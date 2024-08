Wie man schlankes Projektmanagement einführt

Als Projektleiter sind Sie wahrscheinlich bereits damit vertraut, wie schwierig es sein kann, überfällige Aufgaben zu bewältigen, ohne sich überfordert zu fühlen und Ihr Team übermäßig unter Druck zu setzen.

Wenn Sie hundert Dinge gleichzeitig zu erledigen haben, um eine fristgerechte Lieferung zu gewährleisten, brauchen Sie praktische Strategien, um Ihren Workload zu bewältigen.

Beim schlanken Projektmanagement geht es vor allem darum, intelligenter zu arbeiten statt härter. Es geht darum, effizienter zu arbeiten und verschwenderische Prozesse zu reduzieren. Im Gegensatz zum traditionellen Projektmanagement mit seinen festen Phasen setzt dieser Ansatz auf Flexibilität und Anpassung und gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Ergebnisse des Projekts.

Neben Agile ist Lean eine der beliebtesten Projektmanagement-Methoden, die heute in der Praxis eingesetzt werden. Wie unterscheiden sie sich? Ist die eine besser als die andere?

Lassen Sie uns kurz die Unterschiede zwischen Lean und Agilem Projektmanagement erkunden, bevor wir uns näher mit Ersterem und seiner Umsetzung befassen.

Schlankes vs. Agiles Projektmanagement

Beide Schlankes und agiles Projektmanagement werden hauptsächlich in den Bereichen Softwareentwicklung, Fertigung, Produktion und IT eingesetzt.

Schlankes Projektmanagement bedeutet, das Beste aus dem herauszuholen, was man hat. Zu erledigen ist ein ständiges Untersuchen der Art und Weise, wie Dinge erledigt werden, um überflüssige Schritte zu finden und loszuwerden und sicherzustellen, dass das Endprodukt für den Kunden einen Wert hat.

Bei Agile ist jedoch klar, dass Pläne für Projekte nicht in Stein gemeißelt sind. Agile Projektmanager wissen, dass Pläne entgleisen können, und sie sind geschickt im Umgang mit sich ändernden Anforderungen an ein Projekt. Sie führen Projekte in kleinen, iterativen Abschnitten durch und prüfen und optimieren ihre Vorgehensweise ständig auf der Grundlage von Kundenfeedback, um das Projekt zum Erfolg zu führen.

Lean-Projektmanagement verstehen

Beim schlanken Projektmanagement geht es nicht nur darum, Geld und Ressourcen zu sparen. Es setzt die perfekte Menge an Tools und Arbeitskräften ein, um genau das zu liefern, was Ihr Client braucht, und zwar genau dann, wenn er es braucht. Es geht darum, die richtige Nummer von Leuten und Tools einzusetzen, um die Aufgabe zu erledigen.

Lean hilft Ihnen, verschwenderische Prozesse [wie Wartezeiten oder unnötige Features] loszuwerden:

Kosten und Zeitleisten für Projekte zu verkürzen

und Zeitleisten für Projekte zu verkürzen Die Kundenzufriedenheit durch besseren Service zu steigern

durch besseren Service zu steigern Erschließen Sie das Potenzial Ihres Teams durch erhöhte Produktivität und Effizienz

und Effizienz Gewinnen Sie eine kristallklare Sichtbarkeit des Projekts auf Team-Ebene

auf Team-Ebene Liefern Sie höhere Qualität der Arbeit mit mehr Wert für den Kunden

mit mehr Wert für den Kunden Beherrschen Sie die Kunst, Aufgaben effektiv zu priorisieren

Lassen Sie uns nun die Kernprinzipien auspacken, die Lean Projektmanagement so effektiv machen.

Säulen von Lean

Ganz gleich, wo Sie Lean einsetzen, das Kernprinzip bleibt dasselbe: Maximaler Wert durch Eliminierung von Verschwendung.

Aber was ist Verschwendung?

Lean verwendet drei japanische Schlüsselbegriffe, Muda, Mura und Muri, die vom Toyota Produktionssystem [TPS] entwickelt wurden, um Verschwendung zu identifizieren. Schlüsseln wir sie auf.

Muda [無駄] ist jede Tätigkeit, die Ressourcen verbraucht, aber dem Kunden nichts bringt . Beispiele dafür sind das Festhalten an unvollendeter Arbeit, das Produzieren von zu viel oder das Erzeugen von Mängeln. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten ein Sandwich für einen Freund zu. Das ganze Gemüse zu hacken und nur die Hälfte zu verwenden, wäre Muda

[無駄] ist jede Tätigkeit, die . Beispiele dafür sind das Festhalten an unvollendeter Arbeit, das Produzieren von zu viel oder das Erzeugen von Mängeln. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten ein Sandwich für einen Freund zu. Das ganze Gemüse zu hacken und nur die Hälfte zu verwenden, wäre Muda Mura [むら] bezieht sich auf Ungleichmäßigkeiten in Ihrem Workflow, wie unausgewogene Workloads . Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Schlange im Supermarkt - in der einen Minute geht es schnell, in der nächsten langsam. Mura erzeugt Verzögerungen und Frustration für alle Beteiligten

[むら] bezieht sich auf Ungleichmäßigkeiten in Ihrem Workflow, wie . Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Schlange im Supermarkt - in der einen Minute geht es schnell, in der nächsten langsam. Mura erzeugt Verzögerungen und Frustration für alle Beteiligten Muri ist die Überlastung Ihres Teams oder Ihrer Ausrüstung, um unrealistische Einzelziele zu erreichen. Das ist so, als würde man eine Maschine über ihre Kapazität hinaus belasten. Muri kann zu Burnout und Fehlern führen

Nehmen wir an, Ihr Team hat sieben Programmierer, die an Features arbeiten, aber nur drei Tester, die ihre Arbeit überprüfen [Mura]. Dadurch entsteht ein Engpass, bei dem sich die Features stapeln, die darauf warten, getestet zu werden [Muri], wodurch Ihre Tester überlastet werden [Muri]. Ein überstürztes Testen aufgrund dieser Überlastung kann dazu führen, dass Fehler durchrutschen [Muda] und dem Kunden schließlich eine fehlerhafte Software geliefert wird [mehr Muda]. Wenn Sie alle drei Probleme angehen, können Sie Ihren Workflow vereinfachen und maximale Effizienz erreichen.

Wie das Project Management Institute [PMI] die Einführung von Lean für effiziente Arbeitsabläufe fördert

Das Project Management Institute [PMI] ist der weltweit führende Berufsverband für Projektmanagement. Gegründet im Jahr 1969 und bedient über 3 Millionen Fachleute in fast allen Ländern.

PMI hat erkannt, dass Lean ein effektives tool ist, um die Effizienz von Projekten zu steigern und Werte zu schaffen. Hier erfahren Sie, wie PMI eine Lean-Kultur fördert:

Integrierte Lean-Prinzipien: PMI hat wichtige Lean-Prinzipien, wie die Beseitigung von Verschwendung und die Maximierung von Lernprozessen, in seine Projektmanagement-Rahmenwerke und Best Practices integriert. Betrachten Sie dies als vorinstallierte Effizienz für Ihre Projekte

PMI hat wichtige Lean-Prinzipien, wie die Beseitigung von Verschwendung und die Maximierung von Lernprozessen, in seine Projektmanagement-Rahmenwerke und Best Practices integriert. Betrachten Sie dies als vorinstallierte Effizienz für Ihre Projekte Lean für alle Projekte: PMI befürwortet die Anwendung des Lean-Gedankens auf das gesamte Spektrum von Projekten. Sie bauen einen Wolkenkratzer? Entwicklung einer hochmodernen App? Lean kann Ihnen helfen, maximalen Wert zu liefern, egal bei welchem Projekt

