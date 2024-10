die 15 besten Tools zur Softwareentwicklung für 2024

In der schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung macht das richtige Tool den entscheidenden Unterschied.

Software-Entwicklungstools sind Computerprogramme, die von software-Entwicklungsteams zur Erstellung, Fehlersuche, Verwaltung und Unterstützung von Anwendungen, Rahmenwerken, Systemen und anderen Programmen. Diese Tools werden im Allgemeinen auch als Software-Programmierungstools bezeichnet.

Beispiele für Software-Entwicklungstools sind:

Linker

Code-Editoren

GUI-Designer

Tools zur Leistungsanalyse

Assembler

Kompilierer

In einigen Fällen kann ein tool mehrere Funktionen in sich vereinen. Ein Beispiel: Ein tool kann fungieren als code Editor , ein Tool zur Leistungsanalyse und einen Compiler. In anderen Fällen müssen Sie vielleicht mehrere tools kaufen, um jede Funktion abzudecken.

Kommen wir nun zu den Feinheiten der einzelnen Tools für die Softwareentwicklung. Wir haben die 15 besten Tools für die Softwareentwicklung herausgesucht, die Sie für Ihr Team in Betracht ziehen sollten!

Los geht's!

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Wenn es um Software-Entwicklungstools geht, glänzt ClickUp an zwei Fronten: Agiles Projektmanagement und Sprint Management.

Ersteres ermöglicht es Software-Entwicklungsteams, an verschiedenen Aspekten zusammenzuarbeiten, einschließlich Produkt-Roadmaps, Sprints und Backlogs. Auf der anderen Seite, ClickUp Sprint unterstützt Teams bei der Verwaltung von Sprints, bei der Automatisierung von nicht abgeschlossenen Sprints und bei der Zuweisung von Prioritäten.

ClickUp Features

Agile Dashboards

Native Integrationen mit Github, Gitlab und Bitbucket

No-Code Datenbank tools

Chrome-Erweiterung für Entwickler

Legen Sie Sprint-Termine fest, vergeben Sie Punkte und markieren Sie Prioritäten, um alle auf dem Laufenden zu halten

Automatisieren Sie unvollendete Arbeiten in Ihrem nächsten Sprint

Burndown- und Burnup-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams

Ein vollständig anpassbares Punktesystem, um Punkte aus Unteraufgaben zu sammeln und nach Mitarbeitern aufzuschlüsseln

formulare, die Übermittlungen von Fehlern in umsetzbare Aufgaben umwandeln und diese dann den entsprechenden Personen zuweisen

ClickUp Vorteile

Automatisierung des Sprint-Managements verhindert verpasste Aufgaben

Benutzerdefinierte Status zur einfachen Verwaltung des Backlogs für die Fehlerverfolgung

Viel Integration für Entwicklung, Kundenfeedback

Viele benutzerdefinierte Anpassungen für Agile Dashboards und Sprint Widgets

Mehrere Ansichten, einschließlich Gantt, Box und Kanban

Agile Vorlagen zur Vereinfachung der Erstellung vonproduktbeschreibungen,notizen zur Veröffentlichung,sprints, undfehlerwarteschlangen* Robuster kostenloser Plan mit unbegrenzten Benutzern

ClickUp Nachteile

Die benutzerdefinierten Optionen können für erstmalige Benutzer ein wenig überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3000+ Bewertungen)

2. GitHub

Über GitHub GitHub ist eines der besten Software-Entwicklungstools. Es ist ein Cloud-basiertes Software-Entwicklungstool, das es Entwicklern ermöglicht, Code freizugeben und zu überprüfen sowie Software-Projekte zu verwalten.

Dieses Tool ist wegen seines umfangreichen Supports durch die Community und der Integration in die Funktionen der Versionskontrolle von Git sehr beliebt. Darüber hinaus können Softwareentwickler ihre Projekte als privat oder öffentlich speichern.

GitHub Features

Iterations-Support, der Wiederholungen und Fehler vermeidet

Navigationssteuerung für die Befehlspalette, die Automatisierung und erweiterte Such- und Befehlsausführungsfunktionen ermöglicht

Tools für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung zur Koordinierung der Code-Überprüfung

Einfache Dokumentation für jede Art von Software-Programmierprojekt

Ermöglicht Entwicklern, Dokumente direkt aus Repositorys zu hosten

GitHub Vorteile

Free, um ein öffentliches Code Repository zu hosten

Automatisiertnachverfolgung von Problemen* Support für Markdown

Umfangreiche Dokumentation für das Starterpaket

GitHub Nachteile

Komplexe Lernkurve für neue Benutzer

Rollen und Berechtigungen sind nicht so fortschrittlich oder granular

GitHub Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $48 pro Benutzer und Jahr

: $48 pro Benutzer und Jahr Unternehmen: 252 $ pro Benutzer pro Jahr

GitHub Kundenbewertung

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8 (5000+ Bewertungen)

3. Azurblau

Über Microsoft Azure ist ein Softwareentwicklungstool, das von Entwicklern bei der Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Web-Apps bevorzugt wird. Entwickler bevorzugen Azure, weil es viele Programmiersprachen, Frameworks und Betriebssysteme unterstützt. Azure ist eher eine Cloud-Umgebung, die Entwickler für die Verwaltung von Anwendungen nutzen können.

Durch seine Fähigkeit, Risiken zu erkennen und zu beseitigen, kann es bei Softwareentwicklern punkten.

Azure ist eine hervorragende Option für Teams, die prinzipien der schlanken Softwareentwicklung .

Azure-Features

Unterstützt die meisten Programmiersprachen, die für die Entwicklung von Webanwendungen benötigt werden

Umfassende SDK-Bibliothek mit gängigen Tools wie Eclipse, Vs Code und Visual Studio

Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Anwendungen, alles von Azure aus

Azure-Cache sorgt für schnellen Zugriff auf Daten während der Entwicklung

Leistungsstarke Integrationen mit Microsoft BI

Azure-Profis

Verlassen Sie sich auf eine vertrauenswürdige Cloud-Plattform

Skalierbar, sicher und hochverfügbar

Standardmäßiger Zugriff auf SQL-Datenbank

Azure Nachteile

Erfordert fachkundige Verwaltung und Wartung, insbesondere für Patches und Server-Überwachung

Komplizierte Preisgestaltung

Die vielen Features machen Azure selbst für fortgeschrittene Entwickler ziemlich überwältigend.

Azure-Preise

Die Preisgestaltung von Azure ist kompliziert und kann nur durch eine Anfrage beim Microsoft Team ermittelt werden.

Azure Kundenbewertung

G2 : 4.3/5 (1000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

4. Atom

Über Atom Atom ist ein integriertes Software-Entwicklungstool, eine Umgebung und eine Plattform. Entwickler entscheiden sich häufig für Atom wegen seiner fortschrittlichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und der zahlreichen Integrationen von Drittanbietern. Darüber hinaus unterstützt Atom fast alle gängigen Entwicklungssprachen und Frameworks.

Atom-Features

Sie können mehrere Projekte in einem einzigen Fenster öffnen oder durchsuchen

Vergleichen Sie Code aus mehreren Dateien, indem Sie die Atom-Oberfläche in Bereiche aufteilen

Intelligente und flexible Autovervollständigung

Atom funktioniert auf allen gängigen Betriebssystemen

Atom-Profis

Völlig kostenloser Text Editor

Einfach zu bedienen mit benutzerfreundlicher UI

Erlaubtzusammenarbeit im Team indem zwei Personen an einem einzigen Fenster arbeiten können

Eingebaute Git Features

Atom Nachteile

Die Verwaltung von Plugins ist umständlich

Limitierte Features im Vergleich zu anderen Text Editoren

Langsamer als die meisten Text Editoren, insbesondere nach Erweiterung der Funktionen durch Add-Ons

Preise für Atom

Atom ist komplett Free und Open Source.

Atom Kundenbewertung

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

5. Jira

Jira Beispiel für eine Roadmap

Der Kern der Sache, Jira ist ein Tool für das Arbeitsmanagement, das die agile Methodik unterstützt. Es verfügt jedoch über eine Reihe von Features für DevOps, um die Nachverfolgung von Projekt-Backlogs, Fehlerbehebung und Patching zu ermöglichen, agile Release-Status, und vieles mehr. In der Tat, Jira wurde ursprünglich für die Nachverfolgung von Problemen und Fehlern entwickelt.

Jira-Features

Anforderungs- und Testfallmanagement

Integration mitCI/CD tools* Berichte über den Abschluss von Sprints und Visualisierung

Drag-and-Drop-Kanban macht das Aktualisieren des Status von Projekten zum Kinderspiel

Ermöglicht das Kommentieren eines Tickets

Scrum Boards für agile Teams

Jira-Profis

Erweiterte Möglichkeiten der Berichterstellung

Moderne und einfach zu bedienende UI

Ticket-Filtersystem zum schnellen Auffinden von Problemen

Zuverlässiger Kundensupport

Hinzufügen von Unteraufgaben zu einer Produkt-Roadmap

Jira Nachteile

Viele benutzerdefinierte Funktionen machen Jira unübersichtlich

Es können nicht mehr als 2 Mitarbeiter zu einer Aufgabe/einem Ticket hinzugefügt werden

Teuer im Vergleich zu anderen Software-Entwicklungstools

Jira Preise

Jira bietet eine kostenlose Version für bis zu 10 Mitglieder. Die Premium-Pläne sind wie folgt:

Standard : 7,75 $ pro Benutzer und Monat

: 7,75 $ pro Benutzer und Monat Premium : 15,25 $ pro Benutzer und Monat

: 15,25 $ pro Benutzer und Monat Enterprise: Jährliche Abrechnung, Preise nur auf Anfrage

Jira Kundenbewertung

G2 : 4.2/5 (4000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (4000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (12000+ Bewertungen)

6. SendBird

Über Sendbird SendBird ermöglicht Entwicklern das Hinzufügen von Chat-, Video- und Sprachfunktionen zu ihren Apps. Mit SendBird können Softwareentwicklungsteams einfach auf native Chat-SDKs, APIs und eine verwaltete Chat-Plattform im Backend zugreifen.

SendBird Features

Integrierte Chat-APIs zur Unterstützung von Offline-Messaging, Zustellungsbestätigungen, Übersetzungen und Chat-Analysen

SendBird UIKit für den Zugriff auf vorgefertigte UI-Komponenten

Sprach- und Video-APIs

Intuitive Live-Agent-Schnittstelle zur Verwaltung von Support-Tickets

SendBird Vorteile

Intuitive Benutzeroberfläche

Umfassende Dokumentation

Erweiterte Einstellungen für Suche und Vorschau

Datenexport- und Berichterstellungsfunktionen

SendBird Nachteile

Gelegentliche Probleme mit der Leistung der SDKs

Langsamer Kundensupport

SendBird Preise

SendBird bietet ein komplett kostenloses Paket mit allen Profi-Features und zwei kostenpflichtige Pläne an.

Entwickler : Free

: Free Starter 5K : $399 pro Monat

: $399 pro Monat Pro 5K*: $599 pro Monat

SendBird Kundenbewertung

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

7. Linx

Über Linx Linx ist eine Low-Code-Entwicklerplattform mit dem Schwerpunkt, Unternehmen bei der Reduzierung entwicklungszeit und Kosten. Mit Linx können Entwickler APIs, Automatisierungen und Integrationen erstellen oder hosten. Linx bietet sowohl On-Prem- als auch Cloud-Lösungen für Software-Entwicklungsteams.

Linx Features

Funktionen zur Verwaltung des Produktlebenszyklus

Verwaltung und Freigeben von Dokumenten

Automatische Benachrichtigungen

Vorgefertigte Plugins zur Unterstützung bei der Entwicklung von Mobilgeräten und Websites

Skript- und Datenbankdienste, einschließlich RabbitMQ, MSMQ, Cron, RESTful und SOAP

Linx-Profis

Drag-and-Drop-Schnittstelle mit 1000 vorgefertigten Funktionen

Automatisierte Backend-Prozesse

Nahtlose Bereitstellung bei der Arbeit mit Linx IDE und Linx Server

Offline-Funktionalität

Linx Nachteile

Etwas schwierig zu konfigurieren

Teurer als die meisten Software-Entwicklungstools auf dieser Liste

Linx Preise

Starter : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Geschäft 1 : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Business 2 : $199 pro Monat

: $199 pro Monat Hochverfügbarkeit : Preise auf Anfrage erhältlich

: Preise auf Anfrage erhältlich On-Prem: Preise auf Anfrage erhältlich

Linx Kundenbewertung

G2 : 4.2/5 (10+Bewertungen)

: 4.2/5 (10+Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

8. Wolke 9

Über Amazon Cloud 9 IDE ist ein Produkt von Amazon, mit dem Sie Code direkt in Ihrem Browser schreiben, ausführen und debuggen können. Dieses Software-Entwicklungstool umfasst drei Schlüssel-Funktionen: Code Editor, Terminal und Debugger (aus seiner integrierten Entwicklungsumgebung).

Cloud 9 Features

Unverzichtbares Software-Entwicklungstool für die meisten gängigen Programmiersprachen

Ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen lokaler und Remote-Ausführung von serverlosen Anwendungen

Funktionen zur Zusammenarbeit, die es Teams im Softwareentwicklungsprozess ermöglichen, Projekte freizugeben, Änderungen nachzuverfolgen und Programme zu paaren, alles in Echtzeit

Vorauthentifizierte Befehlszeilenschnittstelle

Cloud 9 Vorteile

Ein Browser ist alles, was Sie brauchen, da Cloud 9 keine lokale IDE erfordert

Code-Hinweise, Code-Vervollständigung und Schritt-für-Schritt-Debugging zur Zeitersparnis

Direkter Zugriff auf AWS-Services

Zahlreiche SDKs, Bibliotheken und Plug-Ins zur Unterstützung der serverlosen Entwicklung

Cloud 9 Nachteile

Mehrere Tools können Cloud 9 für Anfänger zu einer Herausforderung machen

Die Benutzeroberfläche kann auch ziemlich schwer zu navigieren sein

Limitierter Add-On Support

Preise für Cloud 9

Für Cloud 9\ fallen keine zusätzlichen Kosten an. Sie zahlen nur für die Speicherressourcen, die Sie für die Ausführung und Speicherung Ihres Codes verwenden. Wenden Sie sich an Amazon, um ein Angebot anzufordern und eine genauere Preisschätzung zu erhalten.

Cloud 9 Kundenbewertung

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

9. Codenvy

Über Google Chrome Web Store Codenvy ist eine Arbeitsplatzentwicklungsplattform und Cloud-IDE, mit der Benutzer Code bearbeiten, ausführen und debuggen können. Es bietet sowohl On-Prem- als auch Cloud-Bereitstellungsoptionen für diejenigen, die in einem Softwareentwicklungsprozess arbeiten.

Codenvy Features

Virtueller Workspace mit Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Ein Code Editor, die in den Browser integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Eclipse Che

Grundlegende Einstellungen für Berechtigungen und Rollen

Integrationen mit Jenkins und Jira

Codenvy-Profis

Ein-Klick-Projekt-Einführung

Containerisierter Workspace

Unterstützt die meisten gängigen Programmiersprachen

Offline Support dank CLI-Synchronisierung

Codenvy Nachteile

Limitierte Support-Ressourcen

Erhebliche Verzögerungen bei einer schwachen Internetverbindung

Erscheint auf einem kleineren Bildschirm unübersichtlich

Codenvy Preise

Die Preise von Codenvy erhalten Sie, wenn Sie den Support kontaktieren.

