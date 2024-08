Die 18 besten Projektmanagement-Methoden

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie eine Projektmanagement-Methodik Ihnen und Ihrem Team zu langfristigem Erfolg verhelfen kann?

Wenn Sie denken: "Ich arbeite nicht in Branchen wie der Technik oder dem Baugewerbe, also trifft das auf uns nicht zu", denken Sie an das letzte Projekt zurück, an dem Sie gearbeitet haben. Hat sich das Team motiviert gefühlt? War es von Anfang bis Ende produktiv? Oder fühlte sich jeder Tag so an? ⬇️

Wir verstehen das. Als projektleiter es ist schwer, Projekte mit oft unklaren Vorgaben von Clients und Stakeholdern zu realisieren, ganz zu schweigen von den Prozess zu managen dazwischen. Projektmanagement methoden etablieren ein System von Grundsätzen, Standardprozessen und Kontrollmechanismen für das Management vielfältiger Projekte, die in allen Formen und Anforderungen auftreten - quer durch alle Branchen

Am Ende dieses Artikels werden Sie lernen:

Wie Sie die fünf Phasen des Lebenszyklus eines Projekts optimieren können

Die 18 wichtigsten Projektmanagement-Methoden, die in vielen Ländern eingesetzt werden

Empfohlene Features in ClickUp für bestimmte Projektmanagement-Methoden

Wir laden Sie ein, die chaotischen, komplizierten und unflexiblen Prozesse gegen bewährte Methoden einzutauschen, die Sie nutzen können projektmanagement tools und verschiedene Techniken für den Erfolg. ⚙️⚖️🚀

Die 5 Phasen eines Projektlebenszyklus

Egal, ob Sie ein neuer oder erfahrener Projektmanager sind, lassen Sie uns die fünf grundlegenden Phasen des Projektlebenszyklus noch einmal durchgehen phasen des Lebenszyklus eines Projekts die Sie wissen müssen, um erfolgreiche Projekte durchzuführen. Dies wird Ihnen bei der Entscheidung für die richtige Projektmanagement-Methode helfen.

👾 Phase 1: Initiierung

Ein Projekt beginnt immer mit einer Unterhaltung. Wenn Sie aus dem ersten Meeting mit einem Client oder stakeholder sollten Sie den Zweck des Projekts genau verstehen, SMART (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden) Ziele, Kommunikationserwartungen und Budget.

👾 Phase 2: Planung

Die Planungsphase geht tiefer als die Festlegung des Projektumfangs und des Zeitplans (was nur der Anfang ist). Wenn Sie eine Zeitleiste oder ein Gantt Diagramm tool verwenden, ist es wichtig, dass Sie diese Schlüssel-Details des Projekts in einem projekt-Charta :

Schätzungen und Kosten für Personal und Software-Ressourcen

Potenzielle Risiken, Annahmen und Hemmnisse

Abhängigkeiten

Projekt Teams (Rollen und Workflows)

Anforderungen an den Änderungsprozess

Erfolgskriterien

haben wir Abhängigkeiten erwähnt?_

👾 Phase 3: Durchführung

Abhängigkeiten sind eine unabdingbare Voraussetzung für kontrollierte Durchführung von Projekten . wenn Sie ein Kaffeetrinker sind und Ihre morgendliche Tasse auslassen, um direkt zur Arbeit zu gehen, machen Sie sich den Tag wahrscheinlich etwas schwerer, als er sein sollte

Wenn Sie dabei sind, einzelne Aufgaben zuzuweisen, sollten Sie mit dem Projekt Team offen darüber sprechen, was begonnen werden kann und was nicht, bis eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen ist. Sie werden sparen Zeit und Geld mit Transparenz und sorgen für den Erfolg aller Beteiligten von Anfang bis Ende.

