammenarbeit erleichtern, indem sie Personen aus verschiedenen Teams und Abteilungen dazu bringen, auf derselben Plattform zu arbeiten.

Abhängigkeitsmanagement

Mit der Anzahl der Teams steigt auch die Komplexität der zugrunde liegenden Aufgaben und Aktivitäten. Es ist zwar möglich, den Betrieb zu skalieren, aber die Verwaltung von Abhängigkeiten kann zunehmend schwieriger werden. Außerdem müssen diese Abhängigkeiten orchestriert werden, um eine synchrone Bereitstellung zu gewährleisten. Gelingt dies nicht, kann es zu Verzögerungen kommen und die kontinuierliche Bereitstellung wird behindert.

Lösung:

Planen Sie regelmäßigePI-Planung sitzungen, um Abhängigkeiten zu identifizieren und zu verwalten

Befähigen Sie die Teams, zusammenzuarbeiten und eigenständig Entscheidungen zu treffen, um zu verhindern, dass Abhängigkeiten den Fortschritt behindern

Führen Sie regelmäßige Sprints durch, um den Fortschritt zu verfolgen und zu überwachen und etwaige Abhängigkeiten zu verwalten

Skalierbarkeitsprobleme

Obwohl SAFe vier Implementierungsstufen bietet, ist die Skalierung agiler Praktiken nur innerhalb einer bestimmten Größe möglich. Was für ein kleines Team funktioniert, lässt sich nicht unbedingt auf große Implementierungen übertragen.

Lösung:

Nutzen Sie die ARTs, um größere Teams zu managen und in kleinen, inkrementellen Schritten zu skalieren

Legen Sie Benchmarks fest, um die nächste SAFe-Stufe zu erreichen, z. B. den Übergang zur großen Lösungsstufe, wenn Sie zehn oder mehr ARTs haben

Überprüfen Sie kontinuierlich die Organisationsstruktur und passen Sie Ihre Skalierungstechniken auf der Grundlage von Ergebnissen und Feedback an

Überbetonung des Prozesses

SAFe verfolgt einen strukturierten Ansatz für Geschäftsprozesse. Obwohl eine solche Fokussierung auf Prozesse die Ergebnisse verbessern kann, kann das starre Festhalten an diesen Prozessen auch die Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit behindern.

Lösung:

Fördern Sie eine agile Denkweise, indem Sie die Flexibilität gegenüber der Starrheit betonen

Ermutigen Sie die Teams, das "Warum" hinter den Prozessen zu erforschen, damit sie aus der prozessgesteuerten Form ausbrechen und innovative und kontextbezogene Arbeitsabläufe vorschlagen können

fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Bereich zusammen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

Aufrechterhaltung der Kommunikation

Kommunikation ist das Fundament von SAFe. Schlechte Kommunikation zwischen Teams, Führungskräften, Management und Stakeholdern kann zu Missverständnissen führen und alles in Gefahr bringen. Jede Fehlkommunikation kann die Ausrichtung gefährden und die Ergebnisse beeinträchtigen.

Lösung: Ein Projektmanagement-Tool kann die synchrone und asynchrone Kommunikation kanäle.

Wie implementiert man ein Scaled Agile Framework?

Die Implementierung von SAFe beinhaltet eine Reihe von gut durchdachten und absichtlichen Strategien - von der Bildung scrum-Teams zum vollwertigen Portfoliomanagement. Das ist eine Menge zu bewältigen.

Zum Glück, projektverwaltung auf ClickUp ist ein Katalysator, der diesen Übergang beschleunigt und vereinfacht. Hier ist ein Überblick darüber, wie dies geschieht:

ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard aufschlüsseln

Aufgabenmanagement

Mit seinem leistungsstarken aufgabenverwaltung fähigkeiten, ClickUp hilft agilen Teams verschiedene Aktivitäten zu planen, zu überwachen und auszuführen. Ob PI-Planung oder Backlog-Verwaltung, Teams können sich einen Überblick über die Arbeit verschaffen und den Fortschritt über ein einziges Dashboard verfolgen.

Mehrere Ansichten

gruppieren, filtern oder verstecken Sie Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt-Diagrammen, um Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu verbinden

Die verschiedenen ansichten zu ClickUp zeigen Projektdetails über modifizierbare Parameter an. Diese verleihen einer agilen Umgebung Struktur und erleichtern die Zusammenarbeit. So können Sie beispielsweise Kanban-Boards für Ansichten auf Teamebene, Gantt-Diagramme für die Release- und Sprint-Planung, Whiteboards für Tests und vieles mehr verwenden. Jede Ansicht bietet eine neue Perspektive und einen neuen Einblick in den Entwicklungsprozess.