Codenvy Kundenbewertung

G2 : 4.2/5 (60+ Bewertungen)

: 4.2/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

10. Karminrot

Über Crimson Karminrot ist eine Programmierplattform, die von Red Lion betrieben wird. Sie bietet leistungsstarke Drag-and-Drop-Konfigurations-, Anzeige- und Daten-Tools für die Entwicklung von G3-, G3 Kadet- und Graphite® HMI-Bedienfeldern, Graphite Edge und Core Controllern. Dieses Programmiertool wurde speziell entwickelt, um die Vorteile anderer Red Lion-Tools zu nutzen.

Crimson Features

Eine umfassende Bibliothek mit über 5000 Grafiken in mehr als 60 Kategorien

Direkter Zugang zu vielen Features von Red Lion

Eine Programmierumgebung mit C-Syntax

Mehrsprachige Fähigkeiten

Crimson-Profis

Eingebauter Emulator

Einfache Integration mit anderen Red Lion-Produkten

Free, da es als kostenloses Paket für die meisten Red Lion-Produkte verfügbar ist

Crimson Nachteile

Begrenzte Dokumentation

Die Benutzeroberfläche ist nicht anfängerfreundlich

Preise für Crimson

Crimson ist kostenlos in den Produkten von Red Lion enthalten.

Kundenbewertung

G2 : (Keine Bewertung)

: (Keine Bewertung) Capterra: (Keine Bewertung)

11. Bootstrap

Über Bootstrap

Für Entwickler, die mit HTML, Java und CSS arbeiten, Bootstrap ist eines der besten responsiven Frameworks für die Entwicklung. Dieses Front-End-Toolkit ist erweiterbar und mit vielen Features ausgestattet, um die Front-End-Entwicklung zu vereinfachen.

Bootstrap Features

Vorgefertigte Code Blöcke für eine schnellere Entwicklung

Eine umfangreiche Liste von Komponenten

Basis-Styling für HTML

Drag-and-Drop Funktion

Bootstrap-Profis

Leistungsstarke Javascript-Plugins

Mobile-first Ansatz macht die Verwendung von Bootstrap auf dem Handy einfach und unkompliziert

Vorgefertigte Komponenten sparen viel Zeit für Entwickler

Weit verbreitet, daher mit viel Support und Community-Ressourcen

Jede Menge kostenlose Plugins und Vorlagen

Bootstrap Nachteile

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Unterstützt nur 3 Programmiersprachen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen

Ziemlich schwer und es fehlt eine leichtgewichtige Version

Bootstrap Preise

Bootstrap kann kostenlos heruntergeladen und verwendet werden.

Bootstrap Kundenbewertung

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (weniger als 10 Bewertungen)

12. UltraEdit

Über UltraEdit UltraEdit ist ein leistungsstarker Code Editor für Mac, Linux und Windows. Er unterstützt fast alle Programmiersprachen und kann große Dateien (bis zu 10 GB) bearbeiten. Entwickler können die Vorteile von Projektmanagement, Textbearbeitung, Datensortierung und Programmierfunktionen nutzen, die UltraEdit bietet - und so den Softwareentwicklungsprozess ein wenig erleichtern.

UltraEdit Features

Starke Leistung und Dateiladung

Natives FTP

Anpassbare Themen

Spezieller XML- und JSON-Support

Erweiterte Features für Suchen, Ersetzen und Finden

Syntax-Highlights für alle gängigen Sprachen

UltraEdit-Profis

Versteht und unterstützt nahezu jede Programmiersprache

Arbeitet nahtlos mit großen Datendateien

Zahlreiche Features in den Bereichen Projektmanagement und Entwicklung

Flexibilität, Skalierbarkeit und viele benutzerdefinierte Optionen

UltraEdit Nachteile

Das Starten von UltraEdit kann einige Zeit für den Entwicklungsprozess in Anspruch nehmen

UltraEdit Preise

UltraEdit bietet zwei Abonnement Pläne an:

UltraEdit Abonnement : $79.95 pro Jahr

: $79.95 pro Jahr IDM All Access Abonnement: 99,95 $ pro Jahr

UltraEdit Kundenbewertung

G2 : 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

13. Vim

Über Vim Vim ist ein einfacher Text Editor, der in den meisten UNIX Systemen enthalten ist. Er ist auch auf Apple OS X verfügbar. Entwickler können Vim als Erweiterung für VS Code zur intelligenten Code-Bearbeitung verwenden. Vim hat keine grafische Benutzeroberfläche, so dass alles Gute über die Tastaturnavigation erledigt werden kann.