👾 Phase 4: Überwachung

Daten sind Ihre wichtigsten Metriken, um Menschen und Ressourcen zu steuern, budgets und Risiken während der Ausführungsphase. Stellen Sie sicher, dass Sie ein leistungsfähiges Produktivitätstool verwenden wie ClickUp um zu erfahren, an welchen Projekten die Mitwirkenden gerade arbeiten und was sie als nächstes zu erledigen haben.

Mehr noch, Nachverfolgung ziele des Projekts und kommunikation mit Interessengruppen und Clients innerhalb von ClickUp.

👾 Phase 5: Schließen

Nachdem Sie die letzte ablieferungen und lose Enden abzuschließen, ist es von Vorteil, die Leistung der Mitglieder des Teams und der Ressourcen zu bewerten. Dieser Zeitraum der Reflexion wird dazu beitragen, das nächste Projekt zu verbessern.

wurden alle Leistungen abgeschlossen, validiert und archiviert?

wurden Probleme und Risiken effektiv bewältigt?

welche Prozesse waren einfach/schwierig und was würden sie ändern?

Die 18 wichtigsten Projektmanagement-Methoden

Willkommen bei der Enzyklopädie der 18 wichtigsten Projektmanagement-Methoden! 📘

Adaptives Projekt-Framework (APF)

In Anlehnung an die Methodik des agilen Projektmanagements ist der adaptive Projektrahmen ein iterativer Ansatz, um die Ziele und Ergebnisse eines Projekts zu erreichen. Das bedeutet, dass der Plan eines Projekts in kurze Iterationen (oder Zyklen) von Aufgaben unterteilt wird. Dies hilft, die Abhängigkeiten von Aufgaben zu strukturieren und klare Fristen festzulegen.

Die fünf Schritte des adaptiven Projektrahmens sind:

[Projektumfang](https://clickup.com/de/blog/9436/projektumfang/)2. Analyse Entwurf Entwicklung Prüfung Lieferung

Eine Phase kann erst beginnen, wenn die vorherige Phase abgeschlossen ist

🟢 Wasserfall-Profis

Einfach und vertraut zu verstehen für neue und erfahrene Teams

Keine Überschneidungen zwischen den Projektphasen

Gelöschte Fristen werden zu Beginn des Projekts festgelegt und eingehalten

Sehen Sie sich unser Angebot an *Wasserfall-Management-Vorlage* !

🟡 Wasserfall Cons

Top-down-Kommunikationsmodell

Nicht geeignet für Softwareentwicklung oder komplexe Projekte

Nicht optimal für laufende Projekte

Jetzt, wo Sie Ihre besten Projektmethodik-Optionen kennen, wo können Sie Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Projekte organisiert halten? 🤔

Eine der besten Möglichkeiten, den Wert Ihrer Arbeit zu steigern und Ihre Zeit zu optimieren, ist der Einsatz eines Software-Tools. Unsere Empfehlung? ClickUp! ✨

Produktivitätssteigernde Features in ClickUp für jeden Projekttyp

ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die es Teams ermöglicht, Projekte zu managen, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Hier sind einige der ClickUp Features hunderten verfügbarer Funktionen die für jede Größe eines Teams benutzerdefiniert werden können, um eine einheitliche Zusammenarbeit zu gewährleisten:

📊 Dashboards ClickUp Dashboards sind eine zeitsparende Ressource, um Ansichten auf hoher Ebene für Projektbeteiligte oder den Fortschritt des Projekts für alle in ihrem Workspace freizugeben! Verfolgen Sie Sprints, den Fortschritt von Aufgaben, das Portfolio-Management und mehr mit anpassbaren Widgets.

Ein unverzichtbares Tool für diese Projektmanagement-Methoden:

Agile

Integriertes Projektmanagement (IPM)

Paketorientiertes Reengineering (PER)

Rationaler Vereinheitlichter Prozess

Adaptives Projekt-Framework (APF)

Scrumban

Erstellen Sie eine visuelle Darstellung der Arbeit für Ihr gesamtes Team mit ClickUp Dashboards

🤖 Automatisierungen

Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierten Automatisierungen oder wählen Sie aus ClickUp-Vorlagen

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Kombinationen von Auslösern und Aktionen einstellen, um sich wiederholende Aktionen zu automatisieren. Das spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Erledigt Ihr Team eine Workflow-Software mit externen Anwendungen wie GitHub? Automatisieren Sie Ihren Workflow in ClickUp mit dem GitHub-Integration !

