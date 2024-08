Stimmen Sie Ihre Stakeholder mit den 10 besten PI-Planungssoftware-Tools ab

Mühelose team-Kommunikation , eine gemeinsame Vision und die Koordination im Team sind weithin akzeptierte agile Praktiken, aber sie sind nicht einfach zu übernehmen. Das Segeln durch raue Projektgewässer kann zunehmend schwieriger werden, insbesondere wenn Sie mit großen Projekten zu tun haben release Pläne und sind nicht in der Lage, die funktionsübergreifende Teams zusammenkommen, um Fortschritte und Rückstände zu besprechen.

Glücklicherweise können Teams, die den modernen Scaled Agile Framework (SAFe) kann sich auf die Program Increment (PI) Planung verlassen, um strategisch voranzukommen. Die PI-Planung ist wie ein langfristiges Sprint-Ereignis, um Abteilungssilos zu beseitigen und Teams innerhalb eines Agile Release Train (ART) auszurichten. 🚂 PI-Planungsereignis s sind mit der richtigen Software einfacher durchzuführen. In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir auf die Feinheiten von PI ein planning tools und die 10 besten Produktoptionen zur schnellen Nachverfolgung Ihrer entscheidungsprozesse . Lesen Sie mit!

Was ist PI Planungssoftware?

Die PI-Planung ist ein kollaboratives Ereignis, das alle 8-12 Wochen stattfindet und bei dem alle Mitglieder eines agilen Teams zusammenkommen, um die Arbeit für das bevorstehende Programminkrement für den Agile Release Train zu planen und zu priorisieren. Sie wird durchgeführt von der Scrum-Master und besteht in der Regel aus zwei ganztägigen persönlichen team Meetings .

Die PI-Planungssoftware ist ein agiles tool das die Organisation von PIs vereinfacht und rationalisiert. Es hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf virtuelle oder physische Meetings und bietet Features zur Verbesserung kommunikationsstrategien zwischen Stakeholdern und Ihrem Geschäft und legen gemeinsam vereinbarte PI-Ziele und metriken für den Erfolg für jede Abteilung oder was immer Ihre Teams benötigen.

Das Hauptziel des Tools besteht darin, den Prozess der Überprüfung alter Ziele, der Erstellung neuer Ziele, der Definition von Verantwortlichkeiten und Beiträgen sowie der Einstellung von Prioritäten zu zentralisieren, um dem Geschäft zu einer höheren Skalierung zu verhelfen. 🌻

Im Folgenden finden Sie einige Features und Funktionen, auf die Sie achten sollten, bevor Sie in ein PI planning tool investieren:

Benutzerfreundlichkeit: Bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich an Benutzer aus allen Abteilungen richtet, unabhängig von deren technischem Wissen Kollaborationsoptionen: Unterstütztechtzeit-Zusammenarbeit mit Features wiedigitale Whiteboards, gemeinsamer Bearbeitung, Diskussions-Threads und Erwähnungen Abhängigkeitsplanung: Gewährleistet die Effizienz der funktionsübergreifenden Teams durch Unterstützung beiabbildung von Abhängigkeiten und ermöglichtreibungslosen Flow der Arbeit in einer agilen Umgebung bei einem Ereignis der PI-Planung Berichterstellung: Fähigkeit zur Erstellung von Berichten und Analysen, die den Teams helfen, den Fortschritt durchschlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu überwachen und bei der PI-Planung verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln Integrationen: Nahtlose Integration mit anderen Tools, die das Team bereits nutzt, wie z.BJira, Azure DevOps,Confluence, und Slack , vereinfacht Diskussionen Transparenz: Fördert die Sichtbarkeit von Anfang bis Ende, ohne etablierte Prozesse zu unterbrechen, und ermöglicht es Teams, innerhalb derselben Vision, Ziele, Zeitleisten undergebnisse die Ziele von PI zu kennen

Wir haben sowohl Einsteiger- als auch fortgeschrittene PI-Planungstools untersucht und 10 solide Optionen herausgesucht. Unsere von Experten kuratierte Liste enthält aussagekräftige Rezensionen und Bewertungen, damit Sie eine fundierte Wahl treffen können! 😇

Führen Sie die PI-Planung mit ClickUp durch, um Teams über Produkt-Roadmaps auf dem Laufenden zu halten und volle Sichtbarkeit zu genießen, wer was erledigt

ClickUp ist ein vielseitiges projektmanagement tool das die agile Entwicklungsmethodik unterstützt und eine ganze Reihe umfassender Features bereitstellt, die PI-Planungsereignisse zum Erfolg führen. ClickUp's Agile Suite ist dank integrierter Features wie der Berichterstellung für Sprints eine ganzheitliche, durchgängige Lösung für agile Teams jeder Größe, dashboards in Echtzeit , Kanban Boards zur Nachverfolgung von Zyklen und zur Verwaltung von Kapazitäten im Team.

ClickUp bietet Ihnen Einstellungen mit über 15 Ansichten zur Unterstützung von PI-Planungsinitiativen für den gesamten Produktlebenszyklus, von der Idee bis zur Freigabe. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, können Sie die Kalender-Ansicht um PI Meetings je nach Verfügbarkeit des Teams zu planen, oder besuchen Sie die Workload-Ansicht auf plan-Abhängigkeiten und Workflows für die nächste Entwicklungsphase.

Machen Sie Ihre PI-Sitzungen produktiv mit ClickUp's Fülle an Collaboration Features, die Echtzeit- und asynchrone Kommunikation unterstützen. Markieren Sie Mitglieder aus anderen Abteilungen und verwenden Sie transparente kommentar-Threads um kumulative und gut koordinierte Pläne für jeden Sprint zu erstellen. 🏃

Benötigen Sie ein zentrales Tool für das Brainstorming bei PI Ereignissen? Nutzen Sie ClickUp Whiteboards ! Mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche unterstützt die Leinwand den Flow von Ideen mehrerer Mitglieder eines Teams in Echtzeit, ganz gleich, ob Sie komplexe Projekte aufschlüsseln oder prozessabbildung .

Um bei langwierigen PI-Ereignissen Zeit zu sparen, verwenden Sie die ClickUp PI-Planungsvorlage ! Sie hilft den Benutzern bei der Visualisierung ihrer visionsaussagen und ermöglicht so einen abgestimmten Aufwand. Auf dem Whiteboard finden Sie definierte Diskussionsforen, nämlich Teams, Programm, Agenda und ROAM (steht für resolved, owned, accepted, or mitigated risks), die eine flexible Planung ermöglichen.

Wenn Ihr Team während des PI-Ereignisses plant und Risiken abmildert, können Sie mit dieser Vorlage kreatives Denken und Problemlösungen fördern und beobachten, wie sich Ihr Backlog in Echtzeit entwickelt

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Die Fülle der benutzerdefinierten Optionen kann für neue Benutzer eine Lernkurve darstellen

Die mobile App ist nicht ganz so flüssig wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Rallye von Broadcom

Über: Broadcom Die Rally-Software von Broadcom, früher bekannt als CA Agile Central, ist eine Cloud-basierte agiles Projektmanagement tool zur Erleichterung ungehinderter Workflows. Die Plattform bietet eine konsistente Lösung für die Echtzeit-Synchronisierung Ihrer PI-Planung über mehrere Teams hinweg.

Auf der Seite für die Kapazitätsplanung können Sie ganz einfach Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen und sogar alle damit verbundenen Hindernisse über eine Risikoüberwachung in Echtzeit verwalten. Sobald Ihre PI abgeschlossen ist, bietet Ihnen Rally eine klare und ganzheitliche Ansicht aller verbleibenden Rückstände.

Insgesamt können Sie die verschiedenen Features nahtlos nutzen, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die die Vorteile von persönlichen Meetings bietet und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit auch in verteilten Einstellungen fördert. 💛

Rallye beste Features

Support für Enterprise PI-Planung

Was-wäre-wenn-Szenario-Analyse

Umfassende Ansicht Ihres Backlogs

Übersicht über die Programmrisiken in Echtzeit

Meilensteine innerhalb von Rally zur Nachverfolgung der Arbeit oder dessen, was Teams für den Erfolg in einem skalierten agilen Ansatz benötigen

Grenzen von Rally

Umfangreiche Features und anpassbare Optionen können ein PI-Planungsereignis überwältigen

Die Preisgestaltung kann ein limitierender Faktor für kleinere Geschäfte mit begrenztem Budget sein

Preise für Rallye

Nicht öffentlich bekanntgegeben - kontaktieren Sie Broadcom für genaue Preise

Rally-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (160+ Bewertungen)

3.9/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

3. PIPlanung

Über: PIPlanung PIPlanning.io, oder PIPlanning, bietet einen rationalisierten Service für die Durchführung von PI Plänen ereignisse aus der Ferne . Dieses Tool ist auf die SAFe-Zusammenarbeit zugeschnitten und ist besonders für System Team Engineers (STEs) und Release Train Engineers (RTEs) von Vorteil, da es ihnen ermöglicht, ihre Aktivitäten ohne logistische Ablenkungen durchzuführen.

Das RTE Cockpit der Plattform vereinfacht die Vorbereitung auf jedes Ereignis der PI-Planung durch eine intuitive Benutzeroberfläche. Dieser benutzerfreundliche Ansatz ermöglicht es Teams, ihre Aufgaben während der Pausen effizient zu verwalten und stellt sicher, dass alle Teilnehmer gut vorbereitet sind.

Mit dem Feature Pointer können Sie ganz einfach bestimmte Elemente während der Veranstaltung hervorheben online Meetings und helfen Ihren Kollegen, den Kontext zu finden. Sie können die Plattform auch in verschiedene ALM-Tools (Application Lifecycle Management) wie Jira und Microsoft Azure integrieren.

PIPlanning beste Features

SAFe-fokussiertes tool

Intuitive Benutzeroberfläche für ein erfolgreiches PI-Planungsereignis

RTE-Cockpit für strukturiertes Planen

Bietet nahtlose Integrationen

Zuweisung von Kapazitäten zur Wahrung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen neuen Features und technischen Schulden

PIPlanungs-Limits

Kein kostenloser Plan oder Testversion

Nur als Cloud-basierte Lösung verfügbar, was für Teams, die eine Vor-Ort-Version benötigen, nicht unbedingt ideal ist

PIPlanning Preise

Standard: 875 $/Benutzer pro Jahr

875 $/Benutzer pro Jahr Premium: 1.050 $/Benutzer pro Jahr

1.050 $/Benutzer pro Jahr Enterprise: 1.400 $/Benutzer pro Jahr

PIPlanning Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

4. Kendis

Über: Kendis Kendis hat eine ganzheitliche Lösung für Ihre Planungs- und Nachverfolgungsanforderungen und bietet einen virtuellen Space, in dem funktionsübergreifende Teams nahtlos an ihren PI-Planungsinitiativen zusammenarbeiten können.

Durch die Nutzung seiner automatisierten KI-gesteuerte Erkenntnisse können Sie Abhängigkeiten nachverfolgen und verwalten, Änderungen in projektziele und mögliche Risiken zu erfassen. Mit Scrum of Scrums können Sie ganz einfach alle vorherigen Diskussionen aufzeichnen und auch Highlights und Aktionspunkte hinzufügen, um sie bei zukünftigen Meetings wieder aufzugreifen.

Eines der herausragenden Features von Kendis ist der engagierte Kundensupport. Nach allgemeiner Meinung ist das Support-Team in der Lage, Ihre Probleme sofort zu verstehen und Sie durch den Prozess zu führen, bis Ihre Probleme zufriedenstellend gelöst sind.

Kendis beste Features

Optimierte Visualisierung von teamübergreifenden Abhängigkeiten durch KI-aktivierte Benachrichtigungen

Das Scrum OF Scrums Feature organisiert strategisch vergangene und kommende Sitzungen

Anpassbare Überwachung der Zeitleiste anhand von Meilensteindaten

Effiziente Nachverfolgung von mehreren Release-Zügen gleichzeitig

Sofortige Integration mit Atlassian Jira und Microsoft Azure DevOps

Kendis Beschränkungen

Könnte mehr Integrationen für den Planungsprozess und zur Anpassung an die Bedürfnisse verschiedener Teams gebrauchen

Die Schnittstelle muss für eine einfachere Navigation modernisiert werden

Kendis-Preise

Basic Cloud (Amazon AWS): $8/Benutzer pro Monat

$8/Benutzer pro Monat Premium Cloud (Amazon AWS): 14 $/Benutzer pro Monat

14 $/Benutzer pro Monat Enterprise PRO (Selbstgehostet): 15 $/Benutzer pro Monat

15 $/Benutzer pro Monat Enterprise Plattform (Cloud und selbstgehostet): 23 $/Benutzer pro Monat

*Alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kendis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (Unter 10 Bewertungen Bewertungen)

4.2/5 (Unter 10 Bewertungen Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (Unter 10 Bewertungen Bewertungen)

5. Planview

Über: Planview Die AgilePlace-Suite von Planview verbessert die Agile und Lean-Methoden durch ein Array von Features, die Sie in die Lage versetzen, Projekte effektiv zu planen, durchzuführen, zu überwachen und zu budgetieren. Es erlaubt Ihnen, schnell zu skalieren und gleichzeitig starke funktionsübergreifende Zusammenarbeit .

Planview verbindet die verschiedenen Elemente der Bereitstellung nahtlos und integriert das gesamte Spektrum von der Planung bis zur Verbesserung, um eine umfassende Ansicht Ihrer technischen Landschaft zu bieten.

Mit über 60 vorgefertigten Integrationen ohne Code können Sie ganz einfach eine Verbindung zu den beliebtesten Agile-, DevOps- und kollaboratives Arbeitsmanagement tools. Wie ClickUp ist dies eine weitere Plattform auf unserer Liste, die mit Leinwänden und virtuelle Whiteboards um Teams bei der schrittweisen Planung zu unterstützen.

Planview beste Features

Bietet eine einheitliche und umsetzbare Ansicht für den PI-Planungsprozess

Nahtlose Aggregation vonzielen und Schlüssel-Ergebnissen (OKRs) für Phasen

Freigegebene Metriken für optimierte Lieferung

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards

60+ Integrationen

Planview Beschränkungen

Konfigurationen für die Budgetverwaltung können eine Herausforderung sein

Dashboards für die Berichterstellung können einen besseren Einblick zu erledigen

Preise für Planview

Nicht öffentlich bekanntgegeben - kontaktieren Sie Planview für genaue Preise

Planview Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (350+ Bewertungen)

4.1/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

6. Miro

Über: Miro Miro bietet sowohl Teams vor Ort als auch Remote-Teams einen effizienten und effektiven Rahmen für die Planung von Projekten. Die Plattform behauptet, bei jeder Planungssitzung bis zu sieben Stunden einzusparen! ⏲️

Miro bietet einen zentralen Space, in dem Sie Ihre Visionen freigeben und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten können. Sie können alle Abhängigkeiten für den nächsten Zyklus visualisieren und feedback einholen über geschätzte Zeitleisten. Es besteht die Möglichkeit, einen Privat-Modus zu aktivieren, um Meinungen mit mehr Diskretion zu erfassen.

Die PI-Planungsvorlage von Miro bietet Teams ein strukturiertes Mittel zur Nachverfolgung von Meilensteinen und Iterationen und bietet einen umfassenden Überblick über Features, Abhängigkeiten und Schlüssel-Metriken. Mit dem ROAM Board können Teams proaktiv potenzielle Risiken identifizieren, die ihre Pläne beeinträchtigen könnten. Das Teams Board wiederum sorgt dafür, dass jedes Team über eine klar definierte Roadmap für zukünftige Iterationen, Aufgaben und Ziele verfügt.

Miro beste Features

Umfassende agile Lösung für die PI-Planung

Bietet nahtlose asynchrone Zusammenarbeit

Diskretes Erfassen von Feedback

Gebrauchsfertige Flussdiagramme und Karten für die Planung von Inkrementen

Flexibles und dynamisches Kanban Board, abgeschlossen mit integrierten Jira Karten und Tabellen

Miro-Einschränkungen

Berichtete Leistungseinbußen bei Verwendung durch mehrere Mitglieder

Möglicherweise nicht anfängerfreundlich

Miro-Preise

Free Forever

Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

4.8/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

7. Figma

Über: Figma Figma ist eine zentrale Anlaufstelle entwurfsplattform in seinem Kern, bietet aber FigJam als umfassende Whiteboarding-Lösung für Team Meetings und abgestimmte Diskussionen an. In FigJam finden Sie eine spezielle PI-Planungsvorlage für die Erstellung von Tagesordnungen, agilen Roadmaps und Aktionsplänen.

Sie können die Vorlage für eine optimierte Synchronisierung von Aufgaben über mehrere Teams hinweg verwenden und so eine nahtlose Verbindung während der gesamten Planungsphase ermöglichen.

Sie dient als Planungstafel, auf der verschiedene Abteilungen zusammenkommen, um Projekte mit einem einheitlichen Ansatz in Angriff zu nehmen. Teams können kommunizieren und Feedback mit Stempeln, Emotes, Reaktionen und High-Fives geben. ✋

Das effiziente Benachrichtigungssystem von Figma hält alle projektbeteiligten über die Fortschritte und Entwicklungen in der PI-Planung informiert. Benutzer können ganz einfach realistische Zeitleisten für den Versand einstellen, um Projekte auf einer soliden Grundlage zu starten und alles auf dem richtigen Weg zu halten.

Figma beste Features

Whiteboarding mit FigJam

Dedizierte PI-Plan-Vorlage

Unterstützt verschiedene Online-Interaktionen, wie z.Bkick-off Meetings und Stand-ups

Option zur Zuweisung von Aufgaben, Festlegung von Prioritäten und Nachverfolgung des Status

Figma-Einschränkungen

Die Preisgestaltung kann sich für Startups als kostspielig erweisen

Die Benutzeroberfläche von Figma kann anfangs schwer zu erlernen sein

Preise von Figma (FigJam)

Free Forever

Professionell: $3/Monat pro Editor

$3/Monat pro Editor Organisation: $5/Monat pro Editor

$5/Monat pro Editor Unternehmen: $5/Monat pro Editor

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

4.7/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (650+ Bewertungen)

8. Wandbild

Über: Wandbild Mural bietet ein online PI Planning Board als zentralen Punkt für die kollaborative Strategie und Abstimmung zwischen Teams, unabhängig von deren Speicherort. Dieses Tool gewährleistet die Sicherheit der hochgeladenen Mitarbeiterdaten gemäß den GDPR- und CCPA-Vorschriften.

Die Plattform ist außerdem mit einem vordefinierten PI-Plan-Vorlage die sofort verfügbar ist und in wenigen Minuten benutzerdefiniert angepasst werden kann. Sie hilft Organisationen, Feedback effizient zu verwalten, zu bewerten und zu priorisieren und elemente der Aktion unter Verwendung von Farbcodes und Tags.

Darüber hinaus bietet Murals Facilitation Superpowers Features wie Timer, anonyme Abstimmungen und einen privaten Modus, um sicherzustellen, dass Teams während der Planungssitzungen konzentriert und produktiv bleiben.

Mural beste Features

Konform mit GDPR- und CCPA-Vorschriften

Praktisches PI Planning Board und Vorlage

Moderationstools für Workshops und Meetings

Verbessert die Zusammenarbeit und Kreativität mit Mural KI und Microsoft 365 Copilot

Mural Beschränkungen

Das Feature für Abstimmungen kann manchmal nicht richtig funktionieren

Fehlende Diagrammoptionen können bestimmte Teams einschränken

Preise für Wandbilder

Free Forever

Team+: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Business: $17.99/Monat pro Benutzer

$17.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Mural Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,350+ Bewertungen)

4.6/5 (1,350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (115+ Bewertungen)

9. Digital.ai Agility (ehemals VersionOne)

Über: Digitale.KI Digital.ai Agility, früher bekannt als VersionOne, ist ein webbasiertes Projektmanagement-Tool, das Entwicklern, Testern und anderen Beteiligten hilft, den Aufwand für Softwaretests zu verwalten, nachzuverfolgen und zu organisieren.

Die Plattform verfügt über spezielle digitale PI-Planungsräume, in denen Visionen, Prioritäten des Teams, Ziele und Elemente der Arbeit in einem einheitlichen Space zusammengeführt werden, um Diskussionen über den Projektfortschritt zu vereinfachen. Benutzer können auf diese Features direkt von ihrem Browser aus zugreifen.

