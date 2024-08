Pipedrive vs. Trello: Welches Board-Tool ist das beste?

Das Management von Kundenbeziehungen (Customer Relationship Management, CRM) ist ein wesentlicher Bereich, den Sie beherrschen müssen, wenn Sie ein generelles Wachstum Ihres Geschäfts anstreben. Laut einer Umfrage von Stella Verbindung 50 % der Verbraucher legen bei der Wahl zwischen verschiedenen Marken Wert auf den Kundenservice.

Die meisten Manager würden zustimmen, dass Kanban Board sind das Geheimnis für die Visualisierung und Verwaltung von CRM-Workflows, Kunden und Leads in den verschiedenen Phasen einer Vertriebs-Pipeline. Pipedrive und Trello sind zwei der am besten bewerteten Tools im Kanban-Stil, aber ist eines besser als das andere?

Auf den ersten Blick sind sie sich ziemlich ähnlich - Drag-and-Drop-Design, Hunderte von Integrationen und robuste optionen für die Aufgabenverwaltung können die Effizienz Ihres Teams deutlich steigern. Aber wenn Sie genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass beide Tools für Marketing- und Vertriebsteams einzigartige Zwecke erfüllen.

Wir setzen unsere unvoreingenommenen Detektivhüte auf und nehmen Sie mit auf eine Pipedrive vs. Trello Reise. Gehen Sie unseren umfassenden Feature-Vergleich durch und ermitteln Sie den Gewinner der Projektmanagement-Software.

Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja eine Superstar-Alternative, die alle Ihre Anforderungen erfüllt CRM- und Projektmanagement-Software bedürfnisse auf dem Weg dorthin. ⭐

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein beliebtes Cloud-basiertes CRM tool mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb. Es bietet zahlreiche Features zum Visualisieren, Benutzen und Anpassen von verwaltung von Vertriebspipelines die Verbesserung der Kundenerfahrung und die Steigerung der zusammenarbeit im Team . 😍

Über: Pipedrive Pipedrive liebt Kanban-Boards - es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Pipeline-Boards zu erstellen und jede Phase als Karten (oder Geschäfte) darzustellen, die mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen verschoben werden können. Verwenden Sie sie, um Schritte zum Verkauf zu skizzieren und nachzuverfolgen customer Journeys durch verschiedene Status.

Der CRM-Assistent verfügt über hervorragende Filter- und Segmentierungsoptionen für Leads, und ein einziger Überblick über Ihr Board zeigt Ihnen, wo Sie mit den verschiedenen Interessenten in der Vertriebspipeline stehen. Die Nachverfolgung von Projekten in der Ansicht des Kalenders ermöglicht es den Benutzern, Pipedrive als echtes Collaboration-Tool zu nutzen.

Mit diesem leistungsstarken tool können Sie personalisierte Erlebnisse für Ihre Kunden schaffen. Automatisierung von Aufgaben, ein KI-gestützter Vertriebsassistent, Features zur Lead-Generierung, e-Mail-Marketing und Chatbots sind nur einige der Optionen, die Ihre Arbeitsabläufe effizienter machen und Ihnen Zeit sparen.

Pipedrive Features

Was macht Pipedrive so beliebt? Werfen wir einen Blick auf seine wichtigsten Features.

1. Automatisierung des Vertriebs

Wenn Sie Vertriebsmitarbeiter fragen, warum sie Pipedrive lieben, würden sicher viele die folgenden Funktionen loben automatisierung des Vertriebs optionen. Das Tool kennt die Herausforderungen, mit denen Vertriebsmitarbeiter konfrontiert sind, wie z. B. mühsame Verwaltung, Lead-Management und Prognosen für die Vertriebspipeline. Aber dieses Tool hilft, sie mit robusten Features zur Automatisierung zu überwinden (verfügbar in den Plänen Advanced und höher).

Über Pipedrive

Sie können praktisch jeden Teil des Verkaufsprozesses automatisieren. Mit nur wenigen Klicks können Sie personalisierte E-Mails an Leads senden, inaktive Geschäfte nachverfolgen, Geschäfte durch die Pipeline bewegen und Umsatzprognosen erstellen. Mit Pipedrive können Sie ihre eigenen Automatisierungen mit Auslösern und Ereignissen benutzerdefinieren. Sie können sogar auf vorgefertigte workflow-Automatisierung vorlagen zur Vereinfachung des Prozesses!

2. Robuste Optionen für die Berichterstellung

Jede CRM tool verfügt über Optionen zur Berichterstellung warum ist dies also das herausragende Feature von Pipedrive? Nun, die Plattform geht einen Schritt weiter und ermöglicht es Ihnen, die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verstehen und zu pflegen und die Infos zum Wachstum Ihres Geschäfts zu nutzen.

Über Pipedrive

Das Tool verfügt über ein einzigartiges Insights Dashboard, das Ihnen hilft, Kundentrends anhand einer Reihe von visuell verpackten Berichten zu erkennen. Mit den verfügbaren Metriken und Diagrammen können Sie Engpässe erkennen und Gewinnmuster identifizieren für marketing-Kampagnen .

Die Berichterstellung des Tools ist besonders praktisch für die Planung von Vertriebs- und CRM-Strategien . Mit Business-Intelligence-Daten über Geschäftsgeschwindigkeit und Einzelziele können Sie genaue Vorhersagen treffen und fundierte Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise treffen. 💯

3. CRM Add-Ons

Mit Pipedrive können Sie Ihr Unternehmen mit CRM-Superkräften ausstatten, dank Add-Ons, die die Produktivität, Zusammenarbeit und workflow-Verwaltung .

Ein beliebtes Add-On ist LeadBooster - mit ihm können Sie Leads mit Chatbot-Unterstützung, Live-Chat und Webformularen erfassen und einbinden.

Wenn Sie sehen möchten, wie Besucher mit Ihrer Website interagieren, verwenden Sie das Add-On Web Visitors. Es zeigt an, wer Ihre Website besucht, wie lange sie dort bleiben und womit sie sich am meisten beschäftigen.

Ein weiteres wertvolles Add-On ist Smart Docs, ein zentraler Hub für die Verwaltung von Dokumenten wie Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen.

Pipedrive-Preise

Essential : 9,90 $/Monat pro Benutzer

: 9,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert : $19,90/Monat pro Benutzer

: $19,90/Monat pro Benutzer Profi : $39,90/Monat pro Benutzer

: $39,90/Monat pro Benutzer Power : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $59,90/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist Trello?

Über: Trello Bei Trello dreht sich alles um die Board-Ansicht. Diese Projektmanagement-Plattform verwendet Kanban Boards als Hauptschnittstelle für die Verwaltung von Trello-Karten. Die Plattform hilft Ihnen, Workflows zu erstellen und zu verwalten, Teams zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Projekt pünktlich und mit minimalen Problemen abgeschlossen wird.

Das Beste an Trello ist seine Vielseitigkeit - mit kleinen Anpassungen, projektmanagement tools kann zu einem leistungsstarken CRM-Hub werden. Außerdem ist Trello branchenübergreifend einsetzbar, sei es im Finanzwesen, im Gesundheits- und Wellnessbereich oder bei gemeinnützigen Organisationen.

Bei der Plattform geht es vor allem darum, Zeit zu sparen. Mit Butler, dem in Trello integrierten Automatisierungstool, können Sie Regeln einstellen und sicherstellen, dass keine Aufgabe durch die Maschen fällt. Legen Sie Auslöser und gewünschte Aktionen fest, und sehen Sie zu, wie Trello die schwere Arbeit für Sie erledigt, während Sie sich auf etwas anderes konzentrieren. Butler kann sogar sich wiederholende Prozesse aufspüren und mögliche Automatisierungen vorschlagen.

Das Drag-and-Drop-Design der Plattform sorgt für eine reibungslose Navigation durch Kanban-Boards und macht aufgaben-Management ein Kinderspiel.

Trello Features

Trello bietet mehrere CRM-freundliche Funktionen in der Tabelle. Schauen wir uns einige bemerkenswerte Features an.

1. Boards, Listen und Karten

Die drei Zauberwörter, die Trello ausmachen, sind Boards, Listen und Karten. Sie helfen Ihnen, einen klaren Überblick über Ihre Projekte zu erhalten und die Workloads und Fortschritte des Teams zu verfolgen.

Trello Boards dienen als Startseite für jedes laufende Projekt. Hier können Sie Aufgaben hinzufügen und sortieren und Dinge verschieben, um Ihren Space aktuell und übersichtlich zu halten.

Über Trello

Jedes Trello Board enthält Listen, die verschiedene Phasen Ihrer Aufgaben darstellen, z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt, um Projekte besser zu verwalten. Listen geben Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt eines Projekts und helfen Ihnen, Prioritäten zu setzen und Arbeitsabläufe zu benutzerdefinieren.

Karten stellen einzelne Aufgaben dar, die mit Details wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, Beschreibung und Anhängen versehen sind. Sortieren Sie Ihre Karten durch Ziehen und Ablegen in Listen und sorgen Sie für eine einwandfreie Organisation.

2. Mehrere Ansichten für Projekte

Ein Perspektivwechsel kann Ihnen helfen, Risiken und Ineffizienzen bei Aufgaben zu erkennen und Wege zur Optimierung Ihrer Projektmanagement-Prozesse zu finden.

Trello macht dies mit mehreren Ansichten für Projekte möglich - sieben, um genau zu sein. Das Tool ist bekannt für seine Board-Ansicht, eine Ansicht im Kanban-Stil, in der alle projektbezogenen Aufgaben als Karten dargestellt werden. Trello-Benutzer können aber auch andere Layouts nutzen.

Über Trello

Als Beispiel stehen Ihnen die Ansichten Kalender und Zeitleiste zur Verfügung, um Fälligkeitsdaten, Zeitpläne und Workloads zu visualisieren. Spielen Sie mit verschiedenen Datenpunkten in der Dashboard-Ansicht und analysieren Sie Karten pro Fälligkeitsdatum, Mitglied des Teams, Liste oder Beschreibung.

3. Vorlagen

Trello bietet Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, die Ihnen und Ihrem Team helfen, die Sterne zu erreichen! Zu Ihrer Bequemlichkeit sortiert die Plattform die Vorlagen in mehrere Kategorien.

Verwenden Sie Projektmanagement-Vorlagen, um Workflows zu erstellen, Meetings zu verfolgen, anstehende Aufgaben zu organisieren und Aufgaben als Erledigt zu markieren, um das ultimative Erfolgserlebnis zu haben! 😌

Entdecken Sie die Verkaufsvorlagen von Trello, um CRM-spezifische Optionen zu finden. Verwenden Sie zum Beispiel die CRM-Pipeline-Vorlage, um Leads zu sortieren, kontakt verwalten informationen zu verwalten und Ressourcen zu zentralisieren, um den Benutzern die Navigation in den Pipelines zu ermöglichen. Das Customer Success Board ist eine weitere solide Vorlage mit detaillierten Ansichten für jedes Kundenkonto.

Trello Preise

Free Version : Standard : Free

: : Free Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Vs. Trello: Features im Vergleich

Sowohl Pipedrive als auch Trello sind praktische Tools, die Kanban-Boards nutzen, um Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, Prozesse zu organisieren und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Allerdings unterscheiden sich die beiden Tools in vielen wichtigen Aspekten, vor allem in ihrer Hauptanwendung. Pipedrive ist ein CRM-Experte für Kanban-Boards, der sich auf den Vertrieb konzentriert, während Trello ein Tool für das Projektmanagement ist, das den Benutzern das Ziehen und Ablegen von Karten für schnellere Arbeitsabläufe ermöglicht.

Dennoch überschneiden sich ihre Verwendungszwecke bis zu einem gewissen Grad - Pipedrive hat einige PM-Funktionen, und Trello kann als CRM-Plattform verwendet werden. Lassen Sie uns ein dreirundiges Match zwischen Pipedrive und Trello austragen und sehen, welches Tool als Sieger hervorgeht! 🥇

1. Automatisierung

Beide Kandidaten können in diesem Bereich mit beeindruckenden Features für die Automatisierung von wenn-dann-Szenarien punkten. Pipedrive ist vertriebsorientiert, daher drehen sich die meisten Automatisierungsoptionen um die Generierung und Zuweisung von Leads und die Beschleunigung von administrativen Arbeiten wie die Speicherung von Kontakten. Es bietet derzeit 36 vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung.

Trello bietet allgemeinere Automatisierungsoptionen, um Ihre Kanban-Boards übersichtlich zu halten. Das Feature Butler kann einen Vorteil gegenüber Pipedrive darstellen. Butler unterstützt die Automatisierung ohne Code mit praktischen Befehlen und einem reichhaltigen Menü, das sogar Schnellzugabe-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben vorschlägt.

Das ist unglaublich praktisch für Anfänger, die nicht wissen, was sie automatisieren sollen und wie.

Alles in allem sind beide Tools erstklassig in der Automatisierung, aber Trello hat hier aufgrund seines speziellen Butler-Tools vielleicht die Oberhand.

2. Kollaboration und Kommunikation

Teamarbeit und transparente Kommunikation sind für jedes Unternehmen unerlässlich, und sowohl die Entwickler von Pipedrive als auch von Trello sind sich dessen wohl bewusst. Diese Plattformen ermöglichen es Ihnen, unabhängig vom Speicherort Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu stellen und in Echtzeit mit Ihren Kollegen zu arbeiten.

Der Unterschied? Pipedrive verfügt über robustere externe, CRM-orientierte Kommunikationsoptionen. Mit Pipedrive können Sie ihre Clients überprüfen und verfolgen Sie Ihre Leads mit ein paar Klicks.

Als PM-Tool konzentriert sich Trello mehr auf interne Kommunikation -können Sie Kommentare auf Karten mit Aufgaben hinterlassen, Erwähnungen verwenden und Notizen machen. Die Plattform bietet sogar Vorlagen, die die Zusammenarbeit vereinfachen. Zum Beispiel hilft Ihnen das Collaboration Board dabei, Prioritäten zu setzen und Projekte mit Ihren Kollegen in einer informelleren Einstellung in Pipedrive zu besprechen.

Beide Produkte unterstützen zwar Remote-Teams, aber Pipedrive spricht Sie vielleicht mehr an, wenn es um Tools für die vertriebsunterstützende Kommunikation wie E-Mail-Marketing und Nachverfolgung geht. 📧

3. Integrationen

Integrationen mit anderen Tools für die Arbeit können die Funktionen jeder Plattform erweitern, und so ist es keine Überraschung, dass sowohl Pipedrive als auch Trello zahlreiche Optionen bieten.

In Bezug auf die Nummer der Integrationen ist Pipedrive der Gewinner - es bietet mehr als 400 Integrationen, während Trello mit mehr als 190 Integrationen zurückbleibt.

Da Pipedrive eher vertriebsorientiert ist, bietet es Integrationen mit Plattformen für E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Angebote und Verträge sowie Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Trello hat eine Palette allgemeinerer Integrationen für Anwendungsfälle wie:

Dateiverwaltung

Personalwesen und Betrieb

Produkt und Design

Vertrieb und Support (einschließlich Optionen wie noCRM.io und Salesforce)

Auch wenn Pipedrive bei der Zahl der Integrationen die Nase vorn hat, würden wir sagen, es ist ein Unentschieden. Das liegt daran, dass Trello ein Tochterunternehmen des Softwareriesen Atlassian ist und sich nahtlos in Schwesterprodukte wie Jira und Confluence integrieren lässt.

Pipedrive Vs. Trello auf Reddit

Das technisch versierte Reddit-Publikum genießt große Glaubwürdigkeit, wenn es um Software-Diskussionen geht. Wir haben uns einige Threads angesehen, um herauszufinden, wie Reddit-Benutzer über Pipedrive und Trello als CRM-Tools denken.

Die meisten Benutzer glauben Pipedrive ist ein anständiges CRM tool für kleine Geschäfte . Hier ist ein Auszug aus einem Thread:

"Funktioniert recht gut für kleine und mittlere B2B-Unternehmen, bietet aber IMO nicht so viele Möglichkeiten für skalierbares Wachstum. Begrenzt in Bezug auf Berechtigungseinstellungen und die Anzahl der Features, die Sie automatisieren können."

Einige Benutzer meinen, dass Trello ist eine gute CRM-Option auch wenn das nicht sein Hauptzweck ist:

trello wird nie als CRM empfohlen und das ist verständlich, da es nicht dafür beworben wird. Dennoch finde ich, dass es sich hervorragend als CRM eignet, wenn man die Premium Version verwendet, in der benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden können, und dann eine einfache Kanban-Ansicht von Neue Leads > kontaktierte Leads > heiße Leads > geschlossen/verloren beibehält."_ Ein anderer Thread heißt es:

"Ich wünschte, Trello ließe sich irgendwie leicht in ein CRM verwandeln. Das wäre großartig. Aber bis jetzt sehe ich das nicht so..."

Meeting ClickUp: Die beste Alternative zu Pipedrive Vs. Trello

Erkunden Sie die über 15 Ansichten, einschließlich umfangreicher Kanban Boards, in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wenn Sie sich zwischen Pipedrive und Trello entscheiden, müssen Sie im Grunde einen Kompromiss eingehen. Das eine ist perfekt für vertriebsorientiertes CRM, bietet aber keine fortschrittlichen PM-Optionen, während das andere ein PM-Kraftpaket ist, aber nicht die beste Option für das Kundenmanagement.

Was, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie keine Kompromisse eingehen müssen? Sie können das Beste aus beiden Welten erhalten mit ClickUp ist ein All-in-One-Tool, das Ihrem Unternehmen mit hochwertigen PM- und CRM-Funktionen zum Erfolg verhilft.

Von der Verwaltung von Leads und der Pflege von Beziehungen zu bestehenden Kunden bis hin zur internen Kommunikation und zur Abwicklung von Projekten aller Arten und Größen kann ClickUp Ihre Prozesse verändern.

Hier ein kleiner Einblick in die bemerkenswerten Features, die ClickUp zu einem ausgezeichneten Pipedrive und Trello-Alternative .

1. Visualisieren und steuern Sie Ihre Prozesse mit umfangreichen Kanban-Boards

Fügen Sie Sprint-Punkte, mehrere Mitarbeiter, Anhänge, Tags und mehr mit wenigen Klicks in der Board-Ansicht von ClickUp zu Ihrem Kanban-Board hinzu

ClickUp bietet 15+ Ansichten von Projekten , von denen sich eine um Karten im Kanban-Stil dreht. Mit ClickUp Kanban Boards können Sie Verkaufspipelines verwalten und potenzielle und bestehende Kunden in benutzerdefinierte Kategorien einordnen. Zerlegen Sie anstrengende Projekte in überschaubare Karten mit Aufgaben und stellen Sie diese anhand ihres Status, Fälligkeitsdatums oder eines anderen von Ihnen gewählten Kriteriums dar.

ClickUp Kanban Boards sind einfach zu bedienen, dank der Drag-and-Drop-Schnittstelle zum Verschieben von Karten entlang von Listen. Erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte Pipelines mit Phasen wie Kontaktiert, Interessiert, Verhandeln und Abgeschlossen. Fügen Sie Mitarbeiter für Aufgaben hinzu, legen Sie Prioritäten und Fälligkeitsdaten fest, und sortieren und filtern Sie Ihre Workflows.

Sie bearbeiten mehrere Boards? Verwenden Sie die Ansicht "Alles", um eine zentrale Übersicht über alle Ihre Kanban-Boards zu erhalten.

Die Bearbeitung mehrerer Aufgaben kann mühsam sein, daher hat ClickUp die Massenaktion-Symbolleiste entwickelt. Mit ihr können Sie mehrere Aufgaben auf einmal aktualisieren, ohne Ihr Board zu verlassen. Mit ClickUp Automatisierungen mit ClickUp Automations können Sie alle Arten von Aufgaben automatisieren, z. B. die Zuweisung von Aufgaben basierend auf der Position des Interessenten, die Aktualisierung des Status und den Versand von E-Mails an potenzielle Kunden. Wählen Sie aus über 100 Routineoptionen oder erstellen Sie Ihre eigenen.

Kanban Boards sind kollaborationsfreundlich und unterstützt auch auf der ClickUp mobile App . Fügen Sie Ihr Team einfach zu den Boards hinzu und arbeiten Sie mit Erwähnungen und lobenden Threads zusammen, digitale Whiteboards und Prüfung, neben anderen tools.

2. Pflegen Sie Kundenbeziehungen mit ClickUp CRM

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist wie ein Chamäleon - es passt sich an unterschiedliche Anforderungen im Geschäft an. Möchten Sie es wegen seiner robusten projektmanagement Features ? Das ist gut so! Aber wenn Sie nach einer umfassenden CRM-Suite suchen, ist ClickUp definitiv die richtige Wahl. ✌️ ClickUp CRM dreht sich alles um die Beschleunigung des Kundenwachstums und der Kundenzufriedenheit durch maßgeschneidertes Pipeline- und Kontomanagement. Seine gebündelten Features sind geeignet für Startups und große Unternehmen gleichermaßen.

Sie können mehrere flexible Ansichten erkunden, um Hot Leads, Konten, Reihenfolgen, Rechnungen und Customer Journeys zu überwachen. Erfassen Sie Kundendaten mithilfe benutzerdefinierter ClickUp Formulare und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Infos zu verwalten.

Verteilen Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projekt-Status im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Wechseln zu Dashboards mit über 50 Widgets und Tools zur Berichterstellung, um Kundendaten zu analysieren und wertvolle Einblicke in gut funktionierende und verbesserungswürdige Prozesse zu gewinnen.

Testen Sie ClickUps beeindruckende e-Mail-Verwaltung optionen zur Nachverfolgung von Leads, zum Versenden von Infos zu Projekten an Kunden und zur einfachen Zusammenarbeit. Integration mit mehr als 1.000 Arbeitstools zur Rationalisierung alltäglicher Prozesse.

3. Sparen Sie Zeit und Energie mit der ClickUp CRM-Vorlage

Verwalten von Kunden, Verkaufspipelines, Elementen und mehr mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp in Listenansicht

ClickUp bietet 1.000+ Vorlagen für verschiedene Zwecke. Wählen Sie aus einer Auswahl von Kanban Board und kundenverwaltung vorlagen, die Ihr Team in Bewegung halten. Für ein umfassendes Pipeline-Management gibt es eine Vorlage, die Sie unbedingt ausprobieren sollten: die ClickUp CRM-Vorlage .

Diese Vorlage ist ein zentraler hub für alles, was mit Pipelines und Kundenbeziehungen zu tun hat. Sie bietet mehrere von Experten gestaltete Ansichten zum Organisieren von Infos.

Zum Beispiel können Sie mit der Ansicht Kontodetails eine Liste Ihrer Konten und Opportunities erstellen und diese nach Status sortieren: Abgeschlossen, Vorschlag, Demo, und Qualifizierter Interessent. Geben Sie mit fünf benutzerdefinierten Feldern Infos zu Ihren Einträgen an:

Kontakt Anzahl der Mitarbeiter Segment Industrie Unternehmen Umsatz

Die Ansicht Termine wird Sie begeistern: Sie zeigt einen Kalender mit Terminen, Aufgaben und Ereignissen, die mit dem CRM verbunden sind.

Nutzen Sie die Ansicht Vertriebshandbuch, um Unternehmensrichtlinien und Regeln für das Vertriebs- und Kundenmanagement zusammenzufassen. Sie ist besonders wertvoll bei der Schulung neuer Mitarbeiter. 🥰

Nicht alle Plattformen sind gleich - warum sollten Sie sich mit genügend zufrieden geben, wenn Sie das Beste haben können? ClickUp ist eine solide Softwarelösung sowohl für Projektmanager als auch für Vertriebsteams, und das Coolste daran ist, dass es einen großzügigen kostenlosen Plan gibt! Ob für große oder kleine Teams, ClickUp ist das ultimative Collaboration-Tool für alle Teams.

Es unterstützt unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, bietet kollaborative Dokumente und hat sogar eine native KI assistent. Testen Sie noch heute die kostenlose Version und sehen Sie, wie sie Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden verbessert! 🌞