PMI befürwortet die Anwendung des Lean-Gedankens auf das gesamte Spektrum von Projekten. Sie bauen einen Wolkenkratzer? Entwicklung einer hochmodernen App? Lean kann Ihnen helfen, maximalen Wert zu liefern, egal bei welchem Projekt PMI-Lean-Ressourcen: PMI bietet Lernressourcen, Webinare und Schulungsprogramme speziell zur Umsetzung von Lean-Prinzipien im Projektmanagement an. Dadurch werden Sie und Ihr Team mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet, um eine schlanke Denkweise zu übernehmen und Ihre Prozesse wirklich zu optimieren

PMI bietet Lernressourcen, Webinare und Schulungsprogramme speziell zur Umsetzung von Lean-Prinzipien im Projektmanagement an. Dadurch werden Sie und Ihr Team mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet, um eine schlanke Denkweise zu übernehmen und Ihre Prozesse wirklich zu optimieren Lean-Zertifizierung: PMI bietet spezielle Zertifizierungen wie den PMI Agile Certified Practitioner [PMI-ACP] an, die Fachkenntnisse in agilen und schlanken Methoden für die Projektabwicklung anerkennen

PMI betrachtet Tools für schlankes Projektmanagement als Schlüssel zur Steigerung der Projektleistung und zur Schaffung eines maximalen Kundenwerts. Ihre Schulungs- und Zertifizierungsprogramme geben Projektexperten die Tools an die Hand, die sie für den Einsatz von Lean grundsätze des Projektmanagements und erfolgreiche Ergebnisse im Projekt zu erzielen.

Schlanke Methodik und der Toyota-Weg

Sie wissen bereits, dass die Lean-Methode nicht als Theorie in einem Labor formuliert wurde. Sie war eine praktische Lösung für die realen Bedürfnisse und Probleme, mit denen die *Toyota Production System [TPS] .

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Ressourcen Japans limitiert. Toyota musste mit begrenzten Materialien und Arbeitskräften effizient arbeiten. Das Unternehmen begann, die traditionellen Herstellungsverfahren zu überdenken. Taiichi Ohno, ein Wirtschaftsingenieur bei Toyota , entwickelte die Kernprinzipien von Lean. Er konzentrierte sich vor allem darauf, dem Kunden einen Wert zu liefern und alles zu beseitigen, was nicht dazu beiträgt, also Verschwendung.

Aber Verschwendung ist nicht gleich Verschwendung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Muda im schlanken Projektmanagement zu kategorisieren.

Typ 1 Muda sind Aktivitäten, die für den Abschluss des Projekts noch notwendig sind. Beispiele hierfür sind Sicherheitsinspektionen oder Verfahren zur Einhaltung von Vorschriften. Sie tragen zwar nicht direkt zum Wert des Produkts bei, können aber nicht ganz gestrichen werden

sind Aktivitäten, die für den Abschluss des Projekts noch notwendig sind. Beispiele hierfür sind Sicherheitsinspektionen oder Verfahren zur Einhaltung von Vorschriften. Sie tragen zwar nicht direkt zum Wert des Produkts bei, können aber nicht ganz gestrichen werden Typ 2 Muda sind Aktivitäten, die gestrichen werden sollten, weil sie keinen Wert hinzufügen. Beispiele sind unnötige Meetings, unklare Kommunikation, die zu Nacharbeit führt, oder Wartezeiten aufgrund schlechter Planung

Ein weiteres Kernprinzip, das diesen Ansatz ergänzt, ist Kaizen, die japanische Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung. Sie befürwortet die ständige Analyse von Prozessen, die Identifizierung von Bereichen, in denen Verschwendung reduziert werden kann, und das ständige Bemühen um mehr Effizienz.

Im Jahr 1990 wurde James Womacks ' Die Maschine, die die Welt veränderte ' machte den Begriff populär und trug dazu bei, die Lean- und Kaizen-Prinzipien von Toyota über die Automobilbranche hinaus zu verbreiten.

Die fünf Schlüsselprinzipien und Phasen des schlanken Projektmanagements

über PMI Schlankes Projektmanagement ist keine schnelle Lösung; es ist eine Reise, die sich in fünf Phasen entfaltet, die auch als die fünf Kernpunkte bekannt sind grundsätze der Lean-Methodik .

1. Definieren Sie den Wert

Bevor Sie etwas bauen, sollten Sie verstehen, was "Wert" für Ihren Kunden bedeutet.

Nehmen wir an, Sie sind ein Software-Entwicklungsteam, das eine neue Fitness App entwickelt. Ist der "Wert" ein ausgefallener Kalorienzähler oder eine einfache, benutzerfreundliche App, die Menschen hilft, motiviert zu bleiben? Sprechen Sie mit potenziellen Benutzern, sammeln Sie Feedback und definieren Sie, welche Features für ihre Fitnessziele wirklich wichtig sind.

2. Erstellen Sie eine Karte des Wertstroms

über PMIValue Stream Mapping : Analysieren Sie jeden Schritt, der an der Bereitstellung dieses Wertes beteiligt ist. Identifizieren und beseitigen Sie Verschwendung.

Nehmen wir an, Ihr Projekt zur Entwicklung einer App umfasst mehrere Runden von Designüberarbeitungen und langwierige Code-Reviews. Dies kann zu Engpässen und Verzögerungen führen. Erstellen Sie eine Karte des gesamten Prozesses, identifizieren Sie Schritte, die nicht direkt zu einer besseren App beitragen [wie zu viele Designüberarbeitungen], und vereinfachen Sie den Workflow.

3. Flow erstellen

Stellen Sie sich Ihr Projekt wie ein Fließband vor. Ordnen Sie die wertschöpfenden Aktivitäten in einem reibungslosen, kontinuierlichen Flow an.

Zerlegen Sie zum Beispiel die Entwicklung Ihrer App in kleinere, überschaubare Aufgaben. Verwenden Sie Kanban-Boards, um den Workflow zu visualisieren, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und etwaige Hindernisse zu erkennen, die den Fortschritt bremsen könnten.

4. Einrichten von Pull

Reagieren Sie auf die tatsächliche Kundennachfrage, nicht auf Trends oder Vorhersagen. Produzieren Sie nur, was gebraucht wird, wenn es gebraucht wird.

**Gehen Sie zum Beispiel einen Schritt nach dem anderen. Anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu erledigen, veröffentlichen Sie zunächst ein Minimum Viable Product und sammeln Sie Feedback. Nutzen Sie das Feedback, um herauszufinden, an welchem Feature der App Sie als nächstes arbeiten müssen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie Features entwickeln, die von den Nutzern tatsächlich gewünscht werden, und vermeiden es, Zeit mit "unnötigem Schnickschnack" zu verschwenden.

5. Suche nach Perfektion

Kontinuierliche Verbesserung ist das Herzstück von Lean, und Effizienz ist sein Gehirn. Suchen Sie stets nach Möglichkeiten zur Vereinfachung von Projektabläufen.

Führen Sie zum Beispiel, regelmäßig Teambesprechungen durch, um festzustellen, was in der App gut funktioniert und was verbessert werden muss. Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, neue Ideen zur Verbesserung der App vorzuschlagen, egal wie klein sie auch sein mögen. Optimieren Sie Ihren Workflow ständig, um Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit für die Zukunft zu verbessern.

Lean vs. Agile vs. Scaled Agile vs. Lean Six Sigma

Lean, Agile und Scaled Agile konzentrieren sich zwar auf Verbesserungen, unterscheiden sich aber in ihren Einzelzielen. Lean bekämpft Verschwendung in allen Prozessen; Agile ist auf die Anpassung an sich ändernde Projektanforderungen ausgerichtet; und Scaled Agile koordiniert agile Praktiken für große Projekte. Lean Six Sigma verbindet die Verschwendungsminimierung von Lean mit der statistischen Analyse von Six Sigma, um bestehende Prozesse zu optimieren.

