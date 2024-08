Agile Release-Planung 101: Nutzen Sie die Vorteile von inkrementellen Releases

Am Anfang jedes Produkts steht ein Plan. In einer idealen Welt können Sie diesen Plan von Anfang bis Ende durchziehen. In der Realität kann manchmal ein einziges Problem den gesamten Zeitplan durcheinanderbringen, sich auf Fristen auswirken und die Dynamik des Teams verändern.

Die agile Release-Planung kann den Weg für den Erfolg Ihres Teams ebnen. Sie gliedert Ihr Produktfreigabeprojekt in kleinere, leichter zu verwaltende Teile (Iterationen und Sprints) und konzentriert sich auf kontinuierliche Fortschritte und Anpassungen.

In diesem Artikel gehen wir darauf ein, wie Sie Ihre zukünftigen Releases organisieren und wie Sie Ihren Entwicklungsprozess verbessern können.

Was ist agile Release-Planung?

Agile Release-Planung ist eine methode des Projektmanagements die sich auf inkrementelle Produktveröffentlichungen anstelle von Hauptveröffentlichungen konzentriert.

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und den "agilen" Teil des Begriffs erklären. Es ist eine der beliebtesten Projektmanagement-Methoden, die auf grundlegenden Prinzipien wie Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit basiert.

Bei der agilen Methode gliedern Sie Ihr Projekt in mehrere Phasen. Indem Sie Ihr Projekt Schritt für Schritt abschließen, können Sie dem Markt "zuhören", Kundenfeedback einholen und es entsprechend anpassen. Die agile Methode gibt Ihnen die Möglichkeit, auf mögliche Veränderungen zu reagieren, ohne langfristige Pläne überdenken zu müssen.

Bei der agilen Release-Planung geht es darum, den agilen Entwicklungszyklus in zahlreiche Phasen (Releases) aufzuteilen. Jede Version basiert auf dem Feedback der vorhergehenden und ermöglicht es Ihnen, die Richtung Ihres Projekts zu bestimmen und entsprechende Änderungen vorzunehmen, um ein funktionales Produkt zu liefern. Agile Versionsplanung ist in der Softwareentwicklung sehr beliebt, da es sich um einen kundenorientierten Ansatz handelt, der die Anpassung an sich ändernde Anforderungen ermöglicht. Seine Umsetzung kann Ihnen helfen, die produktentwicklungsprozess auf den richtigen Weg zu bringen und sicherzustellen, dass das, was Ihr Team tut, mit dem übereinstimmt, was die Zielkunden sehen wollen.

Scrum Release-Planung

Manche Leute bezeichnen die agile Release-Planung als Scrum-Release-Planung, was zu Verwirrung führen kann - ist agiles Scrum, ist Scrum agil ? Sind diese beiden Begriffe austauschbar?

Scrum fällt unter den Begriff "Agile" und bringt Struktur in ein Projekt. Es ermöglicht den Teams, die Arbeit in Phasen zu unterteilen, die Sprints genannt werden, Rollen zu definieren und die Arbeit zu organisieren, um den Fortschritt einfach zu verfolgen.

Einfach ausgedrückt: Scrum ist ein Weg zur Umsetzung der agilen Philosophie.

Warum ist die agile Release-Planung wichtig?

Immer mehr Teams setzen auf agile Methoden, weil sie die Bedeutung und die Vorteile dieser Methodik erkannt haben. Lassen Sie uns erklären, was die agile Release-Planung in der heutigen Projektmanagement-Landschaft so wertvoll macht.

Flexibilität

Starre, langfristige Pläne ohne Spielraum können die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen, da sie die sich ständig ändernden Marktanforderungen nicht berücksichtigen. Bei einem agilen Release-Plan dreht sich alles um Flexibilität. Er ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, sich schnell an neue Anforderungen anzupassen und genau das zu liefern, was die Kunden erwarten und wünschen, ohne zu riskieren, dass Wochen und Monate der Arbeit umsonst waren.

Weniger Stress und Burnout

Da bei der agilen Release-Planung ein Projekt in zahlreiche Iterationen unterteilt wird, profitieren die Teammitglieder von einer leichter zu bewältigenden Arbeitsbelastung und häufigem Feedback. Qualität hat Priorität, so dass sich die Mitarbeiter nicht unter Druck gesetzt fühlen, ihre Arbeit "gestern" abzuliefern

Verbesserte Zusammenarbeit im Team

Kurze und häufige Besprechungen bewirken Wunder für zusammenarbeit im Team und geben den Mitarbeitern das Gefühl, wertgeschätzt und in die täglichen Aktivitäten einbezogen zu werden. Noch wichtiger ist, dass diese Treffen sicherstellen, dass jeder seine Aufgaben versteht und Missverständnisse oder Fehlkommunikation vermieden werden.