Zusammenarbeit

zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zum Anpassen von Schriftarten, Hinzufügen von Aufgabenbeziehungen oder Verknüpfen mit Aufgaben direkt im Dokument

Apropos Zusammenarbeit: ClickUp ist die perfekte Plattform für die Zusammenarbeit von Teams unterschiedlicher Größe und Fähigkeiten. Mit ClickUp Docs können Teams Dateien und Dokumente für alle Beteiligten freigeben und Abteilungssilos beseitigen. Gleichzeitig hilft die Echtzeit-Kommunikation durch Instant Messaging, Kommentare, Zuweisung von Aufgaben usw. den Teams, miteinander zu arbeiten.

Abhängigkeiten von Aufgaben

fügen Sie Abhängigkeiten direkt in der Aufgabe in ClickUp hinzu, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge und unter Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans erledigt wird

SAFe-Projektmanagement legt großen Wert auf das Management von Abhängigkeiten, was mit ClickUp möglich ist. Die ClickUp-Funktionen wie Zeitleisten und Swimlanes verdeutlichen die Beziehungen zwischen Aufgaben und Aktivitäten. Eine solche Sichtbarkeit erleichtert die Orchestrierung von Abhängigkeiten und die Priorisierung verschiedener Aufgaben, um einen ununterbrochenen Wertfluss zu gewährleisten.

Benutzerdefinierte Status

suchen, setzen oder sortieren Sie den Status von Aufgaben in der ClickUp-Listenansicht, um den Fortschritt aller Arbeiten zu sehen

ClickUp erlaubt die Definition von benutzerdefinierten Status, um den Workflow entsprechend der SAFe-Terminologie und den definierten Phasen anzupassen. Dementsprechend kann das Entwicklungsteam den Projektstatus als "In PI Planning", "Blocked by Dependency", "Ready to Inspect" usw. anpassen und mit den SAFe-Prozessen in Einklang bringen. Es ermöglicht auch eine Fortschrittsverfolgung, die mit den SAFe-Zeremonien und -Meilensteinen übereinstimmt.

Vorlagen

Mit ClickUp verschwenden agile Praktiker keine Zeit mehr damit, das Rad neu zu erfinden. Sie finden eine Bibliothek von Vorlagen für agiles Projektmanagement auf ClickUp die zu 100% an die Projektspezifikationen angepasst werden können. Nehmen Sie ein paar Anpassungen vor, und schon können Sie die SAFe-Umgebung zum Leben erwecken!

Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, wie ClickUp die SAFe-Implementierung unterstützt. Dieses All-in-One-Projektmanagement-Tool hilft agilen Teams bei der Planung, Koordination und Kommunikation. ClickUp hilft nicht nur bei der Bewältigung von Herausforderungen bei der SAFe-Implementierung, sondern bietet auch die Werkzeuge zur Einhaltung der SAFe-Prinzipien.

Man kann sogar sagen, dass die Einführung von ClickUp Ihre Abkürzung zu einer erfolgreichen SAFe-Implementierung ist. Verbinden Sie sich mit unseren Experten um mehr darüber zu erfahren, wie ClickUp hilft, SAFe zu verkörpern .

FAQs

1. Was ist das Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework (SAFe) ist ein weit verbreitetes agiles Rahmenwerk, das entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Umsetzung agiler und schlanker Prinzipien in Großprojekten zu unterstützen. Es hilft Unternehmen, über einzelne Teams hinaus zu schauen, um größere Ziele zu erreichen.

2. Wie lässt sich SAFe mit anderen agilen Rahmenwerken vergleichen?

Im Gegensatz zu Kanban und Scrum, die sich auf Fähigkeiten auf Teamebene konzentrieren, legt SAFe den Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Ausrichtung. Es verwendet Lean-Agile-Prinzipien, Rollen, Zeremonien, Meilensteine usw., um den Herausforderungen großer Unternehmen gerecht zu werden. Außerdem folgt es einer vierstufigen hierarchischen Organisationsstruktur, um unterschiedliche Teams zu koordinieren und zu leiten, damit die Unternehmensziele erreicht werden.

3. **Wie kann ich SAFe erfolgreich in meiner Organisation einführen?

Die Implementierung von SAFe erfordert eine sorgfältige Planung und ein Engagement auf Organisationsebene. Die Implementierung erfolgt in Phasen wie: