Lean vs. Agile: Was ist der Unterschied? 2024

verwirrt zwischen Agile und Lean?

Wenn Sie sich über moderne methoden des Projektmanagements haben Sie vielleicht schon von Frameworks wie Lean und Agile gehört... sehr viel!

Und obwohl diese beiden Ansätze oft gemeinsam verwendet werden, handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Projektmanagement-Methoden.

was sind sie also?

und vor allem: Wie unterscheidet sich Lean **_unterscheidet sich von der _Agile-Methodik?_

In diesem Artikel werden wir beide Methoden im Detail betrachten und ihre Unterschiede in Bezug auf Ansatz, Ziele und mehr behandeln. Außerdem stellen wir die beste Projektmanagement-Software vor, mit der Sie beide Projekte - Lean und Agile - effizient verwalten können.

Fangen wir an!

Lean vs. Agile: Eine kurze Geschichte

Sehen wir uns zunächst an, wie diese beiden Methoden entstanden sind.

Schließlich beginnen die Unterschiede zwischen Lean und Agile genau hier.

1. Agile

In den 1980er Jahren verwendeten Computerprogrammierer traditionelle Entwicklungsansätze wie die Wasserfall-Methodik um ihre Softwareentwicklungsprojekte zu verwalten. Dieser Prozess war nicht nur zeitaufwändig, sondern auch kostspielig.

wie?

Die Welt der Softwareentwicklung wuchs schnell.

Und Wachstum bedeutet in der Regel, dass man sich an Veränderungen anpassen muss.

In der Wasserfallmethode konnte die Entwicklung eines Produkts Monate und manchmal sogar Jahre dauern. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Software oder das Produkt veröffentlicht wird, ist sie/es im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen bereits veraltet.

Um dies zu überwinden, wurde das Agile Manifest verfasst.

Und die Agile Methodik basiert auf den 4 Werten und 12 Prinzipien, die im Agilen Manifest beschrieben sind.

Agile hilft den Teams, sich besser an Veränderungen anzupassen, indem sie die Beteiligten während des gesamten Prozesses einbeziehen. Auf diese Weise wird eine bessere Planung, Entwicklung und Bereitstellung von funktionierender Software erreicht.

2. Schlank

In den 1970er Jahren entwickelte Taiichi Ohno ein System, das als Toyota-Produktionssystem (TPS) bekannt wurde. Es zielte darauf ab, die Lagerkosten zu senken und die Effizienz zu verbessern der Automobil-Lieferkette durch die Beseitigung jeglicher Art von Verschwendung.

TPS wurde inspiriert von der bestandsverwaltungssystem in Lebensmittelgeschäften und nutzte visuelle Signale, um den Bedarf an Waren genau dann anzuzeigen, wenn sie gebraucht wurden. Dadurch wurde die Gesamtverschwendung reduziert und der gesamte Produktionsprozess optimiert.

Dieses System wurde dann zur Entwicklung der Grundsätze der schlanken Produktion genutzt.

aber wie kam Lean Software Development ins Spiel?

Mary und Tom Poppendiek schrieben einen umfassenden Leitfaden für die Softwareentwicklung, der sich an den Prinzipien der schlanken Produktion orientiert.

Werfen wir nun einen Blick darauf, was genau Lean und Agile sind.

Was ist die Agile Methodik? Agile ist eine Software-Entwicklungsmethodik die dabei hilft, Projekte mit einem iterativen Ansatz zu entwickeln.

Im Gegensatz zur traditionellen Projektmanagement-Methodik wird bei der agilen Methode ein großes Projekt in kürzere Entwicklungszyklen, so genannte Sprints, aufgeteilt. Jeder Sprint dauert in der Regel 2-4 Wochen.

Das folgende Beispiel veranschaulicht dieses agile Prinzip:

Nehmen wir an, Sie bauen einen Roboter.

Bei einer traditionellen Projektmanagement-Methode wie der Wasserfall-Methode könnten Sie Monate für die Planung und Entwicklung des Roboters benötigen, bevor Sie ihn schließlich einsetzen.

Das könnte dazu führen, dass sich die KI-Funktion, die Sie für ziemlich cool hielten, als nutzlos erweist. Was der Kunde wirklich wollte, war ein Roboter mit perfekter Balance.

Mit der agilen Methodik hätte dies vermieden werden können.

Wie?

Bei der agilen Methode werden die Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen. Am Ende eines jeden Sprints geben sie Feedback, und die Agiles Team setzt die notwendigen Änderungen im nächsten Zyklus um.

Diese kontinuierliche Verbesserung lässt weniger Raum für Fehler und hilft Ihnen, einen Roboter zu bauen, der die Bedürfnisse Ihrer Kunden perfekt erfüllt.

lernen Sie wie_ Agile Experten implementieren

Was ist Lean-Methodik?

Die schlanke Softwareentwicklung basiert auf den Prinzipien der Lean-Methodik.

Die sieben Prinzipien der Lean-Methodik sind:

Eliminierung von Verschwendung

Qualität einbauen

Wissen schaffen

Engagement aufschieben

Schnell liefern

Menschen respektieren

Optimieren Sie das Ganze

Jedes Lean-Prinzip zielt darauf ab, den Produktionsprozess durch Eliminierung von Verschwendung zu optimieren. Außerdem wird versucht, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig den Kundennutzen zu maximieren.

moment mal... was bedeutet "Verschwendung eliminieren"?

Die Beseitigung von Verschwendung bedeutet, dass alles entfernt wird, was keinen Mehrwert für den Prozess darstellt.

Das kann alles sein, von unnötigen Besprechungen und Dokumentationen bis hin zu ineffizienten Methoden.

Hauptunterschiede zwischen Agile und Lean

Da Sie nun wissen, was die agile Methode und der Lean-Ansatz beinhalten, ahnen Sie bereits, dass sie sich voneinander unterscheiden, oder?

Um die Dinge klarer zu machen, finden Sie hier eine detaillierte Liste der Hauptunterschiede zwischen Agile Lean:

1. Unterschiede in der Methodik

Hier gibt es keine Überraschungen.

Dies ist der wichtigste Unterschied zwischen der agilen Methodik und dem Lean-Denken.

A. Agile Methodik

Der agile Prozess befasst sich mit der Optimierung des Entwicklungsprozesses eines Projekts. Er zielt darauf ab, den Prozess flexibel, transparent und anpassungsfähig zu gestalten.

Warum?

Agile Entwicklung legt Wert auf kontinuierliche Verbesserung und zufriedene Kunden.

Zu diesem Zweck durchläuft ein agiles Projekt iterative Entwicklungszyklen (Sprints) und das agile Team bezieht den Kunden von Anfang bis Ende aktiv ein.

B. Schlanke Methodik

Der Lean-Ansatz dreht sich um die Optimierung des Produktionsprozesses. Es geht um die Minimierung von Risiken und die Eliminierung von Verschwendung (Lean Production).

In der Tat ist "Verschwendung eliminieren" einer der ersten Grundsätze der Lean-Methode.

Wenn Sie alles ausschließen, was nicht zum Endergebnis des Projekts beiträgt, verkürzt sich der Produktionsprozess automatisch und wird effizienter. Das spart Ihnen auf lange Sicht viel Geld und Zeit.

2. Unterschiede in der Vorgehensweise

Obwohl sowohl die Lean- als auch die Agile-Methode ausgezeichnete Softwareentwicklungsansätze sind, unterscheiden sie sich leicht in ihrer Herangehensweise an die Entwicklung:

A. Agiler Ansatz

In der agilen Praxis wird ein Projekt in kurzen inkrementellen, iterativen Zyklen oder Sprints entwickelt.