Wie man agile Release-Planung implementiert

Ein Entwicklungsteam sollte spezielle Tools verwenden, um die besten Praktiken der agilen Methode in die täglichen Abläufe einzubinden. Wir führen Sie durch den Prozess der Einführung von agilem Projektmanagement unter Verwendung eines der besten verfügbaren Werkzeuge - ClickUp .

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, mit der Sie Ihr Team auf dem gleichen Stand halten, Sprints erstellen, organisieren und verwalten können, arbeitsabläufe optimieren und freigaben verwalten wie ein Profi!

Nutzen Sie die verschiedenen Funktionen von ClickUp und befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Beste aus der agilen Release-Planung herauszuholen.

Dashboards in ClickUp 3.0 geben agilen Projektmanagern einen schnellen Überblick über die verbleibenden Aufgaben und Prioritäten des Teams für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Charts

Schritt 1: Bestimmen Sie die Vision des Projekts und definieren Sie die Ergebnisse

Bevor Sie mit der agilen Release-Planung beginnen können, müssen Sie eine Produktvision haben und diese in klare und transparente Release-Ziele umsetzen.

Die Vision spiegelt wider, wie Sie Ihr Produkt sehen, und sollte sich an Ihren Zielen orientieren produktfahrplan . Dabei sollten Sie die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Kunden sowie das aktuelle Angebot auf dem Markt berücksichtigen. Aus Ihrer Vision werden Ergebnisse, aus denen Sie die Prioritäten für die Veröffentlichung festlegen. Agiles Projektmanagement in ClickUp kann Ihnen helfen, all das mit Leichtigkeit zu tun. Diese Suite dreht sich um agile Arbeitsabläufe und gibt Ihnen mehr als genug Raum, um Ihre Produktvision zu diskutieren und zu definieren, unter Berücksichtigung der Marktanforderungen und der Verfügbarkeit Ihres Teams.

Verwenden Sie ClickUp-Whiteboards (die digitale Leinwand von ClickUp), um Ergebnisse zu sammeln, Prioritäten zu setzen und Ihre Ideen in Aufgaben umzusetzen.

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Aufgaben mit der ClickUp Whiteboard-Funktion

Schritt 2: Verfeinern Sie das Backlog

Jetzt, wo Sie die Ergebnisse definiert haben, ist es an der Zeit, Ihre produkt-Backlog und aufgaben nach Prioritäten ordnen . Die wichtigsten Produktmerkmale sollten zuerst erledigt werden, während die weniger wichtigen erst zum Schluss kommen.

Ihr Ausgangspunkt ist ein minimal lebensfähiges Produkt, d. h. ein Produkt mit genügend Funktionen, um Kunden anzuziehen. Nachdem Sie das Feedback der Kunden erhalten haben, fügen Sie zusätzliche Funktionen hinzu, um das Produkt funktioneller und wertvoller zu machen.

Dies ist auch die Phase, in der Sie Benutzergeschichten entwerfen. Sie beschreiben die Funktionen Ihres Produkts aus der Sicht des Endbenutzers und heben ihren Wert hervor. User Stories sorgen dafür, dass sich Ihr Team auf den Kunden konzentriert und verhindern, dass es an Funktionen arbeitet, die nicht von Nutzen sind.

Die Funktionen von ClickUp Agile machen die Durchführung dieser Aktivitäten zu einem Spaziergang im Park. Verwenden Sie die Listenansicht um alle Merkmale, die Ihr Produkt haben soll, zu definieren und ihre Priorität festzulegen. Wechseln Sie zur Kanban-Tafel um die Merkmale Ihres Produkt-Backlogs nach ihrem Status geordnet zu sehen.

Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder und Formeln, um jede Funktion detailliert zu beschreiben, relevante Teammitglieder zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen und die Zusammenarbeit zu optimieren. ClickUp's Bibliothek mit über 1.000 Vorlagen ist ein hervorragender Ausgangspunkt, wenn Sie die Verwaltung von Product Backlogs und die Definition von User Stories vereinfachen möchten. Die Vorlagen enthalten vorgefertigte Abschnitte, die als Richtlinien dienen und sicherstellen, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen.

Verwenden Sie ClickUp, um eine Backlog-Listenansicht zu erstellen, die benutzerdefinierte Felder wie Priorität, ARR und mehr enthält

Schritt 3: Halten Sie ein Release Planning Meeting ab und setzen Sie ein Ziel

Sobald Sie das Backlog verfeinert haben, ist es an der Zeit, ein klares Release-Planungsziel auf Basis der User Stories festzulegen. Berufen Sie dazu ein Treffen mit den Beteiligten ein. Falls erforderlich, können Sie und Ihr Team den ursprünglichen Plan ändern, um sicherzustellen, dass das Ziel logisch und realistisch ist.

Während des Treffens sollten Sie die Produkt-Roadmap und -Architektur überprüfen und besprechen, die Arbeit in Sprints aufteilen und die Geschwindigkeit und den Zeitplan abschätzen (basierend auf Ihren früheren Projekten), um die arbeitsverteilung und Freigabeumfang.

Eine Funktion, die bei der Sprintplanung von unschätzbarem Wert sein wird, ist ClickUp-Sprints . Verwenden Sie es, um Sprint-Termine festzulegen, Punkte zu vergeben und Prioritäten zu setzen, workloads verwalten und automatisieren Sie nicht abgeschlossene Arbeiten. Duplizieren Sie Ihre Sprint-Ansicht und erstellen Sie Sprints automatisch, um Zeit zu sparen.

Die ClickUp-Vorlagen können auch bei der Erstellung und Verwaltung von Sprints nützlich sein. Unsere Top-Tipps sind die ClickUp Sprints-Vorlage und die ClickUp Vorlage für einfache Sprints .

ClickUp AI kann endlose Dokumenttypen wie Projektunterlagen, Unterrichtspläne und andere Dokumente erstellen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen

Eine weitere Funktion von ClickUp, die Ihnen in dieser Phase des Prozesses helfen kann release-Management-Prozesses ist ClickUp-Dokumente -eine einzigartige Dokumentenmanagement-Plattform. Hier können Sie alle Dokumente im Zusammenhang mit der agilen Release-Planung erstellen, bearbeiten, teilen und speichern.

Erstellen Sie ein ClickUp Doc für Ihr Release Planning Meeting, fügen Sie Stakeholder hinzu und gehen Sie den Plan im Detail durch, um zu sehen, ob und wie er verbessert werden kann. Mit Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung und dem Hinterlassen von Kommentaren kann Ihr Team nahtlos zusammenarbeiten, auch wenn Sie sich nicht am selben Ort befinden.

ClickUp Docs kommt mit einer Bonusoption, die Ihnen die Arbeit in vielerlei Hinsicht erleichtern wird ClickUp AI , ein robuster Schreibassistent. Er kann Ihnen helfen, Besprechungspläne zu erstellen, Notizen aus Ihrer Versionsplanungssitzung zusammenzufassen, Ideen zu brainstormen und das ist nur die Spitze des Eisbergs!

ClickUp AI kann Sie unterstützen bei agile Arbeitsabläufe durch Unterstützung bei der Einrichtung zeitpläne für Projekte die Einbeziehung von Kunden in Ihre Prozesse und die Umsetzung ihres Feedbacks sind eine weitere hervorragende Waffe in Ihrem agilen Arsenal. ⚔️

Schritt 4: Vervollständigen Sie den Produktfreigabekalender

Überprüfen Sie Ihre Sprints und Iterationen, stellen Sie sicher, dass sie die optimale Länge haben, und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. Vergessen Sie nicht, worum es bei agilem Vorgehen geht: Änderungen, um den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen und Marktanforderungen gerecht zu werden.

Legen Sie fest, was funktioniert und was nicht funktioniert sprint-Retrospektiven und verfolgen agile Metriken um Ihre Pläne im laufenden Betrieb zu überwachen und zu aktualisieren.

Herausforderungen der agilen Release-Planung

Agile Release-Planung verbessert den Fokus Ihres Teams und stellt sicher, dass Ihr Produkt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt ist, wodurch das Risiko der Zeitverschwendung für nutzlose Funktionen verringert wird. Wie andere Projektmanagement-Methoden ist jedoch auch die agile Release-Planung nicht perfekt. Es gibt ein paar potenzielle Herausforderungen, die Sie kennen sollten, um sie auf dem Weg zu entschärfen.

Ohne vorherige Erfahrung beginnen

Die agile Release-Planung wird im Laufe der Zeit immer einfacher, weil Sie sich auf Ihre Vorerfahrungen verlassen können, um die Arbeitslast zu bestimmen, die Ihr Team in einer bestimmten Zeitspanne bewältigen kann. Ohne diesen Vorteil der Rückschau können Sie nicht mit Sicherheit wissen, wie lange ein Sprint oder eine Iteration dauern wird, so dass Sie möglicherweise auf Versuch und Irrtum zurückgreifen und Ihre Pläne häufig anpassen müssen.

Ungewissheit

Da es bei der agilen Release-Planung um die Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes geht, wissen Sie nie, was hinter der nächsten Ecke auf Sie wartet. Nichts ist sicher, und die Planung für Ungewissheit ist, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Man muss bereit sein, seinen Plan zu ändern, wenn man es am wenigsten erwartet, und dieses Überraschungsmoment ist nicht jedermanns Sache. ☕

Mangelnder Fokus

Ja, die agile Release-Planung sollte den Fokus Ihres Teams stärken. Aber ironischerweise kann sie auch dazu führen, dass sie abnimmt. Häufige Änderungen und wechselnde Prioritäten können die Konzentration und die Teamleistung beeinträchtigen.

Aufrechterhaltung der Kommunikation

Kommunikation ist bei der agilen Release-Planung von entscheidender Bedeutung. Wenn ein Mitarbeiter nicht über die neuesten Änderungen informiert ist, wird er nicht die gleichen Ziele anstreben, was sich auf die Leistung des gesamten Teams auswirkt. Aus diesem Grund sind häufige Meetings für die Aufrechterhaltung agiler Arbeitsabläufe unerlässlich.

Agile Release-Planung Beispiele & Vorlagen

Es gibt keinen besseren Weg, die agile Release-Planung zu verstehen, als durch ein Real-Life-Beispiel. Nehmen wir an, Ihr Team möchte eine neue Medien-Streaming-Plattform mithilfe von agilem Projektmanagement einführen.

Wie wir gesehen haben, ist der erste Punkt auf Ihrer Agenda die Bestimmung der Vision und der Ergebnisse des Projekts. Sie wollen zum Beispiel, dass die Plattform benutzerfreundlich ist und ein einzigartiges Seherlebnis mit Inhalten in mehr als 20 Sprachen und einer großen Auswahl an Fernsehsendungen und Filmen bietet. Mit ClickUp Agile erstellen Sie ein Product Backlog, in dem Sie User Stories und Aufgaben wie "Registrierungsprozess einrichten", "CC hinzufügen", "Rückspul- und Vorspul-Buttons konfigurieren" und "Neue Titel zur Bibliothek hinzufügen" aufnehmen

Als Nächstes müssen Sie den Rückstand verfeinern und die Punkte nach ihrer Priorität ordnen. Sie halten eine Versionsplanungssitzung ab, um zu besprechen, worauf Sie sich zuerst konzentrieren werden, und um Ihr Hauptziel festzulegen - die Erstellung einer benutzerfreundlichen Medien-Streaming-Plattform in sechs Monaten.

Sie machen sich Notizen mit ClickUp Docs und ClickUp AI. Sie werden auch ClickUp Sprints verwenden, um Ihre Arbeit in Sprints aufzuteilen, Termine festzulegen und Punkte zu vergeben. Zum Beispiel werden Sie die Aufgabe "Registrierungsprozess einrichten" in Sprints wie "Gestaltung der Registrierungsseite", "Einrichtung der Datenbank" und "Backend-Entwicklung" aufteilen

Nutzen Sie die ClickUp Board-Ansicht, um Ihr Backlog mit Custom Fields und Formeln zu bewerten und zu priorisieren

Sie vervollständigen den Produktfreigabekalender und setzen Ihren Plan in Gang. Dann halten Sie regelmäßige Meetings ab, um den Erfolg der abgeschlossenen Arbeit zu verfolgen. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass das Design der Registrierungsseite verbessert werden könnte, passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass sich die Bedürfnisse des Marktes weiterentwickelt haben - die Leute wollen mehr Podcasts hören. Sie ziehen also in Erwägung, diese Funktion zu Ihrer Plattform hinzuzufügen, um mehr Nutzer anzuziehen und sie zufrieden zu stellen.

ClickUp-Vorlagen können Ihnen die Arbeit erleichtern

Von ClickUp Agile bis ClickUp Docs mit einem robusten KI-Schreibassistenten bietet ClickUp Funktionen, die die agile Release-Planung rationalisieren. Die Vorlagenbibliothek der Plattform verdient eine lobende Erwähnung - sie verfügt über Optionen, die speziell für agile Teams entwickelt wurden und deren Leistung steigern und gleichzeitig Zeit sparen.

Schauen wir uns zwei ClickUp-Vorlagen an, die Sie nutzen sollten, wenn Sie die agile Release-Planung meistern wollen.

1. ClickUp-Vorlage für agiles Projektmanagement

Das ClickUp Agile Project Management Template unterstützt Ihre agilen Arbeitsabläufe und hält Ihr Team auf dem gleichen Stand

Betreiben Sie ein Nicht-Software Entwicklungsprojekt und wollen agile Methoden einführen? Die ClickUp-Vorlage für agiles Projektmanagement ist der richtige Weg!

Diese Vorlage bietet mit ihren fünf Abschnitten die perfekte Grundlage für die Implementierung von Methoden wie Scrum und Kanban:

Backlog: Sammeln Sie Anfragen mit einem ClickUp-Formular und übertragen Sie die Informationen automatisch in eine Liste, in der Sie die Backlog-Elemente priorisieren können Agile Zeremonien: Verwalten Sie Zeremonien wie Retrospektiven, tägliche Stand-ups und Sprint-Reviews Kanban-Tafel: Verwandeln Sie Ihre Aufgaben in Karten und sortieren Sie sie nach Status, um den Überblick über Ihre Arbeitsabläufe zu behalten Einrichten von Sprints: Erstellen Sie Sprint-Ordner, fügen Sie Aufgaben zu Sprints hinzu, schätzen Sie die Arbeit und verwalten Sie Ressourcen mit Leichtigkeit

Wie alle ClickUp-Vorlagen unterstützt auch diese die Zusammenarbeit im Team und bietet Flexibilität. Sie können sie an die Dynamik Ihres Teams und die spezifischen Methoden anpassen, die Sie zur Erledigung der Arbeit einsetzen. 💪

2. ClickUp Vorlage für Releaseplanung

Verwenden Sie das ClickUp Release Planning Template, um die Freigabe einer neuen Software einfach zu planen und zu verwalten

Die richtigen Strategien für die Freigabe Ihrer neuen Software zu entwickeln, kann eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht die richtigen Werkzeuge zur Verfügung haben. Die ClickUp-Vorlage für die Release-Planung ist genau das, was Sie brauchen, um ihr Produkt zu verwalten und Definieren Sie Freigabestrategien mit minimalen Rückschlägen.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Aufgaben abstecken, organisiert bleiben, Fristen einhalten und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen, um zu sehen, ob es Raum für Verbesserungen gibt. 😍

Dies ist eine Ordnervorlage mit drei Komponenten - Merkmale, Veröffentlichungsziele und Veröffentlichungshinweise.

Der Abschnitt Features bietet zwei Ansichten. In der ersten (Release Goals) können Sie das Product Backlog, die Iterationsphase und die wichtigsten Auswirkungen skizzieren, während die zweite Option (Iteration Board) Ihre Aufgaben als Karten nach Iteration sortiert anzeigt.

Der Abschnitt Veröffentlichungsziele verfügt über fünf Ansichten - Veröffentlichungszeitplan, Veröffentlichungsplan, Prioritätenliste, Feature-Reiseplan und Entwicklungszeitplan. Verwenden Sie diese, um Ihre Aufgaben zu organisieren, zusammenzufassen und zu verwalten, Abhängigkeiten zu verfolgen und logische Zeitpläne zu erstellen.

Der Abschnitt Veröffentlichungshinweise ist ein ClickUp-Dokument, in das Sie zusätzliche Ressourcen einfügen oder weitere Details zu Ihrer Produkteinführung angeben können.

Agile Release-Planung: Kleine Schritte zu großen Zielen

Agile Release-Planung hilft Ihnen, sich an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anzupassen und ein funktionales Produkt ohne überflüssige Funktionen zu schaffen. Die Methodik bietet Flexibilität und legt Wert auf Teamarbeit und Kommunikation.

Dies ist auch die Philosophie hinter ClickUp! Kein Wunder, dass die Plattform mit zahlreichen Optionen ausgestattet ist, die agile Arbeitsabläufe unterstützen und agile Release-Pläne zu einem Kinderspiel machen, von ClickUp Agile und ClickUp Sprints bis hin zu Hunderten von Vorlagen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Anmelden für ClickUp und beginnen Sie noch heute mit der Umsetzung einer agilen Release-Planung! 🥰