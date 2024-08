10 beste Projektzeitplan-Software im Jahr 2024

Wenn Sie schon einmal versucht haben, auf einem Einrad mit brennenden Fackeln und gelegentlich einem metaphorischen Messer zu jonglieren, dann haben Sie bereits eine Vorstellung davon, wie es ist, ein komplexes Projekt zu managen. 🤹

Das Management von Projekten, Terminen und Teams ist keine leichte Aufgabe, aber wir wissen, dass Sie der Herausforderung gewachsen sind. Als Projektmanager (PM) brauchen Sie nur die richtige Mischung von Werkzeugen, um das Beste aus Ihren Ressourcen zu machen.

Ihr Budget und das Fachwissen Ihres Teams spielen eine wichtige Rolle, aber auch das Timing ist von großer Bedeutung. Sie brauchen ein Werkzeug, um Projektaufgaben zu visualisieren und alles rechtzeitig zu erledigen - und genau das ist es, was projektzeitplan software ist sehr nützlich. 🛠️

In diesem Leitfaden erklären wir, was projektzeitpläne sind und warum Sie sie brauchen, und wir werden Ihnen unsere 10 Favoriten für Projektzeitplan-Software im Jahr 2024\ vorstellen.

Was ist ein Projektzeitplan?

Eine Projektzeitleiste ist eine visuelle Darstellung der Aufgaben und Meilensteine Ihres Projekts, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg nacheinander angeordnet sind. Betrachten Sie Ihre Projektzeitleiste als eine roadmap, die Sie leitet durch jeden Schritt des Projekts führt, vom Beginn bis zum Abschluss.

Projektzeitpläne helfen den Projektmanagern, die Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben, die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben und das weitere Vorgehen zu verstehen.

Machen Sie Ihre Projektzeitleiste mit einem Netzdiagramm, dem Gantt-Diagramm von ClickUp oder einer anderen Methode übersichtlicher

Jeder Projektzeitplan ist einzigartig, aber in der Regel enthalten sie alle die folgenden Komponenten.

Aufgaben: Dies sind die spezifischen Aktivitäten, die Sie in Ihrer Liste abhaken müssen. Sie haben ein Start- und Enddatum

Dies sind die spezifischen Aktivitäten, die Sie in Ihrer Liste abhaken müssen. Sie haben ein Start- und Enddatum Meilensteine : Dies sind wichtige Kontrollpunkte in einem Projekt

Dies sind wichtige Kontrollpunkte in einem Projekt Abhängigkeiten : Abhängige Aufgaben sind von der Fertigstellung anderer Aufgaben abhängig

Abhängige Aufgaben sind von der Fertigstellung anderer Aufgaben abhängig Dauer: Dies ist die Zeit, die Ihr Team benötigt, um eine Aufgabe zu erledigen

Dies ist die Zeit, die Ihr Team benötigt, um eine Aufgabe zu erledigen Ressourcen: Dies bezieht sich auf die Beauftragten oder Teams, die für die Erledigung jeder Aufgabe verantwortlich sind

Anstatt Ihre Projekte nur in einer Listenansicht aufzulisten, visualisiert ein Projektzeitplan-Tool all diese Faktoren für Sie. Die Visualisierung Ihres Arbeitsaufkommens schafft mehr Klarheit, und mit mehr Klarheit sind Sie ein besserer Projektmanager. 🙌

Denken Sie daran, dass ein Projektzeitplan nicht dasselbe ist wie ein Gantt-Diagramm obwohl sie sich ähnlich sind. Ein Gantt-Diagramm bietet eine Vielzahl von Details in einer Ansicht, während ein Zeitleistenansicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wie alles zusammenhängt.

Wenn Sie Ihren Projektplan und zukünftige Ereignisse visualisieren möchten, ist eine Projektzeitplan-Software genau das Richtige für Sie.

Vorteile der Projektzeitplan-Software

Kann man im Projektmanagement auch ohne Projektzeitpläne erfolgreich sein? Sicher, aber eine projektmanagement-Zeitplan tool macht Ihre Arbeit als PM viel einfacher - warum also nicht eines verwenden?

Projektzeitplan-Tools bieten viele Vorteile, darunter:

Bessere Verwaltung von Ressourcen wie Arbeitskräften, Ausrüstung und Material

Proaktives Risikomanagement

Verbesserte Teamverantwortung mit Aufgabenabhängigkeiten und Meilensteinen

Automatisierungen und andere zeitsparende Tools für Projektmanager

Was haben Sie zu verlieren? Jeder Projektmanager träumt davon, mehr Transparenz und Verantwortlichkeit für das gesamte Projekt zu haben, und ein Projektmanagement-Tool für den Zeitplan bietet genau das.

10 Beste Projektzeitplan-Software von 2024

Sind Sie bereit, sich selbst von der Leistungsfähigkeit einer Projektzeitplan-Software zu überzeugen? Wir haben alles für Sie. 🤝

Sehen Sie sich diese Liste der 10 besten Projektzeitplan-Tools des Jahres 2024 an, um die beste Option für Ihr Team zu finden.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und setzen Sie Prioritäten in Ihrer individuellen Projektzeitleiste mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

Überraschung! ClickUp ist jedermanns Lieblings-Produktivitätssuite, also sollte es keine Überraschung sein, dass wir auch eine robuste Projektzeitplan-Software haben.

Um Ihre eigene Timeline-Ansicht in ClickUp zu erstellen, gehen Sie zu Ihrem bestehenden Arbeitsbereich und fügen Sie die Ansicht "Zeitleiste" hinzu . Das war's!

Es ist ein Kinderspiel, Ihren Arbeitsbereich in eine übersichtliche und anschauliche Zeitleiste zu verwandeln, die Ihr Team überprüfen kann. Aber das ist nur der Anfang: ClickUp bietet weit mehr als aufgabenverwaltung und Projektvisualisierungstools. ✨

Wenn Sie detailliertere Informationen über Projekte sehen möchten, wechseln Sie zur Seite ClickUp Gantt Chart Ansicht . Die Gantt-Diagramm-Ansicht bietet Ihnen eine Vogelperspektive auf alle Bereiche, Projekte und Listen. Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, verfolgen Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben und setzen Sie Prioritäten für Aufgaben und Projekte - alles an einem Ort.

Es ist für einen Projektmanager unmöglich, überall gleichzeitig zu sein, aber ClickUp macht das Projektmanagement zu einem Kinderspiel, indem es Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform zusammenfasst.

Oh, und haben wir schon die Vorlagen erwähnt? Ausleihen ClickUp's Whiteboard-Vorlage für den Projektzeitplan um Ihre Zeitleiste in einem praktischen Dashboard zu visualisieren. Die ClickUp ausfüllbare Zeitleistenvorlage macht es einfach, Ihre Projekte und Ereignisse schnell zu planen. Aber keine Sorge - wenn Sie ein Gantt-Fan sind, können Sie die ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage ist auch für Sie da.

ClickUp beste Eigenschaften:

Virtuelles Brainstorming mitClickUp-Whiteboardsund wandeln Sie Ihr Whiteboard mit einem einzigen Klick in ein Projekt um

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mitClickUp Dashboards Sparen Sie jede Woche Stunden mitClickUp's Projektzeitplan-Vorlagen Job-spezifische Hilfe bei der Bearbeitung, dem Schreiben und der Ideenfindung mitClickUp AI ClickUp Einschränkungen:

ClickUp hat so viele Funktionen, dass neue Benutzer die Plattform manchmal als überwältigend empfinden

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Wrike

über Wrike Wrike ist ein projektmanagement-Werkzeug wird für die Projektplanung, Kanban-Boards und kreative Freigaben verwendet. Dies macht es zu einem beliebten Kollaborationstool für kreative Teams, aber jede Art von Team kann Wrike nutzen, um Prozesse zu beschleunigen und Zeit zu sparen.

Wrike Dashboards visualisieren Aufgaben und Prozesse. Sie erlauben benutzerdefinierte Felder, so dass Sie so ziemlich jede Art von Bericht mit Echtzeitdaten erstellen können.

Die besten Funktionen von Wrike:

Planen mit gemeinsamen Kalendern

Die Auslastungsansicht ist ein Drag-and-Drop-Tool für das Ressourcenmanagement

Verfolgen Sie fakturierbare Stunden und Kosten im Revenue Management Tool

Einschränkungen von Wrike:

Einige Nutzer sagen, dass Wrike schwer zu navigieren ist und veraltet aussieht

Andere sagen, es sei schwierig, einen Überblick über ihre Arbeit zu bekommen

Wrike Preise:

Kostenlos

Team: $9,80/Monat pro Nutzer, für zwei bis 25 Nutzer

$9,80/Monat pro Nutzer, für zwei bis 25 Nutzer Unternehmen: $24.80/Monat pro Benutzer, für fünf bis 200 Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer, für fünf bis 200 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (3,400+Bewertungen)

4.2/5 (3,400+Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,400+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

3. Montag.de

über Montag.comMontag.de hat fertige Workflows für Vertriebsteams, PMs, HR, Softwareentwickler und mehr. Werfen Sie einen Blick auf Ihre Projekte in Kanban, Timeline, Workload, oder Gantt-Ansichten zur Visualisierung von Aufgaben, Meilensteinen und Abhängigkeiten nach eigenem Ermessen.

Nutzen Sie die Dashboards von Monday.com für Einblicke in Echtzeit. Diese zeitsparende Funktion ist ein Muss für jeden PM, besonders wenn Sie mit mehreren Projekten jonglieren (und wir wissen, dass Sie das wahrscheinlich tun). 👀

Monday.com beste Eigenschaften:

Monday.com lässt sich mit Tools wie Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook und anderen integrieren

Verwalten Sie Arbeitsanfragen? Verwenden Sie Monday.com Forms, um anpassbare interne Formulare zu erstellen

Monday.com bietet Automatisierungen für Zeiterfassung, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und mehr

Monday.com Einschränkungen:

Einige Nutzer sagen, es sei schwierig, Projektziele zu verfolgen

Andere sagen, Monday.com biete nicht so viele Anpassungsmöglichkeiten wie andere Plattformen

Monday.com Preise:

Kostenlos

Basic: $8/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Standard: $10/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Pro: $19/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$19/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: N/A

4. Jira

über Jira Jira ist ein Projektmanagement-Tool, das von Entwicklungsteams zur Planung von Projekten, zur Verfolgung von Aufgaben, zur Verwaltung von Veröffentlichungen, zur Erstellung von Berichten und zur Automatisierung von Aufgaben verwendet wird.

Jira Timelines ist eine interaktive Funktion zur Visualisierung von Arbeitsaufgaben, Abhängigkeiten und Freigaben. Es wurde für agile Teams entwickelt und bietet PMs einen Überblick über mehrere Teams und Projekte mit nur einem Mausklick.

Jira beste Funktionen:

Erstellen Sie entweder Scrum- oder Kanban-Boards

Schnelles Visualisieren des Fortschritts mit Berichten mit nur einem Klick

Passen Sie Arbeitsabläufe an, um Ihrem Team mehr Struktur zu geben

Einschränkungen von Jira:

Jira ist für Entwicklungsteams konzipiert. Wenn Sie also kein Entwickler sind, werden Sie wahrscheinlich nicht viel davon haben

Einige Benutzer sagen, Jira habe viele bewegliche Teile und sei schwer zu bedienen

Jira-Preise:

Kostenlos

Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (5,400+ Bewertungen)

4.3/5 (5,400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *Jira Alternativen* !

5. Timeline Maker

über Timeline-Macher Es sieht vielleicht nicht so schick aus wie die anderen Tools auf unserer Top-10-Liste, aber es gibt eine Zeit und einen Ort für einfachere Tools wie Timeline Maker. Es enthält keine zusätzlichen Funktionen, wie Aufgabenverwaltung oder vorlagen für den Tagesplaner aber wenn Sie ein schnörkelloses Projektzeitplan-Tool suchen, könnte dies das Richtige für Sie sein.

Mit Timeline Maker können Sie Ihre eigenen Daten aus einer Excel-CSV-, TXT- oder Microsoft-Projekt datei. Wählen Sie einen der fünf Diagrammstile für die Zeitleiste aus, die die Software automatisch für Sie erstellt. Exportieren Sie Ihre Zeitleiste per E-Mail, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF oder sogar PowerPoint, um sie mit Ihrem Team oder Ihrem Chef zu teilen.

Timeline Maker beste Eigenschaften:

Bezahlen Sie für eine einmalige Lizenz, und Sie besitzen Timeline Maker ein Leben lang

Probieren Sie fünf verschiedene Zeitleistenstile mit einem Klick aus

Fügen Sie den Zeitleisten Kontext hinzu, indem Sie Dokumente und Dateien anhängen

Timeline Maker Einschränkungen:

Im Gegensatz zu den anderen Projektmanagement-Tools auf dieser Liste bietet Timeline Maker keine robusten Arbeitsmanagement-Funktionen

Timeline Maker hat nicht viele Bewertungen

Timeline Maker Preise:

Einzelplatzlizenz auf Lebenszeit: $149 (einmalige Gebühr)

$149 (einmalige Gebühr) Kleinunternehmenspaket: $299 für eine lebenslange Lizenz für drei Benutzer

$299 für eine lebenslange Lizenz für drei Benutzer Enterprise: ab $535 für eine lebenslange Lizenz für fünf Benutzer

Timeline Maker Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

über GanttPRO Wie der Name schon sagt, ist GanttPRO ein Projektvisualisierungstool, das auf Gantt-Diagramme spezialisiert ist. Sein Projektstrukturplan (WSB) die Work Breakdown Structure (WSB) unterteilt Softwareprojekte in umsetzbare Aufgaben, so dass selbst der komplexeste Arbeitsprozess leicht nachvollziehbar ist.

GanttPRO ist ein interaktiver Gantt-Diagrammersteller, der mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten kann. Es verfügt über Tools für die Verwaltung von Ressourcen, die Schätzung von Projektkosten und die gemeinsame Nutzung von Dateien mit Ihrem Team mit nur wenigen Klicks.

GanttPROs beste Eigenschaften:

GanttPRO bietet automatische Projektplanung

Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche ist sehr beliebt

Zeitmanagement und Zusammenarbeit im Team auf einer Plattform

Einschränkungen von GanttPRO:

Einige Benutzer sagen, dass die Benutzeroberfläche und das Design etwas veraltet sind

Andere wünschen sich, dass GanttPRO einen besseren Kundenservice bietet

GanttPRO Preise:

Basic: $7,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$7,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: $12.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $19.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$19.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

4.8/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (440+ Bewertungen)

7. Toggl Plan

über Toggl Plan Toggl kennen Sie vielleicht als Zeiterfassungs-App, und Toggl Plan ist ein Ableger für die Projektvisualisierung. Wenn Sie Ihre Zeit sowieso schon in Toggl erfassen, lassen sich die beiden Produkte nahtlos integrieren, sodass die Entscheidung für Toggl Plan einfach Sinn macht. 🕣

Mit der Toggl-Integration können Sie Daten nahtlos zwischen den beiden Produkten austauschen, Projektinformationen aus den Zeiterfassungsdaten Ihres Teams ableiten und eine genaue Abrechnung sicherstellen.

Die besten Funktionen von Toggl Plan:

Visualisieren Sie die Zeit und Aufgaben Ihres Teams an einem Ort

Optimieren Sie die Teamplanung mit einer gemeinsamen Kalenderansicht

Laden Sie Kunden als Gäste zu einem gemeinsamen Projekt mit rollenbasierten Berechtigungen ein

Toggl Plan Einschränkungen:

Mehrere Nutzer sagen, dass sie anfangs Schwierigkeiten hatten, sich an die App zu gewöhnen und alles zu finden

Andere wünschten, Toggl Plan hätte mehr Integrationen

Toggl Plan Preise:

Team: $8/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

Business: $13.35/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Toggl Alternativen !

8. Trello

über TrelloTrello ist in erster Linie eine digitale Kanban-Tafel für die Projektverwaltung. Da Kanban-Tafeln bereits sehr visuell sind, macht dies Trello zu einem sicheren Kandidaten für unsere Top-10-Liste der besten Projektmanagement-Software.

Wählen Sie zwischen den Ansichten "Board", "Zeitleiste", "Tabelle", "Kalender", "Dashboard", "Karte" und "Arbeitsbereich", um einen besseren Überblick über Ihre Projekte zu erhalten. Die Zeitleistenansicht ist besonders nützlich für die Visualisierung Ihrer Projektzeitpläne: Verfolgen Sie Sprints, Ziele und Fälligkeitstermine in Ihrer Pipeline an einem Ort.

Die besten Funktionen von Trello:

Verwenden Sie die Power-Up-Funktion, um Ihre vorhandenen Tools mit Trello-Plug-ins zu integrieren

Die Butler-Automatisierung von Trello kann Ihr Team nahtlos durch etablierte Arbeitsabläufe führen

Testen Sie Trello-Vorlagen für alles, vom Onboarding neuer Mitarbeiter bis zum Lead-Management

Einschränkungen von Trello:

Die kostenlose Version von Trello schränkt Integrationen, Funktionen und die Größe von Anhängen ein

Einige Nutzer bemängeln die mangelnde Anpassungsfähigkeit der Trello-Berichtsfunktion

Trello Preise:

Kostenlos

Standard: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

4.4/5 (13,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,600+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ rello alternatives !

9. Begriff

über Begriff Wussten Sie, dass Notion viel mehr ist als eine App zum Notizen machen? Dieses Tool vereint Wikis, Dokumente und Projekte an einem Ort. Und ja: Es ist auch eine solide Option für ein Projektmanagement-Timeline-Tool.

Mit der Projektmanagement-Timeline-Ansicht von Notion können Sie sehen, wie das gesamte Projekt oder die Projekte zusammenpassen. Sie können die Arbeit auch in einer Datenbank-, Kalender- oder Board-Ansicht über Ihre spezifischen Projektaufgaben hinweg visualisieren.

Die besten Funktionen von Notion:

Obwohl es noch nicht auf dem Markt ist, wird Notion in Kürze erscheinenworkflow-Automatisierung bald die wichtigsten Funktionen

Zerlegen Sie Aufgaben in Teilaufgaben und weisen Sie Abhängigkeiten zu

Überwachen Sie den Projektfortschritt mit der Statusleiste von Notion

Einschränkungen von Notion:

Notion fehlt es im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools an Integrationen

Einige Nutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche bei der Arbeit mit großen Datenmengen fehlerhaft sein kann

Notion Preise:

Kostenlos

Plus: $8/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Business: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4,700+ Bewertungen)

4.7/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

Sieh dir das an Notationsalternativen* !

10. Asana

über Asana Asana ist ein robustes Projektmanagement-Tool mit Zielen, Team-Workload-Tracking, Automatisierungen, Formularen und gemeinsamen Kalendern. Verwenden Sie die Asana Timeline-Ansicht, um Ihre Aufgaben als Kanban-Tafel, Liste, Zeitleiste, Kalender oder Gantt-Diagramm darzustellen. Und wenn Sie sich entscheiden, alles aus einer anderen Perspektive zu betrachten, können Sie mit einem Klick die Ansicht wechseln.

Die besten Funktionen von Asana:

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Workflow-Builder, um die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu automatisieren

Erhalten Sie Produktivitätsberichte in Echtzeit

Messen Sie die Aufgabenbelastung der Teammitglieder mit der Funktion Workload

Einschränkungen von Asana:

Einige Nutzer sagen, die Suchfunktion sei nicht so robust, wie sie es gerne hätten

Andere sagen, Asana sei für neue Benutzer nicht intuitiv

Preise für Asana:

Kostenlos

Premium: $10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $24.99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

Asana Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (9,400+ Bewertungen)

4.3/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Asana Alternativen !

Beginn der Erstellung einer Projektzeitleiste mit einer Projektmanagement-Software

Ganz gleich, ob Sie eine Marketingkampagne erstellen oder eine App entwickeln, Sie brauchen einen Projektzeitplan, um mit Ihrem Team erfolgreich zu sein. Anstatt auf Papier zu kritzeln oder einfach nur Aufgaben aufzulisten, können Sie mit der richtigen Projektzeitplan-Software alles sofort visualisieren. 🌻

Es steht Ihnen frei, sich für Ihre Lieblingsoption auf dieser Liste zu entscheiden, aber wenn Sie es leid sind, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln, entscheiden Sie sich für ClickUp. Wir bringen Ihre Dokumente, Whiteboards, Projekte, Aufgaben und Teams an einen Ort. Unsere robuste Vorlagenbibliothek eignet sich perfekt für die Visualisierung von Projektzeitplänen, bietet aber auch Vorlagen für alles von der Buchhaltung bis zur Personalabteilung.

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit von ClickUp: Erstellen Sie Ihren ClickUp-Arbeitsbereich kostenlos.