Die iterative und inkrementelle Methode bezieht sich auf die Aufteilung eines Projekts in verschiedene Phasen, die jeweils aus Planung, Umsetzung, Test und Bewertung bestehen. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

B. Schlanker Ansatz

Der Lean-Ansatz zielt darauf ab, kleine inkrementelle Veränderungen innerhalb des Herstellungsprozesses einzuführen, um die Effizienz zu steigern. Dies kann zwar zu kürzeren Entwicklungszyklen führen, ist aber nicht der Kernpunkt von Lean.

3. Unterschiede in den Projektzeitplänen

Obwohl sowohl Lean als auch Agile Methoden darauf abzielen, das Produkt so früh wie möglich zu liefern, sind ihre Projektzeitpläne unterschiedlich:

A. Agiler Projektzeitplan

Eine agile oder Scrum-Team arbeitet in kurzen Zyklen, um schnell zu liefern. Jeder Zyklus oder Sprint dauert in der Regel 2-4 Wochen.

B. Zeitplan für schlanke Projekte

Lean-Teams verkürzen ihre Projektlaufzeit durch Optimierung des Prozessablaufs. Sie begrenzen in der Regel ihre Work-in-Processes, was die Gesamtprojektzeit verkürzt. Im Gegensatz zu Agile gibt es jedoch keinen festgelegten Zeitrahmen.

4. Unterschiede im Team

Die Lean- und die Agile-Methode folgen unterschiedlichen Teamstrukturen:

A. Agiles Team

Ein agiles Team ist ein kleines, selbstorganisiertes Team, funktionsübergreifenden Personen .

was bedeutet das?

Selbstorganisiert : Teams entscheiden selbst, wie sie die Arbeit erledigen

: Teams entscheiden selbst, wie sie die Arbeit erledigen Funktionsübergreifend: Teammitglieder haben verschiedene Fachgebiete, arbeiten aber auf ein gemeinsames Ziel hin

Das Team besteht aus Mitgliedern wie einem Produktmanager (Product Owner), einem Agilem Coach oder Scrum-Master entwickler, Geschäftsanalysten, etc.

B. Schlankes Team

Unter Schlankes Projektmanagement bilden Sie mehrere Lean-Teams, die sich aus Mitgliedern der betreffenden Abteilungen zusammensetzen.

Jedes Team wird von einem Teamleiter geführt, der das jeweilige Team und die einzelnen Projekte leitet. Die Mitglieder Ihres Lean-Teams sollten zwar fähig sein, müssen aber nicht unbedingt selbstorganisiert und funktionsübergreifend sein.

5. Unterschiede im Gesamtziel

Mit agilen Lean-Entwicklungsmethoden werden unterschiedliche Ziele angestrebt:

A. Agiles Ziel

Bei der agilen Entwicklung besteht das Ziel darin, etwas zu erschaffen, das den Anforderungen der Endbenutzer oder Interessengruppen entspricht.

B. Schlankes Ziel

Für Schlanke Entwicklung bei der schlanken Entwicklung besteht das Ziel darin, jeden Prozess zu eliminieren, der keinen Mehrwert für die Produktentwicklung bringt.

6. Unterschiede im Schwerpunktbereich

Hier sind die Unterschiede zwischen Agile Lean und anderen Methoden:

A. Agiler Schwerpunktbereich

Die agile Entwicklung konzentriert sich auf den Projektumfang und den Kundennutzen.

Bei der agilen Softwareentwicklung ist der umfang eines Softwareprodukts bezieht sich auf seine Merkmale und Funktionalitäten. Der Kundennutzen wird priorisiert, da Sie am Ende jedes Sprints das Feedback aufnehmen und die Änderungen im nächsten Zyklus umsetzen.

B. Lean-Schwerpunktbereich

Andererseits geht es bei der schlanken Softwareentwicklung um die Verbesserung von Prozessabläufen und Qualität.

Der Schwerpunkt liegt auf der Prozessverbesserung und der Qualität (Null Fehler ist das Ziel).

Dies wird in der Regel durch einen Ansatz erreicht, der als "Wertstromanalyse" bekannt ist.

was ist _Wertstrom-Mapping?_ Wertstrom-Mapping ist eine Methode zur Visualisierung der Abfolge von Ereignissen zwischen Produktentstehung und Auslieferung an den Kunden.

Verwandt: Softwareentwicklungswerkzeuge

Agile vs. Lean: Was sind die Gemeinsamkeiten?

wissen Sie, warum die Leute oft das _Agile Framework und Lean zusammen_ gruppieren?

Das liegt daran, dass beide Methoden gemeinsame Werte haben, z. B. die Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen.

Hier sind einige weitere Gemeinsamkeiten zwischen Lean und Agile:

Kontinuierliche Verbesserung : beide Methoden konzentrieren sich auf die regelmäßige Überprüfung der Arbeitsmethode auf mögliche Verbesserungen

: beide Methoden konzentrieren sich auf die regelmäßige Überprüfung der Arbeitsmethode auf mögliche Verbesserungen Kundennutzen Priorisierung : Ob es die aktive Einbeziehung des Kundenfeedbacks bei Agile ist oder der Fokus von Lean auf der Lieferung von Qualität, beide zielen darauf ab, den Wert für den Kunden zu erhöhen

: Ob es die aktive Einbeziehung des Kundenfeedbacks bei Agile ist oder der Fokus von Lean auf der Lieferung von Qualität, beide zielen darauf ab, den Wert für den Kunden zu erhöhen Effiziente Zeitpläne : Bei der Agile-Methode werden Produkte in häufigen Versionswechseln bereitgestellt, während beim Lean-Projektmanagement der Entwicklungsprozess so wenige Schritte wie möglich umfasst. Bei beiden Ansätzen liegt der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Effizienz.

: Bei der Agile-Methode werden Produkte in häufigen Versionswechseln bereitgestellt, während beim Lean-Projektmanagement der Entwicklungsprozess so wenige Schritte wie möglich umfasst. Bei beiden Ansätzen liegt der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Effizienz. Kontinuierlicher Ergebnisfluss: Durch die Aufteilung des Entwicklungsprozesses in Teile liefert Agile kontinuierlich Werte in kleinen Schritten, während Lean durch die ständige Eliminierung von Verschwendung kontinuierlich Ergebnisse liefert

Wie man sowohl agile als auch schlanke Projekte effizient verwaltet

wie werden Sie also Agile und Lean managen?

Mit dem richtigen agilen Werkzeugen natürlich!

Ähm... nein. Sie können nicht einfach irgendein Werkzeug benutzen!

Um Projekte mit Agilität zu managen, brauchen Sie eine geeignete Projektmanagementsoftware.

Normalerweise sollte eine Projektmanagement-Software in der Lage sein:

Aufgaben und Projekte verwalten

Arbeitsabläufe automatisieren

Erleichtern Sie zusammenarbeit im Remote-Team * Integration mit verschiedenen Workspace-Tools

Zusätzlich, sei es Agile, die Scrum-Methodik , Kanban, Lean, Six Sigma oder eine andere Projektmanagement-Methode, Ihre Software sollte damit umgehen können.

Warum?

Jede Methodik erfordert von ihren Werkzeugen unterschiedliche Funktionalitäten.

Außerdem ist es nicht so, dass sich jedes Team für einen Ansatz entscheidet und diesen für immer beibehält!

Sie können also nicht jedes Mal eine neue Software kaufen, wenn Ihr Team eine andere Projektmanagement-Methodik verwendet.

Zum Glück gibt es leistungsstarke Tools wie ClickUp, mit denen Sie alle Ihre Aufgaben und Projekte effizient abwickeln können, unabhängig davon, welche Methodik Sie bevorzugen.

**Aber was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweit größte am besten bewertete Lean-Agile-Projektmanagement-Software . Ob Sie Hilfe benötigen, um:

Agile, Lean zu implementieren, Scrum , Kanban extreme Programming oder jede andere Methodik

Verfolgen Sie alle Ihre agilen Softwareentwicklungsprojekte

Managen Sie ein agiles Team oder mehrere Lean-Teams

Planen Sie die Sprintplanung und andere Scrum-Besprechungen ClickUp ist die einzige Software, die Sie brauchen!

Sehen wir uns an, wie ClickUp Ihnen bei der Anpassung an schlanke und agile Techniken helfen kann:

1. Benutzerdefinierte Aufgabenstatus für unterschiedliche Projektstadien

Jedes Projekt erfordert einen eigenen Satz von Status.

Ein Softwareentwickler kann für sein Lean-UX-Projekt beispielsweise Phasen wie "Git-Upload" und "Debugging" haben. Im Gegensatz dazu kann ein Projekt zur Entwicklung von Inhalten Schritte wie "Editing" und "Quality Check" haben.

Mit der Funktion Benutzerdefinierte Status von ClickUp wird das kein Problem sein.

Mit dieser Software können Sie benutzerdefinierte Status erstellen, die die Anforderungen Ihres Projekts genau widerspiegeln. Seien Sie so aussagekräftig und kreativ wie Sie wollen!

Ein kurzer Blick auf den Status einer Aufgabe genügt, um festzustellen, in welchem Stadium sie sich befindet. Auf diese Weise kann ein Teamleiter oder jeder, der an dem Projekt arbeitet, sofort überprüfen, wie es vorankommt.

2. Setzen Sie sich Ziele, um Ihre Sprints zu erreichen

Unabhängig davon, welche Projektmanagement-Methodik Sie bevorzugen, werden Sie mehrere projektziele wie "20 % des Produkts in Sprint 1 entwickeln" oder "Besucherzahlen auf der Website um 10 % erhöhen".

wie behalten Sie diese Ziele im Auge?

Drei Worte: ClickUp'sZiele merkmal !

Ziele sind hochrangige Container, die Sie in kleinere, messbare Ziele unterteilen können.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Einheiten, um ein Ziel zu messen, wie z.B.:

Währung: ein Geldbetrag

ein Geldbetrag Zahl: ein Zahlenbereich von 0 bis unendlich

ein Zahlenbereich von 0 bis unendlich Aufgaben: eine Liste von Aufgaben, die Sie erledigen müssen, um das Ziel zu erreichen

eine Liste von Aufgaben, die Sie erledigen müssen, um das Ziel zu erreichen Wahr/Falsch: nur zwei mögliche Ergebnisse (erfüllt oder nicht erfüllt)

3. Kollaboration über Kommentare und Chat-Ansicht

kopfnicken und Ein-Wort-Antworten sorgen nicht für eine gute Unterhaltung, oder?

Um Teams bei der effizienten Kommunikation zu unterstützen, verfügt jede ClickUp-Aufgabe über einen eigenen Kommentar-Bereich.

Dies erleichtert die gesamte projektbezogene Kommunikation innerhalb des Lean- oder Scrum-Teams.

Nutzen Sie diesen Bereich, um:

Projektbezogene Informationen auszutauschen

Mitglieder zu markieren, um wichtige Kommentare hervorzuheben

Probleme und Deadlocks mit dem richtigen Kontext zu behandeln

Relevante Dateien und Links innerhalb eines Aufgabenbereichs auszutauschen

Kommentare zuweisen bestimmten Teammitgliedern zu, um sicherzustellen, dass sie nicht unbemerkt bleiben

Für bessere zusammenarbeit und Teambildung verwenden Sie die Chat-Ansicht um Unterhaltungen zu führen, die nichts mit einer Aufgabe zu tun haben.

4. Workflow-Automatisierung zur Automatisierung von mehr als 50 sich wiederholenden Aufgaben

wahrscheinlich haben Sie jeden Tag mit einer Vielzahl sich wiederholender manueller Aufgaben zu tun

und wir sind uns ziemlich sicher, dass dies auch die Aufgaben sind, die Sie am meisten hassen

Aber keine Sorge. ClickUp'sAutomatisierung merkmal bringt eine Fülle von automatisierten Aufgaben an Ihren Arbeitsplatz, um dieses Problem zu lösen.

