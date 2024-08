10 Value Stream Mapping(VSM)-Vorlagen zur Verbesserung von Teamprozessen

Es kann Hunderte von Prozessen geben, die notwendig sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung für den Kunden fertig zu stellen - einige sind unverzichtbar, während einige völlig vermeidbar sind. Die entscheidende Frage lautet: Wie kann man zwischen wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Prozessen unterscheiden?

Mit Hilfe der Wertstromanalyse können Sie unter der Oberfläche kratzen und sich einen guten Überblick über Ihren Zyklus verschaffen. Zuerst von Toyota eingeführt eingeführt wurde, hilft dieses Tool bei der Erstellung eines Diagramms, in dem die Flows von Materialien, Informationen und Prozessen dargestellt werden, um nicht optimierte Bereiche zu identifizieren.

Das ist eine anstrengende, komplizierte Aufgabe, vor allem, wenn Ihr Produktionszyklus lang ist und viele bewegliche Komponenten enthält. Aus diesem Grund verlassen sich Top-Manager auf Vorlagen, um Prozessflüsse einfach zu visualisieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für die Abbildung von Wertströmen vor, um die Effizienz zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren und einen besseren Wert für Ihre Kunden . 💛

Was ist eine Vorlage für die Wertstromanalyse?

Value Stream Mapping (VSM) ist ein visuelles Tool zur Analyse der aktuellen Arbeitsabläufe, die Sie von der Reihenfolge der Produkte bis zur Auslieferung begleiten. Dabei wird die Bewegung von Informationen, Materialien und Prozessen durch Ihr Unternehmen mithilfe komplexer Flussdiagrammtechniken dargestellt.

Eine Value Stream Mapping-Vorlage vereinfacht die Diagrammerstellung, indem sie einen voreingestellten Rahmen für die Darstellung, Untersuchung und Verbesserung Ihrer Produktionsprozesse bietet. Ziel ist es, ressourcenverschwendende oder ineffiziente Schritte zu identifizieren und zu minimieren und Ihre Produktionslogistik zu optimieren, um Ziele wie eine bessere Ausbeute, kürzere Markteinführungszeiten oder eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Wertstromkarten eignen sich für die Visualisierung von Prozessen in jedem Maßstab, egal ob Prototyping oder Massenproduktion. Sie können nicht nur die Feinabstimmung Ihres Produktionssystems fördern, sondern auch:

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Kostenreduzierung

Datengesteuerte Entscheidungsfindung

Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit

Was macht eine gute Vorlage für eine Wertstromkarte aus?

Da es Tausende von Vorlagen für die Abbildung von Wertströmen gibt, ist es kein Kinderspiel, die richtige Vorlage zu finden. Hier sind einige Merkmale, die eine gute Vorlage haben sollte:

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Eine gute Vorlage sollte eine einfache Schnittstelle bieten, die es Personen mit unterschiedlichem Ausbildungsstand und Fachwissen (Produktmanager, Techniker, Bediener usw.) ermöglicht, sie zu nutzen Optionen für die Zusammenarbeit : Bei der Abbildung von Wertströmen arbeiten in der Regel Mitarbeiter aus mehreren Teams zusammen. Die richtige Vorlage sollte Features für die Zusammenarbeit bieten, die dies ermöglichen, z. B digitale Whiteboards echtzeit-Bearbeitung, Tools für die Aufnahme von Notizen und Kommentaren Visuelle tools: Die Vorlage sollte Ihnen die Verwendung von Wertstromkarten-spezifischen Formen zur Visualisierung von Prozessen und Flows ermöglichen (z. B. ein Fabriksymbol für Lieferanten oder Kunden und Streifen für freigegebene Prozesse) Drag-and-Drop-Design: Sie sollte über Konnektoren und einen Drag-and-Drop-Editor verfügen, um Beziehungen zwischen verschiedenen elementen im Flussdiagramm Support für die Ressourcenzuweisung: Die Vorlage sollte eine klare Ansicht von Zeit-, Personal- und Budgetbeschränkungen bieten, um datengestützte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung zu erleichtern