Digital.ai Agility überbrückt die Lücke zwischen Business-Strategie und Team-Ausführung und vereinheitlicht alle Organisationsebenen, vom Portfolio bis hin zu einzelnen Teams. Dies fördert die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die Sichtbarkeit. Das Tool unterstützt Teams auch beim Risikomanagement und bei der Gewinnung von Daten durch benutzerdefinierte Analysen.

Digital.ai Agility beste Features

Kompatibel mit verschiedenen Browsern wie Firefox und Chrome

Unterstützt ein umfassendes Projektmanagement

Kompatibel mit Methodologien wieScrum und Kanban* Bietet PI-Planungsräume, Risikomanagement und benutzerdefinierte Analysefunktionen

Integriert mit Entwicklungstools

Digital.ai Agilität limitiert

Schwieriges anfängliches Setup im Vergleich zu benutzerfreundlicheren Tools

Kann für die Erstellung von Testfällen schwer zu verwenden sein

Preise für Digital.ai Agility

Free Plan: $0

$0 Enterprise: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Ultimativ: 39 $/Monat pro Benutzer

Digital.ai Agility Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (60+ Bewertungen)

10. Stormboard

Über: Stormboard Stormboard bietet bi-direktionale Backlogs, die die Dauer von PI Planungssitzungen erheblich reduzieren. Mit den Agilen PI-Planungsintegrationen von Stormboard kann Ihre gesamte Sitzung in einem einzigen Space vereinheitlicht werden, wodurch der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen oder physischen Boards entfällt.

Darüber hinaus müssen Sie nicht bei Null anfangen, wenn es um die Entwicklung von High-End-Planungssitzungen geht, da Stormboard ein Array von eingebauten Vorlagen bietet, um einen Agile Denkweise .

Diese Vorlagen decken Aspekte wie Mind Mapping, Retrospektiven, Sprint-Planung, Problem-Sizing, Risks/ROAM Board, Program/Dependencies Board und mehr ab. Das digitale Whiteboard zeigt auch Erkenntnisse an, um schnell bessere Entscheidungen zu treffen.

Stormboard beste Features

Datengesteuerte digitale Whiteboard-Lösung

Bietet zahlreiche Integrationsmöglichkeiten

Bietet problemlose Zwei-Wege-Live-Integrationen

Automatische Synchronisierung mit Tools wie Azure DevOps

Stormboard-Einschränkungen

Kann Ihr Gerät potenziell verlangsamen

Vorlagen können stilistisch verbessert werden

Stormboard Preise

Persönlich: Free

Free Business: $8.33/Monat pro Benutzer

$8.33/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Stormboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (35+ Bewertungen)

Die besprochenen PI Planungstools richten sich hauptsächlich an agile Teams, die während der Entwicklungszyklen viel zu tun haben. Die Vorteile dieser Lösungen sind sowohl greifbar als auch nicht greifbar.

Zu den greifbareren Vorteilen gehören u. a:

Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zwischen allen Mitgliedern des Teams und allen Beteiligten

Planung undvorlagen für die Risikobewertung um Projektunterbrechungen zu verhindern

Gut gepflegtes soziales Netzwerk zur Kommunikation von Agile Release Train Anforderungen

Organisierte und gut gepflegte Backlogs

Neben diesen Vorteilen spielen PI Planungstools eine große Rolle bei der Verbesserung der Transparenz im Team, indem sie die Gründe für Entscheidungen kristallklar machen und eine Sichtbarkeit der Ziele in Echtzeit bieten, was die Motivation fördert. 🕺

PI-Planung ist ClickUps Sache!

Wenn Sie in ein PI-Planungstool investieren, sollten Sie sich für agile All-in-One-Lösungen wie ClickUp entscheiden, die über Meetings und Planungssitzungen hinaus helfen können. Von der Zentralisierung der Dokumentation bis hin zum Mikromanagement der Inkrement-Zyklen - die Plattform hält Ihnen den Rücken frei!

Wir würden sagen probieren Sie die kostenlose Version von ClickUp aus und sehen Sie, wie es Ihre Arbeitsabläufe in den Lieferplänen verändern kann! 🌈