Schauen wir uns diese Unterschiede einmal genauer an.

Feature Lean Agile Scaled Agile Lean Six Sigma Schwerpunkt Eliminierung von Verschwendung, Maximierung des Wertes Anpassungsfähigkeit, Reagieren auf Veränderungen Ausrichten großer Teams und Projekte Reduzierung von Fehlern, Verbesserung der Prozesseffizienz Projektphasen Nicht streng definiert, kontinuierliche Verbesserung Iterative Sprints mit flexibler Planung Rahmenwerke für die Skalierung von Agile in großen Unternehmen Ein datengesteuerter Ansatz zur Prozessverbesserung Projektmanagement Vereinfachte Workflows, Minimierung von Verschwendung Kollaborativer, kundenorientierter Ansatz Frameworks für die Koordination großer Teams Datengesteuert, statistikorientiert Veränderungsmanagement Fördert kontinuierliche Verbesserungen Akzeptiert Veränderungen und Wiederholungen Rahmenwerk für das Management komplexer Veränderungen in großen Teams Datengesteuerter Ansatz zur Prozessverbesserung Eignet sich für Gut definierte Projekte mit klarem Wertversprechen Projekte mit wechselnden Anforderungen oder ungewissem Ausgang Große, komplexe Projekte mit mehreren Teams Projekte mit Fehlern oder mit dem Ziel einer hohen Prozesseffizienz Beispiele Fertigung, Softwareentwicklung Softwareentwicklung, Marketingkampagnen Enterprise-Softwareentwicklung, Produkteinführungen im großen Stil Fertigung, Kundendienstprozesse

Lassen Sie uns jedes dieser Modelle aufschlüsseln und lernen, wie man sie anwendet.

1. Schlankes Projektmanagement

**Lean konzentriert sich auf die Vermeidung von Verschwendung und die Maximierung des Wertes für den Kunden

Beispiel: Ein Krankenhaus führt Lean ein, um die Abläufe bei der Patientenaufnahme zu vereinfachen, die Wartezeiten zu verkürzen und die Patientenzufriedenheit zu verbessern

Ein Krankenhaus führt Lean ein, um die Abläufe bei der Patientenaufnahme zu vereinfachen, die Wartezeiten zu verkürzen und die Patientenzufriedenheit zu verbessern Warum sollte man sich für Lean entscheiden: Ideal für Projekte mit einem klaren Wertangebot und minimalen Änderungen der Anforderungen. Lean ist gut geeignet, um Arbeitsabläufe zu verbessern und das Beste aus gut definierten Projekten herauszuholen

2. Agiles Projektmanagement

Agile bedeutet Anpassungsfähigkeit und Reagieren auf sich ändernde Kundenbedürfnisse durch kurze, flexible Entwicklungszyklen [Sprints].

Beispiel: Ein Software-Entwicklungsteam nutzt Agile, um eine neue mobile App zu entwickeln. Es sammelt nach jedem Sprint das Feedback der Benutzer und passt die Features auf der Grundlage dieses Feedbacks an

Ein Software-Entwicklungsteam nutzt Agile, um eine neue mobile App zu entwickeln. Es sammelt nach jedem Sprint das Feedback der Benutzer und passt die Features auf der Grundlage dieses Feedbacks an Warum agil: Hervorragend geeignet für Projekte mit sich verändernden Anforderungen oder ungewissen Ergebnissen. Agile Methoden erlauben es Ihnen, Ihren Kurs auf der Grundlage neuer Informationen anzupassen, was sie perfekt für Projekte in sich verändernden Umgebungen macht

3. Skaliertes agiles Projektmanagement

Sicherstellen, dass große Teams und Projekte in einem Unternehmen zusammenarbeiten, während die agilen Prinzipien eingehalten werden

Beispiel: Eine große Bank implementiert ein skaliertes agiles Framework [wie SAFe], um die Entwicklung einer neuen Online-Banking-Plattform über mehrere Teams hinweg zu verwalten

Eine große Bank implementiert ein skaliertes agiles Framework [wie SAFe], um die Entwicklung einer neuen Online-Banking-Plattform über mehrere Teams hinweg zu verwalten Warum sollten Sie sich für Scaled Agile entscheiden: Wenn Sie große Projekte mit vielen Teams und beweglichen Teilen haben, brauchen Sie eine Möglichkeit, das alles zu verwalten. Traditionelle agile Methoden reichen nicht aus, also müssen Sie sich anpassen und skalieren, damit alles reibungslos läuft

4. Lean Six Sigma

Ein datengesteuerter Ansatz, der die Lean-Prinzipien der Verschwendungsreduzierung mit dem Schwerpunkt von Six Sigma auf Fehlerreduzierung und Prozessverbesserung kombiniert. Es verwendet den DMAIC [Define-Measure-Analyze-Improve-Control]-Zyklus zur kontinuierlichen Verbesserung.

Beispiel: Ein Fertigungsunternehmen setzt Lean Six Sigma ein, um Fehler in seiner Produktionslinie zu erkennen und zu beseitigen, wodurch die Verschwendung verringert und die Produktqualität verbessert wird

Ein Fertigungsunternehmen setzt Lean Six Sigma ein, um Fehler in seiner Produktionslinie zu erkennen und zu beseitigen, wodurch die Verschwendung verringert und die Produktqualität verbessert wird Warum sollte man sich für Lean Six Sigma entscheiden: Es ist ideal für bestehende Prozesse, die im Hinblick auf eine bessere Qualität optimiert werden müssen. Der datengesteuerte Ansatz macht es einfach, Probleme zu finden und Fortschritte nachzuverfolgen

Welche Methode sollten Sie wählen?

Sie brauchen ein Projektmanagement-Modell, das Ihren Anforderungen entspricht. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Bedürfnisse definieren können:

Projektumfang und Anforderungen: Für klar definierte Projekte mit minimalen Änderungen ist Lean möglicherweise die beste Lösung. Für Projekte mit wechselnden Anforderungen ist Agile besser geeignet

Für klar definierte Projekte mit minimalen Änderungen ist Lean möglicherweise die beste Lösung. Für Projekte mit wechselnden Anforderungen ist Agile besser geeignet Projektgröße und -komplexität: Für große, komplexe Projekte mit mehreren Teams bietet Scaled Agile einen Rahmen für die Koordination

Für große, komplexe Projekte mit mehreren Teams bietet Scaled Agile einen Rahmen für die Koordination Schwerpunkt Prozessverbesserung: Wenn die Reduzierung von Fehlern und die Verbesserung der Effizienz Ihre Hauptziele sind, ist Lean Six Sigma eine gute Wahl

Manchmal kann ein hybrider Ansatz, der Elemente aus verschiedenen Projektmanagement-Prozessen kombiniert, die effektivste Strategie für Ihren Projektmanagement-Plan sein.

Implementierung von Lean in der realen Welt

Die Wahl einer beliebigen Projektmanagement-Methode allein garantiert noch keinen Erfolg - egal ob es sich um Agile oder Lean handelt. Um Projekte mit diesen Ansätzen effektiv zu managen, brauchen Sie eine projektmanagement software, die bestimmte Funktionen bietet:

Aufgaben- und Projektmanagement: Sie sollten in der Lage sein, komplexe Projekte in überschaubare, klar definierte, messbare und nachvollziehbare Schritte zu unterteilen. Die Software sollte die Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben für Ihre Projekte übernehmen

Sie sollten in der Lage sein, komplexe Projekte in überschaubare, klar definierte, messbare und nachvollziehbare Schritte zu unterteilen. Die Software sollte die Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben für Ihre Projekte übernehmen Automatisierung von Arbeitsabläufen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihrem Team Zeit zu schenken

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihrem Team Zeit zu schenken Zusammenarbeit aus der Ferne: Fördern Sie die mühelose Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrem Team, auch wenn sich nicht alle am selben Speicherort befinden

Fördern Sie die mühelose Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrem Team, auch wenn sich nicht alle am selben Speicherort befinden Integrationsflexibilität: Integrieren Sie andere Tools, die Ihr Team verwendet, um Informationssilos zu vermeiden und alles zentral zu halten Methoden des Projektmanagements sind nicht für alle gleich groß. Teams können je nach Projekt Agile, Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma oder sogar einen hybriden Ansatz verwenden.