Vim Features

Erweiterte Funktionen zum Suchen und Ersetzen

Debugging-Modus zur Überprüfung des Codes

Unterstützt Hunderte von Programmiersprachen und Dateiformaten

Vim-Profis

Plugins zur Erweiterung der Funktionalitäten

Schnell und reaktionsschnell

Leichtgewichtig

Vim Nachteile

Fehlerhafte Syntaxhervorhebung

Die Benutzeroberfläche ist nicht anfängerfreundlich

Es fehlt ein optimiertes Feature zur automatischen Vervollständigung

Befehle sind schwer auszuführen

Vim-Preise

Vim ist ein kostenloses und Open-Source tool.

Vim Kundenbewertung

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: (Keine Bewertungen)

14. Docker

Über Docker Docker ist eine leistungsstarke Plattform, die Entwicklern hilft, Anwendungen zu erstellen, freizugeben und auszuführen. Die Plattform bietet leistungsstarke UIs, CLIs, APIs und Sicherheitsanwendungen, die den Zyklus der Softwareentwicklung vereinfachen.

Docker Features

Docker Compose hilft bei der Erstellung einzigartiger Anwendungen und bei der Überprüfung von Code

Robuste Integrationen mit branchenführenden Tools wie Vs Code und GitHub

Docker Hub Repository zum einfachen Freigeben von Container-Images

Docker Compose CLI zur Bereitstellung von Anwendungen lokal oder in der Cloud

Docker-Profis

Großer Support durch die Community

Äußerst flexibel

Umfangreiche Integrationen mit anderen wichtigen Apps für Entwickler

Eine riesige Datenbank mit Basis-Images

Nachteile von Docker

Komplexe Lernkurve

Speicherintensiv

Erfordert ein hoch konfiguriertes System, um nahtlos zu funktionieren

Preise für Docker

Persönlich : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Pro : $5 pro Monat

: $5 pro Monat Team : $9 pro Monat und Benutzer

: $9 pro Monat und Benutzer Business: $24 pro Monat und Benutzer

Docker Kundenbewertung

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

15. Axure

Über Axure Axure überbrückt die ungesunde Lücke zwischen entwicklung, Design, Clients und Ihr Geschäft. In erster Linie ermöglicht Azure die planung der Softwareentwicklung , Prototyping und Übergabe von Produkten zur Entwicklung an Softwareentwickler.

Axure-Features

Ein leistungsstarkes Prototyping-Tool

Drag-and-Drop-Funktionen zur Vereinfachung der Erstellung von Prototypen

Integration in die Azure Cloud für das Freigeben und die Zusammenarbeit

Browser-basierte Prototypen ohne Code

Ansicht auf mobilen Geräten

Axure-Profis

Integrierte Widgets für Wireframing und Prototyping

Offline-Ansicht von Prototypen

Benutzerdefinierte Widget-Bibliothek

Umfangreiche Plugins und Integrationen

Axure Nachteile

Limitierte Funktionen für die Zusammenarbeit

Limitierte Bildbearbeitungstools

Die Benutzeroberfläche ist gelegentlich langsam und unempfindlich

Steile Lernkurve

Axure Preise

Axure hat keinen Free-Plan, sondern bietet stattdessen kostenlose Testversionen für seine Premium-Pläne an.

Axure RP Pro : $25 pro Monat und Benutzer

: $25 pro Monat und Benutzer Axure RP Team : 42 US-Dollar pro Monat und Benutzer

: 42 US-Dollar pro Monat und Benutzer Axure für Enterprise: Preise beim Vertrieb erfragen

Axure Kundenbewertung

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