Ein unentbehrliches tool für diese Projektmanagement-Methoden:

Wasserfall

Agil

Integriertes Projektmanagement (IPM)

Paketorientiertes Reengineering (PER)

🗒 Listenansicht

ClickUp's leistungsstarke und flexible Listenansicht kann Spalten beliebig sortieren, filtern oder gruppieren. Die Spalten können benutzerdefiniert werden, um wichtige Informationen anzuzeigen - Mitarbeiter, Start- und Fälligkeitsdaten, projektbeschreibungen , Website-Links, Kommentare zu Aufgaben - es liegt an Ihnen!

Ein unentbehrliches tool für diese Projektmanagement-Methoden:

SCRUM

PRINCE2

GTD

Einführung neuer Produkte (NPI)

Zusätzliche Spalten anzeigen und erstellen Benutzerdefinierte Felder aus jeder Listenansicht

🔷 Unteraufgaben

Erweitern Sie den gesamten Baum der geschachtelten Unteraufgaben innerhalb der Listen-, Gantt- und Mind Map-Ansichten in ClickUp Unteraufgaben in ClickUp fügen Ihrer Arbeitsstruktur eine weitere Ebene hinzu, die es Ihnen ermöglicht, detailliertere Ziele innerhalb Ihrer Aufgaben zu definieren. Dies ist eine perfekte Lösung für: elemente der Aktion die keine neue Aufgabe rechtfertigen, Ziele, die fertiggestellt werden müssen, um eine Gesamtaufgabe abzuschließen, und Abhängigkeiten von Aufgaben.

Ein unentbehrliches tool für diese Projektmanagement-Methoden:

Methode des kritischen Pfades

Agifall/Hybrid

Outcome Mapping

🏃‍♀️ Sprint Sprint in ClickUp sind vollgepackt mit zusätzlichen ClickUp Features, die Teams helfen, ihre Produkt-Roadmaps besser zu verstehen und zu verwalten. Sprint, die in jedem ClickUp Plan verfügbar sind, verwenden Aufgaben als Elemente der Arbeit, damit Teams nicht auf andere Software angewiesen sind, um ihre Arbeit zu erledigen.

Ein unverzichtbares Tool für diese Projektmanagement-Methoden:

eXtreme Programmierung (XP)

Agil

Agifall/Hybrid

Adaptives Projekt-Framework (APF)

Erstellen Sie einen Sprint-Ordner in ClickUp, um einzelne Sprint zu organisieren

🟫 Board-Ansicht

Bearbeiten Sie die Einstellungen zum Anzeigen, um eine Ansicht des Boards zu benutzerdefinieren

Wählen Sie, ob Sie eine einzelne Liste, einen ganzen Ordner oder sogar alle Spaces in Ihrem Workspace vergrößern möchten Board-Ansicht . Für Teams, die Kanban-Projektmanagement bevorzugen, ist die Ansicht von Board mit ihrer leistungsstarken Drag-and-Drop-Oberfläche ideal für die Visualisierung von Aufgaben in Bearbeitung.

Ein unverzichtbares Tool für diese Projektmanagement-Methoden:

Schlank

Agil

GTD

Scrumban

ClickUp: Ein leistungsstarkes und freundliches tool

Ihr ClickUp-Workspace kann vollständig benutzerdefiniert werden, um jede Projektmanagement-Methode zu optimieren, so dass Sie Ihre beste Arbeit erledigen können und diese überallhin mitnehmen können. Ändern Sie noch heute die Art und Weise, wie Sie Projekte mit ClickUp erstellen und verwalten!