Sehen wir uns einige Lean-Tools und -Methoden an:

Kanban : Ein visuelles Workflow-Management-System , das Boards und Karten verwendet, um den aktuellen Status von Aufgaben darzustellen - dies ermöglicht es Teams, ihren Workflow klar zu sehen, Bereiche zu identifizieren, in denen Aufgaben stecken bleiben , und ihre Gesamteffizienz zu verbessern

: Ein , das Boards und Karten verwendet, um den aktuellen Status von Aufgaben darzustellen - dies ermöglicht es Teams, , und ihre Gesamteffizienz zu verbessern PDCA [Plan-Do-Check-Act]: Ein wiederkehrender Ansatz, der zur Problemlösung und kontinuierlichen Verbesserung verwendet wird. PDCA umfasst vier Schritte: Plan [Definieren des Problems und Entwickeln einer Verbesserungsstrategie], Do [Implementieren der Strategie], Check [Bewerten der Ergebnisse der Strategie] und Act [Ergreifen von Maßnahmen aufgrund der Bewertung]

Ein wiederkehrender Ansatz, der zur verwendet wird. PDCA umfasst vier Schritte: [Definieren des Problems und Entwickeln einer Verbesserungsstrategie], [Implementieren der Strategie], [Bewerten der Ergebnisse der Strategie] und [Ergreifen von Maßnahmen aufgrund der Bewertung] Wertstrom-Mapping : Eine Technik, die dazu dient, den Flow von Materialien und Informationen innerhalb eines Prozesses zu dokumentieren, zu analysieren und zu verbessern VSM hilft, Bereiche mit Verschwendung und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

: Eine Technik, die dazu dient, den Flow von Materialien und Informationen innerhalb eines Prozesses zu Workflow-Optimierung: Der Prozess der Identifizierung und Beseitigung von Engpässen in einem Workflow, um die Produktivität zu verbessern - Tools wie Kanban-Boards, PDCA-Zyklen und Wertstrom-Mapping können zur Workflow-Optimierung eingesetzt werden

Inwiefern sind diese Methoden speziell für die Softwareentwicklung nützlich? Sie können den Lean-Ansatz auf verschiedene Weise auf die Softwareentwicklung anwenden:

Agile Softwareentwicklung: Ein flexibler Ansatz für die Softwareentwicklung, der sich auf Teamarbeit, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung konzentriert

Ein flexibler Ansatz für die Softwareentwicklung, der sich auf Teamarbeit, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung konzentriert DevOps: Eine Reihe von Praktiken, die die Softwareentwicklung [Dev] und den IT-Betrieb [Ops] zusammenführen, um die Geschwindigkeit und Qualität der Softwarelieferung zu verbessern

Eine Reihe von Praktiken, die die Softwareentwicklung [Dev] und den IT-Betrieb [Ops] zusammenführen, um die Geschwindigkeit und Qualität der Softwarelieferung zu verbessern Scrum: Ein agiles Framework, das kurze Sprints [Entwicklungszyklen] und regelmäßige Überprüfungen verwendet, um Software auf flexible Weise zu liefern

Lean unterstützt den Aufwand für kontinuierliche Verbesserungen, indem es die Effizienz und Produktivität steigert, Verschwendung und Kosten reduziert, die Kundenzufriedenheit verbessert und die Mitarbeiter produktiv einbindet.

Im Jahr 2009 untersuchten Forscher ein kleines Software-Entwicklungsteam bei BBC Worldwide in London, um herauszufinden, wie gut Lean-Methoden funktionieren. Sie untersuchten die Arbeit des Teams, Aufgaben-Boards und Meetings, befragten die Mitglieder des Teams und rechneten Zahlen aus.

Nach einem Jahr der Einführung von Lean waren die Dinge viel besser: Die Software-Releases waren 37 % schneller und konsistenter [47 % Verbesserung], und die Kunden fanden 24 % weniger Fehler.

Schnellere Veröffentlichungen, die sich auf das konzentrieren, was die Kunden am meisten schätzen, bedeuteten auch ein geringeres Risiko durch Technologieänderungen oder Marktverschiebungen.

Obwohl diese Studie schon vor Jahren erledigt wurde, zeigt sie, dass Lean ein Projektmanagement-Modell ist, das es wert ist, ausprobiert zu werden, vor allem angesichts der enormen Zeit- und Kosteneinsparungen, die es freisetzen kann.

Wie kann man mit Lean beginnen? Es gibt mehrere Plattformen oder Kombinationen von Tools, die Sie verwenden können.

Aber welche ist die beste?

Es gibt zwar keine einheitliche Antwort, da jedes Team seine eigenen Arbeitsabläufe und Anforderungen hat, aber Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel. Glücklicherweise haben Sie ClickUp , eine Projektmanagement-Plattform, die Ihnen bei der Umstellung von Methoden je nach Projekt- und Teamanforderungen helfen kann. So kann sich Ihr Team auf das konzentrieren, worauf es ankommt: erfolgreiche Projekte zu liefern.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp das schlanke Projektmanagement für Sie vereinfachen kann:

ClickUp gibt Ihnen leistungsstarke Tools an die Hand, mit denen Sie Lean- und Agile-Prinzipien nahtlos in Ihren Workflow im Projektmanagement integrieren können.

Kanban

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Phasen des Projekts in ClickUp's Kanban Board View

Visuelles erstellen ClickUp Kanban Boards wobei die Boards die Phasen des Projekts darstellen [wie 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung', 'In Prüfung', 'Erledigt']. Zerlegen Sie große Aufgaben in kleinere, besser zu bewältigende Unteraufgaben innerhalb jedes Abschnitts. So bleibt Ihr Workflow organisiert und jeder im Team kennt seine Rollen und Verantwortlichkeiten.

Ziehen Sie Aufgaben zwischen Boards, um den Fortschritt des Workflows zu visualisieren und Aufgaben nach Priorität zu ordnen. Verwenden Sie farbliche Codes, um dringende Aufgaben oder Aufgaben, die bestimmte Fähigkeiten erfordern, hervorzuheben.

Setzen Sie IB Limits für jede Phase, um Engpässe zu vermeiden und einen reibungslosen Flow zu gewährleisten. IB limitiert die Zahl der Aufgaben, die in einer bestimmten Phase zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden können. Auf diese Weise wird verhindert, dass Teams zu viel Arbeit auf einmal übernehmen, und sichergestellt, dass die Aufgaben im Workflow erledigt werden, ohne dass es zu Engpässen kommt.

PDCA [Plan-Do-Check-Act]

Sprint-Punkte innerhalb von ClickUp Aufgaben einrichten und den jeweiligen Mitgliedern des Teams zuweisen

Verwenden ClickUp Aufgaben und ClickUp Benutzerdefinierte Felder um PDCA in Ihren Workflow für schlankes Projektmanagement zusammenzuführen. So geht's:

Planen: Definieren Sie Ihre Ziele für das Projekt und unterteilen Sie sie in ClickUp Aufgaben . Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und schaffen Sie klare Erwartungen, indem Sie eindeutige Abhängigkeiten hinzufügen

. Weisen Sie Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und schaffen Sie klare Erwartungen, indem Sie eindeutige Abhängigkeiten hinzufügen Zu erledigen: Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie realistische Fristen fest, und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit über die intuitive Oberfläche von ClickUp. Nutzen Sie Features wieaufgaben-Abhängigkeiten um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden, und um Blockaden zu vermeiden

in Echtzeit über die intuitive Oberfläche von ClickUp. Nutzen Sie Features wieaufgaben-Abhängigkeiten um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden, und um Blockaden zu vermeiden Check: In dieser Phase kommen die Datenerfassungsfunktionen von ClickUp zum Einsatz. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder speziell für Ihr Projekt , um wertvolle Leistungsdaten zu sammeln. Diese Daten könnten Zykluszeiten, Fehlerraten oder Metriken zur Kundenzufriedenheit umfassen

In dieser Phase kommen die Datenerfassungsfunktionen von zum Einsatz. , um wertvolle Leistungsdaten zu sammeln. Diese Daten könnten Zykluszeiten, Fehlerraten oder Metriken zur Kundenzufriedenheit umfassen Handeln: Daten sind nur dann nützlich, wenn man sie analysiert und entsprechend handelt. ClickUp erleichtert die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen. Verwenden SieClickUp Kommentare zuweisen oderClickUp Dokumente um Schlüsselergebnisse festzuhalten, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und im Team Lösungen zu erarbeiten. Durch die Dokumentation des Gelernten wird sichergestellt, dass die kontinuierliche Verbesserung in Ihrem Unternehmen verankert istprojektmanagement-Lebenszyklus #### Wert-Strom-Mapping

Value Stream Mapping [VSM] ist ein nützliches Tool zur Ermittlung von Verschwendung und zur Optimierung von Prozessen. Die Erstellung eines klaren und umsetzbaren VSM kann jedoch eine Herausforderung sein.

Erstellen Sie Mindmaps in ClickUp, um den Wertfluss Ihres Projekts zu visualisieren und Schritte zur Reduzierung von Verschwendung zu unternehmen

Erstellen Sie ein Brainstorming und eine visuelle Karte des gesamten Wertstroms eines Projekts, um alle Schritte zu identifizieren, die zur Lieferung von Werten an den Kunden beitragen. ClickUp's Mindmaps sind perfekt geeignet, um alle Ideen und Schritte in Ihrem Wertstrom zu erfassen. Beginnen Sie mit der Erstellung eines zentralen Knotens, der den endgültigen Wert für den Kunden darstellt.

Dann verzweigen Sie, um alle vorgelagerten Prozesse, Unterprozesse und Aktivitäten zu kartieren, die zur Bereitstellung dieses Wertes beitragen.

Verwenden Sie Unterknoten, um Entscheidungen, Genehmigungen, Übergaben oder andere Schritte darzustellen, die zum gesamten Flow der Arbeit beitragen. Farbige Codes können helfen, zwischen verschiedenen Arten von Aktivitäten oder beteiligten Abteilungen zu unterscheiden.

Erstellen Sie einen eigenen ClickUp Whiteboard um gemeinsam eine Karte des aktuellen und des gewünschten zukünftigen Zustands Ihres Wertstroms zu erstellen. Wir haben eine tolle Vorlage dafür, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen.

Erstellen Sie den optimalen Wertstrom für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung mit ClickUps Vorlage für eine automatisierte Karte des Wertstroms auf dem Whiteboard

ClickUp's Automatisierte Wertstrom Karte Whiteboard Vorlage ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Vereinfachung Ihrer Wertstromanalyse:

Anpassbare Status: Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Schrittes in Ihrem Wertstrom mit benutzerdefinierten Status. So erhalten Sie ein klares Bild davon, wo die Dinge stehen und wo Engpässe lauern könnten

in Ihrem Wertstrom mit benutzerdefinierten Status. So erhalten Sie ein klares Bild davon, wo die Dinge stehen und wo Engpässe lauern könnten Datenreich mit benutzerdefinierten Feldern: Gehen Sie über einfache VSMs hinaus. Verwenden Sie neun benutzerdefinierte Felder, die speziell für die Abbildung von Wertströmen entwickelt wurden . Erfassen Sie wichtige Informationen wie Zykluszeiten, Bearbeitungszeiten und Zeit für die Wertschöpfung für jeden Schritt. Diese Datenpunkte werden zu Blöcken für einen datengesteuerten Ansatz zur Prozessverbesserung

Gehen Sie über einfache VSMs hinaus. . Erfassen Sie wichtige Informationen wie Zykluszeiten, Bearbeitungszeiten und Zeit für die Wertschöpfung für jeden Schritt. Diese Datenpunkte werden zu Blöcken für einen datengesteuerten Ansatz zur Prozessverbesserung Doppelte Ansichten für tiefere Einblicke: Die Whiteboard-Ansicht bietet eine visuelle Leinwand, um Ihren gesamten Wertstrom abzubilden, so dass Sie das Gesamtbild sehen und potenzielle Bereiche für Verbesserungen identifizieren können. Wechseln Sie zur Ansicht "Prozesse", um eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Schritte zu erhalten, abgeschlossen mit benutzerdefinierten Feldern zur Erfassung detaillierter Daten

Die Whiteboard-Ansicht bietet abzubilden, so dass Sie das Gesamtbild sehen und potenzielle Bereiche für Verbesserungen identifizieren können. Wechseln Sie zur Ansicht "Prozesse", um eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Schritte zu erhalten, abgeschlossen mit benutzerdefinierten Feldern zur Erfassung detaillierter Daten Kraftpaket für das Projektmanagement: Nutzen Sie Kommentarreaktionen, um Feedback zu geben , fördern Sie die kollaborative Bearbeitung für Aktualisierungen in Echtzeit, und implementieren Sie Automatisierungen, um Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer VSM-Analyse zu erleichtern

, fördern Sie die kollaborative Bearbeitung für Aktualisierungen in Echtzeit, und implementieren Sie Automatisierungen, um Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer VSM-Analyse zu erleichtern KI-gestützte Erweiterungen: Nutzen Sie die Vorteile vonClickUp Gehirndie KI-Features, die bei der Datenanalyse innerhalb Ihres VSM helfen, Ihren Workflow weiter vereinfachen und noch tiefere Einblicke gewähren

Optimierung der Arbeitsabläufe

Kombinieren Sie ClickUp Automatisierungen mit ClickUp Dashboards um Aufgaben zu automatisieren und ausführliche Berichterstellungen über jede Aufgabe, jeden Meilenstein oder jedes Ziel zu erstellen und so letztendlich Ihren Workflow zu optimieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit ClickUp Automations

Mit ClickUp Automations können Sie benutzerdefinierte Regeln zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in Ihren Projekten einrichten. Hier sind einige Beispiele:

Automatisches Verschieben von Aufgaben: Wenn eine Aufgabe in einer Liste als fertiggestellt markiert wird, verschieben Sie sie automatisch in die nächste Liste auf Ihrem Kanban Board. Dies sorgt für einen reibungslosen Workflow und stellt sicher, dass jeder im Team weiß, woran als nächstes gearbeitet werden muss

Wenn eine Aufgabe in einer Liste als fertiggestellt markiert wird, verschieben Sie sie automatisch in die nächste Liste auf Ihrem Kanban Board. Dies sorgt für einen reibungslosen Workflow und stellt sicher, dass jeder im Team weiß, woran als nächstes gearbeitet werden muss Prüfer zuweisen: Weisen Sie Aufgaben automatisch bestimmten Teammitgliedern oder Gruppen zur Prüfung zu, sobald eine Aufgabe eine bestimmte Phase in Ihrem Workflow erreicht. Dies vereinfacht den Überprüfungsprozess und vermeidet Engpässe

Weisen Sie Aufgaben automatisch oder Gruppen zur Prüfung zu, sobald eine Aufgabe eine bestimmte Phase in Ihrem Workflow erreicht. Dies und vermeidet Engpässe Fälligkeitsdaten auf der Grundlage von Abhängigkeiten festlegen: Legen Sie automatisch Fälligkeitsdaten für abhängige Aufgaben auf der Grundlage des Abschlussdatums einer übergeordneten Aufgabe fest. Dies gewährleistet eine realistische Zeitleiste für das Projekt und vermeidet Verzögerungen

Legen Sie automatisch auf der Grundlage des Abschlussdatums einer übergeordneten Aufgabe fest. Dies gewährleistet eine realistische Zeitleiste für das Projekt und vermeidet Verzögerungen Automatische Zuweisung auf der Grundlage von Fähigkeiten: Wenn eine neue Aufgabe mit spezifischen Fähigkeitsanforderungen erstellt wird, weisen Sie sie automatisch dem Mitglied des Teams zu, das über die meisten relevanten Kenntnisse verfügt

Wenn eine neue Aufgabe mit spezifischen Fähigkeitsanforderungen erstellt wird, Wiederholende Aufgaben erstellen: Automatisieren Sie die Erstellung von wiederkehrenden Aufgaben, wie z. B. wöchentliche Team Meetings oder monatliche Berichterstellungen .

Automatisieren Sie die Erstellung von wiederkehrenden Aufgaben, wie z. B. . Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit vorgefertigten Automatisierungssequenzen: ClickUp bietet eine Bibliothek mit über 100 vorgefertigten Automatisierungen, die gängige Workflow-Szenarien abdecken. Diese Vorlagen können leicht benutzerdefiniert werden oder als Inspiration für die Erstellung eigener Automatisierungen dienen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Messung spezifischer KPIs Ihrer Teammitglieder in ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards fungieren als anpassbare Command-Center, die eine Ansicht in Echtzeit über Ihre projektmanagement . Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dashboards erstellen, die wichtige Metriken und Erkenntnisse anzeigen und Ihnen helfen, verbesserungsbedürftige Bereiche zu identifizieren.

Sie können Dashboards für die folgenden Zwecke erstellen:

Kanban Board-Analyse: Verfolgen Sie die Nummer der Aufgaben in jeder Phase Ihres Kanban Boards im Laufe der Zeit. Identifizieren Sie Engpässe, indem Sie visualisieren, wo Aufgaben steckenbleiben und länger als erwartet dauern

Ihres Kanban Boards im Laufe der Zeit. Identifizieren Sie Engpässe, indem Sie und länger als erwartet dauern Workload-Management: Überwachen Sie die Workload der Mitglieder Ihres Teams , indem Sie die Nummer der Aufgaben, die jedem Einzelnen zugewiesen wurden, visualisieren. Dies hilft, eine faire Verteilung der Arbeit zu gewährleisten und Burnout zu verhindern

, indem Sie die Nummer der Aufgaben, die jedem Einzelnen zugewiesen wurden, visualisieren. Dies hilft, eine faire Verteilung der Arbeit zu gewährleisten und Burnout zu verhindern Aufgabenerledigungsraten: Analysieren Sie den Prozentsatz der rechtzeitig fertiggestellten oder überfälligen Aufgaben. Dies hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Fristen regelmäßig nicht eingehalten werden , und ermöglicht Anpassungen der Zeitleisten von Projekten oder der Ressourcenzuweisung

Analysieren Sie den Prozentsatz der rechtzeitig fertiggestellten oder überfälligen Aufgaben. Dies hilft dabei, , und ermöglicht Anpassungen der Zeitleisten von Projekten oder der Ressourcenzuweisung Zykluszeit-Nachverfolgung: Messen Sie die durchschnittliche Zeit, die Aufgaben in Ihrem Workflow benötigen, um von einer Phase zur nächsten zu gelangen . Dies hilft, Ineffizienzen und Möglichkeiten zur Rationalisierung von Prozessen zu erkennen

. Dies hilft, Ineffizienzen und Möglichkeiten zur Rationalisierung von Prozessen zu erkennen Diagramme zur Verbrennung: Visualisieren Sie den verbleibenden Workload für ein Projekt im Laufe der Zeit. Verfolgen Sie den Fortschritt in Richtung der Ziele eines Projekts und identifizieren Sie potenzielle Hindernisse, die einen rechtzeitigen Abschluss verhindern könnten

2. Einsatz von Lean-Lösungen für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung

Mit den zahlreichen Projektmanagement-Lösungen von ClickUp können Sie flexible Methoden für das Management der Softwareentwicklung in Ihrem Unternehmen einführen.

Agile Software-Entwicklung

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf ClickUp Agile Projekt Management Software speziell für Agile Teams, die Agile-first tools neben anderen einsetzen wollen.

Erstellen Sie anpassbare Workflows in ClickUp Agile Project Management Software

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp für agile Methoden einsetzen können:

Nutzen Sie die KI-Tools von ClickUp Brain: Erstellen Sie technische Dokumentationen in Dokumenten und lassen Sie KI diese schreiben, umformulieren, bearbeiten, zusammenfassen und Korrektur lesen . Erstellen Sie Vorlagen , um beliebige Aufgaben zu erledigen und richten Sie darin Automatisierungen ein, damit die Arbeit nahtlos zugewiesen wird

Erstellen Sie technische Dokumentationen in Dokumenten und . , um beliebige Aufgaben zu erledigen und richten Sie darin Automatisierungen ein, damit die Arbeit nahtlos zugewiesen wird Verwalten und bewerten Sie Rückstände: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder und Formeln , um die Auswirkungen und Kompromisse für Probleme, Produktideen und neue Features zu messen, damit Sie intelligentere Priorisierungen vornehmen können

, um die Auswirkungen und Kompromisse für Probleme, Produktideen und neue Features zu messen, damit Sie intelligentere Priorisierungen vornehmen können Visualisieren Sie Ihre Workflows: Verwenden Sie flexible Ansichten wieClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht,Board-Ansicht, oderAnsicht der Zeitleiste und Fälligkeitsdaten zuweisen, Prioritätsstufen festlegen, mit benutzerdefinierten Status nachverfolgen

Verwenden Sie flexible Ansichten wieClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht,Board-Ansicht, oderAnsicht der Zeitleiste und nachverfolgen Automatisierung der Berichterstellung: EinrichtenClickUp Ziele und KPIs zur Nachverfolgung des Fortschritts in allen Projekten

Erreichen Sie Ihre Aufgaben mit automatischer Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Goals

Dank der automatischen Berichterstellung können Software Teams ihre Stakeholder auf dem Laufenden halten, ohne manuell eingreifen zu müssen. Überwachen Sie Ihren Fortschritt anhand von numerischen, finanziellen, binären [wahr/falsch] und aufgabenbasierten Einzelzielen. Kombinieren Sie Aufgaben aus verschiedenen Teams, um Ziele zu erstellen, z. B. Sprint-Ziele oder wöchentliche Verkaufsziele

Vorlagen verwenden: Verwenden Sie über 1000 vorgefertigte Vorlagen für Agile, Lean, DevOps, Scrum, Sprints, Produktentwicklung oder jeden anderen denkbaren Anwendungsfall

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement wurde entwickelt, um Sie bei der effektiven Umsetzung agiler Praktiken zu unterstützen.

Agile Methoden effektiv umsetzen mit ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Eingehende Anfragen mit Hilfe eines zu rationalisierenClickUp Formular. Erfassen Sie alle relevanten Details und leiten Sie sie in Ihr Backlog ein

zu rationalisierenClickUp Formular. Erfassen Sie alle relevanten Details und leiten Sie sie in Ihr Backlog ein Wählen Sie zwischen einem Kanban Board oder Sprint , um Arbeiten zu verwalten und auszuführen. Visualisieren Sie den Fortschritt und halten Sie die Aufgaben auf dem Laufenden

, um Arbeiten zu verwalten und auszuführen. Visualisieren Sie den Fortschritt und halten Sie die Aufgaben auf dem Laufenden Führen Sie regelmäßige Agile Meetings durch, um die Leistung in den Sprints zu überprüfen und Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern

Integrieren Sie ClickUp und GitHub, um Pull Requests, Bugs, Bereiche und Commits mit ClickUp Integrations nachzuverfolgen

Zum Beispiel kann die ClickUp-GitHub-Integration hilft Ihnen:

Alle GitHub-Aktivitäten im Zusammenhang mit einer beliebigen Aufgabe direkt in ClickUp einzusehen

Verknüpfen Sie Pull Requests, Commits und Bereiche mit Ihren GitHub-Aufgaben

Aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben in GitHub; ClickUp aktualisiert währenddessen den Status Ihrer Aufgaben in Ihrem Workflow

Scrum

Sie können auch folgende Einstellungen vornehmen ClickUp Sprint in der Board-Ansicht und wenden Sie die Scrum-Methode für jedes Projekt an, das dies erfordert.

Automatisieren Sie ClickUp Sprint und fügen Sie sie Ihrer Ansicht im Scrum Board hinzu

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie ClickUp Sprint innerhalb Ihres Scrum Workflows in ClickUp effektiv implementieren können:

Erstellen Sie eine neue Liste für Ihr Sprint Backlog: Diese Liste wird alle potenziellen Benutzer-Stories und Aufgaben für den kommenden Sprint enthalten

Diese Liste wird für den kommenden Sprint enthalten Verwenden Sie mehrere Listen für die Sprint-Phasen: Erstellen Sie separate Listen in Ihrer Board-Ansicht, um verschiedene Phasen Ihres Workflows zu repräsentieren, z.B. 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung', 'Im Review' und 'Erledigt'

Erstellen Sie separate Listen in Ihrer Board-Ansicht, um zu repräsentieren, z.B. 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung', 'Im Review' und 'Erledigt' Verschieben Sie Aufgaben innerhalb der Listen: Während Ihr Team an den User Stories arbeitet, können Sie Aufgaben zwischen den Listen verschieben, um deren Fortschritt in den einzelnen Phasen des Workflows darzustellen. Unterteilen Sie Benutzer-Stories in kleinere, umsetzbare Aufgaben innerhalb jeder Liste. Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und verwenden Sie Kommentare und Anhänge für die Zusammenarbeit

Während Ihr Team an den User Stories arbeitet, können Sie verschieben, um deren Fortschritt in den einzelnen Phasen des Workflows darzustellen. Unterteilen Sie Benutzer-Stories in kleinere, umsetzbare Aufgaben innerhalb jeder Liste. Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und verwenden Sie Kommentare und Anhänge für die Zusammenarbeit Überprüfen Sie den Fortschritt: Verwenden Sie die Ansicht des Boards, um den Fortschritt zu visualisieren. Identifizieren Sie eventuelle Hindernisse beim Abschließen von Aufgaben

Verwenden Sie die Ansicht des Boards, um den Fortschritt zu visualisieren. beim Abschließen von Aufgaben Anpassen und anpassen: ClickUp ermöglicht Echtzeitanpassungen während des Sprints. Bei Bedarf können Aufgaben neu priorisiert oder zwischen Listen verschoben werden, um Änderungen in der Projektlandschaft zu berücksichtigen

Die ClickUp Lean Business-Plan Vorlage vereinfacht die Einbindung dieser Methodik in Ihr Unternehmen.

Verwalten Sie alle Geschäftsaktivitäten mit limitierten Ressourcen mit der ClickUp Lean Business-Plan Vorlage

Diese umfassende Vorlage gibt Ihnen die Tools an die Hand, mit denen Sie Ihre Geschäftsideen effizient und kostengünstig in die Tat umsetzen können:

ClickUp benutzerdefinierte Status : Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Schrittes in Ihrem Business-Plan mit benutzerdefinierten Status wie Bedarfsforschung, In Entwicklung und Bereit zur Umsetzung . So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass Sie stetig vorankommen

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Schrittes in Ihrem Business-Plan mit benutzerdefinierten Status wie . So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass Sie stetig vorankommen Benutzerdefinierte Felder in ClickUp für tiefere Einblicke: Gehen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp über die grundlegenden Pläne hinaus. Erstellen Sie Felder zur Erfassung spezifischer Details, die für Ihr Geschäft relevant sind , wie z. B. demografische Daten zum Einzelzielmarkt, Konkurrenzanalysen oder wichtige Finanzprognosen. Diese Details bereichern Ihren Plan und vermitteln ein klareres Bild vom Potenzial Ihres Geschäfts

Gehen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp über die grundlegenden Pläne hinaus. Erstellen Sie Felder zur , wie z. B. demografische Daten zum Einzelzielmarkt, Konkurrenzanalysen oder wichtige Finanzprognosen. Diese Details bereichern Ihren Plan und vermitteln ein klareres Bild vom Potenzial Ihres Geschäfts ClickUp Ansichten Für eine vereinfachte Planung: ClickUp bietet mehrere Ansichten, um Ihre Planung individuell zu gestalten. Navigieren Sie zwischen Projektnamen, Zusammenfassungen und einer speziellen Ansicht für das Lean Canvas Model. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihren Business-Plan so anzugehen, wie es für Sie am besten ist

Fallstudie

Untersuchen wir wie ClickUp Lids geholfen hat , einem Sportbekleidungsunternehmen, das Nordamerika, Europa und Australien beliefert.

Lids, ein Einzelhändler mit mehr als 1200 Geschäften, stand vor der Herausforderung, die schnelle Expansion aufgrund desorganisierter Arbeitsabläufe zu bewältigen. Das Unternehmen stützte sich auf verschiedene verstreute Tools wie Tabellenkalkulationen und E-Mail, was zu Kommunikationslücken und Ineffizienz führte.

ClickUp wurde zur Zentralisierung von Kommunikation und Aufgaben eingeführt. Jetzt arbeiten die verschiedenen Abteilungen nahtlos in ClickUp zusammen, was den E-Mail-Verkehr reduzierte und die Meetings um 66 % verkürzte, wodurch wertvolle Zeit gewonnen wurde.

ClickUp verbesserte auch die Bestandsverwaltung von Lids. Zuvor wurden die Bestandskosten manuell nachverfolgt, was die Budgetierung erschwerte. Mit ClickUp können sie die Stückkosten nachverfolgen und genauere Budgets für neue Läden erstellen. Insgesamt hat ClickUp die Produktivität erhöht und Lids über 100 Stunden in allen Teams gespart.

Mit ClickUp arbeiten unsere Teams besser zusammen, sind effizienter und wir alle haben unsere Arbeit besser im Griff. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist so viel besser geworden.

Molly Quella, Projektleiterin bei Lids

Die Rolle und die Aufgaben von Lean-Projektmanagern

Als schlanker Projektmanager müssen Sie sich darauf konzentrieren, dem Kunden einen maximalen Wert zu liefern und gleichzeitig Verschwendung im gesamten Projekt zu vermeiden.