Sortieren Sie Aufgaben nach Status und für Ihre Mitarbeiter und verstehen Sie die wöchentlichen Workloads in dieser Ansicht

10 Vorlagen für die Wertstromanalyse im Jahr 2024

Wir haben Hunderte von Vorlagen für die Abbildung von Wertströmen gesichtet und eine Kurzliste der 10 besten Vorlagen erstellt ClickUp , 24Slides und VisualParadigm, die die meisten Funktionen bieten. Probieren Sie sie aus und finden Sie die Karte, die Ihren Wünschen entspricht! 😍

1. ClickUp Vorlage für die Abbildung von Wertströmen

ClickUp Vorlage für die Abbildung von Wertströmen

Es ist schwer, bei der Identifizierung von Verschwendung in Ihrem Unternehmen nicht subjektiv zu sein - Sie sind an die aktuellen Prozesse gewöhnt und sehen vielleicht keinen Raum für Anpassungen. Die ClickUp Vorlage für die Wertstromanalyse ermöglicht Ihnen eine objektive Perspektive auf Arbeitsabläufe, indem Sie Mitarbeiter aus verschiedenen Teams zusammenbringen und visuelle Hilfsmittel verwenden.

Dies ist eine Whiteboard-Vorlage -Stellen Sie es sich als digitale Leinwand vor, auf der Ihre Teamkollegen ihre Perspektiven austauschen und gemeinsam an der Visualisierung und Lösung von Problemen arbeiten können. ClickUp Whiteboards verfügen über integrierte Tools zur Verbindung von Ideen und zur Verknüpfung mit Aufgaben, Dokumenten und Dateien, um die Arbeit zu zentralisieren.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie eine fertige Karte, um den aktuellen Stand Ihrer Prozesse zu analysieren. Die Whiteboard Ansicht bietet vier farbcodierte Abschnitte-Definition der Produktfamilie, Dokumentation des aktuellen Zustands, Entwurf des zukünftigen Zustands und Implementierungsplan. Benutzen Sie die benutzerdefinierten Knoten für den Prozessbeginn und das Prozessende (gelbe Rauten kennzeichnen die Endpunkte beim Lieferanten und beim Kunden) und definieren Sie die Zeitleiste für die einzelnen Phasen.

Mit dem Tool können Sie Notizen hinterlassen, Dateien anhängen und Ziele definieren, um Ihre Beschaffungs- und Lieferlogistik zu skizzieren. Sie können Verbesserungsaufgaben direkt in der Vorlage erstellen und zuweisen.

ClickUp Whiteboards verfügen über Features zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Berichterstellung, mit denen sich die Verantwortlichkeit für die Behebung von Ineffizienzen in einem bestimmten Wertstromkarten-Prozess leicht feststellen lässt. 🔧

2. ClickUp Automatisierte Wert Stream Map Whiteboard Vorlage

ClickUp Automatisierte Wertstromkarte Whiteboard-Vorlage

Möchten Sie Verbesserungsmöglichkeiten präzise identifizieren und das Rätselraten aus der Gleichung der Wertstromkarte herausnehmen? Verlassen Sie sich auf die ClickUp Automatisierte Wertstromkarte Whiteboard-Vorlage um eine helfende Hand zu reichen!

Da es sich um eine Vorlage für die Analyse von Wertströmen handelt, wie die vorherige Option, ist sie vollgepackt mit Vorteilen, die die Zusammenarbeit und das Teamwork fördern. Optionen wie die Bearbeitung in Echtzeit, das Hinterlassen von Notizen und die Verbindung zu Aufgaben und Dokumenten lassen viel Raum für das Brainstorming von Prozessengpässen.

Es handelt sich um eine branchenübliche Vorlage mit den üblichen Wertstrom-Mapping-Fabriksymbolen, Datenblöcken, Zeitleisten und Konnektoren für den Informationsfluss, um Ihre Prozesse von Anfang bis Ende zu positionieren. Holen Sie Ihre Betriebsleiter an Bord der Vorlage, um die neuesten Elemente in Ihrem Zyklus zu visualisieren und zu diskutieren.

Standardmäßig hat die Vorlage neun Benutzerdefinierte Felder zum Hinzufügen von Attributen zu Ihren Prozessen:

Verfügbare Sekunden Abteilung Zykluszeit (Min.) Bearbeitungszeit (Tage) Wertschöpfungszeit (Minuten) Betriebszeit (%) Arbeitskräfte Schichten Veränderung Überstunden (Min.)

Die Vorlage hat zwei Ansichten - die Whiteboard-Ansicht für das Brainstorming und die Ansicht "Prozesse" für die Erfassung und Überwachung aller laufenden Prozesse an einem Ort.

3. ClickUp Wertschöpfungskette Whiteboard Vorlage

ClickUp Wertschöpfungskette Whiteboard-Vorlage

Ein Wertkettennetzwerk stellt den Fortschritt der primären und unterstützenden Aktivitäten dar, die einem Produkt Wert verleihen. Zu erledigen ist dies mit dem ClickUp Wertschöpfungskette Whiteboard-Vorlage die eine Mikroanalyse von Prozessen wie Beschaffung, Lagerhaltung, HR-Aktivitäten und sogar Kundendienst ermöglicht.

Die Vorlage mit dem passenden farblichen Code bietet einen Rahmen für den Aufbau einer umfassenden Wertkette. Verwenden Sie die quadratischen Boxen, um primäre Aktivitäten zu definieren, und die rechteckigen Kacheln für sekundäre Aktivitäten.

Ihre Aufgabe ist es, ein Brainstorming über alle Prozesse durchzuführen, die für die Herstellung Ihres Produkts erforderlich sind, und sie mit Hilfe von Haftnotizen in die richtige Kategorie einzuordnen. Benutzerdefinieren Sie den Flow der Wertschöpfungskette, indem Sie Prozesse aus verschiedenen Abteilungen wie Design, Produktion, Verteilung, Marketing und Kundendienst miteinander verbinden.

Wenn Sie das erledigt haben, werfen Sie einen Blick auf Ihre Karte und ermitteln Sie die Bereiche, die Ihrem Unternehmen nicht so viel Wert bringen - das kann eine erfolglose Werbung, ein veraltetes Programm oder hohe Transportkosten sein. Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse im Abschnitt Zusammenfassung der Vorlage.

In der Ansicht Anleitung für den Einstieg finden Sie Tipps und Hinweise zur Verwendung der Vorlage. Achten Sie darauf, den Status der Aufgaben in der Vorlage zu aktualisieren, damit Ihre Stakeholder bei jeder Prozessänderung informiert sind.

4. ClickUp Wert Risiko Matrix Vorlage

ClickUp Wert-Risiko-Matrix-Vorlage

Wenn Sie entscheiden, ob Sie ein neues Projekt in Angriff nehmen oder eine bedeutende Veränderung in Ihrem Unternehmen vornehmen wollen, müssen Sie die Risiken abwägen neben dem potenziellen Mehrwert. Hebeln Sie die ClickUp Value Risk Matrix Vorlage um intelligente Entscheidungen zu treffen und Prioritäten für Projekte und Aktivitäten mit relativ geringem Risiko und hohem Wert zu setzen.

Die Vorlage verfügt über eine Wert-Risiko-Matrix, um den Zusammenhang zwischen dem Wert und der Komplexität von Produktionsaufgaben zu definieren. Wechseln Sie zwischen Listen- und Board-Ansichten, um Ihre risikoarmen und risikoreichen Initiativen zu organisieren.

Die Hauptlistenansicht zeigt alle Ihre Ideen in Form von Aufgaben an. Fügen Sie jeder Aufgabe einen Mitarbeiter hinzu, indem Sie eines der benutzerdefinierten Felder der Kategorie Mitarbeiter, Produkt, Admin, Geschäft und Kunde verwenden. Bestimmen Sie Wert, Risiko und prioritätsstufen um Ihre Aufgaben zu klassifizieren.

Verwenden Sie die beiden anderen Listenansichten - Liste mit niedrigem Wert und Liste mit hohem Wert -, um Ihre Ideen aus der vorherigen Ansicht zu sortieren. Sie sind sehr nützlich, wenn Sie mit Dutzenden von Aufgaben arbeiten.

Die Board-Ansicht ist eine Kanban Board zeigt Aufgaben als Karten an und sortiert sie je nach Kategorie. Sie können die Karten nach anderen Kriterien gruppieren, indem Sie das Feld Gruppieren nach in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auswählen.

Sobald Sie alle Aufgaben skizziert haben, stellen Sie sie in der Matrix dar, um einen klaren Überblick über die Prioritäten und die Reihenfolge zu erhalten, in der sie ausgeführt werden müssen.

5. ClickUp Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

ClickUp Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

Wenn sich Ihr Geschäft weiterentwickelt, können die Workflows, die in der Vergangenheit effizient waren, überholt sein. Wenn Sie Ihre Prozesse im Hinblick auf Kosteneffizienz und Produktivität neu bewerten wollen, beginnen Sie mit der Durchführung von Audits mit der ClickUp Vorlage für Prozessaudits und -verbesserungen .

Mit diesem Tool können Sie eine faire Analyse Ihrer aktuellen Prozesse durchführen, Nachteile und Redundanzen aufdecken, die die Effizienz oder Rentabilität verringern, und Korrekturmaßnahmen einleiten.

Die Vorlage gliedert den Audit-Plan in vier Abschnitte:

CATWOE-Analyse: Steht für Customer (Kunde), Actor (Akteur), Transformation (Transformation), Worldview (Weltanschauung), Owner (Eigentümer) und Environment (Umwelt) - wird verwendet, um die Sichtweisen der Stakeholder in konfliktreichen Szenarien zu vereinheitlichen Modellkonzeption: Definiert den Plan für die Prüfung Prozessanalyse: Liste der zu prüfenden Prozesse und der Leitkriterien Änderungsmanagement: Umreißt die Ansätze (Methoden und Vorgehensweisen), die Sie für den Übergang zu besseren Prozessen verwenden werden

In jedem Abschnitt können Sie Aufgaben erstellen, Mitarbeiter hinzufügen und deren Fälligkeitsdaten und Prioritäten einstellen. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp können Sie Prozess- oder Aufgabenkategorien basierend auf Ihrer Arbeit hinzufügen. Sie können vorgeschlagene Änderungen über neun Status-Tags nachverfolgen: Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Zu erledigen, Genehmigt, Abgelehnt, Ausstehend, Abgebrochen, und Archiviert.

6. ClickUp Business Process Improvement Project Charter Vorlage

ClickUp Business Process Improvement Project Charter Vorlage

Für Projektleiter, kontinuierliche prozessverbesserung ist entscheidend, um der Konkurrenz voraus zu sein und die kundenerfolg strategien. Die ClickUp Vorlage für ein Business Process Improvement Projekt stellt Ihnen ein geordnetes Dokument zur Verfügung, mit dem Sie verfeinerte Workflows planen und einsetzen können.

Diese Vorlage hat ein schnörkelloses, tabellarisches Format. Beginnen Sie eine neue Initiative, indem Sie Details über die Organisation, das Projekt und den/die Manager angeben. Sie erhalten spezielle Tabellen für die Definition der rollen und Verantwortlichkeiten ihrer Stakeholder und Ihres Projektteams.

Der Kern dieses vorlage für eine Projekt-Charta ist der Abschnitt Übersicht. Hier werden der Umfang des Projekts, Prozessrisiken und Probleme, Metriken für den Fortschritt, Leistungen und Meilensteine aufgeführt.

Bei der Prozessoptimierung können Sie Details zu Zykluszeiten, Fehlerquoten oder Kundenfeedback aufführen, um die Schwachstellen zu ermitteln, die Ihre Effizienz beeinträchtigen. Die Dokumentation dieser Feinheiten erleichtert es Ihrem Team, realistische Verbesserungsvorschläge zu machen.

Wenn Sie mit komplexen projekt-Abhängigkeiten empfehlen wir die Verwendung des Kalender oder Gantt-Diagramm-Ansichten in ClickUp, um eine strukturierte Zeitleiste von Verbesserungsinitiativen über Karten von Wertströmen hinweg zu zeichnen.

7. ClickUp Prozess-Mapping-Vorlage

ClickUp-Vorlage für die Prozesskarte

Die ClickUp Prozess-Mapping-Vorlage ist Ihre Verknüpfung zur Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Abfallvermeidung. Diese Vorlage gibt Ihnen detaillierte Einblicke in die Beziehungen zwischen den verschiedenen Schritten Ihrer Prozesse und hilft Ihnen, Engpässe zu erkennen und zu beheben. ✔️

Diese Vorlage für Aufgaben ist im Wesentlichen eine zu erledigen-Liste bestehend aus 22 Unteraufgaben. Jede steht für ein Ziel der Prozessabbildung und enthält kurze Anweisungen, wie es zu erreichen ist. Zum Beispiel wählt die erste Unteraufgabe den zu verbessernden Prozess aus, während die zweite die Identifizierung der an der Lieferung beteiligten Mitarbeiter erfordert.

Sie können Notizen zur Vorgehensweise hinterlassen, Anhänge hinzufügen und ein liste der Aktionen für Sie und Ihr Team. Nutzen Sie die folgenden fünf benutzerdefinierten Felder, um Ihre Bemühungen um Prozess- und Wertstromkarten zu strukturieren:

Abschlussrate Typ der Prozesskarte Prozess-Agenda Prozess Karte Link Verantwortliche Person(en)

Das Schöne an dieser Vorlage ist, dass sie Abhängigkeiten von Aufgaben unterstützt - mit nur wenigen Klicks können Sie sicherstellen, dass eine bestimmte Aufgabe nicht vor einer anderen begonnen oder abgeschlossen werden kann.

Jede Art von Prozess oder konzept-Mapping ist ohne eine visuelle Struktur eine Herausforderung. Versuchen Sie die Board-Ansicht in ClickUp um reichhaltige visuelle Darstellungen von Beziehungen zwischen Konzepten, Prozessen und Ideen zu erstellen.

8. ClickUp Prozessverbesserung Projekt Charta Vorlage

ClickUp Vorlage für die Charta eines Projekts zur Prozessverbesserung

Projekte zur Abbildung von Wertströmen in Betrieb und Fertigung können ohne angemessene Dokumentation schnell im Chaos versinken. Aber nicht, wenn Sie die ClickUp Vorlage für eine Charta für Projekte zur Prozessverbesserung um Sie zu unterstützen! 🫡

In dieser einfachen Vorlage geht es darum, genau festzulegen, wer was zu erledigen hat, und den Erfolg anhand festgelegter Metriken zu messen. Sehen wir uns das an.

Nehmen wir als Instanz einen Hersteller von Hundefutter, bei dem es häufig zu Fleischkontaminationen kommt. Die Prozessverbesserung besteht hier in der Einrichtung einer Handwaschstation für die Mitarbeiter, die mit Fleisch umgehen, und in der Arbeit an der Verbesserung des Luftstroms.

In diesem Fall wird der Manager (nennen wir ihn Tim) die Vorlage verwenden, um zunächst Stakeholder wie Investoren, Lieferanten, Maschinenbediener, Lebensmittelqualitätsingenieure und Lieferfahrer zu definieren. Tim wird dann die Lösung vorschlagen und die Metriken für den Erfolg, den Umfang der Arbeit und die zu erbringenden Leistungen beschreiben.

Die Vorlage hilft bei der Auflistung von Meilensteinen für Fortschritte. In unserem Beispiel könnte der erste Meilenstein die Optimierung der Fleischlieferzeiten sein, um die Umweltbelastung zu minimieren. Tim kann in der Vorlage festlegen, wer für den Prozess verantwortlich ist, um die Transparenz im Team zu wahren.

Unabhängig von Ihrer Branche sollten Sie auch Was-wäre-wenn-Szenarien und potenzielle Implementierungsrisiken in die Charta aufnehmen. Aktivieren Sie ClickUp's Wiederholende Aufgaben feature, um regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Prozesse die geplante Form annehmen.

9. Wert Stream Mapping Vorlage von 24Slides

Die Vorlage für die Wertstromkarte von 24Slides hilft Ihnen, Prozesse zu visualisieren und Engpässe zu identifizieren

Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen Struktur, mit der Sie die Prozesse darstellen können, die notwendig sind, um Ihr Produkt zum Endkunden zu bringen? Dann ist diese Vorlage für Stream Mapping von 24Slides genau das Richtige für Sie.

Diese PowerPoint-Vorlage bietet keine fortgeschrittene Zusammenarbeit und communication tools aber es kann mehr als genug sein, um Ihre Flows zu visualisieren und Engpässe bei einer Präsentation zu identifizieren.

Die Vorlage besteht aus acht Folien, die jeweils ein Feature einer Wertstromkarte zur Darstellung verschiedener Aspekte Ihrer Prozesse enthalten. Erstellen Sie Zeitleisten, um zu definieren, wie lange es dauert, Ihr Produkt zu liefern, Verbesserungen in Prozenten darzustellen und zu bestimmen, welche Prozesse den größten Wert haben.

Bei dieser Vorlage geht es um die Anpassbarkeit. Ändern Sie die Reihenfolge der Folien, bearbeiten Sie die Farbpalette, ändern Sie die Schriftart und fügen Sie ansprechende visuelle Komponenten hinzu, um die Präsentation an Ihr Publikum anzupassen.

10. Wert Stream Map Vorlage von VisualParadigm

Nutzen Sie die Vorlage für die Wertstromkartenanalyse von VisualParadigm für Ihre Prozesse und sehen Sie, wie Sie diese verbessern können

Verbessern der der Effizienz Ihrer Prozesse ist kein leichtes Unterfangen - Sie müssen Ihre Arbeitsabläufe genau unter die Lupe nehmen und alles bis ins kleinste Detail überwachen, sei es die Reihenfolge der Lieferungen oder der Speicherort Ihrer Einrichtung. Mit der Vorlage von VisualParadigm zur Erstellung einer Karte der Wertströme können Sie dies zu erledigen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Die Vorlage enthält farbenfrohe, vorgefertigte Wertstromkarten, mit denen Sie Ihre Prozesse visualisieren können, indem Sie einfach die richtigen Infos in die richtige Box eintragen. Sie erhalten eine Übersicht über kritische Prozesse, Ressourcenbereiche und Produktionsschätzungen auf einem einzigen Blatt.

Diese Vorlage ist so vielseitig, dass sie für alle Branchen geeignet ist. Der Online-Editor bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten - ändern Sie die Formen, Farben, Schriftarten und Pfeile, um das Layout an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Zu erledigen, können Sie die Vorlage in verschiedenen Formaten speichern, darunter JPG, PDF, PNG und SVG.

Vorlagen für die Wertstromanalyse: Der Teufel steckt im Detail

Stellen Sie sich das Value Stream Mapping wie eine Betrachtung Ihrer Prozesse unter dem Mikroskop vor - Sie beobachten jedes kleine Detail, um Unregelmäßigkeiten und Ineffizienzen zu erkennen und herauszufinden, wie Sie diese beseitigen können. Die Vorlagen, die wir besprochen haben, bieten eine solide Spielwiese, um Ihre Prozesse mit einem realistischen Ansatz zu regulieren und zu verbessern.

Für die Analyse von Prozessen sind andere Tools erforderlich, z. B. Flussdiagramme und Vorlagen für Arbeitspläne - Sie können finden Sie auf ClickUp mit über 1.000 Vorlagen für verschiedene Abteilungen! 🌹