Sie können damit ganz einfach sich wiederholende Aufgaben automatisieren, was Ihnen Zeit spart und Ihre Ressourcen für Aufgaben freisetzt, die sie tatsächlich benötigen.

So funktioniert die Workflow-Automatisierung von ClickUp:

Wenn a auslösen eintritt und eine Bedingung erfüllt ist, wird automatisch eine bestimmte Aktion ausgeführt.

Diese vielseitige Software bietet 50+ vorgefertigte Automationen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Einige davon sind:

Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, wird automatisch der Zuweiser geändert

Anwendung einer Vorlage bei der Erstellung einer Aufgabe

Aktualisieren der Aufgabenpriorität, wenn die Checkliste geleert wird

Tags ändern, wenn die Frist einer Aufgabe erreicht ist

Archivierung einer Aufgabe, wenn sich ihre Priorität ändert

Sie können sogar Ihre eigenen benutzerdefinierten Automatisierungen erstellen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

5. Dashboards für visuelle Übersichten über Ihr Projekt ClickUp's Dashboards

geben Ihnen schnelle visuelle Übersichten über Ihre agile Softwareentwicklung oder Lean-Projekte. sozusagen das Kontrollzentrum eines Raumschiffs

Der Nutzen?

Ein Teamleiter oder sogar Ihr gesamtes Scrum-Team kann sich einen klaren Überblick über alles verschaffen, was im Arbeitsbereich passiert.

Für maximale Flexibilität können Sie Ihr Dashboard mit verschiedenen Diagrammen anpassen:

Geschwindigkeitsdiagramme : hebt die Erledigungsrate ihrer Aufgaben hervor

hebt die Erledigungsrate ihrer Aufgaben hervor Verbrennungsdiagramme : zeigt den Umfang der bereits erledigten Arbeit in einem Projekt

zeigt den Umfang der bereits erledigten Arbeit in einem Projekt Burndown-Diagramme : zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an

zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an Kumulative Flussdiagramme : zeigt an, wie das Projekt im Laufe der Zeit voranschreitet

6. Gantt-Diagramme zur einfachen Überwachung des Projektzeitplans

haben Sie es satt, Ihre Projektzeitpläne oder den Projektfortschritt mit einer Tabellenkalkulation zu verfolgen?

Verabschieden Sie sich von der Mentalität der 90er Jahre! ClickUp'sGantt-Diagramme eignen sich hervorragend für die Verfolgung und Verwaltung Ihres Projektzeitplans.

Ein kurzer Blick auf Ihr Gantt-Diagramm genügt, um festzustellen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht.

der beste Teil?

Diese Gantt-Diagramme verfügen über zahlreiche automatische Funktionen.

Sie können:

Die Abhängigkeiten von Aufgaben automatisch anpassen, wenn Sie Elemente neu einplanen

Den erwarteten mit dem aktuellen Projektfortschritt vergleichen

Den prozentualen Projektfortschritt auf der Grundlage von abgeschlossenen Aufgaben/Gesamtaufgaben berechnen

Berechnung des kritischen Pfades um die Aufgaben zu identifizieren, die priorisiert werden müssen

Hilfe mitAgiles Workflow-Management

Schlussfolgerung

Sicher, Lean und Agile Praktiken unterscheiden sich in mehreren Aspekten.

Aber auch wenn jede Entwicklungsmethodik perfekt für eine andere Art von Projekt ist, brauchen Sie dennoch die richtige Projektmanagement-Software, um alles zu verwalten.

Zum Glück brauchen Sie nur ClickUp zu verwenden, die beste Agile- und Lean-Software auf dem Markt!

Sie hilft Ihnen, die Agile Denkweise clickUp hat alles, was Sie brauchen, um die Agilität Ihres Unternehmens in die Höhe zu treiben.

Warum also nicht anmelden kostenlos anmelden und Ihre Projektmanagement-Aktivitäten optimieren?