Wichtigste Aufgaben und Erwartungen

Kundenorientierter Ansatz: Effizientes Erkennen und Erfüllen von Kundenanforderungen , Vermeidung von Zeit-, Ressourcen- und Aufwandsverschwendung

Effizientes Erkennen und , Vermeidung von Zeit-, Ressourcen- und Aufwandsverschwendung Verschwendung eliminieren: Kontinuierlich nicht wertschöpfende Aktivitäten wie unnötige Transporte, Bestandsaufbau, übermäßige Bewegung, Wartezeiten, Überbearbeitung und Überproduktion identifizieren und entfernen

Kontinuierlich wie unnötige Transporte, Bestandsaufbau, übermäßige Bewegung, Wartezeiten, Überbearbeitung und Überproduktion identifizieren und entfernen Workflow-Optimierung: Sicherstellen, dass Aufgaben reibungslos von einer Phase zur nächsten fließen, indem Hindernisse und Engpässe beseitigt werden. Implementierung von Pull-Systemen, die sich an der Kundennachfrage orientieren, anstatt die Arbeit durch die Pipeline zu schieben

Sicherstellen, dass Aufgaben reibungslos von einer Phase zur nächsten fließen, indem beseitigt werden. Implementierung von Pull-Systemen, die sich an der Kundennachfrage orientieren, anstatt die Arbeit durch die Pipeline zu schieben Realistische Zieleinstellungen: Setzen Sie sich anspruchsvolle, aber erreichbare Ziele und steuern Sie die Erwartungen der Beteiligten mit Hilfe von Lean-Tools wie der statistischen Prozesskontrolle. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Problemen und eine schnelle Lösung, wodurch Nacharbeit minimiert wird

Setzen Sie sich anspruchsvolle, aber erreichbare Ziele und mit Hilfe von Lean-Tools wie der statistischen Prozesskontrolle. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Problemen und eine schnelle Lösung, wodurch Nacharbeit minimiert wird Gesamtperspektive: Leiten Sie das Team an, Lösungen zu entwickeln, die mit der breiteren Geschäftsstrategie übereinstimmen, um sicherzustellen, dass das Projekt zu den Gesamtzielen beiträgt

Das Team im Lean Project Management Framework und seine Bedeutung

Lean-Projekt-Teams sind so strukturiert, dass sie ein Maximum an Effizienz und Wert liefern. Hier eine Aufschlüsselung der Schlüsselrollen und wie sie zum Gesamterfolg beitragen:

Teamleiter: Sie sind der Quarterback des Betriebs und führen das Team zu den Zielen des Projekts. Sie verfügen über fundierte Lean-Kenntnisse, um die Zeitleiste und die Ressourcen des Projekts zu verwalten und den Erfolg zu gewährleisten

Sie sind der Quarterback des Betriebs und führen das Team zu den Zielen des Projekts. Sie verfügen über fundierte Lean-Kenntnisse, um die Zeitleiste und die Ressourcen des Projekts zu verwalten und den Erfolg zu gewährleisten Projektsponsor: Ein Sponsor ist eine Führungspersönlichkeit, die sich für den Erfolg des Projekts einsetzt. Er räumt Hindernisse aus dem Weg, sichert Ressourcen und hat ein solides Verständnis der Lean-Prinzipien, um den Aufwand des Teams zu unterstützen

Ein Sponsor ist eine Führungspersönlichkeit, die sich für den Erfolg des Projekts einsetzt. Er räumt Hindernisse aus dem Weg, sichert Ressourcen und hat ein solides Verständnis der Lean-Prinzipien, um den Aufwand des Teams zu unterstützen Teammitglieder: Sie bilden das Rückgrat des Teams und nehmen aktiv an Verbesserungsinitiativen teil. Sie sind mit einem Lean-Bewusstsein ausgestattet und wenden Lean-Tools und -Prozesse in ihrem Fachgebiet aktiv an

Sie bilden das Rückgrat des Teams und nehmen aktiv an Verbesserungsinitiativen teil. Sie sind mit einem Lean-Bewusstsein ausgestattet und wenden Lean-Tools und -Prozesse in ihrem Fachgebiet aktiv an Prozesseigentümer: Dies ist eine Führungskraft, die den spezifischen Prozess, der im Projekt behandelt wird, beaufsichtigt. Er ist für die Implementierung und Pflege des verbesserten Prozesses nach erfolgreichem Abschluss verantwortlich

Dies ist eine Führungskraft, die den spezifischen Prozess, der im Projekt behandelt wird, beaufsichtigt. Er ist für die Implementierung und Pflege des verbesserten Prozesses nach erfolgreichem Abschluss verantwortlich Subject Matter Expert [SME]: Ein SME ist ein Fachmann, der spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse in die Tabelle einbringt. SME können je nach Schwerpunkt des Projekts aus verschiedenen Funktionen wie IT, HR, Finanzen usw. kommen, so dass eine abgerundete Perspektive gewährleistet ist

Ein SME ist ein Fachmann, der spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse in die Tabelle einbringt. SME können je nach Schwerpunkt des Projekts aus verschiedenen Funktionen wie IT, HR, Finanzen usw. kommen, so dass eine abgerundete Perspektive gewährleistet ist Finanzpartner [SME]: Sie stellen finanzielles Fachwissen zur Verfügung, analysieren die Kapitalrendite des Projekts [ROI] und überprüfen die potenziellen Kosteneinsparungen durch die vom Team vorgeschlagenen Lösungen

Durch die Kombination des richtigen Tools mit der Lean-Philosophie können Teams die Ergebnisse des Projekts und die Gesamtleistung des Geschäfts steigern.

Lean-Team mit ClickUp aufbauen

Unternehmen wie Amazon, Nike und Caterpillar Inc. haben die Lean-Prinzipien erfolgreich in ihr Projektmanagement integriert - und Sie können das auch!

Die Implementierung von Lean erfordert jedoch eine Änderung der Denkweise und der Unternehmenskultur, was eine Herausforderung darstellen kann. Bei großen, komplexen Projekten ist der Fokus von Lean auf Einfachheit vielleicht weniger geeignet. Aber mit dem richtigen Tool wird dieser Übergang einfacher.

Bei was sollten Sie keine Kompromisse eingehen? Eine US-Umfrage ergab, dass 36 % der Projektmanagement-Software benutzer halten Funktionen für den wichtigsten Faktor bei der Auswahl ihrer Software.

Die Flexibilität von ClickUp gibt Ihnen die Kraft, die Sie für all die schweren Aufgaben benötigen, die bei komplexen Projekten anfallen. Priorisieren Sie Aufgaben nach den wichtigsten Aspekten, visualisieren Sie Workflows für maximale Effizienz, arbeiten Sie nahtlos über integrierte Kommunikationstools zusammen und verfolgen Sie den Fortschritt mit Laserfokus. Der Weg zum Erfolg von Projekten ist mit ClickUp geebnet - sind Sie bereit, das Steuer zu übernehmen? Registrieren Sie sich für ClickUp noch heute!

Häufig gestellte Fragen [FAQs]

1. Welches sind die fünf Regeln des Lean Management?

Die fünf Regeln des Lean-Managements sind:

Wert definieren: Identifizieren, was für den Kunden wirklich wichtig ist

Identifizieren, was für den Kunden wirklich wichtig ist Karte des Wertstroms: Visualisieren Sie alle Schritte des Prozesses

Visualisieren Sie alle Schritte des Prozesses Flow schaffen: Engpässe beseitigen und die Arbeit im Fluss halten

Engpässe beseitigen und die Arbeit im Fluss halten Pullinterpretation: Produzieren Sie auf Basis der tatsächlichen Kundennachfrage, nicht auf Basis von Prognosen

Produzieren Sie auf Basis der tatsächlichen Kundennachfrage, nicht auf Basis von Prognosen Perfektion anstreben: Kontinuierlich nach Verbesserungen streben und Verschwendung beseitigen

2. Ist Lean ein Teil von SAFe?

Ja, Lean ist neben agilem und systemischem Denken eine der Hauptsäulen von SAFe [scaled agile framework]. SAFe integriert diese Prinzipien, um große Organisationen bei der Skalierung agiler Praktiken zu unterstützen.

3. Was ist die Lean-5-Methodik?

Der Begriff "Lean 5" bezieht sich wahrscheinlich auf die 5S-Methode, eine der wichtigsten Grundlagen der Lean-Praktiken. Sie konzentriert sich auf die Schaffung einer sauberen, organisierten und effizienten Arbeitsumgebung durch fünf Schritte: Sortieren, In Reihenfolge bringen, Glänzen, Standardisieren und